A 10 legjobb ügynökségi időkövető eszköz kreatívok, tervezők és marketingesek számára 2025-ben

Az időkövető szoftver olyan, mint egy kristálygömb, amely feltárja az ügynökség termelékenységének és jövedelmezőségének növelésére alkalmas rejtett lehetőségeket. ?
Felhasználóbarát felületükkel és fejlett jelentéskészítési funkcióikkal ezek az eszközök megkönnyítik az időkövetést, és felfedhetnek néhány titkot a sikerhez vezető úton.
A kérdés az: Mi a legjobb időkövető szoftver ügynökségek számára?
Nos, elvégeztük a kutatást, és megvannak a válaszok.
Annak érdekében, hogy megtalálja a csapatának ideális megoldást, összeállítottuk a 10 legjobb időkövető eszköz listáját, amelyekkel jobban kezelheti és maximalizálhatja az idejét.
Mi az ügynökségi időkövető szoftver?
Az ügynökségi időkövető alkalmazások népszerűek a kreatív, tervező és marketing ügynökségek körében. Ezek az eszközök nyomon követik a csapat tagjai és a szabadúszók által különböző feladatokra és projektekre fordított számlázható órákat, hogy növeljék a termelékenységet.
Ez pontosabb számlázást, nagyobb projektátláthatóságot és könnyebb projektköltségvetést eredményez. Ezek a megoldások pontos időkövetési adatokat nyújtanak, amelyek segítségével elemezheti a termelékenységet és a legjobb időgazdálkodási technikákat alkalmazhatja a jövőbeli projektekben.
Az időkövető eszközök alkalmazottak figyelő szoftvereként is szolgálnak, növelve a csapat termelékenységét és a projekt jövedelmezőségét. Ez jelentős lehet a digitális ügynökségek vezetői és a projektmenedzserek számára, akik rendszeresen dolgoznak távoli csapatokkal. ?
A legjobb időkövető alkalmazások helyettesíthetik a célkövető alkalmazásokat, és a munkafolyamat szerves részévé válhatnak. A csapat tagjai láthatják, hogyan töltik az idejüket, milyen célokat kell elérniük, és valós időben kapnak frissítéseket az előrehaladásukról.
Hogyan válasszuk ki a legjobb időkövető eszközt egy ügynökség számára?
A legjobb időkövető szoftver az ügynökségétől, az iparágtól és a munkafolyamatoktól függ. Íme néhány fontos szempont, amelyre figyelnie kell a kisvállalkozások számára készült időkövető szoftvereknél:
- Integrációk: Válasszon olyan ügynökségi időkövető alkalmazást, amely a meglévő eszközeivel együttműködik, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatot és javítsa a hatékonyságot.
- Kompatibilitás: A legjobb időkövető szoftverek asztali, webes és mobil alkalmazásokkal rendelkeznek. Emellett kompatibilisnek kell lenniük az Android, iOS, Windows, macOS, Linux és Chrome rendszerekkel, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelőt.
- Sablonok: Időt takaríthat meg, ha olyan eszközt választ, amely időkövetési sablonokat, tanácsadási sablonokat, munkaidő-nyilvántartási sablonokat és egyebeket kínál.
- Együttműködés: Keressen olyan eszközt, amely lehetővé teszi csapata számára a valós idejű együttműködést a jobb ügyfélkezelés, feladatkezelés és hatékonyság érdekében.
- Automatizálás: A legjobb ügynökségi időkövető szoftverek egy része automatizálási funkciókkal rendelkezik, amelyekkel kezelheti az időbejegyzéseket, az ütemterveket, sőt a számlázást is, így több szabad ideje marad.
A 10 legjobb ügynökségi időkövető szoftver 2024-ben
Készen áll arra, hogy megtalálja a megfelelő időkövető szoftvert, amellyel egyszerűsítheti ügynöksége munkafolyamatát és javíthatja eredményességét?
Kövesse nyomon a 10 legjobb időkövető eszköz összehasonlítását ehhez a konkrét felhasználási esethez. Ismerje meg a legfontosabb funkciókat, korlátozásokat, értékeléseket, árakat és még sok mást.
1. ClickUp
A ClickUp a legjobb all-in-one projektmenedzsment szoftver, amely segít a csapatoknak, kreatív ügynökségeknek és különböző iparágakban működő vállalkozásoknak a termelékenység növelésében és értékes idő megtakarításában. Több száz fejlett funkcióval rendelkezik, amelyek segítségével összes projektjét egyetlen munkamenedzsment platformon központosíthatja.
Állítson be időbecsléseket, kövesse nyomon az időt a ClickUp-on belül, készítsen időjelentéseket, figyelje a számlázható órákat és még sok mást a ClickUp számos projektidő-követő eszközének segítségével. És hogy minden szempontból kézben tarthassa időgazdálkodási stratégiáit, miközben minden szempontból kezeli a munkaterhelését, válasszon a ClickUp több mint 15 egyedi nézetéből, beleértve a Gantt, az Idővonal, a Naptár és a Táblázat nézetet.
A ClickUp emellett egy kiterjedt, előre elkészített sablonokból álló könyvtárat és több mint 1000 integrációt kínál, amelyekkel bármilyen folyamatot felgyorsíthat. ⏱️
A ClickUp több száz előre elkészített automatizálási funkciót kínál a mindennapi feladatok kezeléséhez, emellett a ClickUp AI segítségével e-maileket, közösségi média bejegyzéseket, értekezletek összefoglalóit, blogbejegyzéseket és még sok minden mást is írhat.
Röviden összefoglalva: optimalizáltuk a ClickUp-ot azoknak a kreatív ügynökségeknek, amelyek átfogó projektmenedzsmentre és alkalmazottak időkövetésére van szükségük. A legtöbb funkció ingyenesen elérhető, hitelkártya nélkül.
A ClickUp legjobb funkciói
- Az automatikus időkövetési funkciók lehetővé teszik az óradíjak beállítását, a számlázható idő nyomon követését, a munkaidő becslését, jegyzetek hozzáadását és jelentések megtekintését az ügynökség termelékenységének javítása érdekében.
- Webalkalmazás, mobilalkalmazás és asztali alkalmazás, hogy szinte minden eszközzel kompatibilis legyen.
- Több ezer sablon mindenhez, az erőforrás-kezeléstől, a projektköltségektől és az ügyfélszámláktól a brainstormingig és a projekttervezésig.
- Több mint 1000 más eszközzel integrálható, többek között az Asana, Slack, Jira, Excel, Trello, GitHub és Zoom szoftverekkel.
A ClickUp korlátai
- Egyes felhasználók szerint a ClickUp számos projektmenedzsment funkciójának elsajátítása tanulási görbét igényel.
- A ClickUp AI csak fizetős csomagokban érhető el.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként, éves fizetéssel; 10 USD/hó felhasználónként, havi fizetéssel
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 8900 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3800 értékelés)
2. Harvest
A Harvest időkövető szoftver célja a számlázási folyamat egyszerűsítése és pontos munkaidő-nyilvántartások készítése. Segít az ügynökségeknek egyetlen felületről jelentéseket készíteni, ügyfeleket számlázni és projektköltségvetéseket nyomon követni.
A Harvest legjobb funkciói
- Az időkövető pontosan rögzíti a szabadúszók és az alkalmazottak idejét, lehetővé teszi, hogy engedélyeket rendeljen hozzá ahhoz, hogy ki mit láthat, és könnyű időjelentéseket generál.
- A csapatjelentések, a költségnyilvántartás és a projektköltségvetés-tervező eszközök segítenek csökkenteni a kiégést és javítani az eredményeket.
- Beállíthat automatikus számlázást és elfogadhat online fizetéseket PayPal és Stripe segítségével.
- Az olyan eszközökkel való integráció, mint a QuickBooks, Asana, Jira és GitHub, javítja és egységesíti ügynöksége munkafolyamatát.
A Harvest korlátai
- Egyes felhasználói vélemények szerint a Harvest nem rendelkezik olyan fejlett funkciókkal, mint más időkövető alkalmazások és projektmenedzsment eszközök.
- Az ingyenes verzió alapvető funkciókra, egy felhasználóra és két projektre korlátozódik.
Harvest árak
- Örökre ingyenes
- Pro: 12 USD/hó felhasználónként
Harvest értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (700+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (500+ értékelés)
3. Produktív
A Productive egy hatékony időkövető eszköz, amely segít az egyéneknek és a csapatoknak a szervezettség és a koncentráció fenntartásában. Részletes feladatkezelést, időkövetést, csapatmunkát segítő eszközöket és automatikus számlázást is kínál, hogy Önnek több ideje maradjon más dolgokra. ?
A legproduktívabb funkciók
- Kövesse nyomon az egyes feladatokra fordított időt, hogy elemezze, hol javíthatják a csapat tagjai és a vezetők a hatékonyságot.
- A jelentések és az elemzések adatokat nyújtanak a csapat termelékenységéről, és meghatározzák a fejlesztésre szoruló területeket.
- Az együttműködési eszközök lehetővé teszik a dokumentumok megosztását, megjegyzések hozzáadását és a valós idejű kommunikációt.
- Az olyan platformokkal való integrációk, mint a Slack, a Trello és az Asana, egységesítik a meglévő munkafolyamatokat.
Termelékenységi korlátok
- Néhány felhasználói vélemény korlátozott számlázási funkciókat említ az ügyfélprojektek esetében.
- Nincs ingyenes csomag (a felhasználók 14 napos próbaidőszakkal ingyenesen kipróbálhatják a Productive szoftvert).
Termelékeny árazás
- Alapvető: 11 USD/hó felhasználónként
- Professzionális: 28 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- Ultimate: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Termelékenységi értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (30+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (70+ értékelés)
4. Hubstaff
A Hubstaff egy alkalmazottak nyomon követésére szolgáló eszköz, amely a távoli alkalmazottak és szabadúszók munkaidejét követi nyomon. Automatikus bérszámfejtést, időkövetést és részletes termelékenységi jelentéseket biztosít, hogy a vezetők láthassák, hogyan töltik az idejüket a csapat tagjai. ?
A Hubstaff legjobb funkciói
- Az időkövetési funkciók között szerepel a számlázható órák órája, a GPS-követés, valamint az egér és a billentyűzet figyelése.
- A bérszámfejtési automatizálás a munkaidő-nyilvántartási adatok alapján feldolgozza a munkavállalók kifizetéseit, hogy azok hatékonyabbak legyenek.
- A felhasználók hozzáférést kapnak további projektmenedzsment eszközökhöz, amelyek segítenek a projektfeladatok szervezésében.
- Az olyan népszerű alkalmazásokkal való integráció, mint az Asana, a GitHub és a Trello, javítja a csapat együttműködését.
A Hubstaff korlátai
- Egyes értékelők problémákat jelentenek a találkozók során történő pontos időkövetéssel és az automatikus követés hiányával a feladatok közötti váltáskor.
- Minden csomagban minimum két felhasználó szükséges, és nincs ingyenes csomag (a felhasználók 14 napos ingyenes próbaidőszakkal kipróbálhatják a Hubstaffot).
Hubstaff árak
- Starter: 7 USD/hó felhasználónként
- Grow: 9 USD/hó felhasználónként
- Csapat: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Hubstaff értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 1400 értékelés)
5. Wrike
A Wrike egy népszerű projektmenedzsment szoftver, amely segít az ügynökségeknek és a csapatoknak a határidők kezelésében és a munkafolyamatok racionalizálásában. Részletes időkövetést, valós idejű kommunikációt, feladatkövetési funkciókat és automatikus projektjelentést tartalmaz.
A Wrike legjobb funkciói
- Az időkövetési funkció lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy naplózzák, mennyi időt töltenek feladatokkal és projektekkel, így a vezetők betekintést nyerhetnek teljesítményükbe.
- Több tucat előre elkészített projektsablon szoftverfejlesztéshez, marketingkampányokhoz és egyebekhez.
- Az együttműködési eszközök között megtalálható a fájlmegosztás, a valós idejű megjegyzések és az @említések, amelyek segítenek a csapatoknak az együttműködésben és a hatékonyabb munkavégzésben.
- Integrálható olyan népszerű eszközökkel, mint a Slack, a Salesforce, a Google Drive és a Microsoft Teams.
A Wrike korlátai
- Egyes felhasználók szerint a felület nem intuitív, ami megnehezíti a Wrike funkcióinak használatát és megértését.
- Az ingyenes verzió nem tartalmazza az időkövetést és számos más fejlett funkciót; a fizetős verziók minimális felhasználói követelményei két és öt között mozognak.
A Wrike árai
- Ingyenes
- Csapat: 9,80 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 24,80 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- Pinnacle: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Wrike értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 3400 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 2400 értékelés)
6. RescueTime
A RescueTime egy egyszerű időkövető eszköz szabadúszók és más szakemberek számára. Nyomon követi a feladatokra fordított időt, részletes jelentéseket készít, és blokkolhatja a figyelmet elterelő webhelyeket a termelékenység és a koncentráció javítása érdekében. ??
A RescueTime legjobb funkciói
- Az időkövető eszköz részletes jelentéseket nyújt arról, hogy az alkalmazottak hogyan töltik idejüket a számítógépen és a mobil eszközökön.
- A célkitűzési funkciók lehetővé teszik az alkalmazottak és a vezetők számára, hogy célokat tűzzenek ki az idő felhasználására vonatkozóan, és ennek megfelelően kövessék nyomon az előrehaladást.
- A weboldalak blokkolása lehetővé teszi a csapatok számára, hogy munkaidőben bizonyos weboldalakat blokkoljanak, így növelve a termelékenységet és csökkentve a figyelemelterelést.
- A Slack, a Google Naptár és az Outlook integrációja megkönnyíti a zavartalan együttműködést és az egységes munkafolyamatot.
A RescueTime korlátai
- Egyes vélemények szerint az alkalmazás elavult felülete megnehezíti a navigációt és az időkövetést.
- A RescueTime magánszemélyek számára készült, ezért hiányozhatnak belőle a robusztusabb ügynökségi időkövető szoftverek funkciói.
RescueTime árak
- RescueTime Lite: Ingyenes
- RescueTime: 12 USD/hó felhasználónként
RescueTime értékelések és vélemények
- G2: 4,1/5 (90+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)
7. VeriClock
A Vericlock egy időkövető szoftver kisvállalkozások számára. A be- és kijelentkezési rendszer alapján követi nyomon az alkalmazottak munkaidejét, projektmenedzsment eszközöket biztosít, és a ledolgozott órák alapján számlákat állít ki.
A VeriClock legjobb funkciói
- A be- és kijelentkezési funkció lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy óráikat a munkaidő-nyilvántartóba rögzítsék, anélkül, hogy kioszkra vagy táblázatos rendszerre lenne szükségük.
- Az automatikus túlóra-számítás csökkenti az emberi hibák kockázatát a munkavállalók túlóráinak kifizetésekor.
- Az időkövető eszközök pontos számlákat állíthatnak ki a munkavállalók órái alapján, és testreszabható jelentéseket készíthetnek a munkavállalók termelékenységének nyomon követéséhez.
- A QuickBooks, PeachTree és Sage számviteli platformokkal való integráció megkönnyíti a bérszámfejtést és a könyvelést.
A VeriClock korlátai
- Egyes véleményekben említik, hogy az alkalmazottak nem értik az alkalmazást, vagy nehéznek találják a számlázható óráik kézi rögzítését.
- Csak egy fizetős csomag; nincs ingyenes csomag (a felhasználók 14 napos próbaidőszak alatt ingyenesen kipróbálhatják a VeriClockot).
VeriClock árak
- VeriClock: 10 USD/hó plusz 5 USD/felhasználó
VeriClock értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (3+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)
8. Clockify
A Clockify egy ügynökségi időkövető alkalmazás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kezeljék számlázható óráikat és nyomon kövessék, mennyi időt töltenek az egyes feladatokkal. Emellett projektmenedzsment, együttműködés és automatikus számlázás eszközöket is kínál, hogy időt takarítson meg és növelje a jövedelmezőséget. ?
A Clockify legjobb funkciói
- Az időkövetési funkció lehetővé teszi a vezetőknek és a csapat tagjainak, hogy részletes jelentések alapján javítsák a termelékenységet.
- A desktop, mobil és webalkalmazások a legtöbb eszközzel kompatibilisek, beleértve az Android, iOS, macOS, Windows, Linux és Chrome rendszereket.
- A csapatkezelés és az integrált jelentéskészítési funkciók lehetővé teszik a felhasználók számára a csapatok kezelését, a projekt előrehaladásának nyomon követését, az időhasználati jelentések létrehozását és még sok mást.
- A népszerű eszközökkel, mint a Trello, Asana, Jira, Github és Wrike való integrációk központosítják a csapatok együttműködését és kommunikációját.
A Clockify korlátai
- Egyes értékelők gyakori felhasználói hibákról és nehézségekről számolnak be a munkaidő-nyilvántartások szükség szerinti módosításakor.
- Az ingyenes csomagban nem érhetők el olyan fejlett funkciók, mint a számlázás, a szabadságok és az ütemtervezés.
Clockify árak
- Ingyenes
- Alap: 3,99 USD/hó felhasználónként
- Standard: 6,99 USD/hó felhasználónként
- Pro: 9,99 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 11,99 USD/hó felhasználónként
Clockify értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 150 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 4600 értékelés)
9. Time Doctor
A Time Doctor időkövető szoftver minden méretű vállalkozás és ügynökség számára jól működik. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kezeljék és rögzítsék az egyes feladatokra és projektekre fordított idejüket, hogy részletes jelentéseket és termelékenységi betekintést nyújtsanak.
A Time Doctor legjobb funkciói
- Az automatizált időkövetés és szünetek megszüntetik a kézi frissítések szükségességét, és növelik a munkaidő-nyilvántartás pontosságát és megfelelőségét.
- A részletes alkalmazotti figyelési funkciók, mint például a billentyűleütések naplózása, a weboldalak figyelése és a képernyőképek készítése, a vezetőknek részletes képet adnak arról, hogy a csapat tagjai mit csinálnak.
- Az egyes alkalmazottak nyomon követett idejének felhasználásával automatizált számlázás időt takarít meg és csökkenti az emberi hibák kockázatát.
- A WordPress, Slack, Sentry, Asana, Jira, Gusto és Bitbucket több tucat platformmal való integrációja segít abban, hogy mindenki és minden ugyanazon az oldalon maradjon.
A Time Doctor korlátai
- Egyes felhasználói vélemények szinkronizálási és felhasználói jogosultsági problémákról, valamint a munkavállalók munkaidő-nyilvántartásában előforduló hibák számának növekedéséről számolnak be.
- Nincs ingyenes csomag (a Time Doctor lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy hitelkártya nélkül, 14 napos ingyenes próbaidőszakon keresztül kipróbálják az alkalmazást).
A Time Doctor árai
- Alap: 7 USD/hó felhasználónként
- Standard: 10 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 20 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Time Doctor értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (500+ értékelés)
10. Paydirt
A Paydirt egy egyszerű számlázási és időkövető szoftver szabadúszók, ügynökségek és kisvállalkozások számára. Ez az időkövető eszköz a csapat tagjainak igényeit figyelembe véve lett kialakítva, így gyorsan és egyszerűen nyomon követhetőek a számlázható órák. A Paydirt automatikus számlázási, csapatkezelési és üzleti jelentéskészítési funkciókat is kínál.
A Paydirt legjobb funkciói
- Az időkövető szoftver lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy munkájuk megkezdésekor legfeljebb 60 percnyi nem nyomon követett időt rögzítsenek, ha elfelejtették elindítani az időmérőt.
- Az egyes feladatokhoz vagy projektekhez opcionálisan hozzáadható költségbecslések segítenek a csapatoknak a felhasználó óradíjának és a hasonló tevékenységekre fordított átlagos időnek megfelelően haladni a tervekkel.
- Készítsen részletes jelentéseket, hogy megértse a csapat termelékenységét, és betekintést nyerjen a munkafolyamat optimalizálásához.
- Az olyan eszközökkel való integráció, mint a Trello, a Chrome, a Basecamp és a Redbooth, lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy nyomon kövessék az időt, függetlenül attól, hogy hol és hogyan dolgoznak.
A Paydirt korlátai
- A népszerű értékelő platformokon található visszajelzések hiánya miatt nehéz megítélni a Paydirt időkövető szoftverével kapcsolatos általános tapasztalatokat.
- A Starter csomag három ügyfélre korlátozódik; ingyenes csomag nincs (a felhasználók 14 napos ingyenes próbaidőszakon keresztül kipróbálhatják a PayDirt szoftvert).
Paydirt árak
- Starter: 8 USD/hó egy felhasználó számára
- Hustler: 16 USD/hó egy felhasználó számára
- Co-op: 29 USD/hó három felhasználó számára
- Kis csapat: 49 USD/hó hat felhasználó számára
- Nagy csapat: 79 USD/hó 10 felhasználó számára
- Ügynökség: 149 USD/hó 20 felhasználó számára
Paydirt értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Mindig maradjon a pályán
Íme! A 10 legjobb ügynökségi időkövető megoldás 2024-re. Ezekkel az eszközökkel nyomon követheti csapata termelékenységét, javíthatja a projektmenedzsmentet, és részletes elemzések és jelentések segítségével előre jelezheti a teljesítményt.
Bár ezek a lehetőségek mindegyike remek funkciókat kínál, be kell vallanunk, hogy egyik sem ér fel a ClickUp funkcionalitásával. Több ezer funkcióval és integrációval ez az egy helyen elérhető platform pontosan az, amire szüksége van. ✨
Mire vár még? Itt az ideje, hogy összehangolja csapattagjait. Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!