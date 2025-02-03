10 Hive alternatíva a projektmenedzsmenthez 2025-ben

Frusztrálja a Hive korlátai, vagy csak változásra vágyik? Nem Ön az egyetlen.
Bár a Hive egy népszerű projektmenedzsment eszköz, van néhány hátránya. Egyes felhasználók zavarosnak és bonyolultnak találják a felületét, míg mások a testreszabási lehetőségek hiányával küszködnek.
Ezenkívül a Hive árai kisvállalkozások vagy szabadúszók számára, akiknek korlátozott a költségvetésük, megfizethetetlenek lehetnek.
De számos Hive alternatíva kínál hasonló funkciókat és előnyöket, a hátrányok nélkül.
Akár a projekt előrehaladásának nyomon követéséről, a határidők kezeléséről, akár a csapattagokkal való együttműködésről van szó, ezeknek az alternatíváknak a megismerése segíthet megtalálni a projekt céljainak leginkább megfelelő megoldást.
Mit kell keresnie egy Hive alternatívában?
A csapat együttműködési igényeinek megfelelő Hive alternatívák kiválasztásakor több fontos tényezőt is figyelembe kell vennie.
Ezzel biztosíthatja, hogy a választott platform a legjobban megfeleljen projektje követelményeinek és céljainak. Az indulás megkönnyítése érdekében itt van egy összefoglaló arról, mire kell figyelnie:
- Könnyű használat: A legjobb Hive alternatívák intuitív felületet biztosítanak, amelynek köszönhetően a csapat és a nagyobb szervezet is gyorsan elsajátíthatja a használatát.
- Együttműködési eszközök: Keressen olyan eszközöket, amelyek olyan funkciókat kínálnak, mint a valós idejű és együttműködési szerkesztés, feladatkiosztás és fájlmegosztás.
- Integráció: Elsőbbséget kell adnia azoknak a Hive alternatíváknak, amelyek zökkenőmentes kapcsolatot biztosítanak más eszközökkel, így a munka különböző aspektusait kezelheti anélkül, hogy folyamatosan képernyők között kellene váltania.
- Biztonság: Magától értetődik, hogy minden jó projektmenedzsment eszköznek szigorú adatvédelmi intézkedéseket kell tartalmaznia, hogy ne kelljen aggódnia az adataiért.
- Mobil hozzáférhetőség: Keressen olyan eszközöket, amelyek alkalmazásokkal vagy reszponzív webes felületekkel is rendelkeznek, hogy útközben is tudjon együttműködni.
A 10 legjobb Hive alternatíva 2024-ben
Most, hogy már tudja, mire kell figyelnie a Hive alternatíváinak kiválasztásakor, nézzük meg a 10 legjobb választási lehetőséget, amelyet érdemes megfontolnia.
1. ClickUp
A ClickUp projektmenedzsment funkciói kiváló alternatívává teszik a Hive-hoz képest. Skálázható hierarchikus felépítésének köszönhetően a legbonyolultabb projekteket is áttekinthetően szervezheti kezelhető feladatokba és alfeladatokba.
De ami igazán megkülönbözteti a ClickUp-ot, az a testreszabhatósága, amely segít a csapatoknak a projekt munkafolyamataikat egyedi igényeikhez igazítani.
A ClickUp több mint 15 testreszabható nézetet kínál, beleértve a Kanban táblákat, a Gantt-diagramokat és a naptárnézeteket, amelyek segítenek a csapatoknak a feladataikat a munkafolyamatuknak leginkább megfelelő módon szervezni és vizualizálni.
És a legjobb rész?
A ClickUp lenyűgöző integrációs képességei. Zökkenőmentesen kapcsolódik több mint 1000 másik munkaeszközhöz, például a Slackhez, a Loomhoz, a Google Naptárhoz, az Unitohoz, a Harvesthez, a Zoomhoz stb. Ez azt jelenti, hogy a munkafolyamatok zökkenőmentesebbek és a projektek gyorsabban haladnak, és nem kell többé több tucat képernyő között váltogatni.
Az alkalmazkodó időkövetési és jelentési funkciók maximalizálják a projekt átláthatóságát.
A ClickUp nem csak egy projektmenedzsment szoftver, hanem az együttműködésről, a csapatkommunikációról és a termelékenységről is szól.
A ClickUp Tasks olyan funkciói, mint a megemlítések, a csevegések és a hozzárendelt megjegyzések segítenek a csapatoknak a kommunikációban, hogy összehangoltak és kapcsolatban maradjanak.
Ezenkívül a csapatvezetők a ClickUp Team View funkcióját használhatják a csapat munkaterhelésének megtekintésére és kezelésére. Ezzel szemben az Activity View funkcióval megtekinthető a csapat tevékenysége a különböző helyszíneken, és az egyes felhasználókra lebontva is.
Használhatja a testreszabható ClickUp Dashboards alkalmazást is a projektek és tevékenységek előrehaladásának nyomon követéséhez és vizualizálásához.
A ClickUp rendkívül felhasználóbarát, így perceken belül el lehet kezdeni a használatát. Emellett online támogatást és proaktív ügyfélszolgálatot is kínál.
Röviden összefoglalva: a ClickUp minden szükséges funkcióval rendelkezik a hatékony kommunikációhoz, a szervezettség fenntartásához és a projektek előrehaladásához.
A ClickUp előre elkészített sablonokkal és automatizálásokkal is időt takarít meg Önnek.
Például a ClickUp magas szintű projektterv-sablonjával könnyedén meghatározhatja a munkacélokat, eloszthatja az erőforrásokat, határidőket állíthat be, feladatok kezelhet és nyomon követheti az előrehaladást. Segít motiváltnak és koncentráltnak maradni, mivel lehetővé teszi a célok kitűzését és a teljesítmény mérését.
Ráadásul a ClickUp örökre ingyenes csomagjával biztosítja, hogy a hatékony projekttervezés minden méretű csapat számára elérhető legyen.
A ClickUp legjobb funkciói
- Használja a kiterjedt testreszabási lehetőségeket, hogy a platformot az Ön egyedi munkafolyamataidhoz igazítsa. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint az egyéni mezők és a feladatállapotok, valamint a 15 nézet közül választható lehetőségek, létrehozhat egy olyan projektmenedzsment ökoszisztémát, amely tökéletesen illeszkedik csapata céljaihoz.
- Integrálja a feladatkezelést, a dokumentumok közös szerkesztését, az időkövetést és a célok kitűzését egy platformba a ClickUp segítségével. Ez egyszerűsíti a munkafolyamatot és kiküszöböli a több platform használatának szükségességét, biztosítva a hatékonyságot és a következetességet.
- A ClickUp rugalmas hierarchikus rendszerével szervezze meg a feladatokat, projekteket és csapatokat a szervezet struktúrájának megfelelően. Akár terek, mappák, listák vagy feladatok létrehozásáról van szó, a ClickUp hatékony projektmenedzsment keretrendszert biztosít, amely bármilyen méretű vagy összetettségű projektet könnyedén kezel.
- Egyszerűsítse az ismétlődő feladatokat, és takarítson meg időt és energiát az előre elkészített sablonok és az intelligens automatizálás segítségével, így több időt fordíthat stratégiai döntéshozatalra és magasabb értékű tevékenységekre.
- Biztosítson zökkenőmentes projektmenedzsmentet a böngészők, asztali alkalmazások és mobil eszközök között.
A ClickUp korlátai
- Egyes felhasználóknak túl soknak tűnhetnek a ClickUp kiterjedt funkciói és testreszabási lehetőségei.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.
- A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9300+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)
2. Resource Guru
A Resource Guru egy felhőalapú ütemező és projektmenedzsment szoftver, amely segít a vállalkozásoknak hatékonyan kezelni emberi és fizikai erőforrásaikat.
Erőforrás-tervezési, csapatmunkát támogató, időkövetési és jelentéskészítési funkciókat kínál.
A szoftver vizuális felhasználói felületet biztosít az ütemtervek kezeléséhez, amely lehetővé teszi a foglalások húzását és elhelyezését, az ütemtervek módosítását és a rendelkezésre állás valós idejű megtekintését.
Ezenkívül integrálható népszerű idő- és projektmenedzsment platformokkal, ami megkönnyíti az ütemtervek és a projekt mérföldkövek szinkronizálását.
A Resource Guru legjobb funkciói
- Tervezze meg és ossza el az erőforrásokat, például az alkalmazottakat, a berendezéseket és a tárgyalótermeket egy felhasználóbarát platform segítségével.
- Ossza meg az ütemterveket, közölje a rendelkezésre állást, és hatékonyan koordinálja a feladatokat.
- Szerezzen betekintést az erőforrások kihasználtságába, rendelkezésre állásába és teljesítményébe.
A Resource Guru korlátai
- Lehet, hogy a kezdeti beállítási fázisban és a felület használatában is bizonyos fokú bonyolultságot tapasztal.
- A fejlettebb felületekhez képest ez a platform bizonyos testreszabási korlátozásokat jelenthet.
Resource Guru árak
- Grasshopper csomag: 5 USD/felhasználó/hónap
- Blackbelt tervezet: 8 USD/felhasználó/hónap
- Master Plan: 12 USD/felhasználó/hónap
Resource Guru értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (200+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)
3. Airtable
Az Airtable egy felhőalapú projektmenedzsment megoldás, amely ötvözi a táblázatok rugalmasságát és az adatbázisok teljesítményét.
Népszerűségét könnyű használhatóságának és sokoldalúságának köszönheti, amelynek köszönhetően számos területen alkalmazható, többek között projektmenedzsment, feladatkövetés, ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM) és készletgazdálkodás területén.
Az Airtable egyik legfontosabb funkciója, hogy integrálható más népszerű eszközökkel és szolgáltatásokkal, például a Slackkel, a Google Drive-val és a Zapierrel. Ez lehetővé teszi a feladatok automatizálását, más forrásokból származó adatok importálását és a csapat tagokkal való hatékonyabb együttműködést.
A rugalmasságán túl az Airtable megfizethetőségéről is ismert.
Bár ingyenes csomag is elérhető, fizetős csomagokra is áttérhet, ha további funkciókra és tárhelyre van szüksége. Ez az Airtable-t vonzó választássá teszi kis- és nagyvállalatok számára egyaránt.
Az Airtable legjobb funkciói
- Hozzon létre magasan testreszabható táblázatokat, úgynevezett bázisokat, az információk rendszerezéséhez. Határozza meg a mezőket, válasszon a különböző adattípusok közül (például szöveg, mellékletek, jelölőnégyzetek, dátumok stb.), és testreszabhatja az elrendezést az adott projektmenedzsment célokhoz.
- Különböző módokon jelenítheti meg az információkat: rácsos, naptáros, Kanban és galériás nézetben.
- Elemezzen és dolgozzon nagy adathalmazokkal olyan funkciók segítségével, mint a szűrés, rendezés és csoportosítás, hogy az adatok meghatározott alcsoportjaira koncentrálhasson.
Airtable korlátai
- Az ingyenes vagy alacsonyabb szintű csomagok felhasználói korlátozásokat tapasztalhatnak az adatbázis bővítésében vagy nagy mennyiségű információ tárolásában, ha nem váltanak az Airtable drágább csomagjaira.
- A felhasználók nagy adatállományok esetén lassú betöltési időket is tapasztalhatnak.
Airtable árak
- Ingyenes csomag
- Csapatcsomag: 24 USD/felhasználó/hónap
- Üzleti terv: 54 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati méret: Egyedi árak
Airtable értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (1000+ értékelés)
4. Csapatmunka
A Teamwork egy együttműködési és projektmenedzsment szoftver, amely segít a csapatoknak a feladatok szervezésében, a hatékony kommunikációban és a feladatok előrehaladásának nyomon követésében.
A Teamwork platform olyan funkciókat kínál, mint a feladatkezelés, a fájlmegosztás, az időkövetés, a Gantt-diagramok és a csapatüzenetek.
Vállalatok és csapatok használják a munkafolyamatok racionalizálására és a termelékenység javítására. A Teamwork szolgáltatáshoz a weboldalukon vagy az iOS és Android eszközökre készült mobilalkalmazásokon keresztül férhet hozzá.
A Teamwork legjobb funkciói
- A beépített időkövetővel nyomon követheti a csapat tagjai által a feladatokra és projektekre fordított időt, így értékes betekintést nyerhet a projekt előrehaladásába és az erőforrások elosztásába.
- Kommunikáljon valós időben az integrált üzenetküldő funkciók segítségével. A csapat tagjai egyéni vagy csoportos beszélgetéseket folytathatnak, frissítéseket oszthatnak meg és együttműködhetnek a feladatokban anélkül, hogy elhagynák a platformot.
- Készítsen átfogó jelentéseket a projekt teljesítményének elemzéséhez és adat alapú döntések meghozatalához.
Csapatmunka korlátai
- Az új felhasználóknak a Teamwork kiterjedt funkciói és szolgáltatásai miatt tanulási görbe lehet.
Csapatmunka árak
- Ingyenes
- Szállítás: 13,99 USD/felhasználó havonta
- Grow: 25,99 USD/felhasználó/hónap
- Skálázhatóság: Egyedi árak
Csapatmunka értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (800+ értékelés)
5. Basecamp
A Basecamp egy sor olyan funkciót kínál, amelyek segítenek a csapatoknak a feladatok szervezésében, a hatékony kommunikációban és az együttműködésben.
Ez a Hive alternatíva lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egy központi platformon hozzanak létre és kezeljenek projekteket, határidőket állítsanak be, feladatokat osszanak ki, fájlokat osszanak meg, üzenetek és megjegyzések segítségével kommunikáljanak, valamint nyomon kövessék a haladást.
Egyszerűsége és könnyű használata miatt különböző méretű és iparágú csapatok számára is alkalmas.
A Basecamp legjobb funkciói
- Összegyűjtse az összes csapatmegbeszélést, frissítést és megjegyzést a Basecamp projektterében, és javítsa az együttműködést szálakba rendezett beszélgetésekkel, mellékletekkel és említésekkel.
- Cserélje le a szétszórt e-maileket, azonnali üzeneteket és a különböző alkalmazásokat egy központi platformra. Így mindenki hozzáférhet ugyanazokhoz az információkhoz, és könnyedén vissza is tekinthet a korábbi beszélgetésekre.
- Használja ki a Basecamp feladatkezelési funkcióit, mint például a teendőlisták, a határidők, a feladatok prioritásainak meghatározása, a nyomon követés és a feladatok kiosztása.
- Használja ki a Basecamp egyszerű és intuitív felületét. Könnyedén adjon hozzá, frissítsen és teljesítsen feladatokat a hatékony projektmenedzsment érdekében.
A Basecamp korlátai
- Beépített időkövetés nélkül a felhasználóknak harmadik féltől származó platformokra kell támaszkodniuk az időgazdálkodáshoz, ami hatékonyságcsökkenéshez vezethet a munkafolyamatban.
- A Basecamp nagy léptékű projektek esetén skálázhatósági problémákat vet fel, és inkább kis- és közepes méretű feladatokhoz alkalmas.
Basecamp árak
- Basecamp Basic: 15 USD/felhasználó/hónap
- Basecamp Pro Unlimited: 299 USD/hó
Basecamp értékelések és vélemények
- G2: 4,1/5 (több mint 5000 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 14 000 értékelés)
6. Jira
A Hive alternatíváinak listáján szerepel a Jira is, egy népszerű projektmenedzsment eszköz, amelyet az Atlassian fejlesztett ki. Elsősorban problémák és hibák nyomon követésére, valamint feladatkezelésre használják.
A Jira lehetővé teszi a csapatok számára, hogy szervezzék a teendőket, osszák el a feladatokat, kövessék nyomon az előrehaladást és együttműködjenek a projekt fejlesztésében.
Testreszabható munkafolyamatokat, Kanban és Scrum táblákat, valamint jelentéskészítést kínál. Emellett integrálható más, a szoftverfejlesztésben és a projektmenedzsment munkafolyamatokban általánosan használt eszközökkel is.
A Jira legjobb funkciói
- Kezelje a feladatokat és a hibákat a Jira átfogó hibajelentési funkcióinak segítségével.
- Növelje a termelékenységet a Jira és számos harmadik féltől származó eszköz és szolgáltatás integrálásával.
- Szerezzen értékes betekintést a projekt teljesítményébe, és hozza meg tájékozott döntéseit a Jira fejlett elemzési és jelentési funkcióival.
- Használja ki a Jira felhasználói jogosultságait, hogy minden csapattagja a kívánt szintű hozzáféréssel rendelkezzen a Jira összes funkciójához.
A Jira korlátai
- A Jira kiterjedt funkciói miatt az első használatkor a felhasználóknak több időt és energiát kell fordítaniuk a platform teljes megértésére.
- A Jira beállítása a projekt követelményeinek megfelelően bonyolultnak és időigényesnek tűnhet technikai szakértelem nélkül.
Jira árak
- Ingyenes
- Standard: 8,15 USD/felhasználó/hónap
- Prémium: 16 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Egyedi árak
Jira értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 5000 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)
Nézze meg ezeket a Jira alternatívákat!
7. Scoro
A Scoro egy központi platform, amelynek segítségével a vállalkozások hatékonyan szervezhetik és felügyelhetik különböző műveleteiket.
A Scoro olyan funkciókat kínál, mint a projektmenedzsment, az időkövetés, a számlázás és a pénzügyi menedzsment, amelyek segítségével egyszerűsítheti a folyamatokat, hatékonyan oszthatja el az erőforrásokat és javíthatja az általános termelékenységet.
Ezenkívül a Scoro egyszerűsíti a számlázást, lehetővé teszi a fizetések nyomon követését, és eszközöket biztosít a kiadások és a költségvetések kezeléséhez.
A szoftverbe integrált CRM funkciók segítségével a vállalkozások hatékonyan ápolhatják ügyfélkapcsolataikat.
A Scoro legjobb funkciói
- Állítson be pontos felhasználói szerepköröket és jogosultságokat a Scoro segítségével, hogy ellenőrizhesse az adatokhoz való hozzáférést és a funkciókat.
- Növelje a biztonságot és a szabályoknak való megfelelést, miközben elősegíti az együttműködést és a felelősségvállalást a szervezeten belül.
- Testreszabhatja a Scoro-t az iparág-specifikus követelményekhez és munkafolyamatokhoz, hogy növelje a hatékonyságot, a szervezettséget és a jövedelmezőséget minden méretű vállalkozás számára.
A Scoro korlátai
- A Scoro rendkívül testreszabható jellege megnehezíti a meglévő harmadik féltől származó szoftverekkel vagy platformokkal való integrációt, ami kompatibilitási problémákhoz vezethet.
- Mivel a Scoro nem kínál ingyenes verziót, ezért nem biztos, hogy minden Hive alternatívát kereső felhasználó számára megfelelő lesz.
Scoro árak
- Essential: 28 USD/felhasználó/hónap
- Standard: 42 USD/felhasználó/hónap
- Pro: 71 USD/felhasználó/hónap
- Ultimate: Egyedi árazás
Scoro értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (200+ értékelés)
8. Accelo
Az Accelo egy felhőalapú szoftverplatform, amely eszközöket kínál projektmenedzsmenthez, ügyfélkapcsolat-kezeléshez (CRM), időkövetéshez, számlázáshoz és számlázáshoz.
A platform különösen népszerű a professzionális szolgáltató cégek, például tanácsadó cégek, marketing ügynökségek és IT-szolgáltatók körében.
Az Accelo célja a munkafolyamatok egyszerűsítése és a csapat tagjai közötti együttműködés javítása egy központi platform biztosításával, ahol nyomon követheti a projekteket, kommunikálhat az ügyfelekkel, valamint kezelheti az ütemterveket és az erőforrásokat.
Emellett integrálható különböző harmadik féltől származó alkalmazásokkal és szolgáltatásokkal, így a meglévő eszközöket és adatforrásokat összekapcsolhatja az Accelóval egy átfogóbb megoldás érdekében.
Az Accelo legjobb funkciói
- Hozzon létre testreszabható jelentéseket és irányítópultokat a kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) nyomon követéséhez, a projekt előrehaladásának figyelemmel kíséréséhez, a pénzügyi mutatók elemzéséhez és a csapat teljesítményének értékeléséhez.
- Használja a számos előre elkészített jelentéssablont és vizualizációs lehetőséget, és készítsen informatív jelentéseket, amelyek megfelelnek az Ön igényeinek.
- Kezelje csapata munkaterhelését és optimalizálja az erőforrások kihasználtságát az Accelo erőforrás-kezelési funkcióival. Könnyedén megtekintheti a csapat ütemtervét, azonosíthatja a potenciális szűk keresztmetszeteket vagy ütközéseket, és szükség szerint módosíthatja azokat az optimális termelékenység és projekttervezés érdekében.
Az Accelo korlátai
- A testreszabási lehetőségek más platformokhoz képest korlátozottak lehetnek, ami bizonyos speciális üzleti igényekhez való alkalmazkodóképességet korlátozza.
- Az egyik legjobb Hive alternatívaként az Accelo nem kínál ingyenes csomagot, ami korlátozó tényező lehet.
Accelo árak
- Professzionális: 50 USD/felhasználó havonta
- Üzleti: 70 USD/felhasználó havonta
- Haladó: 90 USD/felhasználó havonta
- Elite: Egyedi árak
Accelo értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)
9. Productive. io
A Productive. io szolgáltatásalapú vállalkozások, különösen ügynökségek és tanácsadó cégek számára készült, amelyek működésük optimalizálására és hatékonyságuk maximalizálására törekszenek.
Lehetővé teszi a projekt minden aspektusának hatékony kezelését, a kezdeti projektterv kidolgozásától a végső átadásig.
Intuitív projektmenedzsment megoldásai megkönnyítik a feladatok kiosztását, az előrehaladás nyomon követését és az erőforrások elosztását, biztosítva, hogy a projektek a tervnek és a költségvetésnek megfelelően haladjanak.
Ezenkívül a platform integrált időkövetési funkciói pontos számlázást és a csapat termelékenységének alapos elemzését teszik lehetővé.
Pénzügyi menedzsment funkcióival, mint például a számlázás, a kiadások nyomon követése és a pénzügyi jelentések, a Productive. io lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy fenntartsák jövedelmezőségüket és pénzügyi stabilitásukat.
A Productive.io legjobb funkciói
- Szerezzen értékes betekintést a csapat teljesítményébe, a projekt előrehaladásába és a pénzügyi mutatókba a testreszabható irányítópultok és jelentések segítségével.
- Együttműködjön ügyfeleivel átlátható és szervezett módon az ügyfélportálon.
- Hozzáférés a projekt ütemterveihez, a haladásról szóló frissítések megtekintése és közvetlen kommunikáció a csapattal a platformon keresztül.
A Productive.io korlátai
- A felhasználók korlátozásokkal szembesülhetnek a projektmenedzsment sablonok és munkafolyamatok egyedi igényekhez való testreszabásában.
- A számos Hive alternatíva egyikeként a Productive. io nem kínál ingyenes előfizetési csomagot. Ez megnehezítheti az új felhasználók platformra való csatlakozását.
Productive. io árak
- Essential: 11 USD/hó
- Professzionális: 28 USD/hó
- Ultimate: Egyedi árazás
- Vállalati: Egyedi árak
Productive. io értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (40+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (80+ értékelés)
10. Monday. com
A Monday.com egy felhőalapú projektmenedzsment eszköz, amely segít a feladatok, projektek és munkafolyamatok hatékonyabb kezelésében.
Vizuális és interaktív platformot biztosít, ahol táblákat hozhat létre és testreszabhat a munkája kezeléséhez.
Minden tábla egy projektet képvisel, és minden táblán belül oszlopokat hozhat létre, amelyek a projekt különböző szakaszait vagy aspektusait képviselik, például „Teendők”, „Folyamatban” és „Befejezve”.
A Monday.com egyik fő jellemzője a rugalmassága. Testreszabhatja tábláit és oszlopait az igényeinek és munkafolyamataiknak megfelelően. Különböző adattípusokat, például szöveget, számokat, dátumokat és fájlokat adhat hozzá feladatokhoz és projektekhez.
A Monday.com számos sablont is kínál, amelyeket kiindulási pontként használhat projektjeihez, többek között projektmenedzsment, marketing, értékesítés, HR és egyéb sablonokat.
A Monday.com együttműködési funkcióival feladatokat rendelhet a csapat tagjaihoz, határidőket állíthat be és nyomon követheti az előrehaladást.
A platformon belül kommentekkel és említésekkel is kommunikálhatnak egymással, valamint fájlokat és dokumentumokat is megoszthatnak. A Monday.com integrálható olyan népszerű csapatmunkát támogató szoftverekkel, mint a Slack, a Google Drive és a Microsoft Teams, így egyszerűsítheti munkafolyamatait, és egy helyen érheti el az összes munkáját.
Monday.com legjobb funkciói
- Részletes naplózást készítsen az összes felhasználói tevékenységről a platformon belül; kövesse nyomon a változásokat, azonosítsa a hibákat és tartsa fenn a felelősségre vonhatóságot.
- Szinkronizálja a felhasználók naptáraival, hogy azok a feladataikat és határidőiket más kötelezettségekkel együtt láthassák.
- Hozzon létre egy ügyfélportált, hogy megoszthassa a projekt frissítéseit és információit az ügyfelekkel, javítva ezzel a kommunikációt és az átláthatóságot.
- Importáljon és exportáljon adatokat különböző formátumokban, és könnyedén továbbítson információkat más rendszerekbe és onnan.
- Mentse el a fájlok korábbi verzióit, hogy szükség esetén visszaállíthassa a korábbi verziókat. Ez segít megelőzni az adatvesztést és biztosítja, hogy mindig a legfrissebb információk álljanak rendelkezésre.
Monday.com korlátai
- A kiterjedt funkciókészlet új felhasználók számára túlnyomó lehet.
- Az ingyenes csomag korlátozottabb a fizetős csomagokhoz képest, például kevesebb felhasználót és táblát támogat, és nem rendelkezik olyan fejlett funkciókkal, mint az automatizálás és a harmadik féltől származó integrációk.
Monday.com árak
- Örökre ingyenes
- Alap: 12 USD/felhasználó/hónap
- Standard: 14 USD/felhasználó/hónap
- Pro: 24 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Egyedi árak
Monday.com értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
Szerezzen be egy hatékony alternatívát a Hive-hoz
Miközben felfedezi a különböző Hive alternatívákat, válasszon egy olyan projektmenedzsment eszközt, amely megfelel és meghaladja csapata elvárásait.
A Hive alternatíváinak mindegyike rendelkezik erősségekkel és gyengeségekkel, valamint egyedi funkciókkal és szolgáltatásokkal, amelyeket a projektmenedzsereknek érdemes figyelembe venniük.
Ezek közül a Hive alternatívák közül azonban a ClickUp kiemelkedik, mint kiváló választás, ha átfogó projektmenedzsment platformot keres. Tehát, ha készen áll a projektmenedzsment javítására és jobb üzleti betekintés megszerzésére, regisztráljon most ingyenesen a ClickUp-ra!