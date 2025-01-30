A 16 legjobb otthoni munkavégzéshez szükséges eszköz 2025-ben

Az internet megjelenése óta a távmunka folyamatosan növekedett, és mára a világ egyik legnagyobb munkaerő-ágazatává vált.
Fontos azonban megjegyezni, hogy nagyon kevesen látták előre, hogy ez a populáció a jelenlegi számokra fog növekedni. A statisztikák szerint az Egyesült Államokban minden negyedik alkalmazott otthonról dolgozik, ami a nemzeti munkaerő több mint 26%-át jelenti.
Ha a következő hónapokban csatlakozni szeretne ehhez a csoporthoz, akkor értékelnie kell az ezzel járó előnyöket és hátrányokat. A legfontosabb, hogy megismerkedjen a legjobb otthoni munkavégzéshez szükséges eszközökkel, hogy elérje céljait.
Számos olyan távoli munkavégzéshez szükséges eszköz létezik, amely javíthatja a termelékenységet, és amelyet érdemes megfontolnia, de először nézzük meg, milyen típusú eszközök szerepelnek ebben a listában.
Mit kell figyelni az otthoni munkavégzéshez szükséges eszközöknél?
Ha csatlakozik a távoli csapatok egyre növekvő táborához, akkor tisztában kell lennie azzal, hogy nem minden távoli munkavégzéshez szükséges eszköz kínálja a legjobb szolgáltatásokat. Ezek közül néhány eszköz csak az egyének egyszerű feladatok elvégzését hivatott segíteni.
A többi nem könnyen elérhető, és segítségre lesz szükséged, hogy beszerezd őket a piacon, ami megnehezíti a munkádat. Íme néhány alapvető szempont, amit érdemes ellenőrizni a távmunkához szükséges eszközöknél.
- Könnyű használat
- Könnyen elérhető és hozzáférhető
- Könnyű és olcsó karbantartás
- Újrahangolódás a munkáddal
16 legjobb otthoni munkavégzéshez szükséges eszköz, amelyet ismernie kell
Most, hogy már tudja, mire kell figyelnie az otthoni munkavégzéshez szükséges termelékenységi eszközöknél, fontos, hogy tisztában legyen a piacon elérhető legjobb eszközökkel. Mint látni fogja, számos eszköz áll rendelkezésre, amelyeket beépíthet stratégiájába a távoli munkavállalók összehangolása érdekében.
Ezek közül azonban néhány eszköz hatékonyabb lehet és jobb eredményeket hozhat a munkádban. Íme 15 otthoni munkavégzéshez használható termelékenységi eszköz, amelyekkel hatékonyabban végezheted feladataidat:
1. ClickUp
A ClickUp világszerte a távoli csapatok számára elengedhetetlen projektmenedzsment szoftverré vált. Ez az eszköz úgy lett kialakítva, hogy az összes munkát egyetlen platformon összegyűjtse, megkönnyítve ezzel a távoli munkavállalók munkájának irányítását.
Nem kell aggódnia a távoli munkatársai miatt, mert a ClickUp projektmenedzsment funkcióival soha nem volt ilyen egyszerű hatékonyan irányítani őket és gyorsan változtatásokat végrehajtani.
Vessünk rá egy pillantást!
Funkciók
- ClickUp Docs : Projektdokumentumok létrehozása és szervezése
- Megjegyzések : Könnyedén hagyhat megjegyzéseket, rendelhet felhasználókat vagy hozhat létre feladatokat közvetlenül a fájlokon.
- Hozzárendelt megjegyzések : Hozzon létre és rendeljen hozzá megjegyzéseket feladatokhoz, fájlokhoz vagy dokumentumokhoz saját magának vagy másoknak.
- Feladatok szűrése és keresése : Fedezze fel és könnyedén keresse meg vagy szűrje ki a feladatokat, dokumentumokat, megbízottakat vagy tereket a keresőeszközben.
- ClickUp Whiteboards : Vizuálisan együttműködhet csapatával, és egyedi munkafolyamatokat hozhat létre, vagy együtt ötletelhetnek új ötleteket.
- Gondolattérképek: Készítsen lenyűgöző vizuális vázlatokat a semmiből vagy meglévő feladatok alapján
- ClickUp célok : Tartsa összehangoltan távoli csapatait a célok meghatározásával és felülvizsgálatával.
- Dashboardok : Ismerje meg, hol tart a munkája, és kövesse nyomon a feladatok előrehaladását egy pillanat alatt.
- Clip : Könnyedén rögzítheti a képernyőjét, és videoklipeket oszthat meg a csapattagokkal közvetlenül a feladatokban.
Előnyök
- Integrálhatóság más gyakori távmunka-eszközökkel, mint például a Zoom, a Slack és a Loom
- Az ingyenes verzió hatékonyabb, mint a legtöbb együttműködési és termelékenységi eszköz.
- Hozzáférés egy hatalmas, előre elkészített sablonokból álló könyvtárhoz
- Hasonló feladatokat összekapcsolhat a munkaterületeken a Feladatkapcsolatok vagy a Függőségi kapcsolatok segítségével.
- Könnyű célok kitűzése
- Egyszerű drag-and-drop funkciók a feladatok különböző csapatok közötti áthelyezéséhez és újraelosztásához
- Valós idejű frissítéseket és vizuális jelzéseket kap, amikor mások megtekintik, szerkesztik vagy kommentálják a feladatait.
Hátrányok
- A felhasználóknak gyakran szükségük van egy kis képzésre a magas szintű testreszabhatóság miatt.
- Az e-mailben történő válaszadás nehéz lehet
- A keresési funkciók (jelenleg 😉) lassabbak lehetnek.
Árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 5 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
2. Trello
A távmunka általában konkrét célok elérésére összpontosít , különböző helyszíneken szétszórt csapatokkal. A Trello segítségével azonban gyorsan mindent egy helyre gyűjthet, beleértve a csapatai által kezelt összes feladatot is.
A Trello az összes feladatot, eszközt és csapatot egyetlen felhasználói felületen egyesíti a zökkenőmentes működés érdekében.
Funkciók
- Valós idejű csevegés
- Tevékenység/Hírcsatorna
- Távoli értekezletek kezelése
- Brainstorming funkciók
Előnyök
- Könnyen használható
- Zökkenőmentes integrációk
- Egyszerűsített automatizálás
- Hatékony ügyfélszolgálat
Hátrányok
- Nincs oldalsó görgetés
- Nehéz törölni a kártyákat
- Használatához internetkapcsolat szükséges
Árak
- Örökre ingyenes
- Alapcsomag: 5 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 10 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 17,50 USD/hó felhasználónként
Értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (12 990+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (22280+ értékelés)
Nézze meg ezeket a Trello alternatívákat!
3. Wrike
A Wrike egy híres távmunka-kezelő szoftver, amely világszerte nagy sikert arat. A Wrike segítségével könnyedén kezelheti távmunka-eszközeit. Ez az egyedülálló eszköz lehetővé teszi, hogy eltávolítsa a távmunka akadályait, miközben biztosítja, hogy működése átlátható legyen, és túlteljesítse céljait.
Funkciók
- Egyéni tételek típusai
- Projekt erőforrás-tervezés
- Mobil és asztali alkalmazások
- Keresztcímkézési funkciók
Előnyök
- Mindenki bevonása
- Természetes munkafolyamat
- Könnyen kezelhető feladatok
- Zökkenőmentes integrációk
Hátrányok
- Nehéz kapcsolatba lépni az ügyfélszolgálattal
- Egyesek szerint zavaros funkciókkal rendelkezik
- Nem annyira intuitív a távmunkások számára
Árak
- Örökre ingyenes
- Csapat: 9,80 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 28,80 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (3230+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (1890+ értékelés)
4. Movavi
A Movavi Screen Recorder egy asztali felvételi szoftver, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a képernyőn végzett tevékenységek, a programok használata és a videokonferenciák (Skype, Zoom, Hangouts) rögzítését. Az eszköz két módot kínál: képernyőfelvétel és képernyőképek.
Funkciók
- Csak webkamerás videót, rendszerhangot vagy mikrofont rögzítsen
- Exportálás a Google Drive-ba, YouTube-ra, Telegramba, WhatsAppba, e-mailbe, vagy link megosztása
- Az exportálási lehetőségek között szerepelnek az MP4, AVI, MOV, MKV, WEBM, GIF, MP3, PNG, BMP és JPG formátumok.
Előnyök
- Két felvételi mód: képernyőfelvétel és képernyőképek
- Könnyen használható és intuitív felület
- Rugalmas hangbeállítások
- Gyors exportálási lehetőségek
Hátrányok
- Vízjel a kimeneti videóban a próbaidőszak alatt
- Korlátozott szerkesztési lehetőségek
- Csak 7 napos próbaidőszak
Árak
- Ingyenes próba
- Egyéves előfizetés: 42,95 dollár
- Életre szóló licenc: 57,95 USD
Értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (50+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)
5. ProofHub
A távoli csapat vezetése zökkenőmentes ötletnek tűnhet, amely csökkenti a működési költségeket és biztosítja a várt eredményeket. Fontos azonban kiemelni, hogy ez csak néha jelent könnyebben kezelhető feladatot.
Éppen ezért van szükséged olyan projektmenedzsment szoftverre, mint a ProofHub, amely segít a távoli csapatok tervezésében, együttműködésében és szervezésében.
Funkciók
- Testreszabható sablonok
- Ügyfélportál
- Gantt/idővonal nézet
- Ötletkezelés
Előnyök
- Feladatok szakaszos áthelyezésének lehetősége
- Kanban táblák elérhetősége
- Egyszerű és gyors
- Könnyen integrálható más eszközökkel
Hátrányok
- Rosszkor történő kommunikáció
- Távoli munkavállalók számára drága lehet
- Csapaton belüli együttműködési kihívások
Árak
- Ingyenes próba
- Alapvető: 45 USD/hó
- Ultimate Control: 89 USD/hó
Értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (70+ értékelés)
6. GitHub
A távmunka megjelenése számos kihívással jár. A biztonság továbbra is a legnagyobb kihívás, mivel egyre több kiberbiztonsági bűnöző próbál behatolni a szervezetekbe és ellopni a fontos dokumentumokat. A GitHub segítségével beépített biztonsági funkciókkal rendelkező, elismert távmunka-eszközökkel dolgozhat.
Funkciók
- Feladatkezelés
- Riasztási/eskalációs funkciók
- Műszerfal
- Feladatkezelés
Előnyök
- Rendkívül praktikus
- Praktikus távoli eszköz
- Könnyű interakció más felhasználókkal
- Gyorsan elindítható
Hátrányok
- Nincs mobilalkalmazás
- Nehéz támogatást kapni
- Hiányzó sötét mód
Árak
- Örökre ingyenes
- Csapat: 44 USD/év felhasználónként
- Vállalati: 231 USD/év felhasználónként
Értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (5540+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (70+ értékelés)
7. Slack
Egy kiváló távoli csapat létrehozása mindig kihívást jelent. Ezért a távoli műveleteket alkalmazó szervezetek többsége számára nehézséget jelent a piacra gyakorolt hatás. A Slack egy helyen egyesíti az összes eszközt és távoli csapatot, megkönnyítve a kommunikációt, az ötletek cseréjét, és még a meglévő problémák gyorsabb megoldását is.
Funkciók
- Üzenetküldési funkciók
- Akadálymentesítési funkciók
- Csatlakozási funkciók
- Huddles, klipek és videohívások
Előnyök
- Könnyen használható távoli munkavégzéshez
- A feladatok zökkenőmentes kezelése
- Zökkenőmentes kommunikáció
- A fizetős verziók kiválóan alkalmasak fájlmegosztásra.
Hátrányok
- Külön e-mail és jelszó minden csatornához
- Furcsa felhasználói felület
- Nagyon sok csatorna
Árak
- Örökre ingyenes
- Pro: 7,25 USD/hó
- Business+: 7,50 USD/hó
- Enterprise Grid: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal
Értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 30 800 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 22 800 értékelés)
CLICKUP ÉS SLACK: EGY TÖKÉLETES PÁROSÍTÁSTudta, hogy integrálhatja a Slacket a ClickUp-pal, hogy feladatok létrehozására és kezelésére legyen képes a Slackben, miközben üzeneteit feladatokká és megjegyzésekké alakíthatja? Ez olyan egyszerű, mint a Slack és a ClickUp!
8. Zoom
A Zoom forradalmasította a távmunkát. Ez az eszköz a COVID-19-járvány csúcspontján vált a szervezetek számára elengedhetetlen távmunkás eszközzé, amikor a videohívások átvették az irányítást a munka világában.
Ezenkívül a Zoom segít a szervezeteknek újragondolni a munkaterületeket, és zökkenőmentessé tenni a távoli munkavégzést. És ami a legfontosabb: egyszerűbb módszert kínál a csapatértekezletek lebonyolítására, ezzel javítva az ügyfélszolgálati tevékenységeket.
Funkciók
- Könnyű kommunikáció csapatértekezleteken keresztül
- Képernyőablakok megosztása
- Csapatmenedzsment távoli munkához
- Kapcsolatkezelés
Előnyök
- Könnyen automatizálható
- Hatékony az értékesítési csapatok számára
- Könnyen nyomon követhető értékesítés
- Kiváló ügyfél-aláírás
Hátrányok
- Könnyen elveszthető munka
- Nehézségek az értékesítés nyomon követésével
- iOS integráció hiánya
Árak
- Örökre ingyenes
- Pro: 149 USD/év felhasználónként
- Business+: 199 USD/év felhasználónként
- Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal
Értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (52 300+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 30 400 értékelés)
Nézze meg ezeket a Zoom alternatívákat!
9. Miro
A kreativitás minden sikeres csapat elengedhetetlen része. Csapatvezetőként biztosítani szeretné, hogy szervezete rendelkezzen a célok eléréséhez szükséges kreativitással – különösen a távmunka esetében.
A legtöbb távmunka-eszköz nem hatékony ebben a szerepkörben, de a Miro kiemelkedik, mint a csapatod vizuális platformja a kapcsolattartás, az együttműködés és a közös alkotás terén.
Funkciók
- Távoli munkavállalók számára ideális biztonsági funkciók
- Testreszabási szempontok
- Vizuális eszközök
- Szoftverajánlatok
Előnyök
- Több csapat is együtt dolgozhat
- Fantasztikus együttműködési élmény
- Elősegíti a kreativitást
- Lenyűgöző ötleteket kínál
Hátrányok
- A tartalom zárolásának rétegei
- Lehetséges, hogy rossz területeken szerkesztünk
- Nincs integrációs funkció
Árak
- Örökre ingyenes
- Starter: 8 USD/hó felhasználónként
- Business+: 88 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal
Értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 52 300 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 30 400 értékelés)
10. Toggl
A távmunkában az időgazdálkodás az a végső stratégia, amelynek segítségével a szervezetek sikeresek lehetnek. Ha van egy távmunkát végző csapata, akkor az időgazdálkodás ígéretes megközelítései az egyetlen módja a teljesítmény fenntartásának.
A Toggl egy projektmenedzsment szoftver és időkövető eszköz, amely hatékonyan növeli a teljesítményt. Ez az eszköz megkönnyíti az erőforrások kezelését, mivel csak a számlázható percekért kell fizetnie.
Funkciók
- Mobil és asztali alkalmazások
- Offline nyomon követés
- Egy kattintásos időzítők
- Tennivalók listája
Előnyök
- Kiváló időkövetés távoli munkavállalók számára
- Hatékony projektmenedzsment
- Könnyen beállítható
- A feladatkövetés előnyei
Hátrányok
- Nehéz kijavítani a hibás időt
- URL-kihívások az időkövetési funkciók terén
- Nehéz a munkamenetek szüneteltetése
Árak
- Örökre ingyenes
- Starter: 9 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 18 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal
Értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (1940+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 30 400 értékelés)
11. Google Drive
Az egyik legjobb együttműködési eszközként a Google Drive lehetővé teszi fájlok és mappák tárolását, megosztását és szerkesztését számítógépről, táblagépről vagy akár mobil eszközökről is. Beépített védelmi funkciói hatékonyan biztosítják a fájlokhoz való biztonságos és titkosított távoli hozzáférést.
Minden megosztott fájlt proaktívan ellenőriznek adathalászat, zsarolóvírus, spam és rosszindulatú szoftverek szempontjából. Nem kell aggódnia az eszközökre leselkedő kiberfenyegetések növekvő kockázata miatt.
Funkciók
- Dokumentumok létrehozása
- Archiválás és megőrzés
- Offline és távoli hozzáférés
- Verziókezelés és fájlmegosztás
Előnyök
- Távoli hozzáférés az információkhoz
- Biztonságos bejelentkezés
- Ingyenes tárhely
- Könnyen megosztható a csapatokkal
Hátrányok
- A folyamatos fejlesztések hiánya
- Megbízhatatlan támogatás
- Alapvető funkciók hiánya
Árak
- 100 GB: 1,99 USD/hó
- 1 TB: 9,99 USD/hó
- 10 TB: 99,99 USD/hó
- 20 TB: 199,99 USD/hó
- 30 TB: 299,99 USD/hó
- Google Drive for Teams: 10,00 USD/hó felhasználónként
Értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (1940+ értékelés)
- Capterra: 4. 3/10+ értékelés)
12. Okta
Az évek során az identitás volt az egyik fő oka annak, hogy különböző szervezetek sikeresen működtek. A csapatok egy fedél alatt dolgoznak, ami azt jelenti, hogy olyan identitást építhetnek ki, amely előreviszi a szervezetet.
Ez másképp van, ha távoli csapatokról van szó. Az Okta segítségével azonban identitást hozhat létre távoli csapataival, ami elősegíti a munkavállalók termelékenységét, kiváló felhasználói élményt nyújt és növeli az ügyfelek regisztrációinak számát.
Funkciók
- Politika menedzsment
- Könnyen kezelhető
- Harmadik féltől származó integrációk
- Viselkedéselemzés
Előnyök
- Könnyen megtanulható
- Biztonságos működés
- Hozzáférés egyetlen jelszóval
- Javítja a felhasználói élményt
Hátrányok
- Késések a push értesítésekben
- Bejelentkezéshez telefon szükséges
- Hozzáférés más eszközökről
Árak
- Egyszeri bejelentkezés: 2 USD/felhasználó havonta
- Egyszeri bejelentkezés plusz: 4 USD/felhasználó havonta
- Vállalati: 8 USD/felhasználó havonta
- Enterprise plus: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal
Értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 630 értékelés)
- Capterra: 4. 7/690+ értékelés)
13. Loom
A távoli csapatokkal való találkozók az egyik legnagyobb kihívást jelentik. Segítségre lesz szükséged, hogy gyorsan továbbítsd az információkat és szükség esetén módosításokat hajts végre. Itt jön be a Loom.
Ez az új távoli eszköz lehetővé teszi gyors videók rögzítését és a távoli csapatok valós idejű tájékoztatását. Ez az eszköz segít 29%-kal csökkenteni a megbeszélések számát.
Funkciók
- Chrome-bővítmények
- Videó tárolás
- Korlátlan videókönyvtár
- Asztali alkalmazás
Előnyök
- A felhasználók rögzíthetik a képernyőket
- Könnyen megosztható videók
- A leírás előnyei
- Könnyen konfigurálható és használható
Hátrányok
- Egyes böngészőkhöz kiterjesztés szükséges
- Rendszeres összeomlások
- Problémák az indítással és leállítással
Árak
- Kezdő: Ingyenes
- Üzleti: 8 USD/felhasználó havonta
- Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal
Értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (940+ értékelés)
- Capterra: 4. 6/310+ értékelés)
Nézze meg ezeket a Loom alternatívákat!
14. Microsoft Teams
Microsoft-felhasználóként ismernie kell a Microsoft Teams alkalmazást. Ez egy innovatív szoftver, amely forradalmasította a távoli munkavégzést. Ez az eszköz biztosítja, hogy a csapatok könnyen és gyorsan megoszthassák a tartalmakat, új készségeket sajátíthassanak el, feladatokat tervezhessenek és azokat közösen hajthassák végre egy megosztott felületen.
Funkciók
- Csapatértekezletek
- Lehetséges hívások
- Valós idejű együttműködés
- Csoportos csevegés
Előnyök
- Videofelvétel
- Könnyű csatlakozni más csapatokhoz
- Zökkenőmentes fájlátvitel
- Fejlett biztonság
Hátrányok
- A desktop verzió hibára hajlamos
- Meredek tanulási görbe
- Nehéz más csapatokat felhívni
Árak
- Microsoft Teams Essentials: 4 USD/felhasználó/hónap
- Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/felhasználó/hónap
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/felhasználó havonta
Értékelések és vélemények
- G2: 4. 3/5 (13 210+ értékelés)
- Capterra: 4,5/8880+ értékelés)
15. nTask
Minden növekvő csapat hatalmas kihívásokkal szembesül, amikor a méretezésről van szó. Fontos megjegyezni, hogy egyes csapatoknak segítségre van szükségük a komplex projektek lebontásához. Szerencsére az nTask megjelenése a távoli projektmenedzsment területén egyszerűsítette ezt a folyamatot.
Az nTask segítségével könnyebb lebontani a komplex projekteket, így a csapatok gyorsan és egyszerűen megtervezhetik, együttműködhetnek, elemezhetik és kezelhetik a mindennapi feladatokat.
Funkciók
- Találkozók kezelése
- Probléma nyomon követése
- Időkövetés és munkaidő-nyilvántartás
- Gantt-diagramok
Előnyök
- Multitasking képesség
- Zökkenőmentes időgazdálkodási módszerek
- Könnyű új feladatok létrehozása
- Rendszeres értesítések
Hátrányok
- A ügyfélszolgálattal való kapcsolatfelvétel kihívást jelent
- Adatvesztés
- Naptár beállításának kihívásai
Árak
- Prémium: 3 USD/hó, éves számlázással
- Üzleti: 8 USD/hó, éves számlázással
- Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal
Értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (17 értékelés)
- Capterra: 4. 1/97 értékelés)
16. Hive
A feladatok távoli csapatnak való kiosztása munkaigényes feladat. Segítségre lesz szükséged ahhoz, hogy megértsd, ki mit csinál és milyen ütemben. Időbe telik annak meghatározása is, hogy ki miért felelős, és hogy aktívan dolgoznak-e a feladataik elvégzésén.
A Hive célja, hogy gyorsan átláthassa, hogyan halad a csapata, és ki felelős a különböző feladatokért.
Funkciók
- Dokumentumok és videók ellenőrzése
- Projekt sablonok
- Jóváhagyási munkafolyamatok
- Munkaidő-nyilvántartás és időkövetés
Előnyök
- A feladatok kiosztása egyszerűbb
- A feladatokat egy helyen összegyűjti
- Könnyen integrálható más eszközökkel
- Testreszabható idővonal
Hátrányok
- A értesítéseket nehéz követni
- A csevegés folyamatosan eltűnik
- Időbe telik megtanulni
Árak
- Solo: Örökre ingyenes
- Csapat: 12 USD/felhasználó havonta
- Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal
Értékelések és vélemények
- G2: 4. 6/409 (17 értékelés)
- Capterra: 4,5/169 értékelés)
Távoli munkavégzéshez szükséges eszközök a távoli munkavégzés jövőjéhez
A távmunka már nem luxus a szervezetek számára, hanem a valóság, amellyel meg kell birkózniuk. A tehetséges munkavállalók aktívan érdeklődnek a távmunkát lehetővé tevő lehetőségek iránt.
Ahhoz, hogy a vállalkozások a legjobb tehetségeket vonzzák, be kell építeniük a távmunka lehetőségét. Szerencsére vannak olyan távmunka-eszközök, mint a ClickUp, amelyek segítenek a csapatoknak egy központi platformról dolgozni.
A ClickUp segítségével teljes körű megoldást kapsz a szervezeted számára, hogy ugyanazon a felületen kezelhesd a távoli és az irodában dolgozó alkalmazottakat. A ClickUp funkciói segítenek összekapcsolni a csapatokat és javítani a termelékenységet testreszabható munkafolyamatok, több mint 15 nézet, együttműködési dokumentációs funkciók és még sok más segítségével.
Vegye át az irányítást még ma, és indítsa el saját ingyenes munkaterületét a ClickUp-ban!