A 20 legjobb növény az irodájába

Érezte már magát lustának vagy ihletetlennek a munkahelyén, különösen egy ablak nélküli irodában? Kutatások szerint ennek oka lehet az unalmas irodai környezet.

A jó hír, hogy van egy egyszerű és természetes megoldás: növények elhelyezése! 🌱

A növények nem csak dekorációs célokat szolgálnak, hanem hatékony segítőtársak is egy egészségesebb és produktívabb munkakörnyezet megteremtésében. Javítják a levegő minőségét, csökkentik a stresszt és növelik a termelékenységet.

Fedezze fel a 20 legjobb irodai növényt, amelyekkel javíthatja munkakörnyezetét. Az itt felsorolt irodai növények mindegyike egyedi tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek különböző irodai környezetekhez illeszkednek.

Akár könnyen gondozható irodai növényeket keres, amelyek tisztítják a levegőt, kevés fényt igényelnek, színt visznek a környezetbe, vagy egyszerűen csak egy kis természetet hoznak a beltérbe, ez a cikk bemutatja a legjobb növényeket irodai terekbe.

A növények munkahelyen való elhelyezésének előnyei

Tudjuk, hogy a növények jót tesznek nekünk. De pontosan mennyire jót? Az Amerikai Kertészeti Tudományos Társaságban nemrég publikált tanulmány szerint az irodai növények jelentősen csökkenthetik a munkavállalók stresszszintjét.

A tanulmány szerint a növényekkel berendezett irodákban 37%-kal csökkent a szorongás, 44%-kal az ellenségeskedés és 58%-kal a depresszió. Ezek igen komoly számok!

Ezt leszámítva, íme néhány fontos ok, amiért jó, ha növények vannak az irodában:

Jobb levegőminőség : A növények elnyelik a szén-dioxidot és oxigént bocsátanak ki. Ez frissíti az irodai levegőt, így egészségesebbé teszi a légzést. Egyes növények még a káros méreganyagokat is eltávolítják a levegőből. Ez csökkenti a szennyezést és javítja az általános levegőminőséget.

Stresszcsökkentés : Tanulmányok kimutatták, hogy a növények közelében tartózkodás csökkenti a stresszt és ellazítja az embereket.

Jobb hangulat és közérzet: A növények javíthatják a hangulatot és pozitívabb légkört teremthetnek. Ez magasabb munkával való elégedettséghez és jobb általános munkakörnyezethez vezethet.

A zöld jó! Miért érezzük magunkat nyugodtabbnak a növények közelében? Az agyunk miatt. Lehet, hogy irodában vagy számítógép előtt dolgozunk, de agyunk reflexei inkább a szavannán való vadászatra vannak beállítva, mint e-mailek küldésére. Vezető funkciónk könnyen leállhat nagy nyomású környezetben, ami harci vagy menekülési módba helyez minket. Az olyan elemek, mint a növényzet vagy a madárdal, primitív jelek, amelyek az agyunknak azt jelzik, hogy „biztonságban vagyunk”. A biofilikus tervezés koncepciója tiszteletben tartja ezt az igényt, és olyan tereket hoz létre, amelyek elősegítik az emberek és a természet közötti jobb kapcsolatot. Íme néhány alapelv ennek a koncepciónak: Közvetlen természet: Ez magában foglalja az élő elemek, például növények, vízi elemek és természetes fény beépítését a térbe.

Közvetett természet: Ide tartozik a fa, kő és természetes szálakhoz hasonló természetes anyagok használata, valamint a természetes minták, textúrák és színek beépítése.

Tér és hely feltételei: Ez olyan terek kialakítására utal, amelyek biztonságérzetet és menedéket nyújtanak, és amelyek mind megtalálhatók a természetben.

A zöld növények a munkahelyen és azok előnyei

Tanulmányok kimutatták, hogy a beltéri növényekkel berendezett helyiségekben dolgozó alkalmazottak kényelmesebbnek, nyugodtabbnak és elégedettebbnek érzik magukat a munkakörnyezetükkel.

A növényzet pozitívabb és barátságosabb légkört teremt , elősegítve a jó közérzetet és csökkentve a stresszt az irodában dolgozók számára. Ez előnyös azoknak a munkavállalóknak, akik szorongással küzdenek vagy nagy nyomás alatt dolgoznak.

A növények beépítése a munkahelyi tér kialakításába

A növények beépítése a munkahely kialakításába nem csupán a zöld növényzet hozzáadását jelenti, hanem egy befogadóbb és kellemesebb környezet megteremtését is. Íme, hogyan járulnak hozzá a növények a befogadó munkahely kialakításához:

A különböző típusú növények színesebbé, változatosabbá és izgalmasabbá teszik az irodát, így a tér vizuálisan is érdekesebbé és stimulálóbbá válik.

Ha a munkavállalóknak engedélyezik, hogy személyes növényeket tartsanak az asztalukon, az segít nekik jobban kötődni a munkahelyükhöz. Ezáltal tulajdonosi érzés és személyre szabottságot éreznek, ami növeli a morált és a munkával való elégedettséget.

A növények beépítése az irodai tervezésbe azt mutatja, hogy a vállalat törődik alkalmazottainak egészségével és jólétével. Ez javítja az alkalmazottak lojalitását és elkötelezettségét.

A biofilikus tervezés elve a természeti elemek munkahelyre hozására összpontosít. Erősíti a munkavállalók és a természet közötti kapcsolatot, javítva a mentális egészséget és a jólétet.

Összességében egy zöld munkaterület elősegítheti az egészségesebb, boldogabb és produktívabb munkakörnyezetet.

A 20 legjobb irodai növény

A növények és a természetes fény beépítésével az irodai kialakításba olyan teret hozhat létre, amely jól néz ki, és elősegíti a jó közérzetet és az együttműködést.

Íme egy lista a legjobb irodai növényekről, amelyek fontolóra vehetők, főbb előnyeik szerint kategorizálva:

Légtisztító növények

1. Kígyónövény (Sansevieria)

via Beautiful Mess

Cél: Légtisztítás, alacsony karbantartási igény

Leírás: Ez az egyenes növekedésű, szukkulens növény kiváló irodai növény, amely tüskés zöld leveleiről ismert, és minimális öntözést és fényt igényel.

Ápolás: 2-3 hetente öntözzön, alacsony fényviszonyokat is jól tűri.

Méret: Fajtától függően változó, a kis asztali növényektől a nagy padlón álló növényekig.

2. ZZ növény (Zamioculcas zamiifolia)

via Unlimited Greens

Cél: Légtisztítás, alacsony karbantartási igény

Leírás: Ez a fényes zöld lombú növény elhanyagolva is jól érzi magát, és különböző fényviszonyokat is jól tűri.

Ápolás: Csak akkor öntözzön, ha a talaj száraznak tűnik, és alacsony fényviszonyokat is jól tűri.

Méret: Közepes méretűre nő, ideális íróasztalokra vagy polcokra.

3. Béke liliom (Spathiphyllum wallisii)

via hgtv

Cél: Légtisztítás, páratartalom növelése

Leírás: Ez az elegáns növény fehér, trombita alakú virágokkal és fényes zöld levelekkel rendelkezik. Emellett segít növelni a páratartalmat.

Ápolás: Öntözzön, amikor a talaj száraznak tűnik, és alkalmanként permetezze be; közepes közvetett fényt kedvel.

Méret: Közepes méretűre nő, íróasztalra vagy asztalra alkalmas.

4. Bostoni páfrány (Nephrolepis exaltata)

via iStock

Cél: Páratartalom növelése, levegőtisztítás

Leírás: Ez a buja páfrány nedves környezetben virágzik, és trópusi hangulatot varázsol az irodájába.

Ápolás: Mérsékelt öntözést igényel, közepes, közvetett fényt és magas páratartalmat kedvel. Rendszeres permetezés ajánlott.

Méret: Közepes vagy nagy méretűre nő, ideális íróasztalra vagy padlóállványra.

5. Légnövény (Tillandsia spp. )

via iStock

Cél: Egyedülálló és kevés gondozást igénylő légtisztító

Leírás: Ezek a lenyűgöző növények minimális mennyiségű talajt igényelnek, és a levegőből veszik fel a nedvességet. Különböző formákban és méretekben kaphatók.

Ápolás: 1-2 hetente néhány órára áztassa a növényt vízbe; világos, közvetett fényt kedvel.

Méret: Fajtától függően változik, kicsi és közepes méretűek között.

6. Angol borostyán (Hedera helix)

via the funky shack

Cél: Légtisztítás, kúszó növény

Leírás: Ez a klasszikus kúszónövény zöldellő hangulatot kölcsönöz a környezetnek, és légtisztító tulajdonságairól ismert.

Ápolás: Rendszeres öntözést igényel, közepes, közvetett fényt kedvel. A szőlőt tanítsa meg mászni egy mohás oszlopon, vagy zuhogni egy polcról.

Méret: Közepes vagy nagy méretűre nő, a gondozástól függően.

Kevés gondozást igénylő növények

7. Pothos (Epipremnum aureum)

via Beautiful Mess

Cél: Könnyen gondozható, kúszó növény

Leírás: Ez a sokoldalú kúszónövény különböző színű levelekkel rendelkezik, és fel lehet nevelni, hogy kússzon vagy kaszkádszerűen lógjon.

Ápolás: Öntözzön, amikor a talaj felső rétege kiszárad, és alacsony vagy közepes fényviszonyokat tolerál.

Méret: Fajtától függően változó, kúszó vagy mászó növény

8. Pókhálóvirág (Chlorophytum comosum)

via Better Homes

Cél: Könnyű gondozás, sziderit termel

Leírás: Ez az alkalmazkodóképes növény hosszú, ívelt levelekkel rendelkezik, és szaporodásra alkalmas kis oldalhajtásokat hoz.

Ápolás: Öntözzön, amikor a talaj felső rétege kiszárad; közepes közvetett fényt kedvel.

Méret: Közepes méretűre nő, ideális függő kosarakba vagy polcokra.

9. Öntöttvas növény (Aspidistra elatior)

via easyplant

Cél: Rendkívül ellenálló, elhanyagolás mellett is jól fejlődik.

Leírás: Ez a sötétzöld lombú növény elviseli az alacsony fényviszonyokat, a ritka öntözést és az elhanyagolást.

Ápolás: Kevés vizet igényel és alacsony fényviszonyokat is jól tűri.

Méret: Közepes méretűre nő, tökéletes íróasztalokra vagy sarkokba.

10. Kínai pénzfa (Pilea peperomioides)

via Reddit

Cél: Könnyű gondozás, egyedi lombozat

Leírás: Ez a divatos növény kerek, érme alakú levelekkel rendelkezik, és könnyű gondozhatóságáról ismert.

Ápolás: Öntözzön, amikor a talaj felső rétege kiszárad; világos, közvetett fényt kedvel.

Méret: Kis vagy közepes méretűre nő, ideális íróasztalokra vagy polcokra.

Stresszcsökkentő növények

11. Levendula (Lavandula angustifolia)

via gyorsan növekvő fák

Cél: Pihenés, nyugtató illat

Leírás: Ez az illatos gyógynövény gyönyörű lila virágokkal rendelkezik, és nyugtató tulajdonságairól ismert.

Ápolás: Mérsékelt öntözést és világos, közvetett napfényt igényel. Rendszeresen metszd, hogy virágozzon.

Méret: Kis vagy közepes méretűre nő, ideális erkélyekre vagy kert sarkaira.

12. Bromélia (Bromeliaceae család)

via roslyn florist

Cél: Légtisztítás, élénk színek

Leírás: Ezek a légi növények lenyűgöző színekben kaphatók, és minimális talajt igényelnek.

Ápolás: Öntözzön úgy, hogy a növény tövét néhány percig vízbe mártja; világos, közvetett fényt kedvel.

Méret: Fajtától függően változik, kicsi és közepes méretűek között.

Növények a koncentráció javításához

13. Rozmarin (Rosmarinus officinalis)

via faültetés

Cél: Memóriajavítás, élénkítő illat

Leírás: Ez az illatos gyógynövény nemcsak javítja a levegő minőségét, hanem a memória és a koncentráció javításáról is ismert.

Ápolás: Mérsékelt öntözést és jól vízelvezető talajt igényel, világos, közvetett napfényt kedvel.

Méret: Kis vagy közepes méretűre nő, ideális erkélyekre vagy kert sarkaira.

14. Bazsalikom (Ocimum basilicum)

via ucanr

Cél: Jobb koncentráció, friss illat

Leírás: Ez a fűszernövény kellemes illatú, és segíthet javítani a koncentrációt.

Ápolás: Rendszeres öntözést és sok fényt, közvetlen napfényt igényel.

Méret: Kis vagy közepes méretűre nő, leginkább ablakpárkányokra alkalmas.

Virágos növények

15. Afrikai ibolya (Saintpaulia ionantha)

via hgtv

Cél: Gyönyörű virágok, színt adnak

Leírás: Ez a kompakt növény élénk lila virágokat hoz, és nedves környezetben virágzik.

Ápolás: Öntözze közvetlenül a talajt; kerülje a levelek vízzel való érintkezését. Közepes, közvetett fényt és magas páratartalmat kedvel.

Méret: Kis méretűre nő, tökéletes asztalra vagy polcra.

16. Orchidea (Orchidaceae család)

via bloomnation

Cél: Elegáns virágok, kevés gondozás

Leírás: Ezek az elegáns növények különböző színekben kaphatók és minimális gondozást igényelnek.

Ápolás: Öntözzön, amikor a gyökerek ezüstös színűvé válnak; közepes, közvetett fényt és magas páratartalmat kedvel.

Méret: Fajtától függően változik, kicsi és közepes méretűek között.

17. Jade növény (Crassula ovata)

via iStock

Cél: Dekoratív, szimbolikus

Leírás: A jade növények vastag, fényes levelű pozsgások, amelyeket gyakran a szerencsével társítanak.

Ápolás: Alacsony. Erős fényre és minimális öntözésre van szüksége.

Méret: kicsi vagy közepes, legfeljebb 90 cm

18. Kroton (Codiaeum variegatum)

via Shutterstock

Cél: Dekoráció

Leírás: A krotonok élénk, sokszínű levelei színt visznek minden irodába.

Ápolás: Magas. Erős fényre és rendszeres öntözésre van szüksége.

Méret: közepes, 90–180 cm

19. Esernyőnövény (Schefflera)

via Shutterstock

Cél: Dekoráció, levegőtisztítás

Leírás: Az esernyőnövények fényes, kéz alakú levelekkel rendelkeznek és könnyen gondozhatók.

Ápolás: Közepes. Inkább közvetett fényt és rendszeres öntözést igényel.

Méret: közepes vagy nagy, akár 2,4 méter magas

20. Madárfészek páfrány (Asplenium nidus)

via TheSpruce

Cél: Légtisztítás, dekoráció

Leírás: A madárfészek páfrányok széles, hullámos levelei madárfészekre emlékeztetnek.

Ápolás: Közepes. Inkább közvetett fényt és rendszeres öntözést igényel.

Méret: közepes, 30–60 cm

Egyéb módszerek az irodai tér javítására

A növények fantasztikus kiegészítői minden irodának, számos előnnyel járnak a jólét és a termelékenység szempontjából. Az igazán optimalizált munkaterület kialakításához azonban többféle megközelítésre van szükség.

Íme néhány további módszer, amellyel jobbá teheti irodai környezetét:

Legyen világos íróasztal-szabályzata

A rendetlen íróasztal jelentős stresszforrás és figyelemelterelő tényező lehet. Szánjon naponta egy kis időt a felesleges tárgyak eltávolítására és a munkaterület rendezésére.

Ezzel fizikai teret szabadít fel, és segít mentálisan is rendet rakni, így jobban tud koncentrálni a feladatra. Tegye ezt az irodájában néhány általános irányelv meghatározásával:

Mit tegyünk a munkahelyen található személyes tárgyakkal?

Határozzon meg egy időkeretet, hogy mennyi ideig maradhatnak a nem szükséges tárgyak az asztalon.

Ösztönözze a rendetlenséget kerülő kultúrát, hogy könnyebb legyen fenntartani a tiszta íróasztalok gyakorlatát.

Álljon át a digitálisra a ClickUp segítségével

A papírmunka és a post-it cetlik idővel káoszhoz vezethetnek. Használjon digitális projektmenedzsment eszközt, például a ClickUp-ot, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatot és rendben tartsa az íróasztalát.

A ClickUp átfogó funkciókészletet kínál, amelynek célja a szervezettség és a termelékenység növelése:

Jegyzettömb : Használja : Használja a ClickUp jegyzettömbjét ötletek, emlékeztetők vagy jegyzetek feljegyzésére. Ezzel elkerülhetővé válik a post-it cetlik és a szétszórt papírok használata az asztalon.

Dokumentumok: Készítsen, osszon meg és dolgozzon együtt dokumentumokon a ClickUp-on belül. : Készítsen, osszon meg és dolgozzon együtt dokumentumokon a ClickUp-on belül. A ClickUp Docs lehetővé teszi, hogy minden fontos dokumentumát egy helyen tárolja, ahonnan bárhonnan hozzáférhet. Emellett segít a csapatával való hatékony, valós idejű együttműködésben is.

A ClickUp Docs segítségével egyszerűsítheti az együttműködést és egy helyen tárolhatja az összes fontos dokumentumot

Naptár nézet: Kezelje ütemtervét : Kezelje ütemtervét a ClickUp naptár nézetével . Ez segít nyomon követni a határidőket, megbeszéléseket és találkozókat, így biztosítva, hogy mindig kézben tartsa feladatait.

Tartsa kézben a menetrendjét és a határidőket a ClickUp naptárnézetével

Emlékeztetők: Állítson be emlékeztetőket fontos feladatokhoz vagy határidőkhöz. : Állítson be emlékeztetőket fontos feladatokhoz vagy határidőkhöz. A ClickUp Emlékeztető funkciója biztosítja, hogy soha ne mulasszon el egy fontos határidőt vagy találkozót, segítve Önt a szervezettségben és a pontosságban.

Feladatok kiosztása: Delegálja a feladatokat a csapat tagjainak, és kövesse nyomon azok előrehaladását. a projektmenedzsmentben, : Delegálja a feladatokat a csapat tagjainak, és kövesse nyomon azok előrehaladását. A ClickUp Task hasznos az irodavezetés pedig biztosítja, hogy mindenki tisztában legyen a feladataival. Akár prioritásokat is beállíthat a feladatokhoz, és értesítheti a csapatát, hogy melyiket kell sürgősen elvégezni.

A ClickUp Tasks segítségével könnyedén kezelheti munkaterhelését és betarthatja a határidőket

Ellenőrzőlisták: Használjon ellenőrzőlistákat, hogy a feladatokat kisebb, kezelhető lépésekre bontsa. : Használjon ellenőrzőlistákat, hogy a feladatokat kisebb, kezelhető lépésekre bontsa. A ClickUp ellenőrzőlista segít a szervezettségben és biztosítja, hogy semmi ne maradjon figyelmen kívül.

Ismétlődő feladatok automatizálása: Időt takaríthat meg azáltal, hogy automatizálja a rendszeresen ismétlődő feladatokat. : Időt takaríthat meg azáltal, hogy automatizálja a rendszeresen ismétlődő feladatokat. A ClickUp ismétlődő feladatok funkciójával beállíthatja az ismétlődő feladatokat, így nem kell azokat minden alkalommal újra létrehoznia.

Takarítson meg időt és maradjon következetes azáltal, hogy automatizálja rutinját a ClickUp ismétlődő feladataival

ClickUp Brain: A ClickUp Brain , egy mesterséges intelligenciával működő innovatív funkció, amely segít a tartalom írásában, szerkesztésében és összefoglalásában közvetlenül a platformon belül. Akár e-maileket, jelentéseket vagy értekezletek összefoglalóit készít, a ClickUp Brain segíthet az írási folyamat racionalizálásában és értékes idő megtakarításában.

Növelje termelékenységét a ClickUp Brain segítségével, az AI-alapú asszisztenssel, amely segít a tartalom írásában, szerkesztésében és összefoglalásában

A ClickUp segítségével összevonhatja feladatait, jegyzeteit, dokumentumait és kommunikációját egy központi hubba. Ez csökkenti a fizikai rendetlenséget és elősegíti a szervezettebb és koncentráltabb munkakörnyezetet.

Alakítsa irodáját produktív munkaterületté

A növények elhelyezése az irodában egyszerű, de hatékony módszer a levegőminőség javítására, a stressz csökkentésére és a termelékenység növelésére.

A levegőtisztító csodáktól a vibráló, virágzó szépségekig – ezek a legjobb irodai növények minden irodai környezethez. Miért ne hozná be egy kis természetet a beltérbe, és teremtene egy pozitívabb és produktívabb munkakörnyezetet még ma?

A ClickUp segítségével rendezett és digitális munkaterületet hozhat létre, ami javíthatja irodai élményét. Ha szeretné egyszerűsíteni munkafolyamatát és rendben tartani irodáját, regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra!