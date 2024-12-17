A 10 legjobb Stable Diffusion alternatíva művészeti alkotások létrehozásához 2025-ben

Az elmúlt évben valószínűleg sok hírt hallott a ChatGPT-ről és más mesterséges intelligencia (AI) szöveggenerátorokról. De a papíron (vagy képernyőn) megjelenő szavak messze nem az egyetlen módja annak, ahogy a modern szervezetek és tervezők az AI-t használják. Az olyan eszközök, mint a Stable Diffusion, segítenek lenyűgöző AI-képeket létrehozni személyes és szakmai használatra.

De egyetlen képalkotó eszköz sem tökéletes – még csak közel sem. Valamilyen okból kifolyólag szükséged lehet egy alternatív eszközre a valósághű képek létrehozásához.

Talán a Stable Diffusion AI-művészeti generátorának komplexitása miatt, ami elég időigényes lehet. Vagy talán nehezen sikerült finomhangolnia a kiváló minőségű képek létrehozásához szükséges paramétereket.

Bármi is legyen az oka, Ön egy másik módszert keres az AI által generált művészet létrehozására. Segítségére sietünk ezzel az útmutatóval, amely a legjobb Stable Diffusion alternatívákat mutatja be.

Mi az AI képkészítő?

Az AI-képgenerátor egy olyan alkalmazás, amely a felhasználó szöveges utasításai alapján képeket hoz létre.

A mélytanulást alkalmazó AI-modell teszi lehetővé ezt a szöveg-kép generálási folyamatot. A modell mindenféle vizuális elem és művészeti stílus alapján képezi magát, és csupán néhány szóra van szüksége ahhoz, hogy az így megszerzett tudás alapján eredeti vizuális elemet hozzon létre. Idővel tanul, és folyamatos, ismételt használatával egyre jobb képességgel generál kiváló minőségű képeket.

Az AI-művészeti generátorok diffúziós modellt használnak, egy olyan AI-típust, amely képes lebontani az általa értékelő kép szerkezetét. Ez a modell lehetővé teszi számukra, hogy szöveges utasítások alapján hasonló szerkezetű, egyedi képeket hozzanak létre.

A diffúziós képalkotó modellek népszerűsége az elmúlt évben gyorsan nőtt. Az a képességük, hogy ügyesen készítsenek műalkotásokat vagy funkcionális grafikákat, és módosítsák a meglévő képeket, minden eddiginél fontosabbá tette, hogy olyan képalkotó rendszert találjon, amely megfelel az Ön igényeinek – legyen az a Stable Diffusion vagy egy alternatíva.

Mit kell keresnie a Stable Diffusion alternatíváiban?

Mielőtt belevetnénk magunkat a Stable Diffusion alternatíváinak teljes listájába, vizsgáljuk meg a képgenerátor kiválasztásakor figyelembe veendő legfontosabb tényezőket:

Könnyű használat: A tervezők számára készült AI-eszközöknek könnyen megtanulhatónak kell lenniük. Még a legkülönlegesebb képalkotási képességek sem számítanak, ha az alkalmazás használata lehetetlen.

Használat sebessége: Milyen gyorsak az AI képalkotási képességei? A Stable Diffusion híresen lassú, ezért bármely alternatívának a sebességet kell előtérbe helyeznie.

Megbízható AI: Függetlenül attól, hogy az eszköz saját AI-modellt használ, vagy egy már létező, finomhangolt modellt alkalmaz, az eszköznek elég megbízhatónak kell lennie ahhoz, hogy következetesen lenyűgöző vizuális elemeket hozzon létre, amelyek megfelelnek a promptnak.

Szerkesztési lehetőségek: A megfelelő eszközzel a kreatív folyamat részeként szerkesztheti és módosíthatja az újonnan létrehozott képeket.

Egyértelmű felhasználási jogok: még a legcsodálatosabb képek sem számítanak, ha a szoftver nem biztosítja a digitális művészetek felhasználásának lehetőségét azok létrehozása után.

Erős közösség: A Stable Diffusion nagy közösséggel rendelkezik olyan hálózatokon, mint a Reddit és a Discord, ezért bármely alternatíva hasonló lehetőségeket kell kínáljon a képek létrehozásához és az AI-alapú képszerkesztéshez.

A 10 legjobb Stable Diffusion alternatíva és versenytárs 2025-ben

Ezek a legjobb Stable Diffusion alternatíváink, amelyek a folyamatosan fejlődő AI technológiát használják fel, hogy lenyűgöző képeket hozzanak létre a természetes nyelvű utasítások alapján.

Képek létrehozása a ClickUp segítségével Konvertálja a szöveget feladatokká közvetlenül a Whiteboards-ból a ClickUp Brain segítségével.

Akár projektet szervez, vázlatokat tervez vagy marketingstratégiákat vizualizál, a ClickUp segítségével a csapatok az absztrakt ötleteket világos vizuális elemekké alakíthatják. Ez az eszköz ideális a kommunikáció javításához, a kreativitás ösztönzéséhez és a munkafolyamatok racionalizálásához – mindezt egyetlen együttműködési platformon belül. A ClickUp Whiteboards segítségével a csapatok közvetlenül a ClickUp munkaterületén hozhatnak létre AI-alapú képeket.

A felhasználók a ClickUp Brain segítségével vizuálisan életre kelthetik ötleteiket – ez tökéletes megoldás brainstorminghoz, projekttervezéshez és kreatív együttműködéshez. Ez egy zökkenőmentes módszer a koncepciók vizuális formába való átalakítására anélkül, hogy el kellene hagyni a platformot.

A ClickUp legjobb funkciói:

Az írás azonnal professzionálisabbá, közvetlenebbé vagy vonzóbbá válik.

Készítsen gyorsan kiváló minőségű tartalmakat AI-alapú promptok segítségével

Jelölje ki a kívánt szöveget, és hagyja, hogy az AI eszköztár javítsa azt.

Készítsen összefoglalókat és teendőket az adminisztratív feladatok egyszerűsítése érdekében.

Fordítson nyelveket, és ellenőrizze a helyesírást és a nyelvtant a ClickUp platformon belül.

Valósítsa meg ötleteit perceken belül a valós idejű vagy aszinkron együttműködéshez alkalmas digitális táblák segítségével.

Vizuális brainstorming: alakítsa ötleteit képekké a világosabb kommunikáció érdekében

Integrált együttműködés: Készítsen és osszon meg vizuális elemeket közvetlenül a Whiteboards-on

Zökkenőmentes munkafolyamat: mentse, exportálja vagy kapcsolja össze az AI által generált képeket a feladatokkal.

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak nehézséget okozhat a ClickUp kiterjedt funkcióinak és testreszabási lehetőségeinek megismerése.

Az AI-képalkotással rendelkező táblák még nem érhetők el a mobilalkalmazásban.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Midjourney

A Midjourney segítségével

A Midjourney, mint az egyik legismertebb szöveg-kép generáló eszköz, a Stable Diffusion egyik legnépszerűbb alternatívája. Képeket generál Discord csevegések segítségével, így kódolási tapasztalat vagy szakértelem nélkül is könnyen létrehozhat AI-művészeti alkotásokat.

A Midjourney legjobb funkciói

Az integrált bot tippeket ad a felhasználóknak, hogy perceken belül digitális műalkotásokat hozzanak létre.

A Discordon belüli jelenléte a felhasználóknak egy erős közösséget kínál, amelyben a kezdetektől fogva részt vehetnek.

A Kedvencek galéria segít nyomon követni és elmenteni a legjobb generált képeket.

Az árkategóriák lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy egyetlen áron korlátlan számú képet hozzanak létre.

A Midjourney korlátai

Csak aktív Discord-fiókkal rendelkező felhasználók számára elérhető.

A Midjourney viszonylag drága a listán szereplő többi diffúziós modellhez képest.

Midjourney árak

Alapcsomag: 10 USD/hó

Standard csomag: 30 USD/hó

Pro csomag: 60 USD/hó

Mega tervezet: 120 USD/hó

Midjourney értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (70+ értékelés)

Capterra: eddig nincs értékelés

Nézze meg ezeket a Midjourney alternatívákat!

3. Craiyon

Via Craiyon

A Crayon egy felhasználóbarát AI-képalkotó, amely tökéletes kezdőknek. Egyszerű szöveg-kép generáló funkciójával művészeti alkotások, rajzok és fotók közül választhat. A Stable Diffusion számos alternatívájával ellentétben ingyenes árazási szintje van, amely lehetővé teszi, hogy kezdeti kötelezettségvállalás nélkül kipróbálja a képalkotót.

A Craiyon legjobb funkciói

A negatív utasítások lehetővé teszik, hogy a képek létrehozásakor pontosítson, például megadhatja, hogy egy meglévő kép ne tartalmazzon semmilyen technológiát.

A „Next Prompt” a ChatGPT-t használja, hogy az előző bejegyzései alapján új, természetes nyelvű lekérdezést javasoljon.

Az integrált makettek segítségével megnézheti, hogyan néznek ki az AI által generált grafikák pólókon és egyéb termékeken.

Az árazási szintjén belül korlátlan számú képet hozhat létre.

A Craiyon korlátai

A korlátozott szerver sebesség miatt a képek generálása csúcsforgalmi időszakokban megbízhatatlanná válhat.

A csak asztali számítógépeken elérhető szöveg-kép generáló funkció nem támogatja a mobilalkalmazásokat.

Craiyon árak

Ingyenes

Támogató: 5 USD/hó

Professzionális: 20 USD/hó

Vállalati felhasználók: az árakról érdeklődjön

Craiyon értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (3+ értékelés)

Capterra: eddig nincs értékelés

4. ArtSmart

Az ArtSmart AI segítségével

Az ArtSmart AI egy innovatív képgenerátor, amelynek komplexitását a diffúziós modellek teszik még nagyobbá. A szöveges utasítások mellett feltölthet saját grafikákat is, amelyek segítenek a motor tanulásában és az eredmények idővel történő javításában. A legjobb az egészben, hogy ez a művészeti generáló modell mindezt úgy valósítja meg, hogy közben az egyik legfelhasználóbarátabb AI-alapú képgeneráló opció marad a piacon.

Az ArtSmart legjobb funkciói

A szöveges utasításokkal együtt feltöltött képek segítségével valóságosabb képeket hozhat létre.

Az AI-alapú képszerkesztés optimalizálja a műalkotását annak elkészítése után.

A segítő előre beállított értékek segítségével könnyen létrehozhat valósághű képeket, anélkül, hogy sok beállítást kellene végrehajtania.

A generált képek gyűjteményekbe rendezésének lehetősége megkönnyíti azok későbbi megtalálását.

Az ArtSmart korlátai

Néhány generált kép színei eltérhetnek a valóságtól, ami idő- és kreditveszteséghez vezethet.

A havi előfizetés korlátozott kreditekkel jár, amelyeket valószínűleg gyorsan fel fog használni, különösen az Alap szintű csomag esetében.

ArtSmart árak

Alap: 16 USD/hó

Standard: 24,50 USD/hó

Üzleti: 32,50 USD/hó

ArtSmart értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (10+ értékelés)

Capterra: 5/5 (1 értékelés)

5. Dall-E 2

Az OpenAI-n keresztül

A Dall-E 2 a Stable Diffusion legjobb alternatívái között az egyik legnépszerűbb. Az OpenAI ChatGPT alapítói egy egyszerű elvet alkalmaztak a létrehozásához: írja be a szöveges parancsot, és négy képet kap, amelyek különböző, de egyedi értelmezéseket adnak a parancsnak.

A Dall-E 2 legjobb funkciói

Az Outpainting segítségével vízszintes és függőleges görgetéssel tovább bővítheti képét.

A négy lehetőség egyidejű létrehozása megkönnyíti az elképzeléseinek megfelelő művészi képek létrehozását.

A gyakori frissítések biztosítják, hogy képalkotási képességei folyamatosan bővüljenek az élő diffúziós modellek révén.

Jogdíjmentes fotókat használ, így az összes kimenetet szükség szerint kereskedelmi célokra is felhasználhatja.

A Dall-E 2 korlátai

Képek létrehozásakor néha összekeveri vagy figyelmen kívül hagyja a hosszú parancsokat.

A feldolgozási idő hosszabb lehet, mint a Stable Diffusion és egyes alternatívái esetében.

Dall-E 2 árak

1024×1024 képpontos kép: 0,02 USD/képkérés

512×512 képpontos kép: 0,018 USD/képkérés

256×256 képpontos kép: 0,016 USD/képkérés

Dall-E 2 értékelések és vélemények

G2: 3,7/5 (20+ értékelés)

Capterra: 5/5 (3+ értékelés)

Nézze meg ezeket a Dall-E alternatívákat!

6. AI meghívása

Via Invoke AI

Az Invoke AI egy egyedülálló képkészítő eszköz kreatív szakemberek számára. A szöveges utasítások használata mellett ötvözi az AI generálási képességeit a meglévő munkafolyamatokkal, hogy olyan képeket hozzon létre, amelyek megfelelnek az Ön elképzeléseinek és szakmai igényeinek.

Hívja meg az AI legjobb funkcióit

Fejlett képalkotási funkciókat kínál, beleértve a felhasználók számára a rajzolás, szerkesztés és az alkotások iterálásának lehetőségét.

Az integrált vászonfelület lehetővé teszi a csapatok számára, hogy közösen dolgozzanak a képek létrehozásán.

Közvetlenül integrálható olyan tervezőeszközökkel, mint a Photoshop és az Illustrator.

A fejlett biztonsági funkciók védik az adatbázisát és a prompt történetét.

Hívja meg az AI korlátait

Egyes szöveges utasítások pontatlanok lehetnek, ezért ez a képkészítő inkább haladóbb munkákhoz alkalmas.

A diffúziós modellek kevesebb szűrőt alkalmaznak a potenciálisan vagy negatív tartalmak ellen, mint az olyan alternatívák, mint például a Dall-E 2.

AI árak megtekintése

Community Edition: ingyenes

Indie: 13 USD/hó

Vállalati felhasználók: az árakról érdeklődjön

Hívja meg az AI értékeléseket és véleményeket

G2: eddig nincs értékelés

Capterra: eddig nincs értékelés

7. DreamStudio

A DreamStudio segítségével

A DreamStudio a Stable Diffusion motort használja, de mégis életképes alternatíva az AI-n keresztül történő képalkotáshoz. Ez egy nagyszerű, felhasználóbarát, nyílt forráskódú eszköz, amely szöveg és képfeltöltési utasítások segítségével bármilyen formátumú képeket generál.

Az iparág óriása, a Stability AI tulajdonában van a DreamStudio (korábban Stable Diffusion). Ez az AI-tervező eszköz segít kiváló minőségű grafikák létrehozásában bármilyen célra, beleértve illusztrációkat és fotórealisztikus képeket. 🖼️

Írja be a parancsot vagy töltsön fel egy fotót, majd válassza ki a kívánt stílust és méretet. A DreamStudio azonnal megkezdi a munkát, és több változatot készít az elképzeléséről. Az eszköz megjegyzi a történetét, így nyomon követheti az összes alkotását, és később visszatérhet hozzájuk.

Ha módosítani szeretne egy képet, használja a szerkesztőt. Ez egy végtelen munkaterület rétegekkel, amely lehetővé teszi, hogy hozzáadjon, eltávolítson és módosítson egyes elemeket remekművében. Emellett másodpercek alatt javíthatja képeinek felbontását!

A DreamStudio legjobb funkciói

A kiterjedt szerkesztési funkciók lehetővé teszik a képek javítását, bővítését vagy egyéb módosítását.

A prompt memória segít visszatérni a korábbi promptokhoz és azok javításához, hogy képeket hozzon létre.

Az API-integráció révén a diffúziós modellek beépülnek a meglévő eszközeibe és munkaterületébe.

Egyetlen parancs alapján akár 10 képet is létrehozhat.

A DreamStudio korlátai

A ingyenes verzió használata után a bejelentkezés visszaállítja a prompt memóriát, így újra kell kezdenie a nulláról.

Kevesebb előre beállított értéket kínál, mint a listán szereplő legtöbb Stable Diffusion alternatíva, ezért kiterjedtebb beállításokat igényel.

DreamStudio árak

1,18 dollár 100 generációs kreditért

DreamStudio értékelések és vélemények

G2: eddig nincs értékelés

Capterra: eddig nincs értékelés

8. CLIP

via CLIP

Az OpenAI a ChatGPT és a Dall-E 2 legjobb tulajdonságait ötvözte a CLIP létrehozásához. A listán szereplő többi eszközzel ellentétben a CLIP képes a természetes nyelvből tanulni, hogy jobb, átfogóbb képeket hozzon létre. Más szavakkal, ez nem csak egy AI-képgenerátor, mint a Stable Diffusion, hanem egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi a számítógépek számára, hogy valóban „lássák” az internetet, és ennek eredményeként jobb műalkotásokat hozzanak létre.

A CLIP legjobb funkciói

Átfogó neurális hálózata más lehetőségeknél teljesebb adatbázist hoz létre, amelyből meríthet.

A ChatGPT és a Dall-E 2 integrációja kihasználja a piacvezető technológiát.

Körülbelül 400 millió képpel rendelkezik, ami exponenciálisan nagyobb képadatbázist jelent.

A CLIP korlátai

A CLIP nem egy igazi képgenerátor, ezért sokkal összetettebb, mint a listán szereplő legtöbb opció.

A használat csak bizonyos felhasználók számára elérhető, mivel az OpenAI továbbfejleszti a modellt.

CLIP árak

Az OpenAI még nem közölte az árakat.

CLIP értékelések és vélemények

G2: eddig nincs értékelés

Capterra: eddig nincs értékelés

9. Playground AI

A Playground AI segítségével

A Stable Diffusion kiválóan alkalmas képek létrehozására, míg a Playground AI automatizált képszerkesztőként tűnik ki. Van némi általános képessége eredeti műalkotások létrehozására, de azok a funkciók, amelyek ezt a programot a legjobb Stable Diffusion alternatívák közé emelik, a meglévő műalkotások módosítására összpontosítanak.

A Playground AI legjobb funkciói

Lehetőséget kínál szövegalapú szerkesztési utasítások használatára azáltal, hogy kiemeli a kép egy részét, majd megírja, hogyan szeretné, hogy az alkalmazás szerkessze azt a részt.

A kizárási utasítások lehetővé teszik, hogy eltávolítson minden nem kívánt elemet a képből.

A vegyes képszerkesztés lehetővé teszi, hogy több meglévő képet kombináljon egy új, eredeti alkotássá.

A Moodboard funkció lehetővé teszi a csapatával való egyszerű együttműködést nagyobb vizuális vászon létrehozásakor.

A Playground AI korlátai

Más lehetőségekhez képest korlátozott eredeti képalkotási lehetőségeket kínál.

Az ingyenes verzió csúcsidőszakokban várakozási idővel jár, valamint minőségi és felbontási korlátozásokkal.

Playground AI árak

Ingyenes

Pro: 12 USD/hó

Turbo: 36 USD/hó

Playground AI értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (2+ értékelés)

Capterra: eddig nincs értékelés

10. Synthesia

Via Synthesia

Nem minden vizuális elem statikus. A Synthesia a piacon elérhető legjobb AI videógenerátor lévén érdemelte ki helyét a Stable Diffusion alternatívák listáján. Csak írjon egy szöveget, válassza ki a vizuális elemeket, és nézze meg, ahogy a szoftver egy vonzó videót készít a közönségének.

A Synthesia legjobb funkciói

Személyre szabhatja videóját a stílus sablonok és több mint 140 virtuális avatár kiterjedt listájával.

Intuitív felülete hasonló a PowerPoint-hoz és más prezentációs alkalmazásokhoz, így könnyű átállni a generátor használatára.

Beépített együttműködési funkciói lehetővé teszik, hogy Ön és csapata hatékonyan dolgozzanak együtt.

Ez egy böngészőalapú alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy bármilyen eszközről dinamikusan videókat hozzon létre.

A Synthesia korlátai

Az AI hangok szintetikusnak tűnhetnek, és nem olyan hitelesek, mint a valódi hangfelvételek.

Nehéz lehet az AI hangot úgy betanítani, hogy pontosan kiejtsen néhány ritka szót.

Synthesia árak

Személyes: 22,50 USD/hó

Vállalati felhasználók: az árakról érdeklődjön

Synthesia értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

Nézze meg ezeket a Synthesia alternatívákat!

A Stable Diffusion népszerű választás lehet, de nem ez az egyetlen lehetőség az AI-val történő művészi alkotásra. Számos Stable Diffusion alternatíva segíthet abban, hogy AI-t építsen be kreatív folyamatába, kihasználva a legújabb AI művészeti modelleket olyan képek létrehozásához, amelyeket közönsége imádni fog.

És ez még mielőtt belemennénk azokba a lehetőségekbe, amelyeket felfedezhet, ha AI-integrációit a szöveg-kép AI-n túlra terjeszti.

A ClickUp nem képalkotó eszköz, hanem egy új generációs projektmenedzsment és termelékenységi eszköz, amely tökéletes kiegészítője lehet csapatának. A legjobb az egészben, hogy a bevezető csomagok teljesen ingyenesek, így kipróbálhatja az eszközt a Stable Diffusion alternatívái mellett.

Mire vár még? Hozzon létre ingyenes ClickUp fiókot, és kezdje el még ma!