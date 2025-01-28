A 10 legjobb termelékenységi eszköz ügynökségek és csapatok számára 2025-ben

Az ügynökségek dinamikus világában a határidők egyre szorosabbak, a kommunikáció pedig folyamatos. Az alkalmazottak termelékenységének fenntartása és a stresszmentes munkakörnyezet biztosítása ilyen körülmények között egyaránt kihívást és prioritást jelent a vezetők számára.

A termelékenységi eszközök kiváló megoldást jelentenek erre a problémára. A megfelelő eszközökbe való befektetéssel az ügynökségek felhatalmazhatják csapataikat, hogy zökkenőmentesen végezzék feladataikat és fenntartsák a moráljukat.

A termelékenység különböző csapatok számára különböző jelentéssel bírhat. Lehet, hogy az értékesítési személyzet számára ez egy átfogó CRM-rendszer, míg a projektmenedzserek számára a projektmenedzsment hatékonyságához elengedhetetlenek lehetnek az időkövető eszközök.

Íme néhány fontos szempont, amelyet figyelembe kell venni az ügynökség számára megfelelő termelékenységi eszközök kiválasztásakor:

Együttműködési funkciók: Válasszon olyan termelékenységi szoftvert, amely beépített együttműködési és projektmenedzsment eszközökkel rendelkezik, hogy megkönnyítse a belső csapatok közötti kommunikációt a projektek során vagy a dokumentumok és prezentációk szerkesztése közben.

Testreszabás: Válasszon egy rugalmas eszközt, amely könnyen alkalmazkodik ügynöksége munkafolyamataival és folyamataival.

Könnyű integráció: Győződjön meg arról, hogy a választott termelékenységi platformot könnyen integrálhatja technológiai rendszerébe, hogy elkerülje az adatsilók kialakulását.

Jó felhasználói élmény: Válasszon olyan eszközöket, amelyek intuitív felhasználói élményt nyújtanak, hogy minimalizálja a tanulási görbét és a munkafolyamatok megszakítását.

Skálázhatóság: Elsőbbséget élvezzenek azok a termelékenységi eszközök, amelyek alkalmasak több projekt kezelésére minden méretű csapat számára, mivel így biztosítható, hogy az eszköz az ügynökség növekedéséhez igazodik, anélkül, hogy platformot kellene váltani.

Megfelelés: Tartsa szemmel a megfelelési követelményeket (például a HIPAA-t az Egyesült Államokban, a GDPR-t az Európai Unióban és másokat), hogy elkerülje a jövőbeli akadályokat.

Ha olyan platformokat választ, amelyek funkcionálisan kiegészítik egymást, akkor redundanciamentes és hatékonyabb munkafolyamatokat élvezhet.

Készen áll arra, hogy egy szinttel magasabbra emelje termelékenységét?

Nézze meg válogatott listánkat a 2024-ben választható legjobb eszközökről!

Miután megismerkedtünk a termelékenységet növelő eszközök kiválasztásánál figyelembe veendő jellemzőkkel, nézzük meg a legjobb ügynökségi eszközöket, és ismerjük meg, hogyan segíthetik ezek a csapat teljesítményének javítását.

1. ClickUp

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi és projektmenedzsment platform. Segít a vállalatoknak a projektek kezelésében, a dokumentációk létrehozásában és tárolásában, az értékesítési és marketing kampányok lebonyolításában és még sok másban.

Ez különösen hasznos azoknak az ügynökségeknek, amelyek egyszerű, de skálázható megoldást keresnek az egyedi csapatigények kielégítésére és a funkciók közötti együttműködés elősegítésére.

Például marketingcsapata a ClickUp Docs segítségével végigkísérheti és kezelheti a marketingkampányokat, míg projektmenedzsere a ClickUp feladatkezelő eszközével felügyelheti a projekteket. Értékesítési és ügyfélkapcsolati csapata sem marad le: használhatják a ClickUp CRM-et a potenciális ügyfelek megszerzésének és az ügyfelek elkötelezettségének elősegítésére.

Kezeljen több projektet a ClickUp feladataival, alfeladataival és ellenőrzőlistáival.

A ClickUp leginkább projektmenedzsment funkcióiról ismert. A platform olyan fejlett funkciókkal rendelkezik, mint a feladatok és alfeladatok (nagy projektek felbontásához), feladatleírások, egyéni mezők, állapotok (az egyes feladatokhoz kapcsolódó releváns részletek, felelősök, határidők, mellékletek stb. hozzáadásához), célkövetés (a projekt előrehaladásának és termelékenységének méréséhez) és még sok más.

A ClickUp időkövető eszközével időblokkokat hozhat létre a napján a koncentrált munkavégzéshez, időbecsléseket állíthat be az egyes feladatokhoz és befejezett projektekhez, megjegyzéseket fűzhet az időbejegyzéseihez, hogy megérthesse, hol és hogyan tölti az idejét, és bárhonnan megtekintheti az időjelentéseit!

Legyen szervezettebb és használja ki jobban az idejét a ClickUp projektidő-nyomonkövető funkciójával!

Bármilyen eszközről nyomon követheti az idejét, bárhonnan frissítheti az időt, és időbeosztási táblázatokat készíthet és testreszabhat a munkaidő hatékony kezelése érdekében!

Ha pedig még hatékonyabban szeretné felhasználni az idejét, használja a ClickUp Automation szolgáltatást. Több mint 100 beépített automatizálási sorozat közül választhat, vagy testreszabhatja azokat, hogy a rutin, mindennapi feladatok automatikusan elvégezzék magukat, miközben Ön a jelentősebb és hatékonyabb munkákra koncentrálhat.

Szüntesse meg a felesleges munkát és racionalizálja munkafolyamatait a ClickUp Automation segítségével.

A ClickUp beépített sablonjainak használata különböző projektekhez, kampányokhoz és ügyfélkezeléshez szintén kiváló módszer arra, hogy több munkát végezzen el gyorsabban – anélkül, hogy több eszközzel kellene bajlódnia. Az ismétlődő munkafolyamatokhoz előre beállított formátumok használata azt jelenti, hogy nem kell dokumentumokat, jelentéseket és egyéb kiegészítő anyagokat nulláról létrehoznia. Az egyéni sablonok létrehozása gyerekjáték; felhasználhatja őket tervként jövőbeli kampányokhoz és folyamatokhoz.

A ClickUp termelékenységi sablonja egyszerű módszert kínál az ügynökségén belüli tevékenységek és eredmények nyomon követésére. Heti és havi célokat állíthat be a csapatok számára, amelyek elérése érdekében dolgozniuk kell. Ezután egyszerűen kategorizálja az egyes célokhoz tartozó feladatokat a három egyéni állapot egyikébe – teendő, folyamatban, teljesítve – a haladás nyomon követése érdekében.

Ez a sablon nem csupán a munkahelyi termelékenység mérésében segít, hanem a személyes termelékenység nyomon követésében is felhasználható.

Töltse le ezt a sablont Kezdje el néhány perc alatt a ClickUp termelékenységi sablon használatát, amely előre beállított feladatokkal, nézetekkel és automatizálással rendelkezik.

Végül az ügynökségek a ClickUp Brain-t használhatják AI-alapú termelékenységi partnerként, hogy jobb eredményeket érjenek el, miközben csökkentik a manuális munkát. A ClickUp Brain háromféleképpen segíti az ügynökségeket:

Az AI Writer for Work egy kreatív brainstorming partner, aki képes meggyőző szövegeket írni és szerkeszteni a semmiből. Csak adjon meg egy promptot, és perceken belül megkapja a szerepkörhöz illő tartalmat – blogösszefoglalókat, teljes blogbejegyzéseket, landing page szövegeket és ügyféljelentéseket. Helyesírás- és nyelvtani ellenőrzést is végez, valamint a tartalmat különböző nyelvekre is lefordítja.

Az AI Knowledge Manager segít mindenkinek kérdéseket feltenni és kontextusba illeszkedő, teljes válaszokat kapni a dokumentumaikból, feladataikból és projektjeikből.

Az AI Project Manager segít a munkád kezelésében és automatizálásában, beleértve a haladási jelentéseket, az egyéni standupokat és a csapat frissítéseit.

Adjon ügynöksége tagjainak egy virtuális asszisztenst a ClickUp Brain segítségével.

Csapatának tagjai mesterséges intelligencia asszisztenst kapnak, amely segít nekik okosabban és gyorsabban dolgozni, így mindenki produktív maradhat!

A ClickUp legjobb funkciói

Zökkenőmentesen kezelje projektjeit : bontsa fel az egyes ügyfélprojekteket feladatokra és alfeladatokra, állítson be becsült időtartamokat, kövesse nyomon munkaidejét és még sok mást.

Kövesse nyomon az előrehaladást a célok nyomon követésével : Elemezze csapata termelékenységét azáltal, hogy a projekteket célokhoz köti és mérhető célokat állít fel.

Készítsen közös dokumentumokat : Készítsen dokumentumokat és wikiket a ClickUp Docs segítségével, ossza meg visszajelzéseit megjegyzések és videoklipek segítségével, és szerkessze a dokumentumokat egyszerre.

Dolgozzon okosabban a ClickUp Brain segítségével : Használja ki a ClickUp generatív AI képességeit tartalom írásához, szerkesztéséhez és összefoglalásához, hasznos információk kereséséhez és még sok máshoz.

Hozzáférés több mint 1000 sablonhoz: Növelje csapata termelékenységét a ClickUp kész sablonjainak használatával, amelyek minden csapat és felhasználási eset számára elérhetők, ahelyett, hogy dokumentumokat kellene létrehoznia a semmiből.

A ClickUp korlátai

Az első használatkor meredek tanulási görbe lehet tapasztalható.

A ClickUp Brain csak fizetős csomagokban érhető el.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/felhasználó/hónap

Business Plus: 19 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9300+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. WorkFlowy

via WorkFlowy

A WorkFlowy egy szövegalapú, beágyazott listákból álló termelékenységi eszköz, amelynek segítségével a felhasználók tetszőleges számú hierarchiájú felsorolásokat hozhatnak létre. Ez az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy az egész csapat jegyzeteket készítsen, projektjeit kezelje és a teendőket nyomon kövesse.

Minimalista és zavaró tényezőktől mentes felhasználói felülete (UI) miatt kiváló választás kis ügynökségek számára, amelyek nem akarnak időt fordítani bonyolult folyamatokra. A WorkFlowy néhány funkciója között szerepelnek a felsorolt listák, a megosztásra alkalmas, bejelentkezés nélküli linkek és a megjegyzések. Ezek megkönnyítik a csapatok számára a projektek kezelését és a dokumentumokon való közös munkát.

A WorkFlowy legjobb funkciói

Kezelje projektjeit részletes szinten azáltal, hogy többszintű alfeladatokat hoz létre egyedi határidőkkel és érdekelt felekkel.

Biztosítsa dokumentumai konzisztenciáját minden alkalommal, amikor információkat másol és beilleszt, mert a Workflowy mindenhol kicseréli az adott információ összes előfordulását.

Adjon hozzáférést ügyfeleinek dokumentumaihoz egy bejelentkezés nélküli linkkel, hogy azok Workflowy-fiók létrehozása nélkül is áttekinthetik a munkát.

A WorkFlowy korlátai

Az ingyenes csomag minimális funkciókkal rendelkezik.

A Workflowy nem biztosít integrációt más eszközökkel.

A Workflowy a minimális felhasználói felületet helyezi előtérbe, ami megnehezíti az egyéni felhasználók számára a személyre szabást.

WorkFlowy árak

Örökre ingyenes

Pro: 4,99 USD/felhasználó/hónap

WorkFlowy értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 20 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

3. Google Keep

via Google Keep

A 2013-ban elindított Google Keep egy ingyenes jegyzetelő alkalmazás a Google-tól. Egyszerű és áttekinthető felhasználói felülete megkönnyíti a felhasználók számára a gondolatok lejegyzését, a teendőlisták szervezését és a munka zavartalan irányítását.

A Google Workspace-t használó ügynökségek jelentősen profitálhatnak az alkalmazásból, mivel az zökkenőmentesen szinkronizálódik a Google-fiókokkal. Ez megkönnyíti az ötletek nyomon követését és az összes információ kezelését egy helyen.

A Google Keep robusztus iOS- és Android-alkalmazással rendelkezik, amelynek segítségével Ön és csapata bármikor, bárhol könnyedén jegyzeteket készíthet!

A Google Keep legjobb funkciói

Ha úton van, rögzítse ötleteit a Google Keep hangrögzítő funkciójával.

Bármely eszközről hozzáférhet a jegyzeteihez, ha egyszerűen bejelentkezik Google-fiókjába.

Színes címkékkel rendezze a jegyzeteket, hogy kategóriákba sorolhassa őket.

Ossza meg jegyzeteit kollégáival, és szerkesszék azokat közösen a hatékonyabb együttműködés érdekében.

A Google Keep korlátai

A Google Keep korlátozott szövegformázási lehetőségekkel rendelkezik.

Nincs módosítási előzmény

A kategória többi alkalmazásához képest korlátozott funkciók

A Google Keep árai

A Google Keep ingyenesen használható a Google Workspace-en belül.

Google Keep értékelések és vélemények

G2 (Google Workspace) : 4,6/5 (több mint 42 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

4. DeskTime

via DeskTime

A DeskTime egy időkövető eszköz, amely lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy figyelemmel kísérjék az alkalmazottak tevékenységét, nyomon kövessék a feladatokra fordított időt és elemezzék a termelékenységi trendeket. Segít az ügynökségeknek optimalizálni az erőforrások elosztását, azonosítani az időpazarló tevékenységeket és javítani a projektmenedzsment folyamatokat.

A DeskTime-hoz hasonló időkövető eszközök bevezetésével az ügynökségek növelhetik a felelősségvállalást, elősegíthetik az átláthatóságot és mérhetik a termelékenységet. Ez akkor lehet hasznos, ha óradíj alapú fizetési rendszert alkalmaznak a vállalkozókkal.

Az olyan eszközök azonban, mint a DeskTime, amely folyamatosan figyeli az alkalmazottak munkaidejét, mikromanagement kultúrát hozhatnak létre, ezért elengedhetetlen, hogy világos célokat és elvárásokat határozzon meg, mielőtt beépíti őket a munkafolyamatába.

A DeskTime legjobb funkciói

Automatizálja az időkövetést a DeskTime asztali alkalmazással. Pontos adatokat kaphat alkalmazottai munkaidejéről, anélkül, hogy manuálisan kellene kitöltenie a munkaidő-nyilvántartást.

Részletes jelentéseket kaphat a csapat termelékenységéről, áttekintve a csapat munkaidejét és teljesítményét. Összehasonlíthatja a teljesítmény trendeket is, hogy ellenőrizze, nincs-e visszaesés a csapat termelékenységi szintjében.

Állítson be szünet-emlékeztetőket , hogy ösztönözze alkalmazottait a feltöltődésre.

Vegyen véletlenszerű időközönként képernyőképeket alkalmazottai ablakaiból, hogy bizonyítékot szerezzen a munkavégzésről, és biztosítsa, hogy a vállalat erőforrásait nem használják fel helytelenül.

A DeskTime korlátai

Az ingyenes csomag csak egy felhasználót támogat.

A DeskTime nem biztosít részletes hozzáférési szinteket.

A hívások nem kerülnek nyomon követésre, ami azt jelenti, hogy a megbeszéléseken eltöltött idő nem számít produktív időnek.

DeskTime árak

Lite : Ingyenes

Pro : 5 USD/felhasználó/hónap

Prémium : 7 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 14 USD/felhasználó/hónap

DeskTime értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 500 értékelés)

5. Calendly

via Calendly

A Calendly egy „ütemezési automatizálási platform”, amely lehetővé teszi az egyének és a csapatok számára, hogy találkozóütemezési linkeket hozzanak létre és a csapat tagjainak rendelkezésre állása alapján hozzárendeljék a találkozókat.

A Calendlyhez hasonló találkozóütemező használata időt takarít meg az ügynökségeknek, csökkenti az ütemterv-ütközéseket, és biztosítja a találkozók (és az ügyfelekkel való kommunikáció) összehangolását. Ez végső soron növeli a termelékenységet, mivel értékes időt szabadít fel a fontosabb feladatok elvégzésére.

A Calendly legjobb funkciói

Hozzon létre egy céloldalt a találkozók időpontjaival, és ossza meg ügyfeleivel, hogy könnyen lefoglalhassák az Önnel való találkozót.

Hozzon létre egy találkozó oldalt a csapatának, és rendeljen találkozókat a rendelkezésre álló csapattagokhoz, amikor valaki időpontot foglal.

Folyamatok

Csatlakoztassa a Calendly-t a CRM-hez, a projektmenedzsment eszközhöz vagy a naptárhoz, és kövesse nyomon a találkozóit.

A Calendly korlátai

A találkozók ütemezésére szolgáló oldalak minimális testreszabási és márkajelzés-beállítási lehetőségekkel rendelkeznek.

A helyszínek a találkozó lefoglalása után nem módosíthatók és nem frissíthetők.

Nincs egyedi munkafolyamat a szervezeti szinten

Calendly árak

Ingyenes: Ingyenes

Alapcsomag: 12 USD/felhasználó/hónap

Csapatok: 20 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 15 000 dollártól évente

Calendly értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

6. Zapier

via Zapier

A Zapier egy piacvezető automatizálási platform, amely lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy kódolás nélkül összekapcsolják és integrálják különböző alkalmazásaikat és eszközeiket. Az ügynökségek a Zapier segítségével automatizálhatják az ismétlődő feladatokat, szinkronizálhatják az adatokat a különböző platformok között, és racionalizálhatják a munkafolyamatokat a szervezetükön belül.

Időt takarít meg, csökkenti a manuális hibákat, növeli a projektmenedzsment hatékonyságát, javítja az ügyfelekkel való kommunikációt és megkönnyíti az adminisztratív feladatokat.

A Zapier készen használható triggerekkel és műveletekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik több mint 6000 alkalmazás összekapcsolását és több alkalmazásból álló munkafolyamatok futtatását.

A Zapier legjobb funkciói

Állítson be kódolás nélküli automatizálásokat a Zapier drag-and-drop építőjével. Csatlakoztassa alkalmazásait az automatizált munkafolyamatok beállításához.

Állítson be többfunkciós munkafolyamatokat több alkalmazás vagy platform között, hogy biztosítsa a zökkenőmentes munkafolyamatokat és a valós idejű adat-szinkronizálást.

Egyszerűen építsen automatizálást úgy, hogy szöveges utasításokat ad a Zapier AI botjának, és megkönnyíti a munkát a nem technikai alkalmazottai számára.

Jóváhagyási űrlapok hozzáadása a munkafolyamatokhoz

A Zapier korlátai

Drága lehet, ha sok zap, feladat vagy művelet segítségével automatizál.

Egyes munkafolyamatok és integrációk korlátozott számú kiváltó okkal és művelettel rendelkeznek.

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy nehézségeket tapasztalnak a hibák megtalálásában és az automatizálás hibakeresésében.

Zapier árak

Örökre ingyenes

Starter : 29,99 USD havonta

Professzionális : 73,50 USD havonta

Csapat : 103,50 dollár havonta

Vállalat: Egyedi árazás

Zapier értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

7. Slack

via Slack

A Slack egy népszerű belső kommunikációs alkalmazás, amely valós idejű üzenetküldést és együttműködést tesz lehetővé a csapat tagjai között. A Slack különösen hasznos az ügynökségek számára, hogy könnyedén bevonhassák ügyfeleiket és alvállalkozóikat a munkaterületükbe.

Az e-mailektől eltérően a Slack segítségével csoportokat hozhat létre csapata és ügyfelei számára, biztosítva ezzel a kontextushoz illeszkedő beszélgetéseket, amelyekből senki sem marad ki.

A Slack számos harmadik féltől származó kiterjesztéssel is rendelkezik, amelyek megkönnyítik a további termelékenységet növelő trükkök bevezetését, például a feladatok állapotáról szóló értesítések fogadását és a feladatokra és projektekre fordított idő nyomon követését.

A Slack legjobb funkciói

Adja hozzá ügyfeleit a Slack munkaterületéhez a jobb együttműködés és a beszélgetések rendezettségének érdekében.

Ösztönözze a belső csapatkommunikációt közvetlen üzenetekkel (DM-ekkel) valamint audio- és videohívásokkal.

Integrálja a Slacket más eszközökkel, és kapjon értesítéseket előre beállított kiváltó események alapján, például fontos ügyfél-e-mailek vagy feladatfrissítések esetén.

Szervezze meg a beszélgetéseket ügyfelek, csapatok vagy projektek számára létrehozott dedikált csatornákon, és biztosítsa az átláthatóságot az összes csoporttag között.

A Slack korlátai

A Slackben a hívások audiovizuális minősége nem olyan jó, mint más fejlett videokonferencia-alkalmazásokban.

A Slack Navbar túlterhelőnek tűnhet, ha sok csatornája és DM-je van.

Az alkalmazás drágábbá válhat, különösen a harmadik féltől származó kiterjesztések és integrációk előfizetéseinek további költségei miatt.

Slack árak

Ingyenes csomag: Örökre ingyenes

Pro tervezet: 8,75 USD/felhasználó havonta

Business+ tervezet : 15 USD/felhasználó/hónap

Enterprise Grid: Egyedi árazás

Slack értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 32 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 23 000 értékelés)

8. Asana

via Asana

Egy másik eszköz, amely növelheti csapata termelékenységét, az Asana. Ez a sokoldalú projektmenedzsment szoftverplatform lehetővé teszi a csapatok (és ügynökségek) számára, hogy hatékonyan szervezzék, kezeljék és nyomon kövessék napi terveiket.

Az Asana 50 használatra kész sablont kínál, amelyek célja a funkciók közötti együttműködés támogatása. Ezenkívül csapata az Asana mesterséges intelligenciájának segítségével intelligens célokat állíthat fel, állapotfrissítéseket kaphat a feladatokról és még sok mást.

Az Asana legjobb funkciói

Hozzon létre egyedi projekteket minden ügyfél számára, és kövesse nyomon az előrehaladást feladatok és alfeladatok segítségével.

Tekintse meg csapata munkaterhelésének valós idejű diagramját, és ennek megfelelően ossza ki az új projekteket.

Állítson be célokat és KPI-ket minden ügyfél számára, és illessze azokat a projektekhez, hogy mérni tudja a csapat termelékenységét és ünnepelje az eredményeket.

Takarítson meg időt az automatizálással. Állítson be triggereket és műveleteket a feladatok áthelyezéséhez, a DRI-k hozzárendeléséhez és emlékeztető küldéséhez, hogy biztosítsa a munka értelmes elosztását.

Az Asana korlátai

Az új felhasználók számára a meredek tanulási görbe korlátozó tényező lehet a nagy csapatok számára.

Egy feladat csak egy felhasználóhoz rendelhető, ami megnehezíti a munkát, ha több felhasználó dolgozik egy feladaton.

Az Asana projektek csak CSV fájlként exportálhatók, JSON vagy Excel formátumban nem, ami korlátozhatja a rugalmasságot.

Asana árak

Személyes: Örökre ingyenes

Starter : 13,49 USD/felhasználó/hónap

Haladó : 30,49 USD/felhasználó/hónap

Vállalati : Egyedi árazás

Enterprise+: Egyedi árazás

Asana értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 12 000 értékelés)

9. Hubspot

via Hubspot

A Hubspot egy „all-in-one” platform marketing-, értékesítési és ügyfélszolgálati csapatok számára. Ügynökségek számára számos termelékenységi eszközt kínál, amelyek segítségével a vállalkozások az ügyfelek útjának minden szakaszában bevonhatják őket.

A Hubspotot felhasználhatja potenciális ügyfelek szerzésére, marketingkampányok lebonyolítására és ügyfélszolgálati jegyek kezelésére.

A Hubspot legjobb funkciói

Kezelje az összes értékesítési, marketing és akár ügyfélszolgálati funkcióját ezen az all-in-one platformon.

Automatizálja a rutinmunkákat . Állítson be automatizált munkafolyamatokat az értékesítési és marketing folyamatokhoz, például e-mailek küldéséhez és a potenciális ügyfelek nyomon követéséhez.

Használja a Hubspot ingyenes eszközeit, például a CRM-et és a kampányasszisztenst, hogy növelje csapata hatékonyságát és elérje termelékenységi céljait.

A Hubspot modern felhasználói felületével és kidolgozott bevezetési folyamatával könnyedén bevezetheti csapatát.

A Hubspot korlátai

A Hubspot drágának bizonyulhat kis- és közepes méretű csapatok számára, mivel az alapvető funkciók csak a Professional csomagban és más magasabb szintű csomagokban érhetők el.

A Hubspot éves szerződései nem elég rugalmasak

Az A/B tesztelés az alacsonyabb szintű csomagokban nem elérhető.

A Hubspot sablonok testreszabásához bizonyos technikai ismeretek (például CSS) szükségesek.

Hubspot árak

Ingyenes

Starter : 20 dollár havonta

Professzionális : 800 dollár havonta

Vállalati: 3600 USD havonta (éves számlázás)

Hubspot értékelések és vélemények

G2 ( Hubspot Marketing Hub ) : 4,4/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra (Hubspot Marketing Hub): 4,5/5 (több mint 4000 értékelés)

10. Miro

via Miro

A Miro egy népszerű online együttműködési platform, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy helytől függetlenül, valós időben dolgozzanak együtt. A Miro segítségével hatékonyan kidolgozhatja, megvitathatja, megtervezheti és rendszerezheti ötleteit.

Az alkalmazás számos együttműködési funkcióval rendelkezik, például a TalkThrough (amely videoklipeket és képernyőfelvételeket készít a Miro táblákról) és az Interactive Presentation Mode (amely támogatja a felhasználók közötti kétirányú kommunikációt a megbeszélések és prezentációk során).

Ezenkívül a Miro beépített termelékenységi sablonokat tartalmaz mindenhez – az agilis munkafolyamatoktól és a projektmenedzsmenttől kezdve a jégtörő játékokig.

A Miro legjobb funkciói

Kétirányú prezentációkkal interaktív értekezleteket tarthat, és lehetővé teheti csapattagjainak, hogy valós időben hozzájáruljanak a táblához.

Támogassa az aszinkron együttműködést . Készítsen videós bemutatókat tábláiról (és prezentációiról) a Talktrack segítségével, és hagyja, hogy csapata a saját idejében együttműködjön.

Készítsen Kanban-stílusú projektmenedzsment eszközt öntapadós jegyzetek, szövegdobozok és alakzatok segítségével, hogy vizuálisan követhesse nyomon a projekteket.

Tegyen fel kérdéseket, készítsen gondolattérképeket és még sok mást a Miro beépített GenAI funkcióival.

A Miro korlátai

A ingyenes csomagban korlátozott funkciók

Nincs alapértelmezett lehetőség az egyéni táblák sablonként való mentésére.

Egyes felhasználók tapasztalják, hogy a munkamenetek véletlenszerűen lejárnak, ami miatt elveszítik a munkájukat.

Miro árak

Ingyenes

Starter: 10 USD/felhasználó havonta

Üzleti: 20 USD/felhasználó havonta

Vállalatok: Egyedi árak

Miro értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1000+ értékelés)

Növelje ügynöksége termelékenységét a Clickup segítségével

A kis változások nagy eredményeket hoznak. Ez különösen igaz a termelékenységre.

Az ügynökségek számára ez azt jelenti, hogy optimalizálják munkafolyamataikat és biztosítják az alkalmazottak számára a munkavégzéshez szükséges támogatást – legyen szó projektkezelő eszközről, a csapattagokkal való kommunikációt lehetővé tevő eszközről vagy a napi műveletek elvégzését segítő eszközről.

Ne feledje, hogy olyan projektmenedzsment eszközöket válasszon, amelyek támogatják működését és folyamatait. A ClickUp segítségével ezt könnyedén megvalósíthatja!

Dolgozzon hatékonyabban a projektek kezelésével, közös dokumentumok létrehozásával, fehér táblák segítségével történő ötleteléssel, sőt, egy intelligens AI-asszisztenshez való hozzáféréssel is – mindezt az all-in-one platformon, a ClickUp-on keresztül.

Szeretne többet megtudni? Regisztráljon ingyenesen, és fedezze fel a hatékony munkafolyamatok kényelmét!