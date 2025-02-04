10 AI eszköz feliratok készítéséhez közösségi média és videotartalmakhoz 2025-ben

Vannak olyan napok, amikor órákig bámulja az üres oldalt, és kétségbeesetten próbál megragadó, informatív feliratot készíteni?

Mi is jártunk már ebben a cipőben! A közösségi média feliratokhoz való inspiráció keresése valóban nehéz feladat.

Az AI szövegíró eszközök szövegíró asszisztensként működnek, személyre szabott, vonzó feliratokat írnak, amelyek célközönségednek szólnak.

Vicces egysoros poénok, megható történetek vagy éles, professzionális üzenetek – egy AI feliratgenerátor mindezt a töredékidő alatt elkészíti, mint amennyi időbe neked kerülne.

Javasoljuk azonban, hogy ezeket az eszközöket csak inspirációként használja. Bármennyire is fejlődött az AI, az emberi kreativitás pótolhatatlan.

Ennek fényében most bemutatjuk a tíz legjobb AI feliratgenerátort, hogy átfogó képet kapjon azok jellemzőiről és funkcióiról. Olvasson tovább!

Sok AI feliratgenerátor alkalmas erre a feladatra, de a megfelelő kiválasztásához éles szemre van szükség.

Íme néhány fontos szempont, amelyet figyelembe kell vennie:

A feliratok minősége: Ez nem megvitatható. Keressen olyan eszközt, amely számos stílusopciót kínál, az Instagramra szánt egysoros feliratoktól a LinkedInre szánt kifinomult szövegekig. A feliratoknak illeszkedniük kell a márka hangjához és a tartalom típusához, és fel kell kelteniük az olvasó figyelmét.

Személyre szabási lehetőségek: A legjobb AI-platform a feliratok létrehozásához lehetővé teszi a személyre szabást kulcsszavak, célcsoportok és akár márka hangnemre vonatkozó irányelvek segítségével.

Hashtag-javaslatok: Keressen olyan Keressen olyan közösségi média AI eszközt, amely releváns és trendi hashtageket javasol, hogy maximalizálja bejegyzésének láthatóságát.

Képfelismerés: Fontolja meg a képfelismerő képességekkel rendelkező eszközöket, amelyek elemzik a fényképeit, és a képeket kiegészítő feliratokat generálnak.

Felhasználóbarát felület : Feliratok készítésekor nem szeretné, hogy egy zavaros felület visszatartsa. Válasszon egy könnyen használható, intuitív elrendezésű és rövid tanulási görbével rendelkező : Feliratok készítésekor nem szeretné, hogy egy zavaros felület visszatartsa. Válasszon egy könnyen használható, intuitív elrendezésű és rövid tanulási görbével rendelkező AI-tartalomgenerátort

A tartalom hosszának rugalmassága: Az ideális Az ideális AI írási eszköznek képesnek kell lennie a kimeneti hosszúságának módosítására, hogy minden közösségi média platformhoz megfelelő feliratokat készíthessen.

Árak: Az AI feliratgenerátorok célja, hogy időt és pénzt takarítson meg Önnek. Értékelje az árak és a kínált funkciók tervét, hogy megtalálja a költségvetéséhez leginkább megfelelő eszközt.

Összegyűjtöttük a tíz legjobb AI feliratgeneráló eszközt, amelyek izgalmas funkciókkal rendelkeznek, és segítenek a feliratok tökéletes kidolgozásában.

Íme az általunk ajánlott eszközök:

1. ClickUp – A legjobb ingyenes AI feliratgenerátor

Használja a ClickUp Brain alkalmazást, hogy a blogok bekezdéseit vonzó feliratokká alakítsa át tartalmához.

A ClickUp az egyik legjobb és legismertebb all-in-one termelékenységi platform a piacon. AI-alapú eszközünk, a ClickUp Brain kiválóan alkalmas új feliratötletek létrehozására és a makacs írói blokk leküzdésére.

A célközönség, a márka hangja és a kívánt üzenet néhány apró információja alapján a ClickUp Brain vonzó, éleslátó feliratokat készíthet bármely közösségi média platformra, TikTokra vagy Instagramra.

Az AI írási asszisztens zökkenőmentesen integrálódik a teljes csomagba, segítve Önt a tartalom megalkotásában és összeállításában.

A ClickUp emellett AI-alapú gyorsválaszokkal is segíti rövid üzeneteit, okos, kontextust figyelembe vevő javaslatokkal, hogy az elkötelezettség soha ne csökkenjen.

A ClickUp Brain egyszerűsíti a sablonok létrehozását a ClickUp Tasks és a ClickUp Docs segítségével. Még a Clips felvételeiből is készít átiratokat.

A ClickUp Brain célja, hogy kutatásokon alapuló, minden igényét kielégítő promptokkal segítse a termelékenység növelését. Használja a legjobb AI-hackeket figyelemre méltó promptok, briefek, esettanulmányok, blogokhoz való vonzó tartalmak és projektleírások készítéséhez.

A ClickUp legjobb funkciói

Kiváló minőségű feliratok létrehozása : Készítsen kiváló minőségű közösségi média feliratokat, amelyek tükrözik márkájának hangját és növelik az elkötelezettséget.

Fejlett írási eszköz: AI írási eszköz rövid összefoglalók megírásához, értékesítési és marketing szövegek szerkesztéséhez, termékleírások, feliratok és rövid összefoglalók létrehozásához.

Több mint 1000 integráció : Egyszerűsítse a működést és javítsa az írási folyamatot útközben a számos ClickUp integrációval, amelyek zökkenőmentes működést biztosítanak a különböző platformokon.

Beépített helyesírás-ellenőrzés : Javítsd ki a helyesírási hibákat további bővítmények nélkül a platformon belül, hogy hibátlan szövegeket és márkás szövegeket írhass.

Sablonok: Általános sablonok jövőbeli felhasználásra, valamint speciálisabb sablonok, például a Általános sablonok jövőbeli felhasználásra, valamint speciálisabb sablonok, például a ClickUp közösségi média sablon.

Adatbiztonság: Megakadályozza az adatok felhasználását a modellképzéshez, és biztosítja adatai biztonságát a ClickUp Brain használata közben.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp közösségi média sablonja úgy lett kialakítva, hogy egy helyen segítsen kezelni a közösségi média jelenlétét.

A ClickUp korlátai

A számos integráció miatt meredek a tanulási görbe.

Ha nincs szüksége további közösségi média projektmenedzsment funkciókra, akkor a feliratok létrehozására specializálódott eszközök lehetnek a jobb választás.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

2. AISEO

via AISEO

Az AISEO egy hatékony, AI-alapú szövegíró asszisztens. A hagyományos AI-alapú feliratoktól abban különbözik, hogy egyedi és hasznos funkciókat kínál, például beépített fejlett parafrázis-készítőt és olvashatósági ellenőrzőt.

Az AISEO átfogalmazó eszköze akkor lehet hasznos, ha csak egy felirat különböző változatát szeretnéd több webhelyen közzétenni. Az átfogalmazás emellett világosabbá és tömörebbé teszi a mondataidat vagy bekezdéseidet.

Ez az eszköz a mondatszerkezet és a szókincs megváltoztatásával is segíthet a feliratok olvashatóságának javításában. A feliratokon kívül az AISEO közösségi média bejegyzéseket, termékleírásokat és blogbejegyzéseket is generálhat.

Az eszköz azt is állítja, hogy tartalma megkülönböztethetetlen az ember által írt tartalmaktól.

Az AISEO legjobb funkciói

Lehetőség a felhasználó által megadott kulcsszavak természetes beillesztésére a generált feliratokba

Több nyelven is képes tartalmat generálni

Megkönnyíti a feliratok hangjának testreszabását.

Kiterjedt könyvtár hasznos sablonokkal

AISEO korlátai

Esetenként ténylegesen helytelen információkat generál.

Az árak magasabbak, mint a versenytársaké.

AISEO árak

Ingyenes csomag

Grow tervezet: 24 dollár havonta

Árkategória: 44 dollár havonta

Csapatcsomag: 99 dollár havonta

AISEO értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (30+ szavazat)

3. Copy. ai

A Copy. ai egy funkciókban gazdag feliratgeneráló eszköz, amely megérti az elkötelezettség nyelvét. Mondjon el neki egy kicsit a márkájáról vagy az üzenetről, amelyet közvetíteni szeretne, és az eszköz számos feliratot fog javasolni – a szokatlan és laza feliratoktól a kifinomult és professzionális feliratokig.

Csak néhány kattintással rengeteg lehetőség áll rendelkezésére, amelyekkel felkeltheti közönsége figyelmét és beszélgetést indíthat el, ha Instagram-eszközökkel szeretné növelni jelenlétét.

A Copy. ai egy rendkívül sokoldalú eszköz, amely mindenre képes, a játékos Instagram-feliratok generálásától a gondolatébresztő LinkedIn-kérdésekig. Emellett biztosítja a hangvétel következetességét, miközben megőrzi az egyes platformokhoz szükséges egyedi hangszínt.

A Copy. ai nagyobb hangsúlyt fektet az olyan csatornákra, mint az Instagram. Számos sablonnal rendelkezik a figyelemfelkeltő feliratok létrehozásához, beleértve a videókhoz és képekhez külön sablonokat is.

A Copy.ai legjobb funkciói

Töltsd fel a fotódat, és másodpercek alatt AI-alapú feliratot generálhatunk hozzá.

A fejlett képelemzés figyelembe veszi a jelenlegi trendeket, hogy olyan feliratokat generáljon, amelyek maximalizálják az elkötelezettséget.

A ingyenes verzióban széles hangszínválaszték áll rendelkezésre.

Pontos, kontextusérzékeny feliratokat generál

Copy.ai korlátai

Az ingyenes felhasználók havonta csak 2000 szót generálhatnak.

Néhány panasz érkezett az ügyfélszolgálatukkal kapcsolatban.

Copy. ai árak

Örökre ingyenes

Pro csomag: 49 dollár havonta

Csapatcsomag: 249 dollár havonta

Vállalati csomag: Egyedi árazás

Copy. ai értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (150+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (60 értékelés)

4. Pallyy – A legjobb Instagram-felirat-generátor

via Pallyy

A Pallyy egy okos Instagram-feliratgenerátor, amely túlmutat a általános javaslatokon. Azonnal szellemes és vonzó feliratokat talál ki, amelyek tökéletesen illeszkednek a bejegyzésed kontextusához bármely közösségi média platformon, nem csak az Instagramon.

A Pallyy nem egy univerzális megoldás. Mondd el az eszköznek, miről posztolsz (a hashtagek és a kulcsszavak itt csodákat tesznek), és az olyan feliratokat generál, amelyek közvetlenül a tartalmadhoz kapcsolódnak.

A feliratok generálása mellett a Pallyy egy teljes körű közösségi média menedzsment platform. Minden olyan funkcióval rendelkezik, amelyet egy teljes értékű közösségi média menedzsment eszköztől elvárhat, például közösségi média monitorozás és közösségi média figyelés. Ezek közé tartozik a több platformra történő ütemezett bejegyzések közzététele, üzenetekre való válaszadás és mélyreható elemzések.

A Pallyy felhasználóbarát felülete megkönnyíti a navigációt, még a kezdők számára is. A Pallyy kreatív javaslatai inspirálhatnak és sok lájkot hozhatnak, ha elakadsz a közösségi média feliratok írásában.

A Pallyy legjobb funkciói

A feliratgenerátor integrálva van a Pallyy közösségi média bejegyzések ütemezésének munkafolyamatába.

A felhasználóknak nem kell bejelentkezniük.

Automatikusan javasolhat akár 30 releváns hashtagot a felirat mellé.

A Pallyy korlátai

A felhasználók több testreszabási lehetőséget szeretnének

Ez nem a legjobb megoldás azoknak a felhasználóknak, akik kontextusspecifikus vagy niche feliratokat keresnek.

Pallyy árak

Örökre ingyenes

Prémium csomag: 18 dollár havonta

Pallyy értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,6/5 (60+ szavazat)

5. StoryLab

via StoryLab

A StoryLab AI-alapú közösségi média feliratgenerátorával kiváló minőségű és vonzó feliratokat hozhat létre közösségi média fiókjaihoz. A program a történetspecifikus funkciókra és az interaktív elemekre, például szavazásokra és kvízekre összpontosít.

A StoryLab közösségi média felirat-generátora előre beállított, pontos írásstílusokkal rendelkezik, például professzionális, meggyőző, pimasz, merész és még sok más. Ez a stilisztikai választék lehetővé teszi, hogy olyan feliratokat készítsen, amelyek rezonálnak a márkájával és a közönségével.

Az egyszerű felhasználói felület megkönnyíti a használatát; ez az eszköz gyakorlatilag nem igényel tanulási időt.

A StoryLab legjobb funkciói

Számos különböző írásstílust támogat

Egyszerű, minimalista és intuitív felhasználói felülettel rendelkezik.

Több platform támogatása

Meglehetősen egyszerű utasításokból kreatív feliratokat generál.

A StoryLab korlátai

A figyelemelterelő hirdetések rontják az élményt

A versenytársak hasonló áron több funkciót kínálnak.

StoryLab árak

Havonta öt ingyenes futtatás

Unlimited Plus csomag: 19 dollár havonta

StoryLab értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

6. Hypotenuse AI

via Hypotenuse AI

A Hypotenuse AI közösségi média felirat-generátora kiemelkedik a tömegből, mivel kontextus-specifikus, emberhez hasonló feliratokra összpontosít.

A Hypotenuse AI-t alapjaitól kezdve SEO-csapatok, e-kereskedelmi márkák és vállalkozások számára fejlesztették ki, és segítségével a feliratok mellett blogbejegyzéseket, termékleírásokat, közösségi média bejegyzéseket, hirdetéseket és még sok mást is könnyedén létrehozhatsz.

A Hypotenuse AI-t olyan neves márkák használják és bíznak benne, mint a YCombinator, a Vodafone, a Blue Zone Sports, a Qatar Airways és a Dell.

Ez az eszköz azért kiemelkedő, mert az AI-t úgy képezi, hogy megértse a márkád hangját, amikor megadod az írási és márkairányelveket. Az eredmény? Hihetetlenül személyre szabott és egyedi tartalmat kapsz.

A Hypotenuse AI legjobb funkciói

Az AI-modell olyan feliratokkal látja el Önt, amelyek illeszkednek a márkája hangjához.

Kép-felirat szolgáltatást nyújt

Lehetővé teszi, hogy megtekintse, hogyan fog kinézni a felirat az Instagram- vagy TikTok-bejegyzésein, mielőtt közzéteszi őket.

Speciális funkciók, mint például a tömeges feliratgenerálás, az automatizált SEO-optimalizálás és a PIM-ekkel való közvetlen integrációk az e-kereskedelmi márkák igényeit szolgálják.

A beépített plágiumellenőrzés biztosítja, hogy a generált feliratok egyediek legyenek a márkád számára.

A Hypotenuse AI korlátai

Nincs ingyenes próba verzió egyéni felhasználók számára

Viszonylag meredek tanulási görbe

Hypotenuse AI árak

Egyéni csomag: 24 dollár havonta

Csapatok terv : 49 dollár havonta

Vállalati csomag: Egyedi árazás

Hypotenuse AI értékelések és vélemények

G2: 4,7 (15+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

7. Jasper

via Jasper

A Jasper egy sokoldalú és dinamikus AI-alapú tartalomkészítő eszköz. Az Instagram-feliratok mellett a Jasper azonnal kiváló minőségű szövegeket tud készíteni közösségi média csatornákra, valamint e-mailekre és blogokra.

A Jasper felhasználóbarát Photo Post Captions sablonjaival különböző nyelveken készíthetsz vonzó közösségi média tartalmakat.

A Jasper segítségével több platformon is elindíthat és koordinálhat közösségi média tartalmakat, miközben márkájának üzenete konzisztens marad. A Jasper emellett márkájához illeszkedő AI-támogatást is nyújt, hogy útközben is gyorsan márkájához illeszkedő tartalmakat készíthessen.

A Jasper legjobb funkciói

Erős integráció a Google Workspace-szel

Különböző közönségek, formátumok és nyelvek igényeihez igazodó, adaptív tartalmakat hoz létre, miközben megőrzi a márka hangját.

Lehetővé teszi teljes közösségi média kampányok kezelését.

Multimodális AI modellek, amelyek a felirataidhoz illeszkedő vizuális tartalmakat hoznak létre.

Jasper korlátai

Az ingyenes verzió testreszabhatósága korlátozott, és a felhasználók többet szeretnének.

Nem a legjobb a technikai, részletekre összpontosító feliratok készítésében, néha pontatlan lehet.

Jasper árak

Ingyenes próba

Creator tervezet : 39 dollár havonta

Pro csomag : 59 dollár havonta

Üzleti terv: Egyedi árazás

Jasper értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1800+ szavazat)

8. SocialBee

via SocialBee

A SocialBee egy optimális eszköz konzisztens, kreatív és produktív közösségi média feliratok készítéséhez. Számos, olyan közösségi platformokra szabott sablonokat kínál, mint a LinkedIn, a Pinterest, a TikTok és más népszerű platformok.

A SocialBee segítségével a kiterjedt sablonokból állíthatja össze feliratait, és megadhatja a kívánt hangnemet, a hozzávetőleges szószámot, a bejegyzések számát és egyéb paramétereket. Ez az intelligens eszköz megkönnyíti a munkáját azzal is, hogy automatikusan generálja a bejegyzéséhez megfelelő hashtageket.

Az Instagram-feliratok generálása mellett a SocialBee fejlett közösségi média menedzsment és vizuális tartalom generálási funkciókat is kínál.

A SocialBee legjobb funkciói

Lehetőség többféle változat létrehozására és azok szükség szerinti módosítására

A hashtag-kezelő automatikusan hozzáadja a releváns hashtageket és emojikat a közösségi média feliratokhoz.

A SocialBee Copilot ajánlja a legjobb platformokat és posztolási időpontokat a tartalmak közzétételéhez.

Elemezi a közzétett tartalmak teljesítménymutatóit, hogy betekintést nyújtson az elkötelezettségbe.

A SocialBee korlátai

Sok felhasználó találkozott problémákkal az ütemezéssel kapcsolatban.

A tömeges feliratgenerálás nem az erőssége.

SocialBee árak

14 napos ingyenes próba

Bootstrap tervezet : 29 dollár havonta

Accelerate tervezet : 49 dollár havonta

Pro csomag: 99 dollár havonta

SocialBee értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (35+ szavazat)

9. SocialBu

via SocialBu

A versenytársaival ellentétben a SocialBu ingyenes AI feliratgenerátora nem igényel hosszadalmas regisztrációs folyamatot vagy hitelkártyaadatok megadását a korlátlan használathoz. Ez teszi a SocialBu használatát az egyik legegyszerűbb módszerré a vonzó és egyedi közösségi média feliratok létrehozásához.

A SocialBu kiváló minőségű, személyre szabott Instagram-feliratokat generál azáltal, hogy a megadott fotót, videót vagy szöveges leírást szabadalmaztatott AI algoritmusokon futtatja át. Az eszköz figyelembe veszi a tartalom hangulatát, témáját és kontextusát, hogy pontos, releváns feliratokat generáljon.

A feliratok generálása mellett a SocialBu mestere a teljes hosszúságú bejegyzések, a Text2img promptok, a blogbejegyzések és az idézetek generálásának is az AI segítségével. Ez egy ügyes eszköz menedzserek számára, amely számos hasznos közösségi média kezelési funkcióval rendelkezik, például egy közösségi média tartalom naptárral.

A SocialBu legjobb funkciói

Zökkenőmentes, hatékony és szórakoztató felirat-készítési folyamat

Az AI-alapú tartalomgenerálás teljesen ingyenes.

Egyszerű és tiszta felület; nincs bosszantó fizetési vagy regisztrációs emlékeztető.

Számos posztütemezéssel kapcsolatos opcióval rendelkezik.

A SocialBu korlátai

A legszükségesebb funkciók, nem tartalmazza a fejlett szintű funkciókat.

A képalapú feliratgenerálás vagy sikerül, vagy nem

SocialBu árak

Örökre ingyenes

Alapcsomag : 19 dollár havonta

Szuper csomag: 59 dollár havonta

Supreme csomag: 199 dollár havonta

SocialBu értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,4/5 (50 értékelés)

10. Anyword

Kép forrása: Anyword

Az Anyword egy hatékony, sokfunkciós AI feliratgenerátor, amely a közösségi média marketing igényeinek kielégítésére szolgál. Ez az eszköz a GPT-4 architektúrát használja, és olyan platformokhoz készít vonzó, figyelemfelkeltő feliratokat, mint a Facebook, Instagram, LinkedIn, X és mások.

Az Anyword kiválóan teljesít a precíz célzásban. Erősíti márkaidentitását és közönségadatait, és olyan feliratokat generál, amelyek közvetlenül a célpiacához szólnak. Emojikkal és hashtagekkel ellátott közösségi média bejegyzéseket is létrehozhat, hogy maximalizálja az elkötelezettséget és az elérés hatékonyságát.

Az Anyword segítségével egyszerűen összeállíthat személyre szabott, egyedi tartalmakat az ideális ügyfélprofiljának megfelelően, csupán egy prompt beírásával.

Az Anyword legjobb funkciói

A teljesítmény-előrejelzés elemzi a feliratok becsült teljesítményét, így a posztolás előtt kiválaszthatja a legjobban teljesítő változatokat.

Zökkenőmentes integráció a ChatGPT, Notion, HubSpot és más AI eszközökkel

Lehetővé teszi, hogy egy helyen kezelje márkájának üzeneteit, hangnemét és közönségre vonatkozó irányelveit.

Reagáló és intuitív felirat-készítési munkafolyamat

Anyword korlátai

Az árak a magasabb kategóriába tartoznak.

Az AI időnként pontatlan eredményeket generál.

Anyword árak

Starter csomag: 49 dollár havonta

Adatvezérelt terv: 99 dollár havonta

Üzleti terv : 499 dollár havonta

Vállalati csomag: Egyedi árazás

Anyword értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (1100+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (350+ szavazat)

Írja meg következő menő feliratát a ClickUp segítségével

Az AI-alapú tartalomkészítő eszközök, különösen az AI-alapú feliratgenerátorok megváltoztatták a marketingesek és a közösségi média menedzserek tartalomkészítési és közzétételi munkafolyamatait. Ezek az eszközök lehetővé tették, hogy másodpercek alatt kreatív és vonzó feliratokat hozzanak létre mindenféle közösségi bejegyzéshez.

Az AI-alapú segítőkkel, akik az írási feladatokat végzik, a közösségi média menedzserek más területeken jobb eredmények elérésére koncentrálhatnak.

Nem tudja, hol kezdje? A ClickUp megoldja ezt a dilemmát egy olyan sokoldalú megoldással, amely minden igényét kielégíti. A megfelelő eszközzel a rendelkezésére áll, kihasználhatja a tartalmat, hogy elérje mindazt, amit szeretne. Könnyű elkezdeni, és ígérjük, hogy sokkal többet fog használni, mint csak feliratokhoz. ?

Kezdje el ingyenesen használni a ClickUp alkalmazást.