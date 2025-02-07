A 10 legjobb AI eszköz a műszaki íráshoz 2025-ben

Az AI-alapú műszaki írási eszközök térnyerésével még azok az írók is belépnek ebbe a területbe és sikeresek, akik alig vagy egyáltalán nem rendelkeznek programozási vagy szoftveres tapasztalattal. Ezek az eszközök segítenek a nem műszaki szakembereknek minőségi és vonzó tartalmakat készíteni műszaki dokumentációk, felhasználói kézikönyvek és akár kódrészletek formájában is.

De ez nem olyan egyszerű. A mai műszaki íróknak arról is gondoskodniuk kell, hogy munkájuk emberi hangvételű, tényeken alapuló legyen, és zökkenőmentesen illeszkedjen a márkájuk hangvételéhez és stílusához.

Tehát, amikor technikai íráshoz AI eszközt választ, olyan eszközt válasszon, amely segít a tények ellenőrzésében, a következetesség fenntartásában és olyan stílusban való írásban, amely rezonál a célközönségével.

Ebben a cikkben elvégeztük a háttérmunkát, és összeállítottunk egy listát azokról az eszközökről, amelyek segítenek Önnek a műszaki tartalomírási folyamatok tökéletesítésében.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme a legjobb műszaki íráshoz használható eszközök listája, amelyek segítségével könnyedén elkészítheti műszaki jelentéseit, szoftverdokumentációját és műszaki információit: 👉 ClickUp: A legjobb dokumentumok létrehozásához, együttműködéshez és munkafolyamatokhoz 👉 Grammarly: A legjobb a kommunikáció javításához és az írás finomításához 👉 Claude AI: A legjobb sokoldalú beszélgető AI 👉 Jasper AI: A legjobb marketingtartalmak és kampányokhoz 👉 Snagit: A legjobb az együttműködéshez és a jegyzetekhez 👉 Canva: A legjobb az AI-val történő, tervezés-központú tartalomkészítéshez 👉 QuillBot: A legjobb a parafrazáláshoz és az írás egyértelműségének javításához 👉 Scalenut: A legjobb a SEO-tartalom életciklusának automatizálásához 👉 Copyscape: A legjobb a tartalom eredetiségének megőrzéséhez 👉 Perplexity AI: A legalkalmasabb jól hivatkozott, összefoglalt információkhoz

A műszaki írás gyakran nehéz feladat lehet, különösen az olyan új technológiák esetében, amelyekről nem áll rendelkezésre sok dokumentáció.

Ez azt jelenti, hogy a tartalomíróknak ügyelniük kell arra, hogy olyan AI eszközt válasszanak, amely segít nekik javítani a műszaki írási folyamatot, és (többnyire) tényszerű információkat nyújt. Íme, mire kell figyelni:

Termelékenység növelése : Az AI írási asszisztensek (vagy AI eszközök) segítségével egy óra alatt több mint 100 oldalnyi dokumentációt lehet összeállítani, vagy két nap alatt felhasználói útmutató vázlatot lehet készíteni, így időt takaríthat meg a minőség romlása nélkül.

Az együttműködés javítása : Az olyan funkciók, mint a szerepkörök kiosztása, a jogosultságok kezelése és a kis- és középvállalkozások visszajelzéseinek gyűjtése, egyszerűsítik a komplex kézikönyvek vagy dokumentációk elkészítéséhez szükséges csapatmunkát.

A következetesség és a márka összhangjának fenntartása : Biztosítja, hogy minden vázlat összhangban legyen a márka hangvételével, legyen az professzionális, barátságos vagy valami a kettő között.

Testreszabható sablonok biztosítása : Az előre elkészített sablonok egyszerűsítik a folyamatot, így Ön a tartalomra koncentrálhat, ahelyett, hogy a nulláról kellene kezdenie.

Hibák felismerése és tények ellenőrzése : A nyelvtani hibákat és pontatlanságokat ellenőrző eszközökkel dokumentációja kifinomult és megbízható lesz.

Unalmas feladatok automatizálása: Ismétlődő folyamatok kezelése, például adatok rendezése, JSON generálása vagy : Ismétlődő folyamatok kezelése, például adatok rendezése, JSON generálása vagy automatizált kiadási megjegyzések létrehozása

Most, hogy már tudja, mit kell keresnie, csak azt kell megtalálnia, ami tökéletesen megfelel az Ön szervezetének: könnyen használható, zökkenőmentesen integrálható a munkafolyamatba, és természetesen a költségvetésnek is megfelel.

Íme a technikai íráshoz legalkalmasabb AI-eszközök válogatott listája:

1. ClickUp (A legjobb dokumentumok létrehozásához, együttműködéshez és munkafolyamatokhoz)

A műszaki íráshoz használt AI-eszközökről nem beszélhetünk anélkül, hogy megemlítenénk a ClickUp-ot. Ez egy zseniális megoldás, amely egyesíti a műszaki írást, a projektmenedzsmentet és a feladatok szervezését – mindezt egy helyen.

📮ClickUp Insight: Nemrégiben kiderült, hogy a tudásmunkások 83%-a elsősorban e-mailre és csevegésre támaszkodik a csapatkommunikációban. Túl sok, egymástól független eszköz kezelése rontja a termelékenységet. Ezért időnk 60%-át csak az információk megosztásával, keresésével és frissítésével töltjük különböző eszközökön. Pontosan ezt szeretné megoldani a ClickUp, mint mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely mesterséges intelligenciával támogatott feladatkezelési funkciókkal rendelkezik.

A ClickUp Brain az ideális AI írási asszisztens, amellyel perceken belül elkészítheti a műszaki dokumentációt.

Készítsen néhány utasítással publikálásra kész vázlatot a ClickUp Brain segítségével

Tegyük fel, hogy egy szoros határidővel rendelkező termékdokumentációs munkafolyamatot kell elvégeznie. Ahelyett, hogy pánikba esne, a ClickUp Brain segítségét veszi igénybe.

Az AI-javaslatok segítségével meghatározhatja a hatókört, a legördülő menükkel módosíthatja a formázást, hozzáadhatja a találkozó jegyzeteket, és máris kész a kifinomult vázlat.

📌 Példa: Ön egy műszaki író, akinek feladata egy új funkció felhasználói kézikönyvének elkészítése, és a határidő mindössze két nap múlva lejár. A ClickUp Brain segítségével feltöltheti a termék specifikációit és a megbeszélések jegyzetét, és perceken belül a sűrű információkat tartalmazó oldalakból világos, hasznosítható betekintést nyerhet. Ezután az AI javaslatait felhasználva elkészítheti a kézikönyv vázlatát, amely tartalmazza a legfontosabb szakaszokat, mint például a beállítás, a használat és a hibaelhárítás.

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy javasoljon ötleteket, finomítson a szövegen, sőt, írjon teljes szakaszokat a műszaki dokumentációjához.

Ráadásul a ClickUp Brain segítségével több LLM közül is választhat, például a Claude, a GPT-4o és még sok más közül. A ClickUp felhasználók minden AI-igényüket kielégíthetik közvetlenül a ClickUp platformon belül!

Innen a ClickUp Docs segítségével zökkenőmentesen konvertálhatja megosztásra alkalmas dokumentummá.

Jelenleg egy funkciók közötti csapatban dolgozik egy termékfejlesztési folyamaton. A Docs segítségével egyetlen együttműködési felületen vázolhatja a termék követelményeit, meghatározhatja a célközönséget és megszervezheti a felhasználói kutatást.

Mindenki kommentálhat, megjelölheti csapattársait, és akár feladatokat is kioszthat közvetlenül a dokumentumban.

A ClickUp Docs segítségével valós időben együttműködhet munkatársaival

A gazdag formázási lehetőségeknek, a slash parancsoknak és a vizuális elemek hozzáadásának köszönhetően technikai dokumentációja vonzó és olvasóbarát marad.

És itt jön a legjobb: miután elkészült a dokumentum, összekapcsolhatja azt egy feladattal a ClickUp Tasks segítségével, így biztosítva, hogy a határidők ne maradjanak el, és a haladás mindig egyértelmű legyen.

A kezdéshez a Docs előre elkészített sablonokat kínál, mint például a ClickUp Product Brief Template, amelyek lehetővé teszik a funkciók közötti együttműködést.

A sablon ezt úgy éri el, hogy a legfontosabb elemeket, mint a célok, a sikerkritériumok, a kiadási tervek és a funkcionális specifikációk, egy koherens, kitölthető vázlatba szervezi.

A ClickUp legjobb funkciói:

Több mint 1000 eszközzel integrálható : Zökkenőmentesen csatlakozhat olyan platformokhoz, mint a WordPress, a Google Drive, a Microsoft Word, a GitHub, a HubSpot és a Google Docs.

Sablonok bősége : Használjon előre elkészített sablonokat a követelmények összegyűjtéséhez, a tartalomkezeléshez és egyebekhez, így a tartalom strukturálása helyett az írásra koncentrálhat.

Eszközkompatibilitás : Dolgozzon Chrome, Windows, iOS, Android és macOS rendszereken, és gyakorlatilag bárhonnan elérheti a ClickUp alkalmazást.

Együttműködési funkciók : Hangolja össze csapatát valós idejű megjegyzésekkel, csevegéssel, GIF-ekkel és egyedi irányítópultokkal.

AI-alapú írási segítség : A ClickUp AI képes e-maileket, közösségi média bejegyzéseket és dokumentumösszefoglalókat generálni, sőt szövegeket szerkeszteni vagy bővíteni is.

Automatizálás ismétlődő feladatokhoz : Automatizálja a munkafolyamatokat, például a határidők frissítését vagy a teendők létrehozását egyedi kiváltó eseményekkel és műveletekkel : Automatizálja a munkafolyamatokat, például a határidők frissítését vagy a teendők létrehozását egyedi kiváltó eseményekkel és műveletekkel a ClickUp Automations segítségével.

Videofelvétel a ClickUp Clips segítségével: rögzítsen és osszon meg videókat közvetlenül a csapatával, hogy elmagyarázza a bonyolult fogalmakat vagy frissítéseket.

A ClickUp korlátai:

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy az információtúlterhelés elkerülése érdekében módosítaniuk kell az értesítési beállításokat.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

✨ Felhasználói vélemény: Egy G2 felhasználó szerint a ClickUp kiváló platform a hibák nyomon követésének egyszerűsítéséhez, a csapatkommunikáció elősegítéséhez és a feladatok útközbeni létrehozásához.

2. Grammarly (a legjobb a kommunikáció javításához és a műszaki írás finomításához)

via Grammarly

A Grammarly az első név, ami eszünkbe jut, ha a helyes nyelvtanról és az írás stílusának finomításáról beszélünk. Amit talán nem tud, hogy ez az eszköz technikai írók és szakemberek számára is kiválóan alkalmas tartalom létrehozására.

A platform mesterséges intelligenciája úgy lett kialakítva, hogy mindent kezeljen az e-mailektől és jelentésektől a blogbejegyzésekig, biztosítva a világos, tömör és hatékony kommunikációt minden területen.

A Grammarly automatizálja a kizárólag írási feladatokra szánt munkát, legyen szó felhasználói kézikönyvek finomításáról vagy egy nagy csapat tagjaként közös dokumentumokon való munkáról.

🧠 Tudta-e: A hatástalan kommunikáció évente 1,2 billió dollárba kerül az amerikai vállalkozásoknak. A tudásmunkások hetente 20 órát töltenek írásbeli kommunikációval, ami alapvetően arra szólítja fel a vállalkozásokat, hogy prioritásként kezeljék és mérjék a kommunikáció javítását.

A Grammarly legjobb funkciói

Hozzon létre bekezdéseket, írjon át mondatokat és finomítsa a szöveget a Grammarly AI-képességeivel közvetlenül olyan eszközökben, mint a Google Docs és a Word.

Azonnali módon igazítsa különböző írásstílusait a közönségéhez, biztosítva ezzel a technikai és kreatív dokumentumok közötti következetes kommunikációt.

Fedezze fel a hibákat, fogalmazza át a furcsa mondatokat, és biztosítsa az eredeti, kifinomult műszaki dokumentációt a plágiumfelismerés és a nyelvtani javítás segítségével.

Bárhol használhatja – a Grammarly böngészőbővítményként, asztali alkalmazásként és olyan eszközökkel integrálva is elérhető, mint a Slack, a Microsoft Word és a LinkedIn.

Írás közben kapjon javaslatokat a világosság, a tömörség és a formázás tekintetében.

A Grammarly korlátai

A felhasználók lassabb válaszidőkről számoltak be hosszabb vagy összetettebb dokumentumok kezelése során.

Az eszköz néha mondat közben is szerkesztési javaslatokat tesz, ami megzavarhatja az írás folyamatát.

Az ingyenes csomag alapvető javításokat kínál, de hiányoznak belőle a fejlett funkciók, mint például a hangnem beállítása és a részletes AI-utasítások.

Grammarly árak:

Ingyenes

Pro : 12 USD/hó/tag

Vállalati: Egyedi árazás

Grammarly értékelések és vélemények:

G2 : 4,7/5 (9780+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (7140+ értékelés)

✨ Felhasználói vélemény: Egy felhasználó élvezte a Grammarly pontosságát a szerkesztés és az egyszerűsített írás terén, különösen akkor, ha azt a szószaporítás eltávolítására, tömörebb alternatívák javaslatára és a világosság javítására való képességével párosította – például az „in order to” kifejezés „to”-ra vagy a „get a hold of” kifejezés „contact”-ra cserélésével.

💡 Profi tipp: Szeretnéd javítani a műszaki íráskészségedet? Itt találsz néhány műszaki írási tippet, amelyek segítenek lebontani a komplex témákat a közönséged számára.

3. Claude AI (A legjobb sokoldalú beszélgető AI)

via Claude AI

Az Anthropic által fejlesztett Claude AI egy adatvédelemre fókuszáló, beszélgetésalapú mesterséges intelligencia, amely kiválóan teljesít a természetes nyelv feldolgozásában, kódgenerálásban és dokumentációban, valamint a fejlett érvelésben.

Egyszerűen fogalmazva: a Claude-ot úgy tervezték, hogy segítsen a brainstormingban, az összefoglalásban, a kódolásban és a műszaki dokumentumok létrehozásában.

A Claude-ot az különbözteti meg a többitől, hogy nagy mennyiségű információt képes feldolgozni, miközben megőrzi a beszélgetés folyékonyságát. Speciális modelljei – a Haiku a tömör válaszokhoz, a Sonnet a nagy teljesítményű kreatív feladatokhoz és az Opus a komplex elemzésekhez és kódoláshoz – személyre szabott megoldásokat kínálnak az egyedi igényekhez.

A Claude AI legjobb funkciói

Szövegek generálása, összefoglalása és fordítása, miközben fejlett érveléssel és szöveggenerálással megoldja a különböző területeken felmerülő problémákat.

Segítsen a műszaki szakembereknek az optimalizálások, a teljesítményjavítások azonosításában és a finom kódolási hibák megoldásában.

Biztosítsa az átláthatóságot, a biztonságot és a felhasználói adatok védelmét Claude alkotmányos AI-elveivel.

Hozzáférés ingyenes csomaghoz és különböző fizetős opciókhoz egyének és csapatok számára.

A Claude AI korlátai

Esetenként túlságosan részletes vagy nem releváns válaszokat ad, amelyeket finomítani kell.

Finom hibák a generált tartalomban, különösen a kódolásban vagy a finom technikai feladatokban

A beszélgetések és a feladatok hossza a tervtől függően korlátozható.

Claude AI árak

Ingyenes

Pro: 20 USD/hó felhasználónként

Csapat: 25 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

Claude AI értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

4. Jasper AI (A legjobb marketingtartalmak és kampányok létrehozásához)

via Jasper AI

Csak a marketingesek tudják, mennyire értékelik a számukra testre szabott platformokat. Nem minden AI írási eszköz képes megragadni a kreatív árnyalatokat, amelyekre szükségünk van. Ezért maradunk a Jasper AI-nál.

Akár terméket dob piacra, akár közösségi kampányt indít, a Jasper AI funkciói segítenek ötleteit megvalósítható tartalommá alakítani a kifejezetten marketing feladatokra kifejlesztett több mint 80 alkalmazás segítségével.

Ez az eszköz biztosítja, hogy marketingje éles és következetes maradjon, a márka hangjának fenntartásától a SEO-barát tartalom létrehozásáig. Emellett egyszerűsítheti a műszaki írást egy általánosabb közönség számára.

A Jasper AI legjobb funkciói

A Brand Voice és Style Guide funkciók segítségével biztosíthatja a hangnem és a stílus egységességét.

Hozzáférés többfelhasználós eszközökhöz, kampányokhoz és valós idejű együttműködéshez

Készítsen és javítson vizuális elemeket írásos tartalmához egy speciális AI képszerkesztő csomaggal.

A Jasper AI korlátai

A tartalomnak hiányozhat a személyiség vagy a mélyebb betekintés, ezért kézi finomításra lehet szükség.

Leginkább vázlatokhoz ajánlott, mivel a kifinomult eredményekhez részletes szerkesztésre lehet szükség.

Az eredmények a meglévő online adatokon alapulnak, és pontosságuk ellenőrzése szükséges lehet.

Jasper AI árak

Alkotó : 39 USD/hó felhasználónként

Üzleti: Egyedi árazás

Jasper AI értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (1240+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1840+ értékelés)

✨ Felhasználói vélemény: Egy G2 felhasználó kedvelte a Jasper. ai kiterjedt sablonkönyvtárát, amely egyszerűsítette a tartalomkészítést az egyes tartalomtípusokra szabott, előre konfigurált beállítások révén.

5. Snagit (A legjobb az együttműködéshez és a megjegyzésekhez)

via Snagit

Marketingesként gyakran kell kiváló minőségű vizuális elemeket készítenie dokumentációkhoz, oktatóanyagokhoz és prezentációkhoz. A Snagit egy sokoldalú képernyőfelvétel- és videofelvétel-készítő eszköz, amely ebben segít.

Akár lépésről lépésre bemutató útmutatókat készít, akár videós bemutatókat rögzít komplex műszaki témákról, a Snagit olyan funkciókat kínál, mint a görgetéses képernyőfelvételek, a szövegfelismerés és a képekhez fűzött megjegyzések.

Ráadásul a Snagit és a TechSmith Screencast integrációja zökkenőmentessé teszi a megosztást és az együttműködést, míg a Windows és macOS platformok közötti kompatibilitás biztosítja a felhasználók számára a különböző eszközökön való zökkenőmentes munkavégzést.

🌟 Érdekesség: A marketingesek körülbelül 95%-a a vizuális tartalmakat stratégiájának fontos részévé teszi. Néhányan tartalmuk több mint 50%-át vizuális elemekkel egészítik ki. Ezért talán az Instagram Reelsnek és a TikToknak kell megköszönnünk.

A Snagit legjobb funkciói

Rögzítsen teljes weboldalakat vagy hosszú dokumentumokat anélkül, hogy több képernyőképet kellene összefűznie.

Szövegszerkesztés képeken vagy beolvasott dokumentumokon, beleértve a betűtípus, méret és szín beállításait.

Képernyő, webkamera és hang felvétele időkorlát nélkül, kiváló minőségű oktatóanyagokhoz.

Hozzászólások, alakzatok és kiemelések hozzáadásával könnyedén professzionális vizuális elemeket hozhat létre.

Zökkenőmentesen dolgozzon Windows és macOS rendszereken egyaránt, az állandó teljesítmény érdekében.

A Snagit korlátai

Az alapvető vágási és szerkesztési lehetőségek javításra szorulnak.

Egyes felhasználók stabilitási problémákról számolnak be, különösen hosszabb videók esetén.

A Snagit elavult hardveren nehezen boldogul az erőforrás-igényes feladatokkal.

Snagit árak

Egyéni előfizetés : 39 USD/év/felhasználó

Örökös licenc: 62,99 USD/egyszeri díj felhasználónként

Snagit értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (5320+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (470+ értékelés)

6. Canva (A legjobb az AI-val történő, tervezés-központú tartalomkészítéshez)

via Canva

A Canva régóta a nem tervezők kedvelt platformja, intuitív felülettel és lenyűgöző sablonválasztékkal rendelkezik professzionális vizuális elemek létrehozásához.

A Canva AI Magic Studio hozzáadásával most már szövegek, képek és akár videotartalmak generálására is alkalmas.

A Canva Magic Design, Magic Write és Text-to-Image eszközei lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy ötleteiket gyorsan kifinomult tartalommá alakítsák közösségi bejegyzések, prezentációk vagy nyomtatott anyagok számára.

A Canva legjobb funkciói

Hozzon létre a promptjaihoz igazított egyedi sablonokat, hogy a tervezés gyorsabb és személyre szabottabb legyen.

Készítsen egyedi vizuális elemeket az írásbeli utasítások szemet gyönyörködtető tervekké alakításával.

Készítsen rövid tartalmakat, például feliratokat és címsorokat, hogy kiegészítse vizuális anyagaidat.

Hozzáférés több mint 1 millió sablonhoz különböző tervezési típusokban

Szerkessze, kommentelje és működjön együtt csapatával valós időben!

A Canva korlátai

Egyes felhasználóknak szükségük van a Photoshopra olyan funkciókhoz, mint az árnyékok.

Több elem mozgatása néha véletlen eltolódáshoz vezethet.

Az egyes funkciók eléréséhez szükséges több lépés unalmasnak tűnhet.

Canva árak

Ingyenes

Pro : 15 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 10 USD/hó felhasználónként (minimum 3 felhasználó)

Canva értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (4370+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (12 230+ értékelés)

✨ Felhasználói vélemény: Egy felhasználó kiemelte a Canva egyszerűségét és sokoldalúságát, ami még a kezdőknek is segített könnyedén eligazodni az intuitív felületén. Pozitívan nyilatkozott a Canva kiterjedt sablonkönyvtáráról és a grafikákhoz használt AI-ről is.

7. QuillBot (A legjobb a parafrazáláshoz és az írás érthetőségének javításához)

via QuillBot

A tartalomírók jól ismerik azt a nehézséget, amikor egy mondat majdnem helyes, de mégsem teljesen. Ilyenkor jön jól egy olyan eszköz, mint a QuillBot, amely a szövegek átfogalmazására, összefoglalására és szerkesztésére specializálódott.

Az olyan eszközök, mint a parafrazáló, a nyelvtani ellenőrző, az AI-detektor és a hivatkozásgenerátor átfogó funkciókészletet nyújtanak az írási termelékenység és egyértelműség javításához.

A QuillBot legjobb funkciói

Két ingyenes módban akár 125 szót is könnyedén átfogalmazhat, vagy prémium szolgáltatásunkkal korlátlan hozzáférést kaphat.

Javítsa ki a hibákat és javítsa az olvashatóságot akár 1000 szóig az ingyenes csomagban.

Elemezze a szöveget, hogy ne hangozzon robotikusnak vagy mesterséges intelligenciával generáltnak.

Készítsen könnyedén pontos APA, MLA és Chicago stílusú hivatkozásokat!

Chrome, Microsoft Word és macOS rendszereken is elérhető, így platformok között is zökkenőmentesen használható.

A QuillBot korlátai

A ingyenes csomagban csak két átfogalmazási mód és 1000 szavas korlát áll rendelkezésre a nyelvtani ellenőrzéshez.

A ChatGPT-vel vagy más AI írókkal ellentétben meglévő tartalomra van szükség a működéshez.

A parafrazált kimenetek további szerkesztést igényelhetnek, hogy természetesen hangozzanak.

QuillBot árak

Ingyenes

Havi prémium : 9,95 USD/hó felhasználónként

Éves prémium: 4,17 USD/hó felhasználónként

QuillBot értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 140 értékelés)

✨ Felhasználói vélemény: Egy véleményező szerint a QuillBot hasznos volt az AI által generált szövegek azonosításában és megbízható százalékos bontásban, ami segített nekik emberibbé tenni és jobban átírni a cikket.

8. Scalenut (A legjobb a SEO-tartalom életciklusának automatizálásához)

via Scalenut

🧠 Tudta-e: Az összes weboldal 96,55%-a nem kap keresési látogatásokat a Google-tól.

Bármennyire is megdöbbentőek ezek az adatok, egyúttal további nyomást gyakorolnak a tartalomkészítőkre, hogy olyan SEO-tartalmakat alkossanak, amelyek valóban vonzzák az olvasókat. A Scalenut ezt felismerte, és egy all-in-one SEO-tartalomcsomagot kínál, amelynek célja, hogy segítse a marketingeseket a teljes tartalomkészítési folyamat racionalizálásában – a tervezéstől és a kutatástól az írásig és az optimalizálásig.

Ezenkívül olyan funkciókkal is rendelkezik, mint a gyors tartalomgeneráláshoz szükséges Cruise Mode, a szemantikai optimalizáláshoz szükséges NLP kulcsszavak és a valós idejű SEO pontszám.

A Scalenut legjobb funkciói

Kevesebb mint öt perc alatt, minimális bevitellel hozzon létre SEO-barát műszaki blogokat.

Azonosítsa a szemantikai kulcsszavakat és a versenyképes adatokat a SERP rangsorok javítása érdekében.

Használja az olyan funkciókat, mint a valós idejű SEO-pontozás, az automatikus optimalizálás és a belső linkek, hogy finomítsa a cikkeket.

Figyelje a webhely forgalmát és a kulcsszavak teljesítményét több domainen keresztül

Könnyedén publikálhat közvetlenül olyan platformokon, mint a WordPress és a Shopify.

A Scalenut korlátai

Egyes felhasználók tartalmi redundanciáról számolnak be, ami kézi szerkesztést igényel.

Az olyan funkciók, mint a hangnem testreszabása, még fejlesztés alatt állnak.

Vegyes teljesítmény niche témákban és tényellenőrzésben

Scalenut árak

Alapvető : 22 USD/hó felhasználónként

Pro: 67 USD/hó felhasználónként

Scalenut értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (310+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (390+ értékelés)

9. Copyscape (A legjobb a tartalom eredetiségének megőrzéséhez és a plágium felismeréséhez)

via Copyscape

A tartalom eredetisége jelenleg nem megvitatható, mivel az online tartalmak körülbelül 29%-a duplikált.

A Copyscape Premium segítségével szöveget illeszthet be, fájlokat tölthet fel, vagy akár API-n keresztül integrálhatja a szolgáltatást a rendszereibe, hogy a legkisebb duplikációkat is észlelje. Emellett olyan funkciókat is tartalmaz, mint a Copysentry, amely automatikus plágiumriasztásokat küld, így nyugalmat biztosítva azoknak, akik nagy méretű tartalomportfóliókat kezelnek.

A Copyscape legjobb funkciói

Pontos plágiumfelismeréssel akár a legkisebb duplikált tartalmakat is felismerheti több millió weboldalon.

Használja a szöveg-, fájl- és URL-ellenőrzést az eredetiség ellenőrzéséhez.

Automatikus riasztásokat kaphat az online talált új duplikátumokról.

Élvezze az egyszerű másolás-beillesztés funkciót azonnali eredményekkel.

Könnyen hozzáférhet az API-hoz (azok számára, akik tömeges plágiumellenőrzésre szorulnak).

A Copyscape korlátai

A költségek jelentősen megnőnek a nagyobb szószám vagy webhelyméret esetén.

Kizárólag a plágium felderítésére összpontosít, nyelvtani vagy stilisztikai ellenőrzés nélkül.

Copyscape árak

4,95 USD/hó, maximum 10 oldalig

0,25 USD/hó minden további oldal után (maximum 500 oldal)

Copyscape értékelések

G2 : 4,4/5 (25+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (65+ értékelés)

10. Perplexity AI (A legalkalmasabb jól hivatkozott, összefoglalt információkhoz)

via Perplexity AI

A Perplexity AI újragondolja a felhasználók webes keresési módszereit azáltal, hogy a beszélgető stílust hatékony AI eszközökkel ötvözi.

A hagyományos keresőmotorokkal (hé, Google 👋🏻) ellentétben nem csak linkeket jelenít meg, hanem az információkat tömör, természetes nyelvű válaszokká szintetizálja, miközben megjelöli a forrásokat.

Képzelje el, hogy a legjobb 200 dollár alatti vezeték nélküli nyomtatót keresi – a Perplexity értékeli a specifikációkat, összehasonlítja az árakat, és megalapozott ajánlást ad.

A Perplexity AI legjobb funkciói

Támogatás a GPT-4 Turbo, Claude 3 és más LLM-ek számára személyre szabott válaszokhoz.

PDF-ek, képek és szövegfájlok egyszerű elemzése és összefoglalása

Hozzon létre gyűjteményeket és tereket csoportosított, kontextusfüggő lekérdezésekhez.

Javítsa a matematikai és műszaki kérdésekre adott válaszokat olyan funkciókkal, mint a Wolfram Alpha integráció.

A Perplexity AI korlátai

Nehézségek egyszerű, URL-alapú lekérdezésekkel, közvetlen linkek megadása nélkül

Az árak összehasonlítása gyakran kiválasztott forrásokra támaszkodik, ami korlátozhatja a lehetőségeket.

A Pro verzió havi 20 dolláros ára alkalmi felhasználók számára nem feltétlenül indokolt.

Perplexity AI árak

Ingyenes

Pro : 20 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Perplexity AI értékelések

G2 : 4,7 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

✨ Felhasználói vélemény: A Perplexity egyik felhasználója rámutatott, hogy az eszköz nagyon hasznos az értékesítési és marketing csapatok számára, mivel gyors és pontos kutatási képességeivel jelentős időt takarít meg, különösen e-mailek megírása és prezentációk előkészítése során.

A műszaki írás és a technológiai zsenialitás találkozása a ClickUp segítségével

Megértjük, hogy a műszaki írás nehéz feladat lehet. De nem feltétlenül lehetetlen.

A ClickUp segítségével az AI használatával a műszaki írásban minden munkája aspektusát fejlesztheti – a műszaki projektdokumentáció írásától a komplex tudásbázisok kezeléséig.

Még a feladatokon is együtt dolgozhatnak, és nyomon követhetik az előrehaladást. Ha ehhez még részletes teljesítményelemzést, célkitűzést és valós idejű kommunikációs funkciókat is hozzáad, akkor egy olyan eszközt kap, amely mindent elvégez Ön helyett.

Íme egy esettanulmány arról, hogyan segítette a ClickUp a DISH Network hatékonyságának javítását.

DISH Network 🤝🏻 ClickUp ❌ Kihívás: A DISH Network kereskedelmi szolgáltatások projektmenedzsment irodája szilárd munkamenetekkel, egymástól elszigetelt eszközökkel és következetlen folyamatokkal küzdött. A csapatok közötti együttműködés nem volt hatékony, és egységes rendszer hiányában a projektek kezelése és a szervezeti változások előmozdítása egyre nagyobb kihívást jelentett. ✅ Megoldás a ClickUp AI segítségével: A DISH a ClickUp all-in-one platformját alkalmazta. A ClickUp Brain virtuális csapattagként működött, valós időben nyújtott projektfrissítéseket, összefoglalta a legfontosabb információkat és könnyedén válaszolt a kérdésekre. A csapat a Docs alkalmazást is használta az üzemeltetési eljárások tárolására, így a projektmunkával párhuzamosan könnyen hozzáférhetővé tette az erőforrásokat. ✨ Eredmény: A ClickUp segítségével a DISH 30%-kal növelte a projekt hatékonyságát és javította az információáramlást a csapatok között. Az AI-képességek lehetővé tették a csapat számára, hogy 10%-kal összetettebb projekteket kezeljen, és nagyobb kihívásokat is magabiztosan megoldjon.

Regisztráljon most a ClickUp-ra, hogy pozitív változást hozzon munkafolyamatába!