A 10 legjobb irodai automatizálási szoftver 2025-ben

Az ismétlődő feladatok minden munkavállaló életének átka. Az adatkezelés és az irodavezetés elengedhetetlen részét képezik, de időigényesek és gyakran unalmasak. A legrosszabb az, hogy ha nem figyelünk oda, hibákhoz vezethetnek, amelyek más üzleti folyamatokra is hatással lehetnek.

Régen nem lehetett elkerülni ezeket a manuális folyamatokat, de a technológia fejlődött, és ma már több lehetőségünk van. Ismerje meg az irodai automatizálási szoftvereket!

Fedezzük fel az irodai automatizálási eszközöket és azt, hogyan tudják azok racionalizálni a munkafolyamatokat. Ezután ismerkedjen meg a jelenleg elérhető legjobb irodai automatizálási szoftverekkel, hogy kiválaszthassa a megfelelőt, amely segít vállalkozásának virágzásában.

Mi az irodai automatizálási szoftver?

Az irodai automatizálási szoftver elvégzi az ismétlődő adminisztratív feladatokat, anélkül, hogy sok – vagy egyáltalán – emberi beavatkozásra lenne szükség. Így Ön és csapata szabadon összpontosíthatnak a stratégiailag fontosabb vagy kifejezetten emberi beavatkozást igénylő feladatokra.

Az irodai automatizálási szoftverek úgy vannak kialakítva, hogy egy sor kiváltó esemény révén automatizált folyamatokat kezeljenek. Ezek meghatározott műveleteket indítanak el, például állapotfrissítést generálnak, határidőt módosítanak, vagy e-mailt vagy emlékeztető értesítést küldenek.

A különböző típusú irodai automatizálási eszközök széles körű alkalmazási lehetőségeket kínálnak. Például:

Front-office feladatok, mint például a beléptetés-ellenőrzés, az ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM) és az ügyfélszolgálati help desk funkciók.

Back-office automatizálás, olyan folyamatok támogatása, mint a létesítménykezelés, a készletgazdálkodás, a számlázás és a bérszámfejtés.

HR-funkciók, például pályázók nyomon követése, új munkatársak beillesztése és képzése

Az irodai automatizálási technológia számos előnye között szerepel a folyamatok hatékonyságának és a termelékenységnek a javítása az alábbiak révén:

Nagyobb pontosság az emberi hibák számának csökkenése miatt

A munkafolyamatok optimalizálása , hogy minden folyamat óramű pontossággal működjön

Kevesebb időpazarlás – a gépek nem tartanak ebédszünetet és nem veszítik el a koncentrációjukat.

Csökkentse a működési költségeket, és növelje a nyereséget!

Jobb alkalmazotti és ügyfél-elégedettség

És ez csak a kezdet.

Mit kell keresnie az irodai automatizálási szoftverben?

Az irodai automatizálási szoftver bevezetésekor valószínűleg szükség lesz néhány üzleti folyamat átalakítására. Ennek minimalizálása érdekében válassza ki azt az irodai automatizálási rendszert, amely leginkább megfelel az Ön igényeinek.

Például, melyikre van szüksége?

A legjobb irodai automatizálási szoftvermegoldás a megfelelő eszközök kombinációját kínálja Önnek. Továbbra is rendszeresen el kell végeznie a munkafolyamatok elemzését, hogy ellenőrizze, minden irodai művelet a tervek szerint halad-e, de ha egy erős, automatizált alapról indul, máris egy lépéssel előrébb jár.

A 10 legjobb irodai automatizálási szoftver

Most, hogy már tudja, mire képes egy munkafolyamat-automatizálási megoldás, készüljön fel arra, hogy megismerje a jelenleg elérhető legjobb lehetőségeket.

Használjon előre elkészített automatizálási recepteket, vagy testreszabhatja azokat az igényeinek megfelelően, így csapata a legfontosabb feladatokra koncentrálhat.

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment eszköz, amely segít Önnek üzleti tevékenységének minden aspektusát kézben tartani. A hatékonyság és a termelékenység javítására összpontosítva, ez az irodai automatizálási szoftver úgy lett kialakítva, hogy a lehető legtöbb módon racionalizálja a munkafolyamatokat.

Válasszon több mint 100 előre elkészített ClickUp automatizálás közül – vagy testreszabhatja őket –, hogy kezelje a rutin irodai adminisztrációs feladatokat. Például gyorsan létrehozhat új feladatokat, majd automatikusan hozzárendelheti azokat a megfelelő csapattagokhoz, megjegyzésekkel ellátva.

Az ismétlődő feladatok automatikusan megismétlődnek, Önnek nem kell semmit tennie. Vagy állítson be kiváltókat vagy feltételeket a műveletek elindításához, például állapotok, határidők vagy prioritások megváltoztatásához, vagy a feladatok szükség szerinti újraelosztásához.

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az Ön igényeihez igazítsa.

Használja ki a minden üzleti igényt kielégítő széles sablonválasztékot, a ClickUp irodaterület-kezelési sablontól a ClickUp alkalmazotti beilleszkedési sablonig vagy a ClickUp ügyfélszolgálati sablonig.

A ClickUp Dashboards segítségével mindent szem előtt tarthat. Ezeket testreszabhatja, hogy a jó döntéshozatalhoz szükséges valós idejű mutatókat és mélyreható betekintést nyújtsanak.

A ClickUp legjobb funkciói:

A ClickUp korlátai:

Bár a ClickUp rendkívül felhasználóbarát, olyan sok lehetőséget kínál, hogy azok megismerése időbe telhet.

A mobilalkalmazás még nem teljesen felel meg a desktop verziónak, de egyre jobb lesz.

ClickUp árak:

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban megvásárolható, havi 7 dollár áron munkatér-tagok és belső vendégek számára.

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 8900 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3800 értékelés)

2. BetterCloud

via BetterCloud

A BetterCloud egy kódolás nélküli irodai automatizálási szoftver, amely kezeli az online környezeteket és megvédi őket a biztonsági résektől. Úgy tervezték, hogy javítsa az IT-csapatok termelékenységét és hatékonyságát, automatizálással egyszerűsítve a napi műveleteket.

Használja az előre konfigurált munkafolyamatokat a tipikus IT-feladatok automatizálásához, például a felhasználók bevonásához és a licencek kezeléséhez. Ez időt takarít meg és javítja a pontosságot, mivel kevesebb manuális beavatkozásra van szükség. ✅

Az értékelő és jelentéskészítő eszközök betekintést nyújtanak a felhőalapú platform használatába, és jelzik a potenciális biztonsági fenyegetéseket, hogy azok ellen további intézkedéseket lehessen tenni.

A BetterCloud legjobb funkciói:

Takarítson meg pénzt az automatikus redundanciák, például a túlzott licencelés konszolidálásával.

Automatizálja a felhasználói életciklus folyamatokat az új munkatársak megfelelő időben történő beillesztésével és távozásukkal.

Az automatikus fájlellenőrzés, biztonsági mentés és helyreállítási funkciók segítségével gondoskodhat a vállalati adatok biztonságáról és a szabályoknak való megfelelésről.

Integrálja több mint 70 SaaS alkalmazással, például a Google Workspace-szel, a Salesforce-szel, az Asanával és a ClickUp-pal.

A BetterCloud korlátai:

A BetterCloud platform használatának elsajátításához kezdeti tanulási folyamatra van szükség.

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy a munkafolyamatok jobban testreszabhatók lennének az egyéni igényeikhez.

BetterCloud árak:

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

BetterCloud értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (340+ értékelés)

Capterra: 4/5 (27 értékelés)

3. Workable

via Workable

A Workable egy toborzóknak szánt irodai automatizálási eszköz. Automatizálja az új munkatársak felkutatását, beillesztését és kezelését, ezzel időt és költségeket takarítva meg.

A Workable drag-and-drop eszközeivel gyorsan létrehozhat egy karrier oldalt, amely vonzza a kiváló minőségű jelölteket. Ezután a előre elkészített munkaköri leírás sablonok segítségével létrehozhatja a pozíció leírását. Az AI eszközök online kereséssel állítják össze a jelentkezők listáját, amelyben szerepelnek az új pozíciók iránt érdeklődő passzív jelöltek, valamint a korábban már jelentkezett jelöltek is.

Automatizálja az interjúk ütemezését, majd értékelje a jelölteket a platformon keresztül a felvételi csapat visszajelzéseinek összegyűjtésével, így könnyen megtalálhatja a munkára legalkalmasabb személyt.

A Workable legjobb funkciói:

Gyorsan és egyszerűen tegyen közzé álláshirdetéseket több mint 200 webhelyen, valamint a közösségi média csatornáin.

Gyűjtse össze a jelöltek profiljait és elérhetőségeit olyan közösségi oldalakról, mint a LinkedIn és a Twitter.

Töltse ki automatikusan a jelentkezők profilját az önéletrajzok elemzésével.

Használjon automatizált értékelő teszteket, hogy ellenőrizze, hogy a jelöltek alkalmasak-e a pozícióra.

Kérje meg az új alkalmazottakat, hogy elektronikus aláírással lássák el a dokumentumokat, majd tárolja azokat biztonságosan a rendszerben.

A megvalósíthatóság korlátai:

A prémium funkciókért, mint például az értékelések, a platformon keresztüli üzenetküldés és a videóinterjúk, külön kell fizetnie.

Előfordul, hogy a jelöltek adatai nem illeszkednek zökkenőmentesen más alkalmazásokból, és azokat manuálisan kell bevinni.

Megfizethető árak:

Starter: 149 USD/hó, maximum 50 alkalmazott számára

Standard: 299 USD/hó áron, maximum 20 alkalmazott számára

Premier: 599 USD/hó áron, legfeljebb 20 alkalmazott számára

Workable értékelések és vélemények:

G2: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (430+ értékelés)

4. Brevo

via Brevo

Ez az irodai automatizálási szoftver egy CRM platform, amely egyszerűsíti az értékesítési ciklust és segít a vevőknek a folyamatban való előrehaladásban. Válasszon a marketing platform, az értékesítési platform, a tranzakciós e-mail eszköz és a beszélgetési eszköz közül, vagy szerezze be mindet a BrevoPlus-ban.

Állítson be automatikus üzeneteket, amelyek a megfelelő időben kerülnek elküldésre. Például üdvözlő e-mailt a regisztráció után, emlékeztetőt, ha egy ügyfél elhagyta a kosarát, vagy egy üdvözlő üzenetet, ha már régóta nem látta őket.

Automatizálja a szegmentálást, hogy azonosítsa az ügyfelek érdeklődési körét, viselkedését és egyéb tulajdonságait, így személyre szabhatja a tartalmat és jobb kapcsolatokat építhet ki. Ezután használja az ügyfelek vásárlási előzményeit, hogy keresztértékesítést és felértékesítést ajánljon, és így növelje nyereségét.

A Brevo legjobb funkciói:

Készítsen marketingkampányokat e-mailben, SMS-ben, WhatsAppon vagy csevegőprogramokon keresztül.

A ingyenes csomaggal naponta akár 300 e-mailt is elküldhet.

Ha nem szeretne havi előfizetést kötni, vásároljon előre fizetett krediteket, hogy e-maileket, SMS-eket és WhatsApp-üzeneteket küldhessen a pay-as-you-go (fizetéskor fizetés) csomag keretében.

Használja a lead scoringot a legjobb potenciális ügyfelek azonosításához, hogy az értékesítés lezárására koncentrálhasson.

Integrálja több mint 150 más digitális eszközzel, mint például a Salesforce, a Zendesk, a Zapier, a Shopify és a WooCommerce.

A Brevo korlátai:

A Brevo kiválóan alkalmas e-mailes marketingre és üzenetküldésre, de nem kínál marketing lehetőségeket a közösségi médián keresztül.

A beépített sablonok kissé korlátozottak, és néhányuk nem olyan vonzó, mint lehetne.

Brevo árak:

Ingyenes: Ingyenes

Starter: 25 USD/hó-tól, megosztott beérkező levelek mappával

Üzleti: 65 USD/hó-tól megosztott beérkező levelek mappával

BrevoPlus: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Brevo értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1700 értékelés)

5. Xero

via Xero

A Xero egy könyvelési szoftver, amely segít minden feladat elvégzésében, az automatikus számlák létrehozásától és a költségek elszámolásától a számlák kifizetéséig, a pénzforgalom kezeléséig és a jelentések elkészítéséig. Szinkronizálható a bankjával, így minden pénzügyi adata egy pillanat alatt összehangolható és könnyen hozzáférhető.

A projektkövető szoftver segítségével pontosan láthatja, hol tart egy adott feladat, az árajánlattól a fizetésig. Emellett kifizetheti a csapatát, tárolhatja a fizetési nyilvántartásokat és futtathat bérszámfejtési jelentéseket.

Ez az irodai automatizálási eszköz elsősorban magánszemélyek és kisvállalkozások számára készült, de nagyobb cégek számára is kínál prémium csomagot.

A Xero legjobb funkciói:

Fogadja el ügyfelei fizetéseit bankkártyával vagy hitelkártyával, közvetlenül a számlájukról.

Importálja biztonságosan a napi tranzakciókat bankszámlájáról a Xero rendszerébe.

Használja a felhőalapú Xero alkalmazást, hogy ellenőrizze a számokat, még akkor is, ha úton van.

Kérje meg pénzügyi csapatát (vagy egy segítőkész, pénzügyekben jártas barátját), hogy valós időben működjön együtt Önnel, amikor a számláival foglalkozik.

A Xero korlátai:

A kisvállalkozások számára még a Xero Starter csomag is kissé drágának bizonyulhat a költségvetésükhöz képest.

Mivel felhőalapú, megbízható internetkapcsolatra van szükség a hozzáféréshez, ami problémát jelenthet a távoli helyeken működő vállalkozások számára.

A Xero árai:

Starter: 25 USD/hó

Alapcsomag: 40 USD/hó

Prémium: 54 USD/hó

Xero értékelések és vélemények:

G2: 4,3/5 (580+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 2700 értékelés)

6. e-beszerzés

Az e-Procure célja a B2B vállalatok beszerzési és értékesítési folyamatainak egyszerűsítése és automatizálása. Ez az irodai automatizálási szoftver egy biztonságos blokklánc-hálózaton alapul, összeköti a világszerte működő vevőket és beszállítókat, és segíti őket üzleti tevékenységükben.

Az eladók intelligens termék- vagy szolgáltatáskatalógust hozhatnak létre a rendszeren, vagy árajánlatokat, ajánlatokat vagy javaslatokat generálhatnak és nyújthatnak be. A vásárlók globálisan új beszállítókat találhatnak, majd a platformon keresztül kezelhetik a beszerzési folyamatot. Az üzlet megkötése után a fizetési folyamat biztonságos és szigorúan ellenőrzött.

Az e-Procure legjobb funkciói:

Kommunikáljon a platformon keresztül, tárgyaljon és kezelje a szerződéseket, fizessen vagy fogadjon fizetést.

Vezessen vagy vegyen részt élő e-aukciókon az e-Procure platformon.

Készítsen jelentéseket, amelyek elemzik és betekintést nyújtanak a B2B értékesítésébe.

Ha tanácsra van szüksége, vegyen fel megbízható szakértőket a különböző üzleti és beszerzési kategóriákból.

Az e-beszerzés korlátai:

Egy tranzakció összes lépésének feldolgozása és a szükséges jóváhagyások megszerzése időbe telhet.

A vállalat még nem rendelkezik elegendő értékeléssel ahhoz, hogy hatékonyságát meg lehessen ítélni.

e-Procure árak:

Ingyenes

e-Procure értékelések és vélemények:

G2: 4,8/5 (2 értékelés)

Capterra: 5/5 (1 értékelés)

7. Coupa

via Coupa

Ez az irodai automatizálási eszköz segít kezelni üzleti kiadásait, pénzt megtakarítani és csökkenteni a kockázatokat. Célja, hogy a közepes és nagy méretű szervezeteket fenntarthatóbbá és jövedelmezőbbé tegye, hogy azok jó helyzetben legyenek a növekedéshez.

A Coupa számos ellenőrzött partnerrel együttműködve olyan szolgáltatásokat kínál ügyfeleinek, amelyek optimalizálják az üzleti kiadásokat, például technológiai megoldásokat, fizetési rendszereket vagy menedzsment tanácsadási szolgáltatásokat.

A Coupa legjobb funkciói:

Integrálja vállalati erőforrás-tervezését a Coupa-val, hogy automatizálja a manuális folyamatokat és javítsa pénzügyi ellenőrzését.

Rögzítsen a beszállítóival, hogy e-számlákat használjanak, majd automatikusan fizesse ki őket, és számlázza a megfelelő költségszámlára, így csökkentve a számlák feldolgozására fordított időt.

A Spend Guard segítségével megszüntetheti a duplikált vagy csalárd számlák kifizetését.

Egyszerűsítse beszerzési folyamatait, és kövesse nyomon azokat valós időben, hogy növelje előre jóváhagyott kiadásait.

A Coupa korlátai:

Az integrációk nem mindig mennek olyan zökkenőmentesen, ahogy kellene, és a problémák megoldása időbe telhet.

Egyes felhasználók, különösen a kisvállalkozások, a Coupa árait kissé magasnak tartják a költségvetésükhöz képest.

Coupa árak:

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Coupa értékelések és vélemények:

G2: 4,2/5 (350+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 80 értékelés)

8. UiPath

via UiPath

Az UiPath robotizált folyamatautomatizálást és mesterséges intelligenciát használ a folyamatok automatizálására, és betekintést nyújt vállalkozása minden területébe.

Készítsen alacsony kódszintű alkalmazásokat vagy automatizálásokat egyszerűen a képernyőn végzett műveleteinek rögzítésével, majd azok visszajátszásával. Használjon robotokat az adatok kinyerésére mindenféle dokumentumból, majd azok feldolgozására, így Önnek csak ellenőriznie kell azokat vagy kezelnie a kivételeket, ami időt és pénzt takarít meg, és csökkenti a hibák számát.

Tekintse át az összes adatot egy helyen, hogy figyelemmel kísérhesse és kezelhesse azokat, majd szükség szerint javítsa a folyamatokat.

Az UiPath legjobb funkciói:

Használja ki a több mint 25 előre elkészített gépi tanulási modellt különböző felhasználási esetekhez.

Tanítsa meg robotjait, hogy az Akcióközponton keresztül értesítsék Önt, ha emberi beavatkozásra van szükségük.

Használja az UiPath-ot a Microsoft Office dokumentumaival és táblázataival, a Gmail-lel és a Fájlkezelővel.

Integrálja az SAP és a Citrix rendszerekkel a nagyobb termelékenység érdekében az egész vállalatban.

Az UiPath korlátai:

Egyes felhasználók több harmadik féltől származó integrációs lehetőséget szeretnének látni ehhez az irodai automatizálási szoftverhez.

A képalapú automatizáláson még lenne mit javítani.

UiPath árak:

Ingyenes: Ingyenes

Előny: 420 dollártól/hónap

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

UiPath értékelések és vélemények:

G2: 4,6/5 (18 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (700+ értékelés)

9. Envoy

via Envoy

Az Envoy egy munkahelyi megoldás, amely segít optimalizálni a hibrid munkaterületeket és kezelni a látogatókat.

Ez az irodai automatizálási eszköz lehetővé teszi a hibrid munkavállalók számára, hogy lefoglalják a kívánt asztalt az aznapi munkájukhoz – attól függően, hogy fő céljuk a koncentráció vagy az együttműködés. Emellett tárgyalókat is lefoglalhatnak, és emlékeztetőt kaphatnak a megbeszélés kezdete előtt.

Ellenőrizze a látogatókat még érkezésük előtt, majd kérje meg őket, hogy digitálisan jelentkezzenek be, és fogadják el a titoktartási megállapodásokat vagy lemondási nyilatkozatokat. A rendszer kinyomtat egy látogatói belépőkártyát, és automatikusan értesíti a fogadó alkalmazottakat, hogy kísérjék el vendégeiket.

Az Envoy legjobb funkciói:

Kezelje munkatársai asztal- és teremfoglalásait, így áttekinthető képet kaphat a helykihasználásról.

Állítson be belépési kritériumokat, hogy biztosítsa alkalmazottai és szellemi tőkéje biztonságát.

Kövesse nyomon a leveleket és a kézbesítéseket egyértelmű nyilvántartással és biztonságos terjesztéssel.

Részletes elemzések és jelentések segítségével bármikor megtudhatja, ki tartózkodik az épületben.

Az Envoy korlátai:

Egyes látogatóknak nem feltétlenül tetszik a digitális bejelentkezési folyamat.

Ideális esetben érdemes befektetni egy iPad-hez hasonló eszközbe a recepció számára – egy okostelefon kissé túl kicsi lenne.

Envoy árak:

Alapcsomag: 3 USD/hó felhasználónként

Prémium: 5 USD/hó felhasználónként

Envoy értékelések és vélemények:

G2: 4,6/5 (490+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)

10. Zapier

via Zapier

A Zapier jól ismert arról, hogy automatizálja a harmadik féltől származó alkalmazásokhoz való csatlakozást és racionalizálja a munkafolyamatokat.

Automatizálja az ismétlődő manuális feladatokat úgy, hogy két vagy több alkalmazást összekapcsol, és meghatározza a kiváltó eseményeket és az azokból következő műveleteket, például frissítse az ügyfél elérhetőségi adatait a CRM-ben, amikor kitölti az adatmódosítási űrlapot, vagy küldjön üdvözlő e-mailt, amikor regisztrál a webhelyén.

Végezze el a projektekkel kapcsolatos rutin adminisztratív feladatokat, és küldjön feladat- és projektfrissítéseket. Dolgozzon együtt a csapatok között – például az értékesítés és a marketing, vagy a helpdesk és az IT-részleg között – automatizált átadásokkal. Majd a vállalkozás növekedésével skálázza az egészet.

A Zapier legjobb funkciói:

Használja a drag-and-drop eszközt az automatizált munkafolyamat felépítéséhez.

Válasszon több ezer webszolgáltatás közül, és kapcsolja össze a különböző platformokon azokat, amelyekre szüksége van.

Tárolja adatait az automatizáláshoz kialakított táblázatokban, és egyesítse a csatlakoztatott alkalmazások frissítéseit.

Ösztönözze az együttműködést, és szabályozza, ki fér hozzá mihez, a különféle megosztási és engedélyezési lehetőségek segítségével.

A Zapier korlátai:

Ha problémák adódnak a csatlakoztatott harmadik féltől származó alkalmazásokkal, a rendszer ideiglenesen leállhat.

Az ingyenes verzió havonta csak 100 feladatra korlátozza Önt, egylépéses automatizálással, ami nagyobb vállalkozások számára nem feltétlenül elegendő.

Zapier árak:

Ingyenes: Ingyenes

Starter: 19,99 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 49 USD/hó felhasználónként

Csapat: 69 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára

Vállalat: Árakért vegye fel a kapcsolatot velünk

Zapier értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (több mint 1100 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2700 értékelés)

Időt és pénzt takaríthat meg a legjobb irodai automatizálási szoftverrel

Az irodai automatizálási eszközök időigényes, ismétlődő feladatokat végeznek el Ön helyett, racionalizálják a munkafolyamatokat és felszabadítják Önt a fontosabb feladatok elvégzésére. Minimalizálják az emberi hibákat, javítják a hatékonyságot és a termelékenységet, és hozzájárulnak az ügyfelek és a munkatársak elégedettségéhez, ami mindegyike növeli a végső eredményt.

Az Ön vállalkozásának legmegfelelőbb irodai automatizálási szoftver biztosítja azokat az eszközöket, amelyekre szüksége van a vállalat specifikus folyamatainak összekapcsolásához. Emellett olyan betekintést is nyújt, amely segít a szükséges finomításokban.

Bár számos irodai automatizálási megoldás áll rendelkezésre, az egyik legjobb a ClickUp. A ClickUp egy olyan egyedi megoldás, amely segít jobban kezelni vállalkozása minden aspektusát, egyszerűsítve és racionalizálva az összes irodai folyamatot. ✨

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra!