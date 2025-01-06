10 ingyenes újévi fogadalom sablon 2025-re

Hányszor mondtad már, hogy „Új év, új én”, csak hogy január 1-je után néhány héttel (vagy nappal) visszatérj a régi szokásaidhoz? Ne aggódj, nem csak te vagy így! Kutatások szerint az emberek általában nem túl sikeresek az újévi fogadalmaik betartásában.

Akár úgy dönt, hogy visszamegy az edzőterembe, akár nemet mond a gyorséttermi ételekre, az újévi fogadalmak pozitív változásokat hozhatnak az életébe – feltéve, hogy kitart mellettük. Természetesen ez a nehéz rész.

Az újévi fogadalmak sablonjai segíthetnek abban, hogy felkészüljön a sikerre és megvalósítsa mindazt, ami a listáján szerepel. Előre elkészített szakaszokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik rövid és hosszú távú célok kitűzését és nyomon követését, teendőlisták készítését, konkrét feladatok prioritásainak meghatározását, valamint az egyes fogadalmakért való felelősségvállalást.

Itt bemutatunk 10 kiváló újévi fogadalom sablont, amelyek segítenek megvalósítani álmaidat. 🧑‍🎄

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme 10 hatékony újévi fogadalom sablon, amelyek segítenek megtervezni, nyomon követni és elérni céljaidat: ClickUp újévi fogadalom sablon

ClickUp Évértékelő sablon

ClickUp éves célok sablon

ClickUp naptár teendőlista sablon

ClickUp éves célok sablon

ClickUp tevékenységi lista sablon

ClickUp nyaralási lista sablon

ClickUp Bucket List sablon

Excel újévi fogadalom sablon Chandoo-tól

Canva újévi fogadalom lista sablon

Mi az újévi fogadalom sablon?

Az újévi fogadalmak célja a pozitív változások elindítása, a személyes szokások javítása és az általános jólét fokozása. Kutatások szerint ezek általában a mentális és fizikai egészség javítására irányulnak.

Az újévi fogadalmak sablonjai segíthetnek írásba foglalni ígéreteit, nyomon követni az előrehaladását, és a céljai felé vezető úton maradni. Előre elkészített szakaszokkal rendelkeznek, amelyeket a céljaihoz igazíthat, és amelyek segítségével felelősségre vonhatja magát.

Ezek a sablonok egyértelműséget és fókuszt biztosítanak, segítik a szervezettséget és a motivációt, elősegítik az időgazdálkodást, valamint lehetővé teszik az önreflexiót és a célok vizualizálását.

Kezdje el a ClickUp Goals használatát Állítson fel mérhető célokat a feladatokhoz és projektekhez automatikus előrehaladással, hogy hatékonyabban érje el a meghatározott határidőkkel és számszerűsíthető célokkal rendelkező célkitűzéseket.

Az újévi fogadalmak sablonjai sokféle formában és formában léteznek. Egyesek lehetővé teszik, hogy fogadalmait napi tervekre vagy heti célokra bontsa, míg mások az életének egy bizonyos aspektusára koncentrálnak, és lehetővé teszik, hogy magán- és munkával kapcsolatos céljait és törekvéseit feljegyezze. Ön dönti el, melyik sablont választja, amely illeszkedik a következő évre vonatkozó terveihez.

Mi jellemzi a jó újévi fogadalom sablont?

Ha beírja a Google-ba, hogy „újévi fogadalom sablonok”, több száz találatot kap, ami megnehezíti a megfelelő sablon kiválasztását. Ha olyan sablont szeretne, amely segít célokat kitűzni és azokhoz tartani magát, ügyeljen arra, hogy a sablon a következő elemeket tartalmazzon:

Célok meghatározására szolgáló szakaszok: A sablonnak világosan szervezett részekkel kell rendelkeznie, ahol felírhatja a különböző célokat, és felvázolhatja, hogyan fogja : A sablonnak világosan szervezett részekkel kell rendelkeznie, ahol felírhatja a különböző célokat, és felvázolhatja, hogyan fogja nyomon követni azok elérését az idő múlásával. Cselekvési terv : A sablonnak elegendő helyet kell biztosítania ahhoz, hogy részletesen leírhassa, hogyan fogja elérni céljait. Képesnek kell lennie feladatok létrehozására és kategorizálására, valamint határidők meghatározására, hogy fenntartsa a felelősségvállalást. Nyomonkövetési funkciók: Lehetővé kell tennie a haladás nyomon követéséhez szükséges mutatók beállítását. Testreszabhatóság: Keresse meg azokat a funkciókat, amelyekkel személyre szabhatja a szakaszokat, hogy azok megfeleljenek az Ön preferenciáinak. Hely további megjegyzésekhez: A sablonnak rendelkeznie kell egy kijelölt hellyel, ahová leírhatja gondolatait és érzéseit, megerősítéseit, idézeteit vagy a céljai eléréséhez vezető úton felmerülő kihívásokat.

Tekintse meg a feladatok és helyszínek szerint nyomon követett időt, hogy egyszerűen áttekintse a csapat általános előrehaladását.

10 újévi fogadalom sablon, amelyek pozitív változásokat hoznak az életébe

Több tucat újévi fogadalom sablont átnéztünk, és kiválasztottuk a 10 legjobbat, amelyek funkcionalitásuk, könnyű használatuk és esztétikai vonzerejük miatt kiemelkednek a többi közül. Nézze meg őket, és találja meg azt, amelyik segít megfogalmazni és elérni céljait! 😍

1. ClickUp újévi fogadalom sablon

Ingyenes sablon letöltése Használja a ClickUp újévi fogadalom sablonját a célok kitűzéséhez és szervezéséhez, valamint az előrehaladás vizualizálásához.

Szeretnéd egy helyen tárolni az újévi fogadalmaidat, előre tervezni és könnyedén nyomon követni az előrehaladást? A ClickUp újévi fogadalom sablonja pontosan azt kínálja, amire szükséged van!

Ezzel a sablonnal személyre szabott tervet készíthet az újévi fogadalmakhoz, nyomon követheti az évek során elért mérföldköveket, vizualizálhatja az előrehaladását, és motivált maradhat. 💪

A sablon két nézetet tartalmaz. Az első a Lista nézet, ahol minden fogadalomhoz létrehozhat egy feladatot. Használja az olyan egyéni mezőket, mint az Állapot, Kezdési és Határidő, Fogadalom típusa és Cél előrehaladása, hogy részleteket adjon meg a fogadalmairól és megkönnyítse a nyomon követést. Az Év egyéni mező megkönnyíti a tervezést – ha szeret hosszú távon gondolkodni, akkor akár évekkel előre is létrehozhat fogadalmakat.

A második nézet (Év) egy Kanban tábla, amely minden előrelátó gondolkodású embernek szól. Az előző nézetben szereplő feladatokat (fogadalmakat) kártyákként ábrázolja, és azokhoz tartozó év szerint rendezi őket. Ha nem szeretne hosszú távú terveket készíteni, és csak a jelenlegi évre szeretne koncentrálni, akkor a feladatokat más kritériumok (például prioritás vagy határidő) szerint is rendezheti.

2. ClickUp Évértékelő sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Year in Review Template sablon segítségével visszatekinthet az elmúlt évre, és megünnepelheti eredményeit.

Az előre gondolkodás remek módja annak, hogy javítsd szervezési képességeidet és koncentrálj céljaidra. De ne becsüld alá a visszatekintés erejét – ez segít megérteni, mennyit fejlődtél, és kiváló alapot jelenthet a jövőbeli tervek kidolgozásához. A ClickUp Évértékelő sablon segítségével átgondolhatod az előrehaladásodat, elemezheted a termelékenységedet, és ezeket az információkat felhasználhatod új célok kitűzéséhez és azok teljes gőzzel való megvalósításához. 🚗

Ez a sablon a ClickUp Docs platformon alapul, amelynek egyedülálló funkciója lehetővé teszi dokumentumok létrehozását, szerkesztését, megosztását, kezelését és mentését. Testreszabható és támogatja az együttműködést.

Az Év áttekintése sablon 12 szakaszt tartalmaz – egyet minden hónapra. A főoldalon helyet kapnak a személyes adatok (például név, foglalkozás és életkor) és a fő célok is.

Ha rákattint egy adott hónapra, a következő alfejezetek jelennek meg (ezek minden hónapban azonosak):

Sikerek : egy lista, amelyben összefoglalja a hónap legfontosabb eseményeit.

Snaps : Fotók gyűjteménye rövid feliratokkal

Jövőbeli tervek: lista a bakancslistád tételeiről

Ha szeretne összefoglalót készíteni az egész évről, vagy megtervezni a jövőbeli céljait és terveit, további oldalakat is hozzáadhat.

3. ClickUp éves célok sablon

Ingyenes sablon letöltése Tartsa magát a tervhez a ClickUp éves célok sablonjával!

Szeretné felvázolni személyes és üzleti céljait, de azokat külön kezelni és nyomon követni? A ClickUp éves célok sablonja pont ezt kínálja!

Két részre oszlik: az egyik a személyes tervekre és célokra összpontosít, míg a másik az üzleti tevékenységre. Mindkét rész a SMART (konkrét, mérhető, elérhető, releváns és időhöz kötött) célokra összpontosít. Helyet biztosít a célok, az előrehaladás nyomon követésének mutatói és a reális határidők megadására.

A két szakasz szinte azonosnak tűnik: felvázolja a személyes vagy üzleti információkat, és megvitatja a SMART célokat és azok eléréséhez szükséges lépéseket. Az Üzleti éves célok szakaszban további hely van a kockázatkezelésre, és itt vitathatja meg azokat a potenciális problémákat és akadályokat, amelyek felmerülhetnek az út során, és megakadályozhatják a célok elérését.

Mivel a ClickUp támogatja az együttműködést, csapatának tagjaival együtt dolgozhat az üzleti éves céljain, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon (és ez szó szerint is így van!).

Új ClickUp Docs dokumentumokat is hozzáadhat a sablonhoz, testreszabhatja az oldalakat, és létrehozhat egy egyedi környezetet, amelyben örömmel fog dolgozni.

4. ClickUp naptár teendőlista sablon

Ingyenes sablon letöltése Állítsa be, szervezze és vizualizálja céljait a ClickUp naptár teendőlista sablonjával.

A találkozókkal teli naptár kezelése igazi fejfájást okozhat, ha nem vagy a legjobb formádban. Mivel mindannyian tudjuk, hogy a találkozók kihagyása nem túl profi benyomást kelt, használd a ClickUp Naptár Teendőlista Sablont, hogy a legapróbb részletekig megtervezd és megszervezd az időbeosztásodat.

Ez a sablon négy nézetet kínál:

Találkozó kérés Ütemezés Szerepkör szerint Kategória szerint

A Találkozó kérelem nézet egy ClickUp űrlap – ezt használják munkatársai vagy külső érdekelt felek, hogy találkozókat szervezzenek Önnel. Az űrlap tartalmazza a kérelmező nevét, szerepét, kategóriáját, napirendjét, kezdési és befejezési dátumát, valamint prioritását.

Az űrlapon megadott információk automatikusan átkerülnek a Naptár nézetbe, amely egy lista az összes ütemezett találkozóról. Minden feladat a kérelmező nevét viseli, és láthatja a Kategória, Szerep, Prioritás és az űrlaphoz hozzáadott egyéb részletek egyéni mezőit.

A „Szerepkör szerint” és a „Kategória szerint” naptárnézetek a tervezett találkozókat a kérő szerepkörének vagy a találkozó kategóriájának megfelelő színkódokkal jelzik. Mindkét nézet a találkozókat hónap szerint jeleníti meg, de ezt napra, négy napra vagy hétre is átállíthatja.

A sablont személyes ütemtervek összeállításához is felhasználhatja – jegyezze be fogorvosi időpontjait, edzőtermi edzéseit, barátaival töltött szabadidejét, jógagyakorlatait és egyéb tevékenységeit, hogy produktív maradjon és megszervezze napjait. 🏋️

5. ClickUp éves célok sablon

Ingyenes sablon letöltése Használja a ClickUp éves célok sablonját az éves célok kitűzéséhez, azok könnyen kezelhető feladatokra bontásához és az előrehaladás méréséhez.

Az éves célok könnyebben kezelhető részekre bontása segíthet a koncentráció fenntartásában, a prioritások meghatározásában és az időbeli előrehaladás nyomon követésében. A ClickUp éves célok sablonja ezt teszi lehetővé: lehetővé teszi a főbb célok havi feladatokra bontását, csökkentve ezzel a túlterheltséget és elérve az eredményesség érzését.

Ez a ClickUp Doc sablon az évet negyedévekre, majd hónapokra osztja, lehetővé téve, hogy „témát” hozzon létre céljaihoz. Például az első negyedévben a fitneszre koncentrálhat, és felvázolhatja a fizikai egészségének javítására irányuló céljait (például egészségesebb étkezés, edzőterembe járás vagy napi 30 perces séta). A második negyedévben folytathatja a fitnesz szokásait, de a figyelmet a növekedési célok kitűzésére fordíthatja – például megtanulhat kenyeret sütni vagy elkezdhet spanyolul tanulni.

A sablon testreszabható, így oszlopokat színekkel jelölhet, célokat frissíthet, képeket adhat hozzá, új oldalakat hozhat létre, megoszthatja a dokumentumot családtagjaival, barátaival vagy munkatársaival, és rendszeresen ellenőrizheti az előrehaladást.

Használja a sablon utolsó részét (Megjegyzések) arra, hogy leírja a sikereit és kudarcait, nyomon kövesse a személyes fejlődés mérföldköveit (akár a korábbi évből is), és vázolja fel, hogyan fejlődött vagy hogyan alakított ki új szokásokat az idő múlásával.

6. ClickUp tevékenységi lista sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp tevékenységlista-sablon segítségével egyetlen helyen szervezheti és tervezheti meg összes tevékenységét.

A nagy újévi fogadalmakat gyakran kisebb részekre kell bontani – így lépésről lépésre tud változtatni, csökkentheti a stresszt és nyomon követheti az előrehaladást. A ClickUp tevékenységi lista sablon segítségével teendőlistákat készíthet az újévi fogadalmaihoz, maximalizálhatja a termelékenységet és a helyes úton maradhat.

Ez egy feladat sablon, ami azt jelenti, hogy egy másik sablonban külön feladatként jelenik meg. Első pillantásra ez nem más, mint egy teendőlista. De ha helyesen használja, akkor ez lendületet adhat az éves vagy havi céljainak eléréséhez.

Tegyük fel, hogy a célja egy új autó vásárlása. De ez általában nem olyan egyszerű, mint besétálni egy autókereskedésbe, kiválasztani egy szép autót és aláírni a szerződést.

Különböző modelleket kell kutatnia, pénzt kell megtakarítania, konzultálnia kell a családjával, meg kell fontolnia a finanszírozási lehetőségeket stb. Ez a sablon lehetővé teszi, hogy mindezeket a tevékenységeket egy teendőlista formájában vázolja fel. Hozzon létre feladatokat és alfeladatokat, állítsa be a feladatok függőségét, és hagyjon megjegyzéseket, miközben összeállítja az információkat.

Ha egyenként kipipálja a listán szereplő tételeket, az megerősíti abban, hogy egy lépéssel közelebb került a céljához, és javítja a célkitűzéshez szükséges morálját, hogy tovább haladjon. Tehát kezdje el most kipipálni az évre szóló bakancslistáján szereplő tételeket! ✔️

7. ClickUp nyaralási lista sablon

Ingyenes sablon letöltése ClickUp nyaralási ellenőrzőlista sablon

A nyaralás előkészítése szórakoztató és izgalmas, de ha a legtöbbet szeretné kihozni belőle, akkor részletes tervezés és szervezés is szükséges. A ClickUp nyaralási lista sablonja megszünteti a csomagolás stresszét, egyszerűsíti az előkészületeket, feladatok delegálását a családtagoknak, és biztosítja, hogy 100%-osan készen álljon az utazásra! ⛷️

A sablon három nézetet kínál, amelyek segítenek a nyaraláshoz szükséges csomagolásban, hogy semmi fontos ne maradjon otthon.

Az első nézet az Elemek – egy lista, amely tartalmazza mindazt, amire szüksége van a nyaraláshoz, a naptejtől a dokumentumokig és a gyógyszerekig. Hozzon létre egy új feladatot minden elemhez, és adja meg a részleteket a ClickUp egyéni mezők segítségével. Alapértelmezés szerint olyan mezők állnak rendelkezésre, mint az Állapot, Nyaralási utak és Mennyiség, de hozzáadhat újakat is, például Emberek vagy Dátum.

Az Elemállapot nézet egy Kanban-tábla, amely az előző nézet feladatait állapot szerint rendezett kártyákként jeleníti meg (Csomagolandó, Vásárolni, Csomagolás, Csomagolva). Megjeleníti a már becsomagolt elemeket, és biztosítja, hogy ne felejtsen el más fontos dolgokat vásárolni.

A Vásárolni nézet lényegében egy bevásárlólista – tartalmazza az összes olyan terméket, amelyre szüksége van a nyaralásához, fontossági sorrendben rendezve. Miután megvásárolta egy terméket, módosítsa annak állapotát, és az eltűnik a listáról.

8. ClickUp bakancslista sablon

Ingyenes sablon letöltése Használja a ClickUp Bucket List Template sablont a legfontosabb feladatok szervezéséhez.

Szeretne létrehozni egy listát azokról a dolgokról, amelyeket ki szeretne próbálni, meglátogatni vagy megtenni, de még nem találta meg a megfelelő módszert erre? Ne keressen tovább – a ClickUp Bucket List Template minden, amire szüksége van, hogy meghatározza álmait és vizualizálja azok megvalósításához szükséges lépéseket. ✨

Ez a mappa sablon három részre oszlik, hogy rendszerezhesse a bakancslistáján szereplő elemeket:

Kipróbálandó ételek Felfedezésre váró helyek Tevékenységek

Minden szakasz két nézettel rendelkezik. Az első nézet egy lista, ahol feladatok (bucket list tételek) hozhatók létre, és a ClickUp egyéni mezők, például Állapot, Határidő, Elégedettség, Cél és Bevont személyek segítségével adhatók meg a részletek.

A második nézet (Szórakozási értékelés) egy Kanban-tábla, amelyen a feladatkártyák az előző nézetben kapott elégedettségi pontszámuk alapján vannak elrendezve.

Ha a mappa szintjére lép (a képernyő bal oldalán található Bucket List gombra kattintva), akkor áttekintést kap az összes beírt tennivalóról, azok állapotuk szerint rendezve. Váltson nézetet, hogy az elemeket értékelés, kontinens vagy személyek szerint szűrje, és kezdje meg célja megvalósítását az önfejlesztés vagy a jobb utazások érdekében.

9. Excel újévi fogadalom sablon Chandoo-tól

Használja a Chandoo által készített Excel újévi fogadalom sablont, hogy meghatározza céljait, és könnyedén egyenként kipipálhassa őket.

Ha egyszerűséget értékel, és nincs szüksége bonyolult újévi fogadalom sablonra, akkor a Chandoo Excel újévi fogadalom sablonja egy teljes oldalon vagy táblázatban megoldja a feladatot.

Ez az Excelben található újévi fogadalom sablon alapvetően egy teendőlista 101 bejegyzéssel, amelyeket 1001 nap alatt kell teljesítenie. Természetesen nem kötelező a sablonban szereplő bejegyzéseket használnia – törölje a szöveget, és hozza létre saját, személyes fogadalmait, amelyeket a jövőben szeretne megvalósítani.

Minden testreszabható, így megváltoztathatja a címet, a kezdő és a befejező dátumot. Az előre formázott mezőben láthatja, hogy hány nap van hátra a befejező dátumig, így megfelelően beoszthatja az idejét.

Ha egy feladatot elvégzett, jelölje be a mellette található jelölőnégyzetet. A feladat kiemelve jelenik meg, és a táblázat feletti haladási sáv is ennek megfelelően változik.

10. Canva újévi fogadalom lista sablon

A Canva újévi fogadalmak listája sablon tökéletes alapot nyújt a következő év céljainak kitűzéséhez.

Természetesen leírhatja újévi fogadalmait egy papírra, de abban mi a szórakoztató? A Canva újévi fogadalmak listája sablonjával teljes mértékben beleadhatja magát, és listájának megadhatja a gyönyörű dizájnt, amit megérdemel!

A sablon egy oldalas, ahol felvázolhatja az újévi fogadalmait. Fehér-arany színű, és rengeteg helyet biztosít a terveinek és céljainak.

A sablon előnye a testreszabhatóságában rejlik – minden egyes elem a saját igényeinek megfelelően módosítható! Válassza ki kedvenc színeit, csatoljon fájlokat, hozzon létre új oldalakat, rajzoljon és írja meg saját újévi fogadalmait. ✍️

Javaslatunk? Használja az első oldalt az újévi fogadalmak összefoglalására, és hozzon létre új oldalakat, hogy mindegyiket részletesebben megvitathassa. Hagyjon helyet a gondolataid leírására és az előrehaladás nyomon követésére.

Újévi fogadalom sablonok: vizualizálja és valósítsa meg álmait

Az általunk bemutatott sablonok mindent tartalmaznak, amire szüksége van az újévi fogadalmak feljegyzéséhez, vizualizálásához és rendszerezéséhez. Funkcióik segítenek abban, hogy a helyes úton maradjon, és motivált maradjon a listáján szereplő összes cél elérésében. 🎄

A bemutatott ClickUp sablonok csak egy kis része a platform lenyűgöző könyvtárának, amely több mint 1000 lehetőséget kínál különböző célokra. Regisztráljon a ClickUp-ra, és fedezze fel a sablonválasztékot, valamint a projekt- és feladatkezelés, a csapatmunka, a brainstorming és a szervezés tucatnyi funkcióját.