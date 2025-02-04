A 10+ legjobb szerződéskezelő szoftveralkalmazás 2025-ben

Minden nap üzleti szakemberek és szerződéskezelők különböző üzleti ágazatokban küzdenek a manuális szerződéskezelés terhével.

Ezek a következők:

Rendezés a rendezetlen felhőalapú tárolóban található régi szerződések között

Nehézségek a különböző forrásokból másolt záradékok formázásával

A dokumentumok unalmas exportálása, megosztása és felülvizsgálata több csatornán keresztül, hogy az értékesítési csapat és a jogi osztályok áttekinthetik azokat.

A dokumentumok kézi aláírásának, beolvasásának és a következő aláírónak történő továbbításának nehézkes folyamatába való bekapcsolódás

Ez az ismétlődő szerződéskezelési ciklus értékes időt emészt fel, erőforrásokat merít ki és hozzájárul a munkavállalók kiégéséhez.

A szerződéskezelő szoftverek automatizálják a manuális feladatokat, például a szerződések központi helyről történő kezelését és a változások frissítését az összes döntéshozó számára.

A fejlett szerződéskezelő eszközök lehetővé teszik a belső és külső felek számára, hogy elektronikus aláírással írják alá a szerződéseket, nyomon kövessék a szerződéseket áttekintő érdekelt feleket, valamint biztosítsák a szerződések tárolását és a kritikus dokumentumok biztonságát.

Szerződéskezelő szoftvert keres, amely megkönnyíti jogi és értékesítési csapatai munkáját?

Ebben a blogbejegyzésben összeállítottuk a legjobb szerződéskezelő szoftverek listáját, amelyek felgyorsítják a szerződéskötési folyamatot, automatizálják a jóváhagyási folyamatot és gyorsabbá teszik a szerződések kezelését, hogy az üzletek gyorsan lezárulhassanak.

Mit kell keresni a szerződéskezelő szoftverekben?

Felhasználóbarát felület : A szerződéskezelő rendszernek intuitív felülettel kell rendelkeznie, hogy a szerződéseket az ötlet megszületésétől a végrehajtásig kezelni lehessen.

Verziókezelés: Válasszon olyan szerződéskezelő megoldást, amely verziókezelési funkcióval rendelkezik, hogy a szerződések tárgyalása során minden változatot nyomon tudjon követni. Keressen olyan fejlett funkciókat, amelyekkel néhány kattintással kezelheti a szerződéseket, javíthatja, jóváhagyhatja és felülvizsgálhatja a dokumentumokat, valamint módosíthatja a szerződés nyelvét.

Előre elkészített sablonok: A legtöbb szerződéskezelő szoftver hozzáférést biztosít előre megírt szerződéssablonokhoz, például A legtöbb szerződéskezelő szoftver hozzáférést biztosít előre megírt szerződéssablonokhoz, például üzleti megállapodás-sablonokhoz és jóváhagyott záradékok könyvtárához, hogy időt takarítson meg és csökkentse a kockázatot az intelligens szerződések létrehozásakor.

Automatikus riasztások: Keressen olyan all-in-one megoldást, amely automatizált munkafolyamatokkal rendelkezik a szerződések megújításához, hogy minden érintett fél naprakész legyen, és soha ne maradjon le a fontos határidőkről.

Elemzések és részletes jelentések: A szerződéskezelő szoftvernek lehetővé kell tennie a csapat számára A szerződéskezelő szoftvernek lehetővé kell tennie a csapat számára a keretszerződések és a szerződések átláthatóságának kezelését. A platformnak robusztus elemzéseket kell kínálnia, például a szerződések értékét, teljesítését és határidőit illetően, valamint navigálnia kell a komplex szerződéses hierarchiákban.

Integráció más eszközökkel: Válasszon olyan szerződéskezelő szoftvert, amely integrálható az automatizálási eszközökkel, CRM-mel, projektkezelő eszközökkel, Válasszon olyan szerződéskezelő szoftvert, amely integrálható az automatizálási eszközökkel, CRM-mel, projektkezelő eszközökkel, beszerzéskezelő szoftverrel, műveletkezelő szoftverrel és e-aláírási eszközökkel.

Szerződéskönyvtár: A szerződéskezelő eszközök minden szerződését biztonságos adattárban tárolják, és robusztus keresési és szűrési funkciók segítségével lehetővé teszik a szerződések megkeresését.

A 10 legjobb szerződéskezelő szoftveralkalmazás

1. ClickUp

Használja a ClickUp Docs alkalmazást a fontos dokumentumok kezeléséhez és a csapatmunka elősegítéséhez.

A ClickUp egy szerződéskezelő szoftver, amely segít a szervezeteknek a szerződések életciklusának minden szakaszában – az ajánlattételtől, a létrehozástól, a jóváhagyástól és a benyújtástól kezdve – egyszerűsíteni és nyomon követni az összes szerződésüket. Soha többé nem fogja lekésni a szerződésmegújítások határidejét.

A ClickUp különböző szerződéskezelési sablonokkal, dokumentumkezeléssel és szerződés-tárolással rendelkezik a szerződések tárolásához, nyomon követéséhez és kezeléséhez. Még az ingyenes csomaggal is minden érintett fél tájékozott maradhat, és határidőket állíthat be, hogy ne maradjon le a megújításokról.

A szerződéskezelési sablon biztosítja, hogy minden szerződése egy helyen legyen tárolva.

A ClickUp legjobb funkciói

Hozzon létre egyedi státuszú feladatokat az egyes szerződések előrehaladásának nyomon követéséhez.

Az összes üzleti szerződéssel kapcsolatos adatot, például az aláírás dátumát, az osztályt és a szerződés típusát kategorizálja a szerződések kezelése és a szerződésadatok vizualizálása érdekében.

Könnyedén hozzáférhet és rendszerezheti az összes dokumentumát különböző ClickUp konfigurációkban, például a kezdő útmutatóban, a szerződéslistában és a szerződésigénylő űrlapban.

Hozzon létre új dokumentumot a ClickUp munkaterületének bármely pontjáról, és adjon hozzá beágyazott aloldalakat, táblázatokat és stílusbeállításokat a tökéletes struktúra létrehozásához.

Kövesse nyomon a szerződés feltételeinek változásait, a teljesített kifizetéseket és az esetleges jogi kérdéseket.

Javítsa a szerződéskezelést és nyomon követést olyan projektkezelési funkciókkal, mint az időkövetés, a függőségi figyelmeztetések, az e-mailek és még sok más.

A ClickUp feladatok lehetővé teszik a szerződések tervezését, szervezését és az azokhoz való együttműködést azáltal, hogy megjegyzéseket rendelnek hozzájuk cselekvési tételekként , és megjegyzésszálakat adnak hozzá bármely feladathoz.

Szabadítson fel több időt a tudásigényes munkákra az ismétlődő feladatok egyszerűsítésével a ClickUp Automations segítségével.

Készítsen és tároljon szerződéskezeléssel kapcsolatos dokumentumokat, és a ClickUp Dashboards segítségével vizualizálja a szerződés életciklusának előrehaladását.

Állítsa be a szükséges jelentéseket egy helyen, a ClickUp alkalmazásban.

A ClickUp AI lehetővé teszi a szerződések automatizált elkészítését azáltal, hogy az összes részletet az AI-ra bízza, így Ön a stratégiai feladatokra koncentrálhat. Az AI-alapú szerződéskezelés jobb élményt nyújt Önnek, ügyfeleinek és az összes érintett félnek.

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy az első használatkor meredek a tanulási görbe.

A felület lassú lehet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 12 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

ClickUp értékelések és vélemények

2. Conga

via Conga

Előfordult már, hogy szerződéseket kellett átnéznie, hogy megtaláljon egy fontos információt vagy záradékot? A Conga szerződéskezelő rendszerrel ezt a fárasztó feladatot az AI-ra bízhatja.

A Conga mesterséges intelligenciával működő szerződéskezelő szoftvere a szerződés teljes életciklusának kezelését végzi. A Conga Contract Intelligence mesterséges intelligenciával kivonja a kereskedelmi feltételeket, és azokat ellenőrzött adatokká alakítja az üzleti felhasználók számára.

A Conga legjobb funkciói

Tárolja és keresse meg az összes szerződéssel kapcsolatos fontos dokumentumot, és használja az AI-t a szerződéses adatok automatikus kivonásához.

A Salesforce integrációval a szerződéskezelő rendszerből figyelmeztető értesítéseket hozhat létre és küldhet el a megfelelő érdekelt feleknek.

Keressen információkat bármely megállapodásról a kontextus szerinti téma kereső segítségével, vagy keresse meg az adatokat a szűrhető, testreszabható irányítópultok segítségével.

A Conga korlátai

A szerződés-tárban nehéz navigálni a különböző oldalak között.

A szerződés sablonok nem testreszabhatók.

Conga árak

Egyedi árazás

Conga értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (398 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (72 értékelés)

3. DealHub

via DealHub

Kerülje el ezt a zűrzavart és a hosszadalmas szerződéskötési folyamatot a DealHub szerződéskezelő szoftverrel.

A DealHub egyszerűsíti a szerződéskezelési folyamatot azáltal, hogy az összes érdekelt felet egy digitális irányítópulton, a DealRoom-on hozza össze, ahol jogi dokumentumokat hozhatnak létre, szerződéseket módosíthatnak, redline-okat kezelhetnek, valamint valós idejű állapotot és láthatóságot biztosíthatnak.

A DealHub legjobb funkciói

A szerződéskezelő platform NDA-kat, MSA-kat és egyéb szerződéseket generál különböző formátumokban, például HTML, Word és PDF formátumban.

Állítsa be a jóváhagyási munkafolyamatokat, hogy belső egyeztetést érjen el, mielőtt a szerződést elküldi az ügyfeleknek.

A Salesforce, Freshworks és Hubspot CRM-integrációja teljes hozzáférést biztosít minden megállapodáshoz és dokumentumhoz közvetlenül a CRM-en belül, és engedélyalapú felhasználói szerepköröket kínál.

A DealHub korlátai

A sablonkészítő felület nem felhasználóbarát.

Nincs integrálva olyan e-aláírási eszközökkel, mint például a Docusign.

DealHub árak

DealRoom: Egyedi árazás

DealHub CPQ: Egyedi árazás

DealHub Billing: Egyedi árazás

DealHub értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (551 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (39 értékelés)

4. Concord

via Concord

Az IConcord egy all-in-one szerződéskezelő rendszer, amelynek segítségével a vállalkozások egyszerűsíthetik a szerződéses dokumentumok kezelését, mind a belső, mind a külső felek számára jóváhagyási munkafolyamatokkal. A szerződéses tárgyalások és a redundáns feladatok, mint például a redlining és a változások nyomon követése automatizálása egyszerűvé válik.

A biztonságos szerződés-tárhely a szerződés legfrissebb verzióját tárolja. A szerződéskezelő rendszerek lehetővé teszik a csapat tagjainak, hogy néhány kattintással elektronikus aláírással lássák el az intelligens szerződéseket.

A professzionális és vállalati csomagokkal a Concord átfogó jelentési és elemzési irányítópultjával betekintést nyerhet az összes szerződésébe.

A Concord legjobb funkciói

Hozzászólás hozzáadása vagy valós idejű csevegés a szerződéses dokumentumban belső ellenőrökkel, üzleti csapatokkal, ügyfelekkel vagy szerződéskezelő szolgáltatókkal.

A szerződéseket automatikusan továbbítja a felülvizsgálóknak, és a szerződéskezelő platformon belül a Concord dokumentumban jóváhagyja őket.

Korlátlan számú, jogilag kötelező erejű e-aláírást gyűjthet ingyenesen a szerződéses dokumentumon belül.

Integrálja a Concord dokumentumokat a napi munkafolyamatokba

A Concord korlátai

Egyes funkciók jobban testreszabhatók lehetnének, például lehetővé téve a dátum hozzáadását az aláírási mezőkhez.

A szerződésekhez korlátlan számú felhasználó hozzáadása többletköltséggel jár.

Concord árak

Standard : 17 USD/felhasználó/hónap

Professzionális : 49 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Concord értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (131 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (196 értékelés)

5. Trackado

via Trackado

A Trackado szerződéskezelési megoldásai lehetővé teszik az üzleti csapatok számára, hogy bárhonnan hozzáférjenek a fontos dokumentumokhoz. Állítson be jóváhagyási munkafolyamatokat a különböző csapatok számára, kapjon automatikus értesítést a fontos dátumokról és feladatokról, és szerezzen betekintést a szerződések pénzügyi helyzetébe.

A szerződés-tárház egy all-in-one eszköz a szerződés életciklusának kezeléséhez.

Állítson be eseményeket és emlékeztetőket a közelgő szerződésmegújításokhoz, és rendelje hozzá őket a megfelelő csapat tagokhoz.

Munkafolyamat-automatizálási modul, amely a szerződéseket a szükséges felülvizsgálati és jóváhagyási folyamaton vezeti át, mielőtt azokat elküldené az ügyfeleknek.

Nincs lehetőség a cégnév alapján történő keresésre és szűrésre.

Nem integrálható a Microsoft Dynamics rendszerrel az üzleti források közötti adatáramlás érdekében.

Ingyenes csomag

Starter : 39 USD/hó

Üzleti : 129 USD/hó

Vállalati: 299 USD/hó

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,5/5 (22 értékelés)

6. Gatekeeper

via Gatekeeper

A Gatekeeper egy fejlett, felhőalapú szerződés- és beszállítókezelő platform, amely végpontok közötti szerződéskezeléssel, hitel- és kockázati profilalkotással segíti a vállalkozásokat. A felhasználók a szerszámot könnyű használhatóságáért, garantált megfelelőségéért és átláthatóságáért dicsérik.

A Gatekeeper legjobb funkciói

Az automatikus emlékeztetők biztosítják, hogy az érintettek ne hagyják ki a megújítási határidőket.

A Kanban Workflow Engine csökkenti a szerződéskezeléssel töltött időt.

A Market IQ funkció ellenőrzött pénzügyi és iparági adatokat gyűjt össze a harmadik felek kockázatkezelésének javítása érdekében.

Az érintésmentes szerződések és a „nulla képzés” elvnek köszönhetően az eszköz rendkívül használható és skálázható.

A Gatekeeper korlátai

Egyes felhasználóknak a számos funkció miatt tanulási görbe lehet tapasztalható.

Nincs élő, online együttműködési funkciója.

Gatekeeper árak

Essentials: 1245 USD/hó (korlátlan felhasználói szám; éves számlázás)

Pro: 2995 USD/hó (korlátlan felhasználói szám; éves számlázás)

Vállalati: 5295 USD/hó (korlátlan felhasználói szám; éves számlázás)

Vállalati egyedi

Gatekeeper értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (76 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (76 értékelés)

7. GetAccept

via GetAccept

A GetAccept egy szerződéskezelő szoftver, amely előre elkészített sablonokat biztosít a szervezetek számára a zökkenőmentes szerződéskezelési megoldásokhoz.

Együttműködhet az érdekelt felekkel, hogy egyszerű vásárlási élményt teremtsen, és interaktív ajánlatokkal és biztonságos elektronikus aláírásokkal csökkentse az üzletkötéshez szükséges időt.

A GetAccept legjobb funkciói

Áttekintő irányítópult az összes függőben lévő ügylet szerződéseinek kezeléséhez és annak értékeléséhez, melyikre kell a legnagyobb figyelmet fordítani.

Töltse fel értékesítési anyagait az értékesítési folyamatnak megfelelő mappákba, vagy hozzon létre mobilra optimalizált értékesítési tartalmakat a szerkesztő segítségével.

Rövidítse le az ajánlatkészítési folyamatot előre elkészített szerződéssablonok használatával, vagy akár saját sablonokat is készíthet.

A GetAccept korlátai

Nincs funkció a tervezet másolatának elkészítésére.

A szerződéskezeléshez szükséges adatok rendezésének és szűrésének nehézségei

GetAccept árak

Essential : 15 USD/felhasználó/hónap

Deal Room Professional: 39 USD/felhasználó/hónap

Contract Room Professional: 49 USD/felhasználó/hónap

Full Suite Professional: 79 USD/felhasználó/hónap

GetAccept értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (779 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (31 értékelés)

8. ContractWorks

via ContractWorks

Előfordult már Önnel, hogy eltévedt az ellenőrzési nyomvonalban, miközben a külső feleknek aláírásra elküldendő megfelelő verziót kereste?

A ContractWorks lehetővé teszi a csapatok számára, hogy több ügyfélprojektet és szerződést kezeljenek végpontok között. Használja a ContractWorks szerződéskezelő szoftverét AI funkciókkal a szerződések életciklusának kezeléséhez, az átláthatóság javításához, valamint a fontos szerződéses részletekről és eseményekről szóló értesítések fogadásához.

A ContractWorks legjobb funkciói

A szerződéskezelő eszközben néhány perc alatt elkészítheti a szerződés tervezetét az előre beállított kérdések megválaszolásával, újra felhasználhatja az adatok a különböző szerződésekben, és delegálhatja a tervezet elkészítését.

Közös környezet a releváns személyek számára, amely megkönnyíti a szerződéses tárgyalásokat és az ellenőrzési nyomvonalat.

Fejlett keresési funkció OCR-rel a szerződés részleteinek egyszerű megkereséséhez.

Integráció a GPT 3-mal az AI kihasználása érdekében a szerződéskészítés és a záradékok egyszerűsítése érdekében.

A ContractWorks korlátai

Az olyan fejlett funkciók, mint a szerződés-sablonok, a verziókezelés és a munkafolyamat-automatizálás csak a prémium csomagokban érhetők el.

Nincs lehetőség tömeges műveletek végrehajtására, például az összes lejárt szerződés archiválására.

ContractWorks árak

Standard : 700 USD/hó

Professional : 900 USD/hó

Prémium: 2000 USD/hó

ContractWorks értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (79 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (76 értékelés)

9. Agiloft

via Agiloft

A legtöbb nagyvállalat vagy kormányhivatal régi szerződéskezelő szoftverekkel dolgozik. A meglévő szerződéses munkafolyamatok automatizálásának egyszerű módosítása valószínűleg hónapokig tart és több tízezer dollárba kerül, ami késedelmekhez és növekvő pénzügyi terhekhez vezet.

Az Agiloft és hasonló modern szoftverek kódolás nélküli irányítópulttal rendelkeznek, amely lehetővé teszi a szerződéskezelők számára, hogy végrehajtsák ezt a változást, ezzel időt és szerződéskezelő szoftver költségeket takarítva meg.

Az Agiloft intuitív felülete növeli a felhasználói elfogadottságot, az AI-alapú funkciók felgyorsítják a szerződéskészítést, a biztonsági előírásoknak való megfelelés pedig garantálja a jogi szerződéses munkafolyamatok megfelelőségét.

Az Agiloft legjobb funkciói

Teljesen testreszabható, kódolás nélküli platformot kínál a szerződések teljes életciklusának kezeléséhez.

Dinamikus záradék-könyvtárak és sablonok a szerződéskészítési folyamat felgyorsításához

A természetes nyelvű keresési funkció segítségével gyorsan megtalálhatja a szükséges szerződéses dokumentumokat és részleteket.

Az Agiloft korlátai

A felület beállítása nem intuitív, és kezdetben meglehetősen bonyolult a megtanulása.

Nem rendelkezik a duplikált megállapodások azonosítására szolgáló technológiával.

Agiloft árak

Alapvető funkciók : Egyedi árazás

Haladó: Egyedi árazás

Prémium: Egyedi árazás

Agiloft értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (72 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (34 értékelés)

10. Outlaw

via Outlaw

Az Outlaw egy modern szerződéskezelő szoftver, amely egyszerűsíti a szervezetek szerződéses életciklusát – a sablonok alapján történő dokumentumkészítéstől a szerződésalapú redliningon át a valós idejű tárgyalásokig és az e-aláírásig.

A szerződéskészítés és -tárgyalás egyszerűsítését szolgáló kulcsfontosságú funkciókkal az Outlaw all-in-one megoldása lehetővé teszi jogi csapatának, hogy a szerződéskötési folyamatba való belemerülés helyett stratégiai feladatokra koncentráljon.

Az Outlaw legjobb funkciói

Hozzon létre egyedi szerződés sablont dinamikus záradék-könyvtárral, feltételes korlátozásokkal és kötegelt generálási funkciókkal.

Valós idejű ellenőrzési nyomvonal, verziókezelés és értesítések a átláthatóság és a láthatóság fenntartása érdekében.

Biztonságos API-k segítségével több mint 1000 alkalmazással integrálható, így illeszkedik a munkafolyamatához.

Törvénytelen korlátozások

Nem intuitív a bírósági dokumentumok kezelése

A szerződésekhez korlátlan számú felhasználó hozzáadása nem lehetséges.

Törvénytelen árazás

Egyedi árazás

Outlaw értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (86 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (41 értékelés)

11. ContractSafe

via ContractSafe

Több részleg, például az értékesítés, a pénzügy és az operációk részlege is részt vesz a szerződéses dokumentumok kidolgozásában. A szerződéskezelő rendszerek áttekinthetővé teszik a határidőket és összehangolják az összes érintett felet, ami időbeni és sikeres szerződéskötéshez vezet.

A ContractSafe egy szerződéskezelő szoftver, amely intuitív kezelőfelülettel rendelkezik, és keresési funkciók segítségével gyors hozzáférést biztosít a fontos információkhoz. Egyszerűsítse a szerződéskészítési folyamatot az igényeinek megfelelő, rendelkezésre álló egyedi szerződéssablonokkal.

A ContractSafe legjobb funkciói

Kövesse nyomon minden folyamatban lévő szerződését minden lépésnél, csökkentve ezzel a kockázatot, a felesleges időráfordítást, és biztosítva szervezetének hatékony működését.

A ContractSafe szerződéskezelő szoftvere az AWS-en alapul, és olyan funkciókat kínál, mint a titkosítás, a rosszindulatú szoftverek és vírusok észlelése, valamint a sebezhetőségi tesztek, hogy kritikus dokumentumai biztonságban legyenek.

Állítson be szerződéses határidő-emlékeztetőket a szerződések megújítására és lejárta esetén, amelyek automatikusan elküldésre kerülnek az Ön e-mail címére.

A ContractSafe korlátai

Nincs lehetőség a szerződések különböző mappákba való áthúzására.

Egyes funkciók nem annyira egyszerűek, és képzést és további magyarázatot igényelnek a bevezetési csapattól.

ContractSafe árak

Alap : 329 USD/hó

Standard : 549 USD/hó

Professional : 779 USD/hó

Vállalati: 999 USD/hó

ContractSafe értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (82 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (130 értékelés)

Forradalmasítsa a szerződéseket a legjobb szerződéskezelő rendszerekkel

A választott szerződéskezelő szoftver hatékony szerződés életciklus-kezelést biztosít és növeli a szervezet termelékenységét. Válasszon olyan szerződéskezelő eszközt, amely összhangban áll üzleti csapatának munkafolyamataival és biztonságos a csapat együttműködéséhez.

A ClickUp az egyik legjobb szerződéskezelő szoftver üzleti szakemberek, jogi osztályok, értékesítési csapatok és mindenki számára, aki szerződéseket szeretne szerkeszteni és megosztani.

Segítsen jogi csapatának szerződéskezelési sablonokkal és a ClickUp AI-vel, hogy a szerződéskezelési folyamatot hetekről és napokról órára rövidítse és felgyorsítsa.

A projektmenedzsment technikák alapján irányított munkafolyamat-kezelés segít a komplex projekteket kezelhető feladatokra bontani. Ezenkívül a szerződéskezelő szoftver lehetővé teszi a felelősségek kiosztását, az előrehaladás nyomon követését és a szerződéses folyamat manuális munkafolyamatainak automatizálását.

A Clickup szerződéskezelő rendszerei integrálhatók a meglévő rendszerekkel, így biztosítva a transzparens és biztonságos információáramlást a vállalat különböző csapatai között. Tervezze, kezelje és kövesse nyomon az összes üzleti szerződését a ClickUp intuitív irányítópultján a szerződés életciklusának kezelése érdekében.

Regisztráljon a ClickUp ingyenes próbaverziójára, és használja a szerződéskezelő szoftvert.