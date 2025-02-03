ClickUp blog
10 Hive alternatíva a projektmenedzsmenthez 2025-ben

PMO Team
2025. február 3.

Frusztrálja a Hive korlátai, vagy csak változásra vágyik? Nem Ön az egyetlen.

Bár a Hive egy népszerű projektmenedzsment eszköz, van néhány hátránya. Egyes felhasználók zavarosnak és bonyolultnak találják a felületét, míg mások a testreszabási lehetőségek hiányával küszködnek.

Ezenkívül a Hive árai kisvállalkozások vagy szabadúszók számára, akiknek korlátozott a költségvetésük, megfizethetetlenek lehetnek.

De számos Hive alternatíva kínál hasonló funkciókat és előnyöket, a hátrányok nélkül.

Akár a projekt előrehaladásának nyomon követéséről, a határidők kezeléséről, akár a csapattagokkal való együttműködésről van szó, ezeknek az alternatíváknak a megismerése segíthet megtalálni a projekt céljainak leginkább megfelelő megoldást.

Mit kell keresnie egy Hive alternatívában?

A csapat együttműködési igényeinek megfelelő Hive alternatívák kiválasztásakor több fontos tényezőt is figyelembe kell vennie.

Ezzel biztosíthatja, hogy a választott platform a legjobban megfeleljen projektje követelményeinek és céljainak. Az indulás megkönnyítése érdekében itt van egy összefoglaló arról, mire kell figyelnie:

  • Könnyű használat: A legjobb Hive alternatívák intuitív felületet biztosítanak, amelynek köszönhetően a csapat és a nagyobb szervezet is gyorsan elsajátíthatja a használatát.
  • Együttműködési eszközök: Keressen olyan eszközöket, amelyek olyan funkciókat kínálnak, mint a valós idejű és együttműködési szerkesztés, feladatkiosztás és fájlmegosztás.
  • Integráció: Elsőbbséget kell adnia azoknak a Hive alternatíváknak, amelyek zökkenőmentes kapcsolatot biztosítanak más eszközökkel, így a munka különböző aspektusait kezelheti anélkül, hogy folyamatosan képernyők között kellene váltania.
  • Biztonság: Magától értetődik, hogy minden jó projektmenedzsment eszköznek szigorú adatvédelmi intézkedéseket kell tartalmaznia, hogy ne kelljen aggódnia az adataiért.
  • Mobil hozzáférhetőség: Keressen olyan eszközöket, amelyek alkalmazásokkal vagy reszponzív webes felületekkel is rendelkeznek, hogy útközben is tudjon együttműködni.

A 10 legjobb Hive alternatíva 2024-ben

Most, hogy már tudja, mire kell figyelnie a Hive alternatíváinak kiválasztásakor, nézzük meg a 10 legjobb választási lehetőséget, amelyet érdemes megfontolnia.

1. ClickUp

A ClickUp sokoldalú projektmenedzsment eszközei
Optimalizálja a projekttervezést a ClickUp sokoldalú projektmenedzsment funkcióival.

A ClickUp projektmenedzsment funkciói kiváló alternatívává teszik a Hive-hoz képest. Skálázható hierarchikus felépítésének köszönhetően a legbonyolultabb projekteket is áttekinthetően szervezheti kezelhető feladatokba és alfeladatokba.

De ami igazán megkülönbözteti a ClickUp-ot, az a testreszabhatósága, amely segít a csapatoknak a projekt munkafolyamataikat egyedi igényeikhez igazítani.

A ClickUp több mint 15 testreszabható nézetet kínál, beleértve a Kanban táblákat, a Gantt-diagramokat és a naptárnézeteket, amelyek segítenek a csapatoknak a feladataikat a munkafolyamatuknak leginkább megfelelő módon szervezni és vizualizálni.

A ClickUp testreszabható projektnézetei
A ClickUp testreszabható projektnézeteivel egy pillanat alatt áttekinthetőséget és betekintést nyerhet.

És a legjobb rész?

A ClickUp lenyűgöző integrációs képességei. Zökkenőmentesen kapcsolódik több mint 1000 másik munkaeszközhöz, például a Slackhez, a Loomhoz, a Google Naptárhoz, az Unitohoz, a Harvesthez, a Zoomhoz stb. Ez azt jelenti, hogy a munkafolyamatok zökkenőmentesebbek és a projektek gyorsabban haladnak, és nem kell többé több tucat képernyő között váltogatni.

Az alkalmazkodó időkövetési és jelentési funkciók maximalizálják a projekt átláthatóságát.

ClickUp időkövetés
Élvezze a ClickUp időkövetési funkcióját!

A ClickUp nem csak egy projektmenedzsment szoftver, hanem az együttműködésről, a csapatkommunikációról és a termelékenységről is szól.

A ClickUp Tasks olyan funkciói, mint a megemlítések, a csevegések és a hozzárendelt megjegyzések segítenek a csapatoknak a kommunikációban, hogy összehangoltak és kapcsolatban maradjanak.

Ezenkívül a csapatvezetők a ClickUp Team View funkcióját használhatják a csapat munkaterhelésének megtekintésére és kezelésére. Ezzel szemben az Activity View funkcióval megtekinthető a csapat tevékenysége a különböző helyszíneken, és az egyes felhasználókra lebontva is.

Használhatja a testreszabható ClickUp Dashboards alkalmazást is a projektek és tevékenységek előrehaladásának nyomon követéséhez és vizualizálásához.

A ClickUp rendkívül felhasználóbarát, így perceken belül el lehet kezdeni a használatát. Emellett online támogatást és proaktív ügyfélszolgálatot is kínál.

Röviden összefoglalva: a ClickUp minden szükséges funkcióval rendelkezik a hatékony kommunikációhoz, a szervezettség fenntartásához és a projektek előrehaladásához.

ClickUp Dashboard
A ClickUp rugalmas irányítópultjával a projekt előrehaladását vizuális mutatókká alakíthatja.

A ClickUp előre elkészített sablonokkal és automatizálásokkal is időt takarít meg Önnek.

Például a ClickUp magas szintű projektterv-sablonjával könnyedén meghatározhatja a munkacélokat, eloszthatja az erőforrásokat, határidőket állíthat be, feladatok kezelhet és nyomon követheti az előrehaladást. Segít motiváltnak és koncentráltnak maradni, mivel lehetővé teszi a célok kitűzését és a teljesítmény mérését.

Gyorsítsa fel a projektek elindítását a ClickUp magas szintű projektterv-sablonjával.
Töltse le a sablont
Gyorsítsa fel a projektek elindítását a ClickUp magas szintű projektterv-sablonjával.

Ráadásul a ClickUp örökre ingyenes csomagjával biztosítja, hogy a hatékony projekttervezés minden méretű csapat számára elérhető legyen.

A ClickUp legjobb funkciói

  • Használja a kiterjedt testreszabási lehetőségeket, hogy a platformot az Ön egyedi munkafolyamataidhoz igazítsa. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint az egyéni mezők és a feladatállapotok, valamint a 15 nézet közül választható lehetőségek, létrehozhat egy olyan projektmenedzsment ökoszisztémát, amely tökéletesen illeszkedik csapata céljaihoz.
  • Integrálja a feladatkezelést, a dokumentumok közös szerkesztését, az időkövetést és a célok kitűzését egy platformba a ClickUp segítségével. Ez egyszerűsíti a munkafolyamatot és kiküszöböli a több platform használatának szükségességét, biztosítva a hatékonyságot és a következetességet.
  • A ClickUp rugalmas hierarchikus rendszerével szervezze meg a feladatokat, projekteket és csapatokat a szervezet struktúrájának megfelelően. Akár terek, mappák, listák vagy feladatok létrehozásáról van szó, a ClickUp hatékony projektmenedzsment keretrendszert biztosít, amely bármilyen méretű vagy összetettségű projektet könnyedén kezel.
  • Egyszerűsítse az ismétlődő feladatokat, és takarítson meg időt és energiát az előre elkészített sablonok és az intelligens automatizálás segítségével, így több időt fordíthat stratégiai döntéshozatalra és magasabb értékű tevékenységekre.
  • Biztosítson zökkenőmentes projektmenedzsmentet a böngészők, asztali alkalmazások és mobil eszközök között.

A ClickUp korlátai

  • Egyes felhasználóknak túl soknak tűnhetnek a ClickUp kiterjedt funkciói és testreszabási lehetőségei.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.
  • A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (9300+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Resource Guru

A Resource-Guru a Hive alternatívái között szerepel.
via Resource Guru

A Resource Guru egy felhőalapú ütemező és projektmenedzsment szoftver, amely segít a vállalkozásoknak hatékonyan kezelni emberi és fizikai erőforrásaikat.

Erőforrás-tervezési, csapatmunkát támogató, időkövetési és jelentéskészítési funkciókat kínál.

A szoftver vizuális felhasználói felületet biztosít az ütemtervek kezeléséhez, amely lehetővé teszi a foglalások húzását és elhelyezését, az ütemtervek módosítását és a rendelkezésre állás valós idejű megtekintését.

Ezenkívül integrálható népszerű idő- és projektmenedzsment platformokkal, ami megkönnyíti az ütemtervek és a projekt mérföldkövek szinkronizálását.

A Resource Guru legjobb funkciói

  • Tervezze meg és ossza el az erőforrásokat, például az alkalmazottakat, a berendezéseket és a tárgyalótermeket egy felhasználóbarát platform segítségével.
  • Ossza meg az ütemterveket, közölje a rendelkezésre állást, és hatékonyan koordinálja a feladatokat.
  • Szerezzen betekintést az erőforrások kihasználtságába, rendelkezésre állásába és teljesítményébe.

A Resource Guru korlátai

  • Lehet, hogy a kezdeti beállítási fázisban és a felület használatában is bizonyos fokú bonyolultságot tapasztal.
  • A fejlettebb felületekhez képest ez a platform bizonyos testreszabási korlátozásokat jelenthet.

Resource Guru árak

  • Grasshopper csomag: 5 USD/felhasználó/hónap
  • Blackbelt tervezet: 8 USD/felhasználó/hónap
  • Master Plan: 12 USD/felhasználó/hónap

Resource Guru értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (200+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

3. Airtable

Az Airtable az egyik legnépszerűbb Hive alternatíva.
via Airtable

Az Airtable egy felhőalapú projektmenedzsment megoldás, amely ötvözi a táblázatok rugalmasságát és az adatbázisok teljesítményét.

Népszerűségét könnyű használhatóságának és sokoldalúságának köszönheti, amelynek köszönhetően számos területen alkalmazható, többek között projektmenedzsment, feladatkövetés, ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM) és készletgazdálkodás területén.

Az Airtable egyik legfontosabb funkciója, hogy integrálható más népszerű eszközökkel és szolgáltatásokkal, például a Slackkel, a Google Drive-val és a Zapierrel. Ez lehetővé teszi a feladatok automatizálását, más forrásokból származó adatok importálását és a csapat tagokkal való hatékonyabb együttműködést.

A rugalmasságán túl az Airtable megfizethetőségéről is ismert.

Bár ingyenes csomag is elérhető, fizetős csomagokra is áttérhet, ha további funkciókra és tárhelyre van szüksége. Ez az Airtable-t vonzó választássá teszi kis- és nagyvállalatok számára egyaránt.

Az Airtable legjobb funkciói

  • Hozzon létre magasan testreszabható táblázatokat, úgynevezett bázisokat, az információk rendszerezéséhez. Határozza meg a mezőket, válasszon a különböző adattípusok közül (például szöveg, mellékletek, jelölőnégyzetek, dátumok stb.), és testreszabhatja az elrendezést az adott projektmenedzsment célokhoz.
  • Különböző módokon jelenítheti meg az információkat: rácsos, naptáros, Kanban és galériás nézetben.
  • Elemezzen és dolgozzon nagy adathalmazokkal olyan funkciók segítségével, mint a szűrés, rendezés és csoportosítás, hogy az adatok meghatározott alcsoportjaira koncentrálhasson.

Airtable korlátai

  • Az ingyenes vagy alacsonyabb szintű csomagok felhasználói korlátozásokat tapasztalhatnak az adatbázis bővítésében vagy nagy mennyiségű információ tárolásában, ha nem váltanak az Airtable drágább csomagjaira.
  • A felhasználók nagy adatállományok esetén lassú betöltési időket is tapasztalhatnak.

Airtable árak

  • Ingyenes csomag
  • Csapatcsomag: 24 USD/felhasználó/hónap
  • Üzleti terv: 54 USD/felhasználó/hónap
  • Vállalati méret: Egyedi árak

Airtable értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (1000+ értékelés)

4. Csapatmunka

Csapatmunka
via Teamwork

A Teamwork egy együttműködési és projektmenedzsment szoftver, amely segít a csapatoknak a feladatok szervezésében, a hatékony kommunikációban és a feladatok előrehaladásának nyomon követésében.

A Teamwork platform olyan funkciókat kínál, mint a feladatkezelés, a fájlmegosztás, az időkövetés, a Gantt-diagramok és a csapatüzenetek.

Vállalatok és csapatok használják a munkafolyamatok racionalizálására és a termelékenység javítására. A Teamwork szolgáltatáshoz a weboldalukon vagy az iOS és Android eszközökre készült mobilalkalmazásokon keresztül férhet hozzá.

A Teamwork legjobb funkciói

  • A beépített időkövetővel nyomon követheti a csapat tagjai által a feladatokra és projektekre fordított időt, így értékes betekintést nyerhet a projekt előrehaladásába és az erőforrások elosztásába.
  • Kommunikáljon valós időben az integrált üzenetküldő funkciók segítségével. A csapat tagjai egyéni vagy csoportos beszélgetéseket folytathatnak, frissítéseket oszthatnak meg és együttműködhetnek a feladatokban anélkül, hogy elhagynák a platformot.
  • Készítsen átfogó jelentéseket a projekt teljesítményének elemzéséhez és adat alapú döntések meghozatalához.

Csapatmunka korlátai

  • Az új felhasználóknak a Teamwork kiterjedt funkciói és szolgáltatásai miatt tanulási görbe lehet.

Csapatmunka árak

  • Ingyenes
  • Szállítás: 13,99 USD/felhasználó havonta
  • Grow: 25,99 USD/felhasználó/hónap
  • Skálázhatóság: Egyedi árak

Csapatmunka értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (800+ értékelés)

5. Basecamp

Basecamp
via Basecamp

A Basecamp egy sor olyan funkciót kínál, amelyek segítenek a csapatoknak a feladatok szervezésében, a hatékony kommunikációban és az együttműködésben.

Ez a Hive alternatíva lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egy központi platformon hozzanak létre és kezeljenek projekteket, határidőket állítsanak be, feladatokat osszanak ki, fájlokat osszanak meg, üzenetek és megjegyzések segítségével kommunikáljanak, valamint nyomon kövessék a haladást.

Egyszerűsége és könnyű használata miatt különböző méretű és iparágú csapatok számára is alkalmas.

A Basecamp legjobb funkciói

  • Összegyűjtse az összes csapatmegbeszélést, frissítést és megjegyzést a Basecamp projektterében, és javítsa az együttműködést szálakba rendezett beszélgetésekkel, mellékletekkel és említésekkel.
  • Cserélje le a szétszórt e-maileket, azonnali üzeneteket és a különböző alkalmazásokat egy központi platformra. Így mindenki hozzáférhet ugyanazokhoz az információkhoz, és könnyedén vissza is tekinthet a korábbi beszélgetésekre.
  • Használja ki a Basecamp feladatkezelési funkcióit, mint például a teendőlisták, a határidők, a feladatok prioritásainak meghatározása, a nyomon követés és a feladatok kiosztása.
  • Használja ki a Basecamp egyszerű és intuitív felületét. Könnyedén adjon hozzá, frissítsen és teljesítsen feladatokat a hatékony projektmenedzsment érdekében.

A Basecamp korlátai

  • Beépített időkövetés nélkül a felhasználóknak harmadik féltől származó platformokra kell támaszkodniuk az időgazdálkodáshoz, ami hatékonyságcsökkenéshez vezethet a munkafolyamatban.
  • A Basecamp nagy léptékű projektek esetén skálázhatósági problémákat vet fel, és inkább kis- és közepes méretű feladatokhoz alkalmas.

Basecamp árak

  • Basecamp Basic: 15 USD/felhasználó/hónap
  • Basecamp Pro Unlimited: 299 USD/hó

Basecamp értékelések és vélemények

  • G2: 4,1/5 (több mint 5000 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (több mint 14 000 értékelés)

6. Jira

Jira
via Jira

A Hive alternatíváinak listáján szerepel a Jira is, egy népszerű projektmenedzsment eszköz, amelyet az Atlassian fejlesztett ki. Elsősorban problémák és hibák nyomon követésére, valamint feladatkezelésre használják.

A Jira lehetővé teszi a csapatok számára, hogy szervezzék a teendőket, osszák el a feladatokat, kövessék nyomon az előrehaladást és együttműködjenek a projekt fejlesztésében.

Testreszabható munkafolyamatokat, Kanban és Scrum táblákat, valamint jelentéskészítést kínál. Emellett integrálható más, a szoftverfejlesztésben és a projektmenedzsment munkafolyamatokban általánosan használt eszközökkel is.

A Jira legjobb funkciói

  • Kezelje a feladatokat és a hibákat a Jira átfogó hibajelentési funkcióinak segítségével.
  • Növelje a termelékenységet a Jira és számos harmadik féltől származó eszköz és szolgáltatás integrálásával.
  • Szerezzen értékes betekintést a projekt teljesítményébe, és hozza meg tájékozott döntéseit a Jira fejlett elemzési és jelentési funkcióival.
  • Használja ki a Jira felhasználói jogosultságait, hogy minden csapattagja a kívánt szintű hozzáféréssel rendelkezzen a Jira összes funkciójához.

A Jira korlátai

  • A Jira kiterjedt funkciói miatt az első használatkor a felhasználóknak több időt és energiát kell fordítaniuk a platform teljes megértésére.
  • A Jira beállítása a projekt követelményeinek megfelelően bonyolultnak és időigényesnek tűnhet technikai szakértelem nélkül.

Jira árak

  • Ingyenes
  • Standard: 8,15 USD/felhasználó/hónap
  • Prémium: 16 USD/felhasználó/hónap
  • Vállalati: Egyedi árak

Jira értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (több mint 5000 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)

Nézze meg ezeket a Jira alternatívákat!

7. Scoro

A Scoro a pénzügyi műveletek terén a Hive alternatívái között vezető szerepet tölt be.
via Scoro

A Scoro egy központi platform, amelynek segítségével a vállalkozások hatékonyan szervezhetik és felügyelhetik különböző műveleteiket.

A Scoro olyan funkciókat kínál, mint a projektmenedzsment, az időkövetés, a számlázás és a pénzügyi menedzsment, amelyek segítségével egyszerűsítheti a folyamatokat, hatékonyan oszthatja el az erőforrásokat és javíthatja az általános termelékenységet.

Ezenkívül a Scoro egyszerűsíti a számlázást, lehetővé teszi a fizetések nyomon követését, és eszközöket biztosít a kiadások és a költségvetések kezeléséhez.

A szoftverbe integrált CRM funkciók segítségével a vállalkozások hatékonyan ápolhatják ügyfélkapcsolataikat.

A Scoro legjobb funkciói

  • Állítson be pontos felhasználói szerepköröket és jogosultságokat a Scoro segítségével, hogy ellenőrizhesse az adatokhoz való hozzáférést és a funkciókat.
  • Növelje a biztonságot és a szabályoknak való megfelelést, miközben elősegíti az együttműködést és a felelősségvállalást a szervezeten belül.
  • Testreszabhatja a Scoro-t az iparág-specifikus követelményekhez és munkafolyamatokhoz, hogy növelje a hatékonyságot, a szervezettséget és a jövedelmezőséget minden méretű vállalkozás számára.

A Scoro korlátai

  • A Scoro rendkívül testreszabható jellege megnehezíti a meglévő harmadik féltől származó szoftverekkel vagy platformokkal való integrációt, ami kompatibilitási problémákhoz vezethet.
  • Mivel a Scoro nem kínál ingyenes verziót, ezért nem biztos, hogy minden Hive alternatívát kereső felhasználó számára megfelelő lesz.

Scoro árak

  • Essential: 28 USD/felhasználó/hónap
  • Standard: 42 USD/felhasználó/hónap
  • Pro: 71 USD/felhasználó/hónap
  • Ultimate: Egyedi árazás

Scoro értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (200+ értékelés)

8. Accelo

Accelo Dashboard
via Accelo

Az Accelo egy felhőalapú szoftverplatform, amely eszközöket kínál projektmenedzsmenthez, ügyfélkapcsolat-kezeléshez (CRM), időkövetéshez, számlázáshoz és számlázáshoz.

A platform különösen népszerű a professzionális szolgáltató cégek, például tanácsadó cégek, marketing ügynökségek és IT-szolgáltatók körében.

Az Accelo célja a munkafolyamatok egyszerűsítése és a csapat tagjai közötti együttműködés javítása egy központi platform biztosításával, ahol nyomon követheti a projekteket, kommunikálhat az ügyfelekkel, valamint kezelheti az ütemterveket és az erőforrásokat.

Emellett integrálható különböző harmadik féltől származó alkalmazásokkal és szolgáltatásokkal, így a meglévő eszközöket és adatforrásokat összekapcsolhatja az Accelóval egy átfogóbb megoldás érdekében.

Az Accelo legjobb funkciói

  • Hozzon létre testreszabható jelentéseket és irányítópultokat a kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) nyomon követéséhez, a projekt előrehaladásának figyelemmel kíséréséhez, a pénzügyi mutatók elemzéséhez és a csapat teljesítményének értékeléséhez.
  • Használja a számos előre elkészített jelentéssablont és vizualizációs lehetőséget, és készítsen informatív jelentéseket, amelyek megfelelnek az Ön igényeinek.
  • Kezelje csapata munkaterhelését és optimalizálja az erőforrások kihasználtságát az Accelo erőforrás-kezelési funkcióival. Könnyedén megtekintheti a csapat ütemtervét, azonosíthatja a potenciális szűk keresztmetszeteket vagy ütközéseket, és szükség szerint módosíthatja azokat az optimális termelékenység és projekttervezés érdekében.

Az Accelo korlátai

  • A testreszabási lehetőségek más platformokhoz képest korlátozottak lehetnek, ami bizonyos speciális üzleti igényekhez való alkalmazkodóképességet korlátozza.
  • Az egyik legjobb Hive alternatívaként az Accelo nem kínál ingyenes csomagot, ami korlátozó tényező lehet.

Accelo árak

  • Professzionális: 50 USD/felhasználó havonta
  • Üzleti: 70 USD/felhasználó havonta
  • Haladó: 90 USD/felhasználó havonta
  • Elite: Egyedi árak

Accelo értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

9. Productive. io

A Productive.io szintén szerepel a szolgáltató vállalkozások számára ajánlott Hive alternatívák listáján.
via Productive.io

A Productive. io szolgáltatásalapú vállalkozások, különösen ügynökségek és tanácsadó cégek számára készült, amelyek működésük optimalizálására és hatékonyságuk maximalizálására törekszenek.

Lehetővé teszi a projekt minden aspektusának hatékony kezelését, a kezdeti projektterv kidolgozásától a végső átadásig.

Intuitív projektmenedzsment megoldásai megkönnyítik a feladatok kiosztását, az előrehaladás nyomon követését és az erőforrások elosztását, biztosítva, hogy a projektek a tervnek és a költségvetésnek megfelelően haladjanak.

Ezenkívül a platform integrált időkövetési funkciói pontos számlázást és a csapat termelékenységének alapos elemzését teszik lehetővé.

Pénzügyi menedzsment funkcióival, mint például a számlázás, a kiadások nyomon követése és a pénzügyi jelentések, a Productive. io lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy fenntartsák jövedelmezőségüket és pénzügyi stabilitásukat.

A Productive.io legjobb funkciói

  • Szerezzen értékes betekintést a csapat teljesítményébe, a projekt előrehaladásába és a pénzügyi mutatókba a testreszabható irányítópultok és jelentések segítségével.
  • Együttműködjön ügyfeleivel átlátható és szervezett módon az ügyfélportálon.
  • Hozzáférés a projekt ütemterveihez, a haladásról szóló frissítések megtekintése és közvetlen kommunikáció a csapattal a platformon keresztül.

A Productive.io korlátai

  • A felhasználók korlátozásokkal szembesülhetnek a projektmenedzsment sablonok és munkafolyamatok egyedi igényekhez való testreszabásában.
  • A számos Hive alternatíva egyikeként a Productive. io nem kínál ingyenes előfizetési csomagot. Ez megnehezítheti az új felhasználók platformra való csatlakozását.

Productive. io árak

  • Essential: 11 USD/hó
  • Professzionális: 28 USD/hó
  • Ultimate: Egyedi árazás
  • Vállalati: Egyedi árak

Productive. io értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (40+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (80+ értékelés)

10. Monday. com

Monday.com
via Monday.com

A Monday.com egy felhőalapú projektmenedzsment eszköz, amely segít a feladatok, projektek és munkafolyamatok hatékonyabb kezelésében.

Vizuális és interaktív platformot biztosít, ahol táblákat hozhat létre és testreszabhat a munkája kezeléséhez.

Minden tábla egy projektet képvisel, és minden táblán belül oszlopokat hozhat létre, amelyek a projekt különböző szakaszait vagy aspektusait képviselik, például „Teendők”, „Folyamatban” és „Befejezve”.

A Monday.com egyik fő jellemzője a rugalmassága. Testreszabhatja tábláit és oszlopait az igényeinek és munkafolyamataiknak megfelelően. Különböző adattípusokat, például szöveget, számokat, dátumokat és fájlokat adhat hozzá feladatokhoz és projektekhez.

A Monday.com számos sablont is kínál, amelyeket kiindulási pontként használhat projektjeihez, többek között projektmenedzsment, marketing, értékesítés, HR és egyéb sablonokat.

A Monday.com együttműködési funkcióival feladatokat rendelhet a csapat tagjaihoz, határidőket állíthat be és nyomon követheti az előrehaladást.

A platformon belül kommentekkel és említésekkel is kommunikálhatnak egymással, valamint fájlokat és dokumentumokat is megoszthatnak. A Monday.com integrálható olyan népszerű csapatmunkát támogató szoftverekkel, mint a Slack, a Google Drive és a Microsoft Teams, így egyszerűsítheti munkafolyamatait, és egy helyen érheti el az összes munkáját.

Monday.com legjobb funkciói

  • Részletes naplózást készítsen az összes felhasználói tevékenységről a platformon belül; kövesse nyomon a változásokat, azonosítsa a hibákat és tartsa fenn a felelősségre vonhatóságot.
  • Szinkronizálja a felhasználók naptáraival, hogy azok a feladataikat és határidőiket más kötelezettségekkel együtt láthassák.
  • Hozzon létre egy ügyfélportált, hogy megoszthassa a projekt frissítéseit és információit az ügyfelekkel, javítva ezzel a kommunikációt és az átláthatóságot.
  • Importáljon és exportáljon adatokat különböző formátumokban, és könnyedén továbbítson információkat más rendszerekbe és onnan.
  • Mentse el a fájlok korábbi verzióit, hogy szükség esetén visszaállíthassa a korábbi verziókat. Ez segít megelőzni az adatvesztést és biztosítja, hogy mindig a legfrissebb információk álljanak rendelkezésre.

Monday.com korlátai

  • A kiterjedt funkciókészlet új felhasználók számára túlnyomó lehet.
  • Az ingyenes csomag korlátozottabb a fizetős csomagokhoz képest, például kevesebb felhasználót és táblát támogat, és nem rendelkezik olyan fejlett funkciókkal, mint az automatizálás és a harmadik féltől származó integrációk.

Monday.com árak

  • Örökre ingyenes
  • Alap: 12 USD/felhasználó/hónap
  • Standard: 14 USD/felhasználó/hónap
  • Pro: 24 USD/felhasználó/hónap
  • Vállalati: Egyedi árak

Monday.com értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Szerezzen be egy hatékony alternatívát a Hive-hoz

Miközben felfedezi a különböző Hive alternatívákat, válasszon egy olyan projektmenedzsment eszközt, amely megfelel és meghaladja csapata elvárásait.

A Hive alternatíváinak mindegyike rendelkezik erősségekkel és gyengeségekkel, valamint egyedi funkciókkal és szolgáltatásokkal, amelyeket a projektmenedzsereknek érdemes figyelembe venniük.

Ezek közül a Hive alternatívák közül azonban a ClickUp kiemelkedik, mint kiváló választás, ha átfogó projektmenedzsment platformot keres. Tehát, ha készen áll a projektmenedzsment javítására és jobb üzleti betekintés megszerzésére, regisztráljon most ingyenesen a ClickUp-ra!

