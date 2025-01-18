A 10 legjobb AI írásjavító eszköz a hibátlan tartalomhoz

Késő van, átnézi a vázlatát, és valami nem stimmel. Talán a hangnem? Túl nehézkesek a mondatok?

Lehet, hogy szükséged van egy másik szövegdobozra a tartalom felosztásához. 🤔

Még a legjobb íróknak is vannak olyan pillanatai, amikor mondataikra szükség van egy kis finomításra.

Nos, itt jönnek képbe az AI-alapú írásjavító eszközök. Ezek felismerik a hibákat, javítják az olvashatóságot, javítják a szövegfolyamatot, és lehetővé teszik, hogy ötleteit világosan közölje.

Ebben a blogban bemutatjuk a 10 legjobb írásjavító eszközt, amelyekkel hibátlan tartalmakat hozhat létre. 🎯

Mit kell keresnie az írásjavító eszközökben?

Nem minden írásjavító eszköz rendelkezik ugyanolyan képességekkel. Egyesek a nyelvtani ellenőrzésben jeleskednek, míg mások a hangnem javítására vagy a komplex gondolatok egyszerűsítésére specializálódtak.

A rengeteg rendelkezésre álló lehetőség közül fontos tudni, mely funkciókat kell előnyben részesíteni. Íme néhány funkció, amelynek az írásjavító eszközödnek rendelkeznie kell. 👀

✅ Hibajelzés: A nyelvtani, írásjelek és helyesírási hibák hatékony azonosítása és javítása

✅ Olvashatóság javítása: Javaslatok a tartalom egyértelműbbé és vonzóbbá tételéhez

✅ Hangnem-beállítások: Segítség az írásstílusának a célközönséghez vagy a célhoz való igazításában

✅ Testreszabási lehetőségek: Az ajánlások az Ön egyedi írási preferenciáihoz igazodnak.

✅ Könnyű integráció: Zökkenőmentesen együttműködik a meglévő eszközeivel vagy munkafolyamataival.

✅ Részletes betekintés: Visszajelzés a szerkezetről, a koherenciáról és az általános hatásra vonatkozóan

🧠 Érdekesség: A valaha írt leghosszabb regény Marcel Proust Az elveszett idő nyomában (À la recherche du temps perdu) című műve. Megdöbbentő 1,2 millió szóból áll!

A megfelelő írásjavító eszközzel tartalmát jóból kiválóvá alakíthatja. De melyik eszközt válasszon?

Íme a 10 legjobb írásjavító eszköz listája, amelyek finomítják a nyelvtant, a stílust és az olvashatóságot.

Készüljön fel, hogy kiválaszthassa a legjobb írásjavító eszközöket! 💪

1. ClickUp (a legjobb AI-alapú tartalomkészítéshez)

A lista első eszköze, az ClickUp, a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, kiváló választás azoknak a csapatoknak, amelyek olyan platformot keresnek, amely integrálja az AI-alapú eszközöket a tartalomkészítéshez és a feladatkezeléshez.

Az egyik kiemelkedő funkciója a ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI asszisztense. 🤩

Szüksége van egy kifinomultabb változatra az e-mail vázlatához? Az mesterséges intelligencia alapú lektoráló eszköz biztosítja, hogy üzenete professzionális legyen és összhangban álljon szándékával. Marketinges szöveget ír? Az eszköz személyre szabott javaslatokkal teszi szövegét meggyőzővé és a közönségre fókuszálttá.

ClickUp Brain

Próbálja ki a ClickUp Brain-t! Egyszerűen válassza ki a szöveget, és javítsa annak minőségét a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp ökoszisztémába közvetlenül integrált AI tartalomgenerátor megoldást kínál a csapatoknak a tartalom egyszerűsítésére, átírására és finomítására.

A ClickUp Brain a testreszabást is komolyan veszi.

Nem csak általános szerkesztést végez, hanem a szerepe és az írási igényei alapján finomhangolja a tartalmát. A marketingesek például finomíthatják a cselekvésre ösztönző mondatokat, míg a projektmenedzserek segítséget kaphatnak a tömör, de meggyőző jelentések elkészítéséhez. Az eszköz alkalmazkodik az Ön céljaihoz, így minden írása jobb lesz, mint az előző.

ClickUp Docs

Gazdag formázással egészítse ki tartalmát a ClickUp Docs segítségével

Csapatprojektekhez az ClickUp Docs teljesen új szintre emeli az együttműködést. Egy helyen brainstormingolhat, tartalmat vázolhat és visszajelzéseket oszthat meg, miközben egy AI író dolgozik Önnel együtt a dokumentumban.

A valós idejű szerkesztés mindenki számára biztosítja a összhangot, így könnyen lehet együtt létrehozni és finomítani a tartalmakat. A Docs gazdag szövegformázást is lehetővé tesz, beleértve táblázatokat, képeket és beágyazott multimédiás elemeket, így az adatok vonzóbbá válnak.

Kombinálja ezt a ClickUp marketingeszközeivel, és minden szükséges eszköz a rendelkezésére áll a kampányok tervezéséhez, a vonzó tartalom írásához és az előrehaladás nyomon követéséhez – mindezt egyetlen platformon.

A ClickUp legjobb funkciói

Előre elkészített promptok: Több mint 100 testreszabható prompt áll rendelkezésre, amelyek megkönnyítik az írási feladatokat olyan területeken, mint a marketing, a mérnöki munka és az ügyfélszolgálat.

Valós idejű együttműködés: Valós időben együttműködhet a dokumentumokon, ami lehetővé teszi az azonnali visszajelzéseket és módosításokat.

Automatizálási lehetőségek: Automatizálja a tartalomkészítést és az ismétlődő feladatokat, hogy biztosan betarthassa a határidőket.

Javítsa a tartalom minőségét: Kapjon szerepkörspecifikus javaslatokat a hangnem, a stílus és a szerkezet módosításához a jobb hatás elérése érdekében.

A ClickUp korlátai

A kiterjedt funkciók és testreszabási lehetőségek kezdők számára túlterhelőek lehetnek, és teljes elsajátításuk időt és erőfeszítést igényel.

A mobilalkalmazás nem biztos, hogy ugyanazt a funkcionalitást kínálja, mint a számítógépes verzió.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Grammarly (a legjobb átfogó írási segítségnyújtáshoz)

via Grammarly

A Grammarly egy sokoldalú, mesterséges intelligenciával működő, nyelvtani ellenőrző eszköz, amelynek célja a különböző platformokon történő kommunikáció finomítása és javítása. Valós idejű nyelvtani, helyesírási és központozási javításokat kínál, valamint egyértelműséget és hangnemre vonatkozó javaslatokat, hogy írása hatékony maradjon.

A Grammarly legjobb funkciói

Szerezzen kontextusfüggő szinonimákat, hogy gazdagítsa szókincsét és megőrizze a pontosságot.

Javítsd írási készségeidet valós idejű visszajelzésekkel a nyelvtani, stilisztikai és szövegfolyamatok javítása érdekében.

Integrálja olyan platformokkal, mint a Scrivener, a Google Docs és a Microsoft Word.

Javítsa a mondatok változatosságát azáltal, hogy azonosítja a túl gyakran használt szavakat és az ismétlődő szerkezeteket.

A Grammarly korlátai

Nem működik jól több nyelvet tartalmazó dokumentumok, nem angol kifejezések vagy táblázatokhoz hasonló elemek esetén.

Néha félreérti a mondat kontextusát, ami helytelen javaslatokhoz vezet.

A Grammarly árai

Örökre ingyenes

Pro: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Grammarly értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (7000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (9000+ értékelés)

🧠 Érdekesség: Az első írógépet 1868-ban Christopher Latham Sholes találta fel. Az írógépek forradalmasították az írást, mivel lehetővé tették, hogy az emberek sokkal gyorsabban gépeljenek, mint kézzel írjanak.

3. ProWritingAid (A legjobb mélyreható stílus- és szerkezetelemzéshez)

via ProWritingAid

A ProWritingAid egy hatékony eszköz a stílus és a szerkezet mélyreható elemzéséhez. Átfogó jelentéseket kínál a nyelvtanról, az olvashatóságról, a túl gyakran használt szavakról és a mondatszerkezetről, segítve a felhasználókat tartalmuk finomításában.

A ProWritingAid legjobb funkciói

Parafrázisolja a tartalmat, hogy formálisabbá, informálisabbá, hosszabbá, rövidebbé és folyékonyabbá tegye.

Használja a „Sparks Edit” eszközt az olvashatóság és a folyékonyság javításához, az igeidő megváltoztatásához és érzékszervi részletek hozzáadásához.

Adjon hozzá új párbeszédeket és érdekes analógiákat a „Sparks Continue” segítségével.

A ProWritingAid korlátai

Néha helytelen javaslatokat vagy javításokat ad.

ProWritingAid árak

Ingyenes

Prémium: 30 USD/hó

Premium Pro: 36 USD/hó

ProWritingAid értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

4. DeepL Write (A legjobb kiváló minőségű fordításokhoz és átírásokhoz)

via DeepL Write

A DeepL Write egy átíró eszköz, amely magas minőségű fordításairól híres. Ideális többnyelvű íróknak vagy azoknak, akik különböző nyelveken szeretnék finomítani tartalmaikat. Az eszköz intuitív mesterséges intelligenciája biztosítja, hogy szövege megőrizze eredeti jelentését, miközben javítja annak érthetőségét és hangvételét.

A DeepLWrite legjobb funkciói

Javítsd írási készségeidet valós idejű AI-javaslatokkal a szóválasztás, a megfogalmazás és a hangnem tekintetében.

Növelje szövegének érthetőségét, miközben megőrzi egyedi írásstílusát.

A helyesírási, nyelvtani és központozási hibák azonnali javítása

Használja ki az azonnali javaslatok előnyeit, amelyek segítenek a szöveg szerkesztésében, miközben halad előre.

A DeepLWrite korlátai

A fájlfunkció használatának korlátozása, ami csökkenti a rugalmasságot azoknak a felhasználóknak, akik gyakran dolgoznak dokumentumokkal.

Korlátozott nyelvfordítási funkciók

DeepLWrite árak

Ingyenes

Pro: 16,50 USD/hó felhasználónként

Üzleti: Egyedi árazás

DeepLWrite értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (100+ értékelés)

🧠 Érdekesség: A valaha eladott legdrágább kézirat Leonardo da Vinci Codex Leicester című műve, amelyet Bill Gates vásárolt meg 1994-ben 30,8 millió dollárért. A kézirat Leonardo tudományos, csillagászati és anatómiai jegyzeteit és vázlatait tartalmazza.

5. HyperWrite (a legjobb kreatív tartalomgeneráláshoz)

via HyperWrite

A HyperWrite kreatív tartalmakhoz specializálódott mesterséges intelligencia szöveggenerátor ( ). Valós idejű kutatást végez több millió tudományos cikk és tanulmány átkutatásával, így pontos és naprakész információkat nyújt Önnek.

Akár ötleteket gyűjt, marketing szöveget ír, vagy regényt szerkeszt, ez az eszköz alkalmazkodik az Ön stílusához és hasznos javaslatokat ad.

A HyperWrite legjobb funkciói

Testreszabhatja a kimeneteket a promptok alapján, hogy azok tükrözzék egyedi hangját és stílusát.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például az e-mailek generálása vagy a címsorok kitalálása.

Használja ki a kreatív AI eszközöket cikkek, forgatókönyvek és egyéb szövegek megírásához minimális erőfeszítéssel.

Bővítse ötleteit, hozzon létre bekezdéseket, és javasoljon módszereket egy teljes cikk vagy történet kidolgozásához.

A HyperWrite korlátai

Az eredmények ismétlődőek és kevésbé eredetiek lehetnek.

A tartalom létrehozása más eszközökhöz képest több időt vesz igénybe.

HyperWrite árak

Ingyenes

Prémium: 19,99 USD/hó felhasználónként

Ultra: 44,99 USD/hó felhasználónként

6. QuillBot (a legjobb átfogalmazáshoz és összefoglaláshoz)

via QuillBot

A QuillBot parafrázis és összefoglalás funkcióiról ismert, amelyek diákok, szakemberek és tartalomalkotók számára készültek. Többféle módot kínál a hangnem, a stílus és a folyékonyság beállításához, így biztosítva, hogy szövege eredeti és kifinomult legyen.

A szerszám beépített nyelvtani ellenőrzője és integrációs lehetőségei sokoldalúvá teszik az írásbeli munkák finomításához.

A QuillBot legjobb funkciói

Hozzon létre hivatkozásokat egy könnyen használható eszközzel tudományos és szakmai célokra.

Értékelje az olvashatóságot előtte-utána összehasonlításokkal, hogy mérje a tartalom érthetőségét.

Hosszú szövegeket tömör összefoglalókba sűrítsen, hogy a komplex tartalmakat könnyebben és gyorsabban lehessen feldolgozni.

Győződjön meg arról, hogy munkája eredeti és hiteles, azonosítva a potenciális plágiumokat.

A QuillBot korlátai

Néha kevésbé pontos eredményeket produkál, különösen a plágiumfelismerés terén.

Szószám-korlátozások a parafrazáló eszköz esetében

QuillBot árak

Ingyenes

Havi díj: 9,95 USD/hó felhasználónként

Féléves: 6,66 USD/hó felhasználónként

Éves: 2,50 USD/hó felhasználónként

QuillBot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

🔍 Tudta? William Shakespeare-nek több mint 1700 angol nyelvű szó megalkotását tulajdonítják, köztük olyan népszerű kifejezéseket, mint „eyeball” (szemgolyó), „bedroom” (hálószoba) és „swagger” (pöffeszkedés).

7. Scribbr (A legjobb akadémiai írási támogatás)

via Scribbr

A Scribbr funkcióit az akadémiai íráshoz igazítja, olyan eszközöket kínálva, mint a plágiumfelismerés, a nyelvtani ellenőrzés és a hivatkozások támogatása. Segít fenntartani a logikai folytonosságot és biztosítja, hogy munkája megfeleljen az akadémiai szabványoknak.

Az esszékre és szakdolgozatokra összpontosító Scribbr megkönnyíti a pontos és jól strukturált tudományos tartalmak elkészítését.

A Scribbr legjobb funkciói

Készítsen pontos hivatkozásokat többféle stílusban, beleértve az APA, MLA és Chicago stílusokat.

Szerezzen be írási forrásokat útmutatókkal és bevált gyakorlatokkal diákok és kutatók számára.

Használjon plágiumellenes eszközöket, hogy összehasonlítsa szövegét egy hatalmas tudományos adatbázissal.

Kérjen segítséget a lektoráláshoz olyan AI-alapú eszközökkel, amelyek felismerik a hibákat és az ellentmondásokat.

A Scribbr korlátai

Néha irreleváns forrásokat ad meg.

Különböző dokumentumtípusokkal nem működik jól.

Scribbr árak

Egyedi árazás

Scribbr értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? A Gutenberg-Biblia, amelyet Johannes Gutenberg nyomtatott ki 1455 körül, az első jelentős, mozgatható betűkkel nyomtatott könyvnek számít. Ez a találmány az írás és a kiadói tevékenység történetének egyik legfontosabb fejleményének tekinthető.

8. YouWrite (a legjobb személyre szabott írási visszajelzésekhez)

via Trend Hunter

Az YouWrite finomítja az írási folyamatot azáltal, hogy az Ön egyedi igényeinek és preferenciáinak megfelelő tartalmat generál. Többféle móddal rendelkezik, például Kutatás, Kreatív vagy Zseni, hogy megfeleljen a konkrét felhasználási eseteknek.

Adja meg a hangnemet, a célközönséget vagy a stílust, és a program személyre szabott javaslatokat ad, amelyek különböző kontextusokhoz illeszkednek, például szakmai e-mailekhez vagy kreatív írási projektekhez.

A YouWrite legjobb funkciói

Írjon könnyedén tárgyvonalakat, szövegeket a céloldalakra és feliratokat a közösségi médiára.

Adja meg a felhasználási esetet, a hangnemet, a közönséget és az üzenet részleteit az előre elkészített sablonban a tartalom generálásához.

Használja kreatív mód opcióit versek és forgatókönyvek írásához.

YouWrite korlátai

Nincs fejlett kutatási képessége

Azok a felhasználók, akik az önálló alkalmazásokat részesítik előnyben, kényelmetlennek találják az eszközt, mivel az integrálva van a You.com webhelybe.

YouWrite árak

Ingyenes

Pro csomag: 20 USD/hó felhasználónként

Csapatcsomag: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati csomag: Egyedi árazás

YouWrite értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Originality. ai (A legjobb plágiumfelismeréshez és a tartalom hitelességének ellenőrzéséhez)

Az Originality.ai a tartalom integritásának őre, pontosan azonosítja a duplikált vagy AI által generált szövegeket. Vállalkozások és oktatási intézmények számára készült, és elsődleges célja az etikus írási gyakorlatok fenntartása.

Originality. ai legjobb funkciói

Az AI által generált tartalmak azonosítása az ember által generált tartalmak közül , beleértve a GPT-4 szövegeket is.

Kombinálja a plágiumfelismerést az AI eredetiség-ellenőrzéssel, hogy biztosítsa a tartalom egyediségét.

Könnyítse meg az együttműködést a csapatkezelési funkciókkal, amelyek lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy egyetlen fiókból több felhasználót is felügyeljenek.

Tekintse meg a részletes eredetiség pontszámokat egy tiszta, intuitív irányítópulton, hozzáférhető funkciókkal.

Originality. ai korlátai

A felhasználók panaszkodtak, hogy ha a bekezdéseket vagy szakaszokat áthelyezik, az eredmények megváltoznak.

Az eszköz néha összetéveszti a valódi emberi írást az AI által generált tartalommal, ami téves pozitív eredményekhez vezet.

Originality. ai árak

Fizessen használat szerint: 30 dollár 3000 kreditért

Pro: 14,95 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 179 USD/hó felhasználónként

Originality. ai értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Easy Peasy AI (A legjobb gyors tartalomgeneráláshoz)

via Easy Peasy AI

Az Easy Peasy AI egy könnyű szövegírási eszköz azoknak a felhasználóknak, akik gyors, egyszerű segítségre szorulnak blogok, képaláírások vagy termékleírások írásához. Kiváló választás azoknak az íróknak, akik egyszerű, sallangmentes módszert keresnek ötletek és tartalom generálásához.

Az Easy Peasy AI legjobb funkciói

Több mint 90 szövegírási sablon közül választhat, hogy egyszerűsítse az írási folyamatot.

Használja az AI-alapú hangfelismerő funkciót, és készítsen részletes összefoglalókat, leírásokat és jegyzeteket.

Készítsen képeket, amelyek kiegészítik írását, és vizuálisan vonzó grafikákkal még érdekesebbé teszik tartalmát.

Az Easy Peasy AI korlátai

A felhasználók panaszkodtak a modell pontosságára.

A testreszabási lehetőségek korlátozóak lehetnek azoknak a felhasználóknak, akik nagyon személyre szabott tartalmi stílusokat keresnek.

Easy Peasy AI árak

Ingyenes

Kezdő csomag: 16 USD/hó felhasználónként

Unlimited 50: 24 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: 32 USD/hó felhasználónként

Írási projektek finomítása és kezelése a ClickUp segítségével

A megfelelő AI írási eszköz kiválasztása jelentősen javíthatja tartalmát, függetlenül attól, hogy hangnemét szeretné élesíteni, a világosságot növelni vagy az írási folyamatot felgyorsítani. A nyelvtani ellenőrzőktől a kifinomult stílusjavítókig, az olyan eszközök, mint a Grammarly, az Easy Peasy AI és a QuillBot lenyűgöző funkciókat kínálnak, amelyek segítenek biztosítani, hogy írása kifinomult és hatékony legyen.

A ClickUp azonban kiemelkedik a legjobb írásjavító eszközök közül. A projektekben együttműködő csapatok számára ez egy olyan all-in-one platform, amely javítja az írás minőségét és zökkenőmentesen integrálható a projektmenedzsment munkafolyamatokba.

