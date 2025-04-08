A 10 legjobb AI-alapú korrektúraszoftver a hibátlan tartalomért 2025-ben

Annyiszor elolvasta a vázlatát, hogy már szinte a bőrébe ivódott, mégis valahogy, amint megnyomja a „Küldés” vagy „Beküldés” gombot, megjelenik az a kínos elírás.

Ismerősnek tűnik?

A lektorálás az utolsó (és gyakran a legfrusztrálóbb) akadály a hibátlan tartalom elérésében. De kinek van ideje minden vesszővel, rosszul elhelyezett módosítóval vagy furcsán megfogalmazott mondattal foglalkozni?

Az AI-alapú korrektúraszoftverek kiszűrik azokat a hibákat, amelyeket fáradt szemei nem vesznek észre, így írása élesebbé válik, stílusa kifinomultabbá, olvashatósága pedig javul, anélkül, hogy fejfájást okozna.

Ebben a blogban bemutatjuk a legjobb AI-alapú korrektúraszoftvereket, amelyek segítségével tartalma friss, világos és hibamentes lesz.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme a legjobb AI-alapú korrektúraszoftverek: ClickUp (A legjobb AI-alapú korrektúrához és együttműködéshez)

Grammarly (A legjobb valós idejű, átfogó írási visszajelzésekhez)

ProWritingAid (A legjobb mélyreható szövegelemzéshez és részletes javítási jelentésekhez)

Hemingway Editor (A legjobb komplex mondatok egyszerűsítésére és az olvashatóság javítására)

Ginger Software (A legjobb kontextus szerinti átfogalmazáshoz és hangnemoptimalizáláshoz)

QuillBot (A legjobb intelligens átfogalmazáshoz és tartalomátalakításhoz)

Trinka AI (A legjobb akadémiai és műszaki írások pontosságához)

Wordvice AI (A legjobb a finom stílusú szerkesztéshez és a publikációs szintű csiszoláshoz)

Slick Write (A legjobb gyors, mélyreható stíluselemzéshez és kreatív inspirációhoz)

PaperRater (A legjobb azonnali akadémiai pontozáshoz és holisztikus írásértékeléshez)

Mit kell keresni egy AI-alapú korrektúraszoftverben?

Egyes AI-alapú korrektúraszoftverek kiválóan felismerik a nyelvtani hibákat, míg mások fejlett stílusjavító funkciókat vagy kontextusfüggő javaslatokat kínálnak.

Íme néhány szempont, amelyet érdemes figyelembe venni az AI-alapú korrektúraszoftver kiválasztásakor. 👀

Átfogó nyelvtani és stilisztikai elemzés: Egy jó AI-alapú korrektúraszoftver felismeri a komplex hibákat, finomítja a mondatszerkezetet és javítja a szöveg érthetőségét, túlmutatva az alapvető helyesírás-ellenőrzésen.

Valós idejű szerkesztés és azonnali visszajelzés: Azonnali javításokat kínál, írás közben kiemeli a problémákat, és elmagyarázza a javasolt javításokat.

Olvashatósági pontszám és írási betekintés: Értékeli a hangnemet, a szókincs sokszínűségét és a mondatok folyékonyságát, hogy javítsa a tartalom általános hatékonyságát.

Átfogalmazó és összefoglaló eszközök: Átírják a szöveget, miközben megőrzik annak eredeti jelentését, leegyszerűsítik a bonyolult gondolatokat, és a különböző közönségekhez igazítják a hangnemet.

Testreszabható korrektúrával kapcsolatos beállítások: Alkalmazkodik a különböző írásstílusokhoz, támogatja az akadémiai, technikai vagy kreatív igényeket, és személyre szabott javításokat tesz lehetővé.

Zökkenőmentes integráció az írási platformokkal: Böngészőkben, szövegszerkesztőkben és felhőalapú alkalmazásokban is működik, vagy könnyed szerkesztést tesz lehetővé.

AI-alapú írási segítség: Szókincs-javaslatokat, nyelvtani tippeket és tanulási betekintést kínál a hosszú távú írási készségek fejlesztése érdekében.

🧠 Érdekesség: A „proof” (lektorálás) kifejezés a latin probare szóból származik, amelynek jelentése „teszteléssel megerősíteni” vagy „bizonyítani”. A kiadói szakmában a proof egy dokumentum vagy szöveg előzetes változatát jelenti, amelyet a végleges kiadás előtt ellenőrzésre használnak.

A 10 legjobb AI-alapú korrektúraszoftver

A legjobb online korrektúraszoftver megtalálása jelentősen javíthat írásának minőségén. Akár diák, kutató vagy szakember, ezek a szoftverek segítenek a nyelvtani hibák kiszűrésében, a stílus finomításában és a szöveg érthetőségének javításában.

Íme a 10 legjobb AI-alapú korrektúraszoftver összefoglalója, amelyekkel javíthatja írásait. 🎯

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú korrektúrához és együttműködéshez)

A listánk első helyén a ClickUp áll. 🤩

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely projektmenedzsmentet, tudásmenedzsmentet és csevegést ötvöz, mindezt AI-alapú technológiával, amely segít gyorsabban és hatékonyabban dolgozni.

Függetlenül attól, hogy kéziratot finomít, tudományos cikket csiszol, esszét tökéletesít vagy hibátlan üzleti dokumentumokat készít, a ClickUp egy intelligens, egyszerűsített központba összpontosítja az írási és lektorálási munkafolyamatot, így könnyebb, gyorsabb és hatékonyabbá téve a munkát.

ClickUp Brain

Utasítsa a ClickUp Brain-t, hogy finomítson bármilyen típusú tartalmat, és kerülje az emberi korrektori szolgáltatások igénybevételét.

Gondoljon a ClickUp Brainre úgy, mint a személyes AI írási asszisztensére, aki mindig készen áll a tartalom finomhangolására. A kezdéshez nyisson meg bármelyik meglévő vagy új dokumentumot a ClickUpban, írja be a „/” (perjel parancs) karaktereket, majd kattintson az Enter gombra. Ezzel megjelenik az AI Writer for Work, amely készen áll arra, hogy segítsen a tartalom elkészítésében.

Bármilyen szöveget megírhat vele, a nyomon követő e-mailektől a találkozók összefoglalóiig. Kérésére jól strukturált vázlatokat generál, amelyek remek kiindulási pontot jelentenek.

Tegyük fel, hogy Ön marketingmenedzser, és AI-t szeretne használni szövegíráshoz. Egy egyszerű utasítással lenyűgöző termékleírást készíthet egy új szoftver bevezetéséhez. Másodpercek alatt a fejlett AI-alapú írás- és korrektúraszoftver kifogástalan, hibáktól mentes vázlatot generál.

📌 Példa: Írjon meggyőző termékleírást egy időkövető alkalmazáshoz, amely segít a szabadúszóknak növelni termelékenységüket. A Brain válasza:

A Brain valós idejű, hasznos visszajelzésekkel javítja írását a nyelvtan, a mondatszerkezet és a világosság tekintetében, így biztosítva, hogy tartalma mindig eljusson a célközönséghez.

A ClickUp Brain segítségével módosíthatja a tartalmat, hogy az megfeleljen szándékának, így munkájához csak képzett szerkesztőt kap.

Tekintse át a javaslatokat, szükség szerint módosítsa azokat, majd véglegesítse dokumentumát. Az AI szövegszerkesztő eszköz alkalmazkodik az Ön hangvételéhez és stílusához, így írása zökkenőmentes és professzionális lesz.

ClickUp Docs

Szerkessze a tartalmat a ClickUp Docs-ban a ClickUp Brain segítségével, hogy kijavítsa a nyelvtani és helyesírási hibákat.

Ezenkívül a ClickUp Docs biztosítja, hogy minden tartalma egy könnyen megtalálható helyen legyen tárolva. A marketingterv megfogalmazásától vagy a találkozói jegyzetek összeállításától a műszaki dokumentáció elkészítéséig minden írásos anyag a meglévő munkafolyamaton belül található.

Ez az integráció zökkenőmentes együttműködést tesz lehetővé – a csapattagok közvetlenül a dokumentumban tehetnek megjegyzéseket, jelöléseket és rendelhetnek hozzá feladatokat. A Docs valós idejű frissítései, beágyazott oldalai, gazdag formázási lehetőségei és előre elkészített sablonjai gond nélkül segítik projektjeinek előrehaladását.

💡 Profi tipp: Mostantól különböző LLM-ek (nagy nyelvi modellek) közül választhat, hogy testreszabja az AI kimenetét a ClickUp Brainben. Válassza a GPT-4o, o1, 03-mini vagy Claude 3. 7 Sonnet modelleket, hogy finomítsa blogbejegyzéseit, esszéit, dokumentumösszefoglalóit, jelentéseit és egyebeket.

📮ClickUp Insight: A válaszadók 37%-a használ mesterséges intelligenciát tartalomkészítéshez, beleértve az írást, a szerkesztést és az e-maileket. Ez a folyamat azonban általában különböző eszközök, például tartalomkészítő eszközök és a munkaterület közötti váltást igényel. A ClickUp segítségével AI-alapú írási segítséget kaphat a munkaterület egészén, beleértve az e-maileket, megjegyzéseket, csevegéseket, dokumentumokat és egyebeket – mindezt a munkaterület egészének kontextusának megőrzése mellett.

A ClickUp legjobb funkciói

Valós idejű együttműködés: Dolgozzon együtt csapattagjaival, hogy valós idejű nyelvtani javításokat és stílusbeli javaslatokat kapjon közvetlenül a ClickUp Docs-ban.

Haladás frissítések: Figyelje nyomon tartalomkészítési tervét – és annak teljesítményét – a testreszabható Figyelje nyomon tartalomkészítési tervét – és annak teljesítményét – a testreszabható ClickUp Dashboardon.

Zökkenőmentes integrációk: Csatlakozzon a Microsoft Office-hoz, a Gmailhez, a Google Docshoz, a LinkedInhez, a WordPresshez és több mint 1000 egyéb eszközhöz Csatlakozzon a Microsoft Office-hoz, a Gmailhez, a Google Docshoz, a LinkedInhez, a WordPresshez és több mint 1000 egyéb eszközhöz a ClickUp Integrations segítségével.

Egyedi megjelenítési lehetőségek: Használja Használja a több mint 15 ClickUp nézetet , beleértve a Listát, a Táblát és a Naptárat, hogy a feladatok és projektek kezelése az egyéni munkafolyamatokhoz leginkább illeszkedő módon történjen.

Feladat létrehozása: A ClickUp Assign Comments segítségével gyorsan alakíthatja a fontos megjegyzéseket vagy megbeszéléseket végrehajtható feladatokká, közvetlenül hozzárendelve azokat a csapat tagjaihoz. A ClickUp Assign Comments segítségével gyorsan alakíthatja a fontos megjegyzéseket vagy megbeszéléseket végrehajtható feladatokká, közvetlenül hozzárendelve azokat a csapat tagjaihoz.

A ClickUp korlátai

Kiterjedt testreszabási lehetőségei kezdők számára túlnyomóak lehetnek.

Meredek tanulási görbe

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A ClickUp Brain őszintén szólva rengeteg oda-vissza utazást takarít meg nekem. Tudom, hogy vannak AI-eszközök, amelyek elég hatékony ingyenes verzióval rendelkeznek, de a lapok közötti állandó váltás nagyon fárasztó. És őszintén szólva, amikor mélyen elmerülök a munkámban, ez az utolsó dolog, amit szeretnék csinálni. Elsősorban íráshoz használom az AI-t, mivel a tartalomiparban dolgozom. Emellett szerkeszti is, amit írtam (csodálatos!). Egy másik dolog, ami nagyon segít nekem, az a Docs. Imádom a formázási lehetőségeket, különösen a szalagcímeket. Annyira aranyosak!

A ClickUp Brain őszintén szólva rengeteg oda-vissza utazást takarít meg nekem. Tudom, hogy vannak AI-eszközök, amelyek elég hatékony ingyenes verzióval rendelkeznek, de a lapok közötti állandó váltás nagyon fárasztó. És őszintén szólva, amikor mélyen elmerülök a munkámban, ez az utolsó dolog, amit szeretnék csinálni. Elsősorban íráshoz használom az AI-t, mivel a tartalomiparban dolgozom. Emellett szerkeszti is, amit írtam (csodálatos!). Egy másik dolog, ami nagyon segít nekem, az a Docs. Imádom a formázási lehetőségeket, különösen a szalagcímeket. Annyira aranyosak!

2. Grammarly (A legjobb valós idejű, átfogó írási visszajelzésekhez)

via Grammarly

A Grammarly egy AI-alapú írási asszisztens, amely pontos, valós idejű javításokkal finomítja írását. Javítja az érthetőséget, finomítja a stílust és megőrzi a hangnemet.

Mi teszi kiemelkedővé? Az ingyenes AI-alapú korrektúraszoftver természetes nyelvfeldolgozás segítségével alkalmazkodik az írás kontextusához, így a javaslatok természetesek és relevánsak. Ráadásul a desktop, mobil és böngészők közötti zökkenőmentes integrációval az írásjavító segít Önnek, hogy bármikor és bárhol magabiztosan írjon.

A Grammarly legjobb funkciói

Csökkentse a hibátlan dokumentumok létrehozásához szükséges kézi munkát.

Szerezzen kontextusfüggő szinonimákat, hogy gazdagítsa szókincsét és megőrizze a pontosságot.

Forduljon szakértői korrektúrás támogatáshoz prémium szolgáltatások révén a nyelvtan, a stílus és a szövegfolyás javítása érdekében.

Testreszabhatja a nyelvi beállításokat különböző írásbeli kontextusokhoz, például szakmai, beszélgetési és egyéb célokra.

A Grammarly korlátai

Lehet, hogy felesleges változtatásokat javasol, még akkor is, ha az eredeti megfogalmazás természetes a mindennapi beszélgetésekben.

Egyes nyelvtani és stilisztikai ajánlások nem feltétlenül felelnek meg az írás céljának.

A Grammarly árai

Ingyenes

Előny: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Grammarly értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (7100+ értékelés)

Mit mondanak a Grammarly-ről a valódi felhasználók?

A Grammarly által tett javaslatok néha embertelenné teszik a kommunikációt, mivel bizonyos kifejezéseket rövidíteni próbálnak. Úgy érzem, hogy a „hangnem” funkció nem tükrözi pontosan a hangnemet.

A Grammarly által tett javaslatok néha embertelenné teszik a kommunikációt, mivel bizonyos kifejezéseket rövidíteni próbálnak. Úgy érzem, hogy a „hangnem” funkció nem tükrözi pontosan a hangnemet.

🤝 Barátos emlékeztető: Kérjen második véleményt! A szerkesztés során egy másik szem könnyebben észreveheti azokat a hibákat, amelyek Önnek esetleg elkerültek a figyelmét. Kérje meg kollégáját vagy társát, hogy ellenőrizze a munkáját, különösen, ha az kritikus vagy hosszú.

3. ProWritingAid (A legjobb mélyreható szövegelemzéshez és részletes javítási jelentésekhez)

via ProWritingAid

A ProWritingAid egy digitális írás- és korrektúraszoftver, amelyet a szövegek alapos elemzésére és javítására fejlesztettek ki. Közel két tucat mutatószámot vizsgál, hogy pontos visszajelzésekkel finomítsa az írását.

Az eszköz felismeri a kliséket, finomítja az átmeneteket és kiküszöböli a passzív szerkezeteket, hogy javítsa a szöveg érthetőségét és folyékonyságát. Szüksége van a hangnem megváltoztatására vagy egy mondat átdolgozására? Az átfogalmazás funkcióval egyszerűen módosíthatja és dinamikusabb, kifinomultabb tartalmat hozhat létre.

A ProWritingAid legjobb funkciói

Átfogalmazza a mondatokat a folyékonyság javítása, a szöveg bővítése vagy leíró részletek hozzáadása érdekében.

Dolgozzon kedvenc írási alkalmazásaiban, beleértve a Microsoft Wordot, a Google Docsot, a Scrivenert és különböző webböngészőket.

Értékelje az olvashatóságot, a mondatszerkezetet, a túl gyakran használt szavakat és még sok más szempontot több mint 25 részletes jelentéssel.

A beépített szinonimaszótár segítségével kontextus-specifikus szinonima-javaslatokat kaphat.

A ProWritingAid korlátai

A felhasználóknak lehet, hogy többször is ki kell kapcsolniuk és be kell kapcsolniuk a kiterjesztést, hogy az megfelelően működjön.

Lehet, hogy a saját neveket helyesírási hibaként jelöli meg, ami manuális felülírásokat igényel.

ProWritingAid árak

Ingyenes

Prémium: 30 USD/hó felhasználónként

Premium Pro: 36 USD/hó felhasználónként

ProWritingAid értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

🔍 Tudta? A proofread ige legkorábbi példája az 1840-es években került rögzítésre. Kezdetben a nyomdai próbanyomatok hibáinak ellenőrzésére utalt.

4. Hemingway Editor (A legjobb komplex mondatok egyszerűsítésére és az olvashatóság javítására)

via Hemingway Editor

Ernest Hemingway tömör írásstílusától ihletett Hemingway Editor segít abban, hogy szövege világos, tömör és lényegre törő legyen. Elemezi a szöveget, kiemelve a szószaporító mondatokat, a túlzott melléknévhasználatot és a kínos kifejezéseket, hogy a szöveg szorosabbá váljon.

Ha hajlamos túlbonyolítani a dolgokat, akkor ez a szoftver AI-alapú javaslatokkal segít egyszerűsíteni az írását és biztosítja annak gördülékeny folytonosságát. Ha pedig online publikál, akkor a desktop verzióval közvetlenül a WordPressre vagy a Mediumra is posztolhat – nincs szükség további lépésekre!

A Hemingway Editor legjobb funkciói

Használja a Fókusz mód funkciót, hogy minimalizálja a zavaró tényezőket, és koncentráljon a világos tartalom megalkotására.

Színkódos rendszer segítségével keresse meg és finomítsa a szószaporító vagy bonyolult kifejezéseket.

Közvetlenül az alkalmazásban szerkesztheti és formázhatja a szöveget a zökkenőmentes közzététel érdekében.

A Hemingway Editor korlátai

Elsősorban önálló eszközként működő Hemingway Editor korlátozott integrációt kínál más írási platformokkal.

Leginkább rövidebb szövegekhez alkalmas, mivel hosszabb dokumentumokat nem kezel hatékonyan, ezért kiterjedt írásbeli projektekhez kevésbé praktikus.

Hemingway Editor árak

Ingyenes

Egyéni 5K: 25 USD/hó

Egyéni 10K: 30 USD/hó

Team 10K: 30 USD/hó felhasználónként

Hemingway Editor értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (40+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Hemingway Editorról a valódi felhasználók?

Hasznos, de nem szabad szentírásként kezelni. A szépirodalomban sokszor előfordul, hogy a jó karakterábrázolás miatt meg kell szegni a Hemingway alkalmazás szabályait. Néhány munkámat beillesztem a Hemingway online szerkesztőjébe, de a legtöbbet nem tudom a 11. osztályos olvasási szint definíciója alá szorítani. Célközönségem a szövetségi bírák, ezért nem aggódom túlságosan a szövegek érthetősége miatt, de a könnyebben olvasható szövegek mindig jobbak.

Hasznos, de nem szabad szentírásként kezelni. A szépirodalomban sokszor előfordul, hogy a jó karakterábrázolás miatt meg kell szegni a Hemingway alkalmazás szabályait. Néhány munkámat beillesztem a Hemingway online szerkesztőjébe, de a legtöbbet nem tudom a 11. osztályos olvasási szint definíciója alá szorítani. Célközönségem a szövetségi bírák, ezért nem aggódom túlságosan a szövegek érthetősége miatt, de a könnyebben olvasható szövegek mindig jobbak.

📖 Olvassa el még: A legjobb Hemingway App alternatívák

5. Ginger Software (a legjobb a kontextus szerinti átfogalmazáshoz és a hangnem optimalizálásához)

via Ginger Software

A Ginger Software valós időben javítja az írását, kiszűrve a nyelvtani, írásjel- és helyesírási hibákat. Átfogalmazó eszköze segítségével könnyedén módosíthatja a mondatszerkezetet és a hangnemet, hogy az illeszkedjen a különböző írásstílusokhoz.

Ha több nyelven dolgozik, a beépített fordítási funkció több mint 40 nyelvet támogat, így segítve a hatékonyabb kommunikációt. Az interneten, asztali számítógépen és mobilon egyaránt könnyen elérhető, így praktikus eszköz a világosság és a folyékonyság javításához, bárhol is írjon.

A Ginger Software legjobb funkciói

Kattintson duplán a szavakra, és hozzáférhet a beépített szinonimaszótárhoz, amely friss, kontextus-specifikus szinonimákat kínál.

Használja ki a személyi edző funkciót, hogy személyre szabott gyakorlatokat kapjon, amelyek javítják íráskészségét.

Adjon hozzá speciális kifejezéseket az egyéni szótárához, hogy konzisztens, iparág-specifikus nyelvet használhasson.

Használjon átfogó kifejezésbankot, hogy kreatív alternatívákat fedezzen fel és javítsa kifejezőkészségét.

A Ginger Software korlátai

A felhasználók szerint a fordítások néha pontatlanok lehetnek.

Az ingyenes csomagban egyszerre legfeljebb 450 karakter szerkeszthető.

A Ginger Software árai

Ingyenes

2 év: 3,99 USD/hó felhasználónként

Éves: 4,99 USD/hó felhasználónként

Negyedéves: 6,99 USD/hó felhasználónként

Havi díj: 9,99 USD/hó felhasználónként

Ginger Teams: 4,99 USD/hó felhasználónként

Ginger Software értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,0/5 (80+ értékelés)

🧠 Érdekesség: A proofreading (lektorálás) főnév legkorábbi ismert használata 1811-ből származik, amint azt az Oxford English Dictionary is megjegyzi. Ez egy olyan időszak volt, amikor a nyomtatási technológia fejlődött, és a pontos szövegreprodukció iránti igény egyre kritikusabbá vált.

6. QuillBot (a legjobb intelligens átfogalmazáshoz és tartalomátalakításhoz)

via QuillBot

A QuillBot egy nyelvtani ellenőrző eszköz, amely javítja a szöveg érthetőségét, helyességét és stílusát. Hatékony átfogalmazó eszköze átdolgozza a mondatokat, hogy javítsa a szöveg folyékonyságát és hangvételét anélkül, hogy az eredeti jelentés elveszne.

Hosszú cikket kell lebontania? Az összefoglaló a legfontosabb pontokat egy gyors, könnyen emészthető változatba sűríti.

Ezenkívül a nyelvtani ellenőrző funkciója gondoskodik az írások kifinomultságáról, míg a plágiumkereső funkció egy hatalmas adatbázisban való összehasonlítás révén biztosítja az eredetiséget. Az AI-vezérelt testreszabási funkcióval a QuillBot még az írásstílusához is alkalmazkodik, személyre szabott javaslatokat téve.

A QuillBot legjobb funkciói

A szöveget többféle módban is átfogalmazhatja, például Standard, Fluency, Formal és Creative módban, hogy személyre szabott kifejezésmóddal írjon.

Hozzon létre pontos hivatkozásokat APA, MLA és Chicago stílusban, hogy alátámassza a szigorú hivatkozásokat.

Összevonhatja a szerkesztési feladatokat a QuillBot Flow integrált, AI-alapú szövegszerkesztővel.

Tartalmakat könnyedén lefordíthat több mint 45 nyelvre, hogy bővítse közönségének körét.

A QuillBot korlátai

Az ingyenes felhasználók egyszerre csak kis számú szót szerkeszthetnek, ezért ez kevésbé hasznos hosszú tartalmak esetén.

Egyes felhasználók hibákat tapasztalnak a QuillBot Microsoft Word kiegészítőjével.

QuillBot árak

Ingyenes

Prémium: 9,95 USD/hó felhasználónként

QuillBot értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (150+ értékelés)

Mit mondanak a QuillBotról a valódi felhasználók?

A nyelvtani ellenőrzés megfelelő, de javítható lenne a jobb eredmény érdekében. A képernyő mérete is javításra szorul, mert elég zsúfolt.

A nyelvtani ellenőrzés megfelelő, de javítható lenne a jobb eredmény érdekében. A képernyő mérete is javításra szorul, mert elég zsúfolt.

📖 Olvassa el még: A legjobb Quillbot alternatívák mesterséges intelligencia által támogatott íráshoz és átfogalmazáshoz

7. Trinka AI (A legjobb az akadémiai és műszaki írások pontosságához)

via Trinka AI

A Trinka egy adatvédelemre fókuszáló írási asszisztens, amelyet tudományos, műszaki és formális írásokhoz fejlesztettek ki. Ez az AI nyelvtani ellenőrző szoftver túlmutat az alapvető nyelvtani ellenőrzéseken, több mint 3000 haladó nyelvi hibát észlel, hogy finomítsa a mondatszerkezetet, a szóválasztást és a stílust. Támogatja az angol és a spanyol nyelvet, és olyan haladó javításokat kínál, amelyek alkalmazkodnak a témakörspecifikus írási igényekhez.

Ha technikai dokumentumokkal dolgozik, a beépített LaTeX korrektúraszoftver biztosítja a pontosságot, míg a plágiumellenőrző segít megőrizni az eredetiséget. Ráadásul az AI technikai írási eszköz megőrzi az MS Word formázását, és világos javításokat kínál a változások nyomon követésével.

Két szerkesztési móddal – a Power a mélyreható javításokhoz és a Lite a gyors javításokhoz – a szerkesztési folyamatot az Ön igényeihez igazíthatja.

A Trinka AI legjobb funkciói

Az intelligens konzisztencia-ellenőrzés funkcióval egységes terminológiát biztosíthat.

Bővítse nyelvtudását azáltal, hogy egyéni kifejezéseket ad hozzá a személyes szótárához a pontos szerkesztés érdekében.

Hozzáférés részletes javítási táblázatokhoz, amelyek nyelvi kategóriák szerint bontják a szerkesztéseket a gyors áttekintés érdekében.

Optimalizálja a dokumentumok általános minőségét egy indikatív nyelvi pontszámmal, amely tükrözi az íráskészséget.

A Trinka AI korlátai

Sok felhasználó jelezte, hogy nem elégedett az ügyfélszolgálattal, különösen a számlázási kérdésekkel kapcsolatban.

Egyes felhasználók több testreszabási lehetőséget szeretnének, például konkrét nyelvtani szabályok vagy beállítások megadását.

Trinka AI árak

Alapszintű: Ingyenes

Prémium: 21 USD/hó felhasználónként

Premium Plus: 10,41 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Érzékeny adatok: 41,67 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Trinka AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? A globális korrektúraszoftver- és nyelvtani ellenőrző szoftverpiac várhatóan 2032-re eléri a 2,2 milliárd dollárt, az előrejelzési időszakban körülbelül 8,5%-os CAGR-növekedéssel.

8. Wordvice AI (a legalkalmasabb a finom stílusú szerkesztéshez és a publikációs szintű csiszoláshoz)

via Wordvice AI

A Wordvice egy szerkesztő és korrektúraszoftver, amelynek célja, hogy természetes, kifinomult stílusban finomítsa a dokumentumokat, könyveket és tudományos írásokat. Javítja az olvashatóságot, kicseréli a kínos kifejezéseket és átalakítja a mondatokat a jobb folyékonyság érdekében. Több millió szövegen edzett fejlett nyelvi modellekkel működik, és olyan professzionális szintű javításokat végez, amelyek ugyanolyan pontosak, mint az emberek által szerkesztett szövegek.

Akár kisebb módosításokra, akár teljes átalakításra van szüksége, a többféle korrektúramód segítségével szabályozhatja a szerkesztés mértékét. A Wordvice segítségével könnyedén készíthet világos, meggyőző és professzionális minőségű írásokat.

A Wordvice AI legjobb funkciói

Négy korrektúrazási mód közül választhat: könnyű, standard, intenzív és tömör.

Hozzáférés részletes margó megjegyzésekhez, amelyek minden változtatást megmagyarázzák és hasznos nyelvtani tippeket nyújtanak.

A terjedelmes szövegrészeket tömör, hatásos szöveggé alakíthatja anélkül, hogy az eredeti jelentés elveszne.

A Wordvice AI korlátai

Az eszköz a formális írásmódra helyezi a hangsúlyt, ami megnehezíti a tartalom egyedi hangvételének és személyiségének megteremtését.

Wordvice AI árak

Ingyenes

Wordvice AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Wordvice AI-ről a valódi felhasználók?

Bárcsak több integrációjuk lenne a webböngészőkhöz és az Overleafhez hasonló szerkesztőalkalmazásokhoz. De az MS Word-ben végzett javítások eredményeit más alkalmazásokba is be tudtuk illeszteni, hogy véglegesítsük munkánkat.

Bárcsak több integrációjuk lenne a webböngészőkhöz és az Overleafhez hasonló szerkesztőalkalmazásokhoz. De az MS Word-ben végzett javítások eredményeit más alkalmazásokba is be tudtuk illeszteni, hogy véglegesítsük munkánkat.

💡 Profi tipp: Használjon tartalomírási sablonokat, hogy minden tartalomtípusban biztosítsa a következetességet, miközben teret hagy a kreativitásnak.

9. Slick Write (A legjobb gyors, mélyreható stíluselemzéshez és kreatív inspirációhoz)

via Slick Write

A Slick Write egy ingyenes online szerkesztőprogram, amely gyors, valós idejű helyesírás-, nyelvtani és stílusellenőrzést kínál. A ProWritingAid alternatívájaként olvashatósági indexet biztosít, hogy hangneme és szövegének összetettsége megfeleljen a közönségének.

A böngészőalapú felület egyszerűen használható – nincs szükség letöltésre. A részletes jelentések elemzik a szöveg folyását és ritmusát, kiemelve a javítandó területeket, míg a Wikipedia és az Urban Dictionary forrásokhoz vezető kontextusfüggő linkek gyors magyarázatot nyújtanak.

Emellett a passzív hangnemre, az adverbekre és a névmásokra vonatkozó statisztikai adatok segítenek finomítani stílusát, hogy a végleges változat még kifinomultabb legyen.

A Slick Write legjobb funkciói

Elemezze a legfontosabb mutatókat, és készítsen részletes jelentéseket a minőségről a passzív hangnem, az elöljárós szerkezetek és az adverbiumok gyakoriságának nyomon követésével.

Állítsa be a kijelző beállításait, hogy személyre szabhassa a szerkesztő felületet az optimális olvashatóság érdekében.

Olvassa el az integrált stílus tippeket, amelyek praktikus tanácsokat nyújtanak a mondatszerkezet finomításához.

Fedezze fel a beépített szóasszociációs játékot, amely serkenti a kreativitást és segít leküzdeni az írói blokkot.

A Slick Write korlátai

A funkciók meglehetősen alapszintűek a robusztusabb szerkesztőeszközökhöz képest.

Egyes javaslatok nem mindig pontosak vagy kontextusban megfelelőek.

A Slick Write árai

Ingyenes

Slick Write értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Próbálja ki a Read Backwards technikát lektoráláskor. Ez a technika segít az agynak az egyes szavakra koncentrálni anélkül, hogy elmerülne a tartalom áramlásában. Kezdje a dokumentum végétől, és haladjon visszafelé az elejéig, a helyesírási és nyelvtani hibákra koncentrálva.

10. PaperRater (A legjobb azonnali akadémiai pontozáshoz és holisztikus írásértékeléshez)

via PaperRater

A PaperRater egyszerűsíti a szerkesztési folyamatot, valós időben ellenőrzi a kéziratot helyesírási, nyelvtani és központozási hibák szempontjából. A Grammarly alternatívájaként a dokumentum típusához és az oktatási szintjéhez igazítja a visszajelzéseket, így biztosítva, hogy a javaslatok illeszkedjenek az írásstílusához.

Csak illessze be a szövegét vagy töltsön fel egy fájlt, és az eszköz azonnal értékelni fogja munkáját egy osztályzatot adva, miközben javítási tippeket is kínál. Az alapvető hibajelzésen túlmenően olyan hasznos forrásokat is tartalmaz, mint a gyakran összetévesztett szavak és egy szókincsépítő, amelyekkel erősítheti készségeit.

A PaperRater legjobb funkciói

Azonnali értékelést kap, amely tükrözi az írás általános minőségét és érthetőségét.

Értékelje a részletes írási mutatókat a szóhasználatról és az olvashatóságról szóló átfogó statisztikák segítségével.

Írjon jobban olyan források segítségével, mint a gyakran összetévesztett szavak és a szakértői nyelvtani tippek.

A beépített plágiumellenőrzővel, amely több mint 20 milliárd forrást vizsgál át a véletlen hasonlóságok felderítése érdekében, biztosíthatja tartalmának eredetiségét.

A PaperRater korlátai

A felhasználók hibákra, zavaros felületre és félrevezető hirdetésekre panaszkodnak, amelyek rontják a használhatóságot.

Nem kapcsolódik más eszközökhöz, ezért a formázáshoz és a beküldéshez manuális másolás-beillesztés szükséges.

A PaperRater árai

Alapszintű: Ingyenes

Prémium: 7,95 USD/hó felhasználónként

PaperRater értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a PaperRaterről a valódi felhasználók?

Nem vagyok rajongója a minősítési rendszernek. Megmutatja, hogy milyen szintű az írásod, és milyen osztályzatot kapnál. Az én osztályzataim mindig kicsit magasabbak, mint amit ők jósolnak. Azonban tartalmaznak tippeket a „minősítés” javításához, és lehet, hogy ez segített abban, hogy jobb eredményeket érjek el az órán.

Nem vagyok rajongója a minősítési rendszernek. Megmutatja, hogy milyen szintű az írásod, és milyen osztályzatot kapnál. Az én osztályzataim mindig kicsit magasabbak, mint amit ők jósolnak. Azonban tartalmaznak tippeket a „minősítés” javításához, és lehet, hogy ez segített abban, hogy jobb eredményeket érjek el az órán.

🤝 Barátos emlékeztető: Ne felejtsen el szüneteket tartani és elszakadni az írástól. Ez segít abban, hogy friss szemmel nézze meg a munkáját, és csökkenti a hibák figyelmen kívül hagyásának valószínűségét. A korrektúra előtt legalább 24 órára hagyja félre a dokumentumot, hogy biztosítsa az objektivitást.

Korrektúra? Mi már meggyőződtünk róla, hogy a ClickUp a legjobb erre a feladatra!

Számos online korrektúraszoftvert bemutattunk, amelyek mindegyike valami egyedi szolgáltatást nyújt: egyesek a mélyreható szövegelemzésben jeleskednek, mások az akadémiai dokumentumok mondatszerkezetét egyszerűsítik, néhány pedig még a plágiumellenőrzést is elvégzi.

A ClickUp, a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazás azonban mindezt egybefogja.

A ClickUp-ban azt szeretem a legjobban, hogy egyetlen helyen helyettesíti több eszközt. Nincs többé váltás több alkalmazás között. Más szoftverekhez képest páratlanul sok funkciót kínál. Emellett rendkívül testreszabható, hogy bármilyen munkafolyamathoz illeszkedjen, köszönhetően olyan funkcióknak, mint a több nézet, amely lehetővé teszi, hogy a projekteket pontosan az igényeimnek megfelelően állítsam be, a műszerfalak, amelyek világos képet adnak a jelentésekről és statisztikákról, valamint az automatizálások, amelyek órákat takarítanak meg az ismétlődő feladatok kezelésével.

A ClickUp-ban azt szeretem a legjobban, hogy egyetlen helyen helyettesíti több eszközt. Nincs többé váltás több alkalmazás között. Más szoftverekhez képest páratlanul sok funkciót kínál. Emellett rendkívül testreszabható, hogy bármilyen munkafolyamathoz illeszkedjen, köszönhetően olyan funkcióknak, mint a több nézet, amely lehetővé teszi, hogy a projekteket pontosan az igényeimnek megfelelően állítsam be, a műszerfalak, amelyek világos képet adnak a jelentésekről és statisztikákról, valamint az automatizálások, amelyek órákat takarítanak meg az ismétlődő feladatok kezelésével.

A ClickUp Brain mesterséges intelligenciával működő korrektora nem csak egyszerű nyelvtani javításokat végez, hanem valós időben finomítja a szöveg érthetőségét, hangvételét, nyelvtani hibáit és szerkezetét. És ami még jobb: a ClickUp Docs segítségével zökkenőmentesen együttműködhet, szerkesztheti és kezelheti tartalmait – mindezt egy helyen.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅