10 ingyenes ülésrend-sablon a tervezés egyszerűsítéséhez

Az eseménytervezés meglepően nehéz feladat, függetlenül attól, hogy elegáns esküvőt vagy munkahelyi rendezvényt szervez. Az ülésrend kialakítása egyszerűnek tűnik, amíg nem merül el térdig egy Excel-táblázatban, és nem jön meg a migrén.

Javasoljuk, hogy ezt a részt hagyja ki, és helyette ülésrend-sablont használjon. 🙌

Az ülésrend-sablonok segítségével láthatóvá válik, hogy az emberek hol fognak ülni egy teremben vagy egy rendezvényen. Ezek elengedhetetlenek minden olyan helyzetben, ahol kijelölt helyek szükségesek.

Kiemeltünk 10 ülésrend-sablont, amelyek segítenek összehangolni a vendéglistát a terveddel, és elkerülni a fejfájást.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme a 10 legjobb ingyenes ülésrend-sablon, amelyek megkönnyítik a tervezést: ClickUp osztálytermi ülésrend-tábla sablon ClickUp osztályterem-kezelési terv sablon ClickUp konferenciaterem-kezelési sablon ClickUp Hogyan tervezzünk rendezvényt sablon ClickUp esküvő előkészítése munkasablon SmartDraw ülésrend-sablonok Visual Paradigm online ülésrend-sablon Canva esküvői ülésrend-sablon Menyasszonyi parti ülésrend-sablon a Template.net webhelyről EdrawMax ülésrend-sablon

Mi az ülésrend?

Az ülésrend vizuálisan ábrázolja, hogy az emberek hol fognak ülni egy teremben vagy helyszínen. Megjeleníti az egyes székek helyét, gyakran asztalokba, csoportokba, sorokba, szakaszokba vagy szintekbe csoportosítva őket, azonosító számokkal, betűkkel, színekkel vagy nevekkel a kényelem érdekében.

Az ülésrendek hasznosak például a következő esetekben:

Esküvők

Vállalati rendezvények és ünnepségek

Professzionális prezentációk

Üzleti konferenciák

Kijelölt ülőhelyek a munkaterületeken

Osztálytermek

A tervek segítségével megtervezheti az ülésrendet, hogy minden vendég vagy résztvevőnek legyen helye, és így biztos lehet benne, hogy mindenkinek jut elég hely. Emellett Lindsey-t távol tarthatja Kimtől, hogy elkerülje a veszekedést az esküvői partin (bár a táncparketten minden lehetséges).

Hogyan készítsünk ülésrendet?

A leghatékonyabb ülésrend-sablonok szerkeszthető sablonokkal kezdődnek. Keressen olyan szerkeszthető ülésrend-sablont, amely lehetővé teszi az asztalok és székek számának, méretének és elhelyezkedésének megváltoztatását.

Az eseménytervező szoftverek használata megkönnyíti ezt a feladatot, különösen, ha intuitív eszközöket használ, mint például a ClickUp Whiteboards.

Használja a ClickUp Whiteboards objektumokat, feladatokat, kapcsolatokat és sticky-ket, hogy vizuálisan együttműködhessen csapatával.

Íme a részletek:

Találja meg a legjobb ülésrend-eszközt vagy rendezvénytervezési sablont Válassza ki az asztalok formáját (pl. hosszú asztalok, kerek asztalok, U alakú asztalok, téglalap alakú asztalok stb. ), és helyezze el az asztalokat. Döntsd el, hogy lesz-e főasztal (más néven VIP-asztal), és hova helyezed el. Rendezze el az asztalokat a helyszín méretének és alakjának megfelelően. Hozzon létre asztalszámokat, neveket vagy színeket Csoportosítsa a vendégeket vagy a résztvevőket (pl. barátok, osztályok, csapatok, közös érdeklődési körök, ábécé sorrend stb. Válassza a kijelölt ülésrendet, szem előtt tartva az akadálymentességet és hasonló szempontokat. Nyomtasson ki papír alapú példányokat (nyomtatható ülésrendek a győzelemért)

Egyes tervek az embereket asztalokhoz rendelik, és a vendégek dönthetik el, hogy hol ülnek le. Mások minden személy számára kiválasztanak egy helyet. Az, hogy mennyire részletes tervet szeretne készíteni, Önön múlik.

10 ingyenes, szerkeszthető ülésrend-sablon

Valószínűleg már alig várja, hogy belevágjon a lényegbe, ezért hadd mutassuk be Önnek a 10 legjobb ülésrend-sablont.

És mivel az eseményprojekt-menedzsment már eleve elég nehéz anélkül is, hogy az árak miatt is aggódni kellene, a listán szereplő összes sablon ingyenes! 💸

1. ClickUp osztálytermi ülésrend-tábla sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp osztálytermi ülésrend-tábla sablon

A ClickUp osztálytermi ülésrend-tábla sablon elengedhetetlen kellék az oktatók számára. Képzési rendezvények, szemináriumok és esküvői partik számára is tökéletes.

Használja a ClickUp szerkeszthető ülésrend-sablonját, hogy vizualizálja az osztályterem elrendezését, és hozzon létre egy szervezett asztali ülésrendet a legjobb Whiteboard szoftverrel.

Ez a sablon tartalmaz eszközöket a társadalmi távolságtartás fenntartásához, az egyes asztalok színkóddal való jelöléséhez, valamint a diákok órarendjének és osztályzataik nyomon követéséhez. A minimalista terv bármilyen méretű teremben vagy helyszínen bármilyen számú ülőhelyet képes befogadni.

Az együttműködési funkciók és a valós idejű frissítések lehetővé teszik a diákok (vagy vendégek) számára is, hogy részt vegyenek a helyek kiválasztásában. Vagy átveheti az irányítást, és megtervezheti a tökéletes ülésrendet az Ön egyedi osztályterméhez.

A ClickUp oktatási funkciói a Free Forever csomagban elérhetők, és céljuk, hogy segítsék az osztálytermi hősöket mindenhol. Hasznosak lehetnek rendezvényprojekt-menedzserek, esküvőszervezők és bárki más számára is, aki rendezvényt szervez vagy ülésrendet készít.

2. ClickUp osztályterem-kezelési terv sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp tantermi menedzsment terv sablon

A ClickUp osztályterem-kezelési terv sablonja minden szükséges eszközt megad az oktatóknak egy virágzó osztálytermi környezet megteremtéséhez. 🧑‍🎓

Használja ezt az eszközt, hogy áttekinthető képet kapjon az osztályáról, a diákok viselkedéséről, az osztályzatokról, az óravázlatokról és minden másról, amire szüksége van.

Ez a sablon tartalmazza mindazt, amire szükséged van a diákok elvárásainak, céljainak és célkitűzéseinek kezelhetővé tételéhez. Emellett egyszerűsíti a diákokkal és a szülőkkel való kommunikációt, az erőforrások szervezését, az óravázlatok elkészítését és a napi működést.

A ClickUp minden igényét kielégíti, függetlenül attól, hogy útvonalterv-sablonra, ülésrend-készítőre, együttműködési eszközre vagy mindezekre van szüksége. És a legjobb az egészben? Nem kell semmit sem fizetnie! A Free Forever tagok korlátlanul hozzáférhetnek több tucat eszközhöz, sablonhoz, nézethez és testreszabási funkcióhoz.

3. ClickUp konferenciaterem-kezelési sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp konferencia-szervezési sablon

A ClickUp konferencia-szervezési sablon megkönnyíti a sikeres konferencia-terem működtetéséhez szükséges tervezési és koordinációs munkát.

Használja őket a konferenciaterem tervezésének teljes folyamatának egyszerűsítésére, a foglalástól a takarításig, és minden más között.

Ez a sablon mindent elintéz. Egységesítheti a helyiségek használatát, nyomon követheti a kellékeket és a berendezéseket, kiküszöbölheti a kettős foglalásokat, és minden alkalommal zökkenőmentes, hatékony értekezleteket tarthat. Mivel a ClickUp fantasztikus együttműködési funkciókkal rendelkezik, javítja a kommunikációt, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

A ClickUp forradalmi változást hoz a projektmenedzserek és a csapatvezetők számára mindenhol. Azok, akik a ClickUp konferenciaterem SOP sablonján túl is szeretnének lépni, a Free Forever csomagban hozzáférhetnek konferencia napirend sablonokhoz, csapatbemutató sablonokhoz és még sok máshoz. A lehetőségek végtelenek.

4. ClickUp Eseménytervezési sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp Hogyan tervezzünk rendezvényt sablon

A ClickUp rendezvénytervezési sablon elengedhetetlen a party- és rendezvénytervezők, projektmenedzserek és mindenki más számára, aki emlékezetes összejövetelt szeretne szervezni. 🥳

Használja ezt a csekklista-szerű sablont, hogy nyomon követhesse az esemény napja előtt elvégzendő összes teendőt, a határidőkkel, a haladásról szóló frissítésekkel és az együttműködési funkciókkal együtt.

Ez a sablon olyan funkciókkal rendelkezik, amelyekkel visszaszámolhat az esemény napjáig, nyomon követheti a költségvetést és a kiadásokat, rögzítheti a visszaigazolásokat, és részletes feladatlistákat készíthet. Hívja meg csapattagjait, vendégeit és más érdekelt feleket, hogy valós időben frissítsék az előrehaladásukat, és tartsák nyitva a kommunikációs csatornákat.

Használja a ClickUp Események funkcióját, hogy túllépjen ezen a teendőlistán, és belevágjon az események és az ütemtervek kezelésébe, az eseménymeghívókba és a feladatok megosztásába. Az eseményt minden szögből megtekintheti, és ingyenes, testreszabható sablonokhoz férhet hozzá mindenhez, amire szüksége van.

Mindez elérhető az örökre ingyenes csomagunkban. 🙌

5. ClickUp esküvő előkészítése munkasablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp esküvőszervezési sablon

A ClickUp esküvőszervezési munkaterv-sablon több, mint egy esküvői fogadás ülésrendje. Végül is az esküvői asztalok elrendezése csak egy tétel az esküvőszervezési listán.

Használja ezt a sablont, hogy világos ütemtervet és határidőket állítson fel minden feladathoz, a visszaigazolások megerősítésétől a fogadás szolgáltatóinak megszervezéséig.

Ez az ingyenes esküvőszervezési sablon egyszerűsíti a folyamatot, mivel mindent egy irányítópanelen egyesít. Meghatározhatja és dokumentálhatja az egyes szolgáltatók munkájának hatókörét, koordinálhatja és kommunikálhat az összes érintett személlyel, valamint meghatározhatja az esküvőszervező csapat egészének munkájának hatókörét.

A ClickUp Események funkciója lehetővé teszi a feladatok, határidők és költségvetések nyomon követését és kezelését is, így minden alkalommal felejthetetlen partit szervezhet. Az örökre ingyenes csomag korlátlan hozzáférést biztosít a testreszabható sablonokhoz, nézetekhez, naptárakhoz és még sok máshoz.

6. SmartDraw ülésrend-sablonok

via SmartDraw

A SmartDraw ülésrend-sablon egy egyszerű ülésrend-terv esküvőkhöz és egyéb rendezvényekhez.

Használja őket az alaprajz kiválasztásához, az asztalok méretének és alakjának kiválasztásához, valamint az egyszerű diagramok és vendéglisták segítségével minden megszervezéséhez. Kezdje egy előre elkészített ülésrenddel az adott rendezvénytípushoz, majd testreszabhatja a táblázatot.

Ezzel a sablonnal elnevezheti az asztalokat, hozzárendelheti az ülésszámokat, és létrehozhat listákat arról, hogy ki üljön az egyes asztalokhoz. Megjelenítheti a teljes helyszínt vagy termet is, hogy a résztvevők vagy az esküvői vendégek kényelmesen mozoghassanak.

Attól függően, hogy hogyan tervezi használni az ülésrendet, a SmartDraw lehetővé teszi, hogy ajtókat, berendezéseket és egyéb helyiségelemeket húzással áthelyezzen a frontális nézethez, vagy asztalokat és székeket helyezzen el felülnézetben. Hét napig ingyenes – az ingyenes próbaidőszak után az ára mindössze 5,95 dollár.

7. Visual Paradigm online ülésrend-sablon

via Visual Paradigm Online

A Visual Paradigm Online ülésrend-sablon egyszerű megoldás minden rendezvénytervező számára.

A Visual Paradigm Online (más néven VP Online) testreszabható táblázatok gyűjteményét kínálja, amelyekkel könnyedén elkészítheti következő ülésrendjét. A diagramokat JPG, PNG, SVG és PDF fájlként mentheti, és a rendelkezésre álló szimbólumokat és kellékeket felhasználva ábrázolhatja rendezvényének helyszínét vagy termet.

Válasszon több sablon közül éttermek, tantermek, esküvők, lakóterek és irodák számára. Ezután adjon hozzá asztalokat, íróasztalokat, székeket és kijelölt ülőhelyeket, hogy nyomon követhesse, hol fog mindenki ülni, és hány vendéget tud befogadni.

Kezdje el ingyenesen elkészíteni ülésrendjét, és iratkozzon fel a VP Online ingyenes csomagjára, amely lehetővé teszi a program számos funkciójának használatát. Az ingyenes felhasználók napi tevékenységi korlátozásokkal, fájlméret-korlátozásokkal és zárolt speciális funkciókkal találkoznak, de minden alapvető ülésrend-tervezéshez szükséges funkciót megkap, anélkül, hogy bármit is költenie kellene.

8. Canva esküvői ülésrend-sablon

via Canva

A Canva esküvői ülésrend-sablon fantasztikus választás, ha különlegesebb ülésrendet szeretnél. Alapvető funkcióival néhány perc alatt könnyedén testreszabhatod. 🙌

Használja ezt a sablont egyszerű asztalelrendezések létrehozásához, és adjon minden asztalnak egy azonosító nevet a rendezettség érdekében. A sablon alján felsorolhatja, mely vendégek ülnek az egyes asztalokhoz.

Ez a sablon tökéletes azok számára, akik asztalokat szeretnének kijelölni, de nem konkrét helyeket. Mivel a Canva testreszabható, a színeket módosíthatja, vagy más ülésrend-listák közül választhat, hogy a sablont a saját igényeinek megfelelően alakítsa ki.

A Canva esküvői meghívók és egyéb, az eseményhez szükséges, sok dizájnelemet vagy fotót tartalmazó dokumentumok készítésére is alkalmas. Az ingyenes csomaggal a legtöbb funkciót használhatja a feladat elvégzéséhez. Az ingyenes felhasználók korlátozásokkal szembesülnek a fájlméret, a tárhely, a dokumentumok száma, valamint az egyes dokumentumok megosztásának, mentésének vagy nyomtatásának tekintetében.

9. Menyasszonyi parti ülésrend-sablon a Template.net webhelyről

via Template. net

A Template.net által készített Bridal Shower Seating Chart Template (Menyasszonyi parti ülésrend-sablon) kiváló minőségű választás, virágdíszekkel és grafikai fájlokkal.

Használja ezt a sablont, hogy felsorolja, melyik vendég melyik asztalhoz van rendelve, így mindenki ugyanazon az oldalon lesz, amikor a vendégek megérkeznek.

Ez a virágos sablon könnyen szerkeszthető, így testreszabhatja a betűtípusokat és az asztalok/vendégek számát a leánybúcsún. Egyszerű és kis-közepes méretű helyszíneken is használható az esküvői vendégek ülésrendjének megtervezéséhez, ahol nincs szükség asztalelrendezési térképre. 🌸

Ingyenes fiók létrehozása után a felhasználók naponta három sablont tölthetnek le ingyenesen a Template.net webhelyről. Emellett szinte minden tervezett eseményhez hozzáférhet különböző egyéb sablonokhoz is.

10. EdrawMax ülésrend-sablon

via EdrawMax

Az EdrawMax ülésrend-sablon egy olyan lehetőség, amely lehetővé teszi, hogy egyszerű ülésrendet készítsen, amelyet elküldhet vendégeinek.

Használja ezt a sablont helyszínrajz, asztalszámok, kijelölt ülésszámok és a vendégek helyfoglalásának listájának elkészítéséhez. Színkódokat is alkalmazhat, hogy a vendégek könnyen megtalálják a helyüket.

Az ingyenes ülésrend-sablon többféle helyszín típusot, asztalméretet és ülésrendet tartalmaz. Ha nem találja meg a sablonban a számára megfelelőt, akkor más ülésrend-sablonok is rendelkezésre állnak, amelyek talán jobban megfelelnek az igényeinek.

Az EdrawMax 15 napos ingyenes próbaidőszakot kínál, amely alatt hozzáférhet a 2D-s sablonokhoz, és megkezdheti rendezvényének tervezését. A próbaidőszak lejárta után a havi tagsági díj 14,95 dollártól kezdődik.

Egyszerűbb helyfoglalás a helyfoglalási sablonokkal

Szeretnéd kicsit könnyíteni a tervezésen? Ezek az ingyenes ülésrend-sablonok kiváló kiindulási pontot jelentenek.

Ezek elengedhetetlenek mindenki számára, aki hatékonyan szeretné megszervezni és megtervezni az ülésrendet, függetlenül attól, hogy rendezvényprojekt-menedzser, tanár vagy egy pár, aki pénzt szeretne megtakarítani az esküvő tervezésén.

Az ülésrend-sablonok biztosítják, hogy mindenki kényelmesen és mindig a megfelelő helyen üljön. Próbáld ki őket, és nézd meg, hogyan javíthatják a tervezési élményedet. Regisztrálj még ma a ClickUp-ra – ingyenes!