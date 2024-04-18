A 10 legjobb AI nyelvtani ellenőrző és szerkesztő eszköz 2025-ben

A jó kommunikáció a világos nyelvtan és az egyszerű mondatokkal kezdődik. Azonban, amikor az ihlet megérint, gyorsan le akarod írni a gondolataidat, mielőtt elveszítenéd őket.

Ha folyamatosan meg kell állnod, hogy ellenőrizd a pontuációs hibákat, a nyelvtani hibákat és a furcsa kifejezéseket, az elveszi az írás örömét. Megzavarja a kreatív folyamatot, és megnehezíti, hogy teljes mértékben a pillanatnak élj.

Az AI nyelvtani ellenőrzőknek köszönhetően már nem kell a régi módszerekkel kijavítania a nyelvtani hibákat.

Az AI nyelvtani ellenőrzők és szerkesztőeszközök célja, hogy javítsák, fejlesszék és csiszolják az írásodat. Gondolj rájuk úgy, mint virtuális szerkesztőkre, akik valós időben finomítják az írásodat, miközben megőrzik az egyedi perspektívádat.

Fedezzük fel a legjobb AI nyelvtani ellenőrzőket! ?

Mit kell keresni az AI nyelvtani ellenőrzőkben?

Bár az összes AI nyelvtani ellenőrző eszköz a te érdekedben működik, a legjobb eszköz kiválasztásakor néhány tényezőt figyelembe kell venni. Az AI eszközöknek hozzáadott értéket kell nyújtaniuk az írásodhoz, például:

Stílus- és hangnemjavaslatok: A nyelvtani hibák kijavítása egy dolog, de a stílus- és hangnemjavaslatokkal történő írásjavítás lehetőségével írása egy teljesen új szintre léphet.

Írási platformokkal való integráció: Keress olyan AI nyelvtani ellenőrzőket, amelyek integrálhatók írási platformokkal, mint a Google Docs, a Microsoft Word stb., és valós idejű javaslatokat és javításokat kínálnak.

Árak és előfizetési lehetőségek: A különféle árazási és előfizetési modellekkel rendelkező eszközök segítségével személyre szabott igényeidnek megfelelően választhatod ki a költségvetésednek leginkább megfelelőt.

Felhasználói vélemények és ajánlások: Az olyan webhelyekről származó első kézből származó felhasználói vélemények, mint a G2 és a Capterra, betekintést nyújtanak az eszköz használhatóságába és megbízhatóságába.

Kompatibilitás és írásstílus: Győződj meg arról, hogy az AI nyelvtani ellenőrző alkalmazás alkalmazkodik az egyedi írásstílusodhoz.

Titoktartás és adatbiztonság: Az eszköznek az adatbiztonsági követelményeknek megfelelően kell működnie, hogy személyes adatai és az eszköz használata biztonságban legyenek.

Könnyű használat és egyszerű felhasználói felület: Válasszon olyan AI nyelvtani ellenőrzőket, amelyek könnyen használhatók és rendezett, áttekinthető felhasználói felülettel rendelkeznek.

A 10 legjobb AI nyelvtani ellenőrző program 2024-ben

Kiválasztottuk a legjobb nyelvtani ellenőrző eszközöket, amelyek kiváló funkciókkal rendelkeznek és a kiválóságra törekednek:

1. ClickUp

Használja a ClickUp Brain alkalmazást ötletek kidolgozásához, valamint tartalom írásához és szerkesztéséhez másodpercek alatt.

A ClickUp, egy all-in-one termelékenységi platform, bemutatja a ClickUp Brain-t, egy AI-alapú tartalomgenerátort és írási eszközt, amely segít a napi írási feladatokban.

Legyen szó új ötletek kidolgozásáról, írói válság leküzdéséről, nyelvtani hibák kijavításáról vagy tartalom szerkesztéséről, a ClickUp Brain mindenben segít.

A ClickUp Brain célja, hogy kutatásokon alapuló, minden igényt kielégítő utasításokkal növelje termelékenységét. Készítsen figyelemre méltó utasításokat, összefoglalókat, esettanulmányokat, blogtartalmakat és projektleírásokat az AI Writer for Work segítségével.

Az AI Knowledge Manager segítségével a ClickUp bármely részén feltehetsz a munkáddal kapcsolatos kérdéseket, és kontextushoz igazodó válaszokat kaphatsz. Az AI Project Manager emellett projektfrissítéseket, feladatösszefoglalókat, standupokat és még sok mást is generál.

?Profi tipp: Az AI-eszköz a ClickUp Docs és a ClickUp Tasks egészében elérhető, így a projekted bármely részében használhatod hibamentes íráshoz, a csevegőüzenetektől a feladatleírásokon és az SOP-dokumentumokon át a projektösszefoglalókig.

A ClickUp legjobb funkciói

Fejlett írási eszköz: Írj hibátlanul az Írj hibátlanul az AI írási eszközzel , amely értékesítési és marketing szövegeket, termékleírásokat, életrajzokat, e-maileket és céloldalakat tud létrehozni. Emellett javaslatokat is ad egy adott hangnem vagy stílus megírásához.

Legyen kreatívabb kevesebb idő alatt: Az AI Writer for Work segítségével jobban írhat és időt takaríthat meg. Teljes tartalmi összefoglalók, blogvázlatok és hosszú tartalmak összefoglalói készíthetők vele. Videókat is leírhat, és jegyzeteket fordíthat más nyelvekre.

Több mint 1000 integráció: Egyszerűsítse kreatív és írásbeli munkamenetét azáltal, hogy összes kedvenc alkalmazását (Slack, Google Drive, Zoom és még sok más) összekapcsolja a ClickUp-pal; többé nem kell képernyők között váltogatnia.

Használja a ClickUp AI-t, hogy meggyőző kommunikációt hozzon létre

Beépített helyesírás- és nyelvtani ellenőrző : Javítsd ki a helyesírási és nyelvtani hibákat további bővítmények nélkül a platformon belül, hogy hibátlan szövegeket és márkás szövegeket írhass.

Sablonok : Takaríts meg időt és energiát a különböző felhasználási célokra testreszabható sablonokkal.

Adatbiztonság: Adatai biztonságban vannak; a ClickUp Brain nem használja fel adatait modellképzéshez.

Sokoldalú: Írj és szerkessz útközben a ClickUp mobilalkalmazásával

A ClickUp korlátai

A ClickUp számos integrációval és funkcióval rendelkezik, ezért megtanulása időigényes (a súgó, az útmutatók és a támogatás jól jöhetnek, hogy a lehető legjobban kihasználhasd a platformot).

A ClickUp-on a munkafolyamatok konfigurálása időt és erőfeszítést igényelhet, ha korábban még nem használtál termelékenységi eszközt.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Grammarly

via Grammarly

A Grammarly egy népszerű írási asszisztens oktatók, marketingesek és tartalomírók számára. Valós idejű visszajelzést ad írásaidról a Google Docs és más platformokkal való integráció révén.

Használhatod webalkalmazásként is, kiterjesztésként, vagy letöltheted mobil eszközökre, hogy útközben is szerkeszthesd és javíthasd írásaidat.

A Grammarly nemrégiben piacra dobta AI-alapú írási asszisztensét, a GrammarlyGO-t. Ez személyre szabott segítséget nyújt az egyedi írásstílus, a kontextus szerinti nyelvhasználat és a hangnem tekintetében, valamint segít a mondatok megírásában vagy átfogalmazásában.

Szerencsére a ClickUp integrálja a Grammarly-t, így a ClickUp használata közben is igénybe veheted a Grammarly írási funkcióit.

?Megjegyzés: Ha már Grammarly-felhasználó vagy, és hasonlóan hatékony eszközt keresel, nézd meg a Grammarly alternatíváinak listáját.

A Grammarly legjobb funkciói

A felhasználói adatok biztonságát a magánélet és a biztonság szabályainak betartásával garantáljuk.

Tisztítsd meg szövegeidet a helyesírási, nyelvtani és központozási hibák kiemelésével a világos kommunikáció érdekében.

Javaslatokat kaphat a hangulat és a hangnem módosításához, hogy üzenetét egyértelműen közvetítse.

Javítsd az olvashatóságot a nehezen olvasható szövegek tisztázására vonatkozó javaslatokkal

Készítsen egyedi márka hangot közös irányelvekkel

A Grammarly korlátai

Az írónak manuálisan kell elvégeznie a nyelvtani javításokat. Ez egyes írók számára túl nagy terhet jelenthet.

A Grammarly nem túl jó a felhasználói szándék megértésében, és helytelen javaslatokat adhat.

Grammarly árak

Örökre ingyenes

Prémium: 30 USD/hó

Üzleti: 25 USD/hó felhasználónként

Grammarly értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8400 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 7000 értékelés)

3. Wordtune

via Wordtune

A Wordtune egy átfogalmazó eszköz, amely segít átírni, összefoglalni, létrehozni vagy javítani a tartalmat. Használhatja mondatszerkezet javítására, nyelvtani hibák kijavítására és helyesírási hibák ellenőrzésére.

A Wordtune legfőbb előnye, hogy legalább öt forrásból ellenőrzi a tényeket, mielőtt releváns javaslatokkal válaszolna Önnek. Az AI írási asszisztens bárhol használható, asztali számítógépen, mobil eszközön vagy kedvenc eszközein. Több nyelvről is lefordíthat tartalmakat angolra.

Nem biztos a Wordtune-ban? Nézd meg a Wordtune alternatíváinak listáját.

Kapcsolódó: Wordtune vs Grammarly

A Wordtune legjobb funkciói

Írja át vagy fogalmazza át e-mailek tartalmát , cikkeket vagy akár valós idejű üzeneteket egy kattintással!

Összefoglalja a videókat és a szövegblokkokat könnyen emészthető, érthető formátumba.

Ellenőrizze a nyelvtani és helyesírási hibákat írás közben

Egyszerűsítse a munkafolyamatokat a különböző felhasználási esetekre, például e-mailekre, LinkedIn-bejegyzésekre, címsorokra, munkaköri leírásokra és egyebekre készült tartalomírási sablonok galériájával.

Hozzáférhet az AI nyelvtani ellenőrzőhöz a Google Docs-ban, valamint mobil és asztali eszközökön.

Használja az AI-alapú QandA keresőt, hogy olyan kérdéseket tegyen fel, mint például: „Hogyan készüljek fel a főnökömmel való visszajelzési megbeszélésre?”

A Wordtune korlátai

A szövegajánlások csak a prémium verzióban érhetők el.

Egyes javaslatok irrelevánsak vagy nehezen integrálhatók lehetnek.

Wordtune árak

Örökre ingyenes

Plusz: 24,99 $/hó

Korlátlan: 37,50 USD/hó

Üzleti: Egyedi árazás

Wordtune értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (50+ értékelés)

4. Gramara

via Gramara

A Gramara egy AI nyelvtani ellenőrző, amely segít javítani az akadémiai és technikai írásaidat. Választhatsz formális, informális és tömör hangnemek közül, hogy releváns megoldásokat kapj.

Ez az ingyenes nyelvtani ellenőrző lehetővé teszi, hogy a válaszokat lefordítsd a saját nyelvedre. A Gramara egyben korrektúraszerkesztő eszközként is működik, amely javítja a mondatokat írás közben. A legjobb benne? Ingyenes.

A Gramara legjobb funkciói

Javítsd ki a gyakori helyesírási és nyelvtani hibákat az automatikus kiemeléssel, amely színekkel jelöli a helytelen vagy furcsán hangzó szavakat.

Fordítsd írásodat több mint 10 különböző nyelvre

Fejleszd íráskészségedet az AI-alapú stílusjavaslatokkal a jobb folyékonyság érdekében.

Vedd kézbe a hangnemet olyan beállításokkal, mint a formális, informális vagy tömör opciók.

A Gramara korlátai

Minimalista nyelvtani ellenőrző eszköz korlátozott funkciókkal és integrációs lehetőségekkel.

Lehet, hogy pontatlan javaslatokat adnak, ezért fontos, hogy az AI által javasolt változtatásokat kétszer ellenőrizd.

Gramara árak

Örökre ingyenes

Gramara értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

5. Paperpal

via Paperpal

A Paperpal egy mesterséges intelligenciával működő nyelvtani ellenőrző és szerkesztő eszköz, amelyet kifejezetten tudományos írásokkal foglalkozó emberek számára fejlesztettek ki.

Ez az online nyelvtani ellenőrző eszköz a helyesírás és az írásjelek ellenőrzésén túlmutatva az írási szabványokat az akadémiai írás szabályainak megfelelően igazítja.

A Paperpal ezt úgy teszi, hogy domain-specifikus terminológiával javítja az írásodat. Emellett garantálja a tényellenőrzési javaslatokat is, hogy javítsd az akadémiai kéziratod színvonalát.

Ezekkel a funkciókkal a felhasználók a parafrazálás támogatását, az AI akadémiai fordítást és a generatív AI segítségét is igénybe vehetik.

A Paperpal legjobb funkciói

Használja a részletes nyelvtani ellenőrzést, hogy egyetlen kattintással kijavítsa a hibákat.

Dolgozzon együtt az AI copilot-tal, hogy vázlatokat, összefoglalókat, címeket és egyebeket készítsen.

Átfogalmazza a szöveget, hogy javítsa az olvashatóságot, a világosságot, a szóválasztást és a hangnemet.

Hatékonyan ellenőrizze kéziratát a benyújtás előtt

Akadémiai szövegek fordítása több mint 25 nyelvről angolra

A Paperpal korlátai

Más eszközökhöz képest drága előfizetési modul

Nincs integráció modern szoftverekkel, és nincs platformok közötti támogatás

Paperpal árak

Örökre ingyenes

Prime: 9,91 USD/hó

Paperpal értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

6. Ginger

via Ginger

A Ginger egy all-in-one AI nyelvtani ellenőrző, amely fokozza a kreativitást, javítja a mondatszerkezetet és kijavítja a gyakori hibákat. Szabadalmaztatott technológiát használ a tömörség növelése, a kreativitás javítása és több mint 100 nyelvtani és helyesírási ellenőrzés biztosítása érdekében.

A Ginger egész mondatokat vesz figyelembe, és kontextusalapú javításokat javasol, nem csak helyesírási vagy nyelvtani javításokat. Ezáltal javul és felgyorsul a hosszú tartalmak írásának teljes folyamata. A böngészőbővítmény mellett a Ginger iOS és Android alkalmazásként is elérhető.

A Ginger legjobb funkciói

Élvezze a weboldalak, eszközök és készülékek közötti zökkenőmentes hozzáférést!

Válasszon az üzleti és oktatási célokra készült speciális modulok közül!

Könnyen integrálható a Chrome vagy a Microsoft Word programba.

Válaszd a Ginger alkalmazásprogramozási felületet (API) az alkalmazásaidhoz és weboldalaidhoz!

Fejezze ki magát természetesen több mint 40 nyelven a Ginger integrált fordítójával!

A Ginger korlátai

Az ingyenes verzió havonta 14 ellenőrzésre korlátozódik.

Korlátozott számú átfogalmazási javaslatot ad, amelyek néha nem felelnek meg a szerző szándékának.

Ginger árak

Örökre ingyenes

Prémium: 19,99 dollár

Ginger Teams: 4,99 USD/hó felhasználónként

Ginger értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (35+ értékelés)

Capterra: 4/5 (85+ értékelés)

7. Linguix

via Linguix

A Linguix egy olyan eszköz, amely felgyorsítja írásbeli kommunikációját, és hét nyelven – angol, francia, német, spanyol, portugál, olasz és lengyel – teszi hibátlanná írását. Az egyszerű nyelvtani javítás mellett a Linguix tartalmi pontszámot is ad, amely alapján megítélheti tartalmának olvashatóságát, valamint GPT-4 írási asszisztenssel és szövegátíróval is rendelkezik, amely egész mondatokat átír.

A Linguix mesterséges intelligencia segítséget nyújt az értékesítés, a marketing és az ügyfélszolgálat területén.

A szoftver emellett kiváló ügyfélszolgálattal és felhasználóbarát beállítással rendelkezik, így egyszerűen használható.

A Linguix legjobb funkciói

Elemezd szöveged minőségét egy minőségi pontszámmal

Javaslatok és javítások több nyelven

Írj AI-alapú írási asszisztenssel, és fogalmazz meg egész mondatokat!

Hozzon létre egy szavas gyorsbillentyűket e-mailekben és más weboldalakon a Linguix böngészőbővítmény segítségével.

A Linguix korlátai

Nincs plágiumellenőrző és jelölő

A felhasználók arról számoltak be, hogy nehézséget okoz számukra a bonyolult mondatok átfogalmazása és szerkesztése.

Linguix árak

Örökre ingyenes

Personal Pro: 99 USD/hó

Üzleti: 336 USD/hó

Linguix értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 120 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (90+ értékelés)

8. Hemingway Editor

via Hemingway Editor

A Hemingway Editor egy kiváló szerkesztőprogram, amely segít a világos és érthető írásban. Gyors javaslatokat kínál a haladó szintű nyelvtani hibákra, például a passzív hangnem túlzott használatára, a bonyolult mondatszerkezetekre, a kínosan hosszú mondatokra vagy az alacsony olvashatóságra.

A közelmúltban bemutatták a Hemingway Editor Plus eszközt, amely AI-képességekkel rendelkezik, hogy személyre szabott célokkal, hangnemmel és szóhasználattal fejlessze a szerkesztést.

Célja, hogy a szerkesztést emberibbé és személyre szabottabbá tegye, és segítse Önt a szövegéhez leginkább illő hangnem megtalálásában.

A Hemingway Editor legjobb funkciói

Néhány kattintással javíthatod a nyelvtani, szemantikai, passzív hangnemű és szószaporító mondatokat.

Élvezze a személyre szabott szerkesztést a Hemingway Editor Plus segítségével!

Állítson be írási célokat olyan stílusokkal és hangnemekkel, mint például formális, informatív, magabiztos vagy barátságos.

A Hemingway Editor korlátai

Az eszköz nem ismeri fel az összes idiómát és köznyelvi kifejezést, és átfogalmazást javasol, ha azok nem egyeznek a kívánt jelentéssel.

Inkább a stílusra és a nyelvtani hibákra koncentrál, mint a tartalomra.

Hemingway árak

Örökre ingyenes

Egyéni 5K terv: 8,33 USD/hó

Egyéni 10K csomag: 12,50 USD/hó

10K csapatcsomag: 12,50 USD/hó felhasználónként

Hemingway Editor értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Trinka AI

via Trinka AI

A kiadók és írók világszerte megbízható AI nyelvtani ellenőrzőjeként a Trinka AI szerkesztési kiválóságával helyet szerzett a 10 legjobb AI nyelvtani ellenőrző között. Ez egy komplex megoldás a helyesírási hibák, a parafrazálás és a plágium ellenőrzésére.

A Trinka AI különféle igényeknek felel meg, beleértve az akadémiai írásokat, a műszaki írásokat, az általános írásokat stb.

A Trinka AI legjobb funkciói

Integrálja az eszközt több platformmal, például a Microsoft Worddel, a Google Docs-szal, a PowerPointtal és másokkal.

Ellenőrizze teljes dokumentumokat MS Wordben, és ellenőrizze LaTeX-dokumentumát anélkül, hogy befolyásolná TeX-kódját.

Ellenőrizze szövegét következetlenségek és plágiumok szempontjából

Használj egyedi stílusú útmutatókat az egyéni igényeknek megfelelően

A Trinka AI korlátai

Regisztráció nélkül egyetlen funkció sem elérhető.

Időbe telik a személyre szabott célok beállítása

Trinka AI árak

Örökre ingyenes

Prémium: 7,56 USD/hó

Premium Plus: 11,81 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Trinka AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. GrammatikAI

via GrammatikAI

A GrammatikAI mesterséges intelligenciával működő szolgáltatásokkal segíti írásod fejlesztését, átfogalmazását és fordítását. Az eszköz pontosan átírja szövegedet, hogy áthidalja a különbséget a megírt tartalom és a közölni kívánt tartalom között.

Ez egy holisztikus megoldás, amely figyelembe veszi a közönséget, és gyors, mégis pontos javaslatokat ad a tartalom javítására.

A GrammatikAI legjobb funkciói

Készíts lenyűgöző írásokat releváns kifejezésekkel az AI segítségével

Javítsd tartalmaidat optimalizálási, megfogalmazási, strukturálási és fejlesztési javaslatokkal!

Maximalizálja a hatékonyságot az ultragyors javításokkal és átfogalmazásokkal, hogy időt takarítson meg.

A GrammatikAI korlátai

Nehézségek a komplex mondatok átalakításában

Nem nyújt iparág- vagy írás-specifikus megoldásokat.

GrammatikAI árak

Örökre ingyenes

GrammatikAI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Lépj túl az alapvető írási javaslatokon a ClickUp segítségével

Az AI nyelvtani ellenőrző eszközök forradalmasították az egyéni írók, szakemberek és vállalkozások tartalomkészítési módszereit. Sokak számára valósággá tették a hibátlan írásmód elérését.

Mivel ezek az eszközök kezelik az írás technikai részleteit, az írók kizárólag a mesterségükre koncentrálhatnak és jobb eredményeket érhetnek el.

Ezek a programok nemcsak nyelvtani támogatást nyújtanak, hanem segítenek leküzdeni az írói blokkot és pillanatok alatt javítani az íráskészséget.

Nem tudja, melyik eszközt válassza? A ClickUp segítségével nemcsak egy AI nyelvtani ellenőrző és írási eszközt kap, hanem egy dokumentumkezelési és termelékenységi funkciókkal ellátott, mindent egyben tartalmazó megoldást is.

A megfelelő eszközzel a rendelkezésedre áll, használd ki a tartalmat, hogy elérj mindent, amit akarsz. Regisztrálj most a ClickUp-ra!