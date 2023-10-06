A 10 legjobb ügynökségi időkövető eszköz kreatívok, tervezők és marketingesek számára 2025-ben

Az időkövető szoftver olyan, mint egy kristálygömb, amely feltárja az ügynökség termelékenységének és jövedelmezőségének növelésére alkalmas rejtett lehetőségeket. ?

Felhasználóbarát felületükkel és fejlett jelentéskészítési funkcióikkal ezek az eszközök megkönnyítik az időkövetést, és felfedhetnek néhány titkot a sikerhez vezető úton.

A kérdés az: Mi a legjobb időkövető szoftver ügynökségek számára?

Nos, elvégeztük a kutatást, és megvannak a válaszok.

Annak érdekében, hogy megtalálja a csapatának ideális megoldást, összeállítottuk a 10 legjobb időkövető eszköz listáját, amelyekkel jobban kezelheti és maximalizálhatja az idejét.

Mi az ügynökségi időkövető szoftver?

Az ügynökségi időkövető alkalmazások népszerűek a kreatív, tervező és marketing ügynökségek körében. Ezek az eszközök nyomon követik a csapat tagjai és a szabadúszók által különböző feladatokra és projektekre fordított számlázható órákat, hogy növeljék a termelékenységet.

Ez pontosabb számlázást, nagyobb projektátláthatóságot és könnyebb projektköltségvetést eredményez. Ezek a megoldások pontos időkövetési adatokat nyújtanak, amelyek segítségével elemezheti a termelékenységet és a legjobb időgazdálkodási technikákat alkalmazhatja a jövőbeli projektekben.

Az időkövető eszközök alkalmazottak figyelő szoftvereként is szolgálnak, növelve a csapat termelékenységét és a projekt jövedelmezőségét. Ez jelentős lehet a digitális ügynökségek vezetői és a projektmenedzserek számára, akik rendszeresen dolgoznak távoli csapatokkal. ?

A legjobb időkövető alkalmazások helyettesíthetik a célkövető alkalmazásokat, és a munkafolyamat szerves részévé válhatnak. A csapat tagjai láthatják, hogyan töltik az idejüket, milyen célokat kell elérniük, és valós időben kapnak frissítéseket az előrehaladásukról.

Hogyan válasszuk ki a legjobb időkövető eszközt egy ügynökség számára?

A legjobb időkövető szoftver az ügynökségétől, az iparágtól és a munkafolyamatoktól függ. Íme néhány fontos szempont, amelyre figyelnie kell a kisvállalkozások számára készült időkövető szoftvereknél:

Integrációk : Válasszon olyan ügynökségi időkövető alkalmazást, amely a meglévő eszközeivel együttműködik, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatot és javítsa a hatékonyságot.

Kompatibilitás: A legjobb A legjobb időkövető szoftverek asztali, webes és mobil alkalmazásokkal rendelkeznek. Emellett kompatibilisnek kell lenniük az Android, iOS, Windows, macOS, Linux és Chrome rendszerekkel, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelőt.

Sablonok: Időt takaríthat meg, ha olyan eszközt választ, amely Időt takaríthat meg, ha olyan eszközt választ, amely időkövetési sablonokat tanácsadási sablonokat , munkaidő-nyilvántartási sablonokat és egyebeket kínál.

Együttműködés: Keressen olyan eszközt, amely lehetővé teszi csapata számára a valós idejű együttműködést Keressen olyan eszközt, amely lehetővé teszi csapata számára a valós idejű együttműködést a jobb ügyfélkezelés , feladatkezelés és hatékonyság érdekében.

Automatizálás: A legjobb ügynökségi időkövető szoftverek egy része automatizálási funkciókkal rendelkezik, amelyekkel kezelheti az időbejegyzéseket, az ütemterveket, sőt a számlázást is, így több szabad ideje marad.

A 10 legjobb ügynökségi időkövető szoftver 2024-ben

Készen áll arra, hogy megtalálja a megfelelő időkövető szoftvert, amellyel egyszerűsítheti ügynöksége munkafolyamatát és javíthatja eredményességét?

Kövesse nyomon a 10 legjobb időkövető eszköz összehasonlítását ehhez a konkrét felhasználási esethez. Ismerje meg a legfontosabb funkciókat, korlátozásokat, értékeléseket, árakat és még sok mást.

Rögzítse az időt menet közben, vagy adja meg manuálisan a ClickUp időkövető funkciójával.

A ClickUp a legjobb all-in-one projektmenedzsment szoftver, amely segít a csapatoknak, kreatív ügynökségeknek és különböző iparágakban működő vállalkozásoknak a termelékenység növelésében és értékes idő megtakarításában. Több száz fejlett funkcióval rendelkezik, amelyek segítségével összes projektjét egyetlen munkamenedzsment platformon központosíthatja.

Állítson be időbecsléseket, kövesse nyomon az időt a ClickUp-on belül, készítsen időjelentéseket, figyelje a számlázható órákat és még sok mást a ClickUp számos projektidő-követő eszközének segítségével. És hogy minden szempontból kézben tarthassa időgazdálkodási stratégiáit, miközben minden szempontból kezeli a munkaterhelését, válasszon a ClickUp több mint 15 egyedi nézetéből, beleértve a Gantt, az Idővonal, a Naptár és a Táblázat nézetet.

A ClickUp emellett egy kiterjedt, előre elkészített sablonokból álló könyvtárat és több mint 1000 integrációt kínál, amelyekkel bármilyen folyamatot felgyorsíthat. ⏱️

Az időkövetési címkék segítségével a csapat részletes képet kaphat arról, hogy mire fordítják az időt, így a folyamatok folyamatosan javíthatók.

A ClickUp több száz előre elkészített automatizálási funkciót kínál a mindennapi feladatok kezeléséhez, emellett a ClickUp AI segítségével e-maileket, közösségi média bejegyzéseket, értekezletek összefoglalóit, blogbejegyzéseket és még sok minden mást is írhat.

A ClickUp AI végtelen számú dokumentumtípust képes generálni, például projektismertetőket, óravázlatokat és egyéb dokumentumokat, hogy felgyorsítsa a munkafolyamatot.

Röviden összefoglalva: optimalizáltuk a ClickUp-ot azoknak a kreatív ügynökségeknek, amelyek átfogó projektmenedzsmentre és alkalmazottak időkövetésére van szükségük. A legtöbb funkció ingyenesen elérhető, hitelkártya nélkül.

A ClickUp legjobb funkciói

Az automatikus időkövetési funkciók lehetővé teszik az óradíjak beállítását, a számlázható idő nyomon követését, a munkaidő becslését, jegyzetek hozzáadását és jelentések megtekintését az ügynökség termelékenységének javítása érdekében.

Webalkalmazás, mobilalkalmazás és asztali alkalmazás, hogy szinte minden eszközzel kompatibilis legyen.

Több ezer sablon mindenhez, az erőforrás-kezeléstől, a projektköltségektől és az ügyfélszámláktól a brainstormingig és a projekttervezésig.

Több mint 1000 más eszközzel integrálható, többek között az Asana, Slack, Jira, Excel, Trello, GitHub és Zoom szoftverekkel.

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók szerint a ClickUp számos projektmenedzsment funkciójának elsajátítása tanulási görbét igényel.

A ClickUp AI csak fizetős csomagokban érhető el.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként, éves fizetéssel; 10 USD/hó felhasználónként, havi fizetéssel

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8900 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3800 értékelés)

2. Harvest

via Harvest

A Harvest időkövető szoftver célja a számlázási folyamat egyszerűsítése és pontos munkaidő-nyilvántartások készítése. Segít az ügynökségeknek egyetlen felületről jelentéseket készíteni, ügyfeleket számlázni és projektköltségvetéseket nyomon követni.

A Harvest legjobb funkciói

Az időkövető pontosan rögzíti a szabadúszók és az alkalmazottak idejét, lehetővé teszi, hogy engedélyeket rendeljen hozzá ahhoz, hogy ki mit láthat, és könnyű időjelentéseket generál.

A csapatjelentések, a költségnyilvántartás és a projektköltségvetés-tervező eszközök segítenek csökkenteni a kiégést és javítani az eredményeket.

Beállíthat automatikus számlázást és elfogadhat online fizetéseket PayPal és Stripe segítségével.

Az olyan eszközökkel való integráció, mint a QuickBooks, Asana, Jira és GitHub, javítja és egységesíti ügynöksége munkafolyamatát.

A Harvest korlátai

Egyes felhasználói vélemények szerint a Harvest nem rendelkezik olyan fejlett funkciókkal, mint más időkövető alkalmazások és projektmenedzsment eszközök.

Az ingyenes verzió alapvető funkciókra, egy felhasználóra és két projektre korlátozódik.

Harvest árak

Örökre ingyenes

Pro: 12 USD/hó felhasználónként

Harvest értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (500+ értékelés)

3. Produktív

via Productive

A Productive egy hatékony időkövető eszköz, amely segít az egyéneknek és a csapatoknak a szervezettség és a koncentráció fenntartásában. Részletes feladatkezelést, időkövetést, csapatmunkát segítő eszközöket és automatikus számlázást is kínál, hogy Önnek több ideje maradjon más dolgokra. ?

A legproduktívabb funkciók

Kövesse nyomon az egyes feladatokra fordított időt, hogy elemezze, hol javíthatják a csapat tagjai és a vezetők a hatékonyságot.

A jelentések és az elemzések adatokat nyújtanak a csapat termelékenységéről, és meghatározzák a fejlesztésre szoruló területeket.

Az együttműködési eszközök lehetővé teszik a dokumentumok megosztását, megjegyzések hozzáadását és a valós idejű kommunikációt.

Az olyan platformokkal való integrációk, mint a Slack, a Trello és az Asana, egységesítik a meglévő munkafolyamatokat.

Termelékenységi korlátok

Néhány felhasználói vélemény korlátozott számlázási funkciókat említ az ügyfélprojektek esetében.

Nincs ingyenes csomag (a felhasználók 14 napos próbaidőszakkal ingyenesen kipróbálhatják a Productive szoftvert).

Termelékeny árazás

Alapvető : 11 USD/hó felhasználónként

Professzionális : 28 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Ultimate: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Termelékenységi értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (70+ értékelés)

4. Hubstaff

via Hubstaff

A Hubstaff egy alkalmazottak nyomon követésére szolgáló eszköz, amely a távoli alkalmazottak és szabadúszók munkaidejét követi nyomon. Automatikus bérszámfejtést, időkövetést és részletes termelékenységi jelentéseket biztosít, hogy a vezetők láthassák, hogyan töltik az idejüket a csapat tagjai. ?

A Hubstaff legjobb funkciói

Az időkövetési funkciók között szerepel a számlázható órák órája, a GPS-követés, valamint az egér és a billentyűzet figyelése.

A bérszámfejtési automatizálás a munkaidő-nyilvántartási adatok alapján feldolgozza a munkavállalók kifizetéseit, hogy azok hatékonyabbak legyenek.

A felhasználók hozzáférést kapnak további projektmenedzsment eszközökhöz, amelyek segítenek a projektfeladatok szervezésében.

Az olyan népszerű alkalmazásokkal való integráció, mint az Asana, a GitHub és a Trello, javítja a csapat együttműködését.

A Hubstaff korlátai

Egyes értékelők problémákat jelentenek a találkozók során történő pontos időkövetéssel és az automatikus követés hiányával a feladatok közötti váltáskor.

Minden csomagban minimum két felhasználó szükséges, és nincs ingyenes csomag (a felhasználók 14 napos ingyenes próbaidőszakkal kipróbálhatják a Hubstaffot).

Hubstaff árak

Starter : 7 USD/hó felhasználónként

Grow : 9 USD/hó felhasználónként

Csapat : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Hubstaff értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 1400 értékelés)

5. Wrike

via Wrike

A Wrike egy népszerű projektmenedzsment szoftver, amely segít az ügynökségeknek és a csapatoknak a határidők kezelésében és a munkafolyamatok racionalizálásában. Részletes időkövetést, valós idejű kommunikációt, feladatkövetési funkciókat és automatikus projektjelentést tartalmaz.

A Wrike legjobb funkciói

Az időkövetési funkció lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy naplózzák, mennyi időt töltenek feladatokkal és projektekkel, így a vezetők betekintést nyerhetnek teljesítményükbe.

Több tucat előre elkészített projektsablon szoftverfejlesztéshez, marketingkampányokhoz és egyebekhez.

Az együttműködési eszközök között megtalálható a fájlmegosztás, a valós idejű megjegyzések és az @említések, amelyek segítenek a csapatoknak az együttműködésben és a hatékonyabb munkavégzésben.

Integrálható olyan népszerű eszközökkel, mint a Slack, a Salesforce, a Google Drive és a Microsoft Teams.

A Wrike korlátai

Egyes felhasználók szerint a felület nem intuitív, ami megnehezíti a Wrike funkcióinak használatát és megértését.

Az ingyenes verzió nem tartalmazza az időkövetést és számos más fejlett funkciót; a fizetős verziók minimális felhasználói követelményei két és öt között mozognak.

A Wrike árai

Ingyenes

Csapat : 9,80 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 24,80 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Pinnacle: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 3400 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 2400 értékelés)

6. RescueTime

via RescueTime

A RescueTime egy egyszerű időkövető eszköz szabadúszók és más szakemberek számára. Nyomon követi a feladatokra fordított időt, részletes jelentéseket készít, és blokkolhatja a figyelmet elterelő webhelyeket a termelékenység és a koncentráció javítása érdekében. ?‍?

A RescueTime legjobb funkciói

Az időkövető eszköz részletes jelentéseket nyújt arról, hogy az alkalmazottak hogyan töltik idejüket a számítógépen és a mobil eszközökön.

A célkitűzési funkciók lehetővé teszik az alkalmazottak és a vezetők számára, hogy célokat tűzzenek ki az idő felhasználására vonatkozóan, és ennek megfelelően kövessék nyomon az előrehaladást.

A weboldalak blokkolása lehetővé teszi a csapatok számára, hogy munkaidőben bizonyos weboldalakat blokkoljanak, így növelve a termelékenységet és csökkentve a figyelemelterelést.

A Slack, a Google Naptár és az Outlook integrációja megkönnyíti a zavartalan együttműködést és az egységes munkafolyamatot.

A RescueTime korlátai

Egyes vélemények szerint az alkalmazás elavult felülete megnehezíti a navigációt és az időkövetést.

A RescueTime magánszemélyek számára készült, ezért hiányozhatnak belőle a robusztusabb ügynökségi időkövető szoftverek funkciói.

RescueTime árak

RescueTime Lite : Ingyenes

RescueTime: 12 USD/hó felhasználónként

RescueTime értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

7. VeriClock

via VeriClock

A Vericlock egy időkövető szoftver kisvállalkozások számára. A be- és kijelentkezési rendszer alapján követi nyomon az alkalmazottak munkaidejét, projektmenedzsment eszközöket biztosít, és a ledolgozott órák alapján számlákat állít ki.

A VeriClock legjobb funkciói

A be- és kijelentkezési funkció lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy óráikat a munkaidő-nyilvántartóba rögzítsék, anélkül, hogy kioszkra vagy táblázatos rendszerre lenne szükségük.

Az automatikus túlóra-számítás csökkenti az emberi hibák kockázatát a munkavállalók túlóráinak kifizetésekor.

Az időkövető eszközök pontos számlákat állíthatnak ki a munkavállalók órái alapján, és testreszabható jelentéseket készíthetnek a munkavállalók termelékenységének nyomon követéséhez.

A QuickBooks, PeachTree és Sage számviteli platformokkal való integráció megkönnyíti a bérszámfejtést és a könyvelést

A VeriClock korlátai

Egyes véleményekben említik, hogy az alkalmazottak nem értik az alkalmazást, vagy nehéznek találják a számlázható óráik kézi rögzítését.

Csak egy fizetős csomag; nincs ingyenes csomag (a felhasználók 14 napos próbaidőszak alatt ingyenesen kipróbálhatják a VeriClockot).

VeriClock árak

VeriClock: 10 USD/hó plusz 5 USD/felhasználó

VeriClock értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (3+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)

8. Clockify

via Clockify

A Clockify egy ügynökségi időkövető alkalmazás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kezeljék számlázható óráikat és nyomon kövessék, mennyi időt töltenek az egyes feladatokkal. Emellett projektmenedzsment, együttműködés és automatikus számlázás eszközöket is kínál, hogy időt takarítson meg és növelje a jövedelmezőséget. ?

A Clockify legjobb funkciói

Az időkövetési funkció lehetővé teszi a vezetőknek és a csapat tagjainak, hogy részletes jelentések alapján javítsák a termelékenységet.

A desktop, mobil és webalkalmazások a legtöbb eszközzel kompatibilisek, beleértve az Android, iOS, macOS, Windows, Linux és Chrome rendszereket.

A csapatkezelés és az integrált jelentéskészítési funkciók lehetővé teszik a felhasználók számára a csapatok kezelését, a projekt előrehaladásának nyomon követését, az időhasználati jelentések létrehozását és még sok mást.

A népszerű eszközökkel, mint a Trello, Asana, Jira, Github és Wrike való integrációk központosítják a csapatok együttműködését és kommunikációját.

A Clockify korlátai

Egyes értékelők gyakori felhasználói hibákról és nehézségekről számolnak be a munkaidő-nyilvántartások szükség szerinti módosításakor.

Az ingyenes csomagban nem érhetők el olyan fejlett funkciók, mint a számlázás, a szabadságok és az ütemtervezés.

Clockify árak

Ingyenes

Alap: 3,99 USD/hó felhasználónként

Standard: 6,99 USD/hó felhasználónként

Pro: 9,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 11,99 USD/hó felhasználónként

Clockify értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 150 értékelés) Capterra: 4,7/5 (több mint 4600 értékelés)

9. Time Doctor

via Time Doctor

A Time Doctor időkövető szoftver minden méretű vállalkozás és ügynökség számára jól működik. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kezeljék és rögzítsék az egyes feladatokra és projektekre fordított idejüket, hogy részletes jelentéseket és termelékenységi betekintést nyújtsanak.

A Time Doctor legjobb funkciói

Az automatizált időkövetés és szünetek megszüntetik a kézi frissítések szükségességét, és növelik a munkaidő-nyilvántartás pontosságát és megfelelőségét.

A részletes alkalmazotti figyelési funkciók, mint például a billentyűleütések naplózása, a weboldalak figyelése és a képernyőképek készítése, a vezetőknek részletes képet adnak arról, hogy a csapat tagjai mit csinálnak.

Az egyes alkalmazottak nyomon követett idejének felhasználásával automatizált számlázás időt takarít meg és csökkenti az emberi hibák kockázatát.

A WordPress, Slack, Sentry, Asana, Jira, Gusto és Bitbucket több tucat platformmal való integrációja segít abban, hogy mindenki és minden ugyanazon az oldalon maradjon.

A Time Doctor korlátai

Egyes felhasználói vélemények szinkronizálási és felhasználói jogosultsági problémákról, valamint a munkavállalók munkaidő-nyilvántartásában előforduló hibák számának növekedéséről számolnak be.

Nincs ingyenes csomag (a Time Doctor lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy hitelkártya nélkül, 14 napos ingyenes próbaidőszakon keresztül kipróbálják az alkalmazást).

A Time Doctor árai

Alap : 7 USD/hó felhasználónként

Standard : 10 USD/hó felhasználónként

Prémium : 20 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Time Doctor értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (500+ értékelés)

10. Paydirt

via Paydirt

A Paydirt egy egyszerű számlázási és időkövető szoftver szabadúszók, ügynökségek és kisvállalkozások számára. Ez az időkövető eszköz a csapat tagjainak igényeit figyelembe véve lett kialakítva, így gyorsan és egyszerűen nyomon követhetőek a számlázható órák. A Paydirt automatikus számlázási, csapatkezelési és üzleti jelentéskészítési funkciókat is kínál.

A Paydirt legjobb funkciói

Az időkövető szoftver lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy munkájuk megkezdésekor legfeljebb 60 percnyi nem nyomon követett időt rögzítsenek, ha elfelejtették elindítani az időmérőt.

Az egyes feladatokhoz vagy projektekhez opcionálisan hozzáadható költségbecslések segítenek a csapatoknak a felhasználó óradíjának és a hasonló tevékenységekre fordított átlagos időnek megfelelően haladni a tervekkel.

Készítsen részletes jelentéseket, hogy megértse a csapat termelékenységét, és betekintést nyerjen a munkafolyamat optimalizálásához.

Az olyan eszközökkel való integráció, mint a Trello, a Chrome, a Basecamp és a Redbooth, lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy nyomon kövessék az időt, függetlenül attól, hogy hol és hogyan dolgoznak.

A Paydirt korlátai

A népszerű értékelő platformokon található visszajelzések hiánya miatt nehéz megítélni a Paydirt időkövető szoftverével kapcsolatos általános tapasztalatokat.

A Starter csomag három ügyfélre korlátozódik; ingyenes csomag nincs (a felhasználók 14 napos ingyenes próbaidőszakon keresztül kipróbálhatják a PayDirt szoftvert).

Paydirt árak

Starter : 8 USD/hó egy felhasználó számára

Hustler : 16 USD/hó egy felhasználó számára

Co-op : 29 USD/hó három felhasználó számára

Kis csapat : 49 USD/hó hat felhasználó számára

Nagy csapat : 79 USD/hó 10 felhasználó számára

Ügynökség: 149 USD/hó 20 felhasználó számára

Paydirt értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

Mindig maradjon a pályán

Íme! A 10 legjobb ügynökségi időkövető megoldás 2024-re. Ezekkel az eszközökkel nyomon követheti csapata termelékenységét, javíthatja a projektmenedzsmentet, és részletes elemzések és jelentések segítségével előre jelezheti a teljesítményt.

Bár ezek a lehetőségek mindegyike remek funkciókat kínál, be kell vallanunk, hogy egyik sem ér fel a ClickUp funkcionalitásával. Több ezer funkcióval és integrációval ez az egy helyen elérhető platform pontosan az, amire szüksége van. ✨

Mire vár még? Itt az ideje, hogy összehangolja csapattagjait. Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!