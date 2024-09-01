Hogyan alakítsa ki otthoni irodáját a maximális termelékenység érdekében

Ha távoli vagy hibrid munkavállaló, akkor pontosan tudja, hogy egy jól megtervezett otthoni irodai berendezés hogyan növelheti termelékenységét és kényelmét.

Az ideális otthoni irodai környezet jól megvilágított, csendes, a mély koncentrációt elősegítő és rendezett. Bár csábító lehet reggelizni egy kora reggeli megbeszélés közben, hosszú távon ez nem a legoptimálisabb módja a munkavégzésnek (vagy az étkezésnek).

Ebben a bejegyzésben többféle módszert is bemutatunk, amelyekkel a legjobb otthoni irodát hozhatja létre – olyan irodát, amely fizikailag és pszichológiailag is felkészít minket arra, hogy a legproduktívabbak legyünk. Emellett néhány praktikus ötletet is bemutatunk, amelyek inspirálhatják otthoni irodájának kialakítását.

Hogyan alakítsa ki az ideális otthoni irodáját?

A tökéletes otthoni iroda a kényelem és a funkcionalitás között teremt ideális egyensúlyt, ami növeli a termelékenységet.

Ahhoz, hogy megtervezhesse álmai otthoni irodáját, írja le az otthoni irodával kapcsolatos alapvető követelményeit. Ide tartozik egy külön szoba vagy munkaterület, irodai bútorok, például íróasztal, székek, valamint a rendszerén kívül szükséges eszközök (például elosztó), stb.

Képzelje el, mire van szüksége ahhoz, hogy vizuálisan vonzó munkaterületet hozzon létre, amelyben zökkenőmentesen végezheti munkáját. Ezután szerezze be a szükséges eszközöket, és tökéletesítse az elrendezést.

via Unsplash

Segítségképpen itt talál egy lépésről lépésre bemutatott útmutatót, amelynek segítségével olyan otthoni irodát alakíthat ki, amely minden igényét kielégíti.

Különítsen el egy munkaterületet

A munka és a magánélet egyensúlya egy otthoni, kifejezetten erre a célra kialakított munkaterülettel kezdődik. Ha nincs egyértelmű határ a otthon és a munka között, akkor a munkadokumentumok, a teendőlisták és az eszközök szétszóródhatnak a házban, ami káoszt és zavart okoz.

Bár számos otthoni munkavégzési trükk létezik a termelékenység növelésére, az első lépésnek az kell lennie, hogy a házában egy helyet szenteljen a munkának. Ez jelzi az agyának, hogy ideje átállni munkamódba, és termelékenységi zónába kerülni.

Íme néhány szempont, amelyet érdemes figyelembe venni, amikor otthoni munkaterületet alakít ki:

Válasszon egy csendesebb helyet a házban, ahol jobban tud koncentrálni. Ha ez nem lehetséges, használjon zajszűrős fejhallgatót, hogy kiszűrje a zavaró zajokat.

Gondoskodjon minimalista háttérről, hogy ne vonja el mások figyelmét az online értekezleteken.

A munkaterületet úgy alakítsa ki, hogy bőséges természetes fény érje, mivel ez jót tesz a mentális egészségnek és a termelékenységnek.

Válasszon egy kellemes kilátású helyet, hogy javítsa hangulatát és kreativitását.

A távmunka ugyan rugalmasságot, kényelmet és időmegtakarítást kínál, de kihívásokkal is jár, például a különböző időzónákban dolgozó csapatok közötti együttműködés fenntartásával és a stabil internetkapcsolat biztosításával. Ezért elengedhetetlenek a kiváló minőségű technológiai eszközök.

Íme néhány elengedhetetlen technológiai eszköz, amelyre szükséged lesz az otthoni munkavégzéshez:

Laptop

A laptopon végzi a munkájának nagy részét. Az alábbi funkciókat tartsa szem előtt:

Hordozhatóság : Ha a munkája megengedi, a laptopok könnyűek és könnyen hordozhatók, így ideálisak.

Feldolgozási teljesítmény : Modern processzorok, mint például az Advanced Micro Devices (AMD) Ryzen 5 vagy 7, vagy az Intel i7, ha több feladatot végez egyszerre és igényes alkalmazásokat használ.

Akkumulátor élettartama : A laptopjának 8-10 órán át kell működnie akkumulátorról. Az akkumulátor élettartama azonban a napi használattól is függ.

Tárolás: 256 GB-os SSD-meghajtó elegendő. Ha azonban nagy fájlokat kell tárolnia, válasszon 512 GB-os vagy annál nagyobb kapacitású meghajtót.

Webkamera

Ha munkája során sokat kell videohívásokon keresztül együttműködnie, vagy képzéseket, webináriumokat kell tartania, akkor a beépített laptopkamerák használata nem feltétlenül ideális megoldás. Fontolja meg a következő tulajdonságokkal rendelkező webkamerákba való befektetést:

Magas felbontás : legalább 1080p az éles és tiszta képek érdekében

Automatikus fénykorrekció : A videó tisztaságának biztosítása különböző fényviszonyok mellett

Automatikus keretezés : hogy a keretben középen maradjon, még akkor is, ha a megbeszélés során mozog

Zajcsökkentő mikrofonok: a háttérzaj kiszűrésére és az audio tisztaságának fenntartására

Kettős monitor

Ha nehezen váltasz több alkalmazás között egyetlen képernyőn, akkor egy dupla monitor jó befektetés lehet. Figyelj olyan funkciókra, mint a nagy felbontás, az állítható állványok és a színpontosság. Emellett gondoskodj arról, hogy mindkét monitor felbontása és színei megegyezzenek, hogy a vizuális élmény egységes legyen.

Asztali számítógép

Ha munkája grafikai tervezéssel, videószerkesztéssel vagy szoftverfejlesztéssel kapcsolatos, akkor asztali számítógépre lesz szüksége. Válasszon olyan modellt, amely erős processzorral és nagy RAM-mal rendelkezik, és támogatja a zökkenőmentes munkához szükséges több monitor használatát.

Okostelefonok

A Frost & Sullivan tanulmánya szerint az okostelefonok körülbelül 34%-kal növelhetik a termelékenységet, így a munkavállalók naponta közel egy órányi munkaidőt és személyes időt takaríthatnak meg. A legtöbb távoli együttműködési eszköz okostelefonról is elérhető, így útközben is produktív maradhat.

Optimalizálja munkaterületét ergonómikus bútorokkal

A kényelem fontos. Végül is napi nyolc vagy több órát tölt a munkahelyén. A távmunka termelékenységének növelése érdekében az otthoni irodai tippek közül elsősorban olyan kiváló minőségű, ergonómikus bútorokba érdemes befektetnie, mint egy jó deréktámasztékkal ellátott otthoni irodai szék és egy állítható íróasztal.

Bár a bútorok igénye személyenként eltérő, íme néhány elengedhetetlen kellék az otthoni irodához:

Ergonómikus szék: Az otthoni irodához szükséges ergonómikus bútorok közül az első a jó irodai szék. Válasszon olyan széket, amelynek magassága, háttámlája és karfái állíthatóak, valamint légáteresztő anyagból készült, kényelmes párnázattal.

Álló asztal: Az állítható álló asztal segít váltani az állás és az ülés között, megelőzve a hátfájást és a rossz testtartást, miközben javítja a termelékenységet. Vásárlás előtt vegye figyelembe az olyan jellemzőket, mint a magasságbeállítás és az asztal mérete, az otthoni irodában rendelkezésre álló munkaterületnek megfelelően.

Laptop állvány: A laptop állvány a képernyőt szemmagasságba emeli, így nem kell nyakát és szemét megerőltetnie, hogy lefelé nézzen a képernyőre. Válasszon olyan állványt, amelynek magassága és szöge könnyen állítható.

Asztali lámpa: Az asztali lámpák csökkentik a szem fáradását és segítenek a feladatra koncentrálni; elengedhetetlen kiegészítői a WFH-készletnek, mivel elősegítik a koncentrációt és a kreativitást.

Szerezzen be nagy sebességű internetkapcsolatot

A szakadozó internetkapcsolat megzavarhatja a munkáját és csökkentheti a munkakedvét. A zavartalan internetkapcsolat elengedhetetlen ahhoz, hogy a feladatokra koncentrálhasson és zökkenőmentesen együttműködhessen a csapataival.

Vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi internetszolgáltatóval (ISP), hogy meghatározza az Ön igényeinek megfelelő szélessávú csomagot. Gondosan ellenőrizze az adatcsomagot és a használati korlátokat, hogy később ne legyenek sebességproblémák.

Ha az internetkapcsolata instabil, fontolja meg USB Type-C porttal rendelkező eszközök használatát. Ezek csatlakoztathatók Ethernet-adapterekhez, és stabil, gyors kapcsolatot biztosítanak, ami különösen fontos, ha sok videohívást bonyolít le, vagy nagy adatfájlokkal dolgozik.

Az otthoni munkavégzés néha túlzott terhelést jelenthet a szemnek, a hátnak, a csuklónak és a nyaknak. Ennek elkerülése érdekében érdemes befektetni olyan eszközökbe, mint:

Vezeték nélküli egér: A vezeték nélküli egér megszabadítja Önt a bosszantó kábelek és a megerőltetéssel járó sérülések kockázatától, lehetővé téve az eszközök közötti váltást anélkül, hogy ki kellene húznia és újra be kellene dugnia az adaptereket. Válasszon olyan egeret, amely illeszkedik a keze méretéhez, alakjához és fogási preferenciáihoz.

Vezeték nélküli billentyűzet: Különösen, ha író vagy programozó, a vezeték nélküli billentyűzet lehetővé teszi, hogy szabadon mozoghass a munkahelyeden, csökkentve a csuklód és a vállad terhelését. Kerüld a lapos billentyűzeteket, mert azok megterhelik a csuklódat. Fontold meg a ferde billentyűzetek vagy a beépített támasztékokkal és csuklótámaszokkal ellátott billentyűzetek használatát, hogy csuklód és alkarod egyenes maradjon munka közben.

Monitor kar: A képernyőre való közelről való nézés megterhelheti a testtartását, ezért szüksége van egy monitor karra, amellyel szabadon beállíthatja laptopja vagy számítógépe képernyőjét. Otthoni irodájának berendezéséhez fontolja meg egy dinamikus monitor kar beszerzését, mivel ez lehetővé teszi a monitor magasságának, dőlésszögének és elforgatásának beállítását, ami segít elkerülni a rossz testtartást és a szem fáradását.

Biztosítsa készülékei optimális hangminőségét

Az otthonról végzett értelmes és produktív munkához valós idejű és aszinkron videokommunikációra is szükség van. Mindkét videokommunikációs mód esetében gondoskodnia kell az eszközök, például a hangszórók, fejhallgatók és mikrofonok optimális hangminőségéről.

Különösen akkor, ha munkája videokonferenciák, podcastok vagy napi megbeszélések lebonyolítását is magában foglalja külső érdekelt felekkel, akkor asztali hangszórókra lesz szüksége, hogy javítsa videohívásai és felvételei hangminőségét.

További információ: Hogyan hozhatja ki a legtöbbet az aszinkron munkából?

Állítsa be a világítást és a hőmérsékletet

Környezetünk nagy szerepet játszik abban, hogyan érezzük magunkat a munkánkban. A világítás és a hőmérséklet ugyanolyan fontos a hangulatunk és a koncentrációs képességünk szempontjából, mint a hangok.

Ha hosszú ideig mesterséges vagy gyenge fénynek vagyunk kitéve, kortizolszintünk csökken, ami hosszú távon álmossághoz és stresszhez vezet. Hasonlóképpen, a nagyon hideg vagy nagyon meleg hőmérséklet elvonja figyelmünket a munkáról és a kreativitásról, és fizikai kényelmetlenségre irányítja gondolatainkat.

A távmunka egyik legnagyobb előnye, hogy a világítást és a hőmérsékletet a saját igényeinknek megfelelően állíthatjuk be. Szerezzen be minél több természetes fényt, és tartsa a szobát optimális hőmérsékleten (ne legyen túl meleg vagy túl hideg), hogy a feladatokra tudjon koncentrálni. Találja meg, mi a legmegfelelőbb az Ön számára, és alakítsa ki a teret ennek megfelelően.

Ha a távmunkához használt berendezés nem kap elég napfényt, fontolja meg világos, nappali fényű lámpák, például asztali lámpák és állólámpák használatát. A megfelelő hőmérsékletű, jól megvilágított irodában meg fog lepődni, mennyire nő az energiaszintje és a termelékenysége.

Biztosítsa eszközeit túlfeszültség-védővel

Csak egy kis feszültségnövekedés is áramütést okozhat, és károsíthatja érzékeny elektronikus eszközeinket.

Ahogy egyre több otthoni munkavégzéshez szükséges eszközt adunk hozzá távoli irodánkhoz, elengedhetetlenül fontos, hogy az elektronikus eszközöket, például a laptopokat, monitorokat, töltőket és egyebeket túlfeszültség-védővel lássuk el.

A csúcskategóriás eszközök védelme érdekében keressen olyan túlfeszültség-védőt, amelynek magas a joule-érték (a joule-érték azt mutatja, hogy a túlfeszültség-védő mennyi energiát képes elnyelni meghibásodás nélkül), legalább 600-as alapszintű védelemhez.

Ne feledje, hogy a túlfeszültség-védők nem tartanak örökké, ezért cserélje ki őket, ha túllépik az energia szintjüket. Válasszon olyan túlfeszültség-védőket, amelyek jelzik, ha az energiájuk elfogy, és cserére szorulnak.

Az otthoni munkavégzés remek módja az energiaszint és a termelékenység kezelésének. Ha ez egy frissítő 20 perces szundítást jelent a nap közepén, vagy egy sétát a környéken, hogy feltöltődjön, mindaddig, amíg eléri a céljait, mindez lehetséges a távmunkával.

Az egyetlen kihívás az lehet, hogy időzónákban vagy eltérő munkaidőben dolgozó csapattagokkal kell együttműködnie. Ehhez speciális feladatkezelő és termelékenységi eszközökre van szükség.

A ClickUp időgazdálkodási lehetőségeket kínál Önnek azáltal, hogy egyszerűsíti a projektmenedzsmentet és megspórolja a feladatokkal kapcsolatos frissítésekkel kapcsolatos oda-vissza levelezést.

A ClickUp Remote Team projektmenedzsment szoftver segítségével minden csapata zökkenőmentesen együttműködhet több projekten, függetlenül attól, hogy hol tartózkodnak.

Kezdje el használni a ClickUp távoli munkamenedzsment szoftvert. Hozzon létre egy virtuális munkaterületet, amely az Ön egyedi igényeihez igazodik.

Kövesse nyomon az előrehaladást a ClickUp Tasks segítségével

A ClickUp Tasks segítségével egyedi feladatállapotokat hozhat létre, amelyek túlmutatnak az egyszerű „Teendő” és „Befejezett” állapotokon, így átláthatóságot és láthatóságot biztosítanak a csapat előrehaladásáról a projekt több szakaszában. Ezenkívül:

Kezelje a munkát feladat típusok szerint , hogy a csapatok feladatait egyértelmű kategóriákba sorolhassa, így mindenki tisztában lesz a teljesítendő feladatokkal és elvárásokkal. Például a tervezőcsapat esetében a feladat típusok a következők lehetnek: weboldal átalakítása, értékesítési prezentáció tervezése, termékbevezetéshez kapcsolódó közösségi média bejegyzés stb.

Állítson be prioritási szinteket alacsonytól sürgősig, hogy csapata ne hagyjon ki egyetlen sürgős feladatot sem.

Adjon kontextust a feladatokhoz egyéni mezőkkel , ahová linkeket, legördülő menüket és további információkat adhat hozzá, hogy elkerülje a oda-vissza kommunikációt.

Kapcsolódó és egymástól függő feladatok összekapcsolása feladatfüggőségekkel, ahol két vagy több kapcsolódó feladatot összekapcsolhat, és könnyedén nyomon követheti az előrehaladást.

A testreszabható feladat típusok segítségével növelheti a projektek áttekinthetőségét, és javíthatja a feladatkezelési tevékenységek szervezettségét.

Érje el céljait a ClickUp Goals segítségével

A ClickUp Goals segít nyomon követhető célokat létrehozni, beleértve a világos ütemterveket, célokat és az automatikus haladás nyomon követését. Használhatja a következőkre:

Több feladatot vagy listát is összekapcsolhat egy céllal , hogy jobban nyomon követhesse a feladatok általános előrehaladását.

Hozzon létre „számcélokat” , hogy számszerűsítse a cél eléréséhez szükséges tételek listáját.

Hozzon létre „pénzügyi célokat” , hogy nyomon követhesse az olyan célok elérését, mint az értékesítési és bevételi célok.

Több cél elérésének folyamatát egy képernyőn láthatja a „Célok elérésének összefoglalása” funkcióval.

Kövesse nyomon céljait a legfontosabb KPI-k segítségével, és automatikusan kapjon részletes áttekintést az előrehaladásáról.

Növelje termelékenységét a ClickUp Dashboards segítségével

A ClickUp Dashboards segítségével azonnal betekintést nyerhet termelékenységébe. Használja személyre szabott napi irányítópult létrehozásához, ahol prioritásokat állíthat fel feladataival kapcsolatban, nyomon követheti az előrehaladást, és a munkája legfontosabb területeire koncentrálhat.

Ezt a következőkre is felhasználhatja:

Hasznos információkat kaphat a projektfrissítésekről, a csapat munkaterheléséről, az időkövetésről, a szoftveres sprintekről és még sok másról.

Tekintse meg csapatának munkaterhelését részletesen , hogy a határidők nyomon követésével és a projektekben részt vevő munkatársak megtekintésével gyorsabban végezze el a minőségi munkát.

A ClickUp 3. 0 Dashboards funkciójával átfogó képet kaphat a projekt állásáról és a csapat vagy osztály fennmaradó feladatairól.

Használja a burn-down diagramot a szoftverfejlesztési projekt fennmaradó munkaterhelésének vizualizálására, hogy a sprint célkitűzését a terv szerint tudja tartani, és az erőforrásokat okosan tudja elosztani.

Testreszabhatja a műszerfalakat több mint 60 kártyával, amelyek bármilyen típusú munkához illeszkednek, és listákat, táblázatokat, grafikonokat és egyebeket adhat hozzá, hogy személyre szabott műszerfalakat hozzon létre csapatának.

Gyorsítsa fel a szoftverek szállítását a ClickUp Dashboards Burndown Card segítségével

A ClickUp Views segítségével egyszerűsítheti a napi munkát

A ClickUp Views széles választékával több mint 15 rugalmas nézet segítségével vizualizálhatja munkáját és annak előrehaladását, többek között táblázat, Kanban tábla, Gantt-diagram, gondolattérképek, fehér táblák és még sok más formában.

Használja a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy megtekintse a projekt állapotát a különböző együttműködő csapatoknál.

Ezek segítségével:

Tekintse át munkáját a számára legkényelmesebb módon, kövesse nyomon az előrehaladást, azonosítsa a szűk keresztmetszeteket, és kezelje a csapat kapacitását az adatok alapján.

Valós időben brainstormingoljon csapatával , és alakítsa az ötleteket konkrét feladatokká, egyértelműen meghatározott határidőkkel és felelősökkel.

A ClickUp Workload View segítségével azonnal betekintést nyerhet a csapat kapacitásába , és azonosíthatja, kiknek nincs kihasználva a kapacitása, és melyik csapattagok kapacitása túlterhelt. Azonosítsa azokat a feladatokat, amelyekhez további erőforrásokra van szükség, és ennek megfelelően rendeljen hozzájuk határidőket és erőforrásokat.

A ClickUp Workload View segítségével láthatja a csapat kapacitását, és intelligensen oszthatja el az erőforrásokat a különböző feladatok között.

Végezzen valós idejű szerkesztéseket a ClickUp Docs segítségével

Akár SOP-kat, üzleti terveket, tudásbázisokat vagy wikiket szeretne létrehozni, a ClickUp Docs a legjobb választás. A Docs segítségével:

Valós időben szerkessze a dokumentumokat a csapatával

Csatlakoztassa a dokumentumokat a munkafolyamatokhoz, és alakítsa a szöveget konkrét feladatokká

Hozzárendelhet megjegyzéseket és teendőket a csapat tagjaihoz, és szigorú hozzáférés-vezérléssel védheti dokumentumait.

Csatlakoztassa a dokumentumait a munkafolyamatokhoz, és alakítsa a szöveget nyomon követhető feladatokká a ClickUp Docs segítségével.

Ha kérdéseket szeretne feltenni, kétségeket tisztázni és megjegyzéseket küldeni a csapattagoknak, akkor a ClickUp Comments segítségével biztosan elvégezheti a munkáját. Lehetőségek:

Válaszoljon a szöveg meghatározott részeire az adott szakasz kijelölésével. Ez különösen hasznos, ha több kérdésre kell válaszolnia, vagy több tevékenységre kell reagálnia a feladatában.

Hozzon létre új feladatokat és alfeladatokat a megjegyzésekből bármely meglévő feladatban, hogy később visszatérhessen hozzájuk.

Győződjön meg arról, hogy megjegyzéseit mindenki láthatja, azáltal, hogy a megjegyzéseket közvetlenül a feladatokhoz rendeli a felhasználókhoz, és gyorsan áttekintheti a hozzárendelt megjegyzéseket a ellenőrzőlistán.

Könnyű kommunikáció a ClickUp Inbox segítségével

A ClickUp Inbox segítségével egyetlen felületről kommunikálhat a csapatával az összes projektjével kapcsolatban. Ezzel a következőket teheti:

Jelölje ki a legfontosabb értesítéseket, és tegye félre azokat, amelyekkel később foglalkozhat.

Tekintse meg feladatait és értesítéseit egymás mellett, hogy releváns kontextust kapjon az összes értesítéséhez.

Végezze el feladatait a megújult ClickUp Inbox segítségével, amelynek célja, hogy gyorsan áttekintse prioritásait és elvégezze a munkát.

Fokozza projektmenedzsmentjét a ClickUp Brain segítségével

Ne keressen kézzel információkat és frissítéseket, hanem kapjon azonnali válaszokat minden munkával kapcsolatos kérdésére a ClickUp Brain segítségével. Ez a következőket segíti:

A ClickUp Brain AI Project Manager segítségével pontos információkat kaphat projektje előrehaladásáról.

A ClickUp Brain AI Writer for Work segítségével gyorsabban hozhat létre és szerkeszthet tartalmakat. Az AI segítségével válaszolhat az üzeneteiben feltett kérdésekre, és azonnal sablonokat generálhat bármilyen felhasználási esethez.

Készítsen projektismertetőket, foglalja össze a csevegési szálakat, és csiszolja tartalmát a ClickUp Brain segítségével.

Tervezze meg a távmunka folyamatait egy ingyenes ClickUp sablon segítségével

Ha távoli munkára való áttérésre készül, vagy a távoli munkavégzés során történő együttműködés javítására törekszik, akkor először is egy praktikus struktúrára lesz szüksége. Mi pedig pontosan ezt tettük meg Önnek a ClickUp távoli munkavégzési terv sablonjával.

Töltse le ezt a sablont Kész, teljesen testreszabható ClickUp távmunka-terv sablon, amely javítja a földrajzilag elszórt csapatok távmunka-termelékenységét.

A sablon Idővonal nézet segít a feladatok vizualizálásában és szervezésében, míg az Aktivitások nézet teret biztosít az ötletek kidolgozásához és tárolásához. A Haladás nézet tájékoztatja Önt a feladatok elvégzéséről, a Projektvezetők nézet pedig megkönnyíti a feladatok kiosztását és a csapat haladásának nyomon követését. Ezek a nézetek együttesen átfogó megoldást kínálnak a távmunkás projektek tervezéséhez, végrehajtásához és nyomon követéséhez.

Használja ezt a sablont a következőkre:

Készítsen összevont tervet a csapatának, hogy zökkenőmentesen válthassanak át a távmunkára.

Határozza meg az egyes csapattagok szerepét és elvárásait

Szervezze meg és kövesse nyomon az átállással kapcsolatos feladatok előrehaladását

A legjobb otthoni irodai berendezési ötletek, amelyek inspirálhatják Önt

Nehéz lehet mindig motiváltnak és produktívnak maradni, de egy kis inspiráció mindig segít.

Íme néhány ötlet, amely inspirálhatja otthoni irodájának berendezését:

Tartsa rendben az íróasztalát: Ahhoz, hogy a munkaterülete rendezett és áttekinthető legyen, csak néhány asztali kiegészítővel és a mindennap használt tárgyakkal Ahhoz, hogy a munkaterülete rendezett és áttekinthető legyen, csak néhány asztali kiegészítővel és a mindennap használt tárgyakkal rendezze be az íróasztalát . Ez lehet a kávéscsészéje, a vizes palackja, a munkához használt eszközök és egy napló a gyors jegyzetekhez.

Tartsa a teret világosnak és vidámnak: A jól megvilágított és megfelelően szellőző otthoni iroda tökéletes hely a gondolkodáshoz, az alkotáshoz és a legjobb teljesítményhez.

Tartsa fenn a munka és a szórakozás egyensúlyát: Gondoljon arra, mi segít Önnek inspirált és vidám maradni munka közben, és ezeket a dolgokat helyezze el az otthoni irodájában anélkül, hogy túlzsúfolná azt. Lehetnek ezek könyvek, hangszerek vagy keretezett fotók szeretteiről.

Nyugtató színek használata: Ne feledkezzünk meg arról, hogy a színek milyen hatással vannak hangulatunkra és élményeinkre. Hozzon nyugtató színeket távoli irodájába egy szép Ne feledkezzünk meg arról, hogy a színek milyen hatással vannak hangulatunkra és élményeinkre. Hozzon nyugtató színeket távoli irodájába egy szép irodai növény elhelyezésével, vagy ha lehetséges, festse a mellette lévő falat vidám színre, hogy javítsa koncentrációját és hangulatát.

Használjon sokoldalú otthoni munkavégző eszközt: Az : Az otthoni munkavégző eszközök használata a csapat együttműködésének és a feladatkezelésnek egy felületen történő összefogására nagyobb átláthatóságot biztosít a működésében, és lebontja a távmunka akadályait.

Fejlessze otthoni irodáját a ClickUp segítségével

A távmunkában könnyű elterelni a figyelmet, vagy hiányozni kezd a hagyományos iroda rendje és infrastruktúrája. De ha jól megtervezi otthoni irodáját, ugyanolyan kényelmesen dolgozhat otthonról, és talán még a termelékenysége is növekedni fog.

A ClickUp lehetővé teszi és javítja a távmunkát azáltal, hogy földrajzilag elszórt csapatokat hoz össze egyetlen platformon. Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy könnyedén együttműködjenek a feladatokban, kommunikáljanak egymással, üzleti stratégiákat dolgozzanak ki és ötleteket gyűjtsenek, mindezt anélkül, hogy több alkalmazást kellene használniuk.

Fejlessze otthoni irodáját a ClickUp távoli munkavégzési terv sablonjával, és váltson zökkenőmentesen a távoli munkavégzésre. Szerencsére

via Unsplash

Nézzük meg néhány lépést, amelyekkel olyan távoli irodát alakíthat ki, amely termelékenységet visz a mindennapi rutinjába.

Különítsen el egy munkaterületet

A munka és a magánélet egyensúlya egy otthoni, kifejezetten erre a célra kialakított munkaterülettel kezdődik. Ha nincs egyértelmű határvonal a otthon és a munka között, akkor a munkadokumentumok, a teendőlisták és az eszközök szétszóródhatnak a házban, ami káoszt és zavart okoz.

Bár számos otthoni munkavégzési trükk létezik a termelékenység növelésére, az első lépésnek az kell lennie, hogy a házában egy helyet szenteljen a munkának. Ez jelzi az agyának, hogy ideje átállni munkamódba, és eljuttatja Önt a termelékenység zónájába.

Íme néhány szempont, amelyet érdemes figyelembe venni, amikor otthoni munkaterületet alakít ki:

Válasszon egy csendesebb helyet a házban, ahol jobban tud koncentrálni. Ha ez nem lehetséges, használjon zajszűrős fejhallgatót, hogy kiszűrje a zavaró zajokat.

Gondoskodjon minimalista háttérről, hogy ne vonja el mások figyelmét az online értekezleteken.

A munkaterületet úgy alakítsa ki, hogy bőséges természetes fény érje, mivel ez jót tesz a mentális egészségnek és a termelékenységnek.

Válasszon egy kellemes kilátású helyet, hogy javítsa hangulatát és kreativitását.

A távmunka ugyan rugalmasságot, kényelmet és időmegtakarítást kínál, de kihívásokkal is jár, például a különböző időzónákban dolgozó csapatok közötti együttműködés fenntartásával és a stabil internetkapcsolat biztosításával. Ezért elengedhetetlenek a kiváló minőségű technológiai eszközök.

Íme néhány elengedhetetlen technológiai eszköz, amelyre szükséged lesz az otthoni munkavégzéshez:

Laptop

A laptopon végzi a munkájának nagy részét. Az alábbi funkciókat tartsa szem előtt:

Hordozhatóság : Ha a munkája megengedi, a laptopok könnyűek és könnyen hordozhatók, így ideálisak.

Feldolgozási teljesítmény : Modern processzorok, mint például az Advanced Micro Devices (AMD) Ryzen 5 vagy 7, vagy az Intel i7, ha több feladatot végez egyszerre és igényes alkalmazásokat használ.

Akkumulátor élettartama : A laptopjának 8-10 órán át kell működnie akkumulátorról. Az akkumulátor élettartama azonban a napi használattól is függ.

Tárolás: 256 GB-os SSD-meghajtó elegendő. Ha azonban nagy fájlokat kell tárolnia, válasszon 512 GB-os vagy annál nagyobb kapacitású meghajtót.

Webkamera

Ha munkája során sokat kell videohívásokon keresztül együttműködnie, vagy képzéseket, webináriumokat kell tartania, akkor a beépített laptopkamerák nem feltétlenül a legideálisabb megoldás. Fontolja meg a következő tulajdonságokkal rendelkező webkamerákba való befektetést:

Magas felbontás : legalább 1080p az éles és tiszta képek érdekében

Automatikus fénykorrekció : A videó tisztaságának biztosítása különböző fényviszonyok mellett

Automatikus keretezés : hogy a keretben középen maradjon, még akkor is, ha a megbeszélés során mozog

Zajcsökkentő mikrofonok: a háttérzaj kiszűrésére és az audio tisztaságának fenntartására

Kettős monitor

Ha nehezen váltasz több alkalmazás között egyetlen képernyőn, akkor egy dupla monitor jó befektetés lehet. Figyelj olyan funkciókra, mint a nagy felbontás, az állítható állványok és a színpontosság. Emellett gondoskodj arról, hogy mindkét monitor felbontása és színei megegyezzenek, hogy a vizuális élmény egységes legyen.

Asztali számítógép

Ha munkája grafikai tervezéssel, videószerkesztéssel vagy szoftverfejlesztéssel kapcsolatos, akkor asztali számítógépre lesz szüksége. Válasszon olyan modellt, amely erős processzorral és nagy RAM-mal rendelkezik, és támogatja a zökkenőmentes munkához szükséges több monitor használatát.

Okostelefonok

A Frost & Sullivan tanulmánya szerint az okostelefonok körülbelül 34%-kal növelhetik a termelékenységet, így a munkavállalók naponta közel egy órányi munkaidőt és személyes időt takaríthatnak meg. A legtöbb távoli együttműködési eszköz okostelefonról is elérhető, így útközben is produktív maradhat.

Optimalizálja munkaterületét ergonómikus bútorokkal

A kényelem fontos. Végül is napi nyolc vagy több órát tölt a munkahelyén. A távmunka termelékenységének növelése érdekében az otthoni irodai tippek közül elsősorban olyan kiváló minőségű, ergonómikus bútorokba érdemes befektetnie, mint egy jó deréktámasztékkal ellátott otthoni irodai szék és egy állítható íróasztal.

Bár a bútorok igénye személyenként eltérő, íme néhány elengedhetetlen kellék az otthoni irodához:

Ergonómikus szék: Az otthoni irodához szükséges ergonómikus bútorok közül az első a jó irodai szék. Válasszon olyan széket, amelynek magassága, háttámlája és karfái állíthatóak, valamint légáteresztő anyagból készült, kényelmes párnázattal.

Álló asztal: Az állítható álló asztal segít váltani az állás és az ülés között, megelőzve a hátfájást és a rossz testtartást, miközben javítja a termelékenységet. Vásárlás előtt vegye figyelembe az olyan jellemzőket, mint a magasságbeállítás és az asztal mérete, az otthoni irodában rendelkezésre álló munkaterületnek megfelelően.

Laptop állvány: A laptop állvány a képernyőt szemmagasságba emeli, így nem kell nyakát és szemét megerőltetnie, hogy lefelé nézzen a képernyőre. Válasszon olyan állványt, amelynek magassága és szöge könnyen állítható.

Asztali lámpa: Az asztali lámpák csökkentik a szem fáradását és segítenek a feladatra koncentrálni; elengedhetetlen kiegészítői a WFH-készletnek, mivel elősegítik a koncentrációt és a kreativitást.

Helyezze előtérbe a nagy sebességű internetkapcsolatot

A szakadozó internetkapcsolat megzavarhatja a munkáját és csökkentheti a munkakedvét. A zavartalan internetkapcsolat elengedhetetlen ahhoz, hogy a feladatokra koncentrálhasson és zökkenőmentesen együttműködhessen a csapataival.

Vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi internetszolgáltatóval (ISP), hogy meghatározza az Ön igényeinek megfelelő szélessávú csomagot. Gondosan ellenőrizze az adatcsomagot és a használati korlátokat, hogy később ne legyenek sebességproblémák.

Ha az internetkapcsolata instabil, fontolja meg USB Type-C porttal rendelkező eszközök használatát. Ezek csatlakoztathatók Ethernet-adapterekhez, és stabil, gyors kapcsolatot biztosítanak, ami különösen fontos, ha sok videohívást bonyolít le, vagy nagy adatfájlokkal dolgozik.

Az otthoni munkavégzés néha túlzott terhelést jelenthet a szemnek, a hátnak, a csuklónak és a nyaknak. Ennek elkerülése érdekében érdemes befektetni olyan eszközökbe, mint:

Vezeték nélküli egér: A vezeték nélküli egér megszabadítja Önt a bosszantó kábelek és a megerőltetéssel járó sérülések kockázatától, lehetővé téve az eszközök közötti váltást anélkül, hogy ki kellene húznia és újra be kellene dugnia az adaptereket. Válasszon olyan egeret, amely illeszkedik a keze méretéhez, alakjához és fogási preferenciáihoz.

Vezeték nélküli billentyűzet: Különösen, ha író vagy programozó, a vezeték nélküli billentyűzet lehetővé teszi, hogy szabadon mozoghass a munkahelyeden, csökkentve a csuklód és a vállad terhelését. Kerüld a lapos billentyűzeteket, mert azok megterhelik a csuklódat. Fontold meg a ferde billentyűzetek vagy a beépített támasztékokkal és csuklótámaszokkal ellátott billentyűzetek használatát, hogy csuklód és alkarod egyenes maradjon munka közben.

Monitor kar: A képernyőre való közelről való nézés megterhelheti a testtartását, ezért szüksége van egy monitor karra, amellyel szabadon beállíthatja laptopja vagy számítógépe képernyőjét. Otthoni irodájának berendezéséhez fontolja meg egy dinamikus monitor kar beszerzését, mivel ez lehetővé teszi a monitor magasságának, dőlésszögének és elforgatásának beállítását, ami segít elkerülni a rossz testtartást és a szem fáradását.

Biztosítsa készülékei optimális hangminőségét

Az otthonról végzett értelmes és produktív munkához valós idejű és aszinkron videokommunikációra is szükség van. Mindkét videokommunikációs mód esetében gondoskodnia kell az eszközök, például a hangszórók, fejhallgatók és mikrofonok optimális hangminőségéről.

Különösen akkor, ha munkája videokonferenciák, podcastok vagy napi megbeszélések lebonyolítását is magában foglalja külső érdekelt felekkel, akkor asztali hangszórókra lesz szüksége, hogy javítsa videohívásai és felvételei hangminőségét.

További információ: Hogyan hozhatja ki a legtöbbet az aszinkron munkából?

Állítsa be a világítást és a hőmérsékletet

Környezetünk nagy szerepet játszik abban, hogyan érezzük magunkat a munkánkban. A világítás és a hőmérséklet ugyanolyan fontos a hangulatunk és a koncentrációs képességünk szempontjából, mint a hangok.

Ha hosszú ideig mesterséges vagy gyenge fénynek vagyunk kitéve, kortizolszintünk csökken, ami hosszú távon álmossághoz és stresszhez vezet. Hasonlóképpen, a nagyon hideg vagy nagyon meleg hőmérséklet elvonja figyelmünket a munkáról és a kreativitásról, és fizikai kényelmetlenségre irányítja gondolatainkat.

A távmunka egyik legnagyobb előnye, hogy a világítást és a hőmérsékletet a saját igényeinknek megfelelően állíthatjuk be. Szerezzen be minél több természetes fényt, és tartsa a szobát optimális hőmérsékleten (ne legyen túl meleg vagy túl hideg), hogy a feladatokra tudjon koncentrálni. Találja meg, mi a legmegfelelőbb az Ön számára, és alakítsa ki a teret ennek megfelelően.

Ha a távmunkához használt berendezés nem kap elég természetes fényt, fontolja meg világos, nappali fényt adó lámpák, például asztali lámpák és állólámpák használatát. A megfelelő hőmérsékletű, jól megvilágított irodában meg fog lepődni, mennyire megnő az energiaszintje és a termelékenysége.

Biztosítsa eszközeit túlfeszültség-védővel

Csak egy kis feszültségnövekedés is áramütést okozhat, és károsíthatja érzékeny elektronikus eszközeinket.

Ahogy egyre több otthoni munkavégzéshez szükséges eszközt adunk hozzá távoli irodánkhoz, elengedhetetlenül fontos, hogy az elektronikus eszközöket, például a laptopokat, monitorokat, töltőket és egyebeket túlfeszültség-védővel lássuk el.

A csúcskategóriás eszközök védelme érdekében keressen olyan túlfeszültség-védőt, amelynek magas a joule-érték (a joule-érték azt mutatja, hogy a túlfeszültség-védő mennyi energiát képes elnyelni meghibásodás nélkül), legalább 600-as alapszintű védelemhez.

Ne feledje, hogy a túlfeszültség-védők nem tartanak örökké, ezért cserélje ki őket, ha túllépik az energia szintjüket. Válasszon olyan túlfeszültség-védőket, amelyek jelzik, ha az energiájuk elfogy, és cserére szorulnak.

Az otthoni munkavégzés remek módja az energiaszint és a termelékenység kezelésének. Ha ez egy frissítő 20 perces szundítást jelent a nap közepén, vagy egy sétát a környéken, hogy feltöltődjön, mindaddig, amíg eléri a céljait, mindez lehetséges a távmunkával.

Az egyetlen kihívás az lehet, hogy időzónákban vagy eltérő munkaidőben dolgozó csapattagokkal kell együttműködnie. Ehhez speciális feladatkezelő és termelékenységi eszközökre van szükség.

A ClickUp időgazdálkodási lehetőségeket kínál Önnek azáltal, hogy egyszerűsíti a projektmenedzsmentet és megspórolja a feladatokkal kapcsolatos frissítésekkel kapcsolatos oda-vissza levelezést.

A ClickUp Remote Team projektmenedzsment szoftver segítségével minden csapata zökkenőmentesen együttműködhet több projekten, függetlenül attól, hogy hol tartózkodnak.

Kezdje el használni a ClickUp távoli munkamenedzsment szoftvert. Hozzon létre egy virtuális munkaterületet, amely az Ön egyedi igényeihez igazodik.

Kövesse nyomon az előrehaladást a ClickUp Tasks segítségével

A ClickUp Tasks segítségével egyedi feladatállapotokat hozhat létre, amelyek túlmutatnak az egyszerű „Teendő” és „Befejezett” állapotokon, így átláthatóságot és láthatóságot biztosítanak a csapat előrehaladásáról a projekt több szakaszában. Ezenkívül:

Kezelje a munkát feladat típusok szerint , hogy a csapatok feladatait egyértelmű kategóriákba sorolhassa, így mindenki tisztában lesz a teljesítendő feladatokkal és elvárásokkal. Például a tervezőcsapat esetében a feladat típusok a következők lehetnek: weboldal átalakítása, értékesítési prezentáció tervezése, termékbevezetéshez kapcsolódó közösségi média bejegyzések stb.

Állítson be prioritási szinteket alacsonytól sürgősig, hogy csapata ne hagyjon ki egyetlen sürgős feladatot sem.

Adjon kontextust a feladatokhoz egyéni mezőkkel , ahová linkeket, legördülő menüket és további információkat adhat hozzá, hogy elkerülje a oda-vissza kommunikációt.

Kapcsolódó és egymástól függő feladatok összekapcsolása feladatfüggőségekkel, ahol két vagy több kapcsolódó feladatot összekapcsolhat, és könnyedén nyomon követheti az előrehaladást.

A testreszabható feladat típusok segítségével növelheti a projektek áttekinthetőségét, és javíthatja a feladatkezelési tevékenységek szervezettségét.

Érje el céljait a ClickUp Goals segítségével

A ClickUp Goals segít nyomon követhető célokat létrehozni, beleértve a világos ütemterveket, célokat és az automatikus haladás nyomon követését. Használhatja a következőkre:

Több feladatot vagy listát is összekapcsolhat egy céllal , hogy jobban nyomon követhesse a feladatok általános előrehaladását.

Hozzon létre „számcélokat” , hogy számszerűsítse a cél eléréséhez szükséges tennivalók listáját.

Hozzon létre „pénzügyi célokat” , hogy nyomon követhesse az olyan célok elérését, mint az értékesítési és bevételi célok.

Több cél elérésének folyamatát egy képernyőn láthatja a „Célok elérésének összefoglalása” funkcióval.

Kövesse nyomon céljait a legfontosabb KPI-k segítségével, és automatikusan kapjon részletes áttekintést az előrehaladásáról.

Növelje termelékenységét a ClickUp Dashboards segítségével

A ClickUp Dashboards segítségével azonnal betekintést nyerhet termelékenységébe. Használja személyre szabott napi irányítópult létrehozásához, ahol prioritásokat állíthat fel feladataival kapcsolatban, nyomon követheti az előrehaladást, és a munkája legfontosabb területeire koncentrálhat.

Ezt a következőkre is felhasználhatja:

Hasznos információkat kaphat a projektfrissítésekről, a csapat munkaterheléséről, az időkövetésről, a szoftveres sprintekről és még sok másról.

Tekintse meg csapatának munkaterhelését részletesen , hogy a határidők nyomon követésével és a projektekben részt vevő munkatársak megtekintésével gyorsabban végezze el a minőségi munkát.

A ClickUp 3. 0 Dashboards funkciójával átfogó képet kaphat a projekt állásáról és a csapat vagy osztály fennmaradó feladatairól.

Használja a burn-down diagramot a szoftverfejlesztési projekt fennmaradó munkaterhelésének vizualizálására, hogy a sprint célkitűzését a terv szerint tudja tartani, és az erőforrásokat okosan tudja elosztani.

Testreszabhatja a műszerfalakat több mint 60 kártyával, amelyek bármilyen típusú munkához illeszkednek, és listákat, táblázatokat, grafikonokat és egyebeket adhat hozzá, hogy személyre szabott műszerfalakat hozzon létre csapatának.

Gyorsítsa fel a szoftverek szállítását a ClickUp Dashboards Burndown Card segítségével

A ClickUp Views segítségével egyszerűsítheti a napi munkát

A ClickUp Views széles választékával több mint 15 rugalmas nézet segítségével vizualizálhatja munkáját és annak előrehaladását, például táblázat, Kanban tábla, Gantt-diagram, gondolattérképek, fehér táblák és még sok más formában.

Használja a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy megtekintse a projekt állapotát a különböző együttműködő csapatoknál.

Ezek segítségével:

Tekintse át munkáját a számára legkényelmesebb módon, kövesse nyomon az előrehaladást, azonosítsa a szűk keresztmetszeteket, és kezelje a csapat kapacitását az adatok alapján.

Valós időben brainstormingoljon csapatával , és alakítsa az ötleteket konkrét feladatokká, egyértelműen meghatározott határidőkkel és felelősökkel.

A ClickUp Workload View segítségével azonnal betekintést nyerhet a csapat kapacitásába , és azonosíthatja, kiknek nincs kihasználva a kapacitása, és melyik csapattagok kapacitása túlterhelt. Azonosítsa azokat a feladatokat, amelyekhez további erőforrásokra van szükség, és ennek megfelelően rendeljen hozzájuk határidőket és erőforrásokat.

A ClickUp Workload View segítségével láthatja a csapat kapacitását, és intelligensen oszthatja el az erőforrásokat a különböző feladatok között.

Végezzen valós idejű szerkesztéseket a ClickUp Docs segítségével

Akár SOP-kat, üzleti terveket, tudásbázisokat vagy wikiket szeretne létrehozni, a ClickUp Docs a legjobb választás. A Docs segítségével a következőket teheti:

Valós időben szerkesztheti a csapatával

Csatlakoztassa a dokumentumokat a munkafolyamatokhoz, és alakítsa a szöveget konkrét feladatokká

Hozzárendelhet megjegyzéseket és teendőket a csapat tagjaihoz, és szigorú hozzáférés-vezérléssel védheti dokumentumait.

Csatlakoztassa a dokumentumait a munkafolyamatokhoz, és alakítsa a szöveget nyomon követhető feladatokká a ClickUp Docs segítségével.

Ha kérdéseket szeretne feltenni, kétségeket tisztázni és megjegyzéseket küldeni a csapattagoknak, akkor a ClickUp Comments segítségével biztosan elvégezheti a munkáját. Lehetőségek:

Válaszoljon a szöveg meghatározott részeire az adott szakasz kijelölésével. Ez különösen hasznos, ha több kérdésre kell válaszolnia, vagy több tevékenységre kell reagálnia a feladatában.

Hozzon létre új feladatokat és alfeladatokat a megjegyzésekből bármely meglévő feladatban, hogy később visszatérhessen hozzájuk.

Győződjön meg arról, hogy megjegyzéseit mindenki láthatja, azáltal, hogy a megjegyzéseket közvetlenül a feladatokhoz rendeli a felhasználókhoz, és gyorsan áttekintheti a hozzárendelt megjegyzéseket a ellenőrzőlistán.

Könnyű kommunikáció a ClickUp Inbox segítségével

A ClickUp Inbox segítségével egyetlen felületről kommunikálhat a csapatával az összes projektjével kapcsolatban. Ezzel a következőket teheti:

Jelölje ki a legfontosabb értesítéseket, és tegye félre azokat, amelyekkel később foglalkozhat.

Tekintse meg feladatait és értesítéseit egymás mellett, hogy releváns kontextust kapjon az összes értesítéséhez.

Végezze el feladatait a megújult ClickUp Inbox segítségével, amelynek célja, hogy gyorsan áttekintse prioritásait és elvégezze a munkát.

Fokozza projektmenedzsmentjét a ClickUp Brain segítségével

Ne keressen kézzel információkat és frissítéseket, hanem kapjon azonnali válaszokat minden munkával kapcsolatos kérdésére a ClickUp Brain segítségével. Ez a következőket segíti:

A ClickUp Brain AI Project Manager segítségével pontos információkat kaphat projektje előrehaladásáról.

A ClickUp Brain AI Writer for Work segítségével gyorsabban hozhat létre és szerkeszthet tartalmakat. Az AI segítségével válaszolhat az üzeneteiben feltett kérdésekre, és azonnal sablonokat generálhat bármilyen felhasználási esethez.

Készítsen projektismertetőket, foglalja össze a csevegési szálakat, és csiszolja tartalmát a ClickUp Brain segítségével.

Tervezze meg a távmunka folyamatait egy ingyenes ClickUp sablon segítségével

Ha távoli munkára való áttérésre készül, vagy a távoli munkavégzés során történő együttműködés javítására törekszik, akkor először is egy praktikus struktúrára lesz szüksége. Mi pedig pontosan ezt tettük meg Önnek a ClickUp távoli munkavégzési terv sablonjával.

Töltse le ezt a sablont Kész, teljesen testreszabható ClickUp távmunka-terv sablon, amely javítja a földrajzilag elszórt csapatok távmunka-termelékenységét.

A sablon Idővonal nézet segít a feladatok vizualizálásában és szervezésében, míg az Aktivitások nézet teret biztosít az ötletek kidolgozásához és tárolásához. A Haladás nézet tájékoztatja Önt a feladatok elvégzéséről, a Projektvezetők nézet pedig megkönnyíti a feladatok kiosztását és a csapat haladásának nyomon követését. Ezek a nézetek együttesen átfogó megoldást kínálnak a távoli munkaprojektek tervezéséhez, végrehajtásához és nyomon követéséhez.

Használja ezt a sablont a következőkre:

Készítsen összevont tervet a csapatának, hogy zökkenőmentesen válthassanak át a távmunkára.

Határozza meg az egyes csapattagok szerepét és elvárásait

Szervezze meg és kövesse nyomon az átállással kapcsolatos feladatok előrehaladását

A legjobb otthoni irodai berendezési ötletek, amelyek inspirálhatják Önt

Nehéz lehet mindig motiváltnak és produktívnak maradni, de egy kis inspiráció mindig segít.

Íme néhány ötlet, amely inspirálhatja otthoni irodájának berendezését:

Tartsa rendben az íróasztalát: Ahhoz, hogy a munkaterülete rendezett és áttekinthető legyen, csak néhány asztali kiegészítővel és a mindennap használt tárgyakkal Ahhoz, hogy a munkaterülete rendezett és áttekinthető legyen, csak néhány asztali kiegészítővel és a mindennap használt tárgyakkal rendezze be az íróasztalát . Ez lehet a kávéscsészéje, a vizes palackja, a munkához használt eszközök és egy napló a gyors jegyzetekhez.

Tartsa a teret világosnak és vidámnak: A jól megvilágított és megfelelően szellőző otthoni iroda tökéletes hely a gondolkodáshoz, az alkotáshoz és a legjobb teljesítményhez.

Tartsa fenn a munka és a szórakozás egyensúlyát: Gondoljon arra, mi segít Önnek inspirált és vidám maradni munka közben, és ezeket a dolgokat helyezze el az otthoni irodájában anélkül, hogy túlzsúfolná azt. Ez lehet könyvek, hangszerek vagy keretezett fotók szeretteiről.

Nyugtató színek használata: Ne feledkezzünk meg arról, hogy a színek milyen hatással vannak hangulatunkra és élményeinkre. Hozzon nyugtató színeket távoli irodájába egy szép Ne feledkezzünk meg arról, hogy a színek milyen hatással vannak hangulatunkra és élményeinkre. Hozzon nyugtató színeket távoli irodájába egy szép irodai növény elhelyezésével, vagy ha lehetséges, festse a mellette lévő falat vidám színre, hogy javítsa koncentrációját és hangulatát.

Használjon sokoldalú otthoni munkavégző eszközt: Az : Az otthoni munkavégző eszközök használata a csapat együttműködésének és a feladatkezelésnek egy felületen történő összefogására nagyobb átláthatóságot biztosít a működésében, és lebontja a távmunka akadályait.

Fejlessze otthoni irodáját a ClickUp segítségével

A távmunkában könnyű elterelni a figyelmet, vagy hiányozni kezd a hagyományos iroda rendje és infrastruktúrája. De ha jól megtervezi otthoni irodáját, ugyanolyan kényelmesen dolgozhat otthonról, és talán még a termelékenysége is növekedni fog.

A ClickUp lehetővé teszi és javítja a távmunkát azáltal, hogy földrajzilag elszórt csapatokat hoz össze egyetlen platformon. Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy könnyedén együttműködjenek a feladatokban, kommunikáljanak egymással, üzleti stratégiákat dolgozzanak ki és ötleteket gyűjtsenek, mindezt anélkül, hogy több alkalmazást kellene használniuk.

Fejlessze otthoni irodáját a ClickUp távoli munkavégzési terv sablonjával, és váltson zökkenőmentesen a távoli munkavégzésre. Szerencsére a ClickUp leghasznosabb funkciói közül néhányat felár nélkül vehet igénybe! Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és próbálja ki saját maga!