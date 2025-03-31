11 Dall-E alternatíva mesterséges intelligencia képek létrehozásához (ingyenes és fizetős)

Az AI megváltoztatta a tartalomkészítést. És nem csak az írásról beszélünk.

A mai mesterséges intelligencia eszközök mindent meg tudnak csinálni, a blogbejegyzések írásától kezdve a különböző stílusú lenyűgöző műalkotások létrehozásáig. 🎨

Akár hobbi szinten szereti a művészetet, akár a munkájában használja, valószínűleg ismeri az AI-alapú képalkotó eszközöket. Az egyik legnépszerűbb eszköz a Dall-E, egy szövegből képet létrehozó eszköz az OpenAI-tól, a ChatGPT mögött álló cégtől.

Bár a Dall-E egy divatos eszköz, nem ez az egyetlen művészeti generátor a piacon. Ha gépi tanulási és természetes nyelvfeldolgozási eszközöket keres a művészet létrehozásához, akkor ez a lista Önnek szól.

Itt kicsit többet mesélünk a Dall-E-ről és arról, mire kell figyelni más AI-művészeti generátorok értékelésekor. Ezután bemutatjuk a 11 legjobb Dall-E alternatívát és egyéb AI-eszközöket művészi tartalomalkotási folyamatához.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Az AI-alapú művészeti generátorok átalakítják a tartalomkészítést: Az olyan eszközök, mint Az olyan eszközök, mint a Dall-E, szöveges utasítások alapján sokszínű és lenyűgöző vizuális művészetet hoznak létre, kielégítve a hobbistáktól a szakemberekig terjedő különböző igényeket.

A Dall-E egy kiemelkedő szöveg-kép AI, de számos alternatíva létezik: Bár a Dall-E jól ismert, a felhasználóknak figyelembe kell venniük olyan tényezőket, mint a felhasználói felület, a szerkesztési lehetőségek, a testreszabás, a sebesség, a használati jogok és a művészeti stílusok sokfélesége, amikor AI művészeti generátort választanak.

A Dall-E alternatívái sokféle funkciót kínálnak: A cikk 11 alternatívát emel ki, köztük a ClickUp, a Midjourney, a Fotor és másokat, amelyek mindegyike egyedi erősségekkel rendelkezik A cikk 11 alternatívát emel ki, köztük a ClickUp, a Midjourney, a Fotor és másokat, amelyek mindegyike egyedi erősségekkel rendelkezik a képalkotás , a szerkesztés és olyan kiegészítő funkciók terén, mint a videokészítés vagy az együttműködési eszközök.

A ClickUp kiemelkedik a platformjába integrált AI-képalkotási funkciójával: a ClickUp lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy AI-alapú képeket hozzanak létre közvetlenül a munkaterületükön, javítva ezzel az együttműködést és racionalizálva a munkafolyamatokat.

Minden alternatíva megvan a maga erősségei és korlátai: A felülvizsgálat betekintést nyújt az egyes eszközök legjobb tulajdonságaiba, korlátaiba, áraiba és felhasználói értékeléseibe, segítve a felhasználókat abban, hogy saját igényeik alapján megalapozott döntéseket hozzanak.

Az AI-alapú képalkotók számos előnyt kínálnak különböző alkalmazásokhoz: Ezek az eszközök időt takarítanak meg, fokozzák a kreativitást, és sokoldalú megoldásokat kínálnak a márkaépítéshez, marketinghez és általános tartalomkészítéshez, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy munkafolyamataikban kihasználják az AI előnyeit.

Mi az a Dall-E?

A Dall-E egy mesterséges intelligencia alapú képalkotó eszköz, amely írásos utasításokat fogad és azok alapján képet hoz létre. Az OpenAI által 2021-ben kiadott eszköz a ChatGPT3 technológiát használja kulcsszavak alapján képek létrehozásához.

A Dall-E név a híres festő Salvador Dali és a Disney híres robotja, Wall-E utalásait ötvözi. Célja, hogy elképzelje a technológia és a híres tehetségek által inspirált új műalkotások közötti kapcsolatot. 🤖

A Dall-E egy neurális hálózat, amely természetes nyelvfeldolgozást (NLP) és nagy nyelvi modelleket (LLM) használ. A parancsok elemzésekor és a képek fejlesztésekor 12 milliárd paramétert vesz figyelembe.

A Dall-E 2 az AI eszköz legújabb verziója. A kezdetben kiadott termékhez képest magasabb színvonalú és fotórealisztikusabb képeket hoz létre. Két különböző modellt használ a képek létrehozásához és a szöveg alapján pontosabb ábrázoláshoz.

Mit kell keresnie a Dall-E alternatívákban?

Bár a Dall-E az egyik leghíresebb AI képgenerátor, nem ez az egyetlen lehetőség. Számos más, szintén hatékony AI képgeneráló eszköz is létezik, amelyek jobban megfelelhetnek az Ön igényeinek.

Íme, mire kell figyelnie a következő mesterséges intelligencia alapú művészeti eszközénél:

Felhasználóbarát felület : Válasszon egy könnyen használható eszközt, függetlenül attól, hogy szakértő vagy kezdő AI-képek készítője.

Szerkesztési lehetőségek : Bár az eszköz remek képeket tud létrehozni, még jobb, ha rendelkezik szerkesztési funkciókkal is, amelyekkel finomhangolhatja és javíthatja a tervezést.

Testreszabható utasítások : szöveg-kép utasítások létrehozásakor keressen olyan opciókat, amelyekkel paramétereket adhat hozzá, hogy pontosan azt kapja, amit szeretne.

Gyors képalkotás : Nincs ideje egész nap ülni, amíg egy eszköz képet készít. Keressen olyan eszközt, amely a szöveges utasítás alapján másodpercek alatt, nem pedig percek alatt készít képet.

Használati jogok : Ha ezeket a képeket kereskedelmi célokra kívánja felhasználni, ügyeljen arra, hogy ellenőrizze a képek jogait, hogy elkerülje a jogi problémákat.

Különböző művészeti stílusok: Keressen olyan szöveg-kép generátorokat, amelyek testreszabási lehetőségeket kínálnak témákhoz és különböző művészeti stílusokhoz, hogy valósághű képeket hozhasson létre.

A 11 legjobb Dall-E alternatíva, amelyet 2025-ben érdemes használni

A legjobb AI képgenerátorokat keresi? Ez a 11 Dall-E alternatíva fantasztikus módja a kiváló minőségű képek és digitális művészetek létrehozásának. Akár közösségi média bejegyzésekhez, blog infografikákhoz vagy portré stílusú fotókhoz szükségesek a tervek, van olyan eszköz, amely megfelel az Ön céljainak. ✨

Képek generálása a ClickUp segítségével Konvertálja a szöveget feladatokká közvetlenül a Whiteboards-ból a ClickUp Brain segítségével.

Akár egy projekt tervezésén, wireframe-ek tervezésén vagy marketingkoncepciók vizualizálásán dolgozik, a ClickUp segítségével a csapatok az absztrakt ötleteket világos vizuális elemekké alakíthatják. Ez a tökéletes eszköz a kommunikáció javításához, a kreativitás ösztönzéséhez és a munkafolyamatok racionalizálásához – mindez egyetlen együttműködési platformon.

A ClickUp Whiteboards lehetővé teszi a csapatok számára, hogy mesterséges intelligenciával támogatott képeket hozzanak létre közvetlenül a ClickUp munkaterületén belül. A szöveges utasítások egyszerű beírásával a felhasználók vizuálisan életre kelthetik ötleteiket – ez tökéletes megoldás brainstorminghoz, projekttervezéshez és kreatív együttműködéshez. Ez egy zökkenőmentes módszer a koncepciók vizuális megjelenítésére anélkül, hogy el kellene hagyni a platformot.

A ClickUp legjobb funkciói:

Pár másodperc alatt alakítsa át írásait, hogy azok professzionálisabbak, közvetlenebbek vagy vonzóbbak legyenek.

Készítsen gyorsan kiváló minőségű tartalmakat mesterséges intelligenciával támogatott utasítások segítségével.

Jelölje ki a szöveget, és hagyja, hogy az AI eszköztár optimalizálja azt.

Készítsen összefoglalókat és teendőket az adminisztratív feladatok egyszerűsítése érdekében.

Fordítson nyelveket, és ellenőrizze a helyesírást és a nyelvtant a ClickUp platformon belül.

Valósítsa meg ötleteit perceken belül a valós idejű vagy aszinkron együttműködésre alkalmas digitális táblák segítségével.

Vizuális brainstorming: alakítsa ötleteit képekké a világosabb kommunikáció érdekében

Integrált együttműködés: Képek létrehozása és megosztása közvetlenül a Whiteboards-on

Zökkenőmentes munkafolyamat: mentse, exportálja vagy kapcsolja össze a mesterséges intelligencia által generált képeket a feladatokkal.

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak nehézséget okozhat a ClickUp számos funkciójának és testreszabási lehetőségének kezelése.

Az AI-képalkotással rendelkező táblák még nem használhatók a mobilalkalmazásban.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Midjourney

via Midjourney

A Midjourney már a weboldalra való belépés pillanatában magával ragadó. A kódsorok csillognak a szemed előtt, és másodpercek alatt lenyűgöző digitális művészetet hozhatsz létre. Írj be egy parancsot, és másodpercek alatt digitális remekművet kapsz. 🖼️

A Midjourney legjobb funkciói

A stílusparaméterek segítségével finomhangolhatja a terveket, hogy a generált képek pontosan olyanok legyenek, amilyeneket szeretne.

Finomítsa a terveket testreszabásokkal, hogy a generált képek pontosan olyanok legyenek, amilyeneket szeretne.

Az AI-modell remix funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi két kép egyesítését egy tervezésbe.

A kép súlya, képaránya és csempe paraméterei lehetővé teszik a képek feletti ellenőrzést.

A Midjourney korlátai

Az eszköz nem tud értelmes szavakkal képeket generálni – az összes szöveg végül betűk keverékévé válik.

Egyes felhasználók észrevették, hogy a generált képeken a kezek és a fogak gyakran deformáltak.

Midjourney árak

Alap : 10 USD/hó

Standard : 30 USD/hó

Pro : 60 USD/hó

Mega: 120 USD/hó

Midjourney értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (70+ értékelés)

Capterra: N/A

3. Fotor

via Fotor

A Fotor egy mesterséges intelligenciával működő képgenerátor és szerkesztő, amelynek célja, hogy a fotók tisztítása és javítása gyerekjáték legyen. Használja a szöveg-kép generáló funkciót, hogy teljesen új dizájnt hozzon létre, vagy töltsön fel egy meglévő képet, hogy azonnal jobbá tegye. Használja a beépített eszközöket a háttér megváltoztatásához, objektumok eltávolításához vagy szűrők hozzáadásához. 👀

A Fotor legjobb funkciói

A szűrők és effektek segítségével könnyedén készíthetők bizonyos stílusú képek, például vintage fotók vagy anime hangulatú képek.

Használja a betűtípus-generátort, hogy a kép stílusához illő szöveget adjon hozzá.

Több tucat sablon segítségével kollázsokat készíthet, fényképeket színezhet és stílusos terveket hozhat létre, amelyeket különböző platformokon megoszthat.

Használjon gyorsbillentyűket a fotók javításához vagy a háttér eltávolításához egyetlen kattintással.

A Fotor korlátai

Egyes felhasználók észrevették, hogy hiányoznak olyan funkciók, mint a szerkesztési előzmények és a rétegek.

A felhasználói felület nem túl intuitív, és hibás lehet, valamint lassú a betöltési ideje.

Fotor árak

Alapszintű : Ingyenes

Pro : 8,99 USD/hó

Pro+: 19,99 USD/hó

Fotor értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (80+ értékelés)

4. Artguru AI

via Artguru

Az Artguru szövegbevitelt fogad és másodpercek alatt képeket hoz létre. Töltsön fel egy fotót, és válasszon egy stílust, például punkot vagy klasszikus művészetet, hogy stílusos képet generáljon. Inspirációt keres? Böngésszen a képek katalógusában az „Explore” (Felfedezés) vagy „Trending” (Trendek) szakaszokra kattintva.

Az Artguru legjobb funkciói

Az AI Avatar and Portrait Generator szelfit készít, és különböző stílusú szűrők alapján valósághű képeket generál.

Csatlakozzon a Discord közösséghez, hogy más alkotókkal cseveghessen, művészetről beszélgethessen és inspirációt szerezhessen.

A Background Remover segítségével pillanatok alatt, nagy erőfeszítés nélkül javíthatja meg a meglévő képeket.

Használja a Photo Enhancer alkalmazást a megvilágítás, a szín és a stílus azonnali beállításához, gyors javításokhoz.

Az Artguru korlátai

Az Artguru offline verziója nem létezik, ezért a használatához internetkapcsolatra van szükség.

A finom részletek felett nem rendelkezik olyan nagy ellenőrzéssel, mint a valós életben történő fényképezésnél.

Artguru árak

Mini : 1,99 USD/hét

Pro: 3,99 USD/hét

Artguru értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: N/A

5. Egyszerűsített

via Simplified

A Simplified egy all-in-one AI tartalomkészítő eszköz. AI által generált művészetet, szövegírást és közösségi média menedzsmentet kínál egy helyen. Egy kattintással AI képeket generálhat és több millió ingyenes sablonhoz és képhez férhet hozzá.

Egyszerűsített legjobb funkciók

Számos grafikai tervező eszköz , beleértve a márkakészleteket is, lehetővé teszi, hogy stílusához illő képeket hozzon létre, így egységes megjelenést biztosítva.

A háttér eltávolító időt takarít meg a fotók szerkesztése során.

A professzionális sablonok, beleértve az animációs eszközöket is, bővítik az egyedi tervezés lehetőségeit.

A Magic Resizer eszközzel azonnal kivághatja és beállíthatja a kép méretét, hogy különböző platformokon megoszthassa azokat.

Egyszerűsített korlátozások

Mivel nagyon sok funkció és sablon áll rendelkezésre, van egy kis tanulási görbe.

A felület zavaros lehet, ami megnehezíti a megfelelő eszköz azonnali megtalálását.

Egyszerűsített árazás

Design Free : 0 dollár

Design Pro : 9 USD/hó

Design Business: 15 USD/hó

Egyszerűsített értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

📮ClickUp Insight: A válaszadók 11%-a elsősorban brainstorminghoz és ötleteléshez használja az AI-t . De mi történik ezekkel a zseniális ötletekkel utána? Ehhez van szükség egy AI-alapú táblára, mint például a ClickUp Whiteboards, amely segít az ötleteket a brainstorming ülésről azonnal feladatokká alakítani. Ha pedig nem tudsz pontosan elmagyarázni egy koncepciót, egyszerűen kérd meg az AI képgenerátort , hogy készítsen egy képet a megadott utasítás alapján. Ez az a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy gyorsabban ötletelj, vizualizálj és végrehajtsd terveidet!

6. Starryai

via starryai

Ez az eszköz szöveges leírásokat vesz alapul, és mélytanulási modelleket és algoritmusokat használ gyönyörű műalkotások létrehozásához. Naponta legfeljebb öt képet hozhat létre ingyen, és teljes tulajdonjogot élvezhet a alkotások felett. Testreszabhatja a stílusokat és a képarányokat, hogy azokat különböző platformokon használhassa.

starryai legjobb funkciói

Több mint 1000 stílus segítségével remekműveket hozhat létre, függetlenül attól, hogy anime-t, realisztikus képeket vagy valami mást szeret.

Használja a Bulk Create funkciót, hogy egyetlen kattintással több, hasonló stílusú képet hozzon létre.

Használja az iOS vagy Android mobilalkalmazást, hogy útközben is alkothasson.

Élvezze a teljes tulajdonjogot, hogy megoszthassa azt, amit csak akar.

starryai korlátai

A promptolás során rengeteg lehetőség van a testreszabásra, de a szerkesztési funkciók nem túl sokrétűek.

A kreditek korlátozzák a naponta létrehozható képek számát.

starryai árak

Ingyenes: Nincs díj, de napi öt kép a limit.

starryai értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: N/A

7. Hotpot. ai

A Hotpot generatív AI képszerkesztő eszközök gyűjteményét kínálja remekművek létrehozásához. Távolítson el objektumokat, személyre szabhatja a művészetet, és láthatja magát AI avatárként. Egyéb funkciók közé tartozik a meglévő képek frissítése régi fotók színezésével és sérült képek helyreállítása. 📸

A Hotpot legjobb funkciói

A platformok szerint szegmentált, különböző képtípusokhoz készült sablonok segítségével létrehozhatja a különböző marketingcélokra szükséges képeket.

Az AI stock fotók adatbázisa megkönnyíti a képek megosztását kereskedelmi célokra.

Több tucat eszköz bontja le a képalkotást, hogy elvégezhesse a kívánt változtatásokat.

A Device MockUps és Graphics eszközök ideálisak azoknak a fejlesztőknek, akik művészi dizájnnal szeretnék kiegészíteni termékeiket.

A Hotpot korlátai

A testreszabási lehetőségek más művészeti alkotóeszközökhöz képest korlátozottak.

A kép elkészítése után már nem lehet módosítani.

Hotpot árak

Kreditek alapján: A különböző funkciók és beállítások különböző mennyiségű kreditet igényelnek, így az ár attól függ, hogy pontosan mire használja az eszközt.

Hotpot értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: N/A

8. Synthesia

via Synthesia

A Synthesia eltér a listán szereplő legtöbb eszköztől, mivel szöveget vesz alapul, és azt videókká alakítja, nem csak képekké. Több mint 120 nyelven elérhető mesterséges intelligencia hangokkal könnyen elérheti közönségét, függetlenül attól, hogy hol tartózkodnak. A könnyen használható szerkesztőeszközök nem igényelnek tapasztalatot vagy szakértelmet, így még a kezdő szintű csapat tagjai is bekapcsolódhatnak a változtatásokba. 🤩

A Synthesia legjobb funkciói

Válasszon több mint 140 avatár közül, hogy képviselje márkáját vagy hangját a videókban.

Az eszköz unalmas prezentációkat és szövegeket vált fel, hogy vonzóbb és informatívabb megközelítést teremtsen.

Készítsen szkriptet, testreszabhatja a videót, valós időben együttműködhet, és mindezt egyetlen felületen letöltheti.

Az egyszerű diavetítés-szerkesztővel nem kell profinak lennie ahhoz, hogy használni tudja az eszközt.

A Synthesia korlátai

Egyes csomagok korlátozzák a létrehozható videók számát.

Egyes felhasználók a minőséget nem tartották professzionálisnak, ezért csak bizonyos helyzetekben hasznosnak találták.

Synthesia árak

Személyes : 30 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Synthesia értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 60 értékelés)

Nézze meg ezeket a Synthesia alternatívákat!

9. Gencraft

via Gencraft

Vegyen néhány szót, és alakítsa azokat képekké és videókká a Gencraft segítségével. Hozzon létre új ötleteket néhány kulcsszó hozzáadásával, és nézze meg, mit hoz létre a képgenerátor. Készítsen koherens márkaépítő képeket úgy, hogy az eszközbe beépíti márkája hangját és stílusát.

A Gencraft legjobb funkciói

Az olyan stílusok, mint a streetwear, a kozmikus és a luxus, lehetővé teszik, hogy olyan képeket hozzon létre, amelyeknek megvan a kívánt hangulata.

A képek létrehozása 30 másodpercet vagy annál kevesebbet vesz igénybe.

Ha nem biztos benne, mit szeretne létrehozni, írjon be néhány kulcsszót, és az eszköz ötleteket ad Önnek.

A Gencraft korlátai

A nem fizető előfizetők nem használhatják a képeket kereskedelmi célokra.

A képek ingyenes fiókok felhasználói számára csak 30 napig tárolhatók.

Gencraft árak

Starter : 3,99 USD/hét

Pro: 9,99 USD/hét

Gencraft értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: N/A

10. Visme

via Visme

A Visme egy mesterséges intelligencia alapú tartalomkészítő eszköz, amely prezentációktól és adatsoroktól kezdve képekig mindent létrehoz. Használja arra, hogy gyorsan készítsen márkás képeket, például közösségi média grafikákat és videókat. Használja mesterséges intelligencia alapú marketing eszközként, hogy grafikákat adjon hozzá marketing prezentációkhoz vagy a csapat számára készült belső dokumentumokhoz. 🙌

A Visme legjobb funkciói

A képtár több millió egyedi grafikát és fotót tartalmaz.

Használati esetek szerint keresve szűkítheti le a képek könyvtárát az igényeinek megfelelően.

Valós időben együttműködhet tervezőcsapatával, hogy visszajelzéseket kapjon és ötleteket gyűjtsön új grafikákhoz.

Az eszköz beépített tartalomnaptárat és interaktív terveket is kínál.

A Visme korlátai

A felhasználók szerint a layout hibáit nehéz volt kijavítani.

A tanulási görbe meredek, beleértve az interfész használatának elsajátítását is.

Visme árak

Alapszintű : Ingyenes

Starter : 29 USD/hó

Pro : 59 USD/hó

Csapatok számára: egyedi árak

Visme értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)

11. DeepAI

via DeepAI

A DeepAI egy eszközkészletet kínál képek létrehozásához és kreativitásának fokozásához, függetlenül attól, hogy Ön termékmenedzser, művész vagy marketing szakember. Fedezze fel az AI-képek könyvtárát inspirációért, vagy töltse fel saját tervezését, és szerkessze azt az AI funkciók segítségével.

A DeepAI legjobb funkciói

Gyorsan hozzon létre képet úgy, hogy beír egy szöveges parancsot, kiválaszt egy stílust, és megnyomja a generálás gombot.

Használja a képszerkesztőt a fotók gyors javításához.

Használja a szuperfelbontás és a stabil diffúzió funkciókat egyedi képek létrehozásához.

Keressen a közösségben inspirációt és más felhasználók által készített terveket.

A DeepAI korlátai

Egyes felhasználók szerint az eszköz gyakran homályos képeket generált.

Lehet, hogy hibás és lassú

DeepAI árak

Pay As You Go: Vásároljon krediteket 5 és 1000 dollár közötti értékben.

Legyen DeepAI Pro: 4,99 USD/hó hitelkerettel

DeepAI értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: N/A

Használja ki az AI-t a folyamatok felgyorsításához

Ezekkel a Dall-E alternatívákkal könnyebb, mint valaha, képeket generálni szövegből. Takarítson meg időt és növelje kreativitását azáltal, hogy ezeket az eszközöket használja márkaépítéshez, ismertségnöveléshez és marketinghez.

Ha pedig egy átfogóbb eszközre van szüksége, akkor a ClickUp a legjobb választás. Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és kezdje el használni az AI-t az összes folyamatának racionalizálására, és érezze magát művésznek a munkában. 🙌