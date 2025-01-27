A 10 legjobb influencer marketing eszköz ügynökségek számára 2025-ben

Az influencerek átlagos emberek, mégis hatalmas befolyással bírnak, amikor egy márka promóciójáról van szó. Az elmúlt években több vállalat is bővítette ügyfélkörét influencer marketing segítségével.
Vegyük például a Tinder-t: az online társkereső alkalmazás óriás 2020-21-ben együttműködött a legjobb TikTok influencerekkel, hogy növelje a márka ismertségét a Z generációs felhasználók körében. A kezdeményezés hatalmas sikert aratott: a márka 697,6 millió megtekintést ért el a TikTokon, és a vártnál sokkal több követőt, megjelenítést, havi közönségnövekedést és alkalmazásletöltést ért el! ?
Ha a közösségi média platformjait szeretné kihasználni egy márka, termék vagy szolgáltatás promóciójához, akkor szüksége van a megfelelő influencer marketing eszközökre. Ezeket úgy tervezték, hogy egyszerűsítsék a különböző influencer marketing folyamatokat, például a kollaboránsok keresését és kezelését, vagy a kész e-mailes ajánlatok elküldését.
Ebben az útmutatóban bemutatjuk a 10 legjobb influencer marketing eszközt , amelyek segítségével cége vagy marketingügynöksége hatékonyan kezelheti kampányait és mérheti eredményeit.
Mit kell keresni az influencer marketing eszközökben?
Íme néhány jellemző, amelyet érdemes figyelembe venni a különböző influencer marketing eszközök összehasonlításakor:
- Influencer keresés: A szoftver segíthet az influencerek felfedezésében olyan kritériumok alapján, mint a célközönség, a demográfiai adatok, az érdeklődési körök és a niche piacok.
- Trendkövetés: Képesnek kell lennie a népszerű témák, hashtagek és kihívások nyomon követésére, ami segíthet virális tartalmak létrehozásában ?
- Elkötelezettség nyomon követése: További előny, ha az eszköz lehetővé teszi az influencerek posztjai által generált megjelenítések és elkötelezettség nyomon követését.
- Marketingeszközök: Egy kiváló influencer marketing platformnak segítenie kell az influencer marketing kampányának testreszabásában és lebonyolításában olyan funkciókkal, mint az erőforrások elosztása és a teljesítési határidők.
- Jelentéskészítő eszközök: Részletes elemzési és versenytárs-összehasonlító eszközökkel kell tudnia mérni a kampány növekedését és az influencerek sikerét.
- Közösségi média sablonok: Számos marketingeszköz előre beállított sablonokkal rendelkezik, amelyek végigvezetik Önt a közösségi média tartalmak kezelésének vagy az influencerek felvételének és kezelésének folyamatán.
- Integrációk: Győződjön meg arról, hogy az eszközök integrálhatók az Ön által használt egyéb platformokkal, például a közösségi média kezelő vagy CRM eszközökkel.
A 10 legjobb influencer marketing eszköz, amit érdemes használni
A piacon elérhető influencer marketing megoldások különböző funkciókkal rendelkeznek. Általában három kategóriában találhatók meg a termékek:
- Influencer kampányok kezelése
- Influencerek felfedezése
- Kampányok és influencer marketing tevékenységek mérése
Vessünk egy közelebbi pillantást az egyes kategóriák legfunkcionálisabb influencer marketing eszközeire és azok lehetséges alkalmazásaira! ?
A legjobb kampánykezeléshez
1. ClickUp
A ClickUp egy all-in-one marketing menedzsment eszköz , amely megfelelő funkciókkal rendelkezik az influencer kampányok kezeléséhez különböző niche-ekben. Célja, hogy segítsen marketing terveket készíteni és promóciós eseményeket szervezni bármilyen méretben.
Az influencer szolgáltatások kezelése gyerekjáték a ClickUp Influencer Contract Template segítségével. Segít létrehozni egy szolgáltatási szerződést, amelyben meghatározza az alábbi elemeket:
- A szolgáltatás hatálya
- Fizetési feltételek
- Influencer irányelvek
- Márkaüzenetek
- Szellemi tulajdonjogok
A sablon nemcsak a professzionális szerződés megkötésében segít, hanem az egyes influencer-szerződések előrehaladásának kezelésében is. A Custom Fields (Egyéni mezők) segítségével címkéket adhat hozzá az egyes szerződésekhez, például budget (költségvetés) vagy marketing phase (marketing fázis).
Használja ki a ClickUp több mint 15 nézetét, például a Lista, Gantt, Munkafolyamat és Naptár nézeteket, hogy figyelemmel kísérje és rögzítse a neveket, amikor releváns influencereket talál.
Miután elindított egy influencer marketing kampányt, több száz marketing projektmenedzsment eszközzel találhat támogatást a platformon! Például a ClickUp Goals segítségével célokat vagy mérföldköveket hozhat létre az értékesítéshez vagy bármely más mutatóhoz, amellyel influencer feladatok mérhetők.
A ClickUp Dashboards segítségével felügyelheti marketingmunkatársainak munkáját az élő kampányok során. Határozzon meg idővonalat minden influencer számára, és állítson be értesítéseket a frissítésekről.
A ClickUp emellett az iparág legjobb támogatását kínálja a valós idejű kreatív együttműködéshez, whiteboardok, gondolattérképek és korrektúra segítségével. ?
És említettük már, hogy a ClickUp AI segítségével optimalizálhatja marketingtevékenységeit? Szerepkörspecifikus útmutatásokkal segít influencer kampányötletek, tartalmi összefoglalók és marketing esettanulmányok kidolgozásában!
Használja a ClickUp Automations szolgáltatást ismétlődő marketingfeladatokhoz, például influencerek fizetési értesítéseinek fogadásához és drip e-mailek küldéséhez.
A ClickUp legjobb funkciói
- Teljes körű kampánykezelési támogatás
- Sablonok a marketing és influencer folyamatok kezeléséhez
- Teljesen testreszabható ClickUp Whiteboards a vizuális együttműködéshez
- ClickUp Docs az összes marketingeszköz tárolásához
- Több mint 1000 alkalmazással integrálható
- Mérhető célkitűzés és nyomon követés
- ClickUp AI asszisztens a marketingstratégiák kidolgozásához
- Hatékony feladatkezelő eszközkészlet
- Egyszerű marketing automatizálás
A ClickUp korlátai
- A kezdőknek időre van szükségük, hogy felfedezzék az összes rendelkezésre álló marketingfunkciót.
- A mobilalkalmazás nem olyan funkciókban gazdag, mint a desktop és a webes verzió.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 8500 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (3500+ értékelés)
2. SocialLadder
A SocialLadder egy teljes körű márka-nagyköveti menedzsment megoldás. Elsősorban az influencer-, nagyköveti és affiliate marketingben segít, lehetővé téve a munkafolyamatok automatizálását, a kommunikáció egyszerűsítését és az elkötelezettség figyelemmel kísérését.
Javítsd az influencerekkel való együttműködést az alkalmazáson belüli csevegési lehetőségek, a feed-bejelentések és az egyéni push-értesítések segítségével. A platform lehetővé teszi, hogy feladatokat rendelj hozzá és nyilvántartást vezess a különböző platformokon elért médiaértékről.
A SocialLadder jelentéskészítő eszközeivel azonosíthatja a legjobban teljesítőket. Gamifikált jutalmazási vagy fizetési rendszerrel motiválhatja őket. Központi irányítópultról érheti el jutalomkészletét. ?
Végezzen mélyreható elemzést a ROI (befektetés megtérülése) kiszámításához a felvett együttműködők és a releváns influencerekre fordított összegek alapján.
A SocialLadder legjobb funkciói
- Egyszerűsíti a közösségi média és az influencer marketing kampányokat
- ROI-követés is benne van.
- Pontalapú jutalmazási rendszer
- Csevegési funkció a zökkenőmentes kommunikációért
- Fejlett elemzések testreszabható jelentésekkel
A SocialLadder korlátai
- A beküldött tartalmakat nem lehet tömegesen jóváhagyni.
- A csevegési funkció más influencer marketing szoftverekhez képest fejleszthető.
A SocialLadder árai
- Kérésre elérhető
SocialLadder értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (5+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (5 értékelés alapján)
3. Awario
Az Awario egy közösségi médiafigyelő szoftver , amely segít pozícionálni márkádat olyan influencer tevékenységek révén, amelyek szájreklámot generálnak. Tökéletes megoldás a márkaemlítések, a tartalom teljesítménye és az elkötelezettségi statisztikák nyomon követéséhez.
Keress influencereket a Mention Feed segítségével a saját szakterületeden. Nézd át a tartalmaikat és profiljaikat, hogy megtaláld a potenciális együttműködőket. Miután megtaláltad a megfelelő embereket, kövesd nyomon elkötelezettségüket a márka hashtagjeinek, kulcsszavainak és említéseinek nyomon követésével a saját feedjeikben. ?️
Az Influencer Analysis segítségével összegyűjtheti a közösségi médiafigyelési adatokat, hogy mérje az egyes influencerek teljesítményét. Készítsen influencer-összehasonlító és posztérzelem-jelentéseket, hogy elemezze, mi működött a kampányában, és mi nem.
Az Awario legjobb funkciói
- Ideális online márkafigyeléshez
- Az influencerek felfedezését segítő funkciók segítségével megtalálhatja a niche influencereket.
- Influencerek figyelése kulcsszavak és hashtagek figyelése révén
- Kezdjen könnyedén beszélgetéseket
Az Awario korlátai
- Egyes felhasználók több képzési anyagot szeretnének az influencer marketing platform használatához.
- A keresési szűrők beállítása sok munkával járhat.
Awario árak
- Starter: 39 USD/hó csapattagként
- Pro: 119 USD/hó 10 csapattag számára
- Vállalati: 399 USD/hó (korlátlan számú csapattag)
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.
Awario értékelések és vélemények
- Capterra: 4,4/5 (40+ értékelés)
- G2: 4/5 (35+ értékelés)
A legjobb influencerek megtalálásához
4. Social Blade
Az első lépés egy sikeres influencer marketing kampány elindításához az, hogy megtaláld a márkádhoz illő influencereket. A Social Blade egy közösségi média elemző eszköz, amely tökéletesen megfelel erre a feladatra! ?
Tartsd szemmel a célzott közösségi média platformok – például Instagram, TikTok, Twitch és YouTube – számára kívánatos influencereket, és hozz létre egy listát, amelyet olyan mutatók szerint rendezhetsz, mint a követők száma, a lájkolások, a megtekintések és a feltöltések.
Kattintson az Ön számára érdekes profilra, hogy megtekintse a releváns statisztikákat, például az influencer heti lájkolásainak és feltöltéseinek számát, és eldöntse, ki tud jelenleg a legnagyobb láthatóságot biztosítani márkájának.
A Social Blade kiválóan alkalmas YouTube-marketinghez – ha népszerű YouTuberekkel szeretnél együttműködni, keress rájuk a feliratkozók száma, a népszerűségük országai és olyan kategóriák alapján összeállított listákból, mint a komédia, az oktatás, a zene, a sport és az utazás. ✌️
A Social Blade legjobb funkciói
- Influencereket keres több közösségi média platformon
- Kényelmes keresési szűrők
- Számos mutató az influencerek tevékenységének nyomon követéséhez
- Különleges YouTube-konzultációk elérhetők
A Social Blade korlátai
- A keresési funkció javításra szorul a listán szereplő többi influencer marketing eszközhöz képest.
- A YouTube-on kívüli közösségi média platformok esetében nem annyira hasznos, ami korlátozhatja influencer marketing kampányainak nyomon követését.
A Social Blade árai
- Bronz: 3,99 USD/hó
- Silver: 9,99 USD/hó
- Gold: 39,99 USD/hó
- Platinum: 99,99 USD/hó
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.
Social Blade értékelések és vélemények
- Capterra: 4,4/5 (5+ értékelés)
- G2: 4. 2/5 (10+ értékelés)
5. Upfluence
Az Upfluence segít megtalálni a közönség, a tartalom és a teljesítmény alapján a legjobb alkotókat olyan vezető platformokon, mint az Instagram, a YouTube és a Facebook. Amellett, hogy ingyenes alkotókat kínál, központi csomópontként szolgál a beérkező anyagok nyomon követéséhez és a kifizetések lebonyolításához. ?
Az Upfluence adatbázis több millió influencert, mikroinfluencert és hírességet tartalmaz. Szűkítse le keresését több mint 20 szűrővel, beleértve a kulcsszavakat, a közönség méretét és a közösségi platformokat.
Még azokra az influencerekre is rátalálhatsz, akik már említik a márkádat, így nagyobb eséllyel vállalnak veled együttműködést. Próbáld ki az automatizált e-maileket, hogy kapcsolatba lépj velük.
Az Upfluence influencer sablonokat kínál szerződésekhez és kapcsolattartó e-mailekhez, hogy időt takarítson meg. ⌛
Az Upfluence legjobb funkciói
- Adatgazdag influencer profilok több közösségi média platformon
- Egyszerűsíti a kapcsolattartást automatizált e-mailek segítségével
- Több mint 20 szűrő segít az influencerek felfedezésében
- Chrome-bővítmény elérhető
Az Upfluence korlátai
- Nincs lemondási feltétel
- Nem annyira felhasználóbarát, mint más influencer marketing eszközök
Upfluence árak
- Kérésre elérhető
Upfluence értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (120+ értékelés)
- Capterra: 4. 1/5 (30+ értékelés)
6. Hunter
A Hunter egy e-mail kereső, amely segít összegyűjteni különböző szakemberek, többek között üzleti influencerek elérhetőségi adatait, hogy javítsd a kapcsolataidat. Csak lépj be az adatbázisába, és határozd meg, milyen típusú együttműködőket szeretnél megkeresni, és a Hunter 100 millió e-mail címből álló adatbázisából javaslatokat fog tenni. ✉️
A Domain Search funkció segít megtalálni az influencereket egy adott üzleti területen. Ez a funkció különösen hasznos, ha niche szakértelemmel rendelkező vendégbloggereket keres.
A Hunter az Email Verifier funkcióval biztosítja, hogy érvényes e-mail címeket kapj. Érdemes megjegyezni, hogy a Hunter elsőbbséget ad a professzionális e-mail címek lekérésének a Gmail és Yahoo-hoz hasonló általános domainnevekkel szemben.
Csatlakoztassa a Huntert olyan platformokhoz, mint a Salesforce és a Google Workspace, hogy potenciális ügyfeleket gyűjtsön és üzleti tevékenységét hatékonyabbá tegye.
A Hunter legjobb funkciói
- Hatalmas adatbázis szakemberek e-mail címeivel
- Kényelmes e-mail ellenőrző eszköz
- Lehetővé teszi a domain vagy a személy neve szerinti keresést.
- Influencer marketing kampányok funkció segítségével automatikusan küldhet elérhetőségi e-maileket.
Hunter korlátozások
- Nehéz megtalálni a kisebb cégek elérhetőségeit
- Az influencer marketing platform UX-ének optimalizálásra szorul.
Hunter árak
- Ingyenes: 0 USD/hó egy e-mail fiókért
- Starter: 49 USD/hó három e-mail fiókért
- Növekedés: 149 USD/hó 10 e-mail fiókért
- Üzleti: 499 USD/hó 20 e-mail fiókért
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.
Hunter értékelések és vélemények
- Getapp: 4,6/5 (580+ értékelés)
- G2: 4,4/5 (500+ értékelés)
7. Klear
A Klear (korábban Twtrland) egy teljes körű eszköz influencerek felfedezéséhez, kampányok nyomon követéséhez és kifizetések kezeléséhez. A felhasználóbarát platform felfedező portállal rendelkezik, amely intelligens keresési szűrőkkel van felszerelve, hogy megtalálja az egyedi fizikai és készségalapú tulajdonságokkal rendelkező influencereket.
Az eszköz használata egyszerű: válaszd ki a kívánt közösségi média platformot, és állítsd be a szűrőket. Íme három példa:
- Téma szűrő: Lehetővé teszi az influencerek felfedezését tartalomtípusuk alapján, például DIY, utazás és divat.
- Helyi szűrő: Ideális helyspecifikus kampányokhoz – segít az influencerek hatékonyabb kezelésében egy adott földrajzi területen ?
- Demográfiai szűrő: Lehetővé teszi influencerek keresését demográfiai adatok, például életkor és nem alapján, hogy a célközönségedhez szólj.
Próbáld ki a Brand Search funkciót, hogy megtaláld azokat a kreatívokat, akik már együttműködtek egy olyan márkával, amely osztja az értékeidet. Ezenkívül ez a funkció felhasználható versenytársak auditálására és a riválisok influencer marketing stratégiáinak áttekintésére is.
A Klear legjobb funkciói
- Könnyen használható influencer-kereső eszköz
- Gazdag szűrési kritériumok
- Márka keresés funkció az értékekkel kompatibilis alkotók megtalálásához
- Kampányhaladás mutatók elérhetők
- Betekintés a versenytársak marketingstratégiáiba
A Klear korlátai
- A fizetési integrációk beállítása bonyolult lehet.
- Nem a legjobb megoldás ultra-niche közönséggel rendelkező mikroinfluencerek megtalálásához.
Klear árak
- Kérjen bemutatót, hogy árajánlatot kapjon!
Klear értékelések és vélemények
- Capterra: 4,3/5 (10+ értékelés)
- G2: 4,2/5 (több mint 280 értékelés)
8. BuzzSumo
A BuzzSumo támogatja az influencerek és a trendi tartalmak ötletalapú keresését. Azonosítsa és regisztrálja az influencereket az őszinte kapcsolatok, a hatókör és a tekintély tekintetében. A platform több mint 500 000 befolyásos újságíró adatbázisával is rendelkezik, akik stratégiai cikkekkel népszerűsíthetik márkáját.
A Tartalomelemző funkció segítségével megkapod a márkádhoz leginkább kapcsolódó, leggyakrabban megosztott tartalmak listáját. Válaszd a Legnépszerűbb megosztók lehetőséget, hogy felfedezd azokat az influencereket, akik jelentős befolyással rendelkeznek a területen.
Merüljön el mélyebben a retweetek átlagos számának vizsgálatával, hogy megismerje a tartalomkészítő közönségének elkötelezettségét. Ezekre az influencerekre kell összpontosítania, mivel ők nagyobb valószínűséggel tudják megszervezni a kívánt megjelenést. ?
Ha benchmarkingot végez, tartalomelemzési jelentések készítésével találja meg a megfelelő versenytársakat, és válassza ki azokat a stratégiákat, amelyek idővel nagyobb elkötelezettséget eredményeznek.
A BuzzSumo legjobb funkciói
- Platformok közötti influencer-keresés
- Újságírói adatbázist kínál
- Az elkötelezettség alapú elemzés ideális a részletes influencer marketing kampányokhoz.
- Lehetővé teszi az adatok CSV és Excel formátumban történő exportálását.
A BuzzSumo korlátai
- Nem alkalmas alacsony tartalomköltségvetéssel rendelkező vállalkozások számára.
- A felhasználói felület nem a legjobb ebben az influencer marketing szoftverek listájában.
BuzzSumo árak
- Alap: 199 USD/hó egy felhasználónként
- Tartalomkészítés: 249 USD/hó öt felhasználó esetén
- PR és kommunikáció: 249 USD/hó öt felhasználó esetén
- Csomag: 499 USD/hó 10 felhasználó esetén
- Vállalati: 999 USD/hó 30 felhasználónként
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.
BuzzSumo értékelések és vélemények
- Capterra: 4,5/5 (130+ értékelés)
- G2: 4,5/5 (100+ értékelés)
A legjobb kampányeredmények mérésére
9. Traackr
A Traackr kiváló eszköz a marketingkampányok sikerének mérésére tartalomkövetés, ROI-mérés, valamint influencerek és affiliate partnerek elkötelezettségének elemzése révén. Ezenkívül elemezheti, hogyan teljesít a márkája a versenytársakhoz képest.
A platform öt egyedi terméket kínál:
- Növekedés: Influencerek bevonása
- Aktiválás: Tartalom-együttműködés és kapcsolattartás
- Mérés: A ROI, a referenciaértékek és a versenyképes teljesítmény nyomon követéséhez
- Optimalizálás: A költségvetés és a folyamatok optimalizálása érdekében
- Skálázás: Influencer programok skálázása globális adatkonszolidációval
Kövesse nyomon automatikusan a márka említéseit egy valós idejű, testreszabott feedben, hogy lássa, eléri-e a várt láthatóságot. Használja a betekintést és a közösségében legnépszerűbb hashtageket marketingstratégiáinak fejlesztéséhez. ?
A Traackr legjobb funkciói
- ROI és benchmark elemzés
- Automatikus említések követő
- Átfogó influencer-kezelő eszközök
- Lehetővé teszi az optimális költségvetés-elosztást
A Traackr korlátai
- Időnkénti késések és hibák
- A kampányok munkafolyamatai általában nehézkesek
Traackr árak
- Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal
Traackr értékelések és vélemények
- G2: 4. 2/5 (240+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)
10. Influencity
Az Influencity egy másik, teljes körű eszköz influencerek kezelésére, marketingkampányok indítására és az eredmények mérésére. A Campaign Reports termékével professzionális módon ábrázolhatja a legfontosabb posztokról szóló betekintéseket és vázolhatja az influencer marketing eredményeit. ??
Használj teljesen testreszabható jelentéseket, hogy bemutasd a kampányból származó kézzelfogható eredményeket a ROI és más megfelelő mutatók tekintetében. Válassz a különféle grafikonok, táblázatok, widgetek és adatpontok közül, hogy KPI-khez, termékekhez, kampányokhoz, márkákhoz és influencerekhez szabott jelentéseket készíts.
Az Influencity segítségével linkeken keresztül könnyedén megoszthatod a jelentéseket influencerekkel, beszállítókkal, befektetőkkel vagy más érdekelt felekkel.
Az Influencity legjobb funkciói
- Testreszabható influencer marketing központ
- Kiterjedt jelentési lehetőségek
- Nyomon követhető KPI-k minden kampányhoz
- Vizuális elsődleges irányítópult
Az Influencity korlátai
- A szűrő eszköz lehetne intuitívabb.
- Csak a YouTube, Instagram és TikTok támogatott.
Influencity árak
- Egyedi: 98 USD/hó-tól
- Alap: 168 USD/hó
- Profi: 348 USD/hó
- Üzleti: 698 USD/hó
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.
Influencity értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (150+ értékelés)
- Capterra: 4. 2/5 (10 értékelés alatt)
Csábítsd el a közönségedet: hódíts meg új piacokat a legjobb influencer marketing eszközökkel!
Akár kisvállalkozást, akár nagyvállalatot vezet, a felsorolt influencer marketing eszközök segíthetnek új piaci területeket meghódítani és márkáját a csúcsra juttatni. Használja ezeket az eszközöket, hogy új alkotókat fedezzen fel és kampányait kiváló betekintéssel finomítsa.
Ha átfogó támogatást keres marketingtevékenységeihez, regisztráljon egy ingyenes ClickUp-fiókra. A platform nemcsak az influencerek kezelésében segít, hanem az egész marketingcsapat irányításában is! ?