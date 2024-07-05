A 20 legjobb növény az irodájába

Érezte már magát lustának vagy ihletetlennek a munkahelyén, különösen egy ablak nélküli irodában? Kutatások szerint ennek oka lehet az unalmas irodai környezet.
A jó hír, hogy van egy egyszerű és természetes megoldás: növények elhelyezése! 🌱
A növények nem csak dekorációs célokat szolgálnak, hanem hatékony segítőtársak is egy egészségesebb és produktívabb munkakörnyezet megteremtésében. Javítják a levegő minőségét, csökkentik a stresszt és növelik a termelékenységet.
Fedezze fel a 20 legjobb irodai növényt, amelyekkel javíthatja munkakörnyezetét. Az itt felsorolt irodai növények mindegyike egyedi tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek különböző irodai környezetekhez illeszkednek.
Akár könnyen gondozható irodai növényeket keres, amelyek tisztítják a levegőt, kevés fényt igényelnek, színt visznek a környezetbe, vagy egyszerűen csak egy kis természetet hoznak a beltérbe, ez a cikk bemutatja a legjobb növényeket irodai terekbe.
A növények munkahelyen való elhelyezésének előnyei
Tudjuk, hogy a növények jót tesznek nekünk. De pontosan mennyire jót? Az Amerikai Kertészeti Tudományos Társaságban nemrég publikált tanulmány szerint az irodai növények jelentősen csökkenthetik a munkavállalók stresszszintjét.
A tanulmány szerint a növényekkel berendezett irodákban 37%-kal csökkent a szorongás, 44%-kal az ellenségeskedés és 58%-kal a depresszió. Ezek igen komoly számok!
Ezt leszámítva, íme néhány fontos ok, amiért jó, ha növények vannak az irodában:
- Jobb levegőminőség: A növények elnyelik a szén-dioxidot és oxigént bocsátanak ki. Ez frissíti az irodai levegőt, így egészségesebbé teszi a légzést. Egyes növények még a káros méreganyagokat is eltávolítják a levegőből. Ez csökkenti a szennyezést és javítja az általános levegőminőséget.
- Stresszcsökkentés: Tanulmányok kimutatták, hogy a növények közelében tartózkodás csökkenti a stresszt és ellazítja az embereket.
- Jobb hangulat és közérzet: A növények javíthatják a hangulatot és pozitívabb légkört teremthetnek. Ez magasabb munkával való elégedettséghez és jobb általános munkakörnyezethez vezethet.
A zöld jó!
Miért érezzük magunkat nyugodtabbnak a növények közelében? Az agyunk miatt. Lehet, hogy irodában vagy számítógép előtt dolgozunk, de agyunk reflexei inkább a szavannán való vadászatra vannak beállítva, mint e-mailek küldésére.
Vezető funkciónk könnyen leállhat nagy nyomású környezetben, ami harci vagy menekülési módba helyez minket. Az olyan elemek, mint a növényzet vagy a madárdal, primitív jelek, amelyek az agyunknak azt jelzik, hogy „biztonságban vagyunk”.
A biofilikus tervezés koncepciója tiszteletben tartja ezt az igényt, és olyan tereket hoz létre, amelyek elősegítik az emberek és a természet közötti jobb kapcsolatot. Íme néhány alapelv ennek a koncepciónak:
- Közvetlen természet: Ez magában foglalja az élő elemek, például növények, vízi elemek és természetes fény beépítését a térbe.
- Közvetett természet: Ide tartozik a fa, kő és természetes szálakhoz hasonló természetes anyagok használata, valamint a természetes minták, textúrák és színek beépítése.
- Tér és hely feltételei: Ez olyan terek kialakítására utal, amelyek biztonságérzetet és menedéket nyújtanak, és amelyek mind megtalálhatók a természetben.
A zöld növények a munkahelyen és azok előnyei
Tanulmányok kimutatták, hogy a beltéri növényekkel berendezett helyiségekben dolgozó alkalmazottak kényelmesebbnek, nyugodtabbnak és elégedettebbnek érzik magukat a munkakörnyezetükkel.
A növényzet pozitívabb és barátságosabb légkört teremt , elősegítve a jó közérzetet és csökkentve a stresszt az irodában dolgozók számára. Ez előnyös azoknak a munkavállalóknak, akik szorongással küzdenek vagy nagy nyomás alatt dolgoznak.
A növények beépítése a munkahelyi tér kialakításába
A növények beépítése a munkahely kialakításába nem csupán a zöld növényzet hozzáadását jelenti, hanem egy befogadóbb és kellemesebb környezet megteremtését is. Íme, hogyan járulnak hozzá a növények a befogadó munkahely kialakításához:
- A különböző típusú növények színesebbé, változatosabbá és izgalmasabbá teszik az irodát, így a tér vizuálisan is érdekesebbé és stimulálóbbá válik.
- Ha a munkavállalóknak engedélyezik, hogy személyes növényeket tartsanak az asztalukon, az segít nekik jobban kötődni a munkahelyükhöz. Ezáltal tulajdonosi érzés és személyre szabottságot éreznek, ami növeli a morált és a munkával való elégedettséget.
- A növények beépítése az irodai tervezésbe azt mutatja, hogy a vállalat törődik alkalmazottainak egészségével és jólétével. Ez javítja az alkalmazottak lojalitását és elkötelezettségét.
- A biofilikus tervezés elve a természeti elemek munkahelyre hozására összpontosít. Erősíti a munkavállalók és a természet közötti kapcsolatot, javítva a mentális egészséget és a jólétet.
Összességében egy zöld munkaterület elősegítheti az egészségesebb, boldogabb és produktívabb munkakörnyezetet.
A 20 legjobb irodai növény
A növények és a természetes fény beépítésével az irodai kialakításba olyan teret hozhat létre, amely jól néz ki, és elősegíti a jó közérzetet és az együttműködést.
Íme egy lista a legjobb irodai növényekről, amelyek fontolóra vehetők, főbb előnyeik szerint kategorizálva:
Légtisztító növények
1. Kígyónövény (Sansevieria)
- Cél: Légtisztítás, alacsony karbantartási igény
- Leírás: Ez az egyenes növekedésű, szukkulens növény kiváló irodai növény, amely tüskés zöld leveleiről ismert, és minimális öntözést és fényt igényel.
- Ápolás: 2-3 hetente öntözzön, alacsony fényviszonyokat is jól tűri.
- Méret: Fajtától függően változó, a kis asztali növényektől a nagy padlón álló növényekig.
2. ZZ növény (Zamioculcas zamiifolia)
- Cél: Légtisztítás, alacsony karbantartási igény
- Leírás: Ez a fényes zöld lombú növény elhanyagolva is jól érzi magát, és különböző fényviszonyokat is jól tűri.
- Ápolás: Csak akkor öntözzön, ha a talaj száraznak tűnik, és alacsony fényviszonyokat is jól tűri.
- Méret: Közepes méretűre nő, ideális íróasztalokra vagy polcokra.
3. Béke liliom (Spathiphyllum wallisii)
- Cél: Légtisztítás, páratartalom növelése
- Leírás: Ez az elegáns növény fehér, trombita alakú virágokkal és fényes zöld levelekkel rendelkezik. Emellett segít növelni a páratartalmat.
- Ápolás: Öntözzön, amikor a talaj száraznak tűnik, és alkalmanként permetezze be; közepes közvetett fényt kedvel.
- Méret: Közepes méretűre nő, íróasztalra vagy asztalra alkalmas.
4. Bostoni páfrány (Nephrolepis exaltata)
- Cél: Páratartalom növelése, levegőtisztítás
- Leírás: Ez a buja páfrány nedves környezetben virágzik, és trópusi hangulatot varázsol az irodájába.
- Ápolás: Mérsékelt öntözést igényel, közepes, közvetett fényt és magas páratartalmat kedvel. Rendszeres permetezés ajánlott.
- Méret: Közepes vagy nagy méretűre nő, ideális íróasztalra vagy padlóállványra.
5. Légnövény (Tillandsia spp. )
- Cél: Egyedülálló és kevés gondozást igénylő légtisztító
- Leírás: Ezek a lenyűgöző növények minimális mennyiségű talajt igényelnek, és a levegőből veszik fel a nedvességet. Különböző formákban és méretekben kaphatók.
- Ápolás: 1-2 hetente néhány órára áztassa a növényt vízbe; világos, közvetett fényt kedvel.
- Méret: Fajtától függően változik, kicsi és közepes méretűek között.
6. Angol borostyán (Hedera helix)
- Cél: Légtisztítás, kúszó növény
- Leírás: Ez a klasszikus kúszónövény zöldellő hangulatot kölcsönöz a környezetnek, és légtisztító tulajdonságairól ismert.
- Ápolás: Rendszeres öntözést igényel, közepes, közvetett fényt kedvel. A szőlőt tanítsa meg mászni egy mohás oszlopon, vagy zuhogni egy polcról.
- Méret: Közepes vagy nagy méretűre nő, a gondozástól függően.
Kevés gondozást igénylő növények
7. Pothos (Epipremnum aureum)
- Cél: Könnyen gondozható, kúszó növény
- Leírás: Ez a sokoldalú kúszónövény különböző színű levelekkel rendelkezik, és fel lehet nevelni, hogy kússzon vagy kaszkádszerűen lógjon.
- Ápolás: Öntözzön, amikor a talaj felső rétege kiszárad, és alacsony vagy közepes fényviszonyokat tolerál.
- Méret: Fajtától függően változó, kúszó vagy mászó növény
8. Pókhálóvirág (Chlorophytum comosum)
- Cél: Könnyű gondozás, sziderit termel
- Leírás: Ez az alkalmazkodóképes növény hosszú, ívelt levelekkel rendelkezik, és szaporodásra alkalmas kis oldalhajtásokat hoz.
- Ápolás: Öntözzön, amikor a talaj felső rétege kiszárad; közepes közvetett fényt kedvel.
- Méret: Közepes méretűre nő, ideális függő kosarakba vagy polcokra.
9. Öntöttvas növény (Aspidistra elatior)
- Cél: Rendkívül ellenálló, elhanyagolás mellett is jól fejlődik.
- Leírás: Ez a sötétzöld lombú növény elviseli az alacsony fényviszonyokat, a ritka öntözést és az elhanyagolást.
- Ápolás: Kevés vizet igényel és alacsony fényviszonyokat is jól tűri.
- Méret: Közepes méretűre nő, tökéletes íróasztalokra vagy sarkokba.
10. Kínai pénzfa (Pilea peperomioides)
- Cél: Könnyű gondozás, egyedi lombozat
- Leírás: Ez a divatos növény kerek, érme alakú levelekkel rendelkezik, és könnyű gondozhatóságáról ismert.
- Ápolás: Öntözzön, amikor a talaj felső rétege kiszárad; világos, közvetett fényt kedvel.
- Méret: Kis vagy közepes méretűre nő, ideális íróasztalokra vagy polcokra.
Stresszcsökkentő növények
11. Levendula (Lavandula angustifolia)
- Cél: Pihenés, nyugtató illat
- Leírás: Ez az illatos gyógynövény gyönyörű lila virágokkal rendelkezik, és nyugtató tulajdonságairól ismert.
- Ápolás: Mérsékelt öntözést és világos, közvetett napfényt igényel. Rendszeresen metszd, hogy virágozzon.
- Méret: Kis vagy közepes méretűre nő, ideális erkélyekre vagy kert sarkaira.
12. Bromélia (Bromeliaceae család)
- Cél: Légtisztítás, élénk színek
- Leírás: Ezek a légi növények lenyűgöző színekben kaphatók, és minimális talajt igényelnek.
- Ápolás: Öntözzön úgy, hogy a növény tövét néhány percig vízbe mártja; világos, közvetett fényt kedvel.
- Méret: Fajtától függően változik, kicsi és közepes méretűek között.
Növények a koncentráció javításához
13. Rozmarin (Rosmarinus officinalis)
- Cél: Memóriajavítás, élénkítő illat
- Leírás: Ez az illatos gyógynövény nemcsak javítja a levegő minőségét, hanem a memória és a koncentráció javításáról is ismert.
- Ápolás: Mérsékelt öntözést és jól vízelvezető talajt igényel, világos, közvetett napfényt kedvel.
- Méret: Kis vagy közepes méretűre nő, ideális erkélyekre vagy kert sarkaira.
14. Bazsalikom (Ocimum basilicum)
- Cél: Jobb koncentráció, friss illat
- Leírás: Ez a fűszernövény kellemes illatú, és segíthet javítani a koncentrációt.
- Ápolás: Rendszeres öntözést és sok fényt, közvetlen napfényt igényel.
- Méret: Kis vagy közepes méretűre nő, leginkább ablakpárkányokra alkalmas.
Virágos növények
15. Afrikai ibolya (Saintpaulia ionantha)
- Cél: Gyönyörű virágok, színt adnak
- Leírás: Ez a kompakt növény élénk lila virágokat hoz, és nedves környezetben virágzik.
- Ápolás: Öntözze közvetlenül a talajt; kerülje a levelek vízzel való érintkezését. Közepes, közvetett fényt és magas páratartalmat kedvel.
- Méret: Kis méretűre nő, tökéletes asztalra vagy polcra.
16. Orchidea (Orchidaceae család)
- Cél: Elegáns virágok, kevés gondozás
- Leírás: Ezek az elegáns növények különböző színekben kaphatók és minimális gondozást igényelnek.
- Ápolás: Öntözzön, amikor a gyökerek ezüstös színűvé válnak; közepes, közvetett fényt és magas páratartalmat kedvel.
- Méret: Fajtától függően változik, kicsi és közepes méretűek között.
17. Jade növény (Crassula ovata)
- Cél: Dekoratív, szimbolikus
- Leírás: A jade növények vastag, fényes levelű pozsgások, amelyeket gyakran a szerencsével társítanak.
- Ápolás: Alacsony. Erős fényre és minimális öntözésre van szüksége.
- Méret: kicsi vagy közepes, legfeljebb 90 cm
18. Kroton (Codiaeum variegatum)
- Cél: Dekoráció
- Leírás: A krotonok élénk, sokszínű levelei színt visznek minden irodába.
- Ápolás: Magas. Erős fényre és rendszeres öntözésre van szüksége.
- Méret: közepes, 90–180 cm
19. Esernyőnövény (Schefflera)
- Cél: Dekoráció, levegőtisztítás
- Leírás: Az esernyőnövények fényes, kéz alakú levelekkel rendelkeznek és könnyen gondozhatók.
- Ápolás: Közepes. Inkább közvetett fényt és rendszeres öntözést igényel.
- Méret: közepes vagy nagy, akár 2,4 méter magas
20. Madárfészek páfrány (Asplenium nidus)
- Cél: Légtisztítás, dekoráció
- Leírás: A madárfészek páfrányok széles, hullámos levelei madárfészekre emlékeztetnek.
- Ápolás: Közepes. Inkább közvetett fényt és rendszeres öntözést igényel.
- Méret: közepes, 30–60 cm
Egyéb módszerek az irodai tér javítására
A növények fantasztikus kiegészítői minden irodának, számos előnnyel járnak a jólét és a termelékenység szempontjából. Az igazán optimalizált munkaterület kialakításához azonban többféle megközelítésre van szükség.
Íme néhány további módszer, amellyel jobbá teheti irodai környezetét:
Legyen világos íróasztal-szabályzata
A rendetlen íróasztal jelentős stresszforrás és figyelemelterelő tényező lehet. Szánjon naponta egy kis időt a felesleges tárgyak eltávolítására és a munkaterület rendezésére.
Ezzel fizikai teret szabadít fel, és segít mentálisan is rendet rakni, így jobban tud koncentrálni a feladatra. Tegye ezt az irodájában néhány általános irányelv meghatározásával:
- Mit tegyünk a munkahelyen található személyes tárgyakkal?
- Határozzon meg egy időkeretet, hogy mennyi ideig maradhatnak a nem szükséges tárgyak az asztalon.
- Ösztönözze a rendetlenséget kerülő kultúrát, hogy könnyebb legyen fenntartani a tiszta íróasztalok gyakorlatát.
Álljon át a digitálisra a ClickUp segítségével
A papírmunka és a post-it cetlik idővel káoszhoz vezethetnek. Használjon digitális projektmenedzsment eszközt, például a ClickUp-ot, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatot és rendben tartsa az íróasztalát.
A ClickUp átfogó funkciókészletet kínál, amelynek célja a szervezettség és a termelékenység növelése:
- Jegyzettömb: Használja a ClickUp jegyzettömbjét ötletek, emlékeztetők vagy jegyzetek feljegyzésére. Ezzel elkerülhetővé válik a post-it cetlik és a szétszórt papírok használata az asztalon.
- Dokumentumok: Készítsen, osszon meg és dolgozzon együtt dokumentumokon a ClickUp-on belül. A ClickUp Docs lehetővé teszi, hogy minden fontos dokumentumát egy helyen tárolja, ahonnan bárhonnan hozzáférhet. Emellett segít a csapatával való hatékony, valós idejű együttműködésben is.
- Naptár nézet: Kezelje ütemtervét a ClickUp naptár nézetével. Ez segít nyomon követni a határidőket, megbeszéléseket és találkozókat, így biztosítva, hogy mindig kézben tartsa feladatait.
- Emlékeztetők: Állítson be emlékeztetőket fontos feladatokhoz vagy határidőkhöz. A ClickUp Emlékeztető funkciója biztosítja, hogy soha ne mulasszon el egy fontos határidőt vagy találkozót, segítve Önt a szervezettségben és a pontosságban.
- Feladatok kiosztása: Delegálja a feladatokat a csapat tagjainak, és kövesse nyomon azok előrehaladását. A ClickUp Task hasznos a projektmenedzsmentben, az irodavezetés pedig biztosítja, hogy mindenki tisztában legyen a feladataival. Akár prioritásokat is beállíthat a feladatokhoz, és értesítheti a csapatát, hogy melyiket kell sürgősen elvégezni.
- Ellenőrzőlisták: Használjon ellenőrzőlistákat, hogy a feladatokat kisebb, kezelhető lépésekre bontsa. A ClickUp ellenőrzőlista segít a szervezettségben és biztosítja, hogy semmi ne maradjon figyelmen kívül.
- Ismétlődő feladatok automatizálása: Időt takaríthat meg azáltal, hogy automatizálja a rendszeresen ismétlődő feladatokat. A ClickUp ismétlődő feladatok funkciójával beállíthatja az ismétlődő feladatokat, így nem kell azokat minden alkalommal újra létrehoznia.
- ClickUp Brain: A ClickUp Brain, egy mesterséges intelligenciával működő innovatív funkció, amely segít a tartalom írásában, szerkesztésében és összefoglalásában közvetlenül a platformon belül. Akár e-maileket, jelentéseket vagy értekezletek összefoglalóit készít, a ClickUp Brain segíthet az írási folyamat racionalizálásában és értékes idő megtakarításában.
A ClickUp segítségével összevonhatja feladatait, jegyzeteit, dokumentumait és kommunikációját egy központi hubba. Ez csökkenti a fizikai rendetlenséget és elősegíti a szervezettebb és koncentráltabb munkakörnyezetet.
Alakítsa irodáját produktív munkaterületté
A növények elhelyezése az irodában egyszerű, de hatékony módszer a levegőminőség javítására, a stressz csökkentésére és a termelékenység növelésére.
A levegőtisztító csodáktól a vibráló, virágzó szépségekig – ezek a legjobb irodai növények minden irodai környezethez. Miért ne hozná be egy kis természetet a beltérbe, és teremtene egy pozitívabb és produktívabb munkakörnyezetet még ma?
A ClickUp segítségével rendezett és digitális munkaterületet hozhat létre, ami javíthatja irodai élményét. Ha szeretné egyszerűsíteni munkafolyamatát és rendben tartani irodáját, regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra!