Hogyan írjunk kiadási megjegyzéseket – példák és sablonok a termékstratégiád fejlesztéséhez

A kiadási megjegyzéseket illetően a Slack vicces és tömör stílust alkalmaz. A Zoom munkatársai inkább a nagyon részletes megjegyzéseket részesítik előnyben. A miénk általában videót is tartalmaz.

A kiadási megjegyzések segítenek a termékmenedzsereknek és a szoftverfejlesztő csapatoknak a átláthatóság megteremtésében és a felhasználói élmény javításában. Ezek a nagyobb kiadási terv részét képezik, és részletesen ismertetik a legújabb szoftverfrissítéseket – termékfejlesztéseket, hibajavításokat, jövőbeli funkciókat stb.

Nézzük meg a szoftvercégek legjobb kiadási megjegyzés-példáit, hogy megtanuljuk, hogyan javíthatjuk a felhasználói elkötelezettséget.

A kiadási megjegyzések fontossága

A vállalatok kiadási megjegyzéseket tesznek közzé, hogy a felhasználókkal megosszák a termék legújabb verziójával kapcsolatos releváns információkat. A fejlesztőcsapatoknak informatív kiadási megjegyzéseket kell írniuk, felesleges technikai részletek nélkül.

A hangsúlyt arra kell helyezni, hogy a felhasználók könnyen megértsék a termékben végrehajtott változásokat.

A változások összefoglalása : A kiadási megjegyzések oldala frissítésével áttekinthető összefoglalást kaphat a termék változásairól, kiemelve az új funkciókat, a hibajavításokat és a meglévő funkciók fejlesztéseit. Ez növeli az áttekinthetőséget és segít felismerni az egyes kiadási megjegyzések frissítéseinek hozzáadott értékét.

Egyértelmű utasítások és magyarázatok biztosítása : A kiadási megjegyzésekben szereplő egyértelmű utasítások segítenek a felhasználóknak az új funkciók hatékony használatában. Ezenkívül segítenek a korábbi termékverziókkal kapcsolatos esetleges kérdések vagy aggályok megoldásában.

A kommunikáció javítása: A kiadási megjegyzések elősegítik a fejlesztőcsapat és a felhasználók közötti hatékony kommunikációt. Ha mindenki jól tájékozott a változásokról, az bizalmat épít a felhasználók, köztük a legfontosabb érdekelt felek körében.

A jó kiadási megjegyzések mindig bizonyítják a fejlesztőcsapatok és a SaaS-vállalatok reagálóképességét az ügyfelek visszajelzéseire, mivel a fontos felhasználói javaslatokat beépítik az új funkciókba és a termékfrissítésekbe.

A visszajelzések feldolgozása, legyen szó funkciók iránti kérésekről, panaszokról vagy bármilyen más javaslatról, a következőket érvényesíti:

Bizonyítja, hogy a vállalat értékeli a felhasználók véleményét

Bemutatja az ügyfélélmény javításába fektetett időt és erőfeszítéseket.

A folyamatos fejlesztés iránti elkötelezettség mély benyomást kelt az ügyfelekben. Megerősíti bizalmukat a szoftvertermékben és a fejlesztését irányító vállalatban.

10 példa a kiadási megjegyzésekre

Vessünk egy pillantást néhány kiváló termékkiadási megjegyzés példára, és elemezzük őket, hogy meglássuk, mi teszi őket érdekesekké:

1. ClickUp

A ClickUp kiadási megjegyzésekhez hasonlóan foglalja össze az összes legújabb frissítést világos, áttekinthető és felhasználóbarát módon.

A ClickUp egy felhőalapú projektmenedzsment eszköz, amely elősegíti a csapatok közötti együttműködést és növeli a termelékenységet.

A ClickUp 3.15 kiadás, amelyet 2024. április 18-án tettek közzé, tele van a legújabb frissítésekkel, hogy a felhasználók mindig naprakészek legyenek.

A legutóbbi frissítések például olyan funkciókat vezettek be, mint a számítási kártyákban szereplő képletek és az SCIM csapatkezelés, valamint a HubSpot munkafolyamatokkal és a Morgen naptárral való integráció.

A ClickUp kiadási megjegyzések frissítései jól megtervezettek és vizuálisan vonzóak, köszönhetően a világos és kiemelt címsoroknak, animációknak, képernyőképeknek és GIF-eknek. Ez segít a felhasználók figyelmének felkeltésében és az új funkciók és munkafolyamatok jobb megértésében.

Mi teszi egyedivé: A kiadási megjegyzések negyedévek szerint vannak rendszerezve, így a felhasználók könnyedén böngészhetik őket.

Minden kiadási megjegyzés frissítés kiemeli az új funkciókat, fejlesztéseket, integrációkat és hibajavításokat.

A felső részben található „Új funkciók és fejlesztések” szakasz minden új funkcióhoz vagy fejlesztéshez tartalmaz releváns linkeket a ClickUp súgó központjához.

Az oldal elején egy YouTube-videó frissítés található.

A ClickUp kiadási megjegyzéseit a versenytársaitól megkülönböztető egyik legfontosabb tényező az, hogy vizuális elemeket használ a végfelhasználók számára történő olvashatóság javítása érdekében.

A fent említett tényezők mindegyike miatt a ClickUp kiadási megjegyzései kiváló példát jelentenek azoknak a termékmenedzsereknek, akik informatív és felhasználóbarát kiadási megjegyzésekkel szeretnék frissíteni oldalukat a felhasználók számára.

2. Zoom

A Zoom egy online platform, amelyen videó- és hanghívások, valamint üzenetküldés útján lehet kommunikálni másokkal. A Zoom kiadási megjegyzései meglehetősen átfogóak, részletesen ismertetik az összes új funkciót, fejlesztést, frissítést és hibajavítást.

Bár az oldal jól szervezett és formázott, címsorokkal, alcímsorokkal és felsorolásokkal, a kis betűméret és a hosszú bekezdések túlterheltté tehetik a felhasználókat.

Mi teszi egyedivé: A Zoom kiadási megjegyzések oldalának egyik figyelemre méltó jellemzője az elmúlt négy év szoftverfrissítéseinek történeti archívuma.

Az oldal bal oldalán megtalálhatja az összes Zoom termékkategória kiadási megjegyzéseit.

A kiadási megjegyzések teljes oldala kiadás dátum és verziószám szerint van kategorizálva. Ha lefelé görget, mindet megtalálja.

A végtelen görgetés azonban megterhelő és kényelmetlenséget okozhat, mivel ezen az oldalon nem elérhetők közvetlen linkek az egyes kiadási megjegyzések frissítéseihez. Ez ronthatja az olvashatóságot, különösen azoknak a felhasználóknak, akik több frissítést követnek nyomon vagy konkrét információkat keresnek.

Úgy gondoltuk, hogy a megjelenés egyszerűsítése és a kiadási megjegyzésekhez vezető hivatkozások vagy közvetlen linkek biztosítása jelentősen javíthatja a felhasználói élményt.

3. Slack

via Slack

A Slack egy üzenetküldő és termelékenységet növelő eszköz (ne tévessze meg a neve, valóban hatékonyan működik). Lehetővé teszi a szervezeten belüli alkalmazottak számára, hogy zökkenőmentesen kapcsolatba lépjenek egymással, kommunikáljanak és együttműködjenek.

A Slack Windows-felhasználóknak szóló kiadási megjegyzései kiemelkednek éleslátó, mégis érthető formátumukkal és szórakoztató humorukkal. Az egyes verziók változásait világosan ismertetik és „Újdonságok”, „Hibajavítások” és „Biztonsági irányelvek” kategóriákba sorolják. A megjegyzéseket dátum szerint rendezték, így egyszerűbbé téve a konkrét frissítések keresését.

Mi teszi egyedivé: A Zoomhoz hasonlóan a Slack is egyetlen oldalon teszi közzé az összes kiadási megjegyzést a Windows-felhasználók számára.

Az egyes kiadási megjegyzések bemutatása biztosítja, hogy a konkrét információk megtalálása ne legyen unalmas feladat.

A Slack gondoskodik arról, hogy a megjegyzések tömörek legyenek és ne tartalmazzanak technikai zsargont. A vastag betűs címsorok, alkategóriák és pontokba szedett magyarázatok használata javítja az olvashatóságot, így a kiadási megjegyzések oldala érdekes forrásként szolgál a felhasználók számára.

Például ebben a kiadási megjegyzésben a Slack egyértelmű, barátságos és humoros hangnemben felsorolta az összes észlelt hibát és azok kijavításának módját. Ez az a fajta kiadási megjegyzés, amelyet csak a mosoly kedvéért is szívesen elolvasnánk.

Egyébként tudta, hogy a ClickUp és a Slack integrációjával 30%-kal növelheti a termelékenységet ?

4. Amplitude

via Amplitude

Az Amplitude egy robusztus termékelemző eszköz, amely a felhasználóknak segít jobb termékeket létrehozni az ügyfelek viselkedésének nyomon követésével és elemzésével. A vállalat termékfrissítései egy újabb remek kiadási megjegyzés példát jelentenek, amely felkerült a listánkra.

A Slack és a Zoom ellentétben az Amplitude kiadási megjegyzései nem egy oldalon találhatók. Ehelyett havi „kiadási megjegyzéseket” tesznek közzé a közösségi oldalukon. Például az Amplitude március havi termékkiadási összefoglalója átfogó áttekintést nyújtott a különböző funkciók kritikus frissítéseiről.

Ezek minimális mennyiségű emojit is tartalmaznak, hogy személyesebbé tegyék a szöveget, anélkül, hogy elvonják a figyelmet a termékváltozásokról szóló információkról.

Mi teszi egyedivé: Tetszett nekünk, hogy a kiadási megjegyzések oldala képeket, képernyőképeket és hasznos forráslinkeket tartalmaz.

Minden hónap frissítéseinek külön oldala van, így a felhasználók jobban megérthetik a változásokat.

Az Amplitude minden oldal tetején egy rövid összefoglalót is tartalmaz azoknak az olvasóknak, akiknek a részletes megjegyzések túl hosszúnak tűnnek.

A felsoroláspontok használata tovább javítja az olvashatóságot, így a felhasználók könnyen áttekinthetik a részleteket anélkül, hogy bármi fontosat kihagynának.

5. Közepes

via Medium

A Medium egy tartalomközzétételi platform, ahol szerzők, médiaszakemberek és bloggerek cikkeket, történeteket, ötleteket és véleményeket tehetnek közzé széles témakörökben.

A Medium kiadási megjegyzései elsődleges célja a felhasználói élmény javítása és a hibák kijavítása. A felhasználók könnyedén folytathatják az olvasást onnan, ahol abbahagyták, és kényelmesen hozzáférhetnek a gyűjteményekhez a kezdőlapról.

Mi teszi egyedivé: A kiadási megjegyzések oldalak gondosan megtervezettek, felhasználói értékelésekkel, verziótörténeti linkkel és egy nagy betűméretű, jól látható „Újdonságok” szakasszal a tetején.

Minden oldal egyszerre 10 legújabb kiadási verziófrissítést mutat be, biztosítva az áttekinthetőséget és a könnyű navigációt.

Az oldal hibajavításokat (és squish-eket) említ, és a hangnem a prózaitól a költőiesig változik (találtunk egy vicces példát az Ön számára). Azonban nem adnak sok részletet a jelentős új funkciókról.

via Medium

Az oldal elegáns, monokromatikus színvilággal és minimalista tipográfiával rendelkezik, ami egységes vizuális élményt biztosít.

6. Google Cloud

a Google Cloud segítségével

A Google Cloud a Google felhőalapú számítástechnikai szolgáltatásainak csomagja, amely tárolási, elemzési, gépi tanulási és egyéb megoldásokat kínál.

A Google Cloud kiadási megjegyzései kiváló példák arra, hogyan lehet a felhasználókat naprakészen tartani a fontos információkkal.

Mi teszi egyedivé: A problémák színkóddal történő rendezése egy okos megoldás, amelyet a Google Cloud alkalmazott a kiadási megjegyzésekben, így a technikai felhasználók és az adminisztrátorok könnyebben eligazodhatnak a frissítések között.

Lenyűgöző látni, hogy a fontos frissítések még aznap felkerülnek, amikor megtörténnek (vagyis minden nap).

Regisztrálhat, hogy a kiadások automatikusan megjelenjenek a feed olvasójában.

Bár a kiadási megjegyzések napi frissítése nem minden csapatnak megfelelő, jó gyakorlat az új termékajánlatokról és a jelentős frissítésekről gyakran kiadási megjegyzéseket közzétenni. Ezzel bizonyíthatja elkötelezettségét a folyamatos fejlesztés és a felhasználók iránti elkötelezettség iránt.

Szerettük volna, ha a kiadási megjegyzésekben a technikai frissítések mellett egy kis háttérinformációt vagy összefoglaló bekezdést is feltüntetnek. Ez segítene a kevésbé technikaértő felhasználóknak jobban megérteni az egyes kiadási megjegyzéseket.

7. Samsung

via Samsung

A Samsung egy népszerű elektronikai vállalat, amely számos elektronikai terméket gyárt, többek között háztartási készülékeket, digitális eszközöket, memóriakártyákat és egyebeket.

A Samsung kiadási megjegyzések írásához való hozzáállása egyszerű és jól strukturált, így a felhasználók könnyen eligazodnak benne és megtalálják, amit keresnek.

Alcímeket, felsorolásokat, táblázatokat, bekezdésszüneteket és legördülő menüket tartalmaznak, biztosítva ezzel a Samsung Internet kiadási megjegyzéseinek egyértelműségét és áttekinthetőségét.

A kiadási megjegyzések oldalának tetején a felhasználók gyorsan megtalálhatják a kiadás verzióját és a frissítések közzétételének dátumát összefoglaló pontokat. Ezt követően egy táblázat két oszlopban mutatja be a kiadási megjegyzések tartalmát:

Az első példa a konkrét frissítéseket vagy funkcióváltozásokat említi.

A második példa linkeket tartalmaz olyan dokumentumokhoz, amelyek részletesebb információkat nyújtanak ezekről a változásokról.

Mi teszi egyedivé: A felhasználók könnyedén nyomon követhetik és megtekinthetik a korábbi változtatásokat egy legördülő menüből, amely a Samsung korábbi frissítéseire mutat.

Az oldal jobb felső sarkában megtalálja az Android és a Gear VR kiadási megjegyzések linkjeit.

Vegye figyelembe ezt az iparági tanácsot: ha a kiadási megjegyzéseket új és meglévő ügyfelek számára egyaránt könnyen hozzáférhetővé teszi, azzal figyelmet tanúsít az ügyfelek iránt.

8. Asana

via Asana

Az Asana egy felhőalapú platform, amely segít a felhasználóknak a feladatok szervezésében és elosztásában, a projekt határidőinek meghatározásában, valamint a csapatokon belüli közvetlen kommunikációban és együttműködésben.

Az Asana kiadási megjegyzései egy másik remek példa, amelyet felvettünk listánkra, mivel médiát, különösen videókat tartalmaznak. Ezek a havonta közzétett kiadási megjegyzések következetes szerkezetet követnek, így a felhasználók könnyen naprakészek maradhatnak a változásokkal kapcsolatban.

Mi teszi egyedivé: Az Asana egy oldalon tartalmazza a kiadási megjegyzések frissítéseit egy évre vonatkozóan.

Minden kiadási megjegyzés elején a felhasználók egy rövid videóval találkozhatnak, amely összefoglalja a termék legfontosabb változásait az adott hónapban.

A videófrissítés hatékonyan közli a célközönséggel a legfontosabb funkcióváltozásokat és hibajavításokat (mindössze egy perc alatt), és különösen hasznos azoknak a felhasználóknak, akik nem szeretnek hosszú szövegeket olvasni, vagy kevés idejük van.

A videó után az Asana pontokba szedett listában mutatja be az alkalmazás változásait, valamint a vonatkozó súgócikkek linkjeit. Ez a megközelítés biztosítja, hogy a kiadási megjegyzések rövidek legyenek és a lényegre koncentráljanak, a felhasználók pedig szükség esetén gyorsan hozzáférhessenek a technikai részletekhez.

9. Help Scout

via Help Scout

A Help Scout egy kiváló platform a legmagasabb szintű ügyfélszolgálathoz! Minden megtalálható benne, a megosztott beérkező levelek mappától a live chatig, az üzenetküldésig, a jelentésekig és az ügyfél-elkötelezettséget növelő eszközökig.

A Help Scout szokatlan módon kezeli a kiadási megjegyzéseket: havonta és negyedévente osztja meg a frissítéseket. A bevezetőben szereplő videó, valamint a képernyőképekkel és GIF-ekkel alátámasztott részletes tartalom rendkívül látványossá teszi a kiadási megjegyzéseket.

Mi teszi egyedivé: A kiadási megjegyzések oldala tartalmaz egy „hamarosan érkezik” részt, amely egy kis ízelítőt ad a felhasználóknak a közelgő funkciókról – ez egy remek ötlet, hogy a felhasználók továbbra is figyelemmel kísérjék a fejleményeket.

Az oldal jobb oldalán található az összes szakasz tartalomjegyzéke, amely megkönnyíti a hozzáférést.

A kiadási megjegyzések oldalának végén található „hasznos tippek” szakasz is sok ember számára értékes információkat tartalmaz. Ebben a részben az ügyfelek megosztják a termék különböző felhasználási módjait, valamint linkeket találhatunk itt erőforrás-útmutatókhoz.

A termékfejlesztő csapatok számára hasznos lehet a Help Scout ötlete, hogy videókat használnak a kiadási megjegyzések részletes ismertetéséhez, figyelembe véve azoknak az ügyfeleknek az igényeit, akik a szöveges tartalom helyett a videókat részesítik előnyben. Bár ez nem mindenkinek tetszik, érdemes értékelni a felhasználóbarát kommunikációra való összpontosítást.

10. monday. com

A monday.com az utolsó a legjobb kiadási megjegyzések példáinak listáján. Az eszköz egy felhőalapú projektmenedzsment szoftvermegoldás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy csapatmunkával saját alkalmazásokat készítsenek.

A listánkon szereplő sok más példához hasonlóan ezek a kiadási megjegyzések is vizuális vonzerejükről nevezetesek. Az oldalon bőségesen használnak képeket és képernyőképeket, így a felhasználók számára világosan bemutatják a változásokat.

A monday.com grafikák és videók segítségével mutatja be a platformon végrehajtott pontos változtatásokat. Ezek a vizuális segédeszközök minden hónap első megjegyzését kísérik, és általában az adott időszakban a szerszám által bevezetett legjelentősebb változásokat emelik ki.

Mi teszi egyedivé: A monday.com egy egész évre vonatkozó frissítéseket tartalmaz egyetlen kiadási megjegyzések oldalon.

Az oldal jobb oldalán a felhasználók megtalálják az egyes hónapok frissítéseire mutató linkeket.

Ezenkívül a kiadási megjegyzések linkeket tartalmaznak a konkrét problémák és azok megoldásainak részletes leírásához, valamint néhány felhasználói útmutatóhoz és videó oktatóanyaghoz.

A monday.com kiadási megjegyzéseinek másik figyelemre méltó tényezője az esztétikára való összpontosítás. A rengeteg fehér tér és a többszínű képek miatt a megjegyzések vonzóak és könnyen olvashatók.

Hogyan befolyásolhatják a vizuális elemek a kiadási megjegyzéseket?

A kiadási megjegyzésekben szereplő hosszú szövegrészek túlterhelhetik a felhasználókat, ami megnehezíti számukra a funkciófrissítések gyors megértését.

Ha nem tartalmaz vizuális segédeszközöket a tartalomban, a felhasználók elveszíthetik érdeklődésüket, vagy akár teljesen elveszíthetik érdeklődésüket, ami az információk megőrzésének csökkenéséhez vezet.

És ezt nem akarjuk, ugye?

A vizuális elemek áttöréseket hoznak a hosszú tartalmakba, így azok könnyebben emészthetőek és vonzóbbak lesznek a felhasználók számára. Ez az Ön feladata, hogy különböző típusú vizuális segédeszközöket adjon hozzá a termék kiadási megjegyzéseinek hatékonyságának növelése érdekében.

Képek: A képek világos vizuális ábrázolást nyújthatnak az új funkciókról vagy a felület változásairól, és segítenek a kiadási frissítések intuitívabb megértésében.

GIF-ek és hangulatjelek: Hagyjon teret a kreativitásnak is, és használjon hangulatjeleket és GIF-eket, hogy felkeltse az ügyfelek érdeklődését az olvasás során.

Grafikák: Néhány összetett szoftverváltozás nem magyarázható el pusztán képekkel. Ilyen esetekben grafikákat használhat a kiadási megjegyzésekben a technikai szempontok alátámasztására.

Videók: A frissítésekhez videók hozzáadásával gyorsan áttekinthetővé teheti az új funkciókat. Valójában a listánkban szereplő legjobb kiadási megjegyzések közül több is tartalmaz vizuálisan vonzó elemeket. Ez segít javítani a tartalom érthetőségét és a felhasználói elkötelezettséget.

A monday.com grafikákat és videókat használ a platform változásainak illusztrálására.

A Google Cloud színkódokkal jelöli a problémákat.

A Medium felhasználói értékeléseket és képeket is felhasznál a frissítések bemutatásának javítása érdekében.

Ezek a vizuális tényezők hozzájárulnak a tájékoztatóbb felhasználói élményhez. Tehát legközelebb, amikor kiadási megjegyzést ír, ne felejtse el hozzáadni a vizuális kreativitást – ez lehet, hogy éppen a különbséget fogja jelenteni!

Hogyan írjunk kiadási megjegyzéseket

A fejlesztői csapat számára a kiadási megjegyzések jelentik a fő kapcsolódási pontot a végfelhasználókkal. A kiadási megjegyzések frissítéseinek megírásakor mindig vegye figyelembe a felhasználók szempontjait. Ez segít megteremteni a bizalmat, és megmutatja, hogy Ön értékeli az ügyfelek visszajelzéseit, biztosítva, hogy terméke az ő igényeiknek megfelelően fejlődjön.

Ha a felhasználók számára nyújtott előnyökre összpontosító kiadási megjegyzéseket ír, az segít megmutatni elkötelezettségét ügyfelei iránt.

Ne felejtse el kiemelni a legfontosabb funkciók fejlesztéseit, a bosszantó hibajavításokat és a várva várt új funkciókat, amelyeket a jelenlegi felhasználók értékelni fognak. Ezenkívül kerülje el a korábbi verziók problémáinak megismétlődését.

Íme néhány tipp, amely segít abban, hogy jobb kiadási megjegyzéseket írjon:

1. Írjon kiadási megjegyzéseket egyszerű nyelven

A kiadási megjegyzések írásakor használjon világos és egyszerű nyelvet, amelyet mindenki megérthet, nem csak a fejlesztők. Írjon rövid és egyértelmű mondatokat, olyan mindennapi szavakat használva, amelyeket a nem szakértők is megértenek.

Kerülje az iparág-specifikus terminológia vagy szakzsargon használatát, hacsak az nem feltétlenül szükséges. A cél az, hogy a kiadási megjegyzések minden háttérrel és ismeretekkel rendelkező olvasó számára érthetőek és könnyen érthetőek legyenek.

2. A jobb olvashatóság érdekében törekedjen a tömörségre

A kiadási megjegyzések írásakor vegye figyelembe a felhasználók elfoglalt napirendjét és korlátozott idejét. A felhasználóknak nincs türelmük átnézni a hosszú kiadási frissítéseket. Ahhoz, hogy fenntartsa érdeklődésüket, rendezze a termékfrissítéseket világos szakaszokba, és használjon felsorolási pontokat a tömörség érdekében.

A kiadási oldalakon csak a legfontosabb részleteket ossza meg: mely funkciók változtak, miért fontosak ezek az új fejlesztések, és hogyan érintik a termék végfelhasználóit.

3. Használjon vizuális segédeszközöket a megértés javítása érdekében

Mint már említettük, a végfelhasználók számára nehéz lehet csak szavakkal megérteni a kiadási frissítések bonyolult változásait. A képek azonban valóban segítenek a felhasználóknak megérteni, mi változott, és elkerülni az írásbeli magyarázatok okozta zavart.

Használjon vizuális segédeszközöket, például képernyőképeket, GIF-eket, diagramokat vagy videókat a kiadási frissítésekben. Ezek segítenek a felhasználóknak gyorsan megérteni az új munkafolyamatokat vagy az átalakított felületeket, és érdekesebbé teszik a tartalmat.

4. A szoftver kiadási megjegyzések szándékát egyértelműen fogalmazza meg

Ahelyett, hogy csak a technikai részletekre koncentrálna, mielőtt megkezdené a saját kiadási megjegyzéseinek kidolgozását, tartsa szem előtt a végfelhasználót. Szánjon időt arra, hogy elmagyarázza, miért történt bizonyos termékváltozások, és hogyan járnak azok a felhasználók javára.

Ha a felhasználó szemszögéből tisztázza a változtatások célját és előnyeit, azzal megmutatja, hogy csapata mindenekelőtt az ügyfelek visszajelzéseit és igényeit tartja szem előtt.

5. Használjon kiadási megjegyzések sablont, hogy előnyt szerezzen

A kiadási megjegyzések sablonjának használata a szoftver kiadási megjegyzéseinek megírásához előnyt jelenthet csapatának a termékváltozások hatékony kommunikálásában.

A strukturált sablon szervezett keretrendszert biztosít, amely garantálja az olvasók számára a világosságot és a könnyű érthetőséget. Segít elkerülni a fontos részletek figyelmen kívül hagyását, és biztosítja a konzisztenciát az összes kiadási megjegyzésben.

A termék kiadási megjegyzések sablonjában a következő fontos szakaszokat keresse: Legújabb kiadás verzió

Kiadás dátuma

A frissítések rövid áttekintése

Új funkciók hozzáadása

A meglévő funkciók fejlesztései

Hibajavítás

Ismert problémák

Egyéb fontos szoftverrel kapcsolatos részletek

A ClickUp egy speciális kiadási megjegyzések sablont kínál, amellyel egyszerűen rögzítheti a szoftverváltozásokat és a fejlesztéseket. Ez kényelmes megoldás azoknak a szoftverfejlesztő csapatoknak vagy termékmenedzsereknek, akik szeretnék egyszerűsíteni termékmenedzsment folyamatukat, de nagyon elfoglaltak.

Töltse le ezt a sablont Egyszerűsítse a termékfrissítések létrehozásának folyamatát a ClickUp kiadási megjegyzések sablonjával.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy egyedi státuszú feladatokat hozzon létre, kategorizálja és kezelje a frissítéseket és a funkciók iránti igényeket, valamint kihasználja a ClickUp számos hasznos funkcióját a kiadási megjegyzések létrehozásának optimalizálása érdekében.

Ha viszont inkább a nulláról szeretne indulni, és saját kiadási megjegyzések sablont szeretne létrehozni, használhatja a ClickUp Docs szolgáltatást, és akár mesterséges intelligenciát is igénybe vehet a jobb eredmények érdekében.

A ClickUp Docs alkalmazásban a felhasználók könnyedén létrehozhatnak, szerkeszthetnek, megoszthatnak és közösen dolgozhatnak különböző típusú dokumentumokon, beleértve a kiadási megjegyzéseket is. Szöveget, képeket, videókat, hangulatjeleket és táblázatokat is beilleszthet, és fejléc, felsorolás, idézet és egyéb opciók segítségével formázhatja őket.

A ClickUp mesterséges intelligenciával működő írási asszisztense, a ClickUp Brain, bármilyen célra képes azonnal tartalmat generálni.

A ClickUp Brain segítségét kértük a kiadási megjegyzések mintáinak elkészítéséhez, és a teljesség kedvéért néhány elírás is bekerült

A saját AI eszközünkkel könnyedén készíthet vonzó kiadási megjegyzéseket. Csak adja meg az adatait, és az eszköz az Ön igényeire szabott, azonnali és pontos válaszokat ad.

A ClickUp Brain által generált kiadási megjegyzések keretrendszere

Akár teljesen nulláról indul, akár egy meglévő sablont használ, a ClickUp a legjobb választás, ha könnyedén szeretne kiváló termékkiadási megjegyzéseket készíteni.

A termékkiadási megjegyzések elkészítésekor figyelembe veendő másik fontos tényező a szoftver tesztelése. Ez segít abban, hogy a kiadási megjegyzések pontosak és megbízhatóak legyenek.

Szükséges-e a kiadási megjegyzések tesztelése és visszajelzése?

Igen. A kiadási megjegyzések közzététele előtt a hibák, új funkciók és a szoftverben végzett változtatások tesztelése segít ellenőrizni, hogy a megadott információk jól illeszkednek-e a termék aktuális teljesítményéhez. Ez a szoftverfejlesztés egyik kritikus lépése.

Minden csapatnak szüksége van egy megoldásra, amely racionalizálja a szoftverfejlesztés teljes folyamatát, a tervezéstől a szoftverfrissítések bevezetéséig és rendszeres teszteléséig.

A ClickUp for Software Development Teams egy robusztus eszköz, amely automatizálja ezeket a folyamatokat, beleértve a hibák nyomon követését és jelentését is.

Íme, mit tud még elérni ezzel:

Problémajelentések létrehozása: Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy hatékonyan rangsorolják és kezeljék a feladatokat. A ClickUp beépített Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy hatékonyan rangsorolják és kezeljék a feladatokat. A ClickUp beépített ClickApp alkalmazásával könnyedén nyomon követheti és kezelheti a hibákat. A ClickUp egyéni mezők segítségével rögzítheti a hibákkal kapcsolatos konkrét részleteket, például a súlyosságot, a prioritást és a reprodukciós lépéseket.

Terméktervek tervezése: Indítsa el fejlesztési terveit. Vizuálisan brainstormingoljon és tervezze meg a termék funkcióit Indítsa el fejlesztési terveit. Vizuálisan brainstormingoljon és tervezze meg a termék funkcióit a ClickUp Whiteboards segítségével. Hozzáadhat jegyzeteket és ClickUp Mind Maps-eket , és akár feladatokhoz és dokumentumokhoz is kapcsolhatja őket.

Készítsen vizuális ütemterveket: tartsa egy hullámhosszon a fejlesztő, termékmenedzsment és érdekelt felek csapatát.

Ezenkívül használhatja ezt a ClickUp tesztkezelési sablont az összes szoftverváltozás és frissítés teszteléséhez.

Így néz ki, amikor megnyitja a sablont, és rákattint a „Lists” (Listák) fülön a „Test Scenarios & Cases” (Tesztesetek és esetek) opcióra, amely az oldal közepén látható:

Töltse le ezt a sablont A ClickUp segítségével könnyedén nyomon követheti az összes szoftverfrissítést és változást tesztforgatókönyvekkel.

A sablon vizuális haladáskövetést és eredményértékelést kínál. Akár a hibák, problémák és funkciókéréssel kapcsolatban is zökkenőmentesen együttműködhet a csapatával.

Ne feledkezzünk meg a felhasználói visszajelzések felbecsülhetetlen értékéről sem, amelyek segíthetnek a szoftver kiadási megjegyzések jobb megfogalmazásában.

Töltse le ezt a sablont Tegye zökkenőmentessé visszajelzési rendszerét a ClickUp visszajelzési űrlap sablonjával.

Használja ezt a ClickUp visszajelzési űrlap sablont, hogy visszajelzéseket, értékeléseket és véleményeket gyűjtsön az ügyfelektől.

A visszajelzések betekintést nyújthatnak a felhasználói élménybe, beleértve a felmerült hibákat és a funkciók frissítésére vonatkozó javaslatokat.

A releváns példák aktív beépítésével a csapatok megoldhatják a problémákat, finomíthatják a tartalmat, és olyan informatív frissítéseket tehetnek közzé, amelyek a leginkább megfelelnek a végfelhasználók igényeinek.

Használja a ClickUp-ot a kiadási megjegyzések folyamatának egyszerűsítéséhez!

A jó kiadási megjegyzések több szempontból is előnyösek lehetnek. Csak néhányat említenénk: segíthetnek megtartani az ügyfeleket, és akár a termék elterjedését is elősegíthetik.

Szeretné egyszerűsíteni ezt a folyamatot és javítani a kiadási megjegyzések stratégiáját? Használja a ClickUp alkalmazást!

A ClickUp segítségével könnyedén készíthet kiváló minőségű kiadási megjegyzéseket, akár előre megtervezett sablonokat használ, akár a ClickUp Brain segítségével teljesen új tartalmat hoz létre.

Ez egy all-in-one megoldás, amely segítséget nyújt a termékmenedzsment, a szoftverfejlesztés, a marketing, az üzemeltetés, az értékesítés és még sok más területen.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, hogy kihasználhassa a csapatának nyújtott számos előnyt!