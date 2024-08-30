Hogyan írjunk kiadási megjegyzéseket – példák és sablonok a termékstratégiád fejlesztéséhez

A kiadási megjegyzéseket illetően a Slack vicces és tömör stílust alkalmaz. A Zoom munkatársai inkább a nagyon részletes megjegyzéseket részesítik előnyben. A miénk általában videót is tartalmaz.
A kiadási megjegyzések segítenek a termékmenedzsereknek és a szoftverfejlesztő csapatoknak a átláthatóság megteremtésében és a felhasználói élmény javításában. Ezek a nagyobb kiadási terv részét képezik, és részletesen ismertetik a legújabb szoftverfrissítéseket – termékfejlesztéseket, hibajavításokat, jövőbeli funkciókat stb.
Nézzük meg a szoftvercégek legjobb kiadási megjegyzés-példáit, hogy megtanuljuk, hogyan javíthatjuk a felhasználói elkötelezettséget.
A kiadási megjegyzések fontossága
A vállalatok kiadási megjegyzéseket tesznek közzé, hogy a felhasználókkal megosszák a termék legújabb verziójával kapcsolatos releváns információkat. A fejlesztőcsapatoknak informatív kiadási megjegyzéseket kell írniuk, felesleges technikai részletek nélkül.
A hangsúlyt arra kell helyezni, hogy a felhasználók könnyen megértsék a termékben végrehajtott változásokat.
- A változások összefoglalása: A kiadási megjegyzések oldala frissítésével áttekinthető összefoglalást kaphat a termék változásairól, kiemelve az új funkciókat, a hibajavításokat és a meglévő funkciók fejlesztéseit. Ez növeli az áttekinthetőséget és segít felismerni az egyes kiadási megjegyzések frissítéseinek hozzáadott értékét.
- Egyértelmű utasítások és magyarázatok biztosítása: A kiadási megjegyzésekben szereplő egyértelmű utasítások segítenek a felhasználóknak az új funkciók hatékony használatában. Ezenkívül segítenek a korábbi termékverziókkal kapcsolatos esetleges kérdések vagy aggályok megoldásában.
- A kommunikáció javítása: A kiadási megjegyzések elősegítik a fejlesztőcsapat és a felhasználók közötti hatékony kommunikációt. Ha mindenki jól tájékozott a változásokról, az bizalmat épít a felhasználók, köztük a legfontosabb érdekelt felek körében.
A jó kiadási megjegyzések mindig bizonyítják a fejlesztőcsapatok és a SaaS-vállalatok reagálóképességét az ügyfelek visszajelzéseire, mivel a fontos felhasználói javaslatokat beépítik az új funkciókba és a termékfrissítésekbe.
A visszajelzések feldolgozása, legyen szó funkciók iránti kérésekről, panaszokról vagy bármilyen más javaslatról, a következőket érvényesíti:
- Bizonyítja, hogy a vállalat értékeli a felhasználók véleményét
- Bemutatja az ügyfélélmény javításába fektetett időt és erőfeszítéseket.
A folyamatos fejlesztés iránti elkötelezettség mély benyomást kelt az ügyfelekben. Megerősíti bizalmukat a szoftvertermékben és a fejlesztését irányító vállalatban.
10 példa a kiadási megjegyzésekre
Vessünk egy pillantást néhány kiváló termékkiadási megjegyzés példára, és elemezzük őket, hogy meglássuk, mi teszi őket érdekesekké:
1. ClickUp
A ClickUp egy felhőalapú projektmenedzsment eszköz, amely elősegíti a csapatok közötti együttműködést és növeli a termelékenységet.
A ClickUp 3.15 kiadás, amelyet 2024. április 18-án tettek közzé, tele van a legújabb frissítésekkel, hogy a felhasználók mindig naprakészek legyenek.
A legutóbbi frissítések például olyan funkciókat vezettek be, mint a számítási kártyákban szereplő képletek és az SCIM csapatkezelés, valamint a HubSpot munkafolyamatokkal és a Morgen naptárral való integráció.
A ClickUp kiadási megjegyzések frissítései jól megtervezettek és vizuálisan vonzóak, köszönhetően a világos és kiemelt címsoroknak, animációknak, képernyőképeknek és GIF-eknek. Ez segít a felhasználók figyelmének felkeltésében és az új funkciók és munkafolyamatok jobb megértésében.
Mi teszi egyedivé:
- A kiadási megjegyzések negyedévek szerint vannak rendszerezve, így a felhasználók könnyedén böngészhetik őket.
- Minden kiadási megjegyzés frissítés kiemeli az új funkciókat, fejlesztéseket, integrációkat és hibajavításokat.
- A felső részben található „Új funkciók és fejlesztések” szakasz minden új funkcióhoz vagy fejlesztéshez tartalmaz releváns linkeket a ClickUp súgó központjához.
- Az oldal elején egy YouTube-videó frissítés található.
- A ClickUp kiadási megjegyzéseit a versenytársaitól megkülönböztető egyik legfontosabb tényező az, hogy vizuális elemeket használ a végfelhasználók számára történő olvashatóság javítása érdekében.
A fent említett tényezők mindegyike miatt a ClickUp kiadási megjegyzései kiváló példát jelentenek azoknak a termékmenedzsereknek, akik informatív és felhasználóbarát kiadási megjegyzésekkel szeretnék frissíteni oldalukat a felhasználók számára.
2. Zoom
A Zoom egy online platform, amelyen videó- és hanghívások, valamint üzenetküldés útján lehet kommunikálni másokkal. A Zoom kiadási megjegyzései meglehetősen átfogóak, részletesen ismertetik az összes új funkciót, fejlesztést, frissítést és hibajavítást.
Bár az oldal jól szervezett és formázott, címsorokkal, alcímsorokkal és felsorolásokkal, a kis betűméret és a hosszú bekezdések túlterheltté tehetik a felhasználókat.
Mi teszi egyedivé:
- A Zoom kiadási megjegyzések oldalának egyik figyelemre méltó jellemzője az elmúlt négy év szoftverfrissítéseinek történeti archívuma.
- Az oldal bal oldalán megtalálhatja az összes Zoom termékkategória kiadási megjegyzéseit.
A kiadási megjegyzések teljes oldala kiadás dátum és verziószám szerint van kategorizálva. Ha lefelé görget, mindet megtalálja.
A végtelen görgetés azonban megterhelő és kényelmetlenséget okozhat, mivel ezen az oldalon nem elérhetők közvetlen linkek az egyes kiadási megjegyzések frissítéseihez. Ez ronthatja az olvashatóságot, különösen azoknak a felhasználóknak, akik több frissítést követnek nyomon vagy konkrét információkat keresnek.
Úgy gondoltuk, hogy a megjelenés egyszerűsítése és a kiadási megjegyzésekhez vezető hivatkozások vagy közvetlen linkek biztosítása jelentősen javíthatja a felhasználói élményt.
3. Slack
A Slack egy üzenetküldő és termelékenységet növelő eszköz (ne tévessze meg a neve, valóban hatékonyan működik). Lehetővé teszi a szervezeten belüli alkalmazottak számára, hogy zökkenőmentesen kapcsolatba lépjenek egymással, kommunikáljanak és együttműködjenek.
A Slack Windows-felhasználóknak szóló kiadási megjegyzései kiemelkednek éleslátó, mégis érthető formátumukkal és szórakoztató humorukkal. Az egyes verziók változásait világosan ismertetik és „Újdonságok”, „Hibajavítások” és „Biztonsági irányelvek” kategóriákba sorolják. A megjegyzéseket dátum szerint rendezték, így egyszerűbbé téve a konkrét frissítések keresését.
Mi teszi egyedivé:
- A Zoomhoz hasonlóan a Slack is egyetlen oldalon teszi közzé az összes kiadási megjegyzést a Windows-felhasználók számára.
- Az egyes kiadási megjegyzések bemutatása biztosítja, hogy a konkrét információk megtalálása ne legyen unalmas feladat.
A Slack gondoskodik arról, hogy a megjegyzések tömörek legyenek és ne tartalmazzanak technikai zsargont. A vastag betűs címsorok, alkategóriák és pontokba szedett magyarázatok használata javítja az olvashatóságot, így a kiadási megjegyzések oldala érdekes forrásként szolgál a felhasználók számára.
Például ebben a kiadási megjegyzésben a Slack egyértelmű, barátságos és humoros hangnemben felsorolta az összes észlelt hibát és azok kijavításának módját. Ez az a fajta kiadási megjegyzés, amelyet csak a mosoly kedvéért is szívesen elolvasnánk.
Egyébként tudta, hogy a ClickUp és a Slack integrációjával 30%-kal növelheti a termelékenységet ?
4. Amplitude
Az Amplitude egy robusztus termékelemző eszköz, amely a felhasználóknak segít jobb termékeket létrehozni az ügyfelek viselkedésének nyomon követésével és elemzésével. A vállalat termékfrissítései egy újabb remek kiadási megjegyzés példát jelentenek, amely felkerült a listánkra.
A Slack és a Zoom ellentétben az Amplitude kiadási megjegyzései nem egy oldalon találhatók. Ehelyett havi „kiadási megjegyzéseket” tesznek közzé a közösségi oldalukon. Például az Amplitude március havi termékkiadási összefoglalója átfogó áttekintést nyújtott a különböző funkciók kritikus frissítéseiről.
Ezek minimális mennyiségű emojit is tartalmaznak, hogy személyesebbé tegyék a szöveget, anélkül, hogy elvonják a figyelmet a termékváltozásokról szóló információkról.
Mi teszi egyedivé:
- Tetszett nekünk, hogy a kiadási megjegyzések oldala képeket, képernyőképeket és hasznos forráslinkeket tartalmaz.
- Minden hónap frissítéseinek külön oldala van, így a felhasználók jobban megérthetik a változásokat.
Az Amplitude minden oldal tetején egy rövid összefoglalót is tartalmaz azoknak az olvasóknak, akiknek a részletes megjegyzések túl hosszúnak tűnnek.
A felsoroláspontok használata tovább javítja az olvashatóságot, így a felhasználók könnyen áttekinthetik a részleteket anélkül, hogy bármi fontosat kihagynának.
5. Közepes
A Medium egy tartalomközzétételi platform, ahol szerzők, médiaszakemberek és bloggerek cikkeket, történeteket, ötleteket és véleményeket tehetnek közzé széles témakörökben.
A Medium kiadási megjegyzései elsődleges célja a felhasználói élmény javítása és a hibák kijavítása. A felhasználók könnyedén folytathatják az olvasást onnan, ahol abbahagyták, és kényelmesen hozzáférhetnek a gyűjteményekhez a kezdőlapról.
Mi teszi egyedivé:
- A kiadási megjegyzések oldalak gondosan megtervezettek, felhasználói értékelésekkel, verziótörténeti linkkel és egy nagy betűméretű, jól látható „Újdonságok” szakasszal a tetején.
- Minden oldal egyszerre 10 legújabb kiadási verziófrissítést mutat be, biztosítva az áttekinthetőséget és a könnyű navigációt.
Az oldal hibajavításokat (és squish-eket) említ, és a hangnem a prózaitól a költőiesig változik (találtunk egy vicces példát az Ön számára). Azonban nem adnak sok részletet a jelentős új funkciókról.
Az oldal elegáns, monokromatikus színvilággal és minimalista tipográfiával rendelkezik, ami egységes vizuális élményt biztosít.
6. Google Cloud
A Google Cloud a Google felhőalapú számítástechnikai szolgáltatásainak csomagja, amely tárolási, elemzési, gépi tanulási és egyéb megoldásokat kínál.
A Google Cloud kiadási megjegyzései kiváló példák arra, hogyan lehet a felhasználókat naprakészen tartani a fontos információkkal.
Mi teszi egyedivé:
- A problémák színkóddal történő rendezése egy okos megoldás, amelyet a Google Cloud alkalmazott a kiadási megjegyzésekben, így a technikai felhasználók és az adminisztrátorok könnyebben eligazodhatnak a frissítések között.
- Lenyűgöző látni, hogy a fontos frissítések még aznap felkerülnek, amikor megtörténnek (vagyis minden nap).
- Regisztrálhat, hogy a kiadások automatikusan megjelenjenek a feed olvasójában.
Bár a kiadási megjegyzések napi frissítése nem minden csapatnak megfelelő, jó gyakorlat az új termékajánlatokról és a jelentős frissítésekről gyakran kiadási megjegyzéseket közzétenni. Ezzel bizonyíthatja elkötelezettségét a folyamatos fejlesztés és a felhasználók iránti elkötelezettség iránt.
Szerettük volna, ha a kiadási megjegyzésekben a technikai frissítések mellett egy kis háttérinformációt vagy összefoglaló bekezdést is feltüntetnek. Ez segítene a kevésbé technikaértő felhasználóknak jobban megérteni az egyes kiadási megjegyzéseket.
7. Samsung
A Samsung egy népszerű elektronikai vállalat, amely számos elektronikai terméket gyárt, többek között háztartási készülékeket, digitális eszközöket, memóriakártyákat és egyebeket.
A Samsung kiadási megjegyzések írásához való hozzáállása egyszerű és jól strukturált, így a felhasználók könnyen eligazodnak benne és megtalálják, amit keresnek.
Alcímeket, felsorolásokat, táblázatokat, bekezdésszüneteket és legördülő menüket tartalmaznak, biztosítva ezzel a Samsung Internet kiadási megjegyzéseinek egyértelműségét és áttekinthetőségét.
A kiadási megjegyzések oldalának tetején a felhasználók gyorsan megtalálhatják a kiadás verzióját és a frissítések közzétételének dátumát összefoglaló pontokat. Ezt követően egy táblázat két oszlopban mutatja be a kiadási megjegyzések tartalmát:
- Az első példa a konkrét frissítéseket vagy funkcióváltozásokat említi.
- A második példa linkeket tartalmaz olyan dokumentumokhoz, amelyek részletesebb információkat nyújtanak ezekről a változásokról.
Mi teszi egyedivé:
- A felhasználók könnyedén nyomon követhetik és megtekinthetik a korábbi változtatásokat egy legördülő menüből, amely a Samsung korábbi frissítéseire mutat.
- Az oldal jobb felső sarkában megtalálja az Android és a Gear VR kiadási megjegyzések linkjeit.
Vegye figyelembe ezt az iparági tanácsot: ha a kiadási megjegyzéseket új és meglévő ügyfelek számára egyaránt könnyen hozzáférhetővé teszi, azzal figyelmet tanúsít az ügyfelek iránt.
8. Asana
Az Asana egy felhőalapú platform, amely segít a felhasználóknak a feladatok szervezésében és elosztásában, a projekt határidőinek meghatározásában, valamint a csapatokon belüli közvetlen kommunikációban és együttműködésben.
Az Asana kiadási megjegyzései egy másik remek példa, amelyet felvettünk listánkra, mivel médiát, különösen videókat tartalmaznak. Ezek a havonta közzétett kiadási megjegyzések következetes szerkezetet követnek, így a felhasználók könnyen naprakészek maradhatnak a változásokkal kapcsolatban.
Mi teszi egyedivé:
- Az Asana egy oldalon tartalmazza a kiadási megjegyzések frissítéseit egy évre vonatkozóan.
- Minden kiadási megjegyzés elején a felhasználók egy rövid videóval találkozhatnak, amely összefoglalja a termék legfontosabb változásait az adott hónapban.
A videófrissítés hatékonyan közli a célközönséggel a legfontosabb funkcióváltozásokat és hibajavításokat (mindössze egy perc alatt), és különösen hasznos azoknak a felhasználóknak, akik nem szeretnek hosszú szövegeket olvasni, vagy kevés idejük van.
A videó után az Asana pontokba szedett listában mutatja be az alkalmazás változásait, valamint a vonatkozó súgócikkek linkjeit. Ez a megközelítés biztosítja, hogy a kiadási megjegyzések rövidek legyenek és a lényegre koncentráljanak, a felhasználók pedig szükség esetén gyorsan hozzáférhessenek a technikai részletekhez.
9. Help Scout
A Help Scout egy kiváló platform a legmagasabb szintű ügyfélszolgálathoz! Minden megtalálható benne, a megosztott beérkező levelek mappától a live chatig, az üzenetküldésig, a jelentésekig és az ügyfél-elkötelezettséget növelő eszközökig.
A Help Scout szokatlan módon kezeli a kiadási megjegyzéseket: havonta és negyedévente osztja meg a frissítéseket. A bevezetőben szereplő videó, valamint a képernyőképekkel és GIF-ekkel alátámasztott részletes tartalom rendkívül látványossá teszi a kiadási megjegyzéseket.
Mi teszi egyedivé:
- A kiadási megjegyzések oldala tartalmaz egy „hamarosan érkezik” részt, amely egy kis ízelítőt ad a felhasználóknak a közelgő funkciókról – ez egy remek ötlet, hogy a felhasználók továbbra is figyelemmel kísérjék a fejleményeket.
- Az oldal jobb oldalán található az összes szakasz tartalomjegyzéke, amely megkönnyíti a hozzáférést.
A kiadási megjegyzések oldalának végén található „hasznos tippek” szakasz is sok ember számára értékes információkat tartalmaz. Ebben a részben az ügyfelek megosztják a termék különböző felhasználási módjait, valamint linkeket találhatunk itt erőforrás-útmutatókhoz.
A termékfejlesztő csapatok számára hasznos lehet a Help Scout ötlete, hogy videókat használnak a kiadási megjegyzések részletes ismertetéséhez, figyelembe véve azoknak az ügyfeleknek az igényeit, akik a szöveges tartalom helyett a videókat részesítik előnyben. Bár ez nem mindenkinek tetszik, érdemes értékelni a felhasználóbarát kommunikációra való összpontosítást.
10. monday. com
A monday.com az utolsó a legjobb kiadási megjegyzések példáinak listáján. Az eszköz egy felhőalapú projektmenedzsment szoftvermegoldás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy csapatmunkával saját alkalmazásokat készítsenek.
A listánkon szereplő sok más példához hasonlóan ezek a kiadási megjegyzések is vizuális vonzerejükről nevezetesek. Az oldalon bőségesen használnak képeket és képernyőképeket, így a felhasználók számára világosan bemutatják a változásokat.
A monday.com grafikák és videók segítségével mutatja be a platformon végrehajtott pontos változtatásokat. Ezek a vizuális segédeszközök minden hónap első megjegyzését kísérik, és általában az adott időszakban a szerszám által bevezetett legjelentősebb változásokat emelik ki.
Mi teszi egyedivé:
- A monday.com egy egész évre vonatkozó frissítéseket tartalmaz egyetlen kiadási megjegyzések oldalon.
- Az oldal jobb oldalán a felhasználók megtalálják az egyes hónapok frissítéseire mutató linkeket.
Ezenkívül a kiadási megjegyzések linkeket tartalmaznak a konkrét problémák és azok megoldásainak részletes leírásához, valamint néhány felhasználói útmutatóhoz és videó oktatóanyaghoz.
A monday.com kiadási megjegyzéseinek másik figyelemre méltó tényezője az esztétikára való összpontosítás. A rengeteg fehér tér és a többszínű képek miatt a megjegyzések vonzóak és könnyen olvashatók.
Hogyan befolyásolhatják a vizuális elemek a kiadási megjegyzéseket?
A kiadási megjegyzésekben szereplő hosszú szövegrészek túlterhelhetik a felhasználókat, ami megnehezíti számukra a funkciófrissítések gyors megértését.
Ha nem tartalmaz vizuális segédeszközöket a tartalomban, a felhasználók elveszíthetik érdeklődésüket, vagy akár teljesen elveszíthetik érdeklődésüket, ami az információk megőrzésének csökkenéséhez vezet.
És ezt nem akarjuk, ugye?
A vizuális elemek áttöréseket hoznak a hosszú tartalmakba, így azok könnyebben emészthetőek és vonzóbbak lesznek a felhasználók számára. Ez az Ön feladata, hogy különböző típusú vizuális segédeszközöket adjon hozzá a termék kiadási megjegyzéseinek hatékonyságának növelése érdekében.
- Képek: A képek világos vizuális ábrázolást nyújthatnak az új funkciókról vagy a felület változásairól, és segítenek a kiadási frissítések intuitívabb megértésében.
- GIF-ek és hangulatjelek: Hagyjon teret a kreativitásnak is, és használjon hangulatjeleket és GIF-eket, hogy felkeltse az ügyfelek érdeklődését az olvasás során.
- Grafikák: Néhány összetett szoftverváltozás nem magyarázható el pusztán képekkel. Ilyen esetekben grafikákat használhat a kiadási megjegyzésekben a technikai szempontok alátámasztására.
- Videók: A frissítésekhez videók hozzáadásával gyorsan áttekinthetővé teheti az új funkciókat. Valójában a listánkban szereplő legjobb kiadási megjegyzések közül több is tartalmaz vizuálisan vonzó elemeket. Ez segít javítani a tartalom érthetőségét és a felhasználói elkötelezettséget.
- A monday.com grafikákat és videókat használ a platform változásainak illusztrálására.
- A Google Cloud színkódokkal jelöli a problémákat.
- A Medium felhasználói értékeléseket és képeket is felhasznál a frissítések bemutatásának javítása érdekében.
Ezek a vizuális tényezők hozzájárulnak a tájékoztatóbb felhasználói élményhez. Tehát legközelebb, amikor kiadási megjegyzést ír, ne felejtse el hozzáadni a vizuális kreativitást – ez lehet, hogy éppen a különbséget fogja jelenteni!
Hogyan írjunk kiadási megjegyzéseket
A fejlesztői csapat számára a kiadási megjegyzések jelentik a fő kapcsolódási pontot a végfelhasználókkal. A kiadási megjegyzések frissítéseinek megírásakor mindig vegye figyelembe a felhasználók szempontjait. Ez segít megteremteni a bizalmat, és megmutatja, hogy Ön értékeli az ügyfelek visszajelzéseit, biztosítva, hogy terméke az ő igényeiknek megfelelően fejlődjön.
Ha a felhasználók számára nyújtott előnyökre összpontosító kiadási megjegyzéseket ír, az segít megmutatni elkötelezettségét ügyfelei iránt.
Ne felejtse el kiemelni a legfontosabb funkciók fejlesztéseit, a bosszantó hibajavításokat és a várva várt új funkciókat, amelyeket a jelenlegi felhasználók értékelni fognak. Ezenkívül kerülje el a korábbi verziók problémáinak megismétlődését.
Íme néhány tipp, amely segít abban, hogy jobb kiadási megjegyzéseket írjon:
1. Írjon kiadási megjegyzéseket egyszerű nyelven
A kiadási megjegyzések írásakor használjon világos és egyszerű nyelvet, amelyet mindenki megérthet, nem csak a fejlesztők. Írjon rövid és egyértelmű mondatokat, olyan mindennapi szavakat használva, amelyeket a nem szakértők is megértenek.
Kerülje az iparág-specifikus terminológia vagy szakzsargon használatát, hacsak az nem feltétlenül szükséges. A cél az, hogy a kiadási megjegyzések minden háttérrel és ismeretekkel rendelkező olvasó számára érthetőek és könnyen érthetőek legyenek.
2. A jobb olvashatóság érdekében törekedjen a tömörségre
A kiadási megjegyzések írásakor vegye figyelembe a felhasználók elfoglalt napirendjét és korlátozott idejét. A felhasználóknak nincs türelmük átnézni a hosszú kiadási frissítéseket. Ahhoz, hogy fenntartsa érdeklődésüket, rendezze a termékfrissítéseket világos szakaszokba, és használjon felsorolási pontokat a tömörség érdekében.
A kiadási oldalakon csak a legfontosabb részleteket ossza meg: mely funkciók változtak, miért fontosak ezek az új fejlesztések, és hogyan érintik a termék végfelhasználóit.
3. Használjon vizuális segédeszközöket a megértés javítása érdekében
Mint már említettük, a végfelhasználók számára nehéz lehet csak szavakkal megérteni a kiadási frissítések bonyolult változásait. A képek azonban valóban segítenek a felhasználóknak megérteni, mi változott, és elkerülni az írásbeli magyarázatok okozta zavart.
Használjon vizuális segédeszközöket, például képernyőképeket, GIF-eket, diagramokat vagy videókat a kiadási frissítésekben. Ezek segítenek a felhasználóknak gyorsan megérteni az új munkafolyamatokat vagy az átalakított felületeket, és érdekesebbé teszik a tartalmat.
4. A szoftver kiadási megjegyzések szándékát egyértelműen fogalmazza meg
Ahelyett, hogy csak a technikai részletekre koncentrálna, mielőtt megkezdené a saját kiadási megjegyzéseinek kidolgozását, tartsa szem előtt a végfelhasználót. Szánjon időt arra, hogy elmagyarázza, miért történt bizonyos termékváltozások, és hogyan járnak azok a felhasználók javára.
Ha a felhasználó szemszögéből tisztázza a változtatások célját és előnyeit, azzal megmutatja, hogy csapata mindenekelőtt az ügyfelek visszajelzéseit és igényeit tartja szem előtt.
5. Használjon kiadási megjegyzések sablont, hogy előnyt szerezzen
A kiadási megjegyzések sablonjának használata a szoftver kiadási megjegyzéseinek megírásához előnyt jelenthet csapatának a termékváltozások hatékony kommunikálásában.
A strukturált sablon szervezett keretrendszert biztosít, amely garantálja az olvasók számára a világosságot és a könnyű érthetőséget. Segít elkerülni a fontos részletek figyelmen kívül hagyását, és biztosítja a konzisztenciát az összes kiadási megjegyzésben.
A termék kiadási megjegyzések sablonjában a következő fontos szakaszokat keresse:
- Legújabb kiadás verzió
- Kiadás dátuma
- A frissítések rövid áttekintése
- Új funkciók hozzáadása
- A meglévő funkciók fejlesztései
- Hibajavítás
- Ismert problémák
- Egyéb fontos szoftverrel kapcsolatos részletek
A ClickUp egy speciális kiadási megjegyzések sablont kínál, amellyel egyszerűen rögzítheti a szoftverváltozásokat és a fejlesztéseket. Ez kényelmes megoldás azoknak a szoftverfejlesztő csapatoknak vagy termékmenedzsereknek, akik szeretnék egyszerűsíteni termékmenedzsment folyamatukat, de nagyon elfoglaltak.
Olvassa el még: A 10 legfontosabb termékmenedzsment-készség, amellyel minden termékmenedzsernek rendelkeznie kell
Ez a sablon lehetővé teszi, hogy egyedi státuszú feladatokat hozzon létre, kategorizálja és kezelje a frissítéseket és a funkciók iránti igényeket, valamint kihasználja a ClickUp számos hasznos funkcióját a kiadási megjegyzések létrehozásának optimalizálása érdekében.
Ha viszont inkább a nulláról szeretne indulni, és saját kiadási megjegyzések sablont szeretne létrehozni, használhatja a ClickUp Docs szolgáltatást, és akár mesterséges intelligenciát is igénybe vehet a jobb eredmények érdekében.
A ClickUp Docs alkalmazásban a felhasználók könnyedén létrehozhatnak, szerkeszthetnek, megoszthatnak és közösen dolgozhatnak különböző típusú dokumentumokon, beleértve a kiadási megjegyzéseket is. Szöveget, képeket, videókat, hangulatjeleket és táblázatokat is beilleszthet, és fejléc, felsorolás, idézet és egyéb opciók segítségével formázhatja őket.
A ClickUp mesterséges intelligenciával működő írási asszisztense, a ClickUp Brain, bármilyen célra képes azonnal tartalmat generálni.
A saját AI eszközünkkel könnyedén készíthet vonzó kiadási megjegyzéseket. Csak adja meg az adatait, és az eszköz az Ön igényeire szabott, azonnali és pontos válaszokat ad.
Akár teljesen nulláról indul, akár egy meglévő sablont használ, a ClickUp a legjobb választás, ha könnyedén szeretne kiváló termékkiadási megjegyzéseket készíteni.
A termékkiadási megjegyzések elkészítésekor figyelembe veendő másik fontos tényező a szoftver tesztelése. Ez segít abban, hogy a kiadási megjegyzések pontosak és megbízhatóak legyenek.
Szükséges-e a kiadási megjegyzések tesztelése és visszajelzése?
Igen. A kiadási megjegyzések közzététele előtt a hibák, új funkciók és a szoftverben végzett változtatások tesztelése segít ellenőrizni, hogy a megadott információk jól illeszkednek-e a termék aktuális teljesítményéhez. Ez a szoftverfejlesztés egyik kritikus lépése.
Minden csapatnak szüksége van egy megoldásra, amely racionalizálja a szoftverfejlesztés teljes folyamatát, a tervezéstől a szoftverfrissítések bevezetéséig és rendszeres teszteléséig.
A ClickUp for Software Development Teams egy robusztus eszköz, amely automatizálja ezeket a folyamatokat, beleértve a hibák nyomon követését és jelentését is.
Íme, mit tud még elérni ezzel:
- Problémajelentések létrehozása: Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy hatékonyan rangsorolják és kezeljék a feladatokat. A ClickUp beépített ClickApp alkalmazásával könnyedén nyomon követheti és kezelheti a hibákat. A ClickUp egyéni mezők segítségével rögzítheti a hibákkal kapcsolatos konkrét részleteket, például a súlyosságot, a prioritást és a reprodukciós lépéseket.
- Terméktervek tervezése: Indítsa el fejlesztési terveit. Vizuálisan brainstormingoljon és tervezze meg a termék funkcióit a ClickUp Whiteboards segítségével. Hozzáadhat jegyzeteket és ClickUp Mind Maps-eket, és akár feladatokhoz és dokumentumokhoz is kapcsolhatja őket.
- Készítsen vizuális ütemterveket: tartsa egy hullámhosszon a fejlesztő, termékmenedzsment és érdekelt felek csapatát.
Ezenkívül használhatja ezt a ClickUp tesztkezelési sablont az összes szoftverváltozás és frissítés teszteléséhez.
Így néz ki, amikor megnyitja a sablont, és rákattint a „Lists” (Listák) fülön a „Test Scenarios & Cases” (Tesztesetek és esetek) opcióra, amely az oldal közepén látható:
A sablon vizuális haladáskövetést és eredményértékelést kínál. Akár a hibák, problémák és funkciókéréssel kapcsolatban is zökkenőmentesen együttműködhet a csapatával.
Ne feledkezzünk meg a felhasználói visszajelzések felbecsülhetetlen értékéről sem, amelyek segíthetnek a szoftver kiadási megjegyzések jobb megfogalmazásában.
Használja ezt a ClickUp visszajelzési űrlap sablont, hogy visszajelzéseket, értékeléseket és véleményeket gyűjtsön az ügyfelektől.
A visszajelzések betekintést nyújthatnak a felhasználói élménybe, beleértve a felmerült hibákat és a funkciók frissítésére vonatkozó javaslatokat.
A releváns példák aktív beépítésével a csapatok megoldhatják a problémákat, finomíthatják a tartalmat, és olyan informatív frissítéseket tehetnek közzé, amelyek a leginkább megfelelnek a végfelhasználók igényeinek.
Olvassa el még: Kiadáskezelés 101: Termékének világszintű bevezetése
Használja a ClickUp-ot a kiadási megjegyzések folyamatának egyszerűsítéséhez!
A jó kiadási megjegyzések több szempontból is előnyösek lehetnek. Csak néhányat említenénk: segíthetnek megtartani az ügyfeleket, és akár a termék elterjedését is elősegíthetik.
Szeretné egyszerűsíteni ezt a folyamatot és javítani a kiadási megjegyzések stratégiáját? Használja a ClickUp alkalmazást!
A ClickUp segítségével könnyedén készíthet kiváló minőségű kiadási megjegyzéseket, akár előre megtervezett sablonokat használ, akár a ClickUp Brain segítségével teljesen új tartalmat hoz létre.
Ez egy all-in-one megoldás, amely segítséget nyújt a termékmenedzsment, a szoftverfejlesztés, a marketing, az üzemeltetés, az értékesítés és még sok más területen.
Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, hogy kihasználhassa a csapatának nyújtott számos előnyt!