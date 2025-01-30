A 10 legjobb ügyfélszolgálati eszköz 2025-ben

A gyors ügyfélszolgálat biztosítása kritikus fontosságú az üzleti tevékenységéhez. A megfelelő ügyfélszolgálati szoftver segít optimalizálni az ügyfélszolgálatot, pozitív változást hozni és felkészülni a sikerre.

Összeállítottunk egy listát a legjobb ügyfélszolgálati eszközökről, hogy megkönnyítsük a keresést.

Ezek az eszközök mindent tartalmaznak a jegykezeléstől az élő csevegésig és a tudásbázis-kezelésig. Akár kisvállalkozásról, akár nagyvállalatról van szó, szüksége van egy olyan ügyfélszolgálati eszközre, amely támogatja egyedi igényeit.

Az általunk összeállított ügyfélszolgálati szoftverek listája megkönnyíti a választást. Válasszon egyet, amely segít kivételes ügyfélszolgálatot nyújtani, nyomon követni a csapat teljesítményét és tartós kapcsolatokat építeni ki értékes ügyfeleivel.

Amikor elkezdi keresni az ügyfélszolgálati eszközöket, rengeteg lehetőség közül választhat, amelyek közül néhány eszköz bizonyos funkciók vagy piaci szektorok kiszolgálására lett kifejlesztve. Ahhoz, hogy megtalálja a vállalkozásának legmegfelelőbb ügyfélszolgálati szoftvert, először is tisztázzuk, hogy mit kell keresnie egy ügyfélszolgálati eszközben.

Könnyű használat: Az Ön által választott ügyfélszolgálati eszköznek intuitívnak és felhasználóbarátnak kell lennie az ügyfélszolgálati munkatársak és az ügyfelek számára. Az egyszerű és intuitív felület segít gyorsítani a válaszadási időt és javítani a csapat hatékonyságát.

Omnichannel támogatás: Keressen olyan ügyfélszolgálati eszközöket, amelyek támogatják a különböző Keressen olyan ügyfélszolgálati eszközöket, amelyek támogatják a különböző kommunikációs csatornákat, mint például az e-mail, az élő csevegés, a közösségi média, a telefon és az üzenetküldő alkalmazások. A több csatorna rendelkezésre állásával tartós kapcsolatokat építhet ki ügyfeleivel azáltal, hogy az általuk választott csatornán támogatja őket.

Automatizálás és mesterséges intelligencia: Az ügyfélszolgálati szoftverek automatizálási funkciókat, csevegőrobotokat és Az ügyfélszolgálati szoftverek automatizálási funkciókat, csevegőrobotokat és mesterséges intelligencián alapuló funkciókat kínálnak, amelyek elvégzik a rutin feladatokat, azonnali válaszokat adnak és a kérdéseket a megfelelő osztályhoz vagy ügyintézőhöz továbbítják. Ez javítja a támogatás hatékonyságát és csökkenti a válaszadási időt.

Jegykezelés: Egy robusztus Egy robusztus jegykezelő rendszer segít a ügyfélkérések szervezésében és prioritásainak meghatározásában. A választott eszköznek olyan funkciókat kell kínálnia, mint a jegyek kategorizálása, hozzárendelése, nyomon követése és eskalálása.

Integrációk : Válasszon olyan ügyfélszolgálati eszközt, amely zökkenőmentesen integrálható a meglévő CRM-mel, ügyfélszolgálati szoftverrel és más, mindennap használt alapvető alkalmazásokkal.

Jelentések és elemzések: Keressen olyan eszközöket, amelyek megbízható jelentéseket és elemzéseket kínálnak. Az ügyfélinterakciók, a válaszadási idők, a megoldási arányok és az ügyfél-elégedettségi mutatók megismerése segít azonosítani a trendeket és a fejlesztendő területeket.

Testreszabhatóság és skálázhatóság : Válasszon testreszabható eszközöket, amelyek alkalmazkodnak az Ön üzleti igényeihez, és skálázhatók az ügyfélkör növekedésével.

Biztonság és megfelelőség: Az adatbiztonság és a szabályozásoknak (például a GDPR-nek) való megfelelés kritikus fontosságú. Győződjön meg arról, hogy az eszköz megfelel az iparági szabványoknak megfelelő biztonsági protokolloknak, és biztonságosan kezeli az érzékeny ügyféladatokat.

Ügyfél-visszajelzések és felmérések: Ellenőrizze, hogy az eszköz rendelkezik-e olyan funkciókkal, amelyekkel Ellenőrizze, hogy az eszköz rendelkezik-e olyan funkciókkal, amelyekkel ügyfél-visszajelzéseket gyűjthet és felméréseket végezhet, mivel ezek az adatok értékes információkkal szolgálnak szolgáltatásai és termékei fejlesztéséhez.

Költség és támogatás: Vegye figyelembe az ügyfélszolgálati eszköz költségét, annak funkcióit és a gyártó által nyújtott támogatást. Győződjön meg arról, hogy bármilyen probléma vagy kérdés esetén megbízható ügyfélszolgálat áll rendelkezésre.

Íme a 10 legjobb ügyfélszolgálati eszköz listája, amelyek 2024-ben a legjobb ügyfélszolgálati élményt nyújtják. Bemutatjuk ezek legjobb funkcióit, korlátait, árait és értékeléseit.

1. ClickUp

Fedezze fel a ClickUp alkalmazást, amely AI-technológiával, több mint 15 nézettel és feladatok automatizálásával segíti ügyfélszolgálatának kezelését.

A ClickUp egy népszerű, all-in-one projektmenedzsment szoftver. Minden megtalálható benne, amire egy szervezetnek szüksége van a projektek hatékony kezeléséhez és a csapatok zökkenőmentes együttműködéséhez, beleértve az ügyfélszolgálati megoldást is.

A ClickUp ügyfélszolgálati szoftvere egy holisztikus ügyfélszolgálati megoldás, amely robusztus funkciókat kínál az ügyfélszolgálat teljes körű kezeléséhez. Az eszköz többfelelős funkciója lehetővé teszi, hogy több személyt rendeljen egy feladathoz, ha egy probléma megoldásához több személy bevonására van szükség.

Beszélje meg a jegyeket a különböző csapatok ügyfélszolgálati ügynökeivel, mivel ezek segítenek felgyorsítani a megoldás idejét. Például, ha Ön egy építőipari kellékeket forgalmazó vállalkozás, és ügyfélpanaszt kap a kellékek minőségével, a szállítás késedelmével és a hibás számlázással kapcsolatban.

A ClickUp segítségével gyorsan megjelölheti a releváns csapattagokat – a gyártási csapatot minőségi problémák esetén, a logisztikai csapatot késedelmes szállítás esetén és a pénzügyi csapatot számlázási kérdések esetén – a probléma megoldása érdekében.

A ClickUp ügyfélszolgálati eszköze egyedi mezőkkel rendelkezik a problémák alapján történő feladatok nyomon követéséhez, valamint egy natív ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) megoldással az ügyfélkapcsolat-kezelés javításához.

A beépített űrlap segítségével rögzítheti ügyfelei fontos adatait, hogy nyomon követhesse visszajelzéseiket.

A ClickUp ügyfélszolgálati sablonja segít a minőségi ügyfélélmény biztosításában. A sablon csökkenti az ügyfélszolgálati költségeket és gyorsabb válaszidőt biztosít olyan funkcióknak köszönhetően, mint az ügyfélkérések szervezése és prioritásba rendezése.

Az egyéni állapotok, egyéni mezők, egyéni nézetek és projektmenedzsment elemekkel a támogatási sablon javítja az ügyfélszolgálatot.

A ClickUp legjobb funkciói

Hozzon létre egyedi automatizálást a következetes műveletekhez

Több felelőst is hozzárendelhet a feladatokhoz a gyors megoldás érdekében.

Állítson be egyedi mezőket az igényeinek megfelelően, például adjon hozzá ügyféladatokat és numerikus mezőket a könnyű számításhoz.

Gyorsan állítsa be a feladat prioritását a feladatban, hogy jelezze, mi az, amire először figyelmet kell fordítani.

Rendezze a feladatokat a ClickUp Priorities segítségével négy jelölővel – sürgős, magas, normál és alacsony – és összpontosítson a fontos dolgokra.

Szervezze a feladatokat egyedi címkékkel, és alkalmazzon szűrőket, hogy mindenre rálátása legyen.

A ClickUp korlátai

Megtanulása kezdetben nehéz

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 12 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. LiveAgent

A LiveAgent élő csevegő szoftverként indult, és mára többcsatornás ügyfélszolgálati termékké fejlődött.

A platform egy omnichannel beérkező levelek mappát kínál, amely segít egy helyen megtalálni a különböző csatornákról érkező ügyfélbeszélgetéseket. A LiveAgent automatizálási és integrációs lehetőségeket is kínál a termelékenység javítása és az ügyfélélmény fokozása érdekében.

Kezelje e-mail, csevegés, telefon és közösségi média ügyfélszolgálati csatornáit a LiveAgent segítségével.

A LiveAgent legjobb funkciói

Több mint 130 jegyrendszer-funkció, több mint 200 integráció

Javítja az ügyintézők termelékenységét

Egységes, ügyfélspecifikus nézet a csevegésekről és jegyekről

A LiveAgent korlátai

Nincs chatbotja

A felhasználók gyakori hibákról számolnak be.

LiveAgent árak

Ingyenes próba elérhető

Kicsi: 9 USD/felhasználó/hónap

Közepes: 29 USD/felhasználó/hónap

Nagy: 49 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: 69 USD/felhasználó/hónap

LiveAgent értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1500+ értékelés)

3. Document360

via Document360

A Document 360 egy önkiszolgáló tudásbázis-szoftver, amely egyszerűsíti a tudás létrehozásának, szervezésének és megosztásának folyamatát a szervezeten belül. Ez egy felhasználóbarát platform, amely hangsúlyt fektet az önkiszolgáló ügyfélszolgálat nyújtására.

Vezessen be olyan ügyfélszolgálati szoftvert, mint a Document 360, hogy csökkentse az ügyfélszolgálati csapatok munkaterhelését, javítsa a webhely forgalmát és fejlessze az ügyfelek önkiszolgálását.

A Document360 legjobb funkciói

Szűri a tartalmat, hogy a releváns információkat mutassa meg.

Domainok hozzáadása a biztonság növelése érdekében

Igény szerinti kontextusfüggő segítséget nyújt az ügyfeleknek.

Verziókezelés a tartalom hatékony kezeléséhez

A Document360 korlátai

Az egyéb eszközökkel való integráció bonyolult

Nehéz beállítani

Nincs mobilalkalmazás

A Document 360 árai

Örökre ingyenes

Alapcsomag: 199 USD/projekt/hónap

Professzionális: 399 USD/projekt/hónap

Üzleti: 529 USD/projekt/hónap

Vállalatok: 799 USD/projekt/hónap

Document 360 értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (190+ értékelés)

4. Zendesk

a Zendesk segítségével.

A Zendesk minden méretű vállalkozás számára kínál ügyfélszolgálati megoldásokat. A Zendesk ügyfélszolgálati kínálata alapvető ügyfélszolgálati csomagokra és Zendesk csomagokra oszlik.

Az alapvető ügyfélszolgálati csomagok közös beérkező levelek mappát és alapvető együttműködési eszközöket tartalmaznak. A Zendesk csomagjai további csatornákat kínálnak, mint például hang, élő csevegés, önkiszolgálás, automatizálási funkciók, termelékenységi eszközök és fejlett funkciók, mint például a csevegőrobotok.

A Zendesk segítségével hatékonyan kezelheti az ügyfélkapcsolatokat, automatizálhatja a munkafolyamatokat és személyre szabott támogatást nyújthat.

A Zendesk legjobb funkciói

Több mint 100 azonnal használható integráció

Többcsatornás támogatás

Helpdesk és CRM megoldás

Jelentések és elemzések

A Zendesk korlátai

Primitív felület

A fejlett funkciók csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

Zendesk árak

Ingyenes próba elérhető

Support Team: 19 USD ügynökönként/hónapban

Support Professional: 55 USD ügynökönként/hónapban

Support Enterprise: 115 USD ügynökönként/hónapban

Zendesk értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 5500 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (3500+ értékelés)

5. Hootsuite

via Hootsuite

A Hootsuite egy közösségi média marketing platform, amely lehetővé teszi a közösségi ügyfélszolgálat nyújtását. A Hootsuite segítségével több közösségi csatornán is kapcsolatba léphet az ügyfelekkel, nyomon követheti a kampányok teljesítményét és kiváló ügyfélszolgálatot nyújthat.

Válaszoljon az ügyfelek kérdéseire, oldja meg a problémákat, és építsen ki szoros ügyfélkapcsolatokat a közösségi média tevékenységének racionalizálásával.

A Hootsuite legjobb funkciói

Univerzális közösségi média beérkező levelek mappa

Tervezze meg a bejegyzéseket több közösségi média profilra egyetlen helyről

Korlátlan számú bejegyzés minden csomagban

A Hootsuite korlátai

Zavaros felület

A közösségi média figyelése mélyebb lehetne

Korlátozott ügyfélszolgálat

Hootsuite árak

Ingyenes próba elérhető

Professzionális: 99 dollár havonta

Csapat: 249 USD havonta

Vállalatok: Egyedi árazás

Hootsuite értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (4000+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 3500 értékelés)

6. HiverHQ

via Hiver

A HiverHQ egy Gmail-alapú ügyfélszolgálat; ez egy ügyfélszolgálati eszköz, amely egyesíti az e-mailt, az élő csevegést, az ügyfélszolgálatot és a hangkommunikációt a Gmail beérkező levelek mappájában.

A Gmailen belül működő HiverHQ segítségével gyorsabban és pontosabban válaszolhat az ügyfelek kérdéseire. Ügyfélszolgálati csapata nem kell időt pazaroljon több alkalmazás közötti váltással az ügyfelek támogatásához. A HiverHQ WhatsApp-integrációval is rendelkezik.

A HiverHQ legjobb funkciói

Élő csevegések automatikus hozzárendelése

Integrálható az Asana, Slack, Zapier, QuickBooks, Jira és Salesforce alkalmazásokkal.

Adatexportok ütemezése

A HiverQ korlátai

Kisvállalkozások számára drága lehet.

Egyes felhasználók gyakori késleltetési problémákról számolnak be.

HiverHQ árak

Ingyenes próba elérhető

Lite: 15 dollár havonta

Előny: 39 dollár havonta

Elite: 59 dollár havonta

Egyedi árak kérésre elérhetők 50 felhasználónál többet foglalkoztató vállalkozások számára.

HiverHQ értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (800+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (150+ értékelés)

7. Freshdesk

via FreshDesk

A Freshworks felhőalapú ügyfélszolgálati szoftvere, a Freshdesk omnichannel támogatást nyújt. Jegykezelési, automatizálási, önkiszolgálási, testreszabási és együttműködési funkciókkal rendelkezik.

Használja a Freshdesk-et, hogy ügyfeleit az általuk választott csatornán támogassa.

A Freshdesk legjobb funkciói

AI-alapú ügyfélszolgálat

Körkörös útválasztás

Robusztus automatizálás és jelentéskészítés

Több mint 1000 integráció

A Freshdesk korlátai

Az elemzések csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

Freshdesk árak

Örökre ingyenes

Növekedés: 15 USD ügynökönként/hónapban

Előny: 49 USD ügynökönként/hónapban

Vállalatok: 79 USD ügynökönként/hónapban

Freshdesk értékelések és vélemények

G2: 4,4 (3000+ értékelés)

Capterra: 4,5 (3000+ értékelés)

8. Sprout Social

via Sprout Social

A Sprout Social egy ügyfélszolgálati eszköz azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a közösségi média csatornáin keresztül kapnak ügyfélszolgálati kéréseket. A Sprout Social segítségével egyetlen helyen kezelheti az összes közösségi csatornáján beérkező ügyfélkéréseket.

A platform ütemezési funkciókat kínál, amelyek lehetővé teszik a tartalom tervezését és közzétételét különböző közösségi média platformokon.

A Sprout Social legjobb funkciói

AI-támogatás a válaszok hangnemének és hosszának meghatározásához

Ütemezés az optimális küldési időpontokhoz

Elemzés és jelentések

A Sprout Social korlátai

Drága

Korlátozott számú közösségi média profil tervenként

Meredek tanulási görbe

Sprout Social árak

Ingyenes próba elérhető

Alapcsomag: 249 USD/hó

Professzionális: 399 USD havonta

Haladó: 499 USD havonta

Vállalatok: Az árakról érdeklődjön a következő címen

Sprout Social értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (2600+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (500+ értékelés)

9. Help Scout

A Help Scout közös beérkező levelek mappát, súgóközpontot, élő csevegést, AI funkciókat és még sok mást kínál. Olyan funkciókat biztosít, mint a munkafolyamatok és a mentett válaszok, amelyek automatizálják a manuális feladatokat és időt takarítanak meg a csapatának.

Az olyan önkiszolgáló eszközök, mint a Beacon, lehetővé teszik az ügyfelek számára, hogy önállóan találjanak meg válaszokat, csökkentve ezzel az ügyfélszolgálati forgalmat. A Help Scout emellett megbízható jelentéseket is kínál, amelyek segítségével betekintést nyerhet a teljesítménybe, és javíthatja az ügyfelek és az ügyintézők általános élményét.

A Help Scout legjobb funkciói

Ügyfélszolgálati megoldások az ügyféladatok tárolásához és kezeléséhez

10 tudásbázis a súgó tartalom szervezéséhez

Automatizált munkafolyamat

Natív mobilalkalmazások

A Help Scout korlátai

A jelentések nehézkesek és nehezen kezelhetők.

Gyenge spamszűrők és keresési lehetőségek

Nincs natív telefonos ügyfélszolgálat

Help Scout árak

Ingyenes próba elérhető

Alapcsomag: 20 USD/felhasználó/hónap

Plusz: 40 USD felhasználónként/hónap

Előny: 65 USD/felhasználó/hónap

Help Scout értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

10. Intercom

az Intercom segítségével.

Az Intercom egyetlen platformon egyesíti az élő csevegést, az AI csevegőrobotot, a helpdesket, a proaktív támogatást és az omnichannel megoldást.

Az Intercom segítségével egyetlen helyről kezelheti a különböző csatornákon érkező ügyfélkérdéseket, és egyszerre több ügyfélnek is segíthet. Robusztus automatizálási funkciói segítségével egyszerűsítheti az ismétlődő feladatokat, és célzott üzenetekkel vonzhatja az ügyfeleket.

Az Intercom legjobb funkciói

AI asszisztens a beszélgetések összefoglalásához, a hangnem megváltoztatásához és a válaszok kibővítéséhez

Robusztus automatizálás és elemzés

Önkiszolgáló támogatás több nyelven

Kezelje az összes ügyfélkommunikációt egyetlen alkalmazásból

Az Intercom korlátai

A felhasználónkénti árazás miatt a kisvállalkozások számára drágább, és több kiegészítő is szükséges hozzá.

A termékbemutatók trükkösek

Intercom árak

Ingyenes próba elérhető

Alapvető: 39 USD/felhasználó/hónap

Haladó: 99 USD/felhasználó/hónap

Szakértő: 139 USD/felhasználó/hónap

Intercom értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 2800 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1000+ értékelés)

Válassza ki az Önnek leginkább megfelelő ügyfélszolgálati eszközt

A fenti ügyfélszolgálati eszközök listája nem teljes, de olyan eszközökre összpontosít, amelyek minden méretű vállalkozásnak megfelelnek. Ezt az útmutatót azért állítottuk össze, hogy segítsünk Önnek kiválasztani azokat az ügyfélszolgálati eszközöket, amelyek a legjobban megfelelnek csapata és ügyfélszolgálati igényeinek.

Mielőtt elkötelezi magát egy eszköz mellett, célszerű először kipróbálni azt. Használja ki az ingyenes próbaverziókat vagy bemutatókat, és értékelje, hogy az eszköz megfelel-e üzleti igényeinek. Konzultáljon ügyfélszolgálati csapatával, és ismerje meg igényeiket és preferenciáikat, hogy megalapozott döntést hozhasson.

Ha olyan egy helyen elérhető megoldást keres, amely segít a projektmenedzsmentben, az együttműködésben és az ügyfélszolgálatban, akkor a ClickUp a legjobb választás. A ClickUp ügyfélszolgálati szoftver intuitív és intelligens, és kiváló együttműködést tesz lehetővé a csapatok között.

Az automatizálás, a mesterséges intelligencia és a használatra kész sablonok olyan funkcióival a ClickUp lehetővé teszi ügyfélszolgálati csapatának, hogy még többet tegyenek és gyorsabban megoldják az ügyfelek kérdéseit.

A ClickUp számos funkcióval segíti ügyfeleit és ügyfélszolgálati csapatát, valamint egy olyan platformot kínál, ahol a szervezet minden csapata hatékonyan tud együtt dolgozni. Regisztráljon, hogy még több előnyt fedezzen fel!