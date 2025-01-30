10 segédeszköz technikai írók számára 2025-ben

Műszaki íróként az Ön feladata, hogy fontos információkat világos, könnyen olvasható szövegben közöljön. A formázás önmagában is órákat vehet igénybe.

Akár felhasználói kézikönyveket, súgó fájlokat vagy online súgó FAQ-kat ír, a segítségnyújtó eszközök (HAT) elengedhetetlenek. A megfelelő szoftverrel könnyebben hozhat létre, kezelhet és terjeszthet online dokumentációt villámgyorsan. ⚡

Ebben az útmutatóban elmagyarázzuk, mik azok a segédeszközök, és miért van rájuk szükséged minél hamarabb. Megosztunk néhány elengedhetetlen HAT funkciót és a 10 kedvenc szoftvermegoldásunkat a segédeszközökhöz.

Mi az a segédeszköz-készítő eszköz (HAT)?

A súgószerkesztő eszközök speciális szoftverek, amelyeket a műszaki írók használnak a súgó dokumentáció elkészítéséhez. Ezek az eszközök általában WYSIWYG (What You See Is What You Get) szerkesztővel rendelkeznek, amely lehetővé teszi, hogy Ön a tartalomra koncentráljon, míg a szoftver elvégzi a finom formázást és indexelést. A HAT-ek még különböző kimeneti formátumokban is képesek szöveget létrehozni, beleértve a HTML, CHM, ePub, XML és RTF formátumokat. ?

Természetesen HAT nélkül is lehet műszaki szöveget írni, de érdemes megfontolni egy ilyen eszköz használatát, mert:

Sablonokkal és előre formázott stílusokkal időt takaríthat meg

Készítsen tartalmat egyszer, és ossza meg minden platformon és formátumban

Automatikusan indexelje és rendszerezze szövegeit

Helyezze el a szöveget integrált fordításkezelő eszközökkel

A segítségnyújtó eszközökben keresendő funkciók

Minden HAT kicsit más, de mi olyan funkciókkal rendelkezőket ajánlunk, mint:

Felhasználóbarát felület: Minél rövidebb a tanulási görbe, annál gyorsabban kezdhet el írni.

Egyforrásos szerzés: Ez a funkció valódi időmegtakarítást jelent. Lehetővé teszi, hogy egyszer létrehozza a tartalmat, majd egyetlen kattintással több formátumban is közzétegye.

Sablonok : Az előre megtervezett sablonok felgyorsítják a szövegírási folyamatot, és egységes megjelenést kölcsönöznek a szövegének.

Integrációk : Egy jó segédeszköz integrálódnia kell a már használt egyéb eszközökkel, például a Microsoft Word dokumentumokkal vagy a népszerű SaaS eszközökkel.

Verziókezelés : Kövesse nyomon a változásokat, működjön együtt a csapattagokkal, és kezelje a különböző dokumentumverziókat anélkül, hogy elveszítené a munkáját.

Projektmenedzsment : A beépített munkafolyamatnak köszönhetően sokkal könnyebb a tartalom szervezése, a feladatok kiosztása a csapat tagjai között és az előrehaladás nyomon követése.

CCMS: A komponens-tartalomkezelő rendszer (CCMS) lehetővé teszi, hogy a szöveget moduláris részletekként építse fel, amelyeket könnyen módosíthat és újra felhasználhat a tudásbázisban. Ez forradalmi változást jelent, ha dokumentációjában sok ismétlődő szövegrészlet található.

Ön szakértő abban, hogy a technikai zsargont világos, tömör felhasználói útmutatókká alakítsa. Koncentráljon a tartalomra, és minden máshoz használja a 10 legjobb segédprogram-készítő szoftver egyikét.

A ClickUp AI használatával egyszerű utasítások alapján blogbejegyzést generálhat a ClickUp Docs-ban, amelyhez részleteket és egyéb fontos információkat is hozzáadhat.

Szerette volna már valaha, ha egy varázspálcával egy helyre gyűjtheti munkáját, kommunikációját és dokumentumait? ?

Nincs szükség bonyolult varázslatokra: csak használja a ClickUp-ot. A világ legnépszerűbb projektmenedzsment platformja egyben az egyik legjobb segédeszköz is.

Egy helyen egyesíti munkáit, fájljait és adatait, így teljesen testreszabható élményt nyújt.

Tudjuk, hogy Ön profi író, de a ClickUp AI segít a szerzőknek. Ez az AI-alapú írási eszköz gyorsan ellenőrzi a helyesírási hibákat, formázza a szöveget és összefoglalja a tartalmat.

Minden projekttel, feladattal, dokumentummal, sablonnal és egyebekkel kompatibilis. ?

A ClickUp Docs egy felhőalapú szövegszerkesztő, amely tökéletes távoli és hibrid technikai írók számára. Segítségnyújtó eszközként kapcsolódik a munkafolyamatokhoz, így nincs szükség külön rendszerre a szövegek és feladatok kezeléséhez.

Ha csapatban dolgozik, a Docs szerkesztővel valós időben összehozhatja az összes munkatársat – így nem marad le semmiről.

Valószínűleg több projektet és dokumentumot is kezel egyszerre. A ClickUp projektmenedzsment segítségével minden felett kézben tarthatja a dolgokat. Hozzon létre projekteket és feladatokat, és kapcsolja össze azokat kommunikációjával, fájljaival és jegyzeteivel. Szó szerint minden egy helyen található – nem kell többé adatokat vagy fájlokat keresnie.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A ClickUp AI csak fizetős csomagokban érhető el.

A ClickUp számos funkcióval rendelkezik, ezért a platform eleinte kissé bonyolultnak tűnhet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3800+ értékelés)

2. Helpjuice

via Helpjuice

A Helpjuice egy tudásalapú szoftver szerzői és tartalomformázási feladatokhoz. Ha kíváncsi arra, hogy hányan olvassák valójában a dokumentációját, a Helpjuice elemzője számba veszi, hogy hányan foglalkoznak a szövegével.

A komponens-tartalomkezelő rendszer robusztus cikkelőzményeket is tárol, és lehetővé teszi több másolat egyszerre történő közzétételét, így soha nem kell attól tartania, hogy elveszíti munkáját.

A Helpjuice legjobb funkciói

Integrálható a Slack , a Google, a Salesforce , a Zapier és más szolgáltatásokkal.

Szintű jogosultságokkal szabályozhatja, ki mit láthat

Másolja és illessze be a képeket, képernyőképeket vagy szövegeket egy Word-dokumentumból közvetlenül a Helpjuice szövegszerkesztőbe.

Az automatikus linkelő eszközzel könnyedén összekapcsolhatja a súgócikkeket.

A Helpjuice korlátai

A Helpjuice nem kínál projektmenedzsment eszközöket.

Egyes felhasználók problémákat jelentenek az UI/UX-szel kapcsolatban.

Helpjuice árak

Kezdő csomag: 120 USD/hó 4 felhasználó számára

Run-Up: 200 USD/hó 16 felhasználó számára

Prémium korlátozott: 289 USD/hó 60 felhasználó számára

Premium Unlimited: 499 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára

Helpjuice értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (29 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (90+ értékelés)

3. Author-it

Az Author-it egy all-in-one eszközként hirdeti magát a műszaki írók számára. Segítségszerkesztő eszközei moduláris CCMS-t kínálnak, amely lehetővé teszi, hogy egyetlen kattintással egyszerre több tartalmat is kicseréljen és módosítson.

Több csatornán és webformátumban is publikálhat, formázás nélkül.

Az Author-it legjobb funkciói

A változatkezelés a szöveget a olvasó csapatának, szerepének és helyének megfelelően módosítja.

A felülvizsgálati és jóváhagyási munkafolyamatok biztosítják, hogy csak a jóváhagyott szövegek kerüljenek kiadásra.

Használja az Author-it programot a műszaki dokumentumok fordításához

Együttműködés más írókkal és szakértőkkel

Az Author-it korlátai

Több felhasználó szerint az Author-it felhasználói felülete kissé elavult és nem túl intuitív.

Mások szerint a licencelési költségek meglehetősen magasak.

Author-it árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Author-it értékelések és vélemények

G2: 4/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4/5 (2 értékelés)

4. Adobe RoboHelp

via Adobe RoboHelp

Így van: a Photoshopot fejlesztő cég segédprogram-készítő eszközöket is kínál. A RoboHelp egy olyan technikai írási eszköz, amelyet a szabályozási követelményeknek való megfelelés és az akadálymentesség szem előtt tartásával terveztek, így ha szigorúan szabályozott területen dolgozik, ez kiváló HAT lehet a munkájához.

A RoboHelp tartalmaz helyesírás-ellenőrzőt, feltételes tartalmat, tartalom újrafelhasználási funkciókat és tartalom mikro-szerzői funkciókat.

A RoboHelp legjobb funkciói

Integrálható a SharePoint Online-nal, a Git-tel és másokkal

A RoboHelp Windows és Mac rendszereken egyaránt elérhető.

A RoboHelp egyszerűsítette a Microsoft Word, HTML és Markdown importálását.

Az Online Review segítségével könnyedén módosíthatja vagy jóváhagyhatja a szöveget, mielőtt az a nyilvánosság elé kerülne.

A RoboHelp korlátai

Egyes felhasználók szerint a RoboHelp leginkább kis- és középvállalkozásoknak, nem pedig nagyvállalatoknak megfelelő.

Mások szerint nehéz a RoboHelp fájlokat más platformokra és többféle formátumba exportálni.

RoboHelp árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

RoboHelp értékelések és vélemények

G2: 4/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (140+ értékelés)

5. Document360

via Document360

A Document360 egy mesterséges intelligenciával működő tartalomkészítő eszköz SOP-k, termékdokumentációk, tudásbázis-wikik és kézikönyvek számára. Hozzon létre egy egyedi belső tudásbázis-portált – teljes elemzési funkcióval –, hogy csapatával együtt segítsen a dokumentáció elkészítésében.

Ezután létrehozhat egy belső vagy külső tudásbázis-webhelyet, hogy villámgyorsan megoszthassa az információkat. ✨

A Document360 legjobb funkciói

Hozzon létre beágyazható widgeteket, amelyek összekötik a weboldalakat az Ön tudásbázisával.

A Document360 fejlesztői dokumentációs eszközöket tartalmaz.

Próbálja ki a Document360 mesterséges intelligenciával működő írási asszisztensét , Eddyt, amely segít a keresésben, cikkek ajánlásában és összefoglalók készítésében.

Legfeljebb hat tartalomkategóriát hozhat létre a kapcsolódó dokumentumok gyors rendszerezéséhez.

A Document360 korlátai

A Document360 nem rendelkezik mobilalkalmazással.

Számos felhasználó szeretné, ha nagyobb videó- és képfájlok is támogatottak lennének.

Document360 árak

Ingyenes

Alapcsomag: 149 USD/hó 3 felhasználó számára, éves számlázással

Professzionális: 299 USD/hó 5 felhasználó számára, éves számlázással

Üzleti: 399 USD/hó 5 felhasználó számára, éves számlázással

Vállalati: 599 USD/hó 10 felhasználó számára, éves számlázással

Document360 értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (370+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (190+ értékelés)

6. Madcap Flare

via Madcap Flare

A Madcap egy szoftvercsomag, de Flare terméke az első számú választás, ha segítségnyújtó eszközökről van szó. A Flare segítségével importálhat, szerkeszthet, lektorálhat, fordíthat és közzétehet tartalmakat.

Ha kíváncsi a posztprodukciós felhasználásra, nézze meg a Flare valós idejű elemzéseit, hogy megtudja, mennyire hasznosnak tartják az emberek az önkiszolgáló tartalmát.

A Flare legjobb funkciói

A Flare 30 napos ingyenes próbaidőszakkal érkezik.

Importálás Word, Excel, FrameMaker, Confluence, RoboHelp, DITA, Markdown és más programokból

Használja a WYSIWYG szerkesztőt és a szerkezeti sávokat, hogy kevesebb idő alatt tiszta, rendezett szöveget írjon.

Ha kicsit ért a kódoláshoz, használja a Split View Editor alkalmazást XML Code View nézetben.

A Flare korlátai

Egyes felhasználók szerint a platform lassú vagy hibás.

Mások szerint a felülvizsgálati munkafolyamat kissé nehézkes.

Flare árak

Madcap Flare : 182 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Madcap Central: 311 USD/hó, éves számlázással

Flare értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (420+ értékelés)

Capterra: 4/5 (17 értékelés)

7. ProProfs

via ProProfs

A ProProfs számos funkcióval rendelkezik, de technikai íróként a Knowledge Base szoftverükből profitálhat a leginkább. Készítsen felhasználói kézikönyveket, belső tudásbázist alkalmazottai számára, vagy nyilvános ügyfélszolgálati weboldalt, hogy kevesebb gondja legyen.

Szerzői eszközei ideálisak több nyelven tartalmat készítő csapatok számára is.

A ProProfs legjobb funkciói

A ProProfs tudásbázis 100%-ban testreszabható.

Használjon előre elkészített sablonokat, vagy készítsen sajátot!

A ProProfs több mint 100 másik alkalmazáshoz kapcsolódik

Rendeljen szerepeket és jogosultságokat, és kezelje a visszajelzéseket belső megjegyzésekkel.

A ProProfs korlátai

Számos felhasználó szeretné, ha a ProProfs több sablont kínálna.

Mások szerint a ProProfs gyakran meghibásodik

ProProfs árak

Ingyenes: legfeljebb 25 cikk

Üzleti: 19,99 USD/hó 100 cikkért, éves számlázással

ProProfs értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (35 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (53 értékelés)

8. HelpNDoc

via HelpNDoc

A HelpNDoc egy segítségnyújtó eszköz, amely több mint nyolc projektdokumentációs formátumot támogat. HTML-weboldalakat, PDF-fájlokat, Kindle e-könyveket, CHM- vagy DocX-fájlokat hozhat létre szinte bármilyen felhasználási célra.

A súgószerkesztő eszközök tekintetében ez talán nem a legmodernebb felülettel rendelkezik, de a HelpNDoc rengeteg funkciót integrál, például tartalomkönyvtárat, kulcsszószerkesztőt, tartalomjegyzék-szerkesztőt és még sok mást.

A HelpNDoc legjobb funkciói

Tartalom exportálása egyszerre több formátumba

Tudnia kell programozni, de a platform minden sablonhoz a teljes forráskódot is tartalmazza.

Készítsen reszponzív HTML5 weboldalakat, amelyek bármilyen eszközön működnek

Automatizálja az ismétlődő feladatokat a Script Editor segítségével

A HelpNDoc korlátai

Nincs sok vélemény róla.

A HelpNDoc számos funkciójának használatához ismernie kell a kódolást.

A felhasználói felület kissé elavult.

HelpNDoc árak

Normál ár: 99 € (104,39 $)

Professzionális: 299 € (315,29 $)

Ultimate: 499 € (526,19 $)

HelpNDoc értékelések és vélemények

G2: 4/5 (15 értékelés)

Capterra: N/A

9. Confluence

via Confluence

A Confluence egy platformon egyesíti a tudásmenedzsmentet és a projektmunkát. Elsősorban tudásbázis, de segédeszközként is funkcionál.

Gyűjtsön ötleteket csapatával a Confluence táblákon, hozzon létre különálló projektekhez tartozó tereket, vagy szerkessze tartalmakat valós időben csapatával együtt.

A Confluence legjobb funkciói

Konvertálja a Confluence tartalmat Jira -feladatokká

Tartalomfák létrehozása a fejlett keresés egyszerűsítése érdekében

A Confluence több mint 75 testreszabható sablonnal rendelkezik.

Könnyen integrálható a Jira és a Trello alkalmazásokkal.

A Confluence korlátai

Egyes felhasználók szerint nehéz a Confluence-t olyan platformokkal integrálni, amelyek nem az Atlassian tulajdonában vannak.

Nem integrálható olyan népszerű együttműködési megoldásokkal, mint a Microsoft Teams.

Confluence árak

Ingyenes: legfeljebb 10 felhasználó

Alapcsomag: 6,05 USD/felhasználó/hónap (100 felhasználó felett kedvezmény)

Prémium: 11,55 USD/felhasználó havonta (100 felhasználó felett kedvezmény)

Vállalatok: 801 felhasználó után vegye fel velünk a kapcsolatot az árakért.

Confluence értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (3600+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3100 értékelés)

10. ClickHelp

via ClickHelp

A ClickHelp egy all-in-one portál technikai dokumentációk létrehozásához, tárolásához és megosztásához. Több mint 90 országban van jelen, így a ClickHelp tökéletes választás azoknak a multinacionális vállalatoknak, amelyeknek fordításkezelésre van szükségük.

A segítségnyújtó eszközök lehetővé teszik, hogy a portált saját igényeinek megfelelően testreszabja, és valós időben együttműködjön munkatársaival.

A ClickHelp legjobb funkciói

A ClickHelp integrálható a MadCap Flare, RoboHelp, MS Word, Confluence és más programokkal.

Gyorsan megtekintheti az összes téma állapotát, megjegyzéseket és teendőket témánként.

A ClickHelp támogatja az egyetlen forrásból történő tartalom-újrafelhasználást a hatékonyság növelése érdekében.

Nyilvános vagy jelszóval védett dokumentumok létrehozása

ClickHelp korlátai

Egyes felhasználók rossz ügyfélszolgálati tapasztalatokról számolnak be.

Mások szerint a platform drága.

ClickHelp árak

Kezdő csomag: 175 USD/hó 2 felhasználó számára (2 felhasználó után 8 USD/hó felhasználónként)

Növekedés: 285 USD/hó 5 felhasználó esetén (5 felhasználó után 10 USD/hó felhasználónként)

Professzionális: 580 USD/hó 10 felhasználó számára (10 felhasználó után 12 USD/hó felhasználónként)

ClickHelp értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (19 értékelés)

Írjon jobb tartalmakat kevesebb gonddal

A robusztus segédeszközök nem luxuscikkek a műszaki írók számára, hanem elengedhetetlenek.

A fejlett AI funkcióktól az időtakarékos sablonokig, a megfelelő HAT egyszerűsíti az egész dokumentációs folyamatot, így kevesebb idő alatt jobb útmutatókat írhat.

Ha egyszerűsíteni szeretné a munkafolyamatát és kiváló felhasználói élményt szeretne nyújtani, válassza a ClickUp segédeszköz-készítő szoftvert. Ötvözzük a projektmenedzsmentet, a dokumentumokat, a mesterséges intelligenciát, a sablonokat és még sok minden mást, hogy jelentősen megkönnyítsük a műszaki írási feladatait. ?

