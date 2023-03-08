Azok a megyék, ahol az egyes államokban a legtöbb ember dolgozik otthonról

Amikor 2020 elején kitört a COVID-19-járvány, minden olyan tevékenység, amely távoli végzésre alkalmas volt, átállt erre a módra – a fitneszórák, a happy hour-ok, sőt még az orvosi vizitek is –, és ami a legfontosabb, a munkanapok is.

De sokan maradtak személyesen, részben a feladat vagy a munkakör függvényében. A Pew Research Center 2020 októberében végzett felmérése szerint azoknak, akik távolról is el tudták végezni a munkájukat, 71%-a dolgozott távolról. Az alacsonyabb jövedelmű munkavállalók azonban kevésbé voltak hajlamosak erre, függetlenül attól, hogy milyen munkaköri feladataik voltak.

A földrajzi elhelyezkedés is fontos volt: az OECD elemzése szerint a városokban nagyobb valószínűséggel voltak távmunkára alkalmas állások, de sok vidéki terület igyekezett vonzani azokat a munkavállalókat, akik most már bárhonnan dolgozhatnak.

A távmunkára való áttérés nem ért véget teljesen, miután az irodák újra megnyitották kapuikat a személyes munkavégzés előtt: a Pew Research Center egy másik felmérése szerint a válaszadók 59%-a 2022-ben is távmunkában dolgozott.

A ClickUp a Népszámlálási Hivatal 2021-es amerikai közösségi felmérésének adatait használta, hogy meghatározza az egyes államokban azokat a megyéket, ahol a legnagyobb arányban dolgoznak otthonról legalább részben az emberek.

Természetesen 2023-ban sok munkavállaló más okokból választja a távmunkát, mint 2020 márciusában. Ugyanezen 2022-es Pew Research Center felmérésben a válaszadók azt mondták, hogy az otthoni munkavégzés megkönnyíti a magánélet és a munka közötti egyensúly megteremtését, valamint a határidők betartását. Kevesebb távmunkás mondta, hogy aggódik a COVID-19-fertőzés miatt, mint 2020-ban.

Ezenkívül a McKinsey and Company által 2022-ben végzett felmérésből kiderült, hogy a megkérdezett szakemberek közül, akiknek lehetőségük volt otthonról dolgozni, 87% élt ezzel a lehetőséggel. A rugalmas munkarendet még a harmadik leghatásosabb motiváló tényezőként is megemlítették az új álláskeresés során.

Hogyan áll a távmunka az országban? A 2021-es népszámlálási hivatal amerikai közösségi felmérésére válaszoló amerikaiak közel 18%-a azt mondta, hogy az előző héten legalább részben otthonról dolgozott. Ez 27,6 millió embert jelent, ami körülbelül háromszorosa a 2019-ben otthonról dolgozó 9 millió embernek.

Természetesen a távmunkások száma államonként eltérő: 2021-ben a Columbia kerület szakembereinek közel fele távmunkában dolgozott, Washingtonban, Marylandben, Coloradóban és Massachusettsben pedig a munkavállalók közel egynegyede is otthonról jelentkezett be.

Ebben az elemzésben a döntetleneket a megyékben dolgozók száma döntötte el. Az egyéves American Community Survey becslések csak körülbelül 620 megyére – azokéra, amelyek lakossága meghaladja a 65 000 főt – voltak elérhetők az ország több mint 3000 megyéje közül, de az elmúlt néhány év otthoni munkavégzési trendjeinek extrém változásai miatt az ötéves becslések helyett ezeket használták. Az államok itt ábécé sorrendben vannak felsorolva.

Olvassa tovább, hogy megtudja, hol dolgozik otthonról a legtöbb ember az Ön államában.

Alabama: Madison megye

via Canva

Otthonról dolgozók a megyében : a munkavállalók 19,2%-a

A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 193 623

Az államban otthonról dolgozók aránya : a munkavállalók 9,6%-a

Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 2,2 millió

Alaszka: Anchorage önkormányzat

via Canva

Otthonról dolgozó emberek a megyében : a munkavállalók 12,6%-a

A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 145 508

Az államban otthonról dolgozók aránya : a munkavállalók 10,3%-a

Az államban dolgozók teljes száma (16 év felett): 343 883

Arizona: Maricopa megye

via Gregory E. Clifford // Shutterstock

Otthonról dolgozók a megyében : a munkavállalók 23,8%-a

A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 2,2 millió

Az államban otthonról dolgozók száma : a munkavállalók 20,7%-a

Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 3,3 millió

Arkansas: Benton megye

via shuttersv // Shutterstock

Otthonról dolgozók a megyében : a munkavállalók 21,5%-a

A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 145 609

Az államban otthonról dolgozók aránya : a munkavállalók 9,7%-a

Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 1,3 millió

Kalifornia: San Francisco megye

via Canva

Otthonról dolgozók a megyében : a munkavállalók 45,6%-a

A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 438 943

Az államban otthonról dolgozók aránya : a munkavállalók 21,4%-a

Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 17,8 millió

Colorado: Boulder megye

via Maciej Bledowski // Shutterstock

Otthonról dolgozók a megyében : a munkavállalók 36,3%-a

A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 172 868

Az államban otthonról dolgozók száma : a munkavállalók 23,7%-a

Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 3,0 millió

Connecticut: Fairfield megye

via Canva

Otthonról dolgozók a megyében : a munkavállalók 23,5%-a

A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felett): 479 278

Az államban otthonról dolgozók száma : a munkavállalók 19,5%-a

Az államban dolgozók teljes száma (16 év felett): 1,8 millió

Delaware: New Castle megye

via Real Window Creative // Shutterstock

Otthonról dolgozók a megyében : a munkavállalók 23,6%-a

A megyében élő munkavállalók összlétszáma (16 év felettiek): 275 885

Az államban otthonról dolgozók száma : a munkavállalók 18,6%-a

Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 455 993

Florida: Seminole megye

via Brittx // Shutterstock

Otthonról dolgozó emberek a megyében : a munkavállalók 25,6%-a

A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 240 502

Az államban otthonról dolgozók száma : a munkavállalók 16,6%-a

Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 9,9 millió

Georgia: Fulton megye

via Brett Barnhill // Shutterstock

Otthonról dolgozók a megyében : a munkavállalók 36,3%-a

A megyében élő munkavállalók összlétszáma (16 év felettiek): 558 580

Az államban otthonról dolgozók száma : a munkavállalók 18,2%-a

Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 5,0 millió

Hawaii: Hawaii megye

via dirkr // Shutterstock

Otthonról dolgozó emberek a megyében : a munkavállalók 13,0%-a

A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 82 140

Az államban otthonról dolgozók aránya : a munkavállalók 10,7%-a

Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 668 446

Idaho: Ada megye

via Charles Knowles // Shutterstock

Otthonról dolgozó emberek a megyében : a munkavállalók 20,0%-a

A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 254 309

Az államban otthonról dolgozók száma : a munkavállalók 13,3%-a

Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 889 536

Illinois: DuPage megye

via Canva

Otthonról dolgozók a megyében : a munkavállalók 26,7%-a

A megyében élő munkavállalók összlétszáma (16 év felett): 468 211

Az államban otthonról dolgozók száma : a munkavállalók 19,3%-a

Az államban dolgozók teljes száma (16 év felettiek): 6,0 millió

Indiana: Hamilton megye

via Canva

Otthonról dolgozók a megyében : a munkavállalók 27,4%-a

A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 187 363

Az államban otthonról dolgozók aránya : 11,9% a munkavállalók közül

Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 3,2 millió

Iowa: Dallas megye

via Jacob Boomsma // Shutterstock

Otthonról dolgozók a megyében : a munkavállalók 27,4%-a

A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 59 377

Az államban otthonról dolgozók száma : a munkavállalók 13,4%-a

Az államban dolgozók teljes száma (16 év felett): 1,6 millió

Kansas: Johnson megye

via Canva

Otthonról dolgozók a megyében : a munkavállalók 27,1%-a

A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 329 827

Az államban otthonról dolgozók száma : a munkavállalók 13,8%-a

Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 1,4 millió

Kentucky: Oldham megye

via Stephen Bailey // Shutterstock

Otthonról dolgozók a megyében : a munkavállalók 21,4%-a

A megyében élő munkavállalók összlétszáma (16 év felett): 33 386

Az államban otthonról dolgozók aránya : a munkavállalók 11,5%-a

Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 2,0 millió

Louisiana: Orleans Parish

via TFoxFoto // Shutterstock

Otthonról dolgozók a megyében : a munkavállalók 17,8%-a

A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 164 397

Az államban otthonról dolgozók aránya : a munkavállalók 8,4%-a

Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 1,9 millió

Maine: Cumberland megye

via Joseph Sohm // Shutterstock

Otthonról dolgozók a megyében : a munkavállalók 26,3%-a

A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 161 823

Az államban otthonról dolgozók száma : a munkavállalók 17,7%-a

Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 660 465

Maryland: Montgomery megye

via Canva

Otthonról dolgozó emberek a megyében : a munkavállalók 37,1%-a

A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 540 481

Az államban otthonról dolgozók aránya : a munkavállalók 24,0%-a

Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 3,1 millió

Massachusetts: Middlesex megye

via Joseph Sohm // Shutterstock

Otthonról dolgozók a megyében : a munkavállalók 32,3%-a

A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 866 649

Az államban otthonról dolgozók száma : a munkavállalók 23,7%-a

Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 3,5 millió

Michigan: Washtenaw megye

via Jacob Boomsma // Shutterstock

Otthonról dolgozók a megyében : a munkavállalók 29,5%-a

A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 183 684

Az államban otthonról dolgozók száma : a munkavállalók 16,4%-a

Az államban dolgozók teljes száma (16 év felett): 4,5 millió

Minnesota: Washington megye

via Jeff Lueders // Shutterstock

Otthonról dolgozók a megyében : a munkavállalók 32,3%-a

A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 140 694

Az államban otthonról dolgozók aránya : a munkavállalók 20,9%-a

Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 2,9 millió

Mississippi: DeSoto megye

via Monarch Productions // Shutterstockk

Otthonról dolgozók a megyében : a munkavállalók 10,2%-a

A megyében élő munkavállalók összlétszáma (16 év felett): 91 372

Az államban otthonról dolgozók aránya : a munkavállalók 6,3%-a

Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 1,2 millió

Missouri: St. Charles megye

via Rob Neville Photos // Shutterstock

Otthonról dolgozó emberek a megyében : a munkavállalók 22,6%-a

A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 216 203

Az államban otthonról dolgozók száma : a munkavállalók 14,7%-a

Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 2,9 millió

Montana: Gallatin megye

via Madison Kent // Shutterstock

Otthonról dolgozók a megyében : a munkavállalók 18,0%-a

A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 66 583

Az államban otthonról dolgozók aránya : a munkavállalók 14,0%-a

Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 522 807

Nebraska: Douglas megye

via Canva

Otthonról dolgozók a megyében : a munkavállalók 19,1%-a

A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 303 363

Az államban otthonról dolgozók : a munkavállalók 12,8%-a

Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 1,0 millió

Nevada: Washoe megye

via Jacob Boomsma // Shutterstock

Otthonról dolgozók a megyében : a munkavállalók 14,2%-a

A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felett): 245 560

Az államban otthonról dolgozók aránya : a munkavállalók 13,0%-a

Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 1,4 millió

New Hampshire: Hillsborough megye

via Canva

Otthonról dolgozók a megyében : a munkavállalók 22,7%-a

A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 233 146

Az államban otthonról dolgozók száma : a munkavállalók 19,3%-a

Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 733 129

New Jersey: Somerset megye

via FotosForTheFuture // Shutterstock

Otthonról dolgozók a megyében : a munkavállalók 31,4%-a

A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 178 934

Az államban otthonról dolgozók száma : a munkavállalók 22,1%-a

Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 4,4 millió

Új-Mexikó: Santa Fe megye

via Jimack // Shutterstock

Otthonról dolgozó emberek a megyében : a munkavállalók 24,3%-a

A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 69 704

Az államban otthonról dolgozók száma : a munkavállalók 15,2%-a

Az államban dolgozók teljes száma (16 év felett): 877 399

New York: New York megye

via pisaphotography // Shutterstock

Otthonról dolgozó emberek a megyében : a munkavállalók 36,5%-a

A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felett): 793 149

Az államban otthonról dolgozók száma : a munkavállalók 19,6%-a

Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 9,0 millió

Észak-Karolina: Orange megye

via Bryan Pollard // Shutterstock

Otthonról dolgozók a megyében : a munkavállalók 35,2%-a

A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 71 761

Az államban otthonról dolgozók száma : a munkavállalók 18,8%-a

Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 4,9 millió

Észak-Dakota: Cass megye

via Guy William // Shutterstock

Otthonról dolgozók a megyében : a munkavállalók 13,7%-a

A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 107 722

Az államban otthonról dolgozók száma : a munkavállalók 8,9%-a

Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 397 892

Ohio: Delaware megye

via dvgpro // Shutterstock

Otthonról dolgozók a megyében : a munkavállalók 32,1%-a

A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 116 974

Az államban otthonról dolgozók száma : a munkavállalók 14,8%-a

Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 5,5 millió

Oklahoma: Tulsa megye

via Valiik30 // Shutterstock

Otthonról dolgozók a megyében : a munkavállalók 14,0%-a

A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 311 061

Az államban otthonról dolgozók száma : a munkavállalók 10,4%-a

Az államban dolgozók teljes száma (16 év felett): 1,8 millió

Oregon: Multnomah megye

via Josemaria Toscano // Shutterstock

Otthonról dolgozók a megyében : a munkavállalók 32,1%-a

A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felett): 425 906

Az államban otthonról dolgozók száma : a munkavállalók 22,7%-a

Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 2,0 millió

Pennsylvania: Chester megye

via LittleKitty // Shutterstock

Otthonról dolgozó emberek a megyében : a munkavállalók 29,1%-a

A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 280 530

Az államban otthonról dolgozók száma : a munkavállalók 18,7%-a

Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 6,1 millió

Rhode Island: Newport megye

via Ramunas Bruzas // Shutterstock

Otthonról dolgozók a megyében : a munkavállalók 23,2%-a

A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 42 058

Az államban otthonról dolgozók száma : a munkavállalók 17,5%-a

Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 533 088

Dél-Karolina: York megye

via Nolichuckyjake // Shutterstock

Otthonról dolgozó emberek a megyében : a munkavállalók 18,5%-a

A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 137 482

Az államban otthonról dolgozók száma : a munkavállalók 11,7%-a

Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 2,3 millió

Dél-Dakota: Minnehaha megye

via Steven Frame // Shutterstock

Otthonról dolgozók a megyében : a munkavállalók 14,7%-a

A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 109 606

Az államban otthonról dolgozók aránya : 11,1% a munkavállalóknak

Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 445 606

Tennessee: Williamson megye

via Canva

Otthonról dolgozó emberek a megyében : a munkavállalók 31,3%-a

A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 131 742

Az államban otthonról dolgozók aránya : a munkavállalók 14,0%-a

Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 3,2 millió

Texas: Travis megye

via Canva

Otthonról dolgozók a megyében : a munkavállalók 36,2%-a

A megyében élő munkavállalók összlétszáma (16 év felettiek): 731 623

Az államban otthonról dolgozók száma : a munkavállalók 16,3%-a

Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 13,6 millió

Utah: Salt Lake megye

via Canva

Otthonról dolgozók a megyében : a munkavállalók 23,5%-a

A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 613 545

Az államban otthonról dolgozók aránya : a munkavállalók 20,0%-a

Az államban dolgozók teljes száma (16 év felett): 1,6 millió

Vermont: Chittenden megye

via Erika J Mitchell // Shutterstock

Otthonról dolgozók a megyében : a munkavállalók 26,4%-a

A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 91 678

Az államban otthonról dolgozók száma : a munkavállalók 19,6%-a

Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 327 910

Virginia: Arlington megye

Orhan Cam // Shutterstock

Otthonról dolgozók a megyében : a munkavállalók 48,8%-a

A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 142 653

Az államban otthonról dolgozók száma : a munkavállalók 22,3%-a

Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 4,3 millió

Washington DC

via Orhan Cam // Shutterstock

Otthonról dolgozók a megyében : a munkavállalók 48,3%-a

A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 354 033

Az államban otthonról dolgozók száma : a munkavállalók 48,3%-a

Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 354 033

Washington: King megye

via kan_khampanya // Shutterstock

Otthonról dolgozók a megyében : a munkavállalók 38,3%-a

A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 1,2 millió

Az államban otthonról dolgozók száma : a munkavállalók 24,2%-a

Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 3,7 millió

Nyugat-Virginia: Monongalia megye

via Canva

Otthonról dolgozók száma megyénként : 16,1% a munkavállalóknak

A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 50 715

Az államban otthonról dolgozók száma : a munkavállalók 10,2%-a

Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 707 299

Wisconsin: Dane megye

via Paul Brady Photography // Shutterstock

Otthonról dolgozók a megyében : a munkavállalók 24,4%-a

A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 313 158

Az államban otthonról dolgozók száma : a munkavállalók 14,8%-a

Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 2,9 millió

Wyoming: Natrona megye

via Canva

Otthonról dolgozók a megyében : a munkavállalók 7,3%-a

A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 38 741

Az államban otthonról dolgozók száma : a munkavállalók 8,9%-a

Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 283 628

A munka jövője már itt van

Annalise Mantz