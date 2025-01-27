A 10 legjobb influencer marketing eszköz ügynökségek számára 2025-ben

Az influencerek átlagos emberek, mégis hatalmas befolyással bírnak, amikor egy márka promóciójáról van szó. Az elmúlt években több vállalat is bővítette ügyfélkörét influencer marketing segítségével.

Vegyük például a Tinder-t: az online társkereső alkalmazás óriás 2020-21-ben együttműködött a legjobb TikTok influencerekkel, hogy növelje a márka ismertségét a Z generációs felhasználók körében. A kezdeményezés hatalmas sikert aratott: a márka 697,6 millió megtekintést ért el a TikTokon, és a vártnál sokkal több követőt, megjelenítést, havi közönségnövekedést és alkalmazásletöltést ért el! ?

Ha a közösségi média platformjait szeretné kihasználni egy márka, termék vagy szolgáltatás promóciójához, akkor szüksége van a megfelelő influencer marketing eszközökre. Ezeket úgy tervezték, hogy egyszerűsítsék a különböző influencer marketing folyamatokat, például a kollaboránsok keresését és kezelését, vagy a kész e-mailes ajánlatok elküldését.

Ebben az útmutatóban bemutatjuk a 10 legjobb influencer marketing eszközt , amelyek segítségével cége vagy marketingügynöksége hatékonyan kezelheti kampányait és mérheti eredményeit.

Íme néhány jellemző, amelyet érdemes figyelembe venni a különböző influencer marketing eszközök összehasonlításakor:

Influencer keresés: A szoftver segíthet az influencerek felfedezésében olyan kritériumok alapján, mint a célközönség, a demográfiai adatok, az érdeklődési körök és a niche piacok. Trendkövetés: Képesnek kell lennie a népszerű témák, hashtagek és kihívások nyomon követésére, ami segíthet virális tartalmak létrehozásában ? Elkötelezettség nyomon követése: További előny, ha az eszköz lehetővé teszi az influencerek posztjai által generált megjelenítések és elkötelezettség nyomon követését. Marketingeszközök: Egy kiváló influencer marketing platformnak segítenie kell az influencer marketing kampányának testreszabásában és lebonyolításában olyan funkciókkal, mint : Egy kiváló influencer marketing platformnak segítenie kell az influencer marketing kampányának testreszabásában és lebonyolításában olyan funkciókkal, mint az erőforrások elosztása és a teljesítési határidők. Jelentéskészítő eszközök: Részletes elemzési és versenytárs-összehasonlító eszközökkel kell tudnia mérni a kampány növekedését és az influencerek sikerét. Közösségi média sablonok : Számos marketingeszköz előre beállított sablonokkal rendelkezik, amelyek végigvezetik Önt a közösségi média tartalmak kezelésének vagy az influencerek felvételének és kezelésének folyamatán. Integrációk: Győződjön meg arról, hogy az eszközök integrálhatók az Ön által használt egyéb platformokkal, például : Győződjön meg arról, hogy az eszközök integrálhatók az Ön által használt egyéb platformokkal, például a közösségi média kezelő vagy CRM eszközökkel

A csapatnézet segítségével láthatja, min dolgozik a csapata, mit ért el, és mekkora a kapacitása.

A piacon elérhető influencer marketing megoldások különböző funkciókkal rendelkeznek. Általában három kategóriában találhatók meg a termékek:

Influencer kampányok kezelése Influencerek felfedezése Kampányok és influencer marketing tevékenységek mérése

Vessünk egy közelebbi pillantást az egyes kategóriák legfunkcionálisabb influencer marketing eszközeire és azok lehetséges alkalmazásaira! ?

A legjobb kampánykezeléshez

Használja ki a ClickUp több mint 15 nézetét az influencer marketing munkafolyamatok testreszabásához.

A ClickUp egy all-in-one marketing menedzsment eszköz , amely megfelelő funkciókkal rendelkezik az influencer kampányok kezeléséhez különböző niche-ekben. Célja, hogy segítsen marketing terveket készíteni és promóciós eseményeket szervezni bármilyen méretben.

Az influencer szolgáltatások kezelése gyerekjáték a ClickUp Influencer Contract Template segítségével. Segít létrehozni egy szolgáltatási szerződést, amelyben meghatározza az alábbi elemeket:

A szolgáltatás hatálya

Fizetési feltételek

Influencer irányelvek

Márkaüzenetek

Szellemi tulajdonjogok

A sablon nemcsak a professzionális szerződés megkötésében segít, hanem az egyes influencer-szerződések előrehaladásának kezelésében is. A Custom Fields (Egyéni mezők) segítségével címkéket adhat hozzá az egyes szerződésekhez, például budget (költségvetés) vagy marketing phase (marketing fázis).

Használja ki a ClickUp több mint 15 nézetét, például a Lista, Gantt, Munkafolyamat és Naptár nézeteket, hogy figyelemmel kísérje és rögzítse a neveket, amikor releváns influencereket talál.

Készítse el következő szerződését a ClickUp Influencer Contract Doc Template segítségével!

Miután elindított egy influencer marketing kampányt, több száz marketing projektmenedzsment eszközzel találhat támogatást a platformon! Például a ClickUp Goals segítségével célokat vagy mérföldköveket hozhat létre az értékesítéshez vagy bármely más mutatóhoz, amellyel influencer feladatok mérhetők.

A ClickUp Dashboards segítségével felügyelheti marketingmunkatársainak munkáját az élő kampányok során. Határozzon meg idővonalat minden influencer számára, és állítson be értesítéseket a frissítésekről.

A ClickUp emellett az iparág legjobb támogatását kínálja a valós idejű kreatív együttműködéshez, whiteboardok, gondolattérképek és korrektúra segítségével. ?

És említettük már, hogy a ClickUp AI segítségével optimalizálhatja marketingtevékenységeit? Szerepkörspecifikus útmutatásokkal segít influencer kampányötletek, tartalmi összefoglalók és marketing esettanulmányok kidolgozásában!

Használja a ClickUp Automations szolgáltatást ismétlődő marketingfeladatokhoz, például influencerek fizetési értesítéseinek fogadásához és drip e-mailek küldéséhez.

A ClickUp legjobb funkciói

Teljes körű kampánykezelési támogatás

Sablonok a marketing és influencer folyamatok kezeléséhez

Teljesen testreszabható ClickUp Whiteboards a vizuális együttműködéshez

ClickUp Docs az összes marketingeszköz tárolásához

Több mint 1000 alkalmazással integrálható

Mérhető célkitűzés és nyomon követés

ClickUp AI asszisztens a marketingstratégiák kidolgozásához

Hatékony feladatkezelő eszközkészlet

Egyszerű marketing automatizálás

A ClickUp korlátai

A kezdőknek időre van szükségük, hogy felfedezzék az összes rendelkezésre álló marketingfunkciót.

A mobilalkalmazás nem olyan funkciókban gazdag, mint a desktop és a webes verzió.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3500+ értékelés)

2. SocialLadder

A SocialLadder egy teljes körű márka-nagyköveti menedzsment megoldás. Elsősorban az influencer-, nagyköveti és affiliate marketingben segít, lehetővé téve a munkafolyamatok automatizálását, a kommunikáció egyszerűsítését és az elkötelezettség figyelemmel kísérését.

Javítsd az influencerekkel való együttműködést az alkalmazáson belüli csevegési lehetőségek, a feed-bejelentések és az egyéni push-értesítések segítségével. A platform lehetővé teszi, hogy feladatokat rendelj hozzá és nyilvántartást vezess a különböző platformokon elért médiaértékről.

A SocialLadder jelentéskészítő eszközeivel azonosíthatja a legjobban teljesítőket. Gamifikált jutalmazási vagy fizetési rendszerrel motiválhatja őket. Központi irányítópultról érheti el jutalomkészletét. ?

Végezzen mélyreható elemzést a ROI (befektetés megtérülése) kiszámításához a felvett együttműködők és a releváns influencerekre fordított összegek alapján.

A SocialLadder legjobb funkciói

Egyszerűsíti a közösségi média és az influencer marketing kampányokat

ROI-követés is benne van.

Pontalapú jutalmazási rendszer

Csevegési funkció a zökkenőmentes kommunikációért

Fejlett elemzések testreszabható jelentésekkel

A SocialLadder korlátai

A beküldött tartalmakat nem lehet tömegesen jóváhagyni.

A csevegési funkció más influencer marketing szoftverekhez képest fejleszthető.

A SocialLadder árai

Kérésre elérhető

SocialLadder értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (5+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (5 értékelés alapján)

3. Awario

Az Awario egy közösségi médiafigyelő szoftver , amely segít pozícionálni márkádat olyan influencer tevékenységek révén, amelyek szájreklámot generálnak. Tökéletes megoldás a márkaemlítések, a tartalom teljesítménye és az elkötelezettségi statisztikák nyomon követéséhez.

Keress influencereket a Mention Feed segítségével a saját szakterületeden. Nézd át a tartalmaikat és profiljaikat, hogy megtaláld a potenciális együttműködőket. Miután megtaláltad a megfelelő embereket, kövesd nyomon elkötelezettségüket a márka hashtagjeinek, kulcsszavainak és említéseinek nyomon követésével a saját feedjeikben. ?️

Az Influencer Analysis segítségével összegyűjtheti a közösségi médiafigyelési adatokat, hogy mérje az egyes influencerek teljesítményét. Készítsen influencer-összehasonlító és posztérzelem-jelentéseket, hogy elemezze, mi működött a kampányában, és mi nem.

Az Awario legjobb funkciói

Ideális online márkafigyeléshez

Az influencerek felfedezését segítő funkciók segítségével megtalálhatja a niche influencereket.

Influencerek figyelése kulcsszavak és hashtagek figyelése révén

Kezdjen könnyedén beszélgetéseket

Az Awario korlátai

Egyes felhasználók több képzési anyagot szeretnének az influencer marketing platform használatához.

A keresési szűrők beállítása sok munkával járhat.

Awario árak

Starter : 39 USD/hó csapattagként

Pro : 119 USD/hó 10 csapattag számára

Vállalati: 399 USD/hó (korlátlan számú csapattag)

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Awario értékelések és vélemények

Capterra : 4,4/5 (40+ értékelés)

G2: 4/5 (35+ értékelés)

A legjobb influencerek megtalálásához

4. Social Blade

Az első lépés egy sikeres influencer marketing kampány elindításához az, hogy megtaláld a márkádhoz illő influencereket. A Social Blade egy közösségi média elemző eszköz, amely tökéletesen megfelel erre a feladatra! ?

Tartsd szemmel a célzott közösségi média platformok – például Instagram, TikTok, Twitch és YouTube – számára kívánatos influencereket, és hozz létre egy listát, amelyet olyan mutatók szerint rendezhetsz, mint a követők száma, a lájkolások, a megtekintések és a feltöltések.

Kattintson az Ön számára érdekes profilra, hogy megtekintse a releváns statisztikákat, például az influencer heti lájkolásainak és feltöltéseinek számát, és eldöntse, ki tud jelenleg a legnagyobb láthatóságot biztosítani márkájának.

A Social Blade kiválóan alkalmas YouTube-marketinghez – ha népszerű YouTuberekkel szeretnél együttműködni, keress rájuk a feliratkozók száma, a népszerűségük országai és olyan kategóriák alapján összeállított listákból, mint a komédia, az oktatás, a zene, a sport és az utazás. ✌️

A Social Blade legjobb funkciói

Influencereket keres több közösségi média platformon

Kényelmes keresési szűrők

Számos mutató az influencerek tevékenységének nyomon követéséhez

Különleges YouTube-konzultációk elérhetők

A Social Blade korlátai

A keresési funkció javításra szorul a listán szereplő többi influencer marketing eszközhöz képest.

A YouTube-on kívüli közösségi média platformok esetében nem annyira hasznos, ami korlátozhatja influencer marketing kampányainak nyomon követését.

A Social Blade árai

Bronz : 3,99 USD/hó

Silver : 9,99 USD/hó

Gold : 39,99 USD/hó

Platinum: 99,99 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Social Blade értékelések és vélemények

Capterra : 4,4/5 (5+ értékelés)

G2: 4. 2/5 (10+ értékelés)

5. Upfluence

Az Upfluence segít megtalálni a közönség, a tartalom és a teljesítmény alapján a legjobb alkotókat olyan vezető platformokon, mint az Instagram, a YouTube és a Facebook. Amellett, hogy ingyenes alkotókat kínál, központi csomópontként szolgál a beérkező anyagok nyomon követéséhez és a kifizetések lebonyolításához. ?

Az Upfluence adatbázis több millió influencert, mikroinfluencert és hírességet tartalmaz. Szűkítse le keresését több mint 20 szűrővel, beleértve a kulcsszavakat, a közönség méretét és a közösségi platformokat.

Még azokra az influencerekre is rátalálhatsz, akik már említik a márkádat, így nagyobb eséllyel vállalnak veled együttműködést. Próbáld ki az automatizált e-maileket, hogy kapcsolatba lépj velük.

Az Upfluence influencer sablonokat kínál szerződésekhez és kapcsolattartó e-mailekhez, hogy időt takarítson meg. ⌛

Az Upfluence legjobb funkciói

Adatgazdag influencer profilok több közösségi média platformon

Egyszerűsíti a kapcsolattartást automatizált e-mailek segítségével

Több mint 20 szűrő segít az influencerek felfedezésében

Chrome-bővítmény elérhető

Az Upfluence korlátai

Nincs lemondási feltétel

Nem annyira felhasználóbarát, mint más influencer marketing eszközök

Upfluence árak

Kérésre elérhető

Upfluence értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (120+ értékelés)

Capterra: 4. 1/5 (30+ értékelés)

6. Hunter

A Hunter egy e-mail kereső, amely segít összegyűjteni különböző szakemberek, többek között üzleti influencerek elérhetőségi adatait, hogy javítsd a kapcsolataidat. Csak lépj be az adatbázisába, és határozd meg, milyen típusú együttműködőket szeretnél megkeresni, és a Hunter 100 millió e-mail címből álló adatbázisából javaslatokat fog tenni. ✉️

A Domain Search funkció segít megtalálni az influencereket egy adott üzleti területen. Ez a funkció különösen hasznos, ha niche szakértelemmel rendelkező vendégbloggereket keres.

A Hunter az Email Verifier funkcióval biztosítja, hogy érvényes e-mail címeket kapj. Érdemes megjegyezni, hogy a Hunter elsőbbséget ad a professzionális e-mail címek lekérésének a Gmail és Yahoo-hoz hasonló általános domainnevekkel szemben.

Csatlakoztassa a Huntert olyan platformokhoz, mint a Salesforce és a Google Workspace, hogy potenciális ügyfeleket gyűjtsön és üzleti tevékenységét hatékonyabbá tegye.

A Hunter legjobb funkciói

Hatalmas adatbázis szakemberek e-mail címeivel

Kényelmes e-mail ellenőrző eszköz

Lehetővé teszi a domain vagy a személy neve szerinti keresést.

funkció segítségével automatikusan küldhet elérhetőségi e-maileket. Influencer marketing kampányok funkció segítségével automatikusan küldhet elérhetőségi e-maileket.

Hunter korlátozások

Nehéz megtalálni a kisebb cégek elérhetőségeit

Az influencer marketing platform UX-ének optimalizálásra szorul.

Hunter árak

Ingyenes : 0 USD/hó egy e-mail fiókért

Starter : 49 USD/hó három e-mail fiókért

Növekedés : 149 USD/hó 10 e-mail fiókért

Üzleti: 499 USD/hó 20 e-mail fiókért

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Hunter értékelések és vélemények

Getapp : 4,6/5 (580+ értékelés)

G2: 4,4/5 (500+ értékelés)

7. Klear

A Klear (korábban Twtrland) egy teljes körű eszköz influencerek felfedezéséhez, kampányok nyomon követéséhez és kifizetések kezeléséhez. A felhasználóbarát platform felfedező portállal rendelkezik, amely intelligens keresési szűrőkkel van felszerelve, hogy megtalálja az egyedi fizikai és készségalapú tulajdonságokkal rendelkező influencereket.

Az eszköz használata egyszerű: válaszd ki a kívánt közösségi média platformot, és állítsd be a szűrőket. Íme három példa:

Téma szűrő: Lehetővé teszi az influencerek felfedezését tartalomtípusuk alapján, például DIY, utazás és divat. Helyi szűrő: Ideális helyspecifikus kampányokhoz – segít az influencerek hatékonyabb kezelésében egy adott földrajzi területen ? Demográfiai szűrő: Lehetővé teszi influencerek keresését demográfiai adatok, például életkor és nem alapján, hogy a célközönségedhez szólj.

Próbáld ki a Brand Search funkciót, hogy megtaláld azokat a kreatívokat, akik már együttműködtek egy olyan márkával, amely osztja az értékeidet. Ezenkívül ez a funkció felhasználható versenytársak auditálására és a riválisok influencer marketing stratégiáinak áttekintésére is.

A Klear legjobb funkciói

Könnyen használható influencer-kereső eszköz

Gazdag szűrési kritériumok

Márka keresés funkció az értékekkel kompatibilis alkotók megtalálásához

Kampányhaladás mutatók elérhetők

Betekintés a versenytársak marketingstratégiáiba

A Klear korlátai

A fizetési integrációk beállítása bonyolult lehet.

Nem a legjobb megoldás ultra-niche közönséggel rendelkező mikroinfluencerek megtalálásához.

Klear árak

Kérjen bemutatót, hogy árajánlatot kapjon!

Klear értékelések és vélemények

Capterra : 4,3/5 (10+ értékelés)

G2: 4,2/5 (több mint 280 értékelés)

8. BuzzSumo

A BuzzSumo támogatja az influencerek és a trendi tartalmak ötletalapú keresését. Azonosítsa és regisztrálja az influencereket az őszinte kapcsolatok, a hatókör és a tekintély tekintetében. A platform több mint 500 000 befolyásos újságíró adatbázisával is rendelkezik, akik stratégiai cikkekkel népszerűsíthetik márkáját.

A Tartalomelemző funkció segítségével megkapod a márkádhoz leginkább kapcsolódó, leggyakrabban megosztott tartalmak listáját. Válaszd a Legnépszerűbb megosztók lehetőséget, hogy felfedezd azokat az influencereket, akik jelentős befolyással rendelkeznek a területen.

Merüljön el mélyebben a retweetek átlagos számának vizsgálatával, hogy megismerje a tartalomkészítő közönségének elkötelezettségét. Ezekre az influencerekre kell összpontosítania, mivel ők nagyobb valószínűséggel tudják megszervezni a kívánt megjelenést. ?

Ha benchmarkingot végez, tartalomelemzési jelentések készítésével találja meg a megfelelő versenytársakat, és válassza ki azokat a stratégiákat, amelyek idővel nagyobb elkötelezettséget eredményeznek.

A BuzzSumo legjobb funkciói

Platformok közötti influencer-keresés

Újságírói adatbázist kínál

Az elkötelezettség alapú elemzés ideális a részletes influencer marketing kampányokhoz.

Lehetővé teszi az adatok CSV és Excel formátumban történő exportálását.

A BuzzSumo korlátai

Nem alkalmas alacsony tartalomköltségvetéssel rendelkező vállalkozások számára.

A felhasználói felület nem a legjobb ebben az influencer marketing szoftverek listájában.

BuzzSumo árak

Alap : 199 USD/hó egy felhasználónként

Tartalomkészítés : 249 USD/hó öt felhasználó esetén

PR és kommunikáció : 249 USD/hó öt felhasználó esetén

Csomag : 499 USD/hó 10 felhasználó esetén

Vállalati: 999 USD/hó 30 felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

BuzzSumo értékelések és vélemények

Capterra : 4,5/5 (130+ értékelés)

G2: 4,5/5 (100+ értékelés)

A legjobb kampányeredmények mérésére

9. Traackr

A Traackr kiváló eszköz a marketingkampányok sikerének mérésére tartalomkövetés, ROI-mérés, valamint influencerek és affiliate partnerek elkötelezettségének elemzése révén. Ezenkívül elemezheti, hogyan teljesít a márkája a versenytársakhoz képest.

A platform öt egyedi terméket kínál:

Növekedés: Influencerek bevonása Aktiválás: Tartalom-együttműködés és kapcsolattartás Mérés: A ROI, a referenciaértékek és a versenyképes teljesítmény nyomon követéséhez Optimalizálás: A költségvetés és a folyamatok optimalizálása érdekében Skálázás: Influencer programok skálázása globális adatkonszolidációval

Kövesse nyomon automatikusan a márka említéseit egy valós idejű, testreszabott feedben, hogy lássa, eléri-e a várt láthatóságot. Használja a betekintést és a közösségében legnépszerűbb hashtageket marketingstratégiáinak fejlesztéséhez. ?

A Traackr legjobb funkciói

ROI és benchmark elemzés

Automatikus említések követő

Átfogó influencer-kezelő eszközök

Lehetővé teszi az optimális költségvetés-elosztást

A Traackr korlátai

Időnkénti késések és hibák

A kampányok munkafolyamatai általában nehézkesek

Traackr árak

Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal

Traackr értékelések és vélemények

G2 : 4. 2/5 (240+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)

10. Influencity

Az Influencity egy másik, teljes körű eszköz influencerek kezelésére, marketingkampányok indítására és az eredmények mérésére. A Campaign Reports termékével professzionális módon ábrázolhatja a legfontosabb posztokról szóló betekintéseket és vázolhatja az influencer marketing eredményeit. ?‍?

Használj teljesen testreszabható jelentéseket, hogy bemutasd a kampányból származó kézzelfogható eredményeket a ROI és más megfelelő mutatók tekintetében. Válassz a különféle grafikonok, táblázatok, widgetek és adatpontok közül, hogy KPI-khez, termékekhez, kampányokhoz, márkákhoz és influencerekhez szabott jelentéseket készíts.

Az Influencity segítségével linkeken keresztül könnyedén megoszthatod a jelentéseket influencerekkel, beszállítókkal, befektetőkkel vagy más érdekelt felekkel.

Az Influencity legjobb funkciói

Testreszabható influencer marketing központ

Kiterjedt jelentési lehetőségek

Nyomon követhető KPI-k minden kampányhoz

Vizuális elsődleges irányítópult

Az Influencity korlátai

A szűrő eszköz lehetne intuitívabb.

Csak a YouTube, Instagram és TikTok támogatott.

Influencity árak

Egyedi : 98 USD/hó-tól

Alap : 168 USD/hó

Profi : 348 USD/hó

Üzleti: 698 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Influencity értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (150+ értékelés)

Capterra: 4. 2/5 (10 értékelés alatt)

Akár kisvállalkozást, akár nagyvállalatot vezet, a felsorolt influencer marketing eszközök segíthetnek új piaci területeket meghódítani és márkáját a csúcsra juttatni. Használja ezeket az eszközöket, hogy új alkotókat fedezzen fel és kampányait kiváló betekintéssel finomítsa.

Ha átfogó támogatást keres marketingtevékenységeihez, regisztráljon egy ingyenes ClickUp-fiókra. A platform nemcsak az influencerek kezelésében segít, hanem az egész marketingcsapat irányításában is! ?