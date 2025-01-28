A 10 legjobb irodaterület-tervező szoftver 2025-ben

Az évek során számos irodában dolgoztam, és karrierem során különböző csapatokat vezettem. Saját tapasztalatból mondhatom, hogy mennyire igaz az a mondás, hogy „a környezet befolyásolja a termelékenységet”. Az irodaterületek jobb funkcionalitás érdekében történő kialakítása vagy optimalizálása nemcsak a munkatársak termelékenységét, hanem munkájukkal való elégedettségüket is jelentősen javíthatja.

A feladat még fontosabbá válik, ha saját munkaterületet tervez, egy kis csapat számára dolgoz ki munkaterületet, vagy egy nagyvállalat kiterjedt irodáját rendezi be. A megoldás: irodaterület-tervező szoftver! Ezek a progresszív eszközök lehetővé teszik, hogy kidolgozza az iroda alaprajzát, innovatív irodai elrendezéseket találjon ki, és fokozatosan javítsa csapata működését.

Ebben a blogban bemutatom, mire kell figyelni az irodaterület-tervező és -tervező szoftver kiválasztásakor, és bemutatok 10 jelenleg elérhető legjobb tértervező szoftvert. ?

Mit kell keresnie egy tértervező szoftverben?

Más platformokhoz és eszközökhöz hasonlóan a tértervező szoftvernek is rugalmasnak kell lennie, és meg kell könnyítenie az életét, nem pedig megnehezítenie. ?️

Íme, mire kell figyelni a tértervező eszközök kiválasztásakor.

Drag-and-drop funkció : Készítse el álmai munkaterületét interaktív eszközökkel, amelyekkel könnyedén áthelyezheti az asztalokat, székeket és egyéb berendezéseket.

Jelentéskészítési funkciók : Manapság a létesítménykezelőknek adatokra van szükségük ahhoz, hogy lássák, mennyire hatékonyak a térkiosztási tervek. Keressen olyan eszközt, amely automatikusan jelentéseket készít és mutatókat követ nyomon, hogy alátámassza a helyiséghasználattal kapcsolatos döntéseket.

Szenáriótervezés : állítson össze különböző térterveket, és futtassa le őket szimulációkon, hogy megnézze, hogyan teljesítenek különböző körülmények között, és így optimalizálja a terek kihasználtságát.

Automatizálás : A tértervezés nem csak az irodák elrendezésének megtervezéséről szól, hanem azok használatának kezeléséről is. Állítson be automatizálásokat a tárgyalótermek használatához és az asztalfoglalásokhoz a zökkenőmentesebb munkakörnyezet érdekében.

Engedélyek: A tértervezéshez különböző csapatok hatékony együttműködése szükséges. Válasszon olyan eszközt, amely lehetővé teszi az engedélyek beállítását, így a pénzügyi vezető jelentéseket készíthet, a HR áttekintheti az ülésrendet, : A tértervezéshez különböző csapatok hatékony együttműködése szükséges. Válasszon olyan eszközt, amely lehetővé teszi az engedélyek beállítását, így a pénzügyi vezető jelentéseket készíthet, a HR áttekintheti az ülésrendet, a vizuális projektmenedzserek pedig szobafoglalásokat végezhetnek – mindezt anélkül, hogy egymás munkáját zavarnák.

A 10 legjobb tértervező szoftver 2024-ben

Készen áll a hatékonyabb munkaterületek tervezésére és kezelésére? Itt találja a ma kipróbálható tervezőeszközöket. A tervezőszoftverektől a elrendezés-tervező szoftverekig és a munkahely-kezelő eszközökig számos lehetőség áll rendelkezésre a tér vizualizálására és a produktívabb munkakörnyezetek kialakítására. ?

1. ClickUp

A legjobb irodai projektmenedzsmenthez

A ClickUp Whiteboard funkcióval ötleteit feladatokká alakíthatja.

A ClickUp egy projektmenedzsment eszköz, amely segít megszervezni és nyomon követni az irodaterület tervezéséhez szükséges apró részleteket. A magas szintű testreszabási lehetőségeknek köszönhetően az eszközzel felgyorsíthatja a tervezést és javíthatja a végrehajtást. ?

Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást az irodaterület megtervezéséhez. A praktikus rajzeszköz segítségével kifejezheti kreativitását, miközben a méretekkel is számolhat, hogy minden arányban maradjon. A valós idejű együttműködésnek köszönhetően kollégáival közösen digitálisan megtervezhetik az irodát a whiteboard szoftver segítségével.

A ClickUp rajzeszközökkel való integrációja megvalósítja elképzeléseit, és lehetővé teszi, hogy a legfontosabb eszközökkel dolgozzon. Csatlakoztasson egy kommunikációs alkalmazást, például a Slacket, hogy visszajelzéseket kapjon az ügyfelektől vagy a csapat tagjaitól az irodatervezésről. Dokumentálja az integrációkat, hogy megkapja a legfontosabb érdekelt felek jóváhagyását és támogatását.

Használja a ClickUp Tasks funkcióját, hogy automatikusan hozzárendelje a feladatokat a megfelelő csapattagokhoz. Rendeljen feladatokat az irodaterület tervezéséhez, jóváhagyásokhoz, valamint a vállalkozók és építők felkutatásához, hogy megvalósítsa álmai irodáját. Adjon hozzá prioritási jelöléseket és függőségeket, hogy kiemelje azokat a feladatokat, amelyekre elsőként kell figyelmet fordítani.

Szeretnéd elképzelni, mennyi időbe telik az irodaterület megtervezése? Használd a ClickUp Gantt-diagramjait, hogy idővonalakat készíts a tervezési folyamat minden lépéséhez. Válassz egyedi színkódokat a szakaszokhoz és a csapatokhoz, és adj hozzá egyedi mezőket a kisebb lépések nyomon követéséhez.

A ClickUp legjobb funkciói

Töltse le ezt a sablont A ClickUp irodaterület-kezelési sablonjával hatékonyabban kezelheti irodaterületét.

A ClickUp korlátai

Számos funkció teszi lehetővé a magas fokú testreszabást, de ez azt is jelenti, hogy időt kell szánnia a szoftver megismerésére.

A ClickUp AI csak fizetős csomagokban érhető el, de az ára a legtöbb egyén és csapat számára megfizethető.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkaterület-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3900 értékelés)

2. Accruent

A legjobb irodai költségkezeléshez

via Accruent

Az Accruent egy térkezelő szoftver, amely megkönnyíti a kihasználtsági korlátok felülvizsgálatát és az irodaterület használatának elemzését, hogy javítsa a kihasználtságot és csökkentse a működési költségeket. Kezdje azzal, hogy feltölti a létesítmény adatait, majd fedezze fel a különböző tereket és elrendezéseket, hogy megtalálja a csapatának leginkább megfelelőt. Használja a beépített automatizálási funkciókat a kihasználtsági állapot, a térkiosztás és az osztályok hozzárendeléseinek megtekintéséhez.

Az Accruent legjobb funkciói

Az intuitív jelentéskészítő felület betekintést nyújt az ingatlanok költségeinek csökkentésébe, a konferenciatermek ütemezésének javításába és a létesítmények biztonságának növelésébe.

Optimalizálja a térkezelést bárhonnan, a desktop, mobilalkalmazás és tablet funkcióknak köszönhetően.

Az automatizálás lehetővé teszi a figyelmeztetések és értesítések küldését, amikor a fülkéket lefoglalják, és a tranzakciókat közvetlenül a szoftverben kezelheti.

A VisualMap és az AutoCAD az irodaterület vizualizációját kínálja az elrendezés javítása és a csapatok elhelyezkedésének kezelése érdekében.

Accruent korlátai

Egyes felhasználók úgy találták, hogy a jogosultságok frissítése több lépést igényel, és egyszerűsíthető lenne.

Mivel sokféle funkció áll rendelkezésre, a használatukhoz tanulási folyamat szükséges.

Accruent árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Accruent értékelések és vélemények

G2 : 3,9/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (10+ értékelés)

3. Maptician

A legjobb hibrid munkakörnyezetekhez

via Maptician

A Maptician egy tértervező szoftver, amelynek célja, hogy kielégítse a hibrid munkakörnyezetek igényeit, ahol az irodában dolgozó és a távoli munkatársak keverednek. Használja a térkiosztás egyszerűsítésére, a látogatók kezelésére szolgáló irányítópultok létrehozására és forgatókönyvek kidolgozására. A szoftverben található, testreszabható munkavállalói elkötelezettséget növelő eszközök még egy lépéssel tovább mennek, és a munkavállalók igényeihez alkalmazkodó munkaterületeket hoznak létre. ??‍?

A Maptician legjobb funkciói

Használja az elrendezés-tervezőt olyan terek tervezéséhez, kialakításához és megépítéséhez, amelyek jól áramlanak és elősegítik a termelékenységet.

Kezelje ingatlanportfólióját vizuális irányítópultokkal, amelyek világosan ábrázolják a helyiségfoglalásokat, a térkihasználást és az irodák megjelenítését.

Az automatizált munkaterület-elemzés betekintést nyújt a működési költségekbe és a kihasználtsági mutatókba.

A megvalósítási csapat és a támogató eszközök képzéseket kínálnak, hogy Ön és az egész iroda naprakész legyen az elrendezés és a tervezés terén.

A Maptician korlátai

Egyes felhasználók szeretnék, ha a térkezelő szoftver több tervezési lehetőséget és billentyűparancsot kínálna az alaprajz-eszközben.

Az elemzések és jelentések nem mindig intuitívak, ezért időbe telik, mire teljesen megértjük őket.

Maptician árak

Egyetlen ár mindenkinek: 4 USD/hó felhasználónként

Maptician értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: 4,7/5 (10+ értékelés)

4. SmartDraw

A legjobb részletes diagramok készítéséhez és ötleteléshez

via SmartDraw

A SmartDraw egy SaaS megoldás, amely lehetővé teszi, hogy egy helyen készítsen diagramokat, brainstormingot és végrehajtsa a tervezést. Az AWS, a Teams és a Jira integrációja elősegíti az együttműködést, és új szintre emeli a brainstormingot és a tervezési üléseket. Használja a SmartDraw táblaszoftverét az alaprajzok vázlatos megrajzolásához, és a beépített professzionális prezentációs eszközöknek köszönhetően azonnal megoszthatja a terveket.

A SmartDraw legjobb funkciói

A diagramkészítő eszköz AI-támogatással rendelkezik, amely automatikusan mozgatja, hozzáadja és törli az alakzatokat anélkül, hogy ez hatással lenne a kapcsolódó elemekre, például az irodai bútorokra.

Több ezer sablon, beleértve az alaprajzokat is, időt takarít meg az új irodaterület modelljeinek elkészítésekor.

A számítógépes tervező (CAD) rajzeszközökkel megváltoztathatja a méretarányt, hozzáadhat méreteket, és drag-and-drop módszerrel elhelyezheti a berendezési tárgyakat, hogy vizualizálja a munkahelyi élményt.

A rétegek segítségével mélyebbre merülhet a logisztikában, például a HVAC, a vízvezeték- és villanyszerelés terén, hogy funkcionális és költséghatékony tereket tervezhessen.

SmartDraw korlátai

Az eszköz nem kínál 3D-modelleket vagy rendereléseket.

A funkciók és részletek széles skálájának elsajátítása időbe telik.

SmartDraw árak

Egyfelhasználós : 9,95 USD/hó

Több felhasználó: 8,25 USD/hó 3 vagy több felhasználó esetén

SmartDraw értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (100+ értékelés)

5. Coworktech

A legjobb átfogó irodatervezési szolgáltatásokhoz

via Coworktech

A Coworktech egy tervezőiroda, amely az irodaterületek minden lépésében javulást hoz. Akár alaprajzokhoz keres támogatást, akár tanácsot szeretne a távközlés összekapcsolásához vagy a biztonság javításához, ez az eszköz racionalizálja a legértékesebb folyamatait.

A Coworktech legjobb funkciói

A zökkenőmentes beilleszkedési támogatás segítségével az új csapattagok gyorsan felzárkózhatnak a vállalati eszközökhöz, az ügyfélkapcsolat-kezelési értesítésekhez és az automatizált feladatokhoz a papírmunka kezelése érdekében.

Az irodavezetési eszközök biztosítják, hogy a legfontosabb eszközök, mint a Wi-Fi, a hálózatok és az internetes eszközök biztonságosak, védettek és megbízhatóak legyenek.

A teljes körű szolgáltatás azt jelenti, hogy a Coworktech támogató csapata mindent elvégez, a tervezéstől a beszállítók biztosításáig és a rendszerek felügyeletéig.

A szakértői csapat több kontinensen és több nyelven is segíthet a tervezésben és a beállításban.

A coworktech korlátai

Kevesebb ellenőrzésed van az eredmények és a testreszabás felett, mivel a menedzsmentet egy külső szakértői csapatra bízod.

Ez nem annyira egy szoftvereszköz, mint inkább egy ügynökség, amely számos tértervezési feladatot elvégez Ön helyett.

Coworktech árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Coworktech értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: N/A

6. Wisp by Gensler

via Wisp

A Wisp egy munkahely-kezelő szoftver, amelynek célja, hogy javítsa a munkavégzés módját, akár az irodában, akár távoli csapatokkal dolgozik. A tér- és munkahely-kezelő megoldás lehetővé teszi a mozgások nyomon követését és a kihasználtság mérését, hogy megalapozza a jobb alaprajzok elkészítését. Ha készen áll a tervezésre, a CAD eszközök és funkciók segítségével perceken belül, nem napokon belül megvalósíthatja terveit. ✅

A Wisp legjobb funkciói

A korlátlan CAD-frissítések biztosítják, hogy a legújabb technológia álljon rendelkezésére az alaprajzok és az asztalok elrendezésének megtervezésekor.

Az adatok vizualizálására szolgáló eszközök betekintést nyújtanak a tér használatába, azonosítják a szűk keresztmetszeteket és javítják a döntéshozatalt.

A valós idejű együttműködési eszközök segítségével kombinálhatja a brainstorming technikákat a tervezőeszközökkel, hogy jobb munkafolyamatokat hozzon létre az egész csapattal egy helyen.

A felhőalapú SaaS eszköz segítségével bárhonnan, akár útközben is kezelheti a foglalásokat, megtervezheti a visszatérést az irodába, valamint elemezheti a mozgásokat és a jelentéseket.

A Wisp korlátai

Bár az online szoftverhez telefonjáról is hozzáférhet, nincs külön mobilalkalmazás.

Nincsenek prioritási funkciók, ezért nem olyan egyszerű a jegyek és kérések szervezése.

Wisp árak

Egyszeri bevezetési díj : 6250 USD (plusz havi díjak)

Folyamatos havi előfizetési díj : 600 USD

Sávos árazás, ha a terület meghaladja a 75 000 négyzetlábot

Wisp értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 40 értékelés)

Capterra: 5/5 (16+ értékelés)

7. SpaceIQ

A leghatékonyabb térkihasználás és tervezés

via SpaceIQ

A SpaceIQ egy szoftvermegoldás, amelynek célja, hogy segítse a vállalkozásokat a rendelkezésre álló alapterület maximális kihasználásában és hatékonyabb irodák kialakításában. Ez az eszköz ötvözi a tértervező előnyeit a költségek, a kihasználtsági adatok és a forgatókönyv-tervezés kezelési funkcióival.

A SpaceIQ legjobb funkciói

Az irodatervező segítségével testreszabott elrendezéseket kezelhet az emeleteken, míg a beépített forgatókönyvek tesztelik a terveket, hogy megnézzék, hogyan teljesítenek.

Kezelje a munkahelyet olyan eszközökkel, amelyek egyszerű irányítópultokon nyomon követik az emberek, a bútorok és az eszközök adatait.

A beépített jelentéskészítő eszközök segítségével a személyzet vagy a négyzetméter alapján megoszthatja a pontos költségeket a pénzügyi osztállyal.

Az ingatlanportfólió-megoldások segítségével mindig tájékozott maradhat, függetlenül attól, hogy egyetlen ingatlannal rendelkezik, vagy több irodája van szerte a világon.

A SpaceIQ korlátai

Egyes felhasználók több színkódolási lehetőséget szeretnének az adatok kiemeléséhez.

A képzési és beilleszkedési szolgáltatások javíthatók a tanulási görbe csökkentése érdekében.

SpaceIQ árak

Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

SpaceIQ értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)

8. OfficeSpace

A legjobb helyfoglalásokhoz és a napi műveletekhez

via OfficeSpace

Az OfficeSpace egy hibrid tértervező és szervező eszköz, amely javítja a munkát, függetlenül attól, hogy otthoni irodát épít, vagy tervezési ötleteket keres egy több tucat csapatot befogadó irodaház optimalizálásához. Használja az eszközt a helyiségfoglalások kezeléséhez, alaprajzok készítéséhez és a munkatársakkal való kapcsolattartáshoz.

OfficeSpace legjobb funkciói

Használja a valós idejű foglalási funkciókat, hogy az alkalmazottak előre lefoglalhassák a tárgyalókat, konferenciahelyiségeket és íróasztalokat.

A Distance Planner azonnal elkészíti az ülésrendet , és egyetlen kattintással módosíthatja azt.

A forgatókönyv-tervezés vizualizálja az elrendezési lehetőségeket, és a szoftverben biztosítja az érintettek visszajelzéseit, hogy a jóváhagyási folyamatot egyszerűsítsék.

Kezelje a napi műveleteket azonnali foglalások, szolgáltatási kérések és látogatókezelő eszközök segítségével.

OfficeSpace korlátozások

Egyes felhasználók szeretnék, ha több adat állna rendelkezésre az asztalok használatáról, hogy jobban méretezhetőek legyenek a szolgáltatások.

Az ügyfélszolgálat és a képzési szolgáltatások hatékonyabbak lehetnének

OfficeSpace árak

Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

OfficeSpace értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (30+ értékelés)

9. BlueYonder

A legjobb kiskereskedőknek

via BlueYonder

A BlueYonder egy térszervező és tervező eszköz, amely segít a kiskereskedőknek hatékonyabb elrendezéseket kialakítani a vásárlók számára. Növelje bevételeit, könnyítse meg a fogyasztók számára a szükséges termékek megtalálását, és maximalizálja az értékesítési teret ezzel az eszközzel. ?

A BlueYonder legjobb funkciói

A mikro- és makro alaprajzok áttekintést nyújtanak a tervezésről, vagy részletesen bemutatják az optimalizált tereket.

A menedzsment funkciók egységes padlótervezést biztosítanak az üzletekben, és csökkentik a készletek elakadásának kockázatát.

Használja az adatreportokat a jövedelmezőség, az értékesítési mozgások és a térbeli szűk keresztmetszetek értékeléséhez.

Könnyedén válthatsz a műszerfalak között, hogy megtekintsd a különböző helyszíneken található üzleteket.

A BlueYonder korlátai

Egyes felhasználók szerint a felület kissé zsúfoltnak tűnik.

A testreszabás javíthatja a rugalmasságot és az irányítást.

BlueYonder árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

BlueYonder értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (2+ értékelés)

Capterra: N/A

10. Robin

A legjobb távoli csapatok számára

via Robin

A Robin egy szoftvereszköz, amelyet a hibrid munkakörnyezetek élményének optimalizálására terveztek. Használja az eszközt a távoli és az irodai csapatok közötti együttműködés fokozására és a munkafolyamatok racionalizálására.

A Robin legjobb funkciói

Használjon automatizált funkciókat az erőforrások kiosztásához vagy helyek lefoglalásához, hogy a távoli munkavállalók együttműködhessenek az adott irodákban dolgozó kollégákkal.

Tervezze meg az alaprajzokat olyan táblakezelő eszközökkel , amelyek az elemzések és a kemény adatok alapján maximalizálják a teret.

A mobilalkalmazás lehetővé teszi az asztalok foglalását és kiküszöböli a zavart.

A valós idejű nézetek segítségével láthatja, mely helyiségek vannak elfoglalva és mikor vannak lefoglalva.

Robin korlátai

Az alkalmazás hibásan működhet, ami befolyásolhatja a foglalásokat és a lefoglalt helyek visszaigazolását.

Ez egy menedzsment eszköz, amely a tértervezés terén korlátozottabb, mint az alternatívák.

Robin árak

Asztal- és teremfoglalás : 419 USD/hó áron

Opcionális kiegészítők: Az árakkal és az extra díjakkal kapcsolatban vegye fel velünk a kapcsolatot.

Robin értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (50+ értékelés)

Teremtsd meg az alapot a produktív csapatok számára a ClickUp segítségével

Ezekkel a tér- és négyzetméter-kezelő eszközökkel álmodhat, tervezhet és kezelhet olyan munkaterületeket, amelyek produktívabbak, költséghatékonyabbak és vonzóbbak. Választhat olyan CAD-eszközök közül, amelyek alaprajzokat és bútorelrendezéseket készítenek, vagy olyan eszközöket, amelyek a hibrid vagy irodai munkakörnyezetekkel kapcsolatos napi elemzéseket, mozgásokat és kiadásokat kezelik.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és kezdjen el új irodai elrendezéseket kigondolni, hogy azonnal átállhasson a terek jobb kezelésére. A magas fokú testreszabhatóság, az intuitív felület és a több száz funkció segítségével kihasználhatja a projekttervező eszközt egy produktívabb iroda kialakításához. ✨