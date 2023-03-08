ClickUp blog
Azok a megyék, ahol az egyes államokban a legtöbb ember dolgozik otthonról

2023. március 8.

Amikor 2020 elején kitört a COVID-19-járvány, minden olyan tevékenység, amely távoli végzésre alkalmas volt, átállt erre a módra – a fitneszórák, a happy hour-ok, sőt még az orvosi vizitek is –, és ami a legfontosabb, a munkanapok is.

De sokan maradtak személyesen, részben a feladat vagy a munkakör függvényében. A Pew Research Center 2020 októberében végzett felmérése szerint azoknak, akik távolról is el tudták végezni a munkájukat, 71%-a dolgozott távolról. Az alacsonyabb jövedelmű munkavállalók azonban kevésbé voltak hajlamosak erre, függetlenül attól, hogy milyen munkaköri feladataik voltak.

A földrajzi elhelyezkedés is fontos volt: az OECD elemzése szerint a városokban nagyobb valószínűséggel voltak távmunkára alkalmas állások, de sok vidéki terület igyekezett vonzani azokat a munkavállalókat, akik most már bárhonnan dolgozhatnak.

A távmunkára való áttérés nem ért véget teljesen, miután az irodák újra megnyitották kapuikat a személyes munkavégzés előtt: a Pew Research Center egy másik felmérése szerint a válaszadók 59%-a 2022-ben is távmunkában dolgozott.

A ClickUp a Népszámlálási Hivatal 2021-es amerikai közösségi felmérésének adatait használta, hogy meghatározza az egyes államokban azokat a megyéket, ahol a legnagyobb arányban dolgoznak otthonról legalább részben az emberek.

Természetesen 2023-ban sok munkavállaló más okokból választja a távmunkát, mint 2020 márciusában. Ugyanezen 2022-es Pew Research Center felmérésben a válaszadók azt mondták, hogy az otthoni munkavégzés megkönnyíti a magánélet és a munka közötti egyensúly megteremtését, valamint a határidők betartását. Kevesebb távmunkás mondta, hogy aggódik a COVID-19-fertőzés miatt, mint 2020-ban.

Ezenkívül a McKinsey and Company által 2022-ben végzett felmérésből kiderült, hogy a megkérdezett szakemberek közül, akiknek lehetőségük volt otthonról dolgozni, 87% élt ezzel a lehetőséggel. A rugalmas munkarendet még a harmadik leghatásosabb motiváló tényezőként is megemlítették az új álláskeresés során.

Hogyan áll a távmunka az országban? A 2021-es népszámlálási hivatal amerikai közösségi felmérésére válaszoló amerikaiak közel 18%-a azt mondta, hogy az előző héten legalább részben otthonról dolgozott. Ez 27,6 millió embert jelent, ami körülbelül háromszorosa a 2019-ben otthonról dolgozó 9 millió embernek.

Természetesen a távmunkások száma államonként eltérő: 2021-ben a Columbia kerület szakembereinek közel fele távmunkában dolgozott, Washingtonban, Marylandben, Coloradóban és Massachusettsben pedig a munkavállalók közel egynegyede is otthonról jelentkezett be.

Ebben az elemzésben a döntetleneket a megyékben dolgozók száma döntötte el. Az egyéves American Community Survey becslések csak körülbelül 620 megyére – azokéra, amelyek lakossága meghaladja a 65 000 főt – voltak elérhetők az ország több mint 3000 megyéje közül, de az elmúlt néhány év otthoni munkavégzési trendjeinek extrém változásai miatt az ötéves becslések helyett ezeket használták. Az államok itt ábécé sorrendben vannak felsorolva.

Olvassa tovább, hogy megtudja, hol dolgozik otthonról a legtöbb ember az Ön államában.

Alabama: Madison megye

Városi táj és vízi út Huntsville-ben
via Canva
  • Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 19,2%-a
  • A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 193 623
  • Az államban otthonról dolgozók aránya: a munkavállalók 9,6%-a
  • Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 2,2 millió

Alaszka: Anchorage önkormányzat

Anchorage látképe télen.
via Canva
  • Otthonról dolgozó emberek a megyében: a munkavállalók 12,6%-a
  • A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 145 508
  • Az államban otthonról dolgozók aránya: a munkavállalók 10,3%-a
  • Az államban dolgozók teljes száma (16 év felett): 343 883

Arizona: Maricopa megye

Festői kilátás Phoenixre
via Gregory E. Clifford // Shutterstock
  • Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 23,8%-a
  • A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 2,2 millió
  • Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 20,7%-a
  • Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 3,3 millió

Arkansas: Benton megye

Walmart Múzeum Bentonville belvárosában
via shuttersv // Shutterstock
  • Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 21,5%-a
  • A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 145 609
  • Az államban otthonról dolgozók aránya: a munkavállalók 9,7%-a
  • Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 1,3 millió

Kalifornia: San Francisco megye

A Golden Gate híd San Franciscóban
via Canva
  • Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 45,6%-a
  • A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 438 943
  • Az államban otthonról dolgozók aránya: a munkavállalók 21,4%-a
  • Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 17,8 millió

Colorado: Boulder megye

Boulder City őszi légi felvétele
via Maciej Bledowski // Shutterstock
  • Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 36,3%-a
  • A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 172 868
  • Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 23,7%-a
  • Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 3,0 millió

Connecticut: Fairfield megye

Marina, Stamford
via Canva
  • Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 23,5%-a
  • A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felett): 479 278
  • Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 19,5%-a
  • Az államban dolgozók teljes száma (16 év felett): 1,8 millió

Delaware: New Castle megye

Wilmington légi felvétele
via Real Window Creative // Shutterstock
  • Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 23,6%-a
  • A megyében élő munkavállalók összlétszáma (16 év felettiek): 275 885
  • Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 18,6%-a
  • Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 455 993

Florida: Seminole megye

Cranes Roost Park szökőkút és torony Altamonte Springsben
via Brittx // Shutterstock
  • Otthonról dolgozó emberek a megyében: a munkavállalók 25,6%-a
  • A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 240 502
  • Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 16,6%-a
  • Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 9,9 millió

Georgia: Fulton megye

Atlanta metrójának és autópályáinak légi felvétele
via Brett Barnhill // Shutterstock
  • Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 36,3%-a
  • A megyében élő munkavállalók összlétszáma (16 év felettiek): 558 580
  • Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 18,2%-a
  • Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 5,0 millió

Hawaii: Hawaii megye

Hawaii városának légi felvétele
via dirkr // Shutterstock
  • Otthonról dolgozó emberek a megyében: a munkavállalók 13,0%-a
  • A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 82 140
  • Az államban otthonról dolgozók aránya: a munkavállalók 10,7%-a
  • Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 668 446

Idaho: Ada megye

Boise belvárosának sziluettje
via Charles Knowles // Shutterstock
  • Otthonról dolgozó emberek a megyében: a munkavállalók 20,0%-a
  • A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 254 309
  • Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 13,3%-a
  • Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 889 536

Illinois: DuPage megye

Aurora Skyline és híd
via Canva
  • Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 26,7%-a
  • A megyében élő munkavállalók összlétszáma (16 év felett): 468 211
  • Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 19,3%-a
  • Az államban dolgozók teljes száma (16 év felettiek): 6,0 millió

Indiana: Hamilton megye

Légi felvétel a Coxhall Gardensről Carmelben
via Canva
  • Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 27,4%-a
  • A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 187 363
  • Az államban otthonról dolgozók aránya: 11,9% a munkavállalók közül
  • Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 3,2 millió

Iowa: Dallas megye

Waukee belvárosának madártávlati képe
via Jacob Boomsma // Shutterstock
  • Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 27,4%-a
  • A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 59 377
  • Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 13,4%-a
  • Az államban dolgozók teljes száma (16 év felett): 1,6 millió

Kansas: Johnson megye

Streetview és óratorony Overland Parkban, Kansasban
via Canva
  • Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 27,1%-a
  • A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 329 827
  • Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 13,8%-a
  • Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 1,4 millió

Kentucky: Oldham megye

Vidéki lótenyésztő farm Kentuckyban
via Stephen Bailey // Shutterstock
  • Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 21,4%-a
  • A megyében élő munkavállalók összlétszáma (16 év felett): 33 386
  • Az államban otthonról dolgozók aránya: a munkavállalók 11,5%-a
  • Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 2,0 millió

Louisiana: Orleans Parish

a Canal Street villamoson New Orleans belvárosában
via TFoxFoto // Shutterstock
  • Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 17,8%-a
  • A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 164 397
  • Az államban otthonról dolgozók aránya: a munkavállalók 8,4%-a
  • Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 1,9 millió

Maine: Cumberland megye

Portland Head világítótorony és partvidék
via Joseph Sohm // Shutterstock
  • Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 26,3%-a
  • A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 161 823
  • Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 17,7%-a
  • Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 660 465

Maryland: Montgomery megye

Rockville városi tájkép
via Canva
  • Otthonról dolgozó emberek a megyében: a munkavállalók 37,1%-a
  • A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 540 481
  • Az államban otthonról dolgozók aránya: a munkavállalók 24,0%-a
  • Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 3,1 millió

Massachusetts: Middlesex megye

Cambridge és az Anderson Memorial Bridge légi felvétele
via Joseph Sohm // Shutterstock
  • Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 32,3%-a
  • A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 866 649
  • Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 23,7%-a
  • Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 3,5 millió

Michigan: Washtenaw megye

Ann Arbor belvárosának légi felvétele nyáron
via Jacob Boomsma // Shutterstock
  • Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 29,5%-a
  • A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 183 684
  • Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 16,4%-a
  • Az államban dolgozók teljes száma (16 év felett): 4,5 millió

Minnesota: Washington megye

Kilátás a St. Croix folyóra Stillwaterből
via Jeff Lueders // Shutterstock
  • Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 32,3%-a
  • A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 140 694
  • Az államban otthonról dolgozók aránya: a munkavállalók 20,9%-a
  • Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 2,9 millió

Mississippi: DeSoto megye

Olive Branch külvárosi negyedének légi felvétele
via Monarch Productions // Shutterstockk
  • Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 10,2%-a
  • A megyében élő munkavállalók összlétszáma (16 év felett): 91 372
  • Az államban otthonról dolgozók aránya: a munkavállalók 6,3%-a
  • Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 1,2 millió

Missouri: St. Charles megye

St. Charles megye, Missouri
via Rob Neville Photos // Shutterstock
  • Otthonról dolgozó emberek a megyében: a munkavállalók 22,6%-a
  • A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 216 203
  • Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 14,7%-a
  • Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 2,9 millió

Montana: Gallatin megye

Légi felvétel Bozemanról nyáron
via Madison Kent // Shutterstock
  • Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 18,0%-a
  • A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 66 583
  • Az államban otthonról dolgozók aránya: a munkavállalók 14,0%-a
  • Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 522 807

Nebraska: Douglas megye

Omaha légi felvétele nyáron
via Canva
  • Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 19,1%-a
  • A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 303 363
  • Az államban otthonról dolgozók: a munkavállalók 12,8%-a
  • Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 1,0 millió

Nevada: Washoe megye

Reno őszi légi felvétele
via Jacob Boomsma // Shutterstock
  • Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 14,2%-a
  • A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felett): 245 560
  • Az államban otthonról dolgozók aránya: a munkavállalók 13,0%-a
  • Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 1,4 millió

New Hampshire: Hillsborough megye

Esti kilátás a folyópartra Manchesterben
via Canva
  • Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 22,7%-a
  • A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 233 146
  • Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 19,3%-a
  • Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 733 129

New Jersey: Somerset megye

Drónfelvétel a somerseti park felett
via FotosForTheFuture // Shutterstock
  • Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 31,4%-a
  • A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 178 934
  • Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 22,1%-a
  • Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 4,4 millió

Új-Mexikó: Santa Fe megye

Kilátás Santa Fe-re ősszel
via Jimack // Shutterstock
  • Otthonról dolgozó emberek a megyében: a munkavállalók 24,3%-a
  • A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 69 704
  • Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 15,2%-a
  • Az államban dolgozók teljes száma (16 év felett): 877 399

New York: New York megye

New York megye, New York
via pisaphotography // Shutterstock
  • Otthonról dolgozó emberek a megyében: a munkavállalók 36,5%-a
  • A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felett): 793 149
  • Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 19,6%-a
  • Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 9,0 millió

Észak-Karolina: Orange megye

Orange megye, Észak-Karolina
via Bryan Pollard // Shutterstock
  • Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 35,2%-a
  • A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 71 761
  • Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 18,8%-a
  • Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 4,9 millió

Észak-Dakota: Cass megye

Cass megye, Észak-Dakota
via Guy William // Shutterstock
  • Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 13,7%-a
  • A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 107 722
  • Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 8,9%-a
  • Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 397 892

Ohio: Delaware megye

Légi felvétel Delaware-ről nyáron
via dvgpro // Shutterstock
  • Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 32,1%-a
  • A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 116 974
  • Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 14,8%-a
  • Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 5,5 millió

Oklahoma: Tulsa megye

Tusla városi panoráma
via Valiik30 // Shutterstock
  • Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 14,0%-a
  • A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 311 061
  • Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 10,4%-a
  • Az államban dolgozók teljes száma (16 év felett): 1,8 millió

Oregon: Multnomah megye

Portland városi táj a Pittock Mansionból
via Josemaria Toscano // Shutterstock
  • Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 32,1%-a
  • A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felett): 425 906
  • Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 22,7%-a
  • Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 2,0 millió

Pennsylvania: Chester megye

West Chester légi felvétele nyáron
via LittleKitty // Shutterstock
  • Otthonról dolgozó emberek a megyében: a munkavállalók 29,1%-a
  • A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 280 530
  • Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 18,7%-a
  • Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 6,1 millió

Rhode Island: Newport megye

Newport város és az óvárosi kikötő
via Ramunas Bruzas // Shutterstock
  • Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 23,2%-a
  • A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 42 058
  • Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 17,5%-a
  • Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 533 088

Dél-Karolina: York megye

York megyei bíróság tavasszal
via Nolichuckyjake // Shutterstock
  • Otthonról dolgozó emberek a megyében: a munkavállalók 18,5%-a
  • A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 137 482
  • Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 11,7%-a
  • Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 2,3 millió

Dél-Dakota: Minnehaha megye

Turisták látogatják a Falls Parkot Sioux Fallsban
via Steven Frame // Shutterstock
  • Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 14,7%-a
  • A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 109 606
  • Az államban otthonról dolgozók aránya: 11,1% a munkavállalóknak
  • Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 445 606

Tennessee: Williamson megye

Williamson megye, Tennessee
via Canva
  • Otthonról dolgozó emberek a megyében: a munkavállalók 31,3%-a
  • A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 131 742
  • Az államban otthonról dolgozók aránya: a munkavállalók 14,0%-a
  • Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 3,2 millió

Texas: Travis megye

Austin és a folyó légi felvétele
via Canva
  • Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 36,2%-a
  • A megyében élő munkavállalók összlétszáma (16 év felettiek): 731 623
  • Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 16,3%-a
  • Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 13,6 millió

Utah: Salt Lake megye

Salt Lake City légi felvétele
via Canva
  • Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 23,5%-a
  • A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 613 545
  • Az államban otthonról dolgozók aránya: a munkavállalók 20,0%-a
  • Az államban dolgozók teljes száma (16 év felett): 1,6 millió

Vermont: Chittenden megye

Chittenden megye, Vermont
via Erika J Mitchell // Shutterstock
  • Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 26,4%-a
  • A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 91 678
  • Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 19,6%-a
  • Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 327 910

Virginia: Arlington megye

Az Arlington Memorial Bridge ősszel
Orhan Cam // Shutterstock
  • Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 48,8%-a
  • A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 142 653
  • Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 22,3%-a
  • Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 4,3 millió

Washington DC

Pennsylvania Avenue és az amerikai kongresszusi épület
via Orhan Cam // Shutterstock
  • Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 48,3%-a
  • A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 354 033
  • Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 48,3%-a
  • Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 354 033

Washington: King megye

Seattle belvárosának látképe
via kan_khampanya // Shutterstock
  • Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 38,3%-a
  • A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 1,2 millió
  • Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 24,2%-a
  • Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 3,7 millió

Nyugat-Virginia: Monongalia megye

Morgantown légi felvétele
via Canva
  • Otthonról dolgozók száma megyénként: 16,1% a munkavállalóknak
  • A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 50 715
  • Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 10,2%-a
  • Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 707 299

Wisconsin: Dane megye

Madison látképe a Capitolium kupolájával
via Paul Brady Photography // Shutterstock
  • Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 24,4%-a
  • A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 313 158
  • Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 14,8%-a
  • Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 2,9 millió

Wyoming: Natrona megye

Casper városi kilátás hegylánccal
via Canva
  • Otthonról dolgozók a megyében: a munkavállalók 7,3%-a
  • A megyében dolgozók összlétszáma (16 év felettiek): 38 741
  • Az államban otthonról dolgozók száma: a munkavállalók 8,9%-a
  • Az államban dolgozók összlétszáma (16 év felett): 283 628

