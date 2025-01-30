A 16 legjobb otthoni munkavégzéshez szükséges eszköz 2025-ben

Az internet megjelenése óta a távmunka folyamatosan növekedett, és mára a világ egyik legnagyobb munkaerő-ágazatává vált.

Fontos azonban megjegyezni, hogy nagyon kevesen látták előre, hogy ez a populáció a jelenlegi számokra fog növekedni. A statisztikák szerint az Egyesült Államokban minden negyedik alkalmazott otthonról dolgozik, ami a nemzeti munkaerő több mint 26%-át jelenti.

Ha a következő hónapokban csatlakozni szeretne ehhez a csoporthoz, akkor értékelnie kell az ezzel járó előnyöket és hátrányokat. A legfontosabb, hogy megismerkedjen a legjobb otthoni munkavégzéshez szükséges eszközökkel, hogy elérje céljait.

Számos olyan távoli munkavégzéshez szükséges eszköz létezik, amely javíthatja a termelékenységet, és amelyet érdemes megfontolnia, de először nézzük meg, milyen típusú eszközök szerepelnek ebben a listában.

Ha csatlakozik a távoli csapatok egyre növekvő táborához, akkor tisztában kell lennie azzal, hogy nem minden távoli munkavégzéshez szükséges eszköz kínálja a legjobb szolgáltatásokat. Ezek közül néhány eszköz csak az egyének egyszerű feladatok elvégzését hivatott segíteni.

A többi nem könnyen elérhető, és segítségre lesz szükséged, hogy beszerezd őket a piacon, ami megnehezíti a munkádat. Íme néhány alapvető szempont, amit érdemes ellenőrizni a távmunkához szükséges eszközöknél.

Könnyű használat

Könnyen elérhető és hozzáférhető

Könnyű és olcsó karbantartás

Újrahangolódás a munkáddal

Most, hogy már tudja, mire kell figyelnie az otthoni munkavégzéshez szükséges termelékenységi eszközöknél, fontos, hogy tisztában legyen a piacon elérhető legjobb eszközökkel. Mint látni fogja, számos eszköz áll rendelkezésre, amelyeket beépíthet stratégiájába a távoli munkavállalók összehangolása érdekében.

Ezek közül azonban néhány eszköz hatékonyabb lehet és jobb eredményeket hozhat a munkádban. Íme 15 otthoni munkavégzéshez használható termelékenységi eszköz, amelyekkel hatékonyabban végezheted feladataidat:

A ClickUp több mint 15 nézetével a szervezetek minden csapat számára átfogó megoldást kapnak.

A ClickUp világszerte a távoli csapatok számára elengedhetetlen projektmenedzsment szoftverré vált. Ez az eszköz úgy lett kialakítva, hogy az összes munkát egyetlen platformon összegyűjtse, megkönnyítve ezzel a távoli munkavállalók munkájának irányítását.

Nem kell aggódnia a távoli munkatársai miatt, mert a ClickUp projektmenedzsment funkcióival soha nem volt ilyen egyszerű hatékonyan irányítani őket és gyorsan változtatásokat végrehajtani.

Vessünk rá egy pillantást!

Funkciók

ClickUp Docs : Projektdokumentumok létrehozása és szervezése : Projektdokumentumok létrehozása és szervezése

Megjegyzések : Könnyedén hagyhat megjegyzéseket, rendelhet felhasználókat vagy hozhat létre feladatokat közvetlenül a fájlokon. : Könnyedén hagyhat megjegyzéseket, rendelhet felhasználókat vagy hozhat létre feladatokat közvetlenül a fájlokon.

Hozzárendelt megjegyzések : Hozzon létre és rendeljen hozzá megjegyzéseket feladatokhoz, fájlokhoz vagy dokumentumokhoz saját magának vagy másoknak. Hozzon létre és rendeljen hozzá megjegyzéseket feladatokhoz, fájlokhoz vagy dokumentumokhoz saját magának vagy másoknak.

Feladatok szűrése és keresése : Fedezze fel és könnyedén keresse meg vagy szűrje ki a feladatokat, dokumentumokat, megbízottakat vagy tereket a keresőeszközben. Fedezze fel és könnyedén keresse meg vagy szűrje ki a feladatokat, dokumentumokat, megbízottakat vagy tereket a keresőeszközben.

ClickUp Whiteboards : Vizuálisan : Vizuálisan együttműködhet csapatával , és egyedi munkafolyamatokat hozhat létre, vagy együtt ötletelhetnek új ötleteket.

Gondolattérképek: Készítsen lenyűgöző vizuális vázlatokat a semmiből vagy meglévő feladatok alapján Készítsen lenyűgöző vizuális vázlatokat a semmiből vagy meglévő feladatok alapján

ClickUp célok : Tartsa összehangoltan távoli csapatait a célok meghatározásával és felülvizsgálatával. : Tartsa összehangoltan távoli csapatait a célok meghatározásával és felülvizsgálatával.

Dashboardok : Ismerje meg, hol tart a munkája, és kövesse nyomon a feladatok előrehaladását egy pillanat alatt. : Ismerje meg, hol tart a munkája, és kövesse nyomon a feladatok előrehaladását egy pillanat alatt.

Clip : Könnyedén rögzítheti a képernyőjét, és videoklipeket oszthat meg a csapattagokkal közvetlenül a feladatokban. : Könnyedén rögzítheti a képernyőjét, és videoklipeket oszthat meg a csapattagokkal közvetlenül a feladatokban.

Előnyök

Integrálhatóság más gyakori távmunka-eszközökkel, mint például a Zoom, a Slack és a Loom

Az ingyenes verzió hatékonyabb, mint a legtöbb együttműködési és termelékenységi eszköz.

Hozzáférés egy hatalmas, előre elkészített sablonokból álló könyvtárhoz

Hasonló feladatokat összekapcsolhat a munkaterületeken a Feladatkapcsolatok vagy a Függőségi kapcsolatok segítségével.

Könnyű célok kitűzése

Egyszerű drag-and-drop funkciók a feladatok különböző csapatok közötti áthelyezéséhez és újraelosztásához

Valós idejű frissítéseket és vizuális jelzéseket kap, amikor mások megtekintik, szerkesztik vagy kommentálják a feladatait.

Hátrányok

A felhasználóknak gyakran szükségük van egy kis képzésre a magas szintű testreszabhatóság miatt.

Az e-mailben történő válaszadás nehéz lehet

A keresési funkciók (jelenleg 😉) lassabbak lehetnek.

Árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 5 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. Trello

Via Trello

A távmunka általában konkrét célok elérésére összpontosít , különböző helyszíneken szétszórt csapatokkal. A Trello segítségével azonban gyorsan mindent egy helyre gyűjthet, beleértve a csapatai által kezelt összes feladatot is.

A Trello az összes feladatot, eszközt és csapatot egyetlen felhasználói felületen egyesíti a zökkenőmentes működés érdekében.

Funkciók

Valós idejű csevegés

Tevékenység/Hírcsatorna

Távoli értekezletek kezelése

Brainstorming funkciók

Előnyök

Könnyen használható

Zökkenőmentes integrációk

Egyszerűsített automatizálás

Hatékony ügyfélszolgálat

Hátrányok

Nincs oldalsó görgetés

Nehéz törölni a kártyákat

Használatához internetkapcsolat szükséges

Árak

Örökre ingyenes

Alapcsomag : 5 USD/hó felhasználónként

Prémium : 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 17,50 USD/hó felhasználónként

Értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (12 990+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (22280+ értékelés)

3. Wrike

Via Wrike

A Wrike egy híres távmunka-kezelő szoftver, amely világszerte nagy sikert arat. A Wrike segítségével könnyedén kezelheti távmunka-eszközeit. Ez az egyedülálló eszköz lehetővé teszi, hogy eltávolítsa a távmunka akadályait, miközben biztosítja, hogy működése átlátható legyen, és túlteljesítse céljait.

Funkciók

Egyéni tételek típusai

Projekt erőforrás-tervezés

Mobil és asztali alkalmazások

Keresztcímkézési funkciók

Előnyök

Mindenki bevonása

Természetes munkafolyamat

Könnyen kezelhető feladatok

Zökkenőmentes integrációk

Hátrányok

Nehéz kapcsolatba lépni az ügyfélszolgálattal

Egyesek szerint zavaros funkciókkal rendelkezik

Nem annyira intuitív a távmunkások számára

Árak

Örökre ingyenes

Csapat : 9,80 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 28,80 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (3230+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (1890+ értékelés)

4. Movavi

via Movavi

A Movavi Screen Recorder egy asztali felvételi szoftver, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a képernyőn végzett tevékenységek, a programok használata és a videokonferenciák (Skype, Zoom, Hangouts) rögzítését. Az eszköz két módot kínál: képernyőfelvétel és képernyőképek.

Funkciók

Csak webkamerás videót, rendszerhangot vagy mikrofont rögzítsen

Exportálás a Google Drive-ba, YouTube-ra, Telegramba, WhatsAppba, e-mailbe, vagy link megosztása

Az exportálási lehetőségek között szerepelnek az MP4, AVI, MOV, MKV, WEBM, GIF, MP3, PNG, BMP és JPG formátumok.

Előnyök

Két felvételi mód: képernyőfelvétel és képernyőképek

Könnyen használható és intuitív felület

Rugalmas hangbeállítások

Gyors exportálási lehetőségek

Hátrányok

Vízjel a kimeneti videóban a próbaidőszak alatt

Korlátozott szerkesztési lehetőségek

Csak 7 napos próbaidőszak

Árak

Ingyenes próba

Egyéves előfizetés: 42,95 dollár

Életre szóló licenc: 57,95 USD

Értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)

5. ProofHub

A távoli csapat vezetése zökkenőmentes ötletnek tűnhet, amely csökkenti a működési költségeket és biztosítja a várt eredményeket. Fontos azonban kiemelni, hogy ez csak néha jelent könnyebben kezelhető feladatot.

Éppen ezért van szükséged olyan projektmenedzsment szoftverre, mint a ProofHub, amely segít a távoli csapatok tervezésében, együttműködésében és szervezésében.

Funkciók

Testreszabható sablonok

Ügyfélportál

Gantt/idővonal nézet

Ötletkezelés

Előnyök

Feladatok szakaszos áthelyezésének lehetősége

Kanban táblák elérhetősége

Egyszerű és gyors

Könnyen integrálható más eszközökkel

Hátrányok

Rosszkor történő kommunikáció

Távoli munkavállalók számára drága lehet

Csapaton belüli együttműködési kihívások

Árak

Ingyenes próba

Alapvető : 45 USD/hó

Ultimate Control: 89 USD/hó

Értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (70+ értékelés)

6. GitHub

A távmunka megjelenése számos kihívással jár. A biztonság továbbra is a legnagyobb kihívás, mivel egyre több kiberbiztonsági bűnöző próbál behatolni a szervezetekbe és ellopni a fontos dokumentumokat. A GitHub segítségével beépített biztonsági funkciókkal rendelkező, elismert távmunka-eszközökkel dolgozhat.

Funkciók

Feladatkezelés

Riasztási/eskalációs funkciók

Műszerfal

Feladatkezelés

Előnyök

Rendkívül praktikus

Praktikus távoli eszköz

Könnyű interakció más felhasználókkal

Gyorsan elindítható

Hátrányok

Nincs mobilalkalmazás

Nehéz támogatást kapni

Hiányzó sötét mód

Árak

Örökre ingyenes

Csapat : 44 USD/év felhasználónként

Vállalati: 231 USD/év felhasználónként

Értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (5540+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (70+ értékelés)

7. Slack

via Slack

Egy kiváló távoli csapat létrehozása mindig kihívást jelent. Ezért a távoli műveleteket alkalmazó szervezetek többsége számára nehézséget jelent a piacra gyakorolt hatás. A Slack egy helyen egyesíti az összes eszközt és távoli csapatot, megkönnyítve a kommunikációt, az ötletek cseréjét, és még a meglévő problémák gyorsabb megoldását is.

Funkciók

Üzenetküldési funkciók

Akadálymentesítési funkciók

Csatlakozási funkciók

Huddles, klipek és videohívások

Előnyök

Könnyen használható távoli munkavégzéshez

A feladatok zökkenőmentes kezelése

Zökkenőmentes kommunikáció

A fizetős verziók kiválóan alkalmasak fájlmegosztásra.

Hátrányok

Külön e-mail és jelszó minden csatornához

Furcsa felhasználói felület

Nagyon sok csatorna

Árak

Örökre ingyenes

Pro : 7,25 USD/hó

Business+ : 7,50 USD/hó

Enterprise Grid: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 30 800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 22 800 értékelés)

CLICKUP ÉS SLACK: EGY TÖKÉLETES PÁROSÍTÁSTudta, hogy integrálhatja a Slacket a ClickUp-pal, hogy feladatok létrehozására és kezelésére legyen képes a Slackben, miközben üzeneteit feladatokká és megjegyzésekké alakíthatja? Ez olyan egyszerű, mint a Slack és a ClickUp!

8. Zoom

Via Zoom

A Zoom forradalmasította a távmunkát. Ez az eszköz a COVID-19-járvány csúcspontján vált a szervezetek számára elengedhetetlen távmunkás eszközzé, amikor a videohívások átvették az irányítást a munka világában.

Ezenkívül a Zoom segít a szervezeteknek újragondolni a munkaterületeket, és zökkenőmentessé tenni a távoli munkavégzést. És ami a legfontosabb: egyszerűbb módszert kínál a csapatértekezletek lebonyolítására, ezzel javítva az ügyfélszolgálati tevékenységeket.

Funkciók

Könnyű kommunikáció csapatértekezleteken keresztül

Képernyőablakok megosztása

Csapatmenedzsment távoli munkához

Kapcsolatkezelés

Előnyök

Könnyen automatizálható

Hatékony az értékesítési csapatok számára

Könnyen nyomon követhető értékesítés

Kiváló ügyfél-aláírás

Hátrányok

Könnyen elveszthető munka

Nehézségek az értékesítés nyomon követésével

iOS integráció hiánya

Árak

Örökre ingyenes

Pro : 149 USD/év felhasználónként

Business+ : 199 USD/év felhasználónként

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (52 300+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 30 400 értékelés)

9. Miro

Via Miro

A kreativitás minden sikeres csapat elengedhetetlen része. Csapatvezetőként biztosítani szeretné, hogy szervezete rendelkezzen a célok eléréséhez szükséges kreativitással – különösen a távmunka esetében.

A legtöbb távmunka-eszköz nem hatékony ebben a szerepkörben, de a Miro kiemelkedik, mint a csapatod vizuális platformja a kapcsolattartás, az együttműködés és a közös alkotás terén.

Funkciók

Távoli munkavállalók számára ideális biztonsági funkciók

Testreszabási szempontok

Vizuális eszközök

Szoftverajánlatok

Előnyök

Több csapat is együtt dolgozhat

Fantasztikus együttműködési élmény

Elősegíti a kreativitást

Lenyűgöző ötleteket kínál

Hátrányok

A tartalom zárolásának rétegei

Lehetséges, hogy rossz területeken szerkesztünk

Nincs integrációs funkció

Árak

Örökre ingyenes

Starter : 8 USD/hó felhasználónként

Business+ : 88 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 52 300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 30 400 értékelés)

10. Toggl

Részletes teljesítményadatokat kaphat az egyes munkatársaktól a Toggl segítségével.

A távmunkában az időgazdálkodás az a végső stratégia, amelynek segítségével a szervezetek sikeresek lehetnek. Ha van egy távmunkát végző csapata, akkor az időgazdálkodás ígéretes megközelítései az egyetlen módja a teljesítmény fenntartásának.

A Toggl egy projektmenedzsment szoftver és időkövető eszköz, amely hatékonyan növeli a teljesítményt. Ez az eszköz megkönnyíti az erőforrások kezelését, mivel csak a számlázható percekért kell fizetnie.

Funkciók

Mobil és asztali alkalmazások

Offline nyomon követés

Egy kattintásos időzítők

Tennivalók listája

Előnyök

Kiváló időkövetés távoli munkavállalók számára

Hatékony projektmenedzsment

Könnyen beállítható

A feladatkövetés előnyei

Hátrányok

Nehéz kijavítani a hibás időt

URL-kihívások az időkövetési funkciók terén

Nehéz a munkamenetek szüneteltetése

Árak

Örökre ingyenes

Starter : 9 USD/hó felhasználónként

Prémium : 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (1940+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 30 400 értékelés)

11. Google Drive

Az egyik legjobb együttműködési eszközként a Google Drive lehetővé teszi fájlok és mappák tárolását, megosztását és szerkesztését számítógépről, táblagépről vagy akár mobil eszközökről is. Beépített védelmi funkciói hatékonyan biztosítják a fájlokhoz való biztonságos és titkosított távoli hozzáférést.

Minden megosztott fájlt proaktívan ellenőriznek adathalászat, zsarolóvírus, spam és rosszindulatú szoftverek szempontjából. Nem kell aggódnia az eszközökre leselkedő kiberfenyegetések növekvő kockázata miatt.

Funkciók

Dokumentumok létrehozása

Archiválás és megőrzés

Offline és távoli hozzáférés

Verziókezelés és fájlmegosztás

Előnyök

Távoli hozzáférés az információkhoz

Biztonságos bejelentkezés

Ingyenes tárhely

Könnyen megosztható a csapatokkal

Hátrányok

folyamatos fejlesztések hiánya

Megbízhatatlan támogatás

Alapvető funkciók hiánya

Árak

100 GB : 1,99 USD/hó

1 TB : 9,99 USD/hó

10 TB : 99,99 USD/hó

20 TB : 199,99 USD/hó

30 TB : 299,99 USD/hó

Google Drive for Teams: 10,00 USD/hó felhasználónként

Értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (1940+ értékelés)

Capterra: 4. 3/10+ értékelés)

12. Okta

Via Okta

Az évek során az identitás volt az egyik fő oka annak, hogy különböző szervezetek sikeresen működtek. A csapatok egy fedél alatt dolgoznak, ami azt jelenti, hogy olyan identitást építhetnek ki, amely előreviszi a szervezetet.

Ez másképp van, ha távoli csapatokról van szó. Az Okta segítségével azonban identitást hozhat létre távoli csapataival, ami elősegíti a munkavállalók termelékenységét, kiváló felhasználói élményt nyújt és növeli az ügyfelek regisztrációinak számát.

Funkciók

Politika menedzsment

Könnyen kezelhető

Harmadik féltől származó integrációk

Viselkedéselemzés

Előnyök

Könnyen megtanulható

Biztonságos működés

Hozzáférés egyetlen jelszóval

Javítja a felhasználói élményt

Hátrányok

Késések a push értesítésekben

Bejelentkezéshez telefon szükséges

Hozzáférés más eszközökről

Árak

Egyszeri bejelentkezés : 2 USD/felhasználó havonta

Egyszeri bejelentkezés plusz : 4 USD/felhasználó havonta

Vállalati : 8 USD/felhasználó havonta

Enterprise plus: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 630 értékelés)

Capterra: 4. 7/690+ értékelés)

13. Loom

Via Loom

A távoli csapatokkal való találkozók az egyik legnagyobb kihívást jelentik. Segítségre lesz szükséged, hogy gyorsan továbbítsd az információkat és szükség esetén módosításokat hajts végre. Itt jön be a Loom.

Ez az új távoli eszköz lehetővé teszi gyors videók rögzítését és a távoli csapatok valós idejű tájékoztatását. Ez az eszköz segít 29%-kal csökkenteni a megbeszélések számát.

Funkciók

Chrome-bővítmények

Videó tárolás

Korlátlan videókönyvtár

Asztali alkalmazás

Előnyök

A felhasználók rögzíthetik a képernyőket

Könnyen megosztható videók

A leírás előnyei

Könnyen konfigurálható és használható

Hátrányok

Egyes böngészőkhöz kiterjesztés szükséges

Rendszeres összeomlások

Problémák az indítással és leállítással

Árak

Kezdő : Ingyenes

Üzleti : 8 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (940+ értékelés)

Capterra: 4. 6/310+ értékelés)

14. Microsoft Teams

Microsoft-felhasználóként ismernie kell a Microsoft Teams alkalmazást. Ez egy innovatív szoftver, amely forradalmasította a távoli munkavégzést. Ez az eszköz biztosítja, hogy a csapatok könnyen és gyorsan megoszthassák a tartalmakat, új készségeket sajátíthassanak el, feladatokat tervezhessenek és azokat közösen hajthassák végre egy megosztott felületen.

Funkciók

Csapatértekezletek

Lehetséges hívások

Valós idejű együttműködés

Csoportos csevegés

Előnyök

Videofelvétel

Könnyű csatlakozni más csapatokhoz

Zökkenőmentes fájlátvitel

Fejlett biztonság

Hátrányok

A desktop verzió hibára hajlamos

Meredek tanulási görbe

Nehéz más csapatokat felhívni

Árak

Microsoft Teams Essentials : 4 USD/felhasználó/hónap

Microsoft 365 Business Basic : 6 USD/felhasználó/hónap

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/felhasználó havonta

Értékelések és vélemények

G2 : 4. 3/5 (13 210+ értékelés)

Capterra: 4,5/8880+ értékelés)

15. nTask

via nTask

Minden növekvő csapat hatalmas kihívásokkal szembesül, amikor a méretezésről van szó. Fontos megjegyezni, hogy egyes csapatoknak segítségre van szükségük a komplex projektek lebontásához. Szerencsére az nTask megjelenése a távoli projektmenedzsment területén egyszerűsítette ezt a folyamatot.

Az nTask segítségével könnyebb lebontani a komplex projekteket, így a csapatok gyorsan és egyszerűen megtervezhetik, együttműködhetnek, elemezhetik és kezelhetik a mindennapi feladatokat.

Funkciók

Előnyök

Multitasking képesség

Zökkenőmentes időgazdálkodási módszerek

Könnyű új feladatok létrehozása

Rendszeres értesítések

Hátrányok

A ügyfélszolgálattal való kapcsolatfelvétel kihívást jelent

Adatvesztés

Naptár beállításának kihívásai

Árak

Prémium : 3 USD/hó, éves számlázással

Üzleti : 8 USD/hó, éves számlázással

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (17 értékelés)

Capterra: 4. 1/97 értékelés)

16. Hive

Via Hive

A feladatok távoli csapatnak való kiosztása munkaigényes feladat. Segítségre lesz szükséged ahhoz, hogy megértsd, ki mit csinál és milyen ütemben. Időbe telik annak meghatározása is, hogy ki miért felelős, és hogy aktívan dolgoznak-e a feladataik elvégzésén.

A Hive célja, hogy gyorsan átláthassa, hogyan halad a csapata, és ki felelős a különböző feladatokért.

Funkciók

Dokumentumok és videók ellenőrzése

Projekt sablonok

Jóváhagyási munkafolyamatok

Munkaidő-nyilvántartás és időkövetés

Előnyök

A feladatok kiosztása egyszerűbb

A feladatokat egy helyen összegyűjti

Könnyen integrálható más eszközökkel

Testreszabható idővonal

Hátrányok

A értesítéseket nehéz követni

A csevegés folyamatosan eltűnik

Időbe telik megtanulni

Árak

Solo : Örökre ingyenes

Csapat : 12 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Értékelések és vélemények

G2 : 4. 6/409 (17 értékelés)

Capterra: 4,5/169 értékelés)

A távmunka már nem luxus a szervezetek számára, hanem a valóság, amellyel meg kell birkózniuk. A tehetséges munkavállalók aktívan érdeklődnek a távmunkát lehetővé tevő lehetőségek iránt.

Ahhoz, hogy a vállalkozások a legjobb tehetségeket vonzzák, be kell építeniük a távmunka lehetőségét. Szerencsére vannak olyan távmunka-eszközök, mint a ClickUp, amelyek segítenek a csapatoknak egy központi platformról dolgozni.

A ClickUp segítségével teljes körű megoldást kapsz a szervezeted számára, hogy ugyanazon a felületen kezelhesd a távoli és az irodában dolgozó alkalmazottakat. A ClickUp funkciói segítenek összekapcsolni a csapatokat és javítani a termelékenységet testreszabható munkafolyamatok, több mint 15 nézet, együttműködési dokumentációs funkciók és még sok más segítségével.

Vegye át az irányítást még ma, és indítsa el saját ingyenes munkaterületét a ClickUp-ban!