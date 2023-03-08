Azok a megyék, ahol az egyes államokban a legtöbb ember dolgozik otthonról

Amikor 2020 elején kitört a COVID-19-járvány, minden olyan tevékenység, amely távoli végzésre alkalmas volt, átállt erre a módra – a fitneszórák, a happy hour-ok, sőt még az orvosi vizitek is –, és ami a legfontosabb, a munkanapok is.
De sokan maradtak személyesen, részben a feladat vagy a munkakör függvényében. A Pew Research Center 2020 októberében végzett felmérése szerint azoknak, akik távolról is el tudták végezni a munkájukat, 71%-a dolgozott távolról. Az alacsonyabb jövedelmű munkavállalók azonban kevésbé voltak hajlamosak erre, függetlenül attól, hogy milyen munkaköri feladataik voltak.
A földrajzi elhelyezkedés is fontos volt: az OECD elemzése szerint a városokban nagyobb valószínűséggel voltak távmunkára alkalmas állások, de sok vidéki terület igyekezett vonzani azokat a munkavállalókat, akik most már bárhonnan dolgozhatnak.
A távmunkára való áttérés nem ért véget teljesen, miután az irodák újra megnyitották kapuikat a személyes munkavégzés előtt: a Pew Research Center egy másik felmérése szerint a válaszadók 59%-a 2022-ben is távmunkában dolgozott.
A ClickUp a Népszámlálási Hivatal 2021-es amerikai közösségi felmérésének adatait használta, hogy meghatározza az egyes államokban azokat a megyéket, ahol a legnagyobb arányban dolgoznak otthonról legalább részben az emberek.
Természetesen 2023-ban sok munkavállaló más okokból választja a távmunkát, mint 2020 márciusában. Ugyanezen 2022-es Pew Research Center felmérésben a válaszadók azt mondták, hogy az otthoni munkavégzés megkönnyíti a magánélet és a munka közötti egyensúly megteremtését, valamint a határidők betartását. Kevesebb távmunkás mondta, hogy aggódik a COVID-19-fertőzés miatt, mint 2020-ban.
Ezenkívül a McKinsey and Company által 2022-ben végzett felmérésből kiderült, hogy a megkérdezett szakemberek közül, akiknek lehetőségük volt otthonról dolgozni, 87% élt ezzel a lehetőséggel. A rugalmas munkarendet még a harmadik leghatásosabb motiváló tényezőként is megemlítették az új álláskeresés során.
Hogyan áll a távmunka az országban? A 2021-es népszámlálási hivatal amerikai közösségi felmérésére válaszoló amerikaiak közel 18%-a azt mondta, hogy az előző héten legalább részben otthonról dolgozott. Ez 27,6 millió embert jelent, ami körülbelül háromszorosa a 2019-ben otthonról dolgozó 9 millió embernek.
Természetesen a távmunkások száma államonként eltérő: 2021-ben a Columbia kerület szakembereinek közel fele távmunkában dolgozott, Washingtonban, Marylandben, Coloradóban és Massachusettsben pedig a munkavállalók közel egynegyede is otthonról jelentkezett be.
Ebben az elemzésben a döntetleneket a megyékben dolgozók száma döntötte el. Az egyéves American Community Survey becslések csak körülbelül 620 megyére – azokéra, amelyek lakossága meghaladja a 65 000 főt – voltak elérhetők az ország több mint 3000 megyéje közül, de az elmúlt néhány év otthoni munkavégzési trendjeinek extrém változásai miatt az ötéves becslések helyett ezeket használták. Az államok itt ábécé sorrendben vannak felsorolva.
Olvassa tovább, hogy megtudja, hol dolgozik otthonról a legtöbb ember az Ön államában.
Alabama: Madison megye
- Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 19,2%-a
- A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 193 623
- Az államban otthonról dolgozók aránya: a munkavállalók 9,6%-a
- Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 2,2 millió
Alaszka: Anchorage önkormányzat
- Otthonról dolgozó emberek a megyében: a munkavállalók 12,6%-a
- A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 145 508
- Az államban otthonról dolgozók aránya: a munkavállalók 10,3%-a
- Az államban dolgozók teljes száma (16 év felett): 343 883
Arizona: Maricopa megye
- Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 23,8%-a
- A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 2,2 millió
- Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 20,7%-a
- Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 3,3 millió
Arkansas: Benton megye
- Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 21,5%-a
- A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 145 609
- Az államban otthonról dolgozók aránya: a munkavállalók 9,7%-a
- Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 1,3 millió
Kalifornia: San Francisco megye
- Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 45,6%-a
- A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 438 943
- Az államban otthonról dolgozók aránya: a munkavállalók 21,4%-a
- Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 17,8 millió
Colorado: Boulder megye
- Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 36,3%-a
- A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 172 868
- Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 23,7%-a
- Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 3,0 millió
Connecticut: Fairfield megye
- Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 23,5%-a
- A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felett): 479 278
- Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 19,5%-a
- Az államban dolgozók teljes száma (16 év felett): 1,8 millió
Delaware: New Castle megye
- Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 23,6%-a
- A megyében élő munkavállalók összlétszáma (16 év felettiek): 275 885
- Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 18,6%-a
- Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 455 993
Florida: Seminole megye
- Otthonról dolgozó emberek a megyében: a munkavállalók 25,6%-a
- A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 240 502
- Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 16,6%-a
- Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 9,9 millió
Georgia: Fulton megye
- Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 36,3%-a
- A megyében élő munkavállalók összlétszáma (16 év felettiek): 558 580
- Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 18,2%-a
- Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 5,0 millió
Hawaii: Hawaii megye
- Otthonról dolgozó emberek a megyében: a munkavállalók 13,0%-a
- A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 82 140
- Az államban otthonról dolgozók aránya: a munkavállalók 10,7%-a
- Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 668 446
Idaho: Ada megye
- Otthonról dolgozó emberek a megyében: a munkavállalók 20,0%-a
- A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 254 309
- Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 13,3%-a
- Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 889 536
Illinois: DuPage megye
- Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 26,7%-a
- A megyében élő munkavállalók összlétszáma (16 év felett): 468 211
- Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 19,3%-a
- Az államban dolgozók teljes száma (16 év felettiek): 6,0 millió
Indiana: Hamilton megye
- Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 27,4%-a
- A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 187 363
- Az államban otthonról dolgozók aránya: 11,9% a munkavállalók közül
- Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 3,2 millió
Iowa: Dallas megye
- Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 27,4%-a
- A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 59 377
- Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 13,4%-a
- Az államban dolgozók teljes száma (16 év felett): 1,6 millió
Kansas: Johnson megye
- Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 27,1%-a
- A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 329 827
- Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 13,8%-a
- Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 1,4 millió
Kentucky: Oldham megye
- Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 21,4%-a
- A megyében élő munkavállalók összlétszáma (16 év felett): 33 386
- Az államban otthonról dolgozók aránya: a munkavállalók 11,5%-a
- Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 2,0 millió
Louisiana: Orleans Parish
- Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 17,8%-a
- A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 164 397
- Az államban otthonról dolgozók aránya: a munkavállalók 8,4%-a
- Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 1,9 millió
Maine: Cumberland megye
- Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 26,3%-a
- A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 161 823
- Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 17,7%-a
- Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 660 465
Maryland: Montgomery megye
- Otthonról dolgozó emberek a megyében: a munkavállalók 37,1%-a
- A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 540 481
- Az államban otthonról dolgozók aránya: a munkavállalók 24,0%-a
- Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 3,1 millió
Massachusetts: Middlesex megye
- Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 32,3%-a
- A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 866 649
- Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 23,7%-a
- Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 3,5 millió
Michigan: Washtenaw megye
- Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 29,5%-a
- A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 183 684
- Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 16,4%-a
- Az államban dolgozók teljes száma (16 év felett): 4,5 millió
Minnesota: Washington megye
- Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 32,3%-a
- A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 140 694
- Az államban otthonról dolgozók aránya: a munkavállalók 20,9%-a
- Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 2,9 millió
Mississippi: DeSoto megye
- Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 10,2%-a
- A megyében élő munkavállalók összlétszáma (16 év felett): 91 372
- Az államban otthonról dolgozók aránya: a munkavállalók 6,3%-a
- Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 1,2 millió
Missouri: St. Charles megye
- Otthonról dolgozó emberek a megyében: a munkavállalók 22,6%-a
- A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 216 203
- Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 14,7%-a
- Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 2,9 millió
Montana: Gallatin megye
- Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 18,0%-a
- A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 66 583
- Az államban otthonról dolgozók aránya: a munkavállalók 14,0%-a
- Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 522 807
Nebraska: Douglas megye
- Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 19,1%-a
- A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 303 363
- Az államban otthonról dolgozók: a munkavállalók 12,8%-a
- Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 1,0 millió
Nevada: Washoe megye
- Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 14,2%-a
- A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felett): 245 560
- Az államban otthonról dolgozók aránya: a munkavállalók 13,0%-a
- Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 1,4 millió
New Hampshire: Hillsborough megye
- Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 22,7%-a
- A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 233 146
- Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 19,3%-a
- Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 733 129
New Jersey: Somerset megye
- Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 31,4%-a
- A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 178 934
- Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 22,1%-a
- Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 4,4 millió
Új-Mexikó: Santa Fe megye
- Otthonról dolgozó emberek a megyében: a munkavállalók 24,3%-a
- A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 69 704
- Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 15,2%-a
- Az államban dolgozók teljes száma (16 év felett): 877 399
New York: New York megye
- Otthonról dolgozó emberek a megyében: a munkavállalók 36,5%-a
- A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felett): 793 149
- Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 19,6%-a
- Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 9,0 millió
Észak-Karolina: Orange megye
- Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 35,2%-a
- A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 71 761
- Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 18,8%-a
- Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 4,9 millió
Észak-Dakota: Cass megye
- Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 13,7%-a
- A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 107 722
- Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 8,9%-a
- Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 397 892
Ohio: Delaware megye
- Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 32,1%-a
- A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 116 974
- Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 14,8%-a
- Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 5,5 millió
Oklahoma: Tulsa megye
- Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 14,0%-a
- A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 311 061
- Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 10,4%-a
- Az államban dolgozók teljes száma (16 év felett): 1,8 millió
Oregon: Multnomah megye
- Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 32,1%-a
- A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felett): 425 906
- Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 22,7%-a
- Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 2,0 millió
Pennsylvania: Chester megye
- Otthonról dolgozó emberek a megyében: a munkavállalók 29,1%-a
- A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 280 530
- Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 18,7%-a
- Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 6,1 millió
Rhode Island: Newport megye
- Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 23,2%-a
- A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 42 058
- Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 17,5%-a
- Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 533 088
Dél-Karolina: York megye
- Otthonról dolgozó emberek a megyében: a munkavállalók 18,5%-a
- A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 137 482
- Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 11,7%-a
- Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 2,3 millió
Dél-Dakota: Minnehaha megye
- Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 14,7%-a
- A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 109 606
- Az államban otthonról dolgozók aránya: 11,1% a munkavállalóknak
- Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 445 606
Tennessee: Williamson megye
- Otthonról dolgozó emberek a megyében: a munkavállalók 31,3%-a
- A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 131 742
- Az államban otthonról dolgozók aránya: a munkavállalók 14,0%-a
- Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 3,2 millió
Texas: Travis megye
- Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 36,2%-a
- A megyében élő munkavállalók összlétszáma (16 év felettiek): 731 623
- Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 16,3%-a
- Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 13,6 millió
Utah: Salt Lake megye
- Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 23,5%-a
- A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 613 545
- Az államban otthonról dolgozók aránya: a munkavállalók 20,0%-a
- Az államban dolgozók teljes száma (16 év felett): 1,6 millió
Vermont: Chittenden megye
- Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 26,4%-a
- A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 91 678
- Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 19,6%-a
- Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 327 910
Virginia: Arlington megye
- Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 48,8%-a
- A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 142 653
- Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 22,3%-a
- Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 4,3 millió
Washington DC
- Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 48,3%-a
- A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 354 033
- Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 48,3%-a
- Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 354 033
Washington: King megye
- Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 38,3%-a
- A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 1,2 millió
- Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 24,2%-a
- Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 3,7 millió
Nyugat-Virginia: Monongalia megye
- Otthonról dolgozók száma megyénként: 16,1% a munkavállalóknak
- A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 50 715
- Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 10,2%-a
- Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 707 299
Wisconsin: Dane megye
- Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 24,4%-a
- A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 313 158
- Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 14,8%-a
- Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 2,9 millió
Wyoming: Natrona megye
- Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 7,3%-a
- A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 38 741
- Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 8,9%-a
- Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 283 628
