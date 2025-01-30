A 10 legjobb fej nélküli CMS szoftverplatform 2025-ben

A tartalomkezelő rendszer az egyik legfontosabb webdesign eszköz, amely a rendelkezésére áll. De a modern digitális tartalomhoz szükséges rugalmasság és agilitás kialakításához a hagyományos CMS-ek gyakran nem elegendőek.

Itt jön képbe a headless CMS.

A Headless CMS egy tartalomkezelő eszköz, amely elválasztja a tartalomkészítési folyamatot azoktól a digitális platformoktól, amelyeken azt a tartalmat közzéteszi.

Ez bonyolultabbnak tűnhet, mint a hagyományos CMS, de ha megismeri a koncepciót, rájön, hogy ez egy rugalmas módszer a tartalom és a digitális eszközök szállítására, amely felkészíti vállalkozását a sikeres jövőre!

Mi az a Headless CMS?

A headless CMS egy tartalomkezelő rendszer, amely segít a tartalom kezelésében, mielőtt azt konkrét digitális csatornákra közzétenné. Ez lehetővé teszi strukturált tartalom létrehozását és szállítását, amely mobilalkalmazásoktól kezdve digitális élményeken át, például kioszkokig és más Internet of Things eszközökig bármit táplálhat.

Ehhez a tartalomkezelés a webhely háttérrendszerétől elkülönülő adatbázisban történik. Ez magában foglalja a prezentációs réteget, amelyből a tartalmat megjeleníti, majd több csatornára terjeszti.

Az emberek néha különböző neveket használnak a headless CMS-re, többek között:

Decoupled CMS

Nyílt adatplatform

Headless architektúra

Tartalomalkalmazás-programozási felület

A nevétől függetlenül számos headless CMS előnye van, amelyet érdemes figyelembe venni:

A tartalmat több platformra terjeszti anélkül, hogy jelentős módosításokra lenne szükség.

Rugalmas és nagymértékben testreszabható tartalomkezelést kínál, amely továbbra is tartalmaz egy rich text szerkesztőt.

Ez egy tartalomtár, amely lehetővé teszi a tartalom bemutatását, mielőtt azt a webhelyén, mobilalkalmazásokban és más helyeken közzétenné.

A sima szövegen túlmenő átfogó eszközkezelést biztosít, beleértve a képkezelést is.

Ez lehetővé teszi, hogy gyorsan átálljon egyik webtárhelyről a másikra anélkül, hogy át kellene strukturálnia a tartalmat.

Hagyományos CMS vs. headless CMS

Hagyományosan a weboldal-projektmenedzsment egy központi CMS-re támaszkodott, amelyre a programozó építette a weboldalt. Ez a megközelítés azonban minimálisra csökkenti a rugalmasságot, pontosan ott, ahol a headless CMS érvényesül.

A hagyományos CMS-en a digitális tartalmat egy amit látsz, azt kapod (WYSIWYG) szerkesztőben hozod létre, amely közvetlenül a webhelyedre publikálja azt.

Ehhez képest a headless vagy decoupled CMS kevésbé közvetlen kapcsolatot teremt. A tartalmat még mielőtt eldöntené, hol publikálja, ellenőrizheti, megőrizve annak alapvető jellemzőit, miközben könnyen testreszabhatja a különböző platformokhoz, amelyeken megjelenik.

10 fej nélküli tartalomkezelő rendszer

A megfelelő headless CMS nem csak a tartalom újrafelhasználásához jó. Íme egy lista azokról a további funkciókról és képességekről, amelyekkel a headless CMS-ek rendelkeznek a hagyományos CMS-ekkel szemben, és amelyek végső soron az egész vállalkozásodnak előnyösek.

1. Sanity

Via Sanity

Nyílt forráskódú headless tartalomkezelő rendszerként a Sanity olyan mértékű testreszabhatóságot kínál a fejlesztőknek, amelyet máshol nem könnyű megtalálni. A tartalmat adatként kezelve a Sanity kiterjedt adatelemzési, tartalomkészítési és terjesztési lehetőségeket kínál.

A Sanity intuitív szoftvere valós idejű együttműködést tesz lehetővé a csapaton belül, beleértve a tartalmat kezelő marketingeseket és a tartalmat testreszabni és a megfelelő területeken közzétenni kívánó fejlesztőket. A kiterjedt integrációk lehetővé teszik az egyszerű átvitelt bármely kívánt alkalmazásba.

A Sanity legjobb funkciói

Közvetlen integráció statikus weboldal-generátorokkal, közvetlen csatlakozás frontendekhez, például Jamstack weboldalakhoz, és a tartalommodulok kezelésének egyszerűsítése.

Lehetőség bármely tartalom előnézetére, amelyet az alkalmazás dinamikus környezetben tárol a zökkenőmentes frontend-szolgáltatás érdekében.

Felhőalapú architektúra, amely egyszerűsíti a tartalom kezelését és szerkesztését bármilyen helyről.

Fejlett adatelemzés a tartalomfejlesztés időbeli optimalizálásához

A józan ész korlátai

Egyes modulok rugalmassága korlátozott, ami megnehezíti ugyanazon tartalom több csatornára történő eljuttatását.

Még különösen azoknak a vállalkozásoknak, amelyek nem rendelkeznek kiterjedt fejlesztői szakértelemmel a személyzetükben.

Sanity árak

Ingyenes

Előny: 99 USD/hó projektenként

Csapat: 499 USD/hó projektenként

Egyedi: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

2. Strapi

Via Strapi

A Strapi az iparág vezető headless CMS platformja, amely egyszerű felületével és teljes testreszabhatóságával tűnik ki. Ez a 100%-ban JavaScript-alapú platform tartalomgazdag élményeket tesz lehetővé, amelyek könnyen átmennek a prezentációs rétegből a végső csatornákba, ahol a tartalom megjelenik.

A Strapi legjobb funkciói

Intuitív felület minden területen, a tartalomszerkesztőktől a prezentációs rétegig.

Egy fejlesztő-központú megközelítés, amely egyszerűen indul, és csak a felhasználói szerepköröknek megfelelően válik egyre összetettebbé.

Aktív felhasználói és fejlesztői közösség, amely folyamatos és azonnali betekintést nyújt az eszközbe és a headless CMS megoldásokba általában.

Gyakori frissítések, amelyek optimalizálják és javítják a headless tartalom folyamatos létrehozásának képességét.

A Strapi korlátai

Az ingyenes csomagban számos funkció korlátozott, ami megnehezíti a komplex, strukturált tartalmak kezelését.

Egy viszonylag korlátozott WYSIWYG szerkesztő, amely megnehezíti az alapvető tartalom átalakítását magával ragadóbb digitális élménnyé.

Strapi árak

Ingyenes saját szerveren futó

Vállalati önálló tárhely: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Cloud pro: 99 USD/hó

Cloud csapat: 499 USD/hó

Felhőalapú egyedi megoldás: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

3. Contentstack

A Contentstack kifejezetten vállalatok számára készült headless CMS platform, és nem riad vissza a komplexitástól. Emellett agilis is, így segít a szervezeteknek a tartalmak hatékony és elég rugalmas kezelésében az összes főbb digitális platformon.

A Contentstack legjobb funkciói

Tartalomütemezés és adattár funkciók, amelyek átfogóbb tartalomkezelést tesznek lehetővé

Kiterjedt RESTful API-k, amelyek egyszerűsítik a kimenetet a grafikus felhasználói felületek széles skálájára.

Erős keresési funkció a tartalomhoz és a kódhoz, hogy kezelni tudja az egyre összetettebb digitális környezetet.

A headless CMS felépítéséhez egy „tiszta lappal” megközelítést alkalmazunk, amely teljes testreszabhatóságot biztosít a fejlett fejlesztői csapatok számára.

A Contentstack korlátai

A sablonok hiánya miatt a kisebb csapatok számára nehéz megvalósítani a „tiszta lappal” megközelítést.

A verziókezelés még nem teljesen kész, ami néha megnehezíti a valós idejű együttműködést a platformon.

A Contentstack árai

Kezdés: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Grow: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Méretezés: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

4. dotCMS

Via dotCMS

A dotCMS segít a több platformon történő publikálásra törekvő szervezeteknek és vállalkozásoknak a digitális tartalmak kezelésében és szállításában. A rugalmas munkafolyamatok és az erős szerkesztő lehetővé teszi a tartalomkészítők számára, hogy minden típusú tartalmat saját igényeik szerint testreszabjanak.

A dotCMS legjobb funkciói

A helyszíni tárhely lehetőségek nagyobb rugalmasságot biztosítanak, mint a kizárólag felhőalapú CMS-ek.

A tartalomszerkesztő drag-and-drop funkciói lehetővé teszik a fejlett tartalommodellezést és az oldalelrendezést.

Egy átfogó bevezetési rendszer magában foglalja a több CMS kombinálásának és integrálásának lehetőségét.

A tartalomtelepítési munkafolyamatokhoz nincs szükség fejlesztőkre vagy rendszergazdákra, ami egyszerűsíti a folyamatot.

A dotCMS korlátai

A felület nem mindig intuitív, és hosszabb bevezetési folyamatot igényelhet.

Egyes felhasználók alkalmi összeomlásokról számoltak be, amelyek akadályozzák a tartalomkezelési munkafolyamatokat.

dotCMS árak

Ingyenes

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

5. Contentful

A Contentful, mint tartalomszolgáltatási megoldás, tökéletes headless CMS modellt kínál. A németországi székhelyű szoftver egy tisztán headless platform, amelynek egyetlen központi eleme a tartalomszerkesztő eszköz és a prezentációs réteg, amelyek lehetővé teszik a strukturált tartalom bármely digitális felületre történő továbbítását.

A Contentful legjobb funkciói

Erőteljes integrációk, amelyek az API-alapú felépítésnek köszönhetően korlátlanul bővíthetők.

Kiterjedt adatbiztonsági intézkedések a tartalom és a kód biztonságának garantálása érdekében

Kezdő sablonok, amelyekkel még a kis szervezetek is létrehozhatnak és kezelhetnek tartalmakat

Testreszabható keresés szűrőfunkcióval, amely nagy tartalom-ökoszisztémákat kezel

A Contentful korlátai

A tartalom előnézetei némileg korlátozottak a listán szereplő többi nyílt forráskódú headless CMS rendszerhez képest.

Korlátozott naplózási funkció, ami megnehezíti a változások összehangolását nagy csapatokban.

A Contentful árai

Ingyenes

Alap: 300 USD/hó

Egyedi: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

6. Kontent. ai

A „tartalom teljes ellenőrzése” ígéretével a Kontent. ai segít a világ legnagyobb márkáinak digitális élményeket létrehozni egy központosított headless CMS platformon keresztül. Kiterjedt irányítási funkciói miatt különösen releváns a headless megközelítést alkalmazó nagy szervezetek számára.

A Kontent.ai legjobb funkciói

Omnichannel tartalomszolgáltatás nemcsak több csatornára, hanem statikus weboldal-generátorokra és több weboldalra is.

A Web Spotlight lehetővé teszi a szerzőknek, hogy pontosan lássák, hogyan fogják a közönségük a tartalmakat különböző csatornákon fogyasztani.

Ritka keveréke a kisvállalkozások számára nyújtott felhasználóbarát jellegnek és a nagyvállalatok számára nyújtott skálázhatóságnak.

Mikroszolgáltatás-architektúra, amely a szoftvert gyorsabbá és karcsúbbá teszi, mint a legtöbb headless és hagyományos CMS-opció.

A Kontent. ai korlátai

Egyes testreszabásokhoz több fejlesztési időre van szükség, mint a listán szereplő többi headless CMS-hez.

A háttérrendszer csak angol nyelvet támogat, ami egyes nemzetközi vállalkozások számára megnehezíti a használatát.

Kontent. ai árak

Fejlesztő: Ingyenes

Méretezés: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

7. Magnolia

Via Magnolia

A svájci székhelyű Magnolia az egyik legrégebbi headless CMS opció a piacon, de ne tévessze meg ez a tény. Egy agilis megoldást kap, amely kielégíti a modern és folyamatosan változó üzleti igényeket.

A Magnolia legjobb tulajdonságai

Beépített munkafolyamatok a tartalom kezeléséhez, szervezéséhez és közzétételéhez még komplex, többfunkciós csapatokban is.

Átfogó verziókezelés, amely egyszerűsíti a tartalom szerkesztését és közzétételét

Tartalomszemélyre szabási lehetőségek, hogy relevánsabb digitális élményt nyújthasson felhasználóinak

Előre elkészített integrációs modulok többek között a Salesforce és a Google Analytics eszközökkel.

A Magnolia korlátai

A Magnolia viszonylag korlátozott vizuális szerkesztővel rendelkezik, ami néha megnehezíti a tartalom különböző platformokra való átvitelét.

A tartalmi modulok eltávolítása nem intuitív, és zavart okozhat az újabb moduloknál.

Magnolia árak

Nyílt forráskódú CMS: Ingyenes

Saját szerveren futó DXP: 3000 USD/hó

Cloud DXP: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

8. Bloomreach

Az első iparág-specifikus headless CMS platform ezen a listán, a Bloomreach egy termékcsalád. A Bloomreach Experience Cloud, a Bloomreach Search & Merchandising és a Bloomreach Experience Manager lehetővé teszi az e-kereskedelmi vállalkozások számára, hogy átfogó és meggyőző online élményeket hozzanak létre.

A Bloomreach legjobb funkciói

Bloomreach Experience Manager, amely tartalomkezelési megoldást kínál a közönség élményének optimalizálására.

Marketing automatizálási integráció, amely a közönségét a statikus platformokról a magával ragadó beszélgetések felé tereli.

Reszponzív sablonok, amelyek javítják az eszközökön való felhasználói élményt

A Bloomreach Academy egy átfogó tudásbázis új és meglévő felhasználók számára egyaránt.

A Bloomreach korlátai

A szoftver által létrehozható események száma miatt alkalmankénti adat túlterhelés

Nehéz megvalósítani, a funkciók messze meghaladják a tipikus headless CMS-felhasználók alapvető igényeit, és néha elterelik a figyelmet azokról.

Bloomreach árak

Elkötelezettség: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Felfedezés: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Tartalom: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

9. Agility CMS

Az Agility CMS, amely a piacon a leggyorsabb headless CMS platformnak tartja magát, erős hírnévnek örvend. A kiváló szolgáltatásnak és a fejlett tartalomkezelésnek köszönhetően még a legösszetettebb tartalomkészítők magas elvárásait is képes kielégíteni.

Az Agility CMS legjobb funkciói

Nagy sebességű webhely-API, amely egyszerűsíti a tartalomszolgáltatást

A teljes oldalkezdés a tartalomelemeket egyetlen elrendezésbe egyesíti a headless CMS struktúráján belül.

A megosztott tartalom növeli a hatékonyságot, ha több csatornára is közzéteszik.

E-kereskedelmi integrációk, amelyek lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy termékeiket hatékonyabban értékesítsék online

Az Agility CMS korlátai

A korlátozott keresési funkció megnehezíti a régi tartalmak megtalálását.

A kevés vagy egyáltalán nem létező segítség, például a fájlok feltöltésekor megjelenő figyelmeztetés hiánya, lassítja a szállítást.

Agility CMS árak

Kezdő csomag: 1249 USD/hó

Előny: 2499 USD/hó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

10. Butter CMS

A Butter CMS célja, hogy a marketingesek számára az egyetlen szükséges tartalomplatformmá váljon. Ez minden funkciójában megmutatkozik, a gyors tartalomindító rendszertől a marketinges irányítópultokig, a személyre szabási lehetőségekig és még sok másig.

A Butter legjobb funkciói

Tartalomütemezés opciók, amelyek segítségével a vállalatok könnyebben végrehajthatják tartalomnaptárukat

Digitális eszközkezelés egy központi médiakönyvtáron keresztül, amely ellenőrzése alatt tartja márkáját.

Kiterjedt piactér, amely alkalmazásintegrációkat, sablonokat, kezdőcsomagokat és még sok mást tartalmaz.

Komponensalapú tartalomépítés dinamikus és vonzó céloldalak létrehozásához

A Butter korlátai

Egyes funkciók korlátozottak a listán szereplő más headless CMS-ekhez képest, például nem lehet interaktív tartalmat létrehozni, és nincs tartalomelemzés.

Az API néha hibaüzeneteket ad vissza, amelyek megoldásához a támogatási csapat tagjának segítségére van szükség.

Butter árak

Micro: 99 USD/hó

Startup: 199 USD/hó

Kisvállalkozások: 375 USD/hó

Vállalatok + Ügynökségek: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Még a legjobb headless CMS sem fogja hirtelen megoldani az összes marketinggel kapcsolatos problémáját. Szüksége van további eszközökre, amelyek segítenek a tartalom hatékony tervezésében, kezelésében és az azzal kapcsolatos együttműködésben. És itt jön be a ClickUp.

ClickUp

Párosítsa a ClickUp-ot a headless CMS-ével egy hatékony tartalom- és projektkezelő rendszer létrehozásához.

A ClickUp ugyan nem rendelkezik specifikus headless CMS funkcióval, de minden olyan hatékony funkciót kínál, amelyre szüksége van a headless CMS-hez, hogy valóban sikeres legyen. A piac legjobb ingyenes projektmenedzsment szoftverként olyan funkciók, mint a Docs, a nézetek és a sablonok egy helyen találhatók, hogy javítsák marketingstratégiáját és tartalomkészítési munkafolyamatát.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A ClickUp nem integrálódik automatikusan az összes headless CMS opcióval ezen a listán, ezért előfordulhat, hogy a tartalmat manuálisan kell átmásolni az adatbázisba.

A értesítések kezelése nehézségekbe ütközhet, ha a projekt volumene és összetettsége miatt az értesítések gyakorisága megnő.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Tartalom tervezése, kezelése és terjesztése a ClickUp segítségével

Sok szempontból a headless CMS bevezetése a jövő útja. De még a legjobb headless CMS opcióknak is szükségük van néhány kiegészítő elemre, hogy valóban segítsenek a tartalommarketing sikereinek elérésében.

Pontosan ebben tűnik ki a ClickUp.

A ClickUp nem csupán egy projektmenedzsment eszköz, bár kétségkívül az egyik legjobb a piacon. Ez egy átfogó munkamenedzsment megoldás, amely feladatkezelést, tartalomkészítést, webfejlesztési sablonokat, AI-írási funkciókat és még sok mást kínál.

Regisztráljon még ma egy ingyenes fiókot, és nézze meg, hogyan támogatja a ClickUp a headless CMS-t a bevezetés első pillanatától kezdve!