ClickUp blog
A 10 legjobb influencer marketing eszköz ügynökségek számára 2025-ben

A 10 legjobb influencer marketing eszköz ügynökségek számára 2025-ben

Engineering Team
Engineering Team
2025. január 27.

Az influencerek átlagos emberek, mégis hatalmas befolyással bírnak, amikor egy márka promóciójáról van szó. Az elmúlt években több vállalat is bővítette ügyfélkörét influencer marketing segítségével.

Vegyük például a Tinder-t: az online társkereső alkalmazás óriás 2020-21-ben együttműködött a legjobb TikTok influencerekkel, hogy növelje a márka ismertségét a Z generációs felhasználók körében. A kezdeményezés hatalmas sikert aratott: a márka 697,6 millió megtekintést ért el a TikTokon, és a vártnál sokkal több követőt, megjelenítést, havi közönségnövekedést és alkalmazásletöltést ért el! ?

Ha a közösségi média platformjait szeretné kihasználni egy márka, termék vagy szolgáltatás promóciójához, akkor szüksége van a megfelelő influencer marketing eszközökre. Ezeket úgy tervezték, hogy egyszerűsítsék a különböző influencer marketing folyamatokat, például a kollaboránsok keresését és kezelését, vagy a kész e-mailes ajánlatok elküldését.

Ebben az útmutatóban bemutatjuk a 10 legjobb influencer marketing eszközt , amelyek segítségével cége vagy marketingügynöksége hatékonyan kezelheti kampányait és mérheti eredményeit.

Mit kell keresni az influencer marketing eszközökben?

Íme néhány jellemző, amelyet érdemes figyelembe venni a különböző influencer marketing eszközök összehasonlításakor:

  1. Influencer keresés: A szoftver segíthet az influencerek felfedezésében olyan kritériumok alapján, mint a célközönség, a demográfiai adatok, az érdeklődési körök és a niche piacok.
  2. Trendkövetés: Képesnek kell lennie a népszerű témák, hashtagek és kihívások nyomon követésére, ami segíthet virális tartalmak létrehozásában ?
  3. Elkötelezettség nyomon követése: További előny, ha az eszköz lehetővé teszi az influencerek posztjai által generált megjelenítések és elkötelezettség nyomon követését.
  4. Marketingeszközök: Egy kiváló influencer marketing platformnak segítenie kell az influencer marketing kampányának testreszabásában és lebonyolításában olyan funkciókkal, mint az erőforrások elosztása és a teljesítési határidők.
  5. Jelentéskészítő eszközök: Részletes elemzési és versenytárs-összehasonlító eszközökkel kell tudnia mérni a kampány növekedését és az influencerek sikerét.
  6. Közösségi média sablonok: Számos marketingeszköz előre beállított sablonokkal rendelkezik, amelyek végigvezetik Önt a közösségi média tartalmak kezelésének vagy az influencerek felvételének és kezelésének folyamatán.
  7. Integrációk: Győződjön meg arról, hogy az eszközök integrálhatók az Ön által használt egyéb platformokkal, például a közösségi média kezelő vagy CRM eszközökkel.
Box View a ClickUp-ban
A csapatnézet segítségével láthatja, min dolgozik a csapata, mit ért el, és mekkora a kapacitása.

A 10 legjobb influencer marketing eszköz, amit érdemes használni

A piacon elérhető influencer marketing megoldások különböző funkciókkal rendelkeznek. Általában három kategóriában találhatók meg a termékek:

  1. Influencer kampányok kezelése
  2. Influencerek felfedezése
  3. Kampányok és influencer marketing tevékenységek mérése

Vessünk egy közelebbi pillantást az egyes kategóriák legfunkcionálisabb influencer marketing eszközeire és azok lehetséges alkalmazásaira! ?

A legjobb kampánykezeléshez

1. ClickUp

Influencer-projektek kezelése a ClickUp-ban
Használja ki a ClickUp több mint 15 nézetét az influencer marketing munkafolyamatok testreszabásához.

A ClickUp egy all-in-one marketing menedzsment eszköz , amely megfelelő funkciókkal rendelkezik az influencer kampányok kezeléséhez különböző niche-ekben. Célja, hogy segítsen marketing terveket készíteni és promóciós eseményeket szervezni bármilyen méretben.

Az influencer szolgáltatások kezelése gyerekjáték a ClickUp Influencer Contract Template segítségével. Segít létrehozni egy szolgáltatási szerződést, amelyben meghatározza az alábbi elemeket:

  • A szolgáltatás hatálya
  • Fizetési feltételek
  • Influencer irányelvek
  • Márkaüzenetek
  • Szellemi tulajdonjogok

A sablon nemcsak a professzionális szerződés megkötésében segít, hanem az egyes influencer-szerződések előrehaladásának kezelésében is. A Custom Fields (Egyéni mezők) segítségével címkéket adhat hozzá az egyes szerződésekhez, például budget (költségvetés) vagy marketing phase (marketing fázis).

Használja ki a ClickUp több mint 15 nézetét, például a Lista, Gantt, Munkafolyamat és Naptár nézeteket, hogy figyelemmel kísérje és rögzítse a neveket, amikor releváns influencereket talál.

ClickUp influencer szerződés sablon
Készítse el következő szerződését a ClickUp Influencer Contract Doc Template segítségével!

Miután elindított egy influencer marketing kampányt, több száz marketing projektmenedzsment eszközzel találhat támogatást a platformon! Például a ClickUp Goals segítségével célokat vagy mérföldköveket hozhat létre az értékesítéshez vagy bármely más mutatóhoz, amellyel influencer feladatok mérhetők.

A ClickUp Dashboards segítségével felügyelheti marketingmunkatársainak munkáját az élő kampányok során. Határozzon meg idővonalat minden influencer számára, és állítson be értesítéseket a frissítésekről.

A ClickUp emellett az iparág legjobb támogatását kínálja a valós idejű kreatív együttműködéshez, whiteboardok, gondolattérképek és korrektúra segítségével. ?

És említettük már, hogy a ClickUp AI segítségével optimalizálhatja marketingtevékenységeit? Szerepkörspecifikus útmutatásokkal segít influencer kampányötletek, tartalmi összefoglalók és marketing esettanulmányok kidolgozásában!

Használja a ClickUp Automations szolgáltatást ismétlődő marketingfeladatokhoz, például influencerek fizetési értesítéseinek fogadásához és drip e-mailek küldéséhez.

A ClickUp legjobb funkciói

  • Teljes körű kampánykezelési támogatás
  • Sablonok a marketing és influencer folyamatok kezeléséhez
  • Teljesen testreszabható ClickUp Whiteboards a vizuális együttműködéshez
  • ClickUp Docs az összes marketingeszköz tárolásához
  • Több mint 1000 alkalmazással integrálható
  • Mérhető célkitűzés és nyomon követés
  • ClickUp AI asszisztens a marketingstratégiák kidolgozásához
  • Hatékony feladatkezelő eszközkészlet
  • Egyszerű marketing automatizálás

A ClickUp korlátai

  • A kezdőknek időre van szükségük, hogy felfedezzék az összes rendelkezésre álló marketingfunkciót.
  • A mobilalkalmazás nem olyan funkciókban gazdag, mint a desktop és a webes verzió.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 8500 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (3500+ értékelés)

2. SocialLadder

SocialLadder
Forrás: SocialLadder

A SocialLadder egy teljes körű márka-nagyköveti menedzsment megoldás. Elsősorban az influencer-, nagyköveti és affiliate marketingben segít, lehetővé téve a munkafolyamatok automatizálását, a kommunikáció egyszerűsítését és az elkötelezettség figyelemmel kísérését.

Javítsd az influencerekkel való együttműködést az alkalmazáson belüli csevegési lehetőségek, a feed-bejelentések és az egyéni push-értesítések segítségével. A platform lehetővé teszi, hogy feladatokat rendelj hozzá és nyilvántartást vezess a különböző platformokon elért médiaértékről.

A SocialLadder jelentéskészítő eszközeivel azonosíthatja a legjobban teljesítőket. Gamifikált jutalmazási vagy fizetési rendszerrel motiválhatja őket. Központi irányítópultról érheti el jutalomkészletét. ?

Végezzen mélyreható elemzést a ROI (befektetés megtérülése) kiszámításához a felvett együttműködők és a releváns influencerekre fordított összegek alapján.

A SocialLadder legjobb funkciói

  • Egyszerűsíti a közösségi média és az influencer marketing kampányokat
  • ROI-követés is benne van.
  • Pontalapú jutalmazási rendszer
  • Csevegési funkció a zökkenőmentes kommunikációért
  • Fejlett elemzések testreszabható jelentésekkel

A SocialLadder korlátai

  • A beküldött tartalmakat nem lehet tömegesen jóváhagyni.
  • A csevegési funkció más influencer marketing szoftverekhez képest fejleszthető.

A SocialLadder árai

  • Kérésre elérhető

SocialLadder értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (5+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (5 értékelés alapján)

3. Awario

Awario
Forrás: Awario

Az Awario egy közösségi médiafigyelő szoftver , amely segít pozícionálni márkádat olyan influencer tevékenységek révén, amelyek szájreklámot generálnak. Tökéletes megoldás a márkaemlítések, a tartalom teljesítménye és az elkötelezettségi statisztikák nyomon követéséhez.

Keress influencereket a Mention Feed segítségével a saját szakterületeden. Nézd át a tartalmaikat és profiljaikat, hogy megtaláld a potenciális együttműködőket. Miután megtaláltad a megfelelő embereket, kövesd nyomon elkötelezettségüket a márka hashtagjeinek, kulcsszavainak és említéseinek nyomon követésével a saját feedjeikben. ?️

Az Influencer Analysis segítségével összegyűjtheti a közösségi médiafigyelési adatokat, hogy mérje az egyes influencerek teljesítményét. Készítsen influencer-összehasonlító és posztérzelem-jelentéseket, hogy elemezze, mi működött a kampányában, és mi nem.

Az Awario legjobb funkciói

  • Ideális online márkafigyeléshez
  • Az influencerek felfedezését segítő funkciók segítségével megtalálhatja a niche influencereket.
  • Influencerek figyelése kulcsszavak és hashtagek figyelése révén
  • Kezdjen könnyedén beszélgetéseket

Az Awario korlátai

  • Egyes felhasználók több képzési anyagot szeretnének az influencer marketing platform használatához.
  • A keresési szűrők beállítása sok munkával járhat.

Awario árak

  • Starter: 39 USD/hó csapattagként
  • Pro: 119 USD/hó 10 csapattag számára
  • Vállalati: 399 USD/hó (korlátlan számú csapattag)

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Awario értékelések és vélemények

  • Capterra: 4,4/5 (40+ értékelés)
  • G2: 4/5 (35+ értékelés)

A legjobb influencerek megtalálásához

4. Social Blade

Social Blade
Forrás: SocialBlade

Az első lépés egy sikeres influencer marketing kampány elindításához az, hogy megtaláld a márkádhoz illő influencereket. A Social Blade egy közösségi média elemző eszköz, amely tökéletesen megfelel erre a feladatra! ?

Tartsd szemmel a célzott közösségi média platformok – például Instagram, TikTok, Twitch és YouTube – számára kívánatos influencereket, és hozz létre egy listát, amelyet olyan mutatók szerint rendezhetsz, mint a követők száma, a lájkolások, a megtekintések és a feltöltések.

Kattintson az Ön számára érdekes profilra, hogy megtekintse a releváns statisztikákat, például az influencer heti lájkolásainak és feltöltéseinek számát, és eldöntse, ki tud jelenleg a legnagyobb láthatóságot biztosítani márkájának.

A Social Blade kiválóan alkalmas YouTube-marketinghez – ha népszerű YouTuberekkel szeretnél együttműködni, keress rájuk a feliratkozók száma, a népszerűségük országai és olyan kategóriák alapján összeállított listákból, mint a komédia, az oktatás, a zene, a sport és az utazás. ✌️

A Social Blade legjobb funkciói

  • Influencereket keres több közösségi média platformon
  • Kényelmes keresési szűrők
  • Számos mutató az influencerek tevékenységének nyomon követéséhez
  • Különleges YouTube-konzultációk elérhetők

A Social Blade korlátai

  • A keresési funkció javításra szorul a listán szereplő többi influencer marketing eszközhöz képest.
  • A YouTube-on kívüli közösségi média platformok esetében nem annyira hasznos, ami korlátozhatja influencer marketing kampányainak nyomon követését.

A Social Blade árai

  • Bronz: 3,99 USD/hó
  • Silver: 9,99 USD/hó
  • Gold: 39,99 USD/hó
  • Platinum: 99,99 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Social Blade értékelések és vélemények

  • Capterra: 4,4/5 (5+ értékelés)
  • G2: 4. 2/5 (10+ értékelés)

5. Upfluence

Upfluence
Forrás: Upfluence

Az Upfluence segít megtalálni a közönség, a tartalom és a teljesítmény alapján a legjobb alkotókat olyan vezető platformokon, mint az Instagram, a YouTube és a Facebook. Amellett, hogy ingyenes alkotókat kínál, központi csomópontként szolgál a beérkező anyagok nyomon követéséhez és a kifizetések lebonyolításához. ?

Az Upfluence adatbázis több millió influencert, mikroinfluencert és hírességet tartalmaz. Szűkítse le keresését több mint 20 szűrővel, beleértve a kulcsszavakat, a közönség méretét és a közösségi platformokat.

Még azokra az influencerekre is rátalálhatsz, akik már említik a márkádat, így nagyobb eséllyel vállalnak veled együttműködést. Próbáld ki az automatizált e-maileket, hogy kapcsolatba lépj velük.

Az Upfluence influencer sablonokat kínál szerződésekhez és kapcsolattartó e-mailekhez, hogy időt takarítson meg. ⌛

Az Upfluence legjobb funkciói

  • Adatgazdag influencer profilok több közösségi média platformon
  • Egyszerűsíti a kapcsolattartást automatizált e-mailek segítségével
  • Több mint 20 szűrő segít az influencerek felfedezésében
  • Chrome-bővítmény elérhető

Az Upfluence korlátai

  • Nincs lemondási feltétel
  • Nem annyira felhasználóbarát, mint más influencer marketing eszközök

Upfluence árak

  • Kérésre elérhető

Upfluence értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (120+ értékelés)
  • Capterra: 4. 1/5 (30+ értékelés)

6. Hunter

Hunter
Forrás: Hunter

A Hunter egy e-mail kereső, amely segít összegyűjteni különböző szakemberek, többek között üzleti influencerek elérhetőségi adatait, hogy javítsd a kapcsolataidat. Csak lépj be az adatbázisába, és határozd meg, milyen típusú együttműködőket szeretnél megkeresni, és a Hunter 100 millió e-mail címből álló adatbázisából javaslatokat fog tenni. ✉️

A Domain Search funkció segít megtalálni az influencereket egy adott üzleti területen. Ez a funkció különösen hasznos, ha niche szakértelemmel rendelkező vendégbloggereket keres.

A Hunter az Email Verifier funkcióval biztosítja, hogy érvényes e-mail címeket kapj. Érdemes megjegyezni, hogy a Hunter elsőbbséget ad a professzionális e-mail címek lekérésének a Gmail és Yahoo-hoz hasonló általános domainnevekkel szemben.

Csatlakoztassa a Huntert olyan platformokhoz, mint a Salesforce és a Google Workspace, hogy potenciális ügyfeleket gyűjtsön és üzleti tevékenységét hatékonyabbá tegye.

A Hunter legjobb funkciói

  • Hatalmas adatbázis szakemberek e-mail címeivel
  • Kényelmes e-mail ellenőrző eszköz
  • Lehetővé teszi a domain vagy a személy neve szerinti keresést.
  • Influencer marketing kampányok funkció segítségével automatikusan küldhet elérhetőségi e-maileket.

Hunter korlátozások

  • Nehéz megtalálni a kisebb cégek elérhetőségeit
  • Az influencer marketing platform UX-ének optimalizálásra szorul.

Hunter árak

  • Ingyenes: 0 USD/hó egy e-mail fiókért
  • Starter: 49 USD/hó három e-mail fiókért
  • Növekedés: 149 USD/hó 10 e-mail fiókért
  • Üzleti: 499 USD/hó 20 e-mail fiókért

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Hunter értékelések és vélemények

  • Getapp: 4,6/5 (580+ értékelés)
  • G2: 4,4/5 (500+ értékelés)

7. Klear

Klear
Forrás: Klear

A Klear (korábban Twtrland) egy teljes körű eszköz influencerek felfedezéséhez, kampányok nyomon követéséhez és kifizetések kezeléséhez. A felhasználóbarát platform felfedező portállal rendelkezik, amely intelligens keresési szűrőkkel van felszerelve, hogy megtalálja az egyedi fizikai és készségalapú tulajdonságokkal rendelkező influencereket.

Az eszköz használata egyszerű: válaszd ki a kívánt közösségi média platformot, és állítsd be a szűrőket. Íme három példa:

  1. Téma szűrő: Lehetővé teszi az influencerek felfedezését tartalomtípusuk alapján, például DIY, utazás és divat.
  2. Helyi szűrő: Ideális helyspecifikus kampányokhoz – segít az influencerek hatékonyabb kezelésében egy adott földrajzi területen ?
  3. Demográfiai szűrő: Lehetővé teszi influencerek keresését demográfiai adatok, például életkor és nem alapján, hogy a célközönségedhez szólj.

Próbáld ki a Brand Search funkciót, hogy megtaláld azokat a kreatívokat, akik már együttműködtek egy olyan márkával, amely osztja az értékeidet. Ezenkívül ez a funkció felhasználható versenytársak auditálására és a riválisok influencer marketing stratégiáinak áttekintésére is.

A Klear legjobb funkciói

  • Könnyen használható influencer-kereső eszköz
  • Gazdag szűrési kritériumok
  • Márka keresés funkció az értékekkel kompatibilis alkotók megtalálásához
  • Kampányhaladás mutatók elérhetők
  • Betekintés a versenytársak marketingstratégiáiba

A Klear korlátai

  • A fizetési integrációk beállítása bonyolult lehet.
  • Nem a legjobb megoldás ultra-niche közönséggel rendelkező mikroinfluencerek megtalálásához.

Klear árak

  • Kérjen bemutatót, hogy árajánlatot kapjon!

Klear értékelések és vélemények

  • Capterra: 4,3/5 (10+ értékelés)
  • G2: 4,2/5 (több mint 280 értékelés)

8. BuzzSumo

BuzzSumo irányítópult
Forrás: BuzzSumo

A BuzzSumo támogatja az influencerek és a trendi tartalmak ötletalapú keresését. Azonosítsa és regisztrálja az influencereket az őszinte kapcsolatok, a hatókör és a tekintély tekintetében. A platform több mint 500 000 befolyásos újságíró adatbázisával is rendelkezik, akik stratégiai cikkekkel népszerűsíthetik márkáját.

A Tartalomelemző funkció segítségével megkapod a márkádhoz leginkább kapcsolódó, leggyakrabban megosztott tartalmak listáját. Válaszd a Legnépszerűbb megosztók lehetőséget, hogy felfedezd azokat az influencereket, akik jelentős befolyással rendelkeznek a területen.

Merüljön el mélyebben a retweetek átlagos számának vizsgálatával, hogy megismerje a tartalomkészítő közönségének elkötelezettségét. Ezekre az influencerekre kell összpontosítania, mivel ők nagyobb valószínűséggel tudják megszervezni a kívánt megjelenést. ?

Ha benchmarkingot végez, tartalomelemzési jelentések készítésével találja meg a megfelelő versenytársakat, és válassza ki azokat a stratégiákat, amelyek idővel nagyobb elkötelezettséget eredményeznek.

A BuzzSumo legjobb funkciói

  • Platformok közötti influencer-keresés
  • Újságírói adatbázist kínál
  • Az elkötelezettség alapú elemzés ideális a részletes influencer marketing kampányokhoz.
  • Lehetővé teszi az adatok CSV és Excel formátumban történő exportálását.

A BuzzSumo korlátai

  • Nem alkalmas alacsony tartalomköltségvetéssel rendelkező vállalkozások számára.
  • A felhasználói felület nem a legjobb ebben az influencer marketing szoftverek listájában.

BuzzSumo árak

  • Alap: 199 USD/hó egy felhasználónként
  • Tartalomkészítés: 249 USD/hó öt felhasználó esetén
  • PR és kommunikáció: 249 USD/hó öt felhasználó esetén
  • Csomag: 499 USD/hó 10 felhasználó esetén
  • Vállalati: 999 USD/hó 30 felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

BuzzSumo értékelések és vélemények

  • Capterra: 4,5/5 (130+ értékelés)
  • G2: 4,5/5 (100+ értékelés)

A legjobb kampányeredmények mérésére

9. Traackr

Traackr
Forrás: Traackr

A Traackr kiváló eszköz a marketingkampányok sikerének mérésére tartalomkövetés, ROI-mérés, valamint influencerek és affiliate partnerek elkötelezettségének elemzése révén. Ezenkívül elemezheti, hogyan teljesít a márkája a versenytársakhoz képest.

A platform öt egyedi terméket kínál:

  1. Növekedés: Influencerek bevonása
  2. Aktiválás: Tartalom-együttműködés és kapcsolattartás
  3. Mérés: A ROI, a referenciaértékek és a versenyképes teljesítmény nyomon követéséhez
  4. Optimalizálás: A költségvetés és a folyamatok optimalizálása érdekében
  5. Skálázás: Influencer programok skálázása globális adatkonszolidációval

Kövesse nyomon automatikusan a márka említéseit egy valós idejű, testreszabott feedben, hogy lássa, eléri-e a várt láthatóságot. Használja a betekintést és a közösségében legnépszerűbb hashtageket marketingstratégiáinak fejlesztéséhez. ?

A Traackr legjobb funkciói

  • ROI és benchmark elemzés
  • Automatikus említések követő
  • Átfogó influencer-kezelő eszközök
  • Lehetővé teszi az optimális költségvetés-elosztást

A Traackr korlátai

  • Időnkénti késések és hibák
  • A kampányok munkafolyamatai általában nehézkesek

Traackr árak

  • Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal

Traackr értékelések és vélemények

  • G2: 4. 2/5 (240+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)

10. Influencity

Influencity
Forrás: Influencity

Az Influencity egy másik, teljes körű eszköz influencerek kezelésére, marketingkampányok indítására és az eredmények mérésére. A Campaign Reports termékével professzionális módon ábrázolhatja a legfontosabb posztokról szóló betekintéseket és vázolhatja az influencer marketing eredményeit. ?‍?

Használj teljesen testreszabható jelentéseket, hogy bemutasd a kampányból származó kézzelfogható eredményeket a ROI és más megfelelő mutatók tekintetében. Válassz a különféle grafikonok, táblázatok, widgetek és adatpontok közül, hogy KPI-khez, termékekhez, kampányokhoz, márkákhoz és influencerekhez szabott jelentéseket készíts.

Az Influencity segítségével linkeken keresztül könnyedén megoszthatod a jelentéseket influencerekkel, beszállítókkal, befektetőkkel vagy más érdekelt felekkel.

Az Influencity legjobb funkciói

  • Testreszabható influencer marketing központ
  • Kiterjedt jelentési lehetőségek
  • Nyomon követhető KPI-k minden kampányhoz
  • Vizuális elsődleges irányítópult

Az Influencity korlátai

  • A szűrő eszköz lehetne intuitívabb.
  • Csak a YouTube, Instagram és TikTok támogatott.

Influencity árak

  • Egyedi: 98 USD/hó-tól
  • Alap: 168 USD/hó
  • Profi: 348 USD/hó
  • Üzleti: 698 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Influencity értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (150+ értékelés)
  • Capterra: 4. 2/5 (10 értékelés alatt)

Csábítsd el a közönségedet: hódíts meg új piacokat a legjobb influencer marketing eszközökkel!

Akár kisvállalkozást, akár nagyvállalatot vezet, a felsorolt influencer marketing eszközök segíthetnek új piaci területeket meghódítani és márkáját a csúcsra juttatni. Használja ezeket az eszközöket, hogy új alkotókat fedezzen fel és kampányait kiváló betekintéssel finomítsa.

Ha átfogó támogatást keres marketingtevékenységeihez, regisztráljon egy ingyenes ClickUp-fiókra. A platform nemcsak az influencerek kezelésében segít, hanem az egész marketingcsapat irányításában is! ?

ClickUp Logo

Egyetlen alkalmazás, ami az összes többit kiváltja

© 2026 ClickUp