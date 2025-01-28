A 10 legjobb irodaterület-tervező szoftver 2025-ben

Az évek során számos irodában dolgoztam, és karrierem során különböző csapatokat vezettem. Saját tapasztalatból mondhatom, hogy mennyire igaz az a mondás, hogy „a környezet befolyásolja a termelékenységet”. Az irodaterületek jobb funkcionalitás érdekében történő kialakítása vagy optimalizálása nemcsak a munkatársak termelékenységét, hanem munkájukkal való elégedettségüket is jelentősen javíthatja.
A feladat még fontosabbá válik, ha saját munkaterületet tervez, egy kis csapat számára dolgoz ki munkaterületet, vagy egy nagyvállalat kiterjedt irodáját rendezi be. A megoldás: irodaterület-tervező szoftver! Ezek a progresszív eszközök lehetővé teszik, hogy kidolgozza az iroda alaprajzát, innovatív irodai elrendezéseket találjon ki, és fokozatosan javítsa csapata működését.
Ebben a blogban bemutatom, mire kell figyelni az irodaterület-tervező és -tervező szoftver kiválasztásakor, és bemutatok 10 jelenleg elérhető legjobb tértervező szoftvert. ?
Mit kell keresnie egy tértervező szoftverben?
Más platformokhoz és eszközökhöz hasonlóan a tértervező szoftvernek is rugalmasnak kell lennie, és meg kell könnyítenie az életét, nem pedig megnehezítenie. ?️
Íme, mire kell figyelni a tértervező eszközök kiválasztásakor.
- Drag-and-drop funkció: Készítse el álmai munkaterületét interaktív eszközökkel, amelyekkel könnyedén áthelyezheti az asztalokat, székeket és egyéb berendezéseket.
- Jelentéskészítési funkciók: Manapság a létesítménykezelőknek adatokra van szükségük ahhoz, hogy lássák, mennyire hatékonyak a térkiosztási tervek. Keressen olyan eszközt, amely automatikusan jelentéseket készít és mutatókat követ nyomon, hogy alátámassza a helyiséghasználattal kapcsolatos döntéseket.
- Szenáriótervezés: állítson össze különböző térterveket, és futtassa le őket szimulációkon, hogy megnézze, hogyan teljesítenek különböző körülmények között, és így optimalizálja a terek kihasználtságát.
- Automatizálás: A tértervezés nem csak az irodák elrendezésének megtervezéséről szól, hanem azok használatának kezeléséről is. Állítson be automatizálásokat a tárgyalótermek használatához és az asztalfoglalásokhoz a zökkenőmentesebb munkakörnyezet érdekében.
- Engedélyek: A tértervezéshez különböző csapatok hatékony együttműködése szükséges. Válasszon olyan eszközt, amely lehetővé teszi az engedélyek beállítását, így a pénzügyi vezető jelentéseket készíthet, a HR áttekintheti az ülésrendet, a vizuális projektmenedzserek pedig szobafoglalásokat végezhetnek – mindezt anélkül, hogy egymás munkáját zavarnák.
A 10 legjobb tértervező szoftver 2024-ben
Készen áll a hatékonyabb munkaterületek tervezésére és kezelésére? Itt találja a ma kipróbálható tervezőeszközöket. A tervezőszoftverektől a elrendezés-tervező szoftverekig és a munkahely-kezelő eszközökig számos lehetőség áll rendelkezésre a tér vizualizálására és a produktívabb munkakörnyezetek kialakítására. ?
1. ClickUp
A legjobb irodai projektmenedzsmenthez
A ClickUp egy projektmenedzsment eszköz, amely segít megszervezni és nyomon követni az irodaterület tervezéséhez szükséges apró részleteket. A magas szintű testreszabási lehetőségeknek köszönhetően az eszközzel felgyorsíthatja a tervezést és javíthatja a végrehajtást. ?
Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást az irodaterület megtervezéséhez. A praktikus rajzeszköz segítségével kifejezheti kreativitását, miközben a méretekkel is számolhat, hogy minden arányban maradjon. A valós idejű együttműködésnek köszönhetően kollégáival közösen digitálisan megtervezhetik az irodát a whiteboard szoftver segítségével.
A ClickUp rajzeszközökkel való integrációja megvalósítja elképzeléseit, és lehetővé teszi, hogy a legfontosabb eszközökkel dolgozzon. Csatlakoztasson egy kommunikációs alkalmazást, például a Slacket, hogy visszajelzéseket kapjon az ügyfelektől vagy a csapat tagjaitól az irodatervezésről. Dokumentálja az integrációkat, hogy megkapja a legfontosabb érdekelt felek jóváhagyását és támogatását.
Használja a ClickUp Tasks funkcióját, hogy automatikusan hozzárendelje a feladatokat a megfelelő csapattagokhoz. Rendeljen feladatokat az irodaterület tervezéséhez, jóváhagyásokhoz, valamint a vállalkozók és építők felkutatásához, hogy megvalósítsa álmai irodáját. Adjon hozzá prioritási jelöléseket és függőségeket, hogy kiemelje azokat a feladatokat, amelyekre elsőként kell figyelmet fordítani.
Szeretnéd elképzelni, mennyi időbe telik az irodaterület megtervezése? Használd a ClickUp Gantt-diagramjait, hogy idővonalakat készíts a tervezési folyamat minden lépéséhez. Válassz egyedi színkódokat a szakaszokhoz és a csapatokhoz, és adj hozzá egyedi mezőket a kisebb lépések nyomon követéséhez.
A ClickUp legjobb funkciói
- Valós időben együttműködve dolgozzon együtt belsőépítészekkel, kivitelezőkkel és engedélyező hatóságokkal, hogy értékelje térterveit.
- Automatizálja a feladatokat, hogy a tervezési folyamat minden szakaszában munkát tudjon kiosztani a tervezőknek, az érdekelt feleknek és a fejlesztőknek.
- Több mint 1000 sablon, köztük koncepciótérkép-sablonok segítségével könnyebb és gyorsabb az ötletelés, a tervezés és az irodaterület jóváhagyásának megszerzése.
- Értesítéseket küldhet, ha a feladatok elmaradnak, vagy ha egy fontos tervezési szakasz sikeresen befejeződött.
- A beépített gondolattérkép-szoftver segítségével ötleteket gyűjthet, több tervet kipróbálhat és vázlatokat készíthet.
- A ClickUp Whiteboard és Docs együttműködési funkciója áthidalja a brainstorming és a hatékony tervezés, valamint a munkafolyamat-kezelés közötti szakadékot.
- Előre elkészített sablonok, mint például a ClickUp Office Space Management, az irodaterület-tervezés kezeléséhez.
A ClickUp korlátai
- Számos funkció teszi lehetővé a magas fokú testreszabást, de ez azt is jelenti, hogy időt kell szánnia a szoftver megismerésére.
- A ClickUp AI csak fizetős csomagokban érhető el, de az ára a legtöbb egyén és csapat számára megfizethető.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkaterület-tagként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9100+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 3900 értékelés)
2. Accruent
A legjobb irodai költségkezeléshez
Az Accruent egy térkezelő szoftver, amely megkönnyíti a kihasználtsági korlátok felülvizsgálatát és az irodaterület használatának elemzését, hogy javítsa a kihasználtságot és csökkentse a működési költségeket. Kezdje azzal, hogy feltölti a létesítmény adatait, majd fedezze fel a különböző tereket és elrendezéseket, hogy megtalálja a csapatának leginkább megfelelőt. Használja a beépített automatizálási funkciókat a kihasználtsági állapot, a térkiosztás és az osztályok hozzárendeléseinek megtekintéséhez.
Az Accruent legjobb funkciói
- Az intuitív jelentéskészítő felület betekintést nyújt az ingatlanok költségeinek csökkentésébe, a konferenciatermek ütemezésének javításába és a létesítmények biztonságának növelésébe.
- Optimalizálja a térkezelést bárhonnan, a desktop, mobilalkalmazás és tablet funkcióknak köszönhetően.
- Az automatizálás lehetővé teszi a figyelmeztetések és értesítések küldését, amikor a fülkéket lefoglalják, és a tranzakciókat közvetlenül a szoftverben kezelheti.
- A VisualMap és az AutoCAD az irodaterület vizualizációját kínálja az elrendezés javítása és a csapatok elhelyezkedésének kezelése érdekében.
Accruent korlátai
- Egyes felhasználók úgy találták, hogy a jogosultságok frissítése több lépést igényel, és egyszerűsíthető lenne.
- Mivel sokféle funkció áll rendelkezésre, a használatukhoz tanulási folyamat szükséges.
Accruent árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Accruent értékelések és vélemények
- G2: 3,9/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (10+ értékelés)
3. Maptician
A legjobb hibrid munkakörnyezetekhez
A Maptician egy tértervező szoftver, amelynek célja, hogy kielégítse a hibrid munkakörnyezetek igényeit, ahol az irodában dolgozó és a távoli munkatársak keverednek. Használja a térkiosztás egyszerűsítésére, a látogatók kezelésére szolgáló irányítópultok létrehozására és forgatókönyvek kidolgozására. A szoftverben található, testreszabható munkavállalói elkötelezettséget növelő eszközök még egy lépéssel tovább mennek, és a munkavállalók igényeihez alkalmazkodó munkaterületeket hoznak létre. ???
A Maptician legjobb funkciói
- Használja az elrendezés-tervezőt olyan terek tervezéséhez, kialakításához és megépítéséhez, amelyek jól áramlanak és elősegítik a termelékenységet.
- Kezelje ingatlanportfólióját vizuális irányítópultokkal, amelyek világosan ábrázolják a helyiségfoglalásokat, a térkihasználást és az irodák megjelenítését.
- Az automatizált munkaterület-elemzés betekintést nyújt a működési költségekbe és a kihasználtsági mutatókba.
- A megvalósítási csapat és a támogató eszközök képzéseket kínálnak, hogy Ön és az egész iroda naprakész legyen az elrendezés és a tervezés terén.
A Maptician korlátai
- Egyes felhasználók szeretnék, ha a térkezelő szoftver több tervezési lehetőséget és billentyűparancsot kínálna az alaprajz-eszközben.
- Az elemzések és jelentések nem mindig intuitívak, ezért időbe telik, mire teljesen megértjük őket.
Maptician árak
- Egyetlen ár mindenkinek: 4 USD/hó felhasználónként
Maptician értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: 4,7/5 (10+ értékelés)
4. SmartDraw
A legjobb részletes diagramok készítéséhez és ötleteléshez
A SmartDraw egy SaaS megoldás, amely lehetővé teszi, hogy egy helyen készítsen diagramokat, brainstormingot és végrehajtsa a tervezést. Az AWS, a Teams és a Jira integrációja elősegíti az együttműködést, és új szintre emeli a brainstormingot és a tervezési üléseket. Használja a SmartDraw táblaszoftverét az alaprajzok vázlatos megrajzolásához, és a beépített professzionális prezentációs eszközöknek köszönhetően azonnal megoszthatja a terveket.
A SmartDraw legjobb funkciói
- A diagramkészítő eszköz AI-támogatással rendelkezik, amely automatikusan mozgatja, hozzáadja és törli az alakzatokat anélkül, hogy ez hatással lenne a kapcsolódó elemekre, például az irodai bútorokra.
- Több ezer sablon, beleértve az alaprajzokat is, időt takarít meg az új irodaterület modelljeinek elkészítésekor.
- A számítógépes tervező (CAD) rajzeszközökkel megváltoztathatja a méretarányt, hozzáadhat méreteket, és drag-and-drop módszerrel elhelyezheti a berendezési tárgyakat, hogy vizualizálja a munkahelyi élményt.
- A rétegek segítségével mélyebbre merülhet a logisztikában, például a HVAC, a vízvezeték- és villanyszerelés terén, hogy funkcionális és költséghatékony tereket tervezhessen.
SmartDraw korlátai
- Az eszköz nem kínál 3D-modelleket vagy rendereléseket.
- A funkciók és részletek széles skálájának elsajátítása időbe telik.
SmartDraw árak
- Egyfelhasználós: 9,95 USD/hó
- Több felhasználó: 8,25 USD/hó 3 vagy több felhasználó esetén
SmartDraw értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (100+ értékelés)
5. Coworktech
A legjobb átfogó irodatervezési szolgáltatásokhoz
A Coworktech egy tervezőiroda, amely az irodaterületek minden lépésében javulást hoz. Akár alaprajzokhoz keres támogatást, akár tanácsot szeretne a távközlés összekapcsolásához vagy a biztonság javításához, ez az eszköz racionalizálja a legértékesebb folyamatait.
A Coworktech legjobb funkciói
- A zökkenőmentes beilleszkedési támogatás segítségével az új csapattagok gyorsan felzárkózhatnak a vállalati eszközökhöz, az ügyfélkapcsolat-kezelési értesítésekhez és az automatizált feladatokhoz a papírmunka kezelése érdekében.
- Az irodavezetési eszközök biztosítják, hogy a legfontosabb eszközök, mint a Wi-Fi, a hálózatok és az internetes eszközök biztonságosak, védettek és megbízhatóak legyenek.
- A teljes körű szolgáltatás azt jelenti, hogy a Coworktech támogató csapata mindent elvégez, a tervezéstől a beszállítók biztosításáig és a rendszerek felügyeletéig.
- A szakértői csapat több kontinensen és több nyelven is segíthet a tervezésben és a beállításban.
A coworktech korlátai
- Kevesebb ellenőrzésed van az eredmények és a testreszabás felett, mivel a menedzsmentet egy külső szakértői csapatra bízod.
- Ez nem annyira egy szoftvereszköz, mint inkább egy ügynökség, amely számos tértervezési feladatot elvégez Ön helyett.
Coworktech árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Coworktech értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: N/A
6. Wisp by Gensler
A legjobb munkahelyi menedzsmenthez és CAD-frissítésekhez
A Wisp egy munkahely-kezelő szoftver, amelynek célja, hogy javítsa a munkavégzés módját, akár az irodában, akár távoli csapatokkal dolgozik. A tér- és munkahely-kezelő megoldás lehetővé teszi a mozgások nyomon követését és a kihasználtság mérését, hogy megalapozza a jobb alaprajzok elkészítését. Ha készen áll a tervezésre, a CAD eszközök és funkciók segítségével perceken belül, nem napokon belül megvalósíthatja terveit. ✅
A Wisp legjobb funkciói
- A korlátlan CAD-frissítések biztosítják, hogy a legújabb technológia álljon rendelkezésére az alaprajzok és az asztalok elrendezésének megtervezésekor.
- Az adatok vizualizálására szolgáló eszközök betekintést nyújtanak a tér használatába, azonosítják a szűk keresztmetszeteket és javítják a döntéshozatalt.
- A valós idejű együttműködési eszközök segítségével kombinálhatja a brainstorming technikákat a tervezőeszközökkel, hogy jobb munkafolyamatokat hozzon létre az egész csapattal egy helyen.
- A felhőalapú SaaS eszköz segítségével bárhonnan, akár útközben is kezelheti a foglalásokat, megtervezheti a visszatérést az irodába, valamint elemezheti a mozgásokat és a jelentéseket.
A Wisp korlátai
- Bár az online szoftverhez telefonjáról is hozzáférhet, nincs külön mobilalkalmazás.
- Nincsenek prioritási funkciók, ezért nem olyan egyszerű a jegyek és kérések szervezése.
Wisp árak
- Egyszeri bevezetési díj: 6250 USD (plusz havi díjak)
- Folyamatos havi előfizetési díj: 600 USD
- Sávos árazás, ha a terület meghaladja a 75 000 négyzetlábot
Wisp értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 40 értékelés)
- Capterra: 5/5 (16+ értékelés)
7. SpaceIQ
A leghatékonyabb térkihasználás és tervezés
A SpaceIQ egy szoftvermegoldás, amelynek célja, hogy segítse a vállalkozásokat a rendelkezésre álló alapterület maximális kihasználásában és hatékonyabb irodák kialakításában. Ez az eszköz ötvözi a tértervező előnyeit a költségek, a kihasználtsági adatok és a forgatókönyv-tervezés kezelési funkcióival.
A SpaceIQ legjobb funkciói
- Az irodatervező segítségével testreszabott elrendezéseket kezelhet az emeleteken, míg a beépített forgatókönyvek tesztelik a terveket, hogy megnézzék, hogyan teljesítenek.
- Kezelje a munkahelyet olyan eszközökkel, amelyek egyszerű irányítópultokon nyomon követik az emberek, a bútorok és az eszközök adatait.
- A beépített jelentéskészítő eszközök segítségével a személyzet vagy a négyzetméter alapján megoszthatja a pontos költségeket a pénzügyi osztállyal.
- Az ingatlanportfólió-megoldások segítségével mindig tájékozott maradhat, függetlenül attól, hogy egyetlen ingatlannal rendelkezik, vagy több irodája van szerte a világon.
A SpaceIQ korlátai
- Egyes felhasználók több színkódolási lehetőséget szeretnének az adatok kiemeléséhez.
- A képzési és beilleszkedési szolgáltatások javíthatók a tanulási görbe csökkentése érdekében.
SpaceIQ árak
- Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.
SpaceIQ értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)
8. OfficeSpace
A legjobb helyfoglalásokhoz és a napi műveletekhez
Az OfficeSpace egy hibrid tértervező és szervező eszköz, amely javítja a munkát, függetlenül attól, hogy otthoni irodát épít, vagy tervezési ötleteket keres egy több tucat csapatot befogadó irodaház optimalizálásához. Használja az eszközt a helyiségfoglalások kezeléséhez, alaprajzok készítéséhez és a munkatársakkal való kapcsolattartáshoz.
OfficeSpace legjobb funkciói
- Használja a valós idejű foglalási funkciókat, hogy az alkalmazottak előre lefoglalhassák a tárgyalókat, konferenciahelyiségeket és íróasztalokat.
- A Distance Planner azonnal elkészíti az ülésrendet, és egyetlen kattintással módosíthatja azt.
- A forgatókönyv-tervezés vizualizálja az elrendezési lehetőségeket, és a szoftverben biztosítja az érintettek visszajelzéseit, hogy a jóváhagyási folyamatot egyszerűsítsék.
- Kezelje a napi műveleteket azonnali foglalások, szolgáltatási kérések és látogatókezelő eszközök segítségével.
OfficeSpace korlátozások
- Egyes felhasználók szeretnék, ha több adat állna rendelkezésre az asztalok használatáról, hogy jobban méretezhetőek legyenek a szolgáltatások.
- Az ügyfélszolgálat és a képzési szolgáltatások hatékonyabbak lehetnének
OfficeSpace árak
- Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.
OfficeSpace értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (90+ értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (30+ értékelés)
9. BlueYonder
A legjobb kiskereskedőknek
A BlueYonder egy térszervező és tervező eszköz, amely segít a kiskereskedőknek hatékonyabb elrendezéseket kialakítani a vásárlók számára. Növelje bevételeit, könnyítse meg a fogyasztók számára a szükséges termékek megtalálását, és maximalizálja az értékesítési teret ezzel az eszközzel. ?
A BlueYonder legjobb funkciói
- A mikro- és makro alaprajzok áttekintést nyújtanak a tervezésről, vagy részletesen bemutatják az optimalizált tereket.
- A menedzsment funkciók egységes padlótervezést biztosítanak az üzletekben, és csökkentik a készletek elakadásának kockázatát.
- Használja az adatreportokat a jövedelmezőség, az értékesítési mozgások és a térbeli szűk keresztmetszetek értékeléséhez.
- Könnyedén válthatsz a műszerfalak között, hogy megtekintsd a különböző helyszíneken található üzleteket.
A BlueYonder korlátai
- Egyes felhasználók szerint a felület kissé zsúfoltnak tűnik.
- A testreszabás javíthatja a rugalmasságot és az irányítást.
BlueYonder árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
BlueYonder értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (2+ értékelés)
- Capterra: N/A
10. Robin
A legjobb távoli csapatok számára
A Robin egy szoftvereszköz, amelyet a hibrid munkakörnyezetek élményének optimalizálására terveztek. Használja az eszközt a távoli és az irodai csapatok közötti együttműködés fokozására és a munkafolyamatok racionalizálására.
A Robin legjobb funkciói
- Használjon automatizált funkciókat az erőforrások kiosztásához vagy helyek lefoglalásához, hogy a távoli munkavállalók együttműködhessenek az adott irodákban dolgozó kollégákkal.
- Tervezze meg az alaprajzokat olyan táblakezelő eszközökkel, amelyek az elemzések és a kemény adatok alapján maximalizálják a teret.
- A mobilalkalmazás lehetővé teszi az asztalok foglalását és kiküszöböli a zavart.
- A valós idejű nézetek segítségével láthatja, mely helyiségek vannak elfoglalva és mikor vannak lefoglalva.
Robin korlátai
- Az alkalmazás hibásan működhet, ami befolyásolhatja a foglalásokat és a lefoglalt helyek visszaigazolását.
- Ez egy menedzsment eszköz, amely a tértervezés terén korlátozottabb, mint az alternatívák.
Robin árak
- Asztal- és teremfoglalás: 419 USD/hó áron
- Opcionális kiegészítők: Az árakkal és az extra díjakkal kapcsolatban vegye fel velünk a kapcsolatot.
Robin értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (50+ értékelés)
Teremtsd meg az alapot a produktív csapatok számára a ClickUp segítségével
Ezekkel a tér- és négyzetméter-kezelő eszközökkel álmodhat, tervezhet és kezelhet olyan munkaterületeket, amelyek produktívabbak, költséghatékonyabbak és vonzóbbak. Választhat olyan CAD-eszközök közül, amelyek alaprajzokat és bútorelrendezéseket készítenek, vagy olyan eszközöket, amelyek a hibrid vagy irodai munkakörnyezetekkel kapcsolatos napi elemzéseket, mozgásokat és kiadásokat kezelik.
Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és kezdjen el új irodai elrendezéseket kigondolni, hogy azonnal átállhasson a terek jobb kezelésére. A magas fokú testreszabhatóság, az intuitív felület és a több száz funkció segítségével kihasználhatja a projekttervező eszközt egy produktívabb iroda kialakításához. ✨