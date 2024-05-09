Útmutató az AI használatához a tartalommarketingben 2025-ben

A mesterséges intelligencia átalakítja a marketingesek marketingtartalom-készítési és -hasznosítási módszereit. A HubSpot felmérése szerint a marketingesek 83%-a szerint az AI használata segít nekik több tartalmat előállítani, mint anélkül.

Az AI-t új tartalmak létrehozására, meglévő tartalmak szerkesztésére vagy átfogalmazására, tartalomvázlatok elkészítésére, kulcsszavak kutatására, adatok elemzésére és a tartalomgyártás racionalizálására használják.

Az AI tartalommarketingben való felhasználásának módjai számtalanok. Azonban a tartalommarketingesek legnagyobb kihívása manapság az, hogy az AI tartalomkészítő eszközök nem képesek olyan személyes, beszélgető jellegű és pontos eredményeket produkálni, mint az emberi tartalom.

Mégis, a mesterséges intelligencia értékes szövetséges, amely időt és energiát takaríthat meg a tartalommarketingeseknek. Olvassa el, hogyan használhatja helyesen az AI-t a tartalommarketingben. Megosztunk néhány tippet és trükköt is, amelyeket a saját tartalomcsapatunk használ a minőség fenntartása és a tartalomkészítés bővítése érdekében. De először is, nézzük át az alapokat.

Az AI megértése a tartalommarketingben

A legegyszerűbb értelemben a mesterséges intelligencia szoftverekben vagy gépekben szimulálja az emberhez hasonló intelligenciát. Ez lehetővé teszi a gépek számára, hogy olyan feladatokat végezzenek, amelyeket hagyományosan csak az emberek tudtak elvégezni, például tanuljanak a múltbeli viselkedésből vagy stratégiai döntéseket hozzanak.

A természetes nyelvfeldolgozás (NLP) az AI azon képességét jelenti, hogy feldolgozza és megértse az emberi nyelvet, mind a beszélt, mind az írott formában. Ez lehetővé teszi számára tartalom létrehozását, szerkesztését, átfogalmazását, személyre szabását, összefoglalását vagy fordítását.

Az emberek beszédének és írásának megértése révén az AI nagy pontossággal szinte emberhez hasonló tartalmakat tud létrehozni.

Az AI egyik ága, az úgynevezett generatív AI, ma már széles körben használatos az AI által létrehozott tartalmak fejlesztésében.

Az olyan eszközök, mint a ChatGPT és a Jasper, leegyszerűsítették a tartalomkészítési folyamatot azzal, hogy segítik a marketingeseket ötletek kidolgozásában, vázlatok készítésében, vagy akár tartalom írásában is, és mindezt másodpercek alatt, nem pedig órák alatt.

A korábban idézett HubSpot-felmérés szerint a marketingesek elsősorban a következő módszerekkel építik be az AI-t marketingkampányaikba:

Hogyan használják a marketingesek a generatív mesterséges intelligenciát a tartalomkészítéshez a HubSpot segítségével

Bár számos felhasználási lehetőség létezik, az AI által generált tartalom néhány aggályt is felvet, például az eredetiség kérdését. Mivel az AI a meglévő adatokat használja a tartalom létrehozásához, az AI-tartalom valóban eredeti vagy plágium?

Emellett számos AI-tartalomfelismerő eszköz szinte pontosan felismeri az AI-tartalmakat. Ez azt jelenti, hogy még mindig jelentős különbség van az AI és az emberi tartalmak között? Használhatják-e a tartalommarketingesek az AI-t a tartalommarketingben?

A rövid válasz: „igen”. A legtöbb marketinges felismeri ezeket az aggályokat, és az AI-t a hatékonyság növelésére használja, ahelyett, hogy 100%-ban AI által generált tartalmat használna. A kulcs az AI és az emberi beavatkozás közötti egyensúly megtalálása.

Hogyan használjuk az AI-t a tartalommarketingben?

Vessünk egy pillantást a tartalommarketingesek által az AI használatára, valamint annak előnyeire és hátrányaira. Ha még nem tudja, hogyan használhatja az AI-t a tartalommarketingben, ez inspirálhatja Önt.

Akkor lássunk is hozzá!

Az AI használata tartalomkutatáshoz és ötletek generálásához

Az AI egyik legfontosabb felhasználási területe a tartalommarketingben a tartalmi ötletek generálása.

Íme néhány módszer az AI tartalomkutatás célú felhasználására:

Kérje meg az AI-t, hogy keresse meg a legnépszerűbb témákat különböző forrásokból, például keresőmotorokból és közösségi média csatornákból származó hatalmas online adatok elemzésével.

Hagyja, hogy az AI SEO eszközök témákat generáljanak konkrét kulcsszavakhoz a felhasználói szándék és a SERP (keresőmotorok találati oldalai) elemzése alapján, hogy jobb keresőmotor-helyezést érjen el.

Használja az AI tartalommarketing eszközöket, hogy részletes vázlatokat készítsen blogbejegyzésekhez, e-könyvekhez vagy bármilyen más típusú tartalomhoz.

Használja az AI-eszközöket, hogy tanulmányozza versenytársai tartalmi stratégiáit és betekintést nyerjen azokba.

A ClickUp Brain a ClickUp all-in-one AI megoldása, amely a tartalommarketing különböző területein nyújt segítséget.

Használja a ClickUp Content Idea Generator alkalmazást, hogy a célközönség és a kulcsszavakhoz hasonló beviteli paraméterek alapján friss ötletek tárházát kapja.

Ezután válaszd ki az üzleted szempontjából legrelevánsabb ötleteket, és a ClickUp tartalomterv-sablon segítségével készíts tartalomütemtervet.

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp tartalomterv-sablont a tartalomcsatorna kezeléséhez és a tartalom közzétételi ütemterv megtervezéséhez.

Kilenc egyéni mezője és négy egyéni nézetével szervezheti tartalmát a létrehozástól a közzétételig. Használja részletes szerkesztői naptár készítéséhez.

Miután brainstormingot tartott és összeállította az ötleteket a Docsban, használja a Tartalomterv nézetet az összes létrehozandó tartalom áttekintéséhez, és a Tartalomnaptár nézetet a közzétételi ütemterv kéznél tartásához. Használhatja az Jóváhagyási tábla nézetet is, hogy megossza a tartalomötleteket az érintettekkel jóváhagyás céljából.

Töltse le ezt a sablont Tervezd meg tartalmadat könnyedén a ClickUp tartalomnaptár sablonjával!

Alternatív megoldásként használhatja a ClickUp tartalomnaptárt is, és szervezheti a bejegyzéseket állapot szerint, például Ütemezett, Felülvizsgálat alatt, Közzétett stb. Ezt a mappasablont testreszabhatja a csapata folyamataihoz. Lehetővé teszi továbbá a tartalomnaptár különböző formátumokban való megtekintését, például naptár, idővonal és táblázat nézetben.

Töltse le ezt a sablont Készítsen listát az egy adott időszakon belül közzéteendő tartalmakról, és készítsen részletes tartalmi tervet a ClickUp tartalomnaptár-sablon segítségével.

A ClickUp naptár sablon egy listanézetet biztosít, amely lehetővé teszi, hogy egy pillantással megtekintse az egy hétre vagy egy hónapra tervezett összes tartalmat.

Segítségével részletes képet kaphat a heti tartalomnaptáráról. Ezenkívül nyomon követheti a jóváhagyási státuszt, a közzététel dátumát és az egyes tartalmakhoz kapcsolódó konkrét tartalmi pilléreket.

Olvassa el még: 10 ingyenes tartalomnaptár-sablon a közösségi médiához és blogokhoz 2024-ben

Tartalom létrehozása generatív AI segítségével

A generatív AI különböző típusú tartalmakat tud létrehozni, a blogbejegyzésektől és e-mailektől kezdve gyakorlatilag bármilyen marketingtartalomig. Így hozhat létre részletes blogvázlatot a ClickUp Brain segítségével:

Próbáld ki a ClickUp Brain-t! Készíts blogvázlatokat másodpercek alatt a ClickUp Brain segítségével

Sok marketinges azonban inkább az első vázlat elkészítéséhez használja, majd emberi írók és szerkesztők finomítják tovább. Ez biztosítja, hogy a tartalom gyorsan elkészüljön, de mégis emberi érintéssel és pontossággal rendelkezzen.

Ha olyan AI-alapú tartalomgenerátort keres, amely pontos, emberhez hasonló tartalmakat hoz létre, akkor a ClickUp Brain pontosan az, amire szüksége van.

Az Al Writer for Work segít Önnek szerepkörspecifikus tartalmakat létrehozni, a blogbejegyzésektől a közösségi médiában megosztott bejegyzésekhez tartozó vonzó feliratokig.

Készíts teljes blogbejegyzéseket konkrét utasítások alapján a ClickUp Brain segítségével

Hasznos lehet tartalom sablonok létrehozásához is, amelyeket többször is felhasználhatsz. Ezzel még több időt takaríthatsz meg, mivel nem kell minden alkalommal elölről kezdened.

Tartalom összefoglalása, átfogalmazása vagy módosítása AI segítségével

Az AI írási eszközök nemcsak új tartalom létrehozására, hanem tartalom módosítására is használhatók. Ez magában foglalhatja a tartalom összefoglalását, más hangnemben vagy stílusban történő átfogalmazását, vagy akár a tartalom átírását is.

A ClickUp Brain például gyorsan és pontosan összefoglalja a szálakat és a hosszú tartalmakat könnyen emészthető darabokra. Emellett szerkeszti a tartalmakat, hogy kijavítsa a nyelvtani hibákat és javítsa az olvashatóságot.

Próbálja ki az AI Summary-t ClickUp AI összefoglaló a dokumentumokhoz

A ClickUp Brain AI Writer segítségével finomíthatja tartalmát. Íme egy példa:

Próbáld ki a ClickUp Brain-t! Szabadulj meg a felesleges szakzsargontól, és finomítsd írási stílusodat a ClickUp Brain segítségével!

Hogyan javítja az AI a keresőmotorok optimalizálását?

Az AI tartalommarketing eszközök a SEO-hoz is hozzájárulnak, mivel segítenek a kulcsszavak kutatásában, a versenytársak elemzésében és más, a tartalmi stratégiához elengedhetetlen, időigényes feladatokban.

Próbáld ki a ClickUp Brain-t! Kérdezze meg a ClickUp AI Writerét, hogy adjon kulcsszóötleteket!

Íme néhány a mesterséges intelligencia SEO-ban való felhasználásának számos példája közül:

Az AI algoritmusok hatalmas adatmennyiségeket vizsgálnak át, hogy megtalálják a tartalom létrehozásához releváns kulcsszavakat .

Az AI elemzi és ellenőrzi a tartalmat , hogy felmérje, mennyire SEO-barát és megfelel-e a SERP szándékának.

A legjobb linképítő eszközök mesterséges intelligenciát használnak a hiteles webhelyek, a megszakadt linkek és a kulcsszavak hiányosságainak felkutatásához a visszalinkelések építése érdekében.

A SEO audit eszközök szintén kihasználják az AI erejét, hogy mélyreható auditokat végezzenek egy weboldalon, és személyre szabott SEO ajánlásokat adjanak.

Az AI egyik leggyakoribb felhasználási területe a SEO-ban a versenytársak elemzése, SEO-stratégiák ajánlása és a tartalmi hiányosságok azonosítása.

Összességében az AI a SEO szinte minden területén segítséget nyújt, és segít felhasználóbarát és SEO-barát tartalmak létrehozásában nagy léptékben.

Használja ki az AI eszközöket a tartalomkészítési folyamat felgyorsításához, és a ClickUp tartalomgyártási skálázási sablonját a folyamat racionalizálásához. A ClickUp tartalomcsapata ugyanezt használta blogjuk gyártásának kezeléséhez és skálázásához!

Töltse le ezt a sablont Hozzon létre feladatokat minden egyes tartalomhoz, és szervezze meg tartalomkészítési munkáját a ClickUp tartalomgyártási skálázási sablon segítségével.

Alkalmazza ezt a mappasablont a munkaterületén, hogy megtervezhesse a tartalomgyártást és a publikálást. Számos egyedi mezőt tartalmaz, például a Draft URL (a könnyű szerkesztés és jóváhagyás érdekében), a Blog Brief URL (a brief könnyű elérése érdekében), a Writer Source (több szerző tartalmának nyomon követése érdekében) stb. Lehetővé teszi a tartalomgyártás havi bontásban történő megtekintését; a publikálás után a bejegyzések külön naptárnézetben is megtekinthetők.

Az AI előnyei és kihívásai a tartalomkészítésben

Bár az AI számos előnyt kínál a tartalommarketingesek számára, aggályokat és kihívásokat is felvet. Ismerjük meg az AI tartalommarketingben való használatának mindkét aspektusát, hogy felmérhessük, vajon az előnyök meghaladják-e a hátrányokat.

Előnyök

Íme néhány fontos előnye az AI használatának a tartalomkészítésben.

Gyorsaság és hatékonyság : Az AI írási eszközök felgyorsítják a tartalomfejlesztési folyamatot, és másodpercek alatt segítenek kutatásokon alapuló tartalmak létrehozásában.

Következetesség : Az AI és a gépi tanulási algoritmusok előre meghatározott szabályok és korábbi adatok alapján működnek, és következetes eredményeket szolgáltatnak, amíg a paraméterek változatlanok maradnak.

Skálázhatóság: A tartalomkészítésben és a sebességben való számos alkalmazásával az AI segít gyorsan felgyorsítani tartalomkészítési erőfeszítéseit.

Kihívások

Eddig megállapítottuk, hogy az AI gyorsabbá és kényelmesebbé teszi a tartalomkészítést. Az AI-alapú tartalomkészítő eszközök használatával azonban számos kihívás is jár. Ezeket röviden áttekintjük.

Változás a munkafolyamatban : Az AI bevonása a folyamatba megköveteli a munkamódszerek megváltoztatását és az AI és az emberi beavatkozás közötti egyensúly fenntartását. Ez az egyensúly nehéz lehet, és némi kísérletezésre van szükség, hogy kiderüljön, mi működik a legjobban egy adott helyzetben.

A pontosság és a megbízhatóság biztosítása : Az AI online kereshet információkat, és azok alapján készíthet tartalmakat, de ezek ellenőrzéséhez gyakran emberi beavatkozásra van szükség. Nem minden online elérhető információ pontos, és az AI-tartalmak sem feltétlenül 100%-osan megbízhatóak.

Etikai szempontok : Az AI tartalomalkotásban való felhasználásával kapcsolatos egyik legnagyobb aggály az, hogy hiányzik belőle az emberi érintés. Az AI-t tartalommarketingben használók számára elsődleges fontosságú, hogy az AI ne helyettesítse az embereket, hanem segítse őket.

Az elfogultság elkerülése: Mivel az AI a képzési adatokra támaszkodik, az AI használatával kapcsolatos egyik legnagyobb félelem az, hogy hajlamos lehet az elfogultságra. Ha ezt nem ellenőrzik, az a társadalomban már meglévő előítéletek terjedéséhez vezethet.

Összefoglalva: ha megérti és kezelni tudja az AI-vel kapcsolatos kihívásokat, akkor ez egy hatékony eszköz lehet a tartalommarketing tevékenységének fellendítéséhez.

AI tartalomstratégia: felhasználási esetek és példák

Már bemutattuk az AI tartalommarketingben való hasznosításának különböző módjait. Most pedig nézzünk meg néhány valós alkalmazást és példát, amelyek segítenek Önnek a tartalommarketing stratégiájának kidolgozásában.

Tartalomötletek

Az AI néhány gyakorlati alkalmazási példája a tartalomtervezésben:

Releváns kulcsszavak és trendi témák kutatása a tartalomkészítéshez

Tartalomösszefoglalók elkészítése írók vagy influencerek számára

Részletes tartalmi vázlatok készítése SERP-kutatás alapján

A versenytársak stratégiáinak és tartalmainak elemzése tartalmi ötletek ajánlásához

Az online és a közösségi média trendjeinek figyelemmel kísérése a trendi témák vagy hashtagek megtalálása érdekében a közösségi média AI-eszközeinek segítségével

Közönségkutatás végzése személyre szabott tartalmi stratégiák kidolgozása érdekében

Több forrásból származó tartalom összeállítása hírlevelekhez vagy listákhoz

Példa: AI-alapú tartalomtervek a tartalomtervezéshez (Kasasa) A Kasasa pénzügyi szolgáltató vállalatnak nehézséget okozott a tartalomkészítés racionalizálása és a weboldal tekintélyének megteremtése. Az AI-vállalat MarketMuse-szal együttműködve magas színvonalú, hiteles tartalmakat hozott létre AI-alapú tartalmi összefoglalók alapján. Az eredmény? 92 %-kal több organikus forgalom az előző évhez képest, 83 %-os növekedés a kulcsszavak rangsorában és 28 %-kal több időt töltöttek az oldalon.

Tanulság: Használjon tartalommarketing stratégiai sablonokat AI eszközökkel, hogy gyorsan elkészíthesse a kiváló eredményeket hozó, szilárd tartalmi tervet.

Tartalomkészítés

Íme néhány valós példa az AI használatára a tartalomkészítésben.

Mélyreható blogbejegyzések, cikkek, esettanulmányok és egyéb hosszú formátumú tartalmak automatikus generálása

Vonzó e-mail szövegek és tárgymezők írása

Képek és videók létrehozása AI-parancsok alapján

Szöveg videóvá alakítása AI eszközök segítségével

Promptok használata az AI szövegíró eszközökkel marketing szövegek és közösségi média tartalmak generálásához

AI használata összefoglalók, feliratok és átiratok létrehozásához

Példa: AI videókészítés (Dixa) A Dixa, egy ügyfélszolgálati szoftvercég, a Synthesia mesterséges intelligencia videógeneráló eszközt használja új ügyfelek betanítására szolgáló ügyfél-bevezető videók készítéséhez. A mesterséges intelligencia használata harmadával csökkentette a hagyományos hangalámondásos videók készítésére fordított időt. Ehelyett a cég most mesterséges intelligencia avatarokat és sablonokat használ a videók nagy léptékű készítéséhez.

Tanulság: Használjon AI által generált tartalom sablonokat a tartalomkészítési folyamat egyszerűsítéséhez és felgyorsításához.

Tartalomoptimalizálás

Íme néhány gyakorlati módszer, amellyel az AI segítségével optimalizálhatja a meglévő tartalmakat.

Írásjelek és gyakori nyelvtani hibák javítása

Az olvashatóság, a hangnem, a szerkezet és a kulcsszavak optimalizálása

Képoptimalizálás, beleértve a kulcsszavakban gazdag leírásokat és alternatív szövegeket, valamint a képek tömörítését.

A/B tesztelés különböző elemek összehasonlításához és annak megértéséhez, hogy mi működik a legjobban egy adott közönség számára

A tartalom hosszabbá vagy rövidebbé tétele, hangnemének megváltoztatása vagy átfogalmazása

Szövegek vagy videók több nyelvre történő fordítása

Példa: AI e-mail tesztelés és optimalizálás a Goosehead Insurance által A biztosítótársaság a Jasper nevű AI-tartalomkészítő eszközt használta személyre szabott e-mailek létrehozására és tesztelésére, hogy javítsa az e-mailek hatékonyságát és a konverziós arányt. Az eredmény az e-mailek kattintási arányának 22%-os növekedése volt.

Tanulság: Az AI-t ne csak új tartalom létrehozására használja, hanem a meglévő tartalom javítására is. Használja az AI-eszközöket a nyelv javítására, konverziós tesztelésre, képjavításra, fordításra és egyebekre

Az AI jövője a tartalommarketingben

Az AI technológia fejlődésével egyre szélesebb körben fogják alkalmazni, és a tartalomkészítés munkafolyamatának szerves részévé válik.

A természetes nyelvfeldolgozás és a gépi tanulás terén elért fejlődésnek köszönhetően az AI-tartalom egyre inkább megközelíti az emberi tartalmat. A legtöbb marketinges az AI-t elsősorban az első vázlatok elkészítéséhez vagy a tartalom finomításához használja, nem pedig a tartalom teljes körű létrehozásához.

Ez valószínűleg megváltozik, ahogy az AI-tartalom egyre jobbá és emberibbé válik.

Egyes új AI-technológiák forradalmasíthatják a tartalomkészítést a jövőben. Nézzük meg röviden néhányat közülük.

Prediktív elemzés és ajánló motorok : Az AI pontosan megjósolja a tartalomtrendeket és a felhasználók böngészési szokásait. Ez segít a vállalkozásoknak abban, hogy a webhely látogatóinak személyre szabott tartalmi ajánlásokat tegyenek.

Vizuális AI : Az AI technológia javulni fog a vizuális tartalmak elemzésében és megértésében. Ez felhasználható arra, hogy képekből és videókból információkat nyerjenek ki, és a vizuális tartalmakat optimalizálják a jobb teljesítmény érdekében.

Generatív AI-modellek : Az olyan eszközök, mint a ChatGPT, tovább fognak fejlődni, és kérdésekre válaszolva egyre pontosabb és megbízhatóbb tartalmakat fognak létrehozni.

Hangkeresés optimalizálása: A hangkeresések népszerűségének jelentős növekedésével egyre fontosabbá válik a tartalom optimalizálása ezekhez. A hangtartalom optimalizálására és létrehozására szolgáló AI-technológia lesz az AI tartalommarketingben való felhasználásának új területe.

Növelje tartalommarketing-tevékenységét az AI és a ClickUp segítségével

Az AI számos előnyt kínál a tartalommarketingesek számára. Segít a tartalom gyors és hatékony létrehozásában vagy optimalizálásában, növelve a tartalommarketing erőfeszítéseinek hatékonyságát.

Fontos azonban megérteni és enyhíteni az AI-alapú eszközök tartalommarketingben való használatával kapcsolatos aggályokat. Amikor eldöntjük, hogyan használjuk az AI-t a tartalommarketingben, figyelembe kell vennünk az emberi kreativitás hiányát, a nyújtott információk megbízhatóságát és az etikai kérdéseket.

Mégis, az AI tartalomszerkesztő eszközök jövője. A természetes nyelvfeldolgozás, a prediktív analitika és más AI technológiák fejlődése forradalmasítani fogja a tartalomkészítési folyamatot.

Ha még nem építette be a mesterséges intelligenciát a tartalommarketing stratégiájába, akkor most kell megtennie.

Olyan all-in-one AI eszközt keres, amely második agyként működik, és a tartalommarketing minden területén segítséget nyújt? Próbálja ki még ma a ClickUp Brain-t! Segítségével egyszerűsítheti a tartalomkészítést és bővítheti tartalommarketing-folyamatait.

Regisztrálj ingyenesen, és nézd meg a funkcióit, hogy felmérhesd, miben segíthet neked.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

1. Hogyan használható az AI a marketingben?

Az AI számos marketingcélra felhasználható, a piaci trendek tanulmányozásától a személyre szabott ajánlásokig. Az AI-alapú eszközök rendkívül hasznosak a adatokon alapuló marketingstratégiák kidolgozásában és a tartalommarketing-folyamatok fejlesztésében, mivel képesek hatalmas adatállományokat gyorsan és pontosan elemezni, valamint emberhez hasonló válaszokat generálni.

2. Hogyan használható az AI tartalomkészítőként?

A generatív AI technológiát alkalmazó AI tartalomkészítő eszközök írási asszisztensként használhatók. A tartalom összefoglalók és vázlatok elkészítésétől a teljes cikkek megírásáig a mesterséges intelligencia az AI tartalomkészítés minden területén hasznos.

3. Hogyan használhatják a marketingesek a generatív mesterséges intelligenciát a tartalomkészítéshez?

A generatív AI, egy mesterséges intelligencia technológia, természetes nyelvfeldolgozást használ az emberi nyelv megértéséhez és reprodukálásához. Az AI tartalomkészítő eszközöket széles körben használják különböző célokra, például: