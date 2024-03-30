14 otthoni munkavégzési tipp a termelékenység növeléséhez

A hagyományos munkakörnyezet a világjárvány után jelentősen átalakult, és sok vállalat átállt a hibrid vagy teljes mértékben távoli munkavégzési modellre. A távoli munkavégzés növeli a termelékenységet, segít fenntartani a munka és a magánélet egyensúlyát, és időt takarít meg.

Nem csoda, hogy a munkavállalók 98%-a azt mondja, hogy legalább részben távmunkát szeretne végezni. De az otthoni munkavégzésnek is megvannak a maga kihívásai. Kiégéshez vezethet, megnehezítheti a kollégákkal való kapcsolattartást, és akár a határaidat is befolyásolhatja.

Ezért állítottuk össze ebben a blogban a legjobb otthoni munkavégzési tippeket. Ezek a tippek segítenek leküzdeni a távoli munkavégzéssel járó kihívásokat, és biztosítják, hogy a lehető legjobban kihasználja az idejét.

Az otthoni munkavégzés kihívásai

Mielőtt megvitatnánk a legjobb otthoni munkavégzési tippeket, amelyek segítenek megőrizni a termelékenységet, nézzük meg gyorsan néhány, az otthoni munkavégzéssel kapcsolatos gyakori kihívást. 🏠

Kimerültség

A Forbes Advisor felmérése szerint a távmunkások 69%-a számolt be arról, hogy kimerültnek érzi magát a digitális kommunikációs eszközök használata miatt. A Slack értesítések, e-mailek, Zoom-hívások és telefonhívások állandó áradata hatással lehet a munka és a magánélet egyensúlyára, és mentális fáradtságot okozhat a távmunka során.

Nehézségek a határok kijelölésében

A munka és a magánélet szétválasztása kihívást jelent, ha otthonról dolgozik, mivel nincs fizikai elválasztás a munkaterület és a magánélettér között. Sok távoli munkavállaló túlterhelt és nyomást érez, hogy folyamatosan elérhető legyen, mivel nincs rutinja és meghatározott munkaideje.

Kapcsolat hiánya a munkatársakkal

A személyes interakciók hiánya megnehezíti a munkatársakkal való kapcsolattartást. Hosszú távon ez gyakran elszigeteltséghez, magányossághoz és rossz mentális egészséghez vezet, mivel a távmunkások nem részesülnek az irodai környezet társadalmi aspektusaiban.

Több zavaró tényező

Az otthon néha nagyon mozgalmas hely lehet, sok zavaró tényezővel. Lehet, hogy más családtagok is ott dolgoznak, barátok és rokonok látogatnak meg, és lehet, hogy házimunkát kell végezni, vagy a gyerekekre kell vigyázni. Mindez befolyásolhatja a termelékenységét, és megakadályozhatja, hogy a munkájára koncentráljon.

Otthoni munkavégzéshez kapcsolódó tippek a távoli munkavégzés hatékonyságának növeléséhez

Íme a legjobb otthoni munkavégzési tippek, amelyekkel növelheti termelékenységét és leküzdheti ezeket a kihívásokat:

1. Jelölj ki egy munkaterületet

A kanapén vagy az ágyon való munkavégzés vonzónak tűnik. De ne feledje, hogy ezek a termelékenység ellenségei, mivel az elméje ezeket a pihenéssel és a szórakozással társítja. Szüksége van egy külön munkaterületre, hogy fizikai határt teremtsen a munka és az otthon között.

Hozzon létre egy külön munkaterületet, amely segít munkára koncentrálni, legyen az egy külön szoba vagy a nappali egy kis sarka. Íme néhány tipp az otthoni irodához:

Állítsa be a munkaterületét egy ablak mellé, ahol friss levegő és napfény éri☀️

Ha könnyen elterelődik a figyelme, tartsa a munkaterületét távol a konyhától, a nappalitól vagy a forgalmas utcára néző ablaktól.

Használja ki azt, amije van. Ha nincs külön szobája, állítson be egy irodai széket és íróasztalt a szobája egyik sarkában.

Szerezzen be ergonómikus bútorokat (beleértve az ergonómikus billentyűzeteket) otthoni irodájához, ha kényelmetlenül érzi magát, ha hosszú ideig ül.

Ha gyakran van szüksége változatosságra, válasszon álló íróasztalt!

2. Optimalizálja a munkaterületét

Már van kijelölt munkaterülete. Remek! De valóban megfelelő az Ön számára? Fontos, hogy olyan munkaterületet hozzon létre, amely elősegíti a munkavégzést és a termelékenységet. Az első lépés ehhez az, hogy tisztán és rendezett állapotban tartsa a teret. A következőket is megteheti a további optimalizálás érdekében:

Tegye zöldebbé a környezetét oxigéntermelést növelő, levegőtisztító növényekkel🪴

Tartson egy nagy palack vizet a közelében, hogy ne felejtse el rendszeresen inni.

Tegye vidámabbá kedvenceivel. Adjon hozzá egy műalkotást, egy kis festéket vagy bármit, ami energiával tölti el.

Tartson kéznél egy zenelejátszót és egy törölhető táblát, ha szükséges.

Nekem sokat segít, hogy van egy külön irodám 🙂 Van néhány barátom, akiknek csak egy íróasztaluk van a nappaliban, és panaszkodnak a termelékenységükre! Meg kell néznem a Brain Food lejátszási listát a Spotify-on!

3. Alakítson ki rutinokat

Az otthoni munkavégzés egyik jelentős előnye a rugalmasság, hogy Ön állapíthatja meg a munkaidejét, és akkor dolgozhat, amikor csak akar. Ez az előny azonban gyorsan kihívássá válhat, ha nem tud állandó rutinot kialakítani. A jó rutin a kulcsa a produktív napnak.

Állítsa be munkaidejét, és használjon munkarend-alkalmazást a napi ütemezéshez. A menetrend előre láthatóságot biztosít, miközben napja jól strukturált lesz.

Készítse el napi ütemtervét, és gyorsan adjon hozzá nem tervezett feladatokat a naptárához a ClickUp segítségével

Kezdje egy reggeli rituáléval, amely jelzi a munkanap kezdetét. Ez lehet kávéfőzés vagy akár egy rövid séta. A nap végén tekintse át, mit ért el, és tervezze meg a következő napot.

Végül pedig ne felejtsen el jól kialudni. A kipihent agy segít koncentrálni és boldogabbá teszi a napját.

4. Rendszeresen tartson szüneteket

Az otthoni munkavégzés azt jelenti, hogy az időd nagy részét az íróasztalodnál ülve töltöd. Az egész napos ülés azonban káros hatással van a testedre és a termelékenységedre.

Ezért nagyon fontos, hogy rendszeresen szünetet tartson. Nyújtsa ki a testét, csináljon jógát, sétáljon, pihentesse a szemét, öntözze meg a növényeket, és kapcsolódjon ki a munkából. Már egy 10 perces szünet is elég ahhoz, hogy felfrissítse az elméjét. Szükség esetén napközben is aludhat egy rövidet, hogy feltöltődjön energiával.

A fizikai aktivitás az egyik legjobb otthoni munkavégzési trükk, amely megakadályozza a kiégést, élesíti a koncentrációt és csodákat tesz a termelékenységgel. Ezért tegye a rendszeres szüneteket állandó részévé a napirendjének. Ha emlékeztetőkre van szüksége, használjon egy távoli munkavégzési eszközt, hogy emlékeztetőket állítson be a gyakori szünetekre.

5. Használjon termelékenységet növelő eszközt

A ClickUp Dashboard segítségével egy pillanat alatt áttekintheti az elért eredményeket és a függőben lévő feladatokat

Az egyik legjobb otthoni munkavégzési tipp az otthoni munkavégzéshez szükséges eszközök használata a munkanap szervezéséhez és kezeléséhez. Használjon szervezési alkalmazásokat, kommunikációs szolgáltatásokat, feladatkezelő rendszereket és termelékenységi sablonokat.

Számos távoli együttműködési eszköz lehetővé teszi a csapatok számára, hogy függetlenül dolgozzanak, és ugyanakkor jól összekapcsolódjanak. Ha azonban fárasztónak tűnik különböző alkalmazások használata különböző célokra, fontolja meg egy all-in-one termelékenységi eszköz használatát, mint például a ClickUp. Íme, hogyan használhatja a ClickUp-ot távoli csapatok számára, hogy átalakítsa otthoni munkavégzési élményét:

Írjon gyorsabban, készítsen gyors összefoglalókat, és találjon választ kérdéseire a ClickUp Brain segítségével

Zökkenőmentes munka a Docs segítségével: Készítsen, szervezzen és osszon meg projektdokumentumokat Készítsen, szervezzen és osszon meg projektdokumentumokat a ClickUp Docs segítségével, amely a ClickUp-ban található összes dokumentumának és egyéb munkájának otthona. Adjon hozzá oldalakat és aloldalakat, formázza és stílusozza őket tetszése szerint, állítsa be a hozzáférési jogosultságokat, és adjon hozzá együttműködőket. A gyakran használt dokumentumokat sablonokká is konvertálhatja. Adjon hozzá fájlokat, és kapcsolja össze dokumentumait a munkafolyamatokkal.

Használja ki az AI erejét: A ClickUp Brain a legjobb AI-asszisztens. Tegyen fel kérdéseket a munkájával kapcsolatban a ClickUp bármely részén, automatizálja a feladatokat és a haladásról szóló frissítéseket, gyorsan hozzon létre különféle tartalmakat és még sok mást.

Közös ötletelés: Dolgozzon együtt távolról a csapatával, és ötleteljenek új ötleteket a ClickUp Whiteboards és a gondolattérképek segítségével. Ez segít abban, hogy mindenki részt vehessen az ötletelésben, függetlenül a helyszíntől.

Maradjon ugyanazon az oldalon: A távoli munkavégzés nem jelenti azt, hogy nem lehet összehangoltan dolgozni. A csapatok A távoli munkavégzés nem jelenti azt, hogy nem lehet összehangoltan dolgozni. A csapatok a ClickUp Goals segítségével állítják be és követik nyomon a csapat és az egyéni célokat, és teremtenek felelősségvállalást. A csapatvezetők a Remote Work Plan Template segítségével bárhonnan figyelemmel kísérhetik a távoli munkavállalók projektjének előrehaladását, és meghatározhatják az elvárásokat és a szerepeket.

Töltse le ezt a sablont Készítsen átfogó átállási tervet alkalmazottai számára a Távmunka terv sablon segítségével.

Legyen szervezett: A ClickUp Tasks segítségével minden munkáját egyszerűsítheti; hozzon létre feladatokat és alfeladatokat céljai, dokumentumai és megjegyzései alapján, majd kövesse nyomon őket a számos testreszabható nézet segítségével.

A haladás vizualizálása : Kövesse nyomon saját és csapata haladását, és tekintse át a függőben lévő feladatokat – mindezt egyetlen pillantással, : Kövesse nyomon saját és csapata haladását, és tekintse át a függőben lévő feladatokat – mindezt egyetlen pillantással, a testreszabható és megosztható ClickUp Dashboards segítségével.

Csökkentse a kontextusváltást : Integrálja a ClickUp-ot több mint 1000 alkalmazással, beleértve a Zoomot, a Slacket, a Google Naptárat, a Google Drive-ot, a Dropboxot és a Loomot, így nem kell folyamatosan váltogatnia a képernyők között. Integrálja a ClickUp-ot több mint 1000 alkalmazással, beleértve a Zoomot, a Slacket, a Google Naptárat, a Google Drive-ot, a Dropboxot és a Loomot, így nem kell folyamatosan váltogatnia a képernyők között.

Időmegtakarítás: Hozzáférés egy hatalmas, előre elkészített termelékenységi és Hozzáférés egy hatalmas, előre elkészített termelékenységi és projektmenedzsment sablonokból álló könyvtárhoz, hogy gyorsan elindulhasson.

6. Szánjon időt a koncentrációra

Az időbeosztás az egyik kedvenc otthoni munkavégzési trükkünk. Kutatások bizonyítják, hogy a legjobb eredményeket akkor érhetjük el, ha teljes figyelmünket egy adott feladatra összpontosítjuk. Ezért jelölje be a naptárában azokat az időpontokat, amikor energiát és koncentrációt igénylő munkára összpontosít. Tegye ezt a szünetekhez hasonlóan a napirendjének állandó részévé.

Sok mindent el lehet érni, ha megszakítás nélkül egy adott feladatra koncentrál. Ezért gondoskodjon arról, hogy ne legyenek megszakítások, még üzenetek sem. A jobb időbeosztáshoz használja a ClickUp időbeosztási sablonját.

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon múltbeli, jelenlegi és jövőbeli tevékenységeit a Time Blocking Template segítségével.

A sablon segítségével nyomon követheti a megbeszéléseit, kijelölheti a koncentrációra szánt időt, megértheti a feladatok közötti összefüggéseket és elkerülheti a túlterhelést. Emellett pihenésre és feltöltődésre is szánhat időt.

7. Teremtsen egyensúlyt a munka és a magánélet között

A munka és a magánélet egyensúlyának megteremtése kihívást jelenthet, ha a munkaterületed az otthonod. Azonban elengedhetetlen, hogy szabályokat és határokat állíts fel. Íme, mit kell tenned:

Állítson be fix munkaidőt, például 9-től 17 óráig vagy 10-től 18 óráig. A munkanap végén fejezze be a munkát.

Készítse el napi ütemtervét a ClickUp naptárnézetével , és állítson be ismétlődő emlékeztetőket az Emlékeztetők segítségével.

Tájékoztassa családját a munkaidejéről, és kérje meg őket, hogy ne zavarják meg ebben az időszakban.

Ha gyermekei vannak, próbálja meg a munkáját az ő időbeosztásukhoz igazítani.

Kommunikáljon csapattagjaival, amikor nem érhető el csevegésre. A legegyszerűbb módja ennek, ha a csapatkommunikációs eszközön „elfoglalt” státuszt állít be, vagy kikapcsolja az értesítéseket az adott időtartamra.

Szabadidejében is tartsa be ezeket a határokat. Ne válaszoljon munkaidőn kívül a munkával kapcsolatos értesítésekre vagy üzenetekre, kivéve, ha valóban vészhelyzet áll fenn.

Legyen rugalmas. Bár a rutin kialakítása elengedhetetlen, legyen elég rugalmas ahhoz, hogy szükség esetén megváltoztassa azt.

💡 Kiemelt: Chris Cunningham, a közösségi marketing vezetőnk érdekes véleményt fogalmazott meg a munka és a magánélet egyensúlyáról

8. Öltözzön a sikerre

Az otthoni munkavégzés egyik legnagyobb előnye, hogy pizsamában is dolgozhat. De mi lenne, ha azt mondanánk, hogy ez egyben a termelékenységének is a legnagyobb hátránya?

Pizsamában, az ágyból vagy a kanapéról dolgozni nem ajánlott. Az agy ugyanis ezeket a dolgokat a pihenéssel és az alvással társítja. Ezért öltözzön fel a sikerre, még akkor is, ha nincs tervezett virtuális megbeszélése.

Tegye ezt a rutinjának részévé. A munkaruha felvétele és a reggeli rituálé elvégzése jelzi, hogy megkezdődött a munkanapja. A munkanap végén pedig öltözzön vissza kényelmes pizsamájába, és pihenjen.

Ez segít abban is, hogy mentálisan is kiszakadjon a munkából. Ismétlem, ez nem azt jelenti, hogy minden nap munkaruhát kell viselnie. Adjon magának egy kis szünetet, amikor szükségesnek érzi.

9. Egészségesen táplálkozzon

A távmunka gyakran az ebéd kihagyásához vezet, mivel nincsenek irodai kollégák, akik emlékeztetik az ebédidőre, vagy mert egész nap egészségtelen snackeket fogyasztott munka közben.

Ehelyett tervezzen be egy ebédszünetet, hogy újratöltődjön és egy kicsit kiszakadjon a munkából. Egyen egészséges ételeket, amelyek energiával látják el. Az esetleges éhségrohamok esetére tartson kéznél egészséges snackeket (gyümölcsöket, dióféléket, humuszt, görög joghurtot stb. ). És ne felejtsen el folyadékot fogyasztani. 🥤

Zárja le az ebédidőket, és gondoskodjon arról, hogy azok ne befolyásolják a munkarendjét a Google Naptár – ClickUp integráció segítségével.

10. Készítsen B tervet

A hatékony otthoni munkavégzéshez elengedhetetlen a technológia. Sajnos a technológia és az eszközök megbízhatatlanok lehetnek, hirtelen leállások, WiFi-problémák stb. miatt. Ezért készítsen B-tervet arra az esetre, ha elkerülhetetlenül szembesül ezzel a problémával.

Íme néhány lehetséges lépés, amelyet beépíthet ebbe a tartalék tervbe:

Készítsen cselekvési tervet arra, hogy mit fog tenni az egyes lehetséges forgatókönyvekben.

Ha áramkimaradás várható, készüljön fel a technikai eszközök és az internetkapcsolat vészhelyzeti biztonsági mentésére.

Szerezzen be mobil adatcsomagot WiFi-problémák esetére

Legyen kéznél egy tartalék számítógép vagy tablet, arra az esetre, ha valami történne a szokásos eszközével.

Használjon online szolgáltatásokat és eszközöket az adatok biztonsági mentéséhez, hogy ne veszítsen el dokumentumokat vagy fájlokat áramkimaradás esetén.

Keressen néhány coworking helyet vagy kávézót, ahol dolgozhat, ha valamilyen okból nem tud otthon dolgozni.

11. Változtassa meg időnként a környezetét

Időnként változtassa meg a munkaterületét, hogy megszüntesse a monotonitást. Menjen el egy helyi kávézóba, keressen egy coworking helyet, vagy látogasson el a könyvtárba. Dolgozhat barátjával együtt vagy egy parkban is. A választás az Öné!

A munkakörnyezet megváltoztatása csodákat tesz a kreativitással és a koncentrációval. Javítja a hangulatot is, és lehetővé teszi, hogy a családon kívüli emberekkel is kommunikáljon.

12. Lépjen kapcsolatba kollégáival

A ClickUp segítségével hatékonyan tarthat megbeszéléseket és működhet együtt másokkal, függetlenül a tartózkodási helyétől.

Az otthoni munkavégzés korlátozza a munkatársakkal való interakciót, ami gyakran elszigeteltséghez és magányhoz vezet. Ezért elengedhetetlen, hogy kapcsolatban maradjon munkatársaival és barátaival. Manapság sok vállalat ösztönzi ezt, hogy távoli munkavállalóik elégedettek és elkötelezettek maradjanak.

Tartson fenn időt a naptárában a csapattal való személyes interakciókra. Vegyen részt online csapatépítő tevékenységekben és virtuális kávészünetekben. Ossza meg történeteit, tapasztalatait, személyes anekdotáit és véletlenszerű dolgokat, hogy kapcsolatba lépjen másokkal. Használhat virtuális együttműködési eszközöket, mint például a ClickUp, hogy valós időben kapcsolatba lépjen kollégáival.

Találkozzon csapatával videohíváson ( a Zoom-hívásokat a ClickUp-ból indíthatja el ) egy kávészünetre, játsszon szórakoztató játékokat, és küldjön üzeneteket a ClickUp Chat segítségével.

A Docs, a fájlok és a feladatok között aszinkron módon is kommunikálhat megjegyzések és @ említések segítségével.

13. Kerülje a halogatásokat és a figyelemelterelő tényezőket

A ClickUp Docs Focus Mode funkciója segít koncentrálni egy feladat egy részére, és produktív maradni.

A halogatás hihetetlenül könnyűvé válik az otthon kényelmében, főleg azért, mert sok zavaró tényező van. Íme néhány tipp, hogy elkerülje a zavaró tényezőket:

Bontsa fel a túl nagy feladatokat kisebb, kezelhető részekre.

Minimalizálja a televízió és a közösségi média okozta zavaró tényezőket. Ha szokása, hogy perceken belül válaszol a szöveges üzenetekre, kapcsolja be telefonja fókusz módját.

A ClickUp Docs alkalmazásban dolgozva a Focus módot is használhatja, hogy elkerülje a zavaró tényezőket.

Tájékoztassa családtagjait vagy lakótársait a munkaidejéről

Használjon zenét a háttérzaj elnyomására

Használjon zajszűrős fejhallgatót, hogy koncentrált maradjon, ha a zene nem az Ön stílusa.

Határozzon meg konkrét időpontokat az e-mailek és szöveges üzenetek ellenőrzésére.

Használjon olyan alkalmazásokat, mint a Forest vagy a BlockSite, hogy elkerülje a figyelmet elterelő weboldalakat.

14. Jutalmazza meg magát egy produktív hét után

Az embereknek szükségük van elismerésre és megerősítésre. Ezért jutalmazza meg magát valami kedves dologgal egy sikeres és produktív hét után. Látogasson el kedvenc helyére, találkozzon barátaival, vagy tegyen bármit, ami örömet okoz.

Ez megerősíti és motiválja Önt, hogy a jövő héten is keményen dolgozzon. Emellett feltöltődhet és javíthatja a társas interakciókat is.

Az Ön útja a termelékenységhez a távoli világban

Az otthoni munkavégzés egy olyan trend, amely világszerte egyre népszerűbbnek tűnik. A munkavállalók kedvelik annak számos előnyét, többek között az idő- és pénzmegtakarítást, a jobb munka-magánélet egyensúlyt és még sok mást. Természetesen vannak kihívásai is, de ezeket okosan lehet kezelni.

A cikkben bemutatott otthoni munkavégzési tippek segítenek abban, hogy többet hozhasson ki a munkanapjaiból. A munkaterület kijelölése, a rutin kialakítása, az egészségre való odafigyelés, a határok kijelölése és a munkatársakkal való kapcsolattartás szórakoztatóbbá és produktívabbá teheti az otthoni munkavégzést.

A ClickUphoz hasonló munkamenedzsment eszköz lehet az ideális partnere. Regisztráljon még ma ingyenesen, és tegye produktívabbá távoli munkáját!

GYIK

Mi a legjobb személyes tippje a távmunkához?

A rendszeres szünetek tartása az egyik legjobb távoli munkavégzési trükk. Ezzel az agyának időt ad a pihenésre és a feltöltődésre. Ezt az időt arra is felhasználhatja, hogy mozogjon és változtassa meg testhelyzetét.

Hogyan tölthetem el az időt otthoni munkavégzés közben?

A legjobb, ha otthoni munkavégzés közben készítünk egy ütemtervet. Az ütemterv segít strukturálni a napot, előre láthatóságot biztosít, és megakadályozza, hogy elmulasszunk fontos feladatokat és munkákat.

Hogyan tehetem élvezetessé az otthoni munkát?

Tegye élvezetessé az otthoni munkavégzést azzal, hogy gondoskodik a testéről, napozik, és növényekkel és vidám dekorációval díszíti a munkaterületét. Készíthet egy „munkaidő” lejátszási listát is, és beoszthat időt kedvelt tevékenységekre, például sétára.