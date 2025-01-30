10 segédeszköz technikai írók számára 2025-ben

Műszaki íróként az Ön feladata, hogy fontos információkat világos, könnyen olvasható szövegben közöljön. A formázás önmagában is órákat vehet igénybe.
Akár felhasználói kézikönyveket, súgó fájlokat vagy online súgó FAQ-kat ír, a segítségnyújtó eszközök (HAT) elengedhetetlenek. A megfelelő szoftverrel könnyebben hozhat létre, kezelhet és terjeszthet online dokumentációt villámgyorsan. ⚡
Ebben az útmutatóban elmagyarázzuk, mik azok a segédeszközök, és miért van rájuk szükséged minél hamarabb. Megosztunk néhány elengedhetetlen HAT funkciót és a 10 kedvenc szoftvermegoldásunkat a segédeszközökhöz.
Mi az a segédeszköz-készítő eszköz (HAT)?
A súgószerkesztő eszközök speciális szoftverek, amelyeket a műszaki írók használnak a súgó dokumentáció elkészítéséhez. Ezek az eszközök általában WYSIWYG (What You See Is What You Get) szerkesztővel rendelkeznek, amely lehetővé teszi, hogy Ön a tartalomra koncentráljon, míg a szoftver elvégzi a finom formázást és indexelést. A HAT-ek még különböző kimeneti formátumokban is képesek szöveget létrehozni, beleértve a HTML, CHM, ePub, XML és RTF formátumokat. ?
Természetesen HAT nélkül is lehet műszaki szöveget írni, de érdemes megfontolni egy ilyen eszköz használatát, mert:
- Sablonokkal és előre formázott stílusokkal időt takaríthat meg
- Készítsen tartalmat egyszer, és ossza meg minden platformon és formátumban
- Automatikusan indexelje és rendszerezze szövegeit
- Helyezze el a szöveget integrált fordításkezelő eszközökkel
A segítségnyújtó eszközökben keresendő funkciók
Minden HAT kicsit más, de mi olyan funkciókkal rendelkezőket ajánlunk, mint:
- Felhasználóbarát felület: Minél rövidebb a tanulási görbe, annál gyorsabban kezdhet el írni.
- Egyforrásos szerzés: Ez a funkció valódi időmegtakarítást jelent. Lehetővé teszi, hogy egyszer létrehozza a tartalmat, majd egyetlen kattintással több formátumban is közzétegye.
- Sablonok: Az előre megtervezett sablonok felgyorsítják a szövegírási folyamatot, és egységes megjelenést kölcsönöznek a szövegének.
- Integrációk: Egy jó segédeszköz integrálódnia kell a már használt egyéb eszközökkel, például a Microsoft Word dokumentumokkal vagy a népszerű SaaS eszközökkel.
- Verziókezelés: Kövesse nyomon a változásokat, működjön együtt a csapattagokkal, és kezelje a különböző dokumentumverziókat anélkül, hogy elveszítené a munkáját.
- Projektmenedzsment: A beépített munkafolyamatnak köszönhetően sokkal könnyebb a tartalom szervezése, a feladatok kiosztása a csapat tagjai között és az előrehaladás nyomon követése.
- CCMS: A komponens-tartalomkezelő rendszer (CCMS) lehetővé teszi, hogy a szöveget moduláris részletekként építse fel, amelyeket könnyen módosíthat és újra felhasználhat a tudásbázisban. Ez forradalmi változást jelent, ha dokumentációjában sok ismétlődő szövegrészlet található.
A 10 legjobb segédprogram-készítő eszköz
Ön szakértő abban, hogy a technikai zsargont világos, tömör felhasználói útmutatókká alakítsa. Koncentráljon a tartalomra, és minden máshoz használja a 10 legjobb segédprogram-készítő szoftver egyikét.
1. ClickUp
Szerette volna már valaha, ha egy varázspálcával egy helyre gyűjtheti munkáját, kommunikációját és dokumentumait? ?
Nincs szükség bonyolult varázslatokra: csak használja a ClickUp-ot. A világ legnépszerűbb projektmenedzsment platformja egyben az egyik legjobb segédeszköz is.
Egy helyen egyesíti munkáit, fájljait és adatait, így teljesen testreszabható élményt nyújt.
Tudjuk, hogy Ön profi író, de a ClickUp AI segít a szerzőknek. Ez az AI-alapú írási eszköz gyorsan ellenőrzi a helyesírási hibákat, formázza a szöveget és összefoglalja a tartalmat.
Minden projekttel, feladattal, dokumentummal, sablonnal és egyebekkel kompatibilis. ?
A ClickUp Docs egy felhőalapú szövegszerkesztő, amely tökéletes távoli és hibrid technikai írók számára. Segítségnyújtó eszközként kapcsolódik a munkafolyamatokhoz, így nincs szükség külön rendszerre a szövegek és feladatok kezeléséhez.
Ha csapatban dolgozik, a Docs szerkesztővel valós időben összehozhatja az összes munkatársat – így nem marad le semmiről.
Valószínűleg több projektet és dokumentumot is kezel egyszerre. A ClickUp projektmenedzsment segítségével minden felett kézben tarthatja a dolgokat. Hozzon létre projekteket és feladatokat, és kapcsolja össze azokat kommunikációjával, fájljaival és jegyzeteivel. Szó szerint minden egy helyen található – nem kell többé adatokat vagy fájlokat keresnie.
A ClickUp legjobb funkciói
- Nézze meg az időtakarékos sablonokat, mint például a ClickUp írási útmutató sablon, amely szabványokat állapít meg a nyelv, a formázás, a hangnem és egyebek tekintetében.
- Végezzen valós idejű brainstormingot csapatával a ClickUp Whiteboards segítségével.
- Nagy céljai vannak? Kapcsolja össze őket a mindennapi munkájával a ClickUp Goals segítségével.
- Váltson át a Csevegés nézetre, hogy az összes beszélgetését egy helyen láthassa.
A ClickUp korlátai
- A ClickUp AI csak fizetős csomagokban érhető el.
- A ClickUp számos funkcióval rendelkezik, ezért a platform eleinte kissé bonyolultnak tűnhet.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (3800+ értékelés)
2. Helpjuice
A Helpjuice egy tudásalapú szoftver szerzői és tartalomformázási feladatokhoz. Ha kíváncsi arra, hogy hányan olvassák valójában a dokumentációját, a Helpjuice elemzője számba veszi, hogy hányan foglalkoznak a szövegével.
A komponens-tartalomkezelő rendszer robusztus cikkelőzményeket is tárol, és lehetővé teszi több másolat egyszerre történő közzétételét, így soha nem kell attól tartania, hogy elveszíti munkáját.
A Helpjuice legjobb funkciói
- Integrálható a Slack, a Google, a Salesforce, a Zapier és más szolgáltatásokkal.
- Szintű jogosultságokkal szabályozhatja, ki mit láthat
- Másolja és illessze be a képeket, képernyőképeket vagy szövegeket egy Word-dokumentumból közvetlenül a Helpjuice szövegszerkesztőbe.
- Az automatikus linkelő eszközzel könnyedén összekapcsolhatja a súgócikkeket.
A Helpjuice korlátai
- A Helpjuice nem kínál projektmenedzsment eszközöket.
- Egyes felhasználók problémákat jelentenek az UI/UX-szel kapcsolatban.
Helpjuice árak
- Kezdő csomag: 120 USD/hó 4 felhasználó számára
- Run-Up: 200 USD/hó 16 felhasználó számára
- Prémium korlátozott: 289 USD/hó 60 felhasználó számára
- Premium Unlimited: 499 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára
Helpjuice értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (29 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (90+ értékelés)
3. Author-it
Az Author-it egy all-in-one eszközként hirdeti magát a műszaki írók számára. Segítségszerkesztő eszközei moduláris CCMS-t kínálnak, amely lehetővé teszi, hogy egyetlen kattintással egyszerre több tartalmat is kicseréljen és módosítson.
Több csatornán és webformátumban is publikálhat, formázás nélkül.
Az Author-it legjobb funkciói
- A változatkezelés a szöveget a olvasó csapatának, szerepének és helyének megfelelően módosítja.
- A felülvizsgálati és jóváhagyási munkafolyamatok biztosítják, hogy csak a jóváhagyott szövegek kerüljenek kiadásra.
- Használja az Author-it programot a műszaki dokumentumok fordításához
- Együttműködés más írókkal és szakértőkkel
Az Author-it korlátai
- Több felhasználó szerint az Author-it felhasználói felülete kissé elavult és nem túl intuitív.
- Mások szerint a licencelési költségek meglehetősen magasak.
Author-it árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Author-it értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (30+ értékelés)
- Capterra: 4/5 (2 értékelés)
4. Adobe RoboHelp
Így van: a Photoshopot fejlesztő cég segédprogram-készítő eszközöket is kínál. A RoboHelp egy olyan technikai írási eszköz, amelyet a szabályozási követelményeknek való megfelelés és az akadálymentesség szem előtt tartásával terveztek, így ha szigorúan szabályozott területen dolgozik, ez kiváló HAT lehet a munkájához.
A RoboHelp tartalmaz helyesírás-ellenőrzőt, feltételes tartalmat, tartalom újrafelhasználási funkciókat és tartalom mikro-szerzői funkciókat.
A RoboHelp legjobb funkciói
- Integrálható a SharePoint Online-nal, a Git-tel és másokkal
- A RoboHelp Windows és Mac rendszereken egyaránt elérhető.
- A RoboHelp egyszerűsítette a Microsoft Word, HTML és Markdown importálását.
- Az Online Review segítségével könnyedén módosíthatja vagy jóváhagyhatja a szöveget, mielőtt az a nyilvánosság elé kerülne.
A RoboHelp korlátai
- Egyes felhasználók szerint a RoboHelp leginkább kis- és középvállalkozásoknak, nem pedig nagyvállalatoknak megfelelő.
- Mások szerint nehéz a RoboHelp fájlokat más platformokra és többféle formátumba exportálni.
RoboHelp árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
RoboHelp értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (30+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (140+ értékelés)
5. Document360
A Document360 egy mesterséges intelligenciával működő tartalomkészítő eszköz SOP-k, termékdokumentációk, tudásbázis-wikik és kézikönyvek számára. Hozzon létre egy egyedi belső tudásbázis-portált – teljes elemzési funkcióval –, hogy csapatával együtt segítsen a dokumentáció elkészítésében.
Ezután létrehozhat egy belső vagy külső tudásbázis-webhelyet, hogy villámgyorsan megoszthassa az információkat. ✨
A Document360 legjobb funkciói
- Hozzon létre beágyazható widgeteket, amelyek összekötik a weboldalakat az Ön tudásbázisával.
- A Document360 fejlesztői dokumentációs eszközöket tartalmaz.
- Próbálja ki a Document360 mesterséges intelligenciával működő írási asszisztensét, Eddyt, amely segít a keresésben, cikkek ajánlásában és összefoglalók készítésében.
- Legfeljebb hat tartalomkategóriát hozhat létre a kapcsolódó dokumentumok gyors rendszerezéséhez.
A Document360 korlátai
- A Document360 nem rendelkezik mobilalkalmazással.
- Számos felhasználó szeretné, ha nagyobb videó- és képfájlok is támogatottak lennének.
Document360 árak
- Ingyenes
- Alapcsomag: 149 USD/hó 3 felhasználó számára, éves számlázással
- Professzionális: 299 USD/hó 5 felhasználó számára, éves számlázással
- Üzleti: 399 USD/hó 5 felhasználó számára, éves számlázással
- Vállalati: 599 USD/hó 10 felhasználó számára, éves számlázással
Document360 értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (370+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (190+ értékelés)
6. Madcap Flare
A Madcap egy szoftvercsomag, de Flare terméke az első számú választás, ha segítségnyújtó eszközökről van szó. A Flare segítségével importálhat, szerkeszthet, lektorálhat, fordíthat és közzétehet tartalmakat.
Ha kíváncsi a posztprodukciós felhasználásra, nézze meg a Flare valós idejű elemzéseit, hogy megtudja, mennyire hasznosnak tartják az emberek az önkiszolgáló tartalmát.
A Flare legjobb funkciói
- A Flare 30 napos ingyenes próbaidőszakkal érkezik.
- Importálás Word, Excel, FrameMaker, Confluence, RoboHelp, DITA, Markdown és más programokból
- Használja a WYSIWYG szerkesztőt és a szerkezeti sávokat, hogy kevesebb idő alatt tiszta, rendezett szöveget írjon.
- Ha kicsit ért a kódoláshoz, használja a Split View Editor alkalmazást XML Code View nézetben.
A Flare korlátai
- Egyes felhasználók szerint a platform lassú vagy hibás.
- Mások szerint a felülvizsgálati munkafolyamat kissé nehézkes.
Flare árak
- Madcap Flare: 182 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Madcap Central: 311 USD/hó, éves számlázással
Flare értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (420+ értékelés)
- Capterra: 4/5 (17 értékelés)
7. ProProfs
A ProProfs számos funkcióval rendelkezik, de technikai íróként a Knowledge Base szoftverükből profitálhat a leginkább. Készítsen felhasználói kézikönyveket, belső tudásbázist alkalmazottai számára, vagy nyilvános ügyfélszolgálati weboldalt, hogy kevesebb gondja legyen.
Szerzői eszközei ideálisak több nyelven tartalmat készítő csapatok számára is.
A ProProfs legjobb funkciói
- A ProProfs tudásbázis 100%-ban testreszabható.
- Használjon előre elkészített sablonokat, vagy készítsen sajátot!
- A ProProfs több mint 100 másik alkalmazáshoz kapcsolódik
- Rendeljen szerepeket és jogosultságokat, és kezelje a visszajelzéseket belső megjegyzésekkel.
A ProProfs korlátai
- Számos felhasználó szeretné, ha a ProProfs több sablont kínálna.
- Mások szerint a ProProfs gyakran meghibásodik
ProProfs árak
- Ingyenes: legfeljebb 25 cikk
- Üzleti: 19,99 USD/hó 100 cikkért, éves számlázással
ProProfs értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (35 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (53 értékelés)
8. HelpNDoc
A HelpNDoc egy segítségnyújtó eszköz, amely több mint nyolc projektdokumentációs formátumot támogat. HTML-weboldalakat, PDF-fájlokat, Kindle e-könyveket, CHM- vagy DocX-fájlokat hozhat létre szinte bármilyen felhasználási célra.
A súgószerkesztő eszközök tekintetében ez talán nem a legmodernebb felülettel rendelkezik, de a HelpNDoc rengeteg funkciót integrál, például tartalomkönyvtárat, kulcsszószerkesztőt, tartalomjegyzék-szerkesztőt és még sok mást.
A HelpNDoc legjobb funkciói
- Tartalom exportálása egyszerre több formátumba
- Tudnia kell programozni, de a platform minden sablonhoz a teljes forráskódot is tartalmazza.
- Készítsen reszponzív HTML5 weboldalakat, amelyek bármilyen eszközön működnek
- Automatizálja az ismétlődő feladatokat a Script Editor segítségével
A HelpNDoc korlátai
- Nincs sok vélemény róla.
- A HelpNDoc számos funkciójának használatához ismernie kell a kódolást.
- A felhasználói felület kissé elavult.
HelpNDoc árak
- Normál ár: 99 € (104,39 $)
- Professzionális: 299 € (315,29 $)
- Ultimate: 499 € (526,19 $)
HelpNDoc értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (15 értékelés)
- Capterra: N/A
9. Confluence
A Confluence egy platformon egyesíti a tudásmenedzsmentet és a projektmunkát. Elsősorban tudásbázis, de segédeszközként is funkcionál.
Gyűjtsön ötleteket csapatával a Confluence táblákon, hozzon létre különálló projektekhez tartozó tereket, vagy szerkessze tartalmakat valós időben csapatával együtt.
A Confluence legjobb funkciói
A Confluence korlátai
- Egyes felhasználók szerint nehéz a Confluence-t olyan platformokkal integrálni, amelyek nem az Atlassian tulajdonában vannak.
- Nem integrálható olyan népszerű együttműködési megoldásokkal, mint a Microsoft Teams.
Confluence árak
- Ingyenes: legfeljebb 10 felhasználó
- Alapcsomag: 6,05 USD/felhasználó/hónap (100 felhasználó felett kedvezmény)
- Prémium: 11,55 USD/felhasználó havonta (100 felhasználó felett kedvezmény)
- Vállalatok: 801 felhasználó után vegye fel velünk a kapcsolatot az árakért.
Confluence értékelések és vélemények
- G2: 4. 1/5 (3600+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 3100 értékelés)
10. ClickHelp
A ClickHelp egy all-in-one portál technikai dokumentációk létrehozásához, tárolásához és megosztásához. Több mint 90 országban van jelen, így a ClickHelp tökéletes választás azoknak a multinacionális vállalatoknak, amelyeknek fordításkezelésre van szükségük.
A segítségnyújtó eszközök lehetővé teszik, hogy a portált saját igényeinek megfelelően testreszabja, és valós időben együttműködjön munkatársaival.
A ClickHelp legjobb funkciói
- A ClickHelp integrálható a MadCap Flare, RoboHelp, MS Word, Confluence és más programokkal.
- Gyorsan megtekintheti az összes téma állapotát, megjegyzéseket és teendőket témánként.
- A ClickHelp támogatja az egyetlen forrásból történő tartalom-újrafelhasználást a hatékonyság növelése érdekében.
- Nyilvános vagy jelszóval védett dokumentumok létrehozása
ClickHelp korlátai
- Egyes felhasználók rossz ügyfélszolgálati tapasztalatokról számolnak be.
- Mások szerint a platform drága.
ClickHelp árak
- Kezdő csomag: 175 USD/hó 2 felhasználó számára (2 felhasználó után 8 USD/hó felhasználónként)
- Növekedés: 285 USD/hó 5 felhasználó esetén (5 felhasználó után 10 USD/hó felhasználónként)
- Professzionális: 580 USD/hó 10 felhasználó számára (10 felhasználó után 12 USD/hó felhasználónként)
ClickHelp értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 60 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (19 értékelés)
Írjon jobb tartalmakat kevesebb gonddal
A robusztus segédeszközök nem luxuscikkek a műszaki írók számára, hanem elengedhetetlenek.
A fejlett AI funkcióktól az időtakarékos sablonokig, a megfelelő HAT egyszerűsíti az egész dokumentációs folyamatot, így kevesebb idő alatt jobb útmutatókat írhat.
Ha egyszerűsíteni szeretné a munkafolyamatát és kiváló felhasználói élményt szeretne nyújtani, válassza a ClickUp segédeszköz-készítő szoftvert. Ötvözzük a projektmenedzsmentet, a dokumentumokat, a mesterséges intelligenciát, a sablonokat és még sok minden mást, hogy jelentősen megkönnyítsük a műszaki írási feladatait. ?
Próbálja ki, és nézze meg, hogy tetszik-e: Hozzon létre most ingyenes ClickUp munkaterületet.