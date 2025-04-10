A 10 legjobb online virtuális találkozóplatform és alkalmazás 2025-ben

Ismeri azt az érzést, amikor egy virtuális megbeszélés közepén van, és minden rendkívül zökkenőmentesen halad?

A kapcsolat kiváló, a videokonferencia-eszköz intuitív (és rögzíti és leírja a találkozót), senkinek nem kell többször megkérdeznie, hogy „Hallanak engem?”, és Ön a technikai problémákkal való küszködés vagy a találkozó jegyzetelése/jegyzőkönyvének vezetése helyett a beszélgetésre koncentrálhat.

Számtalan virtuális találkozóplatform kipróbálása után végre rájöttem, melyik találkozóeszközök kínálnak ilyen élményt. Az én prioritásaim egyszerűek: a csapatomnak és nekem képesnek kell lennünk gond nélkül megosztani az ötleteinket, kezelni a feladatokat és mindenkit egy hullámhosszon tartani.

Kutatásaink alapján összeállítottam egy listát a 10 legjobb virtuális találkozó szoftverről. Ha a tökéletes platformot keresi virtuális interakciói javításához, ezek az ajánlások segítenek megalapozott döntést hozni.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme a 10 legjobb virtuális találkozóplatform listája, amely segít kiválasztani a csapatod igényeinek leginkább megfelelő eszközt: ClickUp: A legjobb választás a teljes értekezlet-ciklus kezeléséhez, a napirendektől az automatikus jegyzőkönyvekig és a nyomon követésig. A legjobb választás a teljes értekezlet-ciklus kezeléséhez, a napirendektől az automatikus jegyzőkönyvekig és a nyomon követésig.

Google Meet: A legjobb a találkozók alatti együttműködéshez, olyan funkciókkal, mint a virtuális kézfeltartás és a kis csoportok számára kialakított szobák.

Microsoft Teams: A legjobb a Microsoft ökoszisztéma felhasználói számára, integrált táblával és valós idejű dokumentumszerkesztéssel.

Zoom: A legjobb a ClickUp, Salesforce és más népszerű eszközökkel való zökkenőmentes integrációhoz.

Skype: A legjobb sokoldalúságával, alkalmas formális és informális találkozókra egyaránt.

Slack: Legalkalmasabb informális csapatmegbeszélésekhez, könnyen használható Huddles funkcióval a gyors megbeszélésekhez.

Cisco WebEx: A legjobb az inkluzivitás szempontjából, valós idejű fordítási és zajszűrési technológiával.

GoTo Meeting: A legjobb adatvédelem és biztonság, jelszóval és Meeting Lock funkcióval.

TeamViewer: A legjobb távoli eszközhozzáféréshez, lehetővé teszi az IT-támogatás számára a problémák távoli elhárítását.

Zoho Meeting: Legalkalmasabb osztályspecifikus webkonferenciákhoz, egyszerű csapatkezeléssel és biztonságos tárhelyszolgáltatással.

Mit kell figyelni a virtuális találkozóplatformoknál?

A virtuális találkozóplatform kiválasztásakor a következő funkciókat tartom szem előtt – és Önnek is ezt kellene tennie!

Könnyű használat : Nem akarom a drága értekezletek idejét technikai problémák megoldásával vagy mások bonyolult felületeken való eligazításával tölteni. Ezért olyan platformot keresek, amely intuitív és felhasználóbarát .

Megbízhatóság : Nincs rosszabb, mint egy technikai problémák vagy kapcsolatproblémák miatt megszakított találkozó. Szükségem van egy olyan szoftverre, amely megbízhatóságáról és minimális/nulla zavarásáról ismert, hogy minden zökkenőmentesen működjön.

Integráció : Szeretném, ha a szoftver jól szinkronizálódna a mindennap használt egyéb eszközökkel, például a naptárammal, a projektmenedzsment alkalmazással, az e-mailekkel és egyebekkel.

Együttműködési funkciók : A csapatmunkát támogató funkciók elengedhetetlenek. Legyen szó képernyőmegosztásról, fájlmegosztásról, valós idejű csevegésről vagy virtuális táblákról, az eszköznek biztosítania kell, hogy távoli csapatom tagjai mindig ugyanazon az oldalon legyenek.

Automatikus értekezletjegyzőkönyv : Nehéznek találom a találkozóra koncentrálni, ha egyidejűleg jegyzeteket is készítek. Nagyszerű, ha a szoftver automatikusan összefoglalja a legfontosabb pontokat és a teendőket. Ez időt takarít meg, és biztosítja, hogy mindenki rendelkezzen a találkozó egyértelmű jegyzőkönyvével.

Találkozó-emlékeztetők: Nagyra értékelem azokat a platformokat, amelyek automatikus emlékeztetőket küldenek a csapatértekezletek kezdete előtt, így én (és a többi résztvevő) időben felkészülhetünk és csatlakozhatunk. Ez csökkenti a találkozók elmulasztásának és a last minute rohanásnak a kockázatát.

A 10 legjobb online virtuális találkozóplatform és alkalmazás

Ezen kritériumok alapján a legjobb virtuális találkozóplatformok a következők:

1. ClickUp (A legjobb virtuális találkozó- és kommunikációs eszköz)

Kezdje el a ClickUp AI jegyzetelő használatát Automatizálja a találkozók jegyzetelését és összefoglalását a ClickUp AI Notetaker segítségével.

A ClickUp hatékony projektmenedzsment eszközeiről ismert, de ennél sokkal többet is tud. A megfelelő integrációkkal zökkenőmentes virtuális találkozóplatformmá alakul, amely segítségével mindent egy helyen kezelhet, a napirendektől a nyomon követésig.

A távoli, többfunkciós csapatok számára a ClickUp szó szerint a munka minden területét lefedő alkalmazás, amely projektmenedzsmentet, tudásmenedzsmentet és csapatkommunikációt ötvöz egy egységes, AI-alapú platformon.

A találkozók nem teljesek a praktikus ClickUp AI Notetaker nélkül. Ez tökéletes átírást (és hangfelvételt) készít a találkozómról, összefoglalja azt tömör pontokba, és ami a legjobb, segít átalakítani a megbeszélt teendőket olyan feladatokká, amelyeket kioszthatok, határidőket állíthatok be és elvégezhetek!

Így működik:

A ClickUp AI Notetaker segítségével csapataid:

Hosszú értekezletjegyzetek összefoglalása : Az AI a hosszú vitákat tömör összefoglalókba sűríti, kiemelve a legfontosabb tanulságokat.

Vázolja fel a strukturált értekezlet-jegyzőkönyvet : Jól szervezett jegyzőkönyvet generál, amelyet könnyen megoszthat a csapat tagjaival és az érdekelt felekkel a további lépésekhez.

Kiemelje a határidőket és a teendőket: Az AI azonosítja a találkozó során megbeszélt feladatokat, határidőket és teendőket, így azok könnyen visszakereshetők.

Az átírási folyamat automatizálásával az AI Notetaker segít a csapatoknak összehangoltan dolgozni, és biztosítja, hogy a találkozók eredményei egyértelműen dokumentálva és megvalósíthatóak legyenek.

A ClickUp Meetings az én kedvenc eszközöm a videokonferenciákkal kapcsolatos számos feladat megszervezéséhez. A találkozó előtti brainstormingtól az aszinkron kommunikáció egyszerűsítésén át a Zoom segítségével történő problémamentes videokonferenciák megszervezéséig – a ClickUp minden lépésnél segít.

Hadd mutassam be, hogyan használjuk a ClickUp-ot a csapatommal a virtuális üléseinken:

Állítsa össze a találkozó napirendjét

Minden találkozó előtt a ClickUp Docs (egy együttműködési virtuális dokumentum) segítségével dokumentáljuk szándékainkat és céljainkat. Felírjuk a találkozó során megvitatandó teendőket, a résztvevőket, a találkozó időpontját és minden egyéb releváns információt.

A ClickUp Docs segít nekünk:

Dolgozzon valós időben távoli csapattagokkal, hogy megalkossák a találkozó napirendjét.

Készítsen gyors ellenőrzőlistákat a megbeszélés témáiról, és jelölje be őket, ahogy az egyes témákat áttekintjük.

Formázza a találkozó napirendjét gazdag szerkesztési funkciókkal, mint például színkódolás, címsor, vastag betű, dőlt betű, áthúzás, szalagcím és még sok más.

Kommunikáljon a találkozó résztvevőivel vagy más csapattagokkal a hozzárendelt megjegyzések segítségével.

Ha nincs időnk a találkozó napirendjét a semmiből összeállítani, a ClickUp Agenda Template (ClickUp napirend-sablon) jól jöhet.

Bónusz: Készen áll arra, hogy új szintre emelje találkozóit? Nézze meg ezeket a találkozó napirend példákat és ingyenes sablonokat, hogy elindulhasson!

ClickUp napirend-sablonja

A sablon strukturált keretet kínál a legfontosabb elemek – a találkozó típusa, hatálya, helyszíne, linkje, dátuma, időpontja, a résztvevők nevei és szerepei, valamint a résztvevők listája – lejegyzéséhez.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Agenda Template segítségével szervezetten tervezheti megérkezéseit.

A ClickUp Agenda Template segítségével:

A találkozó során minden témát érintsenek

Segítsen a résztvevőknek a felkészülésben azáltal, hogy áttekintést ad a megbeszélés témáiról.

Hozzon létre egy világos struktúrát és folyamatot a találkozóhoz

Ösztönözze az összes résztvevő aktív részvételét

A legjobb rész? A sablon teljesen testreszabható. Szükség szerint hozzáadhatunk egyéni mezőket és állapotokat, és bármilyen típusú találkozóhoz igazíthatjuk őket, legyen az belső, ügyfelekkel, befektetőkkel vagy valami egészen mással kapcsolatos.

Integrálja a találkozó- és naptáralkalmazásokkal

A ClickUp és a Zoom natív integrációjának köszönhetően közvetlenül a ClickUp Task alkalmazásból indíthatok Zoom-találkozót.

Amikor egy találkozó megkezdődik, a csatlakozáshoz szükséges link automatikusan megjelenik az adott feladat (ahonnan a találkozót indítottam) megjegyzései között, tájékoztatva a csapat tagjait, hogy csatlakozzanak. A találkozó végén a ClickUp újabb megjegyzést fűz a feladathoz. A megjegyzés tartalmazza a találkozó részleteit, például a dátumot és az időpontot, az időtartamot, a résztvevőket stb., valamint egy opcionális linket a felvételhez.

Csatlakozzon a Zoom-találkozókhoz közvetlenül a ClickUp Tasks alkalmazásból.

A ClickUp natív integrációja a Google Naptárral lehetővé teszi számomra és csapatomnak, hogy jobban kezeljük a találkozóink ütemezését.

Egy helyen láthatom a közelgő találkozóimat és határidőimet. A Google Naptáramban végzett bármilyen módosítás azonnal megjelenik a ClickUp Tasks alkalmazásban (és fordítva), így elkerülhetem az ütemterv-ütközéseket és szervezett maradhatok.

Aszinkron kommunikáció fejlett képernyőfelvételek segítségével

Ha egy csapattagunknak kétségei vannak egy projekttel kapcsolatban, és nekem valamit tisztáznom kell, akkor már nem kell gyors telefonhívásokat vagy megbeszéléseket kezdeményeznem (kivéve, ha ez feltétlenül szükséges).

A ClickUp Clips alkalmazást használom a képernyőm rögzítésére, valamint egy hangfelvétel készítésére, amelyben elmagyarázom vagy pontosítom, amit mondani szeretnék. Gyors, hatékony és kiküszöböli azokat a rövid megbeszéléseket, amelyek feleslegesen megzavarják a napirendemet.

Küldjön azonnali képernyőfelvételeket hangjegyzetekkel a ClickUp Clips segítségével, és szüntesse meg a felesleges találkozókat!

Összegezze a találkozó jegyzeteket a ClickUp Brain segítségével, és takarítson meg időt!

A ClickUp legjobb funkciói

Állítson be emlékeztetőket és értesítéseket a találkozón említett követendő feladatokhoz, hogy semmi ne maradjon el.

Hozzon létre feladat-automatizálásokat az ismétlődő találkozókhoz, biztosítva az automatikus ütemezést és nyomon követést.

Integrálja a ClickUp-ot más kommunikációs és ütemezési eszközökkel , mint például a Calendly, a Slack és a Gmail.

Hozzon létre új feladatokat a találkozók során megbeszélt témákból, ossza ki azokat a csapat tagjai között, és állítson be határidőket a nyomon követéshez.

A ClickUp korlátai

A rengeteg funkció és testreszabási lehetőség miatt kissé nehezebb megtanulni a használatát.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Google Meet (a legjobb a találkozók alatti együttműködéshez)

a Google Meet segítségével

A Google Meet online találkozóplatformként való használata remek élmény volt. Imádom a találkozó közbeni együttműködési funkciókat, például azt, hogy virtuálisan felemelhetem a kezem, hogy beszéljek vagy kérdéseket tegyek fel anélkül, hogy megzavarnám a jelenlegi beszélőt. Ez a valódi tárgyalótermi élményt szimulálja.

A találkozók szervezése során diákat mutathatok be, és kijelölhetek egy társszervezőt, aki velem együtt részt vesz a prezentációban.

A brainstorming üléseken ez az eszköz lehetővé tette, hogy a Google Jamboard segítségével közvetlenül a találkozó során jam-et indítsak, és egy virtuális táblán együttműködjek a többiekkel. Moderátorként a találkozó során breakout szobákat hozhattam létre, kiválaszthattam a résztvevőket, és kisebb csoportokban koncentráltabb megbeszéléseket tudtam lebonyolítani.

A Google Meet legjobb funkciói

Gyűjtsön visszajelzéseket valós időben szavazások segítségével

A jelenléti jelentések segítségével nyomon követheti, ki vett részt a találkozón és mennyi ideig.

Változtassa meg a hátteret, hogy professzionális környezetet teremtsen a találkozók során.

Résztvevők tömeges felvétele vagy eltávolítása (a Google Meet házigazda-kezelési funkcióinak része)

A Google Meet korlátai

Hosszú találkozók során nincs lehetőség csevegési beszélgetések szervezésére.

A Google Meet árai

A Google Meet funkciókhoz való hozzáférés a Google Workspace kiadásától függ.

Business Starter : 2 USD/hó felhasználónként

Business Standard : 9 USD/hó felhasználónként

Business Plus : 17 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Google Meet értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 11 000 értékelés)

3. Microsoft Teams (a legjobb a Microsoft ökoszisztéma felhasználói számára)

a Microsoft Teams segítségével

A Microsoft Teams egy megbízható virtuális találkozó eszköz, különösen azok számára, akik a Microsoft ökoszisztémájába merültek el.

A szerszám tesztelése során élveztem, hogy milyen könnyűvé teszi a kreatív együttműködést. Ez a Microsoft Whiteboardsnak köszönhető, amely lehetővé teszi, hogy vizuálisan ötleteljenek és együtt fejlesszék az ötleteket a találkozók során.

Egy másik hasznos funkció az Excel Live segítségével történő azonnali munkafüzet-szerkesztés a találkozók során . Ez segít a táblázatokon való együttműködésben és az adatok valós idejű elemzésében.

Amikor egy csapattag beszél vagy prezentál, a többiek gyors reakciókat küldhetnek, például hüvelykujj fel vagy tapsoló emojikat, így segítve a beszélőt a többiek hangulatának felmérésében.

A Microsoft Teams korlátai

A felhasználói felület lehetne egyszerűbb és intuitívabb.

A Microsoft Teams árai

Microsoft Teams Essentials: 1 USD/felhasználó/hónap

Microsoft 365 Business Basic: 2 USD/felhasználó/hónap

Microsoft 365 Business Standard: 10 USD/felhasználó/hónap

Microsoft Teams értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 15 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 9000 értékelés)

4. Zoom (A legjobb a zökkenőmentes integrációkhoz)

via Zoom

A Zoom évek óta a belső kedvencünk az online találkozóplatformok között. Tetszik a többszereplős nézet, amely lehetővé teszi, hogy azokra koncentráljak, akik aktívan részt vesznek a beszélgetésben. A színválaszték és az AI-támogatott egyedi virtuális háttérképek szórakoztató, személyes hangulatot kölcsönöznek, ami élvezetesebbé teszi a találkozóinkat.

Az egyik kiemelkedő funkció a központosított nézet. Könnyedén hozzáférhetek a találkozók felvételeihez, és az AI Companion segítségével gyorsan megtalálhatom a fontos részleteket a találkozók jegyzetében.

A kényelem érdekében a Zoom zökkenőmentesen integrálható a Microsoft, a Google, a ClickUp, a Salesforce és a HubSpot rendszerekkel. Valószínűleg bármelyik, a mindennapi technológiai eszköztárában található eszközt összekapcsolhatja a Zoommal, így biztosítva a zökkenőmentes és hatékony virtuális együttműködést.

A Zoom legjobb funkciói

Kezelje hatékonyan az ütemterveket az integrált csevegő, telefon, e-mail, naptár és ütemező segítségével.

Csatoljon előzetes olvasnivalót a találkozó meghívójához, és beszélgessen előzetesen a résztvevőkkel.

Együttműködés a megosztott eszközökkel a találkozó során

Folytassa ott, ahol abbahagyta, a csevegőcsatornák segítségével, amelyek a találkozók előtt, alatt és után is aktívak maradnak.

A Zoom korlátai

A kiváló minőségű audio- és videotalálkozók sok sávszélességet igényelhetnek, ami lelassíthatja az egyéb online tevékenységeket.

Zoom árak

Alapszintű : Ingyenes

Pro : 14,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 21,99 USD/hó felhasználónként

Business Plus : 26,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Zoom értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 55 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 13 000 értékelés)

5. Skype (a legjobb sokoldalúság szempontjából)

A Skype hasznosnak bizonyul a távoli együttműködéshez, legyen az formális vagy informális.

Akár egyéni találkozóról, heti csapatértekezletről, online képzésről vagy havi informális csevegésről van szó, a Skype rendkívül sokoldalú. Könnyűnek találtam a PowerPoint-diák bemutatását, videóüzenetek rögzítését és a képernyőm megosztását a találkozók során.

Egy funkció, amely különösen tetszett, az volt, hogy egyedi link segítségével lehetett csevegési meghívókat küldeni. Így bárkit meghívhattam a beszélgetésre, még akkor is, ha nem használták a Skype-ot.

A Skype legjobb funkciói

Maradjon teljes mértékben a híváson a teljes képernyős móddal

Csatlakozzon a csapatértekezletekhez mobilról vagy asztali számítógépről

Homályosítsa el a hátteret, hogy a figyelem a beszélőn maradjon

Egyszerre akár 100 emberrel is kapcsolatba léphet

A Skype korlátai

Alkalmi késések és hívásmegszakadások

Skype árak

A Skype ingyenes minden Skype-Skype interakcióhozA Skype to phone csomagok lehetővé teszik, hogy közvetlenül egy telefonszámról kezdeményezzen nemzetközi hívásokat, még akkor is, ha a másik fél nem rendelkezik Skype-fiókkal.

Skype telefonos előfizetési csomagok:

Egyesült Államok: 3 USD/hó

Észak-Amerika: 7 USD/hó

Skype értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 23 000 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 400 értékelés)

6. Slack (legalkalmasabb informális csapatmegbeszélésekhez)

via Slack

A Slack kiválóan alkalmas aszinkron kommunikációra, de „Huddles” funkciójával valós idejű videocsevegést is lehetővé tesz. A Huddles funkció csak hangalapú beszélgetésekkel indul, így könnyen belevághat gyors, informális megbeszélésekbe. Ha mélyebb együttműködésre van szüksége, egyszerűen kapcsolja be a videót és/vagy ossza meg a képernyőjét.

A Slack Huddles funkciója kiválóan alkalmas spontán, informális csapatmunkára, szemben a naptárban előre megtervezett formális értekezletekkel.

Tetszettek a színes háttérképek is, amelyek vidám, jó hangulatot kölcsönöznek a találkozóknak. A Slack egyszerűsíti a dokumentumkezelést is. A megbeszélés során megosztott linkek, dokumentumok és üzenetek automatikusan elmentésre kerülnek a munkamenet végén, így később könnyen visszakereshetők és hivatkozhatók a fontos részletek.

A Slack legjobb funkciói

Kommunikáljon reakciók, effektek és GIF-ek segítségével a csapatértekezletek során.

Ossza meg a beszélgetéssel kapcsolatos jegyzeteket, linkeket és fájlokat egy erre a célra létrehozott üzenetszálon.

Indítson audio- és videotalálkozókat egy Slack-csatornán vagy DM-eken keresztül.

Kapcsolja be az élő feliratokat (angol nyelven elérhető)

A Slack korlátai

A hivatalos találkozók elemei, mint például a napirendek és a résztvevői szabályok, hiányoznak.

A Slack árai

Ingyenes

Pro : 8,75 USD/felhasználó/hónap

Business+ : 15 USD/felhasználó/hónap

Enterprise Grid: Egyedi árazás

Slack értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 35 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 23 000 értékelés)

7. Cisco WebEx (a legjobb az inkluzivitás szempontjából)

via Cisco

A Cisco Webex valós idejű fordítási funkciója, amely több mint 100 nyelvet támogat, sokkal inkluzívabbá teszi a találkozókat a többnyelvű csapat számára.

Egy másik funkció, amely számomra kiemelkedő volt, a beépített zajszűrési technológia. Nem számított, milyen zajos volt a környezet, az nem zavarta a találkozót. Lehettem repülőtéren vagy egy nyüzsgő kávézóban, az audio minőségem mégis tiszta és professzionális maradt.

A Cisco WebEx legjobb funkciói

Készíts interaktív szavazásokat és kérdések-válaszokat, hogy a csapatértekezletek még érdekesebbek legyenek!

Váltson át asztali számítógépről telefonra, majd autóra a Move to Mobile QR-kód funkcióval és az Apple CarPlay integrációval.

Ujjmozdulatokkal küldhet reakciókat a találkozó során

Jegyzetek automatikus létrehozása és kiemelése a Webex Assistant segítségével

A Cisco WebEx korlátai

Nincs lehetőség közvetlenül a böngészőből bejelentkezni a desktop alkalmazás letöltése nélkül.

Cisco WebEx árak

Webex Free

Webex Meet : 12 USD/felhasználó/hónap

Webex Suite : 22 USD/felhasználó/hónap

Webex Enterprise: Egyedi árazás

Cisco WebEx értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 19 000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 7000 értékelés)

8. GoTo Meeting (A legjobb adatvédelmi és biztonsági funkciók)

via GoTo Meeting

A GoTo Meeting kipróbálása során lenyűgözött a szoftver azon képessége, hogy a bizalmas találkozókat jelszóval védi. A adatvédelmi beállítások kiválóak – a beszélgetések magánjellegűek maradnak, és a Meeting Lock funkció különösen hasznos. Ez a vendégeket egy várószobába helyezi, amíg én készen nem állok a befogadásukra, így teljes ellenőrzésem van a találkozón résztvevők felett.

Nagyon tetszett a teljesen funkcionális mobilalkalmazás rugalmassága is, amelynek segítségével útközben is csatlakozhatok a csapatértekezletekhez és levezényelhetem azokat. Még jobb, hogy a GoTo alkalmazás letöltése nélkül is könnyedén csatlakozhatok az értekezletekhez.

A GoTo Meeting legjobb funkciói

Kommunikáljon a csapattagokkal/ügyfelekkel az integrált csevegőfunkció segítségével.

Automatikus értekezlet-felvételek és jegyzőkönyvek készítése

Testreszabhatja a tárgyalókat, hogy személyes hangulatot kölcsönözzen a virtuális találkozóknak.

Tesztelje és nézze meg előzetesen a webkamerát, mielőtt csatlakozna egy találkozóhoz.

A GoTo Meeting korlátai

Alkalmi hang- és videominőségbeli késések

GoTo Meeting árak

Professzionális : 12 USD/szervező havonta (éves számlázás)

Üzleti : 16 USD/szervező havonta (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

GoTo Meeting értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (több mint 13 000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 11 000 értékelés)

9. TeamViewer (a legjobb távoli eszközökhöz való hozzáféréshez)

via TeamViewer

A TeamViewer Remote egy virtuális találkozóplatform, amely lehetővé teszi a technikai problémák távoli elhárítását. A biztonságos távoli hozzáférés segítségével az IT-csapat vagy egy megbízható munkatárs helyszínen tartózkodás nélkül is kezelheti és megoldhatja a rendszerhibákat és a szoftverrel kapcsolatos kérdéseket. A zökkenőmentes felhasználói élménynek köszönhetően minimalizálhatja az állásidőt, és gyorsan visszatérhet a munkához.

A TeamViewer egy videokonferencia-eszközt is kínál: a TeamViewer Meetinget. Míg a távoli hozzáférés funkció nagyszerű kiegészítője a munkafolyamatnak, a találkozó funkciót nem találtam annyira hatékonynak.

A TeamViewer legjobb funkciói

Több eszközön és operációs rendszeren is működik

Bármilyen méretű fájlok átvitele távoli eszközök között

Hozzáférés 4K felbontású többmonitoros támogatáshoz

Támogatás nyújtása felügyelet nélküli eszközökhöz

A TeamViewer korlátai

A fájlátvitel lassú, különösen nagy méretű dokumentumok esetén.

TeamViewer árak

Prémium : 37 USD/hó (éves számlázás)

Vállalati: 79 USD/hó (éves számlázás)

TeamViewer értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 3000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 11 000 értékelés)

10. Zoho Meeting (A legjobb osztályspecifikus webkonferenciákhoz)

via Zoho Meeting

Kipróbáltam a Zoho Meetinget több, különböző részlegeken dolgozó csapat irányítására, és nagyon hatékonynak bizonyult.

Ez az eszköz lehetővé tette számomra, hogy könnyedén biztonságos webkonferenciákat szervezzek. Könnyedén hozzáadhattam tagokat a megfelelő részlegekhez, konkrét szerepeket oszthattam ki, és minden részleg számára külön találkozókat szervezhettem.

A virtuális találkozók rögzítése, visszajátszása és megosztása mellett letölthettem a találkozókat offline használatra is. Ez a funkció nagyon kényelmesnek bizonyult a beszélgetések későbbi áttekintéséhez vagy azoknak a csapattagoknak a megosztásához, akik nem tudtak részt venni az élő ülésen.

A Zoho Meeting legjobb funkciói

Legfeljebb 250 találkozó résztvevővel léphet kapcsolatba

Használja az egyszerűsített házigazda-vezérlőket, például a szerepek váltását és a résztvevők belépésének és kilépésének kezelését.

Együttműködés a találkozók során fehér táblák és zökkenőmentes fájlmegosztás segítségével

Virtuális eseményeket közvetítsen élőben a YouTube-on, és valós időben válaszoljon a megjegyzésekre.

A Zoho Meeting korlátai

Alkalmi hibák a képernyő megosztásában

A felvételi funkció csak fizetős csomagokban érhető el.

Zoho Meeting árak

Meeting Standard : 1 USD/hó

Meeting Professional : 2 USD/hó

Webinar Standard : 5 USD/hó

Webinar Professional: 10 USD/hó

Webinar Enterprise: 47 USD/hó

Zoho Meeting értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 800 értékelés)

A virtuális találkozók egyszerűsítése a ClickUp segítségével

A virtuális találkozó szoftver a kommunikáció és az együttműködés sarokköve olyan hibrid és távoli csapatok számára, mint a miénk. Nagyban támaszkodunk a virtuális találkozó platformokra az élő találkozók, a fájlmegosztás és a projektfrissítések során, hogy mindenki összhangban legyen, függetlenül attól, hogy hol dolgozik.

Számos ilyen eszközt kipróbáltam. Bár a legtöbb segít a csapatoknak a zökkenőmentesebb kapcsolattartásban, csak néhány kínál teljes csomagot. Nem csak a találkozókról beszélek, hanem mindenről, ami azok között van – a felkészülésről, az utánkövetésről és egyebekről.

Ez az a terület, ahol a ClickUp igazán kiemelkedik. Egyszerűsíti az egész találkozó folyamatát – segít részletes napirendeket készíteni, zökkenőmentesen integrálni a kedvenc videóeszközömmel, és könnyedén rögzíteni és összefoglalni a találkozó jegyzőkönyvét.

Ráadásul a ClickUp automatizálja az ismétlődő találkozókat, és egyetlen kattintással lehetővé teszi, hogy a jegyzeteket cselekvési tételekké alakítsam, így a munkafolyamatom szervezett marad, és a csapatunk produktív tud maradni.

Kezdje el még ma a ClickUp használatát!