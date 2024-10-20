A 10 legjobb CRM grafikusok számára 2025-ben

Egy olyan iparágban, amelyben az esztétika, a pontosság és az együttműködés szorosan összefonódik, a grafikusok nem csupán művészek, hanem olyan látnokok, akik absztrakt fogalmakat kézzelfogható vizuális elemekké alakítanak. Mivel a művészi alkotást és az ügyfelekkel való kommunikáció követelményeit kell összehangolniuk, olyan eszközökre van szükségük, amelyek zökkenőmentesen áthidalják a kreativitás és a tervezési üzleti érzék közötti szakadékot.

Ismerje meg a tervezők megbízható segítőjeként kifejlesztett ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) szoftvert. Az ügyfélkapcsolat-kezelés (más néven ügyfélkapcsolat-menedzsment) fontos szerepet játszik az erős ügyfélkapcsolatok kialakításában és a projektek hatékony kezelésében, függetlenül azok méretétől. Az AI-alapú művészeti generátorokhoz hasonló új technológiákkal párosulva a grafikusok számára 2024-ben elérhető CRM-szoftverek forradalmian új megoldásokat kínálnak.

Ebben az útmutatóban bemutatjuk a legjobb CRM-eket tervezők számára, amelyekkel személyre szabott marketingkampányokat hozhatnak létre, projektmenedzsment feladatokat szervezhetnek és még sok minden mást!

Mit kell keresnie egy tervezőknek szánt CRM-ben?

Elsősorban a felhasználóbarát kezelhetőség áll a középpontban. Egy olyan szakmában, ahol minden másodperc számít, a tervezők nem veszíthetnek értékes órákat a bonyolult CRM szoftver interfészek megértésével.

A következő a sorban az együttműködési eszközök. Egy robusztus CRM szoftver olyan környezetet teremt, ahol a tervezők földrajzi elhelyezkedésüktől függetlenül zökkenőmentesen együttműködhetnek a tervezési briefek és eszközök terén. Felbecsülhetetlen értékű az a képesség, hogy több ember is részt vehet egy projekt kialakításában kommunikációs zavarok nélkül.

A rugalmasság szintén elengedhetetlen. Minden tervezőnek megvan a maga ritmusa, egyedi munkafolyamata, amelyet számtalan projekt során tökéletesített. Az egy méretű megoldás nem megfelelő. A CRM szoftvernek inkább rugalmasnak kell lennie, hogy alkalmazkodni tudjon a felhasználók különböző munkastílusaihoz.

Az átfogó nyomonkövetési képességek és a kiváló integrációs lehetőségek azt jelentik, hogy a tervező könnyedén válthat a platformok között. Akár ügyfél-visszajelzéseket továbbít, akár eszközöket importál, akár végleges terveket exportál, az átmenetnek olyan zökkenőmentesnek kell lennie, mint egy jól renderelt színátmenet.

Végül, az AI-vezérelt korszak küszöbén állunk. A modern CRM szoftvereknek ki kell aknázniuk a mesterséges intelligencia erejét, és nemcsak adatalapú, hanem prediktív betekintést is kell nyújtaniuk. Az ügyfelek preferenciáinak megértésétől a tervezési trendek előrejelzéséig, ezek az AI-vezérelt bölcsességek versenyelőnyt biztosíthatnak a tervezőknek, lehetővé téve számukra, hogy ne csak egy, hanem több lépéssel is előrébb járjanak a versenyben.

Íme a 10 legjobb CRM, amelyet a grafikusoknak érdemes figyelembe venniük ügyfélkapcsolataik kezeléséhez 2024-ben.

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az Ön igényeihez igazítsa.

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amelyet bármilyen méretű csapatok számára terveztek, hogy kapcsolatban maradjanak, együtt dolgozzanak és hatékonyan kommunikáljanak, miközben bármilyen feladatot vagy projektet megoldanak.

A funkciókban gazdag platform egyszerűsíti a tervezési projektmenedzsmentet, elősegítve a tervezőcsapatok közötti jobb kommunikációt.

Az alapvető tervezőeszközökkel való integráció, a kiváló automatizálási képességek és az AI-alapú elemzések segítenek a tervezőknek abban, hogy más CRM-szoftverekkel szemben előnyt szerezzenek.

Ügyféladatbázisokkal, projektfejlesztési és projektmenedzsment eszközökkel, valamint intuitív feladatkezeléssel a ClickUp valóban megérti a tervezők szemszögéből a kapcsolattartás kezelését!

A ClickUp legjobb funkciói

A tervezők, értékesítési csapatok, műveletek és mások igényeinek megfelelő egyedi nézetek a több munkafolyamat egyszerűsítéséhez.

Testreszabható grafikai sablonok professzionális dokumentumok megosztásához, beleértve CRM-sablonokat és ajánlat-sablonokat.

Hatékony csapatmunkát segítő eszközök, amelyek a tervezési együttműködési szoftverekből merítenek ihletet.

Gazdag automatizálás, órákat megtakarítva az ismétlődő feladatokon

Részletes elemzések a projekt áttekintéséhez

Integráció alapvető tervezőeszközökkel

Időkövetés a határidők betartásának biztosításához

AI-alapú betekintés a jobb projektelőrejelzésekért

A ClickUp korlátai

Ezt a ügyfélkapcsolat-kezelő rendszert teljes mértékben kihasználni csak kis tanulási görbe után lehet.

A mobilalkalmazás alkalmanként fejlesztéseket igényel.

A ClickUp árai

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Nézze meg a legjobb CRM szoftvereket Mac-hez!

2. Pipedrive

via Pipedrive

A kifejezetten értékesítési leadek számára tervezett Pipedrive zökkenőmentes élményt kínál a grafikusok számára, akik egyszerűsíteni szeretnék a kapcsolattartás és az értékesítés menedzsmentjét.

Intuitív felülete és élénk, vizuális megjelenése biztosítja, hogy a tervezők egy pillanat alatt átfogó képet kapjanak az egész értékesítési folyamatról.

Ez az értékesítési CRM eszköz lehetővé teszi a hibátlan prioritások meghatározását, így biztosítva, hogy egyetlen projekt vagy ügyfél se maradjon figyelmen kívül.

A Pipedrive mély integrációs lehetőségeivel tűnik ki, zökkenőmentesen összekapcsolódva más értékesítéskezelő eszközökkel, amelyeket a tervezők használhatnak. Fejlett automatizálási funkciói csökkentik a kézi beviteleket és feladatokat, míg az insight-alapú elemzések biztosítják, hogy a tervezők adat alapú döntéseket hozhassanak az értékesítési folyamat előmozdítása érdekében.

A platform alkalmazkodóképessége és intuitív jellege kiváló választássá teszi azoknak a tervezőknek, akik szeretnék fejleszteni munkafolyamatukat.

A Pipedrive legjobb funkciói

Vizuális értékesítési folyamat a könnyű nyomon követésért

AI értékesítési asszisztens azonnali ajánlásokhoz

Mobilalkalmazás a projektek útközbeni kezeléséhez

Robusztus API sokoldalú integrációkhoz

Fejlett adatelemzés a projektek alapos áttekintéséhez

Automatizált ismétlődő feladatok

Személyre szabott felhasználói élmény

A Pipedrive korlátai

Korlátozott ingyenes verzió funkciók

Nem annyira testreszabható, mint egyes alternatívák

Pipedrive árak

Alapvető : 14,90 USD/hó felhasználónként

Haladó : 27,90 USD/hó felhasználónként

Professzionális : 49,90 USD/hó felhasználónként

Teljesítmény : 64,90 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 99,00 USD/hó felhasználónként

Pipedrive értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (1500+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (2500+ értékelés)

3. Freshbooks

via Freshbooks

A Freshbooks elsősorban a kisvállalkozások és a szabadúszók igényeit szolgálja ki, és nem csupán számlázási funkciókat kínál, hanem egy egységes központot is az átfogó kapcsolattartáshoz.

A szabadúszók és butiktervező stúdiók speciális igényeire szabva, ez az all-in-one CRM rendszer zökkenőmentesen azonosítja a potenciális ügyfeleket, nyomon követi a projekt mérföldköveit, kezeli az értékesítési folyamatokat és felügyeli a pénzügyeket.

Felhasználóbarát felülete biztosítja, hogy a számlázás, a projektállapot frissítése és az ügyfelekkel való kommunikáció soha ne legyen több néhány kattintásnál.

Ahogy a tervezők ügyfélkörük bővül, a Freshbooks skálázhatósága biztosítja, hogy velük együtt növekedjen.

Automatikus emlékeztetői, testreszabható számlái és részletes jelentéskészítő funkciói bizonyítják sokoldalúságát, ami felbecsülhetetlen értékű eszközzé teszi a tervezők számára.

A Freshbooks legjobb funkciói

Egyszerű számlázási eszköz, integrálva az ügyfélkezeléssel

Költségkövetés a projekt költségvetésének kezeléséhez

Tervezőknek szabott időkövető eszköz

Automatikus késedelmes fizetési emlékeztetők

A racionalizált projektmenedzsment áttekintése

Ügyfélspecifikus portálok az egyszerű együttműködés érdekében

Részletes pénzügyi jelentések az értékesítési folyamat átfogó áttekintéséhez

A Freshbooks korlátai

Nem ideális nagy méretű tervezőirodák számára.

Korlátozott harmadik féltől származó integrációk

Freshbooks árak

Lite : 15 USD/hó, 5 számlázható ügyfél

Plus : 25 USD/hó, 50 számlázható ügyfél

Prémium : 50 USD/hó, korlátlan számú ügyfél

Válassza ki: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Freshbooks értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (645 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (3666 értékelés)

4. Proposify

via Proposify

A Proposify egy egyedülálló, tervezésorientált CRM-rendszer, amely frissítő hatást gyakorol, és a kifogástalan ajánlatok készítését és kezelését helyezi előtérbe. Felismeri a grafikusok, különösen a szabadúszók és a kis ügynökségek üzleti folyamataiban felmerülő kihívásokat, és eszközöket kínál azok könnyed kezeléséhez.

A testreszabható sablonok kiterjedt könyvtára biztosítja, hogy minden ajánlat egyedi és személyre szabott legyen.

A CRM-rendszer valós idejű együttműködési funkciókkal is büszkélkedhet, amelyek lehetővé teszik a csapatok számára, hogy együtt dolgozzanak az ajánlatokon, biztosítva ezzel a koherenciát és a pontosságot. Az integrált elektronikus aláírások felgyorsítják a jóváhagyási folyamatot, a betekintő elemzések pedig rálátást nyújtanak arra, hogy mi működik és mi igényel finomítást.

A Proposify kiküszöböli a találgatásokat az ajánlatokból, így a tervezők munkája teljes pompájában ragyoghat.

A Proposify legjobb funkciói

Drag-and-drop ajánlatkészítő

Testreszabható sablonok, amelyek a tervezési prezentációkhoz vannak igazítva

Integrált elektronikus aláírások a gyors jóváhagyásokhoz

Interaktív árajánlatok rugalmas projektterületekhez

Valós idejű értesítések, amikor az ügyfelek megtekintik vagy kommentálják a munkát

Átfogó elemzések az ajánlatstratégiájának finomításához

Együttműködési eszközök a csapatmunkát tökéletesítő prezentációkhoz

A Proposify korlátai

Főként az ajánlatokra összpontosít.

Más szoftverekkel való integrációja korlátozott, összehasonlítva más, tervezőknek szánt CRM-ekkel.

Proposify árak

Csapatcsomag: 49 USD/felhasználó/hónap

Üzleti terv: 590 dollártól havonta 10 felhasználó számára

Proposify értékelések és vélemények

G2 : 4,6 az 5-ből (900+ értékelés)

Capterra: 4,5 az 5-ből (több mint 260 értékelés)

5. OnePage CRM

via OnePage CRM

A OnePage minimalista, letisztult CRM-megközelítésével tűnik ki, megtestesítve azt a filozófiát, hogy az egyszerűség gyakran vezet a termelékenységhez.

A programot azoknak a tervezőknek készítették, akiknek fontos a koncentráció, ezért eltávolítják a felesleges zavaró tényezőket és hangsúlyt fektetnek a megvalósítható feladatokra. A OnePage egyedülálló „Next Action” értékesítési módszertana nagy segítség, különösen azoknak a tervezőknek, akik több feladatot kell egyszerre kezelniük.

A rendszer egyszerűsíti a feladatokat, prioritásba helyezi a nyomon követést és biztosítja a következetes ügyfélkapcsolat-építési folyamatot. Az integrált mobilalkalmazásoknak köszönhetően a tervezők mozgás közben is kapcsolatban maradhatnak, így biztosítva, hogy egyetlen ügyfélkommunikáció sem maradjon ki.

Az intuitív emlékeztető funkcióknak és a zökkenőmentes e-mail integrációnak köszönhetően a OnePage nem csupán egy eszköz, hanem inkább egy tervezési partner.

A OnePage CRM legjobb funkciói

Racionalizált, megvalósítható értékesítési megközelítés

Integrált mobilalkalmazások a mozgás közbeni munkavégzéshez

Hatékony lead-gyűjtő marketingeszközök

Zökkenőmentes e-mail integráció a megfelelő időben történő nyomon követéshez

Testreszabható folyamatok a tervezési munkafolyamatokhoz igazodva

Hatékony feladatkezelés intuitív emlékeztetőkkal

GDPR-megfelelőség európai ügyfelek számára

A OnePage CRM korlátai

Kevésbé funkciókban gazdag, mint egyes versenytársai

Fejlett igényeket kielégítő alkalmazásokhoz harmadik féltől származó alkalmazásokra lehet szükség.

OnePage CRM árak

Professzionális: 9,95 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 19,95 USD/hó felhasználónként

OnePage CRM értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (60+ értékelés)

6. HoneyBook

via HoneyBook

A HoneyBook a kreatív szakemberek kedvencévé vált, mivel könnyedén ötvözi a CRM funkciókat a projektmenedzsment funkciókkal.

Kreatív elmék számára tervezve, figyelembe veszi a tervezők saját üzleti tevékenységük során szembesülő számtalan kihívást, az ügyfélszerzéstől a projekt megvalósításáig. Felhasználóközpontú ügyfélportálja segít mindenkinek egy hullámhosszon lenni, míg az automatizálási eszközök csökkentik a monoton, ismétlődő feladatok unalmát.

A pénzügyi nyomonkövetési funkciók, az online szerződések és a számlázási eszközök együttesen zökkenőmentessé teszik a költségvetés és a számlázás folyamatát.

A kollaboratív funkcióknak köszönhetően mind a belső csapatok, mind az ügyfelek szinkronban maradhatnak, így biztosítva, hogy a projektek a terv szerint és a keretek között haladjanak.

A HoneyBook a tervezőstúdió kiterjesztésévé válik, elősegítve a szervezettséget és a hatékonyságot.

A HoneyBook legjobb funkciói

Felhasználóbarát ügyfélportál

Időmegtakarító automatizálási eszközök

Online szerződések és számlázás egy egységes platformon

Pénzügyi nyomon követés a projektköltségvetéshez

Egyszerűsített kommunikációs eszközök

Feladat táblák a projekt mérföldköveihez

Integráció népszerű termelékenységi eszközökkel

A HoneyBook korlátai

Inkább szabadúszóknak és kis stúdióknak ajánlott.

Korlátozott testreszabási lehetőségek

HoneyBook árak

Starter : 12,80 USD/hó

Essentials : 25,50 USD/hó

Prémium: 52,80 USD/hó

HoneyBook értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

7. Clientjoy

via Clientjoy

A Clientjoy átfogó platformként működik, és az ügyfélkezelés különböző területeit, a potenciális ügyfelek megszerzésétől a számlázásig, egy egységes felületen egyesíti.

Ügynökségek és szabadúszók számára tervezve, szükségtelenné teszi több, egymástól független eszköz használatát. Intuitív ajánlat- és szerződéskezelő rendszere biztosítja a zökkenőmentes ajánlattételt és bevezetést.

A platform testreszabható ügyfél-életciklus-nézettel is büszkélkedhet, amely a tervezőknek világos útitervet ad az ügyfelekkel való interakciókról. Az integrált számlázás és a dedikált ügyfél-bevonási eszközkészlet tovább egyszerűsíti a műveleteket.

Az átfogó jelentéskészítő eszközök hasznos információkat nyújtanak, biztosítva az ügyfélkapcsolatok folyamatos fejlesztését.

A Clientjoy legjobb funkciói

Integrált ajánlat- és szerződéskezelés

Hatékony leadkövető rendszer

Testreszabható ügyfél életciklus-nézetek

Egységes számlázás és fizetés

Csapatmunka szerepkörökön alapuló hozzáféréssel

Ügyfél-bevonási eszközkészlet

Rugalmas jelentéskészítő eszközök

A Clientjoy korlátai

Tanulási görbe kezdőknek

Nem ideális nagyvállalatok számára

Clientjoy árak

Starter: 15 USD/hó felhasználónként

Ügynökség: 25 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 49 USD/hó felhasználónként

Clientjoy értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 60 értékelés)

8. Nimble

via Nimble

Nevéhez híven a Nimble egy rugalmas, adaptív CRM-megoldást kínál, amely ötvözi a hagyományos funkciókat a modern integrációkkal.

A népszerű közösségi hálózatokkal való összekapcsolódás panorámás képet nyújt a tervezőknek ügyfeleikről, és a puszta e-mailes interakciókon túlmutató betekintést biztosít.

Ez a közösségi CRM-megközelítés gazdagabb, részletesebb ügyfélprofilokat biztosít, elősegítve a személyre szabott interakciókat. Az egységes kapcsolattartói irányítópult és az intuitív naptárintegrációk biztosítják, hogy a tervezők mindig tisztában legyenek kötelezettségeikkel.

E-mailkövetési és feladat-emlékeztető funkciói pedig biztosítják, hogy egyetlen ügyfélkapcsolat vagy projektmérföldkő se maradjon ki. A Nimble a tervező számára az összes ügyfélkapcsolati tevékenység központi csomópontjává válik.

A Nimble legjobb funkciói

Közösségi média-elemzések a gazdagabb ügyfélprofilokért

Egységesített kapcsolattartói irányítópult

Hatékony naptárintegrációk

E-mail nyomon követés a hatékony ügyfélkommunikáció érdekében

Feladat-emlékeztetők a projektek nyomon követéséhez

Zökkenőmentes integráció más szoftvereszközökkel

Intuitív mobilalkalmazás távoli munkavégzéshez

A Nimble korlátai

Korlátozott automatizálási funkciók

Kezdőknek túl bonyolult lehet

Nimble árazás

Üzleti: 24,90 USD/hó felhasználónként

Nimble értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 1800 értékelés)

9. ActiveCampaign

via ActiveCampaign

Az ActiveCampaign e-mail marketing eszközként indult, majd CRM funkciókat is kínálni kezdett. Dinamikus, személyre szabott tartalma biztosítja, hogy minden ügyfélkapcsolat személyes és releváns legyen.

A fejlett szegmentációs eszközök lehetővé teszik a tervezők számára, hogy különböző mutatók alapján csoportosítsák az ügyfeleket, biztosítva ezzel a célzott kommunikációt.

A platform emellett automatizálja az ismétlődő feladatokat, így a tervezők szabadon összpontosíthatnak munkájukra. Az értékesítési automatizálási funkciók és a részletes elemzések együttesen kommunikációs eszközzé, valamint hasznos információk és növekedés forrásává teszik a platformot.

Az ActiveCampaign legjobb funkciói

Átfogó e-mail marketing csomag

Automatizálás ismétlődő feladatokhoz

Részletes szegmentálás az ügyfélkommunikáció személyre szabásához

Értékesítési automatizálás a jobb leadkezelésért

Dinamikus tartalomszabás

Fejlett split-tesztelő eszközök

Valós idejű elemzések hasznosítható betekintéshez

Az ActiveCampaign korlátai

Elsősorban e-mail eszköz, nem pedig dedikált CRM

A továbbfejlesztett CRM-funkciókhoz integrációk szükségesek.

ActiveCampaign árak

Plusz : 19 USD/hó felhasználónként

Professzionális : 49 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal.

ActiveCampaign értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (2000+ értékelés)

10. ConvertKit

via ConvertKit

Bár a ConvertKit határozottan e-mail marketing megoldásként pozícionálja magát, CRM funkciói sem elhanyagolhatók. Ez egy olyan eszköz, amely összhangban áll a céljaikkal, különösen azoknak a tervezőknek, akik jelentős összegeket fektetnek a tartalommarketingbe és a promócióba.

Az e-mailek küldésén túl a ConvertKit intuitív előfizetőkezelést tesz lehetővé, biztosítva, hogy a tervezők hatékonyan szegmentálhassák és megcélozhassák közönségüket. Vizuálisan vonzó e-mail-tervezője garantálja, hogy minden kommunikáció tükrözze a tervező kreativitását.

A címkék alapján történő szervezés, az átfogó jelentéskészítő eszközök és a prémium támogatás miatt ez több, mint egy e-mail eszköz. Ez egy olyan platformmá válik, amely támogatja a tervezők népszerűsítési erőfeszítéseit, biztosítva, hogy munkájuk megkapja a figyelmet, amit megérdemel.

A ConvertKit legjobb funkciói

Intuitív e-mail tervező vizuális automatizálással

Testreszabható regisztrációs űrlapok

Hatékony előfizetőkezelés

Átfogó jelentéskészítő eszközök

Zökkenőmentes integráció a népszerű platformokkal

Címkék alapján szervezett előfizetők

Prémium támogatás minden felhasználói szint számára

A ConvertKit korlátai

Inkább e-mail marketing eszköz, mint CRM

Korlátozott fejlett CRM funkciók

ConvertKit árak

Ingyenes

Alkotó : 15 USD/hó felhasználónként

Creator Pro: 29 USD/hó felhasználónként

ConvertKit értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

Fedezze fel a tervezés lehetőségeit a ClickUp CRM-mel

A grafikai tervezés területén a kreativitás és a hatékonyság ötvözése elengedhetetlen. Míg az általunk bemutatott eszközök speciális funkciókat kínálnak, a ClickUp egy átfogó megoldásként emelkedik ki. Nem csupán CRM-ként szolgál: a ClickUp mesteri módon ötvözi a projektmenedzsmentet, a feladatkezelést és számos termelékenységi funkciót. Ez a holisztikus megközelítés biztosítja, hogy ne csak ügyfeleit kezelje, hanem folyamatosan lenyűgöző terveket is szállítson.

A ClickUp kiterjedt sablonkönyvtára igazi kincsesbánya minden tervező vállalkozás számára. Akár új márkaépítési projektbe kezd, akár egy összetett kampány bonyolult feladatait oldja meg, ezek a sablonok kiindulási pontként szolgálnak, lerövidítve az előkészítési időt és teret adva a kreativitásnak.

Lényegében a ClickUp nem csak egy eszköz, hanem partnere a tervezői üzleti útján. Olyan partner, amely megérti a grafikai tervezés finomságait, és strukturált, mégis rugalmas környezetet biztosít, hogy megvalósíthassa elképzeléseit. Mivel a jövedelmezőség minden vállalkozás szempontjából kulcsfontosságú, a ClickUp biztosítja, hogy működése hatékony legyen, így Ön az igazán fontos dolgokra koncentrálhat: kiváló munkát végezhet ügyfelei számára.

Fedezze fel a ClickUp-ot, és tudjon meg többet arról, hogyan forradalmasíthatja tervezési munkafolyamatát. Tudjon meg többet a ClickUp CRM funkcióiról és elkötelezettségéről a grafikusok támogatása iránt!