10 Hive alternatíva a projektmenedzsmenthez 2025-ben

Bár a Hive egy népszerű projektmenedzsment eszköz, van néhány hátránya. Egyes felhasználók zavarosnak és bonyolultnak találják a felületét, míg mások a testreszabási lehetőségek hiányával küszködnek.

Ezenkívül a Hive árai kisvállalkozások vagy szabadúszók számára, akiknek korlátozott a költségvetésük, megfizethetetlenek lehetnek.

De számos Hive alternatíva kínál hasonló funkciókat és előnyöket, a hátrányok nélkül.

Akár a projekt előrehaladásának nyomon követéséről, a határidők kezeléséről, akár a csapattagokkal való együttműködésről van szó, ezeknek az alternatíváknak a megismerése segíthet megtalálni a projekt céljainak leginkább megfelelő megoldást.

Mit kell keresnie egy Hive alternatívában?

A csapat együttműködési igényeinek megfelelő Hive alternatívák kiválasztásakor több fontos tényezőt is figyelembe kell vennie.

Ezzel biztosíthatja, hogy a választott platform a legjobban megfeleljen projektje követelményeinek és céljainak. Az indulás megkönnyítése érdekében itt van egy összefoglaló arról, mire kell figyelnie:

Könnyű használat : A legjobb Hive alternatívák intuitív felületet biztosítanak, amelynek köszönhetően a csapat és a nagyobb szervezet is gyorsan elsajátíthatja a használatát.

Együttműködési eszközök : Keressen olyan eszközöket, amelyek olyan funkciókat kínálnak, mint a valós idejű és együttműködési szerkesztés, feladatkiosztás és fájlmegosztás.

Integráció: Elsőbbséget kell adnia azoknak a Hive alternatíváknak, amelyek zökkenőmentes kapcsolatot biztosítanak más eszközökkel, így a munka különböző aspektusait kezelheti anélkül, hogy folyamatosan képernyők között kellene váltania.

Biztonság : Magától értetődik, hogy minden jó projektmenedzsment eszköznek szigorú adatvédelmi intézkedéseket kell tartalmaznia, hogy ne kelljen aggódnia az adataiért.

Mobil hozzáférhetőség: Keressen olyan eszközöket, amelyek alkalmazásokkal vagy reszponzív webes felületekkel is rendelkeznek, hogy útközben is tudjon együttműködni.

A 10 legjobb Hive alternatíva 2024-ben

Most, hogy már tudja, mire kell figyelnie a Hive alternatíváinak kiválasztásakor, nézzük meg a 10 legjobb választási lehetőséget, amelyet érdemes megfontolnia.

1. ClickUp

Optimalizálja a projekttervezést a ClickUp sokoldalú projektmenedzsment funkcióival.

A ClickUp projektmenedzsment funkciói kiváló alternatívává teszik a Hive-hoz képest. Skálázható hierarchikus felépítésének köszönhetően a legbonyolultabb projekteket is áttekinthetően szervezheti kezelhető feladatokba és alfeladatokba.

De ami igazán megkülönbözteti a ClickUp-ot, az a testreszabhatósága, amely segít a csapatoknak a projekt munkafolyamataikat egyedi igényeikhez igazítani.

A ClickUp több mint 15 testreszabható nézetet kínál, beleértve a Kanban táblákat, a Gantt-diagramokat és a naptárnézeteket, amelyek segítenek a csapatoknak a feladataikat a munkafolyamatuknak leginkább megfelelő módon szervezni és vizualizálni.

A ClickUp testreszabható projektnézeteivel egy pillanat alatt áttekinthetőséget és betekintést nyerhet.

A ClickUp lenyűgöző integrációs képességei. Zökkenőmentesen kapcsolódik több mint 1000 másik munkaeszközhöz, például a Slackhez, a Loomhoz, a Google Naptárhoz, az Unitohoz, a Harvesthez, a Zoomhoz stb. Ez azt jelenti, hogy a munkafolyamatok zökkenőmentesebbek és a projektek gyorsabban haladnak, és nem kell többé több tucat képernyő között váltogatni.

Az alkalmazkodó időkövetési és jelentési funkciók maximalizálják a projekt átláthatóságát.

Élvezze a ClickUp időkövetési funkcióját!

A ClickUp nem csak egy projektmenedzsment szoftver, hanem az együttműködésről, a csapatkommunikációról és a termelékenységről is szól.

A ClickUp Tasks olyan funkciói, mint a megemlítések, a csevegések és a hozzárendelt megjegyzések segítenek a csapatoknak a kommunikációban, hogy összehangoltak és kapcsolatban maradjanak.

Ezenkívül a csapatvezetők a ClickUp Team View funkcióját használhatják a csapat munkaterhelésének megtekintésére és kezelésére. Ezzel szemben az Activity View funkcióval megtekinthető a csapat tevékenysége a különböző helyszíneken, és az egyes felhasználókra lebontva is.

Használhatja a testreszabható ClickUp Dashboards alkalmazást is a projektek és tevékenységek előrehaladásának nyomon követéséhez és vizualizálásához.

A ClickUp rendkívül felhasználóbarát, így perceken belül el lehet kezdeni a használatát. Emellett online támogatást és proaktív ügyfélszolgálatot is kínál.

Röviden összefoglalva: a ClickUp minden szükséges funkcióval rendelkezik a hatékony kommunikációhoz, a szervezettség fenntartásához és a projektek előrehaladásához.

A ClickUp rugalmas irányítópultjával a projekt előrehaladását vizuális mutatókká alakíthatja.

A ClickUp előre elkészített sablonokkal és automatizálásokkal is időt takarít meg Önnek.

Például a ClickUp magas szintű projektterv-sablonjával könnyedén meghatározhatja a munkacélokat, eloszthatja az erőforrásokat, határidőket állíthat be, feladatok kezelhet és nyomon követheti az előrehaladást. Segít motiváltnak és koncentráltnak maradni, mivel lehetővé teszi a célok kitűzését és a teljesítmény mérését.

Töltse le a sablont Gyorsítsa fel a projektek elindítását a ClickUp magas szintű projektterv-sablonjával.

Ráadásul a ClickUp örökre ingyenes csomagjával biztosítja, hogy a hatékony projekttervezés minden méretű csapat számára elérhető legyen.

A ClickUp legjobb funkciói

Használja a kiterjedt testreszabási lehetőségeket , hogy a platformot az Ön egyedi munkafolyamataidhoz igazítsa. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint az egyéni mezők és a feladatállapotok, valamint a 15 nézet közül választható lehetőségek, létrehozhat egy olyan projektmenedzsment ökoszisztémát, amely tökéletesen illeszkedik csapata céljaihoz.

Integrálja a feladatkezelést, a dokumentumok közös szerkesztését, az időkövetést és a célok kitűzését egy platformba a ClickUp segítségével. Ez egyszerűsíti a munkafolyamatot és kiküszöböli a több platform használatának szükségességét , biztosítva a hatékonyságot és a következetességet.

A ClickUp rugalmas hierarchikus rendszerével szervezze meg a feladatokat, projekteket és csapatokat a szervezet struktúrájának megfelelően. Akár terek, mappák, listák vagy feladatok létrehozásáról van szó, a ClickUp hatékony projektmenedzsment keretrendszert biztosít, amely bármilyen méretű vagy összetettségű projektet könnyedén kezel.

Egyszerűsítse az ismétlődő feladatokat, és takarítson meg időt és energiát az előre elkészített sablonok és az intelligens automatizálás segítségével, így több időt fordíthat stratégiai döntéshozatalra és magasabb értékű tevékenységekre.

Biztosítson zökkenőmentes projektmenedzsmentet a böngészők, asztali alkalmazások és mobil eszközök között.

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználóknak túl soknak tűnhetnek a ClickUp kiterjedt funkciói és testreszabási lehetőségei.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9300+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Resource Guru

via Resource Guru

A Resource Guru egy felhőalapú ütemező és projektmenedzsment szoftver, amely segít a vállalkozásoknak hatékonyan kezelni emberi és fizikai erőforrásaikat.

Erőforrás-tervezési, csapatmunkát támogató, időkövetési és jelentéskészítési funkciókat kínál.

A szoftver vizuális felhasználói felületet biztosít az ütemtervek kezeléséhez, amely lehetővé teszi a foglalások húzását és elhelyezését, az ütemtervek módosítását és a rendelkezésre állás valós idejű megtekintését.

Ezenkívül integrálható népszerű idő- és projektmenedzsment platformokkal, ami megkönnyíti az ütemtervek és a projekt mérföldkövek szinkronizálását.

A Resource Guru legjobb funkciói

Tervezze meg és ossza el az erőforrásokat, például az alkalmazottakat, a berendezéseket és a tárgyalótermeket egy felhasználóbarát platform segítségével.

Ossza meg az ütemterveket, közölje a rendelkezésre állást, és hatékonyan koordinálja a feladatokat.

Szerezzen betekintést az erőforrások kihasználtságába, rendelkezésre állásába és teljesítményébe.

A Resource Guru korlátai

Lehet, hogy a kezdeti beállítási fázisban és a felület használatában is bizonyos fokú bonyolultságot tapasztal.

A fejlettebb felületekhez képest ez a platform bizonyos testreszabási korlátozásokat jelenthet.

Resource Guru árak

Grasshopper csomag: 5 USD/felhasználó/hónap

Blackbelt tervezet: 8 USD/felhasználó/hónap

Master Plan: 12 USD/felhasználó/hónap

Resource Guru értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (200+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

3. Airtable

via Airtable

Az Airtable egy felhőalapú projektmenedzsment megoldás, amely ötvözi a táblázatok rugalmasságát és az adatbázisok teljesítményét.

Népszerűségét könnyű használhatóságának és sokoldalúságának köszönheti, amelynek köszönhetően számos területen alkalmazható, többek között projektmenedzsment, feladatkövetés, ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM) és készletgazdálkodás területén.

Az Airtable egyik legfontosabb funkciója, hogy integrálható más népszerű eszközökkel és szolgáltatásokkal, például a Slackkel, a Google Drive-val és a Zapierrel. Ez lehetővé teszi a feladatok automatizálását, más forrásokból származó adatok importálását és a csapat tagokkal való hatékonyabb együttműködést.

A rugalmasságán túl az Airtable megfizethetőségéről is ismert.

Bár ingyenes csomag is elérhető, fizetős csomagokra is áttérhet, ha további funkciókra és tárhelyre van szüksége. Ez az Airtable-t vonzó választássá teszi kis- és nagyvállalatok számára egyaránt.

Az Airtable legjobb funkciói

Hozzon létre magasan testreszabható táblázatokat, úgynevezett bázisokat, az információk rendszerezéséhez. Határozza meg a mezőket, válasszon a különböző adattípusok közül (például szöveg, mellékletek, jelölőnégyzetek, dátumok stb.), és testreszabhatja az elrendezést az adott projektmenedzsment célokhoz.

Különböző módokon jelenítheti meg az információkat: rácsos, naptáros, Kanban és galériás nézetben.

Elemezzen és dolgozzon nagy adathalmazokkal olyan funkciók segítségével, mint a szűrés, rendezés és csoportosítás, hogy az adatok meghatározott alcsoportjaira koncentrálhasson.

Airtable korlátai

Az ingyenes vagy alacsonyabb szintű csomagok felhasználói korlátozásokat tapasztalhatnak az adatbázis bővítésében vagy nagy mennyiségű információ tárolásában, ha nem váltanak az Airtable drágább csomagjaira.

A felhasználók nagy adatállományok esetén lassú betöltési időket is tapasztalhatnak.

Airtable árak

Ingyenes csomag

Csapatcsomag: 24 USD/felhasználó/hónap

Üzleti terv: 54 USD/felhasználó/hónap

Vállalati méret: Egyedi árak

Airtable értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1000+ értékelés)

4. Csapatmunka

via Teamwork

A Teamwork egy együttműködési és projektmenedzsment szoftver, amely segít a csapatoknak a feladatok szervezésében, a hatékony kommunikációban és a feladatok előrehaladásának nyomon követésében.

A Teamwork platform olyan funkciókat kínál, mint a feladatkezelés, a fájlmegosztás, az időkövetés, a Gantt-diagramok és a csapatüzenetek.

Vállalatok és csapatok használják a munkafolyamatok racionalizálására és a termelékenység javítására. A Teamwork szolgáltatáshoz a weboldalukon vagy az iOS és Android eszközökre készült mobilalkalmazásokon keresztül férhet hozzá.

A Teamwork legjobb funkciói

A beépített időkövetővel nyomon követheti a csapat tagjai által a feladatokra és projektekre fordított időt, így értékes betekintést nyerhet a projekt előrehaladásába és az erőforrások elosztásába.

Kommunikáljon valós időben az integrált üzenetküldő funkciók segítségével. A csapat tagjai egyéni vagy csoportos beszélgetéseket folytathatnak, frissítéseket oszthatnak meg és együttműködhetnek a feladatokban anélkül, hogy elhagynák a platformot.

Készítsen átfogó jelentéseket a projekt teljesítményének elemzéséhez és adat alapú döntések meghozatalához.

Csapatmunka korlátai

Az új felhasználóknak a Teamwork kiterjedt funkciói és szolgáltatásai miatt tanulási görbe lehet.

Csapatmunka árak

Ingyenes

Szállítás: 13,99 USD/felhasználó havonta

Grow: 25,99 USD/felhasználó/hónap

Skálázhatóság: Egyedi árak

Csapatmunka értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (800+ értékelés)

5. Basecamp

via Basecamp

A Basecamp egy sor olyan funkciót kínál, amelyek segítenek a csapatoknak a feladatok szervezésében, a hatékony kommunikációban és az együttműködésben.

Ez a Hive alternatíva lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egy központi platformon hozzanak létre és kezeljenek projekteket, határidőket állítsanak be, feladatokat osszanak ki, fájlokat osszanak meg, üzenetek és megjegyzések segítségével kommunikáljanak, valamint nyomon kövessék a haladást.

Egyszerűsége és könnyű használata miatt különböző méretű és iparágú csapatok számára is alkalmas.

A Basecamp legjobb funkciói

Összegyűjtse az összes csapatmegbeszélést, frissítést és megjegyzést a Basecamp projektterében, és javítsa az együttműködést szálakba rendezett beszélgetésekkel, mellékletekkel és említésekkel.

Cserélje le a szétszórt e-maileket, azonnali üzeneteket és a különböző alkalmazásokat egy központi platformra. Így mindenki hozzáférhet ugyanazokhoz az információkhoz, és könnyedén vissza is tekinthet a korábbi beszélgetésekre.

Használja ki a Basecamp feladatkezelési funkcióit, mint például a teendőlisták, a határidők, a feladatok prioritásainak meghatározása, a nyomon követés és a feladatok kiosztása.

Használja ki a Basecamp egyszerű és intuitív felületét. Könnyedén adjon hozzá, frissítsen és teljesítsen feladatokat a hatékony projektmenedzsment érdekében.

A Basecamp korlátai

Beépített időkövetés nélkül a felhasználóknak harmadik féltől származó platformokra kell támaszkodniuk az időgazdálkodáshoz, ami hatékonyságcsökkenéshez vezethet a munkafolyamatban.

A Basecamp nagy léptékű projektek esetén skálázhatósági problémákat vet fel, és inkább kis- és közepes méretű feladatokhoz alkalmas.

Basecamp árak

Basecamp Basic : 15 USD/felhasználó/hónap

Basecamp Pro Unlimited: 299 USD/hó

Basecamp értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 14 000 értékelés)

6. Jira

via Jira

A Hive alternatíváinak listáján szerepel a Jira is, egy népszerű projektmenedzsment eszköz, amelyet az Atlassian fejlesztett ki. Elsősorban problémák és hibák nyomon követésére, valamint feladatkezelésre használják.

A Jira lehetővé teszi a csapatok számára, hogy szervezzék a teendőket, osszák el a feladatokat, kövessék nyomon az előrehaladást és együttműködjenek a projekt fejlesztésében.

Testreszabható munkafolyamatokat, Kanban és Scrum táblákat, valamint jelentéskészítést kínál. Emellett integrálható más, a szoftverfejlesztésben és a projektmenedzsment munkafolyamatokban általánosan használt eszközökkel is.

A Jira legjobb funkciói

Kezelje a feladatokat és a hibákat a Jira átfogó hibajelentési funkcióinak segítségével.

Növelje a termelékenységet a Jira és számos harmadik féltől származó eszköz és szolgáltatás integrálásával.

Szerezzen értékes betekintést a projekt teljesítményébe, és hozza meg tájékozott döntéseit a Jira fejlett elemzési és jelentési funkcióival.

Használja ki a Jira felhasználói jogosultságait, hogy minden csapattagja a kívánt szintű hozzáféréssel rendelkezzen a Jira összes funkciójához.

A Jira korlátai

A Jira kiterjedt funkciói miatt az első használatkor a felhasználóknak több időt és energiát kell fordítaniuk a platform teljes megértésére.

A Jira beállítása a projekt követelményeinek megfelelően bonyolultnak és időigényesnek tűnhet technikai szakértelem nélkül.

Jira árak

Ingyenes

Standard: 8,15 USD/felhasználó/hónap

Prémium: 16 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árak

Jira értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)

7. Scoro

via Scoro

A Scoro egy központi platform, amelynek segítségével a vállalkozások hatékonyan szervezhetik és felügyelhetik különböző műveleteiket.

A Scoro olyan funkciókat kínál, mint a projektmenedzsment, az időkövetés, a számlázás és a pénzügyi menedzsment, amelyek segítségével egyszerűsítheti a folyamatokat, hatékonyan oszthatja el az erőforrásokat és javíthatja az általános termelékenységet.

Ezenkívül a Scoro egyszerűsíti a számlázást, lehetővé teszi a fizetések nyomon követését, és eszközöket biztosít a kiadások és a költségvetések kezeléséhez.

A szoftverbe integrált CRM funkciók segítségével a vállalkozások hatékonyan ápolhatják ügyfélkapcsolataikat.

A Scoro legjobb funkciói

Állítson be pontos felhasználói szerepköröket és jogosultságokat a Scoro segítségével, hogy ellenőrizhesse az adatokhoz való hozzáférést és a funkciókat.

Növelje a biztonságot és a szabályoknak való megfelelést, miközben elősegíti az együttműködést és a felelősségvállalást a szervezeten belül.

Testreszabhatja a Scoro-t az iparág-specifikus követelményekhez és munkafolyamatokhoz, hogy növelje a hatékonyságot, a szervezettséget és a jövedelmezőséget minden méretű vállalkozás számára.

A Scoro korlátai

A Scoro rendkívül testreszabható jellege megnehezíti a meglévő harmadik féltől származó szoftverekkel vagy platformokkal való integrációt, ami kompatibilitási problémákhoz vezethet.

Mivel a Scoro nem kínál ingyenes verziót, ezért nem biztos, hogy minden Hive alternatívát kereső felhasználó számára megfelelő lesz.

Scoro árak

Essential: 28 USD/felhasználó/hónap

Standard: 42 USD/felhasználó/hónap

Pro: 71 USD/felhasználó/hónap

Ultimate: Egyedi árazás

Scoro értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (200+ értékelés)

8. Accelo

via Accelo

Az Accelo egy felhőalapú szoftverplatform, amely eszközöket kínál projektmenedzsmenthez, ügyfélkapcsolat-kezeléshez (CRM), időkövetéshez, számlázáshoz és számlázáshoz.

A platform különösen népszerű a professzionális szolgáltató cégek, például tanácsadó cégek, marketing ügynökségek és IT-szolgáltatók körében.

Az Accelo célja a munkafolyamatok egyszerűsítése és a csapat tagjai közötti együttműködés javítása egy központi platform biztosításával, ahol nyomon követheti a projekteket, kommunikálhat az ügyfelekkel, valamint kezelheti az ütemterveket és az erőforrásokat.

Emellett integrálható különböző harmadik féltől származó alkalmazásokkal és szolgáltatásokkal, így a meglévő eszközöket és adatforrásokat összekapcsolhatja az Accelóval egy átfogóbb megoldás érdekében.

Az Accelo legjobb funkciói

Hozzon létre testreszabható jelentéseket és irányítópultokat a kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) nyomon követéséhez, a projekt előrehaladásának figyelemmel kíséréséhez, a pénzügyi mutatók elemzéséhez és a csapat teljesítményének értékeléséhez.

Használja a számos előre elkészített jelentéssablont és vizualizációs lehetőséget, és készítsen informatív jelentéseket, amelyek megfelelnek az Ön igényeinek.

Kezelje csapata munkaterhelését és optimalizálja az erőforrások kihasználtságát az Accelo erőforrás-kezelési funkcióival. Könnyedén megtekintheti a csapat ütemtervét, azonosíthatja a potenciális szűk keresztmetszeteket vagy ütközéseket, és szükség szerint módosíthatja azokat az optimális termelékenység és projekttervezés érdekében.

Az Accelo korlátai

A testreszabási lehetőségek más platformokhoz képest korlátozottak lehetnek, ami bizonyos speciális üzleti igényekhez való alkalmazkodóképességet korlátozza.

Az egyik legjobb Hive alternatívaként az Accelo nem kínál ingyenes csomagot, ami korlátozó tényező lehet.

Accelo árak

Professzionális: 50 USD/felhasználó havonta

Üzleti: 70 USD/felhasználó havonta

Haladó: 90 USD/felhasználó havonta

Elite: Egyedi árak

Accelo értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

9. Productive. io

A Productive. io szolgáltatásalapú vállalkozások, különösen ügynökségek és tanácsadó cégek számára készült, amelyek működésük optimalizálására és hatékonyságuk maximalizálására törekszenek.

Lehetővé teszi a projekt minden aspektusának hatékony kezelését, a kezdeti projektterv kidolgozásától a végső átadásig.

Intuitív projektmenedzsment megoldásai megkönnyítik a feladatok kiosztását, az előrehaladás nyomon követését és az erőforrások elosztását, biztosítva, hogy a projektek a tervnek és a költségvetésnek megfelelően haladjanak.

Ezenkívül a platform integrált időkövetési funkciói pontos számlázást és a csapat termelékenységének alapos elemzését teszik lehetővé.

Pénzügyi menedzsment funkcióival, mint például a számlázás, a kiadások nyomon követése és a pénzügyi jelentések, a Productive. io lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy fenntartsák jövedelmezőségüket és pénzügyi stabilitásukat.

A Productive.io legjobb funkciói

Szerezzen értékes betekintést a csapat teljesítményébe, a projekt előrehaladásába és a pénzügyi mutatókba a testreszabható irányítópultok és jelentések segítségével.

Együttműködjön ügyfeleivel átlátható és szervezett módon az ügyfélportálon.

Hozzáférés a projekt ütemterveihez, a haladásról szóló frissítések megtekintése és közvetlen kommunikáció a csapattal a platformon keresztül.

A Productive.io korlátai

A felhasználók korlátozásokkal szembesülhetnek a projektmenedzsment sablonok és munkafolyamatok egyedi igényekhez való testreszabásában.

A számos Hive alternatíva egyikeként a Productive. io nem kínál ingyenes előfizetési csomagot. Ez megnehezítheti az új felhasználók platformra való csatlakozását.

Productive. io árak

Essential: 11 USD/hó

Professzionális: 28 USD/hó

Ultimate: Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árak

Productive. io értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (80+ értékelés)

10. Monday. com

A Monday.com egy felhőalapú projektmenedzsment eszköz, amely segít a feladatok, projektek és munkafolyamatok hatékonyabb kezelésében.

Vizuális és interaktív platformot biztosít, ahol táblákat hozhat létre és testreszabhat a munkája kezeléséhez.

Minden tábla egy projektet képvisel, és minden táblán belül oszlopokat hozhat létre, amelyek a projekt különböző szakaszait vagy aspektusait képviselik, például „Teendők”, „Folyamatban” és „Befejezve”.

A Monday.com egyik fő jellemzője a rugalmassága. Testreszabhatja tábláit és oszlopait az igényeinek és munkafolyamataiknak megfelelően. Különböző adattípusokat, például szöveget, számokat, dátumokat és fájlokat adhat hozzá feladatokhoz és projektekhez.

A Monday.com számos sablont is kínál, amelyeket kiindulási pontként használhat projektjeihez, többek között projektmenedzsment, marketing, értékesítés, HR és egyéb sablonokat.

A Monday.com együttműködési funkcióival feladatokat rendelhet a csapat tagjaihoz, határidőket állíthat be és nyomon követheti az előrehaladást.

A platformon belül kommentekkel és említésekkel is kommunikálhatnak egymással, valamint fájlokat és dokumentumokat is megoszthatnak. A Monday.com integrálható olyan népszerű csapatmunkát támogató szoftverekkel, mint a Slack, a Google Drive és a Microsoft Teams, így egyszerűsítheti munkafolyamatait, és egy helyen érheti el az összes munkáját.

Monday.com legjobb funkciói

Részletes naplózást készítsen az összes felhasználói tevékenységről a platformon belül; kövesse nyomon a változásokat, azonosítsa a hibákat és tartsa fenn a felelősségre vonhatóságot.

Szinkronizálja a felhasználók naptáraival, hogy azok a feladataikat és határidőiket más kötelezettségekkel együtt láthassák.

Hozzon létre egy ügyfélportált, hogy megoszthassa a projekt frissítéseit és információit az ügyfelekkel, javítva ezzel a kommunikációt és az átláthatóságot.

Importáljon és exportáljon adatokat különböző formátumokban, és könnyedén továbbítson információkat más rendszerekbe és onnan.

Mentse el a fájlok korábbi verzióit, hogy szükség esetén visszaállíthassa a korábbi verziókat. Ez segít megelőzni az adatvesztést és biztosítja, hogy mindig a legfrissebb információk álljanak rendelkezésre.

Monday.com korlátai

A kiterjedt funkciókészlet új felhasználók számára túlnyomó lehet.

Az ingyenes csomag korlátozottabb a fizetős csomagokhoz képest, például kevesebb felhasználót és táblát támogat, és nem rendelkezik olyan fejlett funkciókkal, mint az automatizálás és a harmadik féltől származó integrációk.

Monday.com árak

Örökre ingyenes

Alap: 12 USD/felhasználó/hónap

Standard: 14 USD/felhasználó/hónap

Pro: 24 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árak

Monday.com értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Szerezzen be egy hatékony alternatívát a Hive-hoz

Miközben felfedezi a különböző Hive alternatívákat, válasszon egy olyan projektmenedzsment eszközt, amely megfelel és meghaladja csapata elvárásait.

A Hive alternatíváinak mindegyike rendelkezik erősségekkel és gyengeségekkel, valamint egyedi funkciókkal és szolgáltatásokkal, amelyeket a projektmenedzsereknek érdemes figyelembe venniük.

