A 10 legjobb CRM grafikusok számára 2025-ben

Egy olyan iparágban, amelyben az esztétika, a pontosság és az együttműködés szorosan összefonódik, a grafikusok nem csupán művészek, hanem olyan látnokok, akik absztrakt fogalmakat kézzelfogható vizuális elemekké alakítanak. Mivel a művészi alkotást és az ügyfelekkel való kommunikáció követelményeit kell összehangolniuk, olyan eszközökre van szükségük, amelyek zökkenőmentesen áthidalják a kreativitás és a tervezési üzleti érzék közötti szakadékot.
Ismerje meg a tervezők megbízható segítőjeként kifejlesztett ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) szoftvert. Az ügyfélkapcsolat-kezelés (más néven ügyfélkapcsolat-menedzsment) fontos szerepet játszik az erős ügyfélkapcsolatok kialakításában és a projektek hatékony kezelésében, függetlenül azok méretétől. Az AI-alapú művészeti generátorokhoz hasonló új technológiákkal párosulva a grafikusok számára 2024-ben elérhető CRM-szoftverek forradalmian új megoldásokat kínálnak.
Ebben az útmutatóban bemutatjuk a legjobb CRM-eket tervezők számára, amelyekkel személyre szabott marketingkampányokat hozhatnak létre, projektmenedzsment feladatokat szervezhetnek és még sok minden mást!
Mit kell keresnie egy tervezőknek szánt CRM-ben?
Elsősorban a felhasználóbarát kezelhetőség áll a középpontban. Egy olyan szakmában, ahol minden másodperc számít, a tervezők nem veszíthetnek értékes órákat a bonyolult CRM szoftver interfészek megértésével.
A következő a sorban az együttműködési eszközök. Egy robusztus CRM szoftver olyan környezetet teremt, ahol a tervezők földrajzi elhelyezkedésüktől függetlenül zökkenőmentesen együttműködhetnek a tervezési briefek és eszközök terén. Felbecsülhetetlen értékű az a képesség, hogy több ember is részt vehet egy projekt kialakításában kommunikációs zavarok nélkül.
A rugalmasság szintén elengedhetetlen. Minden tervezőnek megvan a maga ritmusa, egyedi munkafolyamata, amelyet számtalan projekt során tökéletesített. Az egy méretű megoldás nem megfelelő. A CRM szoftvernek inkább rugalmasnak kell lennie, hogy alkalmazkodni tudjon a felhasználók különböző munkastílusaihoz.
Az átfogó nyomonkövetési képességek és a kiváló integrációs lehetőségek azt jelentik, hogy a tervező könnyedén válthat a platformok között. Akár ügyfél-visszajelzéseket továbbít, akár eszközöket importál, akár végleges terveket exportál, az átmenetnek olyan zökkenőmentesnek kell lennie, mint egy jól renderelt színátmenet.
Végül, az AI-vezérelt korszak küszöbén állunk. A modern CRM szoftvereknek ki kell aknázniuk a mesterséges intelligencia erejét, és nemcsak adatalapú, hanem prediktív betekintést is kell nyújtaniuk. Az ügyfelek preferenciáinak megértésétől a tervezési trendek előrejelzéséig, ezek az AI-vezérelt bölcsességek versenyelőnyt biztosíthatnak a tervezőknek, lehetővé téve számukra, hogy ne csak egy, hanem több lépéssel is előrébb járjanak a versenyben.
A 10 legjobb CRM-eszköz grafikusok számára
Íme a 10 legjobb CRM, amelyet a grafikusoknak érdemes figyelembe venniük ügyfélkapcsolataik kezeléséhez 2024-ben.
1. ClickUp
A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amelyet bármilyen méretű csapatok számára terveztek, hogy kapcsolatban maradjanak, együtt dolgozzanak és hatékonyan kommunikáljanak, miközben bármilyen feladatot vagy projektet megoldanak.
A funkciókban gazdag platform egyszerűsíti a tervezési projektmenedzsmentet, elősegítve a tervezőcsapatok közötti jobb kommunikációt.
Az alapvető tervezőeszközökkel való integráció, a kiváló automatizálási képességek és az AI-alapú elemzések segítenek a tervezőknek abban, hogy más CRM-szoftverekkel szemben előnyt szerezzenek.
Ügyféladatbázisokkal, projektfejlesztési és projektmenedzsment eszközökkel, valamint intuitív feladatkezeléssel a ClickUp valóban megérti a tervezők szemszögéből a kapcsolattartás kezelését!
A ClickUp legjobb funkciói
- A tervezők, értékesítési csapatok, műveletek és mások igényeinek megfelelő egyedi nézetek a több munkafolyamat egyszerűsítéséhez.
- Testreszabható grafikai sablonok professzionális dokumentumok megosztásához, beleértve CRM-sablonokat és ajánlat-sablonokat.
- Hatékony csapatmunkát segítő eszközök, amelyek a tervezési együttműködési szoftverekből merítenek ihletet.
- Gazdag automatizálás, órákat megtakarítva az ismétlődő feladatokon
- Részletes elemzések a projekt áttekintéséhez
- Integráció alapvető tervezőeszközökkel
- Időkövetés a határidők betartásának biztosításához
- AI-alapú betekintés a jobb projektelőrejelzésekért
A ClickUp korlátai
- Ezt a ügyfélkapcsolat-kezelő rendszert teljes mértékben kihasználni csak kis tanulási görbe után lehet.
- A mobilalkalmazás alkalmanként fejlesztéseket igényel.
A ClickUp árai
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)
Nézze meg a legjobb CRM szoftvereket Mac-hez!
2. Pipedrive
A kifejezetten értékesítési leadek számára tervezett Pipedrive zökkenőmentes élményt kínál a grafikusok számára, akik egyszerűsíteni szeretnék a kapcsolattartás és az értékesítés menedzsmentjét.
Intuitív felülete és élénk, vizuális megjelenése biztosítja, hogy a tervezők egy pillanat alatt átfogó képet kapjanak az egész értékesítési folyamatról.
Ez az értékesítési CRM eszköz lehetővé teszi a hibátlan prioritások meghatározását, így biztosítva, hogy egyetlen projekt vagy ügyfél se maradjon figyelmen kívül.
A Pipedrive mély integrációs lehetőségeivel tűnik ki, zökkenőmentesen összekapcsolódva más értékesítéskezelő eszközökkel, amelyeket a tervezők használhatnak. Fejlett automatizálási funkciói csökkentik a kézi beviteleket és feladatokat, míg az insight-alapú elemzések biztosítják, hogy a tervezők adat alapú döntéseket hozhassanak az értékesítési folyamat előmozdítása érdekében.
A platform alkalmazkodóképessége és intuitív jellege kiváló választássá teszi azoknak a tervezőknek, akik szeretnék fejleszteni munkafolyamatukat.
A Pipedrive legjobb funkciói
- Vizuális értékesítési folyamat a könnyű nyomon követésért
- AI értékesítési asszisztens azonnali ajánlásokhoz
- Mobilalkalmazás a projektek útközbeni kezeléséhez
- Robusztus API sokoldalú integrációkhoz
- Fejlett adatelemzés a projektek alapos áttekintéséhez
- Automatizált ismétlődő feladatok
- Személyre szabott felhasználói élmény
A Pipedrive korlátai
- Korlátozott ingyenes verzió funkciók
- Nem annyira testreszabható, mint egyes alternatívák
Pipedrive árak
- Alapvető: 14,90 USD/hó felhasználónként
- Haladó: 27,90 USD/hó felhasználónként
- Professzionális: 49,90 USD/hó felhasználónként
- Teljesítmény: 64,90 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 99,00 USD/hó felhasználónként
Pipedrive értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (1500+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (2500+ értékelés)
3. Freshbooks
A Freshbooks elsősorban a kisvállalkozások és a szabadúszók igényeit szolgálja ki, és nem csupán számlázási funkciókat kínál, hanem egy egységes központot is az átfogó kapcsolattartáshoz.
A szabadúszók és butiktervező stúdiók speciális igényeire szabva, ez az all-in-one CRM rendszer zökkenőmentesen azonosítja a potenciális ügyfeleket, nyomon követi a projekt mérföldköveit, kezeli az értékesítési folyamatokat és felügyeli a pénzügyeket.
Felhasználóbarát felülete biztosítja, hogy a számlázás, a projektállapot frissítése és az ügyfelekkel való kommunikáció soha ne legyen több néhány kattintásnál.
Ahogy a tervezők ügyfélkörük bővül, a Freshbooks skálázhatósága biztosítja, hogy velük együtt növekedjen.
Automatikus emlékeztetői, testreszabható számlái és részletes jelentéskészítő funkciói bizonyítják sokoldalúságát, ami felbecsülhetetlen értékű eszközzé teszi a tervezők számára.
A Freshbooks legjobb funkciói
- Egyszerű számlázási eszköz, integrálva az ügyfélkezeléssel
- Költségkövetés a projekt költségvetésének kezeléséhez
- Tervezőknek szabott időkövető eszköz
- Automatikus késedelmes fizetési emlékeztetők
- A racionalizált projektmenedzsment áttekintése
- Ügyfélspecifikus portálok az egyszerű együttműködés érdekében
- Részletes pénzügyi jelentések az értékesítési folyamat átfogó áttekintéséhez
A Freshbooks korlátai
- Nem ideális nagy méretű tervezőirodák számára.
- Korlátozott harmadik féltől származó integrációk
Freshbooks árak
- Lite: 15 USD/hó, 5 számlázható ügyfél
- Plus: 25 USD/hó, 50 számlázható ügyfél
- Prémium: 50 USD/hó, korlátlan számú ügyfél
- Válassza ki: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Freshbooks értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (645 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (3666 értékelés)
4. Proposify
A Proposify egy egyedülálló, tervezésorientált CRM-rendszer, amely frissítő hatást gyakorol, és a kifogástalan ajánlatok készítését és kezelését helyezi előtérbe. Felismeri a grafikusok, különösen a szabadúszók és a kis ügynökségek üzleti folyamataiban felmerülő kihívásokat, és eszközöket kínál azok könnyed kezeléséhez.
A testreszabható sablonok kiterjedt könyvtára biztosítja, hogy minden ajánlat egyedi és személyre szabott legyen.
A CRM-rendszer valós idejű együttműködési funkciókkal is büszkélkedhet, amelyek lehetővé teszik a csapatok számára, hogy együtt dolgozzanak az ajánlatokon, biztosítva ezzel a koherenciát és a pontosságot. Az integrált elektronikus aláírások felgyorsítják a jóváhagyási folyamatot, a betekintő elemzések pedig rálátást nyújtanak arra, hogy mi működik és mi igényel finomítást.
A Proposify kiküszöböli a találgatásokat az ajánlatokból, így a tervezők munkája teljes pompájában ragyoghat.
A Proposify legjobb funkciói
- Drag-and-drop ajánlatkészítő
- Testreszabható sablonok, amelyek a tervezési prezentációkhoz vannak igazítva
- Integrált elektronikus aláírások a gyors jóváhagyásokhoz
- Interaktív árajánlatok rugalmas projektterületekhez
- Valós idejű értesítések, amikor az ügyfelek megtekintik vagy kommentálják a munkát
- Átfogó elemzések az ajánlatstratégiájának finomításához
- Együttműködési eszközök a csapatmunkát tökéletesítő prezentációkhoz
A Proposify korlátai
- Főként az ajánlatokra összpontosít.
- Más szoftverekkel való integrációja korlátozott, összehasonlítva más, tervezőknek szánt CRM-ekkel.
Proposify árak
- Csapatcsomag: 49 USD/felhasználó/hónap
- Üzleti terv: 590 dollártól havonta 10 felhasználó számára
Proposify értékelések és vélemények
- G2: 4,6 az 5-ből (900+ értékelés)
- Capterra: 4,5 az 5-ből (több mint 260 értékelés)
5. OnePage CRM
A OnePage minimalista, letisztult CRM-megközelítésével tűnik ki, megtestesítve azt a filozófiát, hogy az egyszerűség gyakran vezet a termelékenységhez.
A programot azoknak a tervezőknek készítették, akiknek fontos a koncentráció, ezért eltávolítják a felesleges zavaró tényezőket és hangsúlyt fektetnek a megvalósítható feladatokra. A OnePage egyedülálló „Next Action” értékesítési módszertana nagy segítség, különösen azoknak a tervezőknek, akik több feladatot kell egyszerre kezelniük.
A rendszer egyszerűsíti a feladatokat, prioritásba helyezi a nyomon követést és biztosítja a következetes ügyfélkapcsolat-építési folyamatot. Az integrált mobilalkalmazásoknak köszönhetően a tervezők mozgás közben is kapcsolatban maradhatnak, így biztosítva, hogy egyetlen ügyfélkommunikáció sem maradjon ki.
Az intuitív emlékeztető funkcióknak és a zökkenőmentes e-mail integrációnak köszönhetően a OnePage nem csupán egy eszköz, hanem inkább egy tervezési partner.
A OnePage CRM legjobb funkciói
- Racionalizált, megvalósítható értékesítési megközelítés
- Integrált mobilalkalmazások a mozgás közbeni munkavégzéshez
- Hatékony lead-gyűjtő marketingeszközök
- Zökkenőmentes e-mail integráció a megfelelő időben történő nyomon követéshez
- Testreszabható folyamatok a tervezési munkafolyamatokhoz igazodva
- Hatékony feladatkezelés intuitív emlékeztetőkkal
- GDPR-megfelelőség európai ügyfelek számára
A OnePage CRM korlátai
- Kevésbé funkciókban gazdag, mint egyes versenytársai
- Fejlett igényeket kielégítő alkalmazásokhoz harmadik féltől származó alkalmazásokra lehet szükség.
OnePage CRM árak
- Professzionális: 9,95 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 19,95 USD/hó felhasználónként
OnePage CRM értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (50+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (60+ értékelés)
6. HoneyBook
A HoneyBook a kreatív szakemberek kedvencévé vált, mivel könnyedén ötvözi a CRM funkciókat a projektmenedzsment funkciókkal.
Kreatív elmék számára tervezve, figyelembe veszi a tervezők saját üzleti tevékenységük során szembesülő számtalan kihívást, az ügyfélszerzéstől a projekt megvalósításáig. Felhasználóközpontú ügyfélportálja segít mindenkinek egy hullámhosszon lenni, míg az automatizálási eszközök csökkentik a monoton, ismétlődő feladatok unalmát.
A pénzügyi nyomonkövetési funkciók, az online szerződések és a számlázási eszközök együttesen zökkenőmentessé teszik a költségvetés és a számlázás folyamatát.
A kollaboratív funkcióknak köszönhetően mind a belső csapatok, mind az ügyfelek szinkronban maradhatnak, így biztosítva, hogy a projektek a terv szerint és a keretek között haladjanak.
A HoneyBook a tervezőstúdió kiterjesztésévé válik, elősegítve a szervezettséget és a hatékonyságot.
A HoneyBook legjobb funkciói
- Felhasználóbarát ügyfélportál
- Időmegtakarító automatizálási eszközök
- Online szerződések és számlázás egy egységes platformon
- Pénzügyi nyomon követés a projektköltségvetéshez
- Egyszerűsített kommunikációs eszközök
- Feladat táblák a projekt mérföldköveihez
- Integráció népszerű termelékenységi eszközökkel
A HoneyBook korlátai
- Inkább szabadúszóknak és kis stúdióknak ajánlott.
- Korlátozott testreszabási lehetőségek
HoneyBook árak
- Starter: 12,80 USD/hó
- Essentials: 25,50 USD/hó
- Prémium: 52,80 USD/hó
HoneyBook értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (500+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)
7. Clientjoy
A Clientjoy átfogó platformként működik, és az ügyfélkezelés különböző területeit, a potenciális ügyfelek megszerzésétől a számlázásig, egy egységes felületen egyesíti.
Ügynökségek és szabadúszók számára tervezve, szükségtelenné teszi több, egymástól független eszköz használatát. Intuitív ajánlat- és szerződéskezelő rendszere biztosítja a zökkenőmentes ajánlattételt és bevezetést.
A platform testreszabható ügyfél-életciklus-nézettel is büszkélkedhet, amely a tervezőknek világos útitervet ad az ügyfelekkel való interakciókról. Az integrált számlázás és a dedikált ügyfél-bevonási eszközkészlet tovább egyszerűsíti a műveleteket.
Az átfogó jelentéskészítő eszközök hasznos információkat nyújtanak, biztosítva az ügyfélkapcsolatok folyamatos fejlesztését.
A Clientjoy legjobb funkciói
- Integrált ajánlat- és szerződéskezelés
- Hatékony leadkövető rendszer
- Testreszabható ügyfél életciklus-nézetek
- Egységes számlázás és fizetés
- Csapatmunka szerepkörökön alapuló hozzáféréssel
- Ügyfél-bevonási eszközkészlet
- Rugalmas jelentéskészítő eszközök
A Clientjoy korlátai
- Tanulási görbe kezdőknek
- Nem ideális nagyvállalatok számára
Clientjoy árak
- Starter: 15 USD/hó felhasználónként
- Ügynökség: 25 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 49 USD/hó felhasználónként
Clientjoy értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (40+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 60 értékelés)
8. Nimble
Nevéhez híven a Nimble egy rugalmas, adaptív CRM-megoldást kínál, amely ötvözi a hagyományos funkciókat a modern integrációkkal.
A népszerű közösségi hálózatokkal való összekapcsolódás panorámás képet nyújt a tervezőknek ügyfeleikről, és a puszta e-mailes interakciókon túlmutató betekintést biztosít.
Ez a közösségi CRM-megközelítés gazdagabb, részletesebb ügyfélprofilokat biztosít, elősegítve a személyre szabott interakciókat. Az egységes kapcsolattartói irányítópult és az intuitív naptárintegrációk biztosítják, hogy a tervezők mindig tisztában legyenek kötelezettségeikkel.
E-mailkövetési és feladat-emlékeztető funkciói pedig biztosítják, hogy egyetlen ügyfélkapcsolat vagy projektmérföldkő se maradjon ki. A Nimble a tervező számára az összes ügyfélkapcsolati tevékenység központi csomópontjává válik.
A Nimble legjobb funkciói
- Közösségi média-elemzések a gazdagabb ügyfélprofilokért
- Egységesített kapcsolattartói irányítópult
- Hatékony naptárintegrációk
- E-mail nyomon követés a hatékony ügyfélkommunikáció érdekében
- Feladat-emlékeztetők a projektek nyomon követéséhez
- Zökkenőmentes integráció más szoftvereszközökkel
- Intuitív mobilalkalmazás távoli munkavégzéshez
A Nimble korlátai
- Korlátozott automatizálási funkciók
- Kezdőknek túl bonyolult lehet
Nimble árazás
- Üzleti: 24,90 USD/hó felhasználónként
Nimble értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (900+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 1800 értékelés)
9. ActiveCampaign
Az ActiveCampaign e-mail marketing eszközként indult, majd CRM funkciókat is kínálni kezdett. Dinamikus, személyre szabott tartalma biztosítja, hogy minden ügyfélkapcsolat személyes és releváns legyen.
A fejlett szegmentációs eszközök lehetővé teszik a tervezők számára, hogy különböző mutatók alapján csoportosítsák az ügyfeleket, biztosítva ezzel a célzott kommunikációt.
A platform emellett automatizálja az ismétlődő feladatokat, így a tervezők szabadon összpontosíthatnak munkájukra. Az értékesítési automatizálási funkciók és a részletes elemzések együttesen kommunikációs eszközzé, valamint hasznos információk és növekedés forrásává teszik a platformot.
Az ActiveCampaign legjobb funkciói
- Átfogó e-mail marketing csomag
- Automatizálás ismétlődő feladatokhoz
- Részletes szegmentálás az ügyfélkommunikáció személyre szabásához
- Értékesítési automatizálás a jobb leadkezelésért
- Dinamikus tartalomszabás
- Fejlett split-tesztelő eszközök
- Valós idejű elemzések hasznosítható betekintéshez
Az ActiveCampaign korlátai
- Elsősorban e-mail eszköz, nem pedig dedikált CRM
- A továbbfejlesztett CRM-funkciókhoz integrációk szükségesek.
ActiveCampaign árak
- Plusz: 19 USD/hó felhasználónként
- Professzionális: 49 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal.
ActiveCampaign értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (2000+ értékelés)
10. ConvertKit
Bár a ConvertKit határozottan e-mail marketing megoldásként pozícionálja magát, CRM funkciói sem elhanyagolhatók. Ez egy olyan eszköz, amely összhangban áll a céljaikkal, különösen azoknak a tervezőknek, akik jelentős összegeket fektetnek a tartalommarketingbe és a promócióba.
Az e-mailek küldésén túl a ConvertKit intuitív előfizetőkezelést tesz lehetővé, biztosítva, hogy a tervezők hatékonyan szegmentálhassák és megcélozhassák közönségüket. Vizuálisan vonzó e-mail-tervezője garantálja, hogy minden kommunikáció tükrözze a tervező kreativitását.
A címkék alapján történő szervezés, az átfogó jelentéskészítő eszközök és a prémium támogatás miatt ez több, mint egy e-mail eszköz. Ez egy olyan platformmá válik, amely támogatja a tervezők népszerűsítési erőfeszítéseit, biztosítva, hogy munkájuk megkapja a figyelmet, amit megérdemel.
A ConvertKit legjobb funkciói
- Intuitív e-mail tervező vizuális automatizálással
- Testreszabható regisztrációs űrlapok
- Hatékony előfizetőkezelés
- Átfogó jelentéskészítő eszközök
- Zökkenőmentes integráció a népszerű platformokkal
- Címkék alapján szervezett előfizetők
- Prémium támogatás minden felhasználói szint számára
A ConvertKit korlátai
- Inkább e-mail marketing eszköz, mint CRM
- Korlátozott fejlett CRM funkciók
ConvertKit árak
- Ingyenes
- Alkotó: 15 USD/hó felhasználónként
- Creator Pro: 29 USD/hó felhasználónként
ConvertKit értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)
Fedezze fel a tervezés lehetőségeit a ClickUp CRM-mel
A grafikai tervezés területén a kreativitás és a hatékonyság ötvözése elengedhetetlen. Míg az általunk bemutatott eszközök speciális funkciókat kínálnak, a ClickUp egy átfogó megoldásként emelkedik ki. Nem csupán CRM-ként szolgál: a ClickUp mesteri módon ötvözi a projektmenedzsmentet, a feladatkezelést és számos termelékenységi funkciót. Ez a holisztikus megközelítés biztosítja, hogy ne csak ügyfeleit kezelje, hanem folyamatosan lenyűgöző terveket is szállítson.
A ClickUp kiterjedt sablonkönyvtára igazi kincsesbánya minden tervező vállalkozás számára. Akár új márkaépítési projektbe kezd, akár egy összetett kampány bonyolult feladatait oldja meg, ezek a sablonok kiindulási pontként szolgálnak, lerövidítve az előkészítési időt és teret adva a kreativitásnak.
Lényegében a ClickUp nem csak egy eszköz, hanem partnere a tervezői üzleti útján. Olyan partner, amely megérti a grafikai tervezés finomságait, és strukturált, mégis rugalmas környezetet biztosít, hogy megvalósíthassa elképzeléseit. Mivel a jövedelmezőség minden vállalkozás szempontjából kulcsfontosságú, a ClickUp biztosítja, hogy működése hatékony legyen, így Ön az igazán fontos dolgokra koncentrálhat: kiváló munkát végezhet ügyfelei számára.
Fedezze fel a ClickUp-ot, és tudjon meg többet arról, hogyan forradalmasíthatja tervezési munkafolyamatát. Tudjon meg többet a ClickUp CRM funkcióiról és elkötelezettségéről a grafikusok támogatása iránt!