A 10 legjobb ügynökségi időkövető eszköz kreatívok, tervezők és marketingesek számára 2025-ben

Engineering Team
2023. október 6.

Az időkövető szoftver olyan, mint egy kristálygömb, amely feltárja az ügynökség termelékenységének és jövedelmezőségének növelésére alkalmas rejtett lehetőségeket. ?

Felhasználóbarát felületükkel és fejlett jelentéskészítési funkcióikkal ezek az eszközök megkönnyítik az időkövetést, és felfedhetnek néhány titkot a sikerhez vezető úton.

A kérdés az: Mi a legjobb időkövető szoftver ügynökségek számára?

Nos, elvégeztük a kutatást, és megvannak a válaszok.

Annak érdekében, hogy megtalálja a csapatának ideális megoldást, összeállítottuk a 10 legjobb időkövető eszköz listáját, amelyekkel jobban kezelheti és maximalizálhatja az idejét.

Mi az ügynökségi időkövető szoftver?

Az ügynökségi időkövető alkalmazások népszerűek a kreatív, tervező és marketing ügynökségek körében. Ezek az eszközök nyomon követik a csapat tagjai és a szabadúszók által különböző feladatokra és projektekre fordított számlázható órákat, hogy növeljék a termelékenységet.

Ez pontosabb számlázást, nagyobb projektátláthatóságot és könnyebb projektköltségvetést eredményez. Ezek a megoldások pontos időkövetési adatokat nyújtanak, amelyek segítségével elemezheti a termelékenységet és a legjobb időgazdálkodási technikákat alkalmazhatja a jövőbeli projektekben.

Az időkövető eszközök alkalmazottak figyelő szoftvereként is szolgálnak, növelve a csapat termelékenységét és a projekt jövedelmezőségét. Ez jelentős lehet a digitális ügynökségek vezetői és a projektmenedzserek számára, akik rendszeresen dolgoznak távoli csapatokkal. ?

A legjobb időkövető alkalmazások helyettesíthetik a célkövető alkalmazásokat, és a munkafolyamat szerves részévé válhatnak. A csapat tagjai láthatják, hogyan töltik az idejüket, milyen célokat kell elérniük, és valós időben kapnak frissítéseket az előrehaladásukról.

Hogyan válasszuk ki a legjobb időkövető eszközt egy ügynökség számára?

A legjobb időkövető szoftver az ügynökségétől, az iparágtól és a munkafolyamatoktól függ. Íme néhány fontos szempont, amelyre figyelnie kell a kisvállalkozások számára készült időkövető szoftvereknél:

  • Integrációk: Válasszon olyan ügynökségi időkövető alkalmazást, amely a meglévő eszközeivel együttműködik, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatot és javítsa a hatékonyságot.
  • Kompatibilitás: A legjobb időkövető szoftverek asztali, webes és mobil alkalmazásokkal rendelkeznek. Emellett kompatibilisnek kell lenniük az Android, iOS, Windows, macOS, Linux és Chrome rendszerekkel, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelőt.
  • Sablonok: Időt takaríthat meg, ha olyan eszközt választ, amely időkövetési sablonokat, tanácsadási sablonokat, munkaidő-nyilvántartási sablonokat és egyebeket kínál.
  • Együttműködés: Keressen olyan eszközt, amely lehetővé teszi csapata számára a valós idejű együttműködést a jobb ügyfélkezelés, feladatkezelés és hatékonyság érdekében.
  • Automatizálás: A legjobb ügynökségi időkövető szoftverek egy része automatizálási funkciókkal rendelkezik, amelyekkel kezelheti az időbejegyzéseket, az ütemterveket, sőt a számlázást is, így több szabad ideje marad.

A 10 legjobb ügynökségi időkövető szoftver 2024-ben

Készen áll arra, hogy megtalálja a megfelelő időkövető szoftvert, amellyel egyszerűsítheti ügynöksége munkafolyamatát és javíthatja eredményességét?

Kövesse nyomon a 10 legjobb időkövető eszköz összehasonlítását ehhez a konkrét felhasználási esethez. Ismerje meg a legfontosabb funkciókat, korlátozásokat, értékeléseket, árakat és még sok mást.

1. ClickUp

Ügynökségi időkövetés: manuális időkövetés a ClickUp-ban
Rögzítse az időt menet közben, vagy adja meg manuálisan a ClickUp időkövető funkciójával.

A ClickUp a legjobb all-in-one projektmenedzsment szoftver, amely segít a csapatoknak, kreatív ügynökségeknek és különböző iparágakban működő vállalkozásoknak a termelékenység növelésében és értékes idő megtakarításában. Több száz fejlett funkcióval rendelkezik, amelyek segítségével összes projektjét egyetlen munkamenedzsment platformon központosíthatja.

Állítson be időbecsléseket, kövesse nyomon az időt a ClickUp-on belül, készítsen időjelentéseket, figyelje a számlázható órákat és még sok mást a ClickUp számos projektidő-követő eszközének segítségével. És hogy minden szempontból kézben tarthassa időgazdálkodási stratégiáit, miközben minden szempontból kezeli a munkaterhelését, válasszon a ClickUp több mint 15 egyedi nézetéből, beleértve a Gantt, az Idővonal, a Naptár és a Táblázat nézetet.

A ClickUp emellett egy kiterjedt, előre elkészített sablonokból álló könyvtárat és több mint 1000 integrációt kínál, amelyekkel bármilyen folyamatot felgyorsíthat. ⏱️

Ügynökségi időkövetés: időkövetési címkék a ClickUp-ban
Az időkövetési címkék segítségével a csapat részletes képet kaphat arról, hogy mire fordítják az időt, így a folyamatok folyamatosan javíthatók.

A ClickUp több száz előre elkészített automatizálási funkciót kínál a mindennapi feladatok kezeléséhez, emellett a ClickUp AI segítségével e-maileket, közösségi média bejegyzéseket, értekezletek összefoglalóit, blogbejegyzéseket és még sok minden mást is írhat.

Ügynökségi időkövetés: projektleírás írása a ClickUp AI segítségével
A ClickUp AI végtelen számú dokumentumtípust képes generálni, például projektismertetőket, óravázlatokat és egyéb dokumentumokat, hogy felgyorsítsa a munkafolyamatot.

Röviden összefoglalva: optimalizáltuk a ClickUp-ot azoknak a kreatív ügynökségeknek, amelyek átfogó projektmenedzsmentre és alkalmazottak időkövetésére van szükségük. A legtöbb funkció ingyenesen elérhető, hitelkártya nélkül.

A ClickUp legjobb funkciói

  • Az automatikus időkövetési funkciók lehetővé teszik az óradíjak beállítását, a számlázható idő nyomon követését, a munkaidő becslését, jegyzetek hozzáadását és jelentések megtekintését az ügynökség termelékenységének javítása érdekében.
  • Webalkalmazás, mobilalkalmazás és asztali alkalmazás, hogy szinte minden eszközzel kompatibilis legyen.
  • Több ezer sablon mindenhez, az erőforrás-kezeléstől, a projektköltségektől és az ügyfélszámláktól a brainstormingig és a projekttervezésig.
  • Több mint 1000 más eszközzel integrálható, többek között az Asana, Slack, Jira, Excel, Trello, GitHub és Zoom szoftverekkel.

A ClickUp korlátai

  • Egyes felhasználók szerint a ClickUp számos projektmenedzsment funkciójának elsajátítása tanulási görbét igényel.
  • A ClickUp AI csak fizetős csomagokban érhető el.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként, éves fizetéssel; 10 USD/hó felhasználónként, havi fizetéssel
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 8900 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 3800 értékelés)

2. Harvest

Ügynökségi időkövetés: példa egy Harvestben létrehozott időkövetési ütemtervre
via Harvest

A Harvest időkövető szoftver célja a számlázási folyamat egyszerűsítése és pontos munkaidő-nyilvántartások készítése. Segít az ügynökségeknek egyetlen felületről jelentéseket készíteni, ügyfeleket számlázni és projektköltségvetéseket nyomon követni.

A Harvest legjobb funkciói

  • Az időkövető pontosan rögzíti a szabadúszók és az alkalmazottak idejét, lehetővé teszi, hogy engedélyeket rendeljen hozzá ahhoz, hogy ki mit láthat, és könnyű időjelentéseket generál.
  • A csapatjelentések, a költségnyilvántartás és a projektköltségvetés-tervező eszközök segítenek csökkenteni a kiégést és javítani az eredményeket.
  • Beállíthat automatikus számlázást és elfogadhat online fizetéseket PayPal és Stripe segítségével.
  • Az olyan eszközökkel való integráció, mint a QuickBooks, Asana, Jira és GitHub, javítja és egységesíti ügynöksége munkafolyamatát.

A Harvest korlátai

  • Egyes felhasználói vélemények szerint a Harvest nem rendelkezik olyan fejlett funkciókkal, mint más időkövető alkalmazások és projektmenedzsment eszközök.
  • Az ingyenes verzió alapvető funkciókra, egy felhasználóra és két projektre korlátozódik.

Harvest árak

  • Örökre ingyenes
  • Pro: 12 USD/hó felhasználónként

Harvest értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (700+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (500+ értékelés)

3. Produktív

Ügynökségi időkövetés: a Productive időkövető eszközének képernyőképe
via Productive

A Productive egy hatékony időkövető eszköz, amely segít az egyéneknek és a csapatoknak a szervezettség és a koncentráció fenntartásában. Részletes feladatkezelést, időkövetést, csapatmunkát segítő eszközöket és automatikus számlázást is kínál, hogy Önnek több ideje maradjon más dolgokra. ?

A legproduktívabb funkciók

  • Kövesse nyomon az egyes feladatokra fordított időt, hogy elemezze, hol javíthatják a csapat tagjai és a vezetők a hatékonyságot.
  • A jelentések és az elemzések adatokat nyújtanak a csapat termelékenységéről, és meghatározzák a fejlesztésre szoruló területeket.
  • Az együttműködési eszközök lehetővé teszik a dokumentumok megosztását, megjegyzések hozzáadását és a valós idejű kommunikációt.
  • Az olyan platformokkal való integrációk, mint a Slack, a Trello és az Asana, egységesítik a meglévő munkafolyamatokat.

Termelékenységi korlátok

  • Néhány felhasználói vélemény korlátozott számlázási funkciókat említ az ügyfélprojektek esetében.
  • Nincs ingyenes csomag (a felhasználók 14 napos próbaidőszakkal ingyenesen kipróbálhatják a Productive szoftvert).

Termelékeny árazás

  • Alapvető: 11 USD/hó felhasználónként
  • Professzionális: 28 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • Ultimate: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Termelékenységi értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (30+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (70+ értékelés)

4. Hubstaff

A Hubstaff irányítópultja
via Hubstaff

A Hubstaff egy alkalmazottak nyomon követésére szolgáló eszköz, amely a távoli alkalmazottak és szabadúszók munkaidejét követi nyomon. Automatikus bérszámfejtést, időkövetést és részletes termelékenységi jelentéseket biztosít, hogy a vezetők láthassák, hogyan töltik az idejüket a csapat tagjai. ?

A Hubstaff legjobb funkciói

  • Az időkövetési funkciók között szerepel a számlázható órák órája, a GPS-követés, valamint az egér és a billentyűzet figyelése.
  • A bérszámfejtési automatizálás a munkaidő-nyilvántartási adatok alapján feldolgozza a munkavállalók kifizetéseit, hogy azok hatékonyabbak legyenek.
  • A felhasználók hozzáférést kapnak további projektmenedzsment eszközökhöz, amelyek segítenek a projektfeladatok szervezésében.
  • Az olyan népszerű alkalmazásokkal való integráció, mint az Asana, a GitHub és a Trello, javítja a csapat együttműködését.

A Hubstaff korlátai

  • Egyes értékelők problémákat jelentenek a találkozók során történő pontos időkövetéssel és az automatikus követés hiányával a feladatok közötti váltáskor.
  • Minden csomagban minimum két felhasználó szükséges, és nincs ingyenes csomag (a felhasználók 14 napos ingyenes próbaidőszakkal kipróbálhatják a Hubstaffot).

Hubstaff árak

  • Starter: 7 USD/hó felhasználónként
  • Grow: 9 USD/hó felhasználónként
  • Csapat: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Hubstaff értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (több mint 400 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 1400 értékelés)

5. Wrike

Példa egy Wrike-ban létrehozott heti munkaidő-nyilvántartásra
via Wrike

A Wrike egy népszerű projektmenedzsment szoftver, amely segít az ügynökségeknek és a csapatoknak a határidők kezelésében és a munkafolyamatok racionalizálásában. Részletes időkövetést, valós idejű kommunikációt, feladatkövetési funkciókat és automatikus projektjelentést tartalmaz.

A Wrike legjobb funkciói

  • Az időkövetési funkció lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy naplózzák, mennyi időt töltenek feladatokkal és projektekkel, így a vezetők betekintést nyerhetnek teljesítményükbe.
  • Több tucat előre elkészített projektsablon szoftverfejlesztéshez, marketingkampányokhoz és egyebekhez.
  • Az együttműködési eszközök között megtalálható a fájlmegosztás, a valós idejű megjegyzések és az @említések, amelyek segítenek a csapatoknak az együttműködésben és a hatékonyabb munkavégzésben.
  • Integrálható olyan népszerű eszközökkel, mint a Slack, a Salesforce, a Google Drive és a Microsoft Teams.

A Wrike korlátai

  • Egyes felhasználók szerint a felület nem intuitív, ami megnehezíti a Wrike funkcióinak használatát és megértését.
  • Az ingyenes verzió nem tartalmazza az időkövetést és számos más fejlett funkciót; a fizetős verziók minimális felhasználói követelményei két és öt között mozognak.

A Wrike árai

  • Ingyenes
  • Csapat: 9,80 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 24,80 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • Pinnacle: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Wrike értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5 (több mint 3400 értékelés)
  • Capterra: 4,3/5 (több mint 2400 értékelés)

6. RescueTime

A RescueTime irányítópultja
via RescueTime

A RescueTime egy egyszerű időkövető eszköz szabadúszók és más szakemberek számára. Nyomon követi a feladatokra fordított időt, részletes jelentéseket készít, és blokkolhatja a figyelmet elterelő webhelyeket a termelékenység és a koncentráció javítása érdekében. ?‍?

A RescueTime legjobb funkciói

  • Az időkövető eszköz részletes jelentéseket nyújt arról, hogy az alkalmazottak hogyan töltik idejüket a számítógépen és a mobil eszközökön.
  • A célkitűzési funkciók lehetővé teszik az alkalmazottak és a vezetők számára, hogy célokat tűzzenek ki az idő felhasználására vonatkozóan, és ennek megfelelően kövessék nyomon az előrehaladást.
  • A weboldalak blokkolása lehetővé teszi a csapatok számára, hogy munkaidőben bizonyos weboldalakat blokkoljanak, így növelve a termelékenységet és csökkentve a figyelemelterelést.
  • A Slack, a Google Naptár és az Outlook integrációja megkönnyíti a zavartalan együttműködést és az egységes munkafolyamatot.

A RescueTime korlátai

  • Egyes vélemények szerint az alkalmazás elavult felülete megnehezíti a navigációt és az időkövetést.
  • A RescueTime magánszemélyek számára készült, ezért hiányozhatnak belőle a robusztusabb ügynökségi időkövető szoftverek funkciói.

RescueTime árak

  • RescueTime Lite: Ingyenes
  • RescueTime: 12 USD/hó felhasználónként

RescueTime értékelések és vélemények

  • G2: 4,1/5 (90+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

7. VeriClock

Példa a VeriClock be- és kijelentkezési rendszerére
via VeriClock

A Vericlock egy időkövető szoftver kisvállalkozások számára. A be- és kijelentkezési rendszer alapján követi nyomon az alkalmazottak munkaidejét, projektmenedzsment eszközöket biztosít, és a ledolgozott órák alapján számlákat állít ki.

A VeriClock legjobb funkciói

  • A be- és kijelentkezési funkció lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy óráikat a munkaidő-nyilvántartóba rögzítsék, anélkül, hogy kioszkra vagy táblázatos rendszerre lenne szükségük.
  • Az automatikus túlóra-számítás csökkenti az emberi hibák kockázatát a munkavállalók túlóráinak kifizetésekor.
  • Az időkövető eszközök pontos számlákat állíthatnak ki a munkavállalók órái alapján, és testreszabható jelentéseket készíthetnek a munkavállalók termelékenységének nyomon követéséhez.
  • A QuickBooks, PeachTree és Sage számviteli platformokkal való integráció megkönnyíti a bérszámfejtést és a könyvelést.

A VeriClock korlátai

  • Egyes véleményekben említik, hogy az alkalmazottak nem értik az alkalmazást, vagy nehéznek találják a számlázható óráik kézi rögzítését.
  • Csak egy fizetős csomag; nincs ingyenes csomag (a felhasználók 14 napos próbaidőszak alatt ingyenesen kipróbálhatják a VeriClockot).

VeriClock árak

  • VeriClock: 10 USD/hó plusz 5 USD/felhasználó

VeriClock értékelések és vélemények

  • G2: 4,8/5 (3+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)

8. Clockify

A Clockify Időkövető fül
via Clockify

A Clockify egy ügynökségi időkövető alkalmazás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kezeljék számlázható óráikat és nyomon kövessék, mennyi időt töltenek az egyes feladatokkal. Emellett projektmenedzsment, együttműködés és automatikus számlázás eszközöket is kínál, hogy időt takarítson meg és növelje a jövedelmezőséget. ?

A Clockify legjobb funkciói

  • Az időkövetési funkció lehetővé teszi a vezetőknek és a csapat tagjainak, hogy részletes jelentések alapján javítsák a termelékenységet.
  • A desktop, mobil és webalkalmazások a legtöbb eszközzel kompatibilisek, beleértve az Android, iOS, macOS, Windows, Linux és Chrome rendszereket.
  • A csapatkezelés és az integrált jelentéskészítési funkciók lehetővé teszik a felhasználók számára a csapatok kezelését, a projekt előrehaladásának nyomon követését, az időhasználati jelentések létrehozását és még sok mást.
  • A népszerű eszközökkel, mint a Trello, Asana, Jira, Github és Wrike való integrációk központosítják a csapatok együttműködését és kommunikációját.

A Clockify korlátai

  • Egyes értékelők gyakori felhasználói hibákról és nehézségekről számolnak be a munkaidő-nyilvántartások szükség szerinti módosításakor.
  • Az ingyenes csomagban nem érhetők el olyan fejlett funkciók, mint a számlázás, a szabadságok és az ütemtervezés.

Clockify árak

  • Ingyenes
  • Alap: 3,99 USD/hó felhasználónként
  • Standard: 6,99 USD/hó felhasználónként
  • Pro: 9,99 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: 11,99 USD/hó felhasználónként

Clockify értékelések és vélemények

  1. G2: 4,5/5 (több mint 150 értékelés)
  2. Capterra: 4,7/5 (több mint 4600 értékelés)

9. Time Doctor

Példa egy időkövetési ütemtervre a Time Doctorban
via Time Doctor

A Time Doctor időkövető szoftver minden méretű vállalkozás és ügynökség számára jól működik. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kezeljék és rögzítsék az egyes feladatokra és projektekre fordított idejüket, hogy részletes jelentéseket és termelékenységi betekintést nyújtsanak.

A Time Doctor legjobb funkciói

  • Az automatizált időkövetés és szünetek megszüntetik a kézi frissítések szükségességét, és növelik a munkaidő-nyilvántartás pontosságát és megfelelőségét.
  • A részletes alkalmazotti figyelési funkciók, mint például a billentyűleütések naplózása, a weboldalak figyelése és a képernyőképek készítése, a vezetőknek részletes képet adnak arról, hogy a csapat tagjai mit csinálnak.
  • Az egyes alkalmazottak nyomon követett idejének felhasználásával automatizált számlázás időt takarít meg és csökkenti az emberi hibák kockázatát.
  • A WordPress, Slack, Sentry, Asana, Jira, Gusto és Bitbucket több tucat platformmal való integrációja segít abban, hogy mindenki és minden ugyanazon az oldalon maradjon.

A Time Doctor korlátai

  • Egyes felhasználói vélemények szinkronizálási és felhasználói jogosultsági problémákról, valamint a munkavállalók munkaidő-nyilvántartásában előforduló hibák számának növekedéséről számolnak be.
  • Nincs ingyenes csomag (a Time Doctor lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy hitelkártya nélkül, 14 napos ingyenes próbaidőszakon keresztül kipróbálják az alkalmazást).

A Time Doctor árai

  • Alap: 7 USD/hó felhasználónként
  • Standard: 10 USD/hó felhasználónként
  • Prémium: 20 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Time Doctor értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (500+ értékelés)

10. Paydirt

Ügynökségi időkövetés: Paydirt időkövetési ütemterveinek képernyőképe
via Paydirt

A Paydirt egy egyszerű számlázási és időkövető szoftver szabadúszók, ügynökségek és kisvállalkozások számára. Ez az időkövető eszköz a csapat tagjainak igényeit figyelembe véve lett kialakítva, így gyorsan és egyszerűen nyomon követhetőek a számlázható órák. A Paydirt automatikus számlázási, csapatkezelési és üzleti jelentéskészítési funkciókat is kínál.

A Paydirt legjobb funkciói

  • Az időkövető szoftver lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy munkájuk megkezdésekor legfeljebb 60 percnyi nem nyomon követett időt rögzítsenek, ha elfelejtették elindítani az időmérőt.
  • Az egyes feladatokhoz vagy projektekhez opcionálisan hozzáadható költségbecslések segítenek a csapatoknak a felhasználó óradíjának és a hasonló tevékenységekre fordított átlagos időnek megfelelően haladni a tervekkel.
  • Készítsen részletes jelentéseket, hogy megértse a csapat termelékenységét, és betekintést nyerjen a munkafolyamat optimalizálásához.
  • Az olyan eszközökkel való integráció, mint a Trello, a Chrome, a Basecamp és a Redbooth, lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy nyomon kövessék az időt, függetlenül attól, hogy hol és hogyan dolgoznak.

A Paydirt korlátai

  • A népszerű értékelő platformokon található visszajelzések hiánya miatt nehéz megítélni a Paydirt időkövető szoftverével kapcsolatos általános tapasztalatokat.
  • A Starter csomag három ügyfélre korlátozódik; ingyenes csomag nincs (a felhasználók 14 napos ingyenes próbaidőszakon keresztül kipróbálhatják a PayDirt szoftvert).

Paydirt árak

  • Starter: 8 USD/hó egy felhasználó számára
  • Hustler: 16 USD/hó egy felhasználó számára
  • Co-op: 29 USD/hó három felhasználó számára
  • Kis csapat: 49 USD/hó hat felhasználó számára
  • Nagy csapat: 79 USD/hó 10 felhasználó számára
  • Ügynökség: 149 USD/hó 20 felhasználó számára

Paydirt értékelések és vélemények

  • G2: N/A
  • Capterra: N/A

Mindig maradjon a pályán

Íme! A 10 legjobb ügynökségi időkövető megoldás 2024-re. Ezekkel az eszközökkel nyomon követheti csapata termelékenységét, javíthatja a projektmenedzsmentet, és részletes elemzések és jelentések segítségével előre jelezheti a teljesítményt.

Bár ezek a lehetőségek mindegyike remek funkciókat kínál, be kell vallanunk, hogy egyik sem ér fel a ClickUp funkcionalitásával. Több ezer funkcióval és integrációval ez az egy helyen elérhető platform pontosan az, amire szüksége van. ✨

Mire vár még? Itt az ideje, hogy összehangolja csapattagjait. Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!

