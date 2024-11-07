Hogyan használjuk az AI-t a digitális marketingben (alkalmazási példák és eszközök)

A digitális marketing csapatok gyakran érzik magukat túlterhelteknek, mivel folyamatosan adatokat, tartalmakat és a folyamatosan változó ügyféligényeket kell kezelniük. Ha Ön is elakad a ismétlődő feladatokban, mint például az ügyféladatok kézi elemzése vagy a közösségi média bejegyzések készítése, a mesterséges intelligencia változást hozhat ebben.

Az AI-eszközök, mint például a ChatGPT, azonnal generálnak vonzó szövegeket a legújabb kampányához, és AI-alapú érzelemelemzéssel elemzik a vásárlói visszajelzéseket, hogy segítsenek finomítani a stratégiáját.

A PwC legutóbbi felmérése szerint a CMO-k 81%-a tervezi az AI integrálását üzleti modelljébe a következő 12–18 hónapban.

Az eszközök felfedezése azonban önmagában is rengeteg időt vehet igénybe! Hol kezdje? Hogyan értékelje, mit érdemes automatizálni? Hogyan értékelje az AI-eszközöket?

Néhány bennfentes tippel és trükkel szolgálunk! Olvassa tovább, hogy megtanulja, hogyan használhatja az AI-t a digitális marketingben, és hogyan növelheti digitális marketing üzletágát.

Az AI megértése a digitális marketingben

Az AI felbecsülhetetlen értékű eszközzé vált a vállalkozások, köztük a marketingcsapatok számára, növelve a hatékonyságot és eredményességet. Automatizálhatja a napi feladatokat, mint például a kampányok kezelése, a bejegyzések ütemezése, hírlevelek küldése, sőt, akár az egész tartalommarketing-motor működtetése is.

Bár az AI a közelmúltban olyan hozzáférhető platformok miatt kapott nagyobb figyelmet, mint a ChatGPT, fontos megjegyezni, hogy az AI szerepe a digitális marketingben már több éve folyamatosan fejlődik.

Kezdetekben az AI-vezérelt digitális marketing az egyszerű feladatok automatizálására és alapvető chatbotok használatára összpontosított, hogy előre programozott válaszokkal kommunikáljon az ügyfelekkel. Ezeket az AI-eszközöket a potenciális ügyfelek generálására használták weboldalakon vagy tartalom terjesztésére olyan közösségi média marketing alkalmazásokban, mint a WhatsApp és a Facebook Messenger.

Az AI technológia fejlődésével egyre jelentősebbé vált annak hatása a digitális marketing világára. Például a gépi tanulás (ML) lehetővé tette a marketingszakemberek számára, hogy gyorsan elemezzék a közösségi médiából, weboldal-elemzésekből és visszajelzésekből származó ügyféladatokat. Ez az elemzés lehetővé tette számukra, hogy jobban szegmentálják a közönséget és személyre szabják marketingtevékenységeiket, ami magasabb konverziós arányokhoz vezetett.

A jelentések szerint az AI marketingeszközöket használó felhasználók 72%-a javítja az ügyfélélményt, miközben átlagosan napi 2,5 órát, vagyis tartalmonként 3 órát takarít meg.

Az idő múlásával az AI alkalmazások a digitális marketingben tovább terjedtek, és olyan fejlett eszközöket vezettek be, mint az érzelemelemzés és a személyre szabott ajánlások.

Az OpenAI GPT-4 modelljének és a ChatGPT-nek a közelmúltban elért népszerűsége AI-lázat váltott ki. Ezek az eszközök lehetővé teszik a marketingesek számára, hogy fejlettebb csevegőrobotokat építsenek, felgyorsítsák a tartalomkészítést, nagy mennyiségű információt összegezzenek és részletes adatelemzéseket végezzenek, így még több lehetőséget kínálva a kreatív és adatközpontú marketingstratégiák számára.

Hogyan használjuk az AI-t a digitális marketingben?

A HubSpot felmérése szerint a marketinges szakemberek 64%-a már valamilyen formában használ mesterséges intelligencia eszközöket. Az AI integráció mértéke azonban változó, a marketingesek csupán 21%-a jelenti, hogy az AI jelentős szerepet játszik a mindennapi tevékenységükben. De pontosan hogyan használják az AI-t a digitális marketingben? A leggyakoribb felhasználási terület, amelyet a marketingesek 40%-a jelölt meg, az adatelemzés és a jelentések készítése.

Ezt követi a 39%, akik kutatási célokra használják az AI-t, legyen szó piackutatásról vagy cikkek összefoglalásáról.

Végül 38% használja az AI-t a tartalomkészítéshez, ami segít nekik olyan anyagokat létrehozni, amelyek rezonálnak a célközönségükkel.

És a legjobb rész? Néhány eszköz nem csak egy vagy két feladatot lát el, hanem mindet egyszerre! Igen, jól olvastad. A ClickUp egy ilyen AI-alapú marketing megoldás.

Nézzük meg, hogyan egyszerűsíti az AI a digitális marketing munkafolyamatát, és hol tud segíteni a ClickUp.

1. Adatelemzés

Bár a legtöbb digitális marketingalkalmazás elemzési funkciókat kínál, a marketingesek gyakran kénytelenek exportálni és összerakni az adatokat, mint egy kirakós játékot, hogy teljes képet kapjanak.

Az AI egyszerűsíti a folyamatot azáltal, hogy több marketingcsatornából gyűjt és elemzi az adatokat, majd egy helyen összefoglalja azokat. Ez időt takarít meg, és segít hatékonyabb marketingstratégiák és kampányeszközök kidolgozásában.

A ClickUp marketingjelentés-sablonjával például egyetlen képernyőn könnyedén nyomon követheti és jelentheti digitális marketingtevékenységeit.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp marketingjelentés-sablonjával könnyedén nyomon követheti csapata marketingtevékenységeit.

A ClickUp beépített AI asszisztense, a ClickUp Brain, segíthet felgyorsítani ezt az elemzést azáltal, hogy adatokat gyűjt a munkaterületéről, és összefoglalja marketingkezdeményezéseinek hatását.

Így világos képet kaphat a legfontosabb teljesítménymutatókról (KPI-k) és a kampánymutatókról, ami stratégiai döntések meghozatalához szükséges betekintést nyújt.

A kampány utáni elemzés mellett az AI javíthatja a prediktív elemzést is, ami jobb marketing döntésekhez vezet.

📌 A Volkswagen AI-t használ prediktív elemzésekhez hirdetésvásárlási döntéseiben, ami lehetővé teszi a vállalat számára, hogy csökkentse a médiaügynökségekkel kapcsolatos rejtett költségeket. Ez a stratégia 20%-os növekedést eredményezett a kereskedők értékesítésében, mivel az ügynökségek szubjektív értelmezése helyett adat alapú betekintésre támaszkodtak, hogy mely csatornák hoznak maximális megtérülést a hirdetési kiadásokra (ROAS).

2. Tartalomkészítés

A digitális marketingesek egyre gyakrabban használnak generatív AI-eszközöket a tartalomkészítéshez, a videófeliratoktól és a közösségi média bejegyzésektől az e-mail szövegekig. Az AI még a képek, hangok és videókhoz hasonló multimédiás tartalmak létrehozásában, feldolgozásában és kiegészítésében is segítséget nyújthat.

Bár az AI által generált tartalom hasznos lehet, általában nem azonnal publikálható.

A mai marketingesek többsége a GenAI-t kiindulási pontnak tekinti – egy módszernek az ötletek kidolgozására, vázlatok készítésére, hirdetések szövegének megírására vagy a kezdő bekezdések megfogalmazására, hogy inspirálják és kiegészítsék kreativitásukat.

📌 Kivételt képezhet ez alól a JPMorgan Chase. A cég együttműködött a Persado AI-vel, hogy vonzó hirdetési szövegeket készítsen, és egyes esetekben kétszeresére növelje a kattintási arányt az ember által írt tartalmakhoz képest. Bár a vélemények még mindig megoszlanak, ez az eset azt mutatja, hogy az AI felülmúlhatja a hagyományos marketing módszereket.

Mindannyian tudjuk, hogy a tartalom közzététele előtt alapos tesztelésre van szükség. Nem lenne nagyszerű, ha a tartalmat és a tesztelést egy helyen kezelhetné?

A ClickUp A/B tartalomkezelési és tesztelési sablonjával pontosan ezt teheti!

Töltse le ezt a sablont Kezelje és tesztelje a tartalmakat egy helyen a ClickUp A/B tartalomkezelési és tesztelési sablon segítségével.

Ez a sablon hatékony tartalomkezelési funkciókkal bővíti a ClickUp A/B tesztelési sablonját. Segít az A/B tesztelési kampányok kezelésében olyan eszközökkel és funkciókkal, amelyek megkönnyítik (és szórakoztatóvá teszik!) az A/B tesztek létrehozását, futtatását és elemzését, többek között:

Lista nézet az összes teszt nyomon követéséhez

Táblázatos nézet a munkafolyamatok és prioritások vizualizálásához

Naptár nézet a feladatok ütemezéséhez

Idővonal nézet az automatizált tesztek időtartamának figyelemmel kíséréséhez

Ezenkívül a Custom Fields segítségével nyomon követheti a kampányaihoz fontos részleteket, például a tesztcélokat, a célközönségeket és a legfontosabb mutatókat.

3. Tartalom személyre szabása

Az AI-t használó vállalkozások 82%-a szerint ez segít személyre szabni az ügyfélélményt, és a befektetés 5-8-szoros megtérülést eredményez.

A személyre szabás egyik remek példája a dinamikus tartalom, amely olyan tényezők függvényében változik, mint a felhasználó neve, foglalkozása vagy böngészési tevékenysége. Gondoljon csak a Netflixen megjelenő személyre szabott ajánlásokra, amikor bejelentkezik, vagy arra, hogy a Spotify hogyan állítja össze a lejátszási listákat a hallgatási szokásai alapján – ezeket az élményeket az AI teszi lehetővé. A felhasználói viselkedés elemzésével az AI személyre szabottabb élményt nyújt különböző marketingcsatornákon keresztül, legyen szó weboldalakról, e-mailekről vagy közösségi média bejegyzésekről.

📌 A Sephora egy AI-alapú „Virtual Artist” alkalmazást vezetett be, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kiterjesztett valóság (AR) segítségével virtuálisan kipróbálják a sminktermékeket. Ez nemcsak személyre szabja a vásárlási élményt, hanem a felhasználói preferenciák alapján testreszabott termékajánlások révén növeli a vásárlói elkötelezettséget és az értékesítési konverziót is.

4. Automatizált e-mail marketing kampányok

Az automatizált e-mail marketing már régóta létezik, de az AI most egy új szintre emeli. Az AI eszközökkel vonzóbb e-mail tartalmakat hozhat létre, miközben megismerheti, hogyan reagál a közönsége az e-mailjeire. A cél az, hogy csökkentsék a brainstormingra és a kutatásra fordított időt, így a csapata jobban összpontosíthat a sikeres kampányok végrehajtására.

Az AI folyamatos fejlődésével az automatizált e-mail marketing szoftverek stratégiájába való integrálása minden eddiginél fontosabbá válik.

A ClickUp e-mail kampány sablonja kiváló keretet biztosít új ügyfelekkel való kapcsolatfelvételhez, a meglévő ügyfelek támogatásának fenntartásához, a márka láthatóságának növeléséhez, a potenciális ügyfelek ápolásához és az üzletek hatékony lezárásához.

Töltse le ezt a sablont Készítsen gyorsabban következetes és professzionális e-mail kampányokat a ClickUp e-mail kampány sablonjával!

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy sikeres e-mail kampányokat tervezzen és kezeljen, miközben nyomon követi az elkötelezettséget és az előrehaladást. A különböző kampányokhoz tartozó sablonok mentésével időt és energiát takaríthat meg a jövőbeli marketingtevékenységekhez, biztosítva a kommunikáció konzisztenciáját.

A sablon egyéni mezői lehetővé teszik olyan részletek kategorizálását és nyomon követését is, mint az e-mail másolási linkek, a befejezési arányok, az e-mail típusok, a céliparágak és a témák.

A részletes jelentések segítségével elemezheti a korábbi e-mailek teljesítményét, és optimalizálhatja jövőbeli kampányait a maximális hatékonyság érdekében.

5. Jósolja meg az ügyfelek viselkedését

Az AI rendkívül hasznos a vásárlói magatartás és az értékesítési trendek előrejelzésében is. Elemezi a korábbi adatokat, például a fogyasztói elkötelezettséget, a vásárlásokat, az oldalon töltött időt és az e-mailek megnyitási arányát, hogy előre jelezze, milyen eredményeket érhet el egy marketingkampány.

Ez az eredmények előrejelzésére való képesség lehetővé teszi a marketingesek számára, hogy jobban megértsék, mire számíthatnak erőfeszítéseik eredményeként, ami segít nekik dinamikusabb, hatékonyabb kampányokat létrehozni, amelyek növelik az eladásokat és javítják a befektetés megtérülését.

📌 Esettanulmány: ClickUp 🤝 Pharmacy Mentor A Pharmacy Mentor, egy gyógyszerészeti szakemberekből álló közösség, hasonló igényt érzékelt a hatékonyabb adatkezelés iránt. Kezdetben a Google Workspace-t használták az ügyféladatok kezelésére, de a tevékenységük növekedésével a rendszerük egyre zavarosabbá vált, ami megnehezítette az adatok lekérését és a projektek előrehaladásának nyomon követését. Ezeknek az akadályoknak a leküzdése érdekében a Pharmacy Mentor áttért a ClickUp használatára. Ez az átállás javította CRM-jüket, projektmenedzsmentjüket és általános adatkezelésüket. Lehetővé tette számukra az ügyfélkezelés központosítását, miközben automatizálta a feladatok indítását, ami sokkal könnyebbé tette az ügyfelek frissítéseinek kezelését.

A ClickUp segített vállalkozásunknak sokkal produktívabbá válni – időt takarítottunk meg, csökkentettük a felesleges megbeszélések számát, és jelentősen növeltük az alkalmazottak és az ügyfelek elégedettségét.

AI szoftver használata a digitális marketingben

A ClickUp lehetővé teszi az AI integrálását a munkafolyamatába a marketingfeladatok automatizálásával, a kampányok előrehaladásának nyomon követésével és a teljesítményadatok elemzésével – mindezt egyetlen platformon belül.

Íme egy áttekintés a ClickUp konkrét AI funkcióiról, amelyeket digitális marketing stratégiájában felhasználhat.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat

A ClickUp Brain és a ClickUp Automations segítségével könnyedén automatizálhatja marketinges munkafolyamatait.

A digitális marketing gyakran sok unalmas, ismétlődő feladatot jelent, amelyek elszívják az idődet és energiádat.

A ClickUp Automations segítségével olyan munkafolyamatokat állíthat be (ezeknek a hétköznapi feladatoknak a megoldására), amelyek meghatározott feltételek alapján indítanak el műveleteket. Például, amikor egy közösségi média bejegyzés feladatállapota készenlétre változik, a ClickUp megváltoztathatja a feladat felelősét a bejegyzést megfogalmazó íróról a közzétételért felelős közösségi média menedzserre.

Használja a ClickUp Brain NLP automatizálási eszközét, hogy csökkentse a manuális, időigényes munkákra fordított időt.

A ClickUp Brain segítségével ezeket az automatizálásokat természetes nyelvű utasításokkal is beállíthatja. Ez azt jelenti, hogy kevesebb időt kell fordítania az adminisztratív feladatokra, és több időt szentelhet innovatív kampányok kidolgozásának.

Ugyanakkor elengedhetetlenül fontos, hogy automatizálási folyamataid megfeleljenek az adatvédelmi előírásoknak és tiszteletben tartsák a felhasználók beleegyezését.

Adat alapú betekintés

A ClickUp Brain javítja az adatelemzési képességeit, és pontosan akkor nyújt hasznos információkat, amikor szükség van rájuk.

Az AI-alapú elemzésekkel könnyedén felismerheti a trendeket, értékelheti a kampányok hatékonyságát, és valós időben megalapozott döntéseket hozhat. A ClickUp Dashboards segítségével ezeket a kulcsfontosságú teljesítménymutatókat és mérőszámokat egy pillanat alatt láthatja.

Szerezzen átfogó áttekintést a teljesen testreszabható ClickUp Dashboards segítségével.

Például, ha egy adott e-mail kampány fokozott érdeklődést vált ki, gyorsan módosíthatja stratégiáját, hogy más platformokon is megismételje ezt a sikert.

Kreatív tartalmak gyorsabb létrehozása

Készítsen kiváló minőségű tartalmakat a ClickUp Brain segítségével, az AI-alapú írási és szerkesztési asszisztenssel.

A ClickUp Brain segít témákat generálni, vázlatokat készíteni, sőt teljes tartalmakat is létrehozni. Akár blogbejegyzéseket, e-maileket vagy közösségi média tartalmakat készít, az AI eszköz automatizálja a kezdeti lépéseket, így időt takaríthat meg a minőség romlása nélkül. Ezáltal több időt fordíthat üzeneteinek finomítására, és kevesebbet kell a következő nagyszerű ötlet kitalálására.

Ideális azoknak a marketingeseknek, akik gyors, magas színvonalú tartalomra van szükségük anélkül, hogy a nulláról kellene kezdeniük.

Az összes marketingtartalmát elmentheti a ClickUp Docs-ba, amely központi helyszínt biztosít a tartalom közös megírásához, szerkesztéséhez és finomításához. A valós idejű kommentelés és a dokumentumok megosztása javítja a csapatmunkát, biztosítva, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

Győződjön meg arról, hogy minden generált tartalom megfelel a márka irányelveinek és etikai normáinak, és ellenőrizze a helyesírási hibákat (bár a beépített nyelvtani és helyesírás-ellenőrző eleve megakadályozza ezeket!).

Javítsa a csapat együttműködését

A ClickUp Chat segítségével megoszthatja a frissítéseket, összekapcsolhatja az erőforrásokat és könnyedén együttműködhet a ClickUp-on belül, így nem kell többé több eszközzel bajlódnia és szétszórt beszélgetéseket folytatnia.

A sikeres marketing nagymértékben támaszkodik az együttműködésre, ami zökkenőmentes kommunikációt és koordinációt igényel a csapat tagjai között.

A ClickUp Chat integrált csevegő, feladatkezelő és dokumentummegosztó funkcióival javítja a csapatmunkát. Megkönnyíti az ötletek megvitatását, az eszközök megosztását és a valós idejű visszajelzések megadását.

Minden csevegési szál kapcsolódik a releváns feladatokhoz, dokumentumokhoz és projektekhez, így átfogó képet ad a folyamatban lévő megbeszélésekről. Ez biztosítja, hogy minden kommunikáció releváns és megvalósítható maradjon – függetlenül attól, hogy új kampányt tervez, vagy vázlatokat vizsgál.

A ClickUp Chat FollowUps funkciójával soha többé nem marad le fontos teendőkről a csevegési szálakban.

A FollowUps in Chat segítségével könnyedén osztályozhatja és feladatokként rendelheti hozzá a fontos üzeneteket, a SyncUps segítségével pedig audio- és videohívásokon vehet részt a kontextus egyértelműségének érdekében, így egyszerűsítve a projektmenedzsmentet.

Végül, a ClickUp Chat-en belül használhatja az AI-t a beszélgetések összefoglalásához, a legfontosabb teendők azonosításához és a csevegőüzenetek feladatokká alakításához. Ez csökkenti a zajt, és lehetővé teszi, hogy az igazán fontos dolgokra koncentráljon.

A ClickUp marketingcsapatok számára nyújtott kényelme még ennél is tovább megy. Számos sablont kínál, amelyekkel időt takaríthat meg a kampányok tervezése, végrehajtása és elemzése során.

A ClickUp marketing terv sablon

A ClickUp marketingterv-sablonja segít Önnek marketingcéljainak meghatározásában és elérésében, a potenciális ügyfelek megszerzésétől a közösségi média jelenlétének növeléséig.

Töltse le ezt a sablont Legyen szervezett és tegye átláthatóvá marketingtevékenységeit a ClickUp marketingterv-sablonjával!

Ez a sablon lehetővé teszi kampányainak tervezését, nyomon követését és optimalizálását egy kényelmes helyen. Használatával a következőket teheti:

Ossza fel feladatait megvalósítható lépésekre, hogy elérje marketingcéljait.

Kövesse nyomon kampányai előrehaladását a beépített mutatók és elemzések segítségével.

Hatékonyabban oszd be az idődet és az erőforrásaidat!

Értékelje kampányai sikerét, és szükség szerint finomítsa stratégiáit!

A ClickUp digitális marketing jelentés sablonja

A digitális marketing kampányok nyomon követése és jelentése elengedhetetlen a befektetés megtérülésének értékeléséhez.

A különböző forrásokból származó adatok gyűjtése és a jelentések elkészítése azonban meglehetősen időigényes lehet. A ClickUp digitális marketing jelentés sablonjával könnyedén kezelheti és jelentheti összes kampányát egy központi helyen!

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon és készítsen jelentéseket minden kampányáról egy helyen a ClickUp digitális marketing jelentés sablonjával.

A sablon tartalmazza az általános teljesítmény értékeléséhez szükséges vizualizációkat és részletes elemzéseket, amelyek segítenek felismerni a sikereket és a lehetőségeket. Ezenkívül a következőket is tartalmazza:

A mutatók több platformon történő nyomon követésének képessége

Valós idejű frissítések a legfontosabb teljesítménymutatókról

Kódolás nélküli adatbázis az összes adat tárolásához és rendszerezéséhez

A ClickUp marketingkampány-összefoglaló sablon

A ClickUp marketingkampány-összefoglaló sablon elengedhetetlen forrás a kampány céljainak és célkitűzéseinek egyértelmű meghatározásához.

Töltse le ezt a sablont Határozza meg egyértelműen céljait, és vázolja fel kampányai alapvető elemeit a ClickUp marketingkampány-összefoglaló sablonjának segítségével.

A ClickUp Brain-nel való zökkenőmentes integrációja teszi ezt a sablont különlegessé, lehetővé téve a koncepciótól a kivitelezésig tartó zökkenőmentes munkafolyamatot. Használhatja a ClickUp-ban egy dokumentum létrehozásához, amelyben ötleteket gyűjthet és felvázolhatja céljait, míg a ClickUp Brain segít Önnek egy magas színvonalú marketing brief elkészítésében.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Szervezze meg a marketingcsatorna minden szakaszában a teljesítendő feladatokat

Ötleteljen kreatív ötleteket és stratégiákat!

Győződjön meg arról, hogy marketingtervének minden alapvető eleme figyelembe vételre kerül.

Ez csak a kezdete annak, amit a ClickUp képes. A ClickUp marketing ütemterv sablonokat is kínál, amelyek segítségével a részletekbe való belemélyedés helyett a stratégiák végrehajtására koncentrálhat.

Olvassa el még: Hogyan használja a ClickUp marketingcsapata a ClickUp-ot?

Használja az AI-t és a ClickUp-ot digitális marketing stratégiáinak optimalizálásához

Az AI digitális marketingben való használatának ismerete kulcsfontosságú ahhoz, hogy egy gyorsan fejlődő iparágban lépést tudjon tartani a fejlődéssel. Akár lead-generáló chatbotok létrehozására, akár az ügyfélelvándorlás csökkentésére, akár a tartalomkészítési folyamat javítására alkalmazza az AI-t, az előnyök tagadhatatlanok.

Egy olyan all-in-one eszközzel, mint a ClickUp, nincs szükség több alkalmazás kipróbálására. A ClickUp egyesíti a tervezést, a nyomon követést, az optimalizálást és a jelentéstételt a digitális marketing kezdeményezéseihez. AI-alapú eszközei és kész sablonjai egyszerűsítik marketingtevékenységeit, mindent szervezetten és hatékonyan tartva.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!