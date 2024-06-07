Hogyan használhatja az AI-t a potenciális ügyfelek generálásához és az értékesítési csatorna bővítéséhez?

Úgy érzi, hogy értékesítési csapata inkább a potenciális ügyfelek után rohan, ahelyett, hogy üzleteket kötne? Ez a hatástalan marketingkampányok, konkrétan a gyenge potenciális ügyfélszerzési tevékenységek tünete lehet.

Sajnos itt nincs bűnös. Annyi vállalkozás versenyez az online leadek generálásáért, hogy 10 marketinges közül 6 tartja a lead generálást munkája legnehezebb részének.

Természetesen a megfelelő leadkezelő szoftverrel némi könnyebbséget biztosíthat nekik. Ezenkívül az értékesítési és marketingcsapatok közötti összehangolás és a folyamatok javítása is megoldhatja a problémát. De mit tehet azért, hogy folyamatosan biztosítsa a magas minőségű leadek áramlását?

A mesterséges intelligencia (AI) még ezt a üzleti tevékenységet is érintette, hogy hatékonyabbá és termelékenyebbé tegye. Ennek illusztrálására nézzük meg, hogyan használhatja az AI-t a potenciális ügyfelek generálásához, és hogyan teheti nyereségessé vállalkozását!

Az AI megértése a potenciális ügyfelek generálása szempontjából

A potenciális ügyfelek generálása egy szervezet ügyfélszerzési stratégiájának kiemelt része. Más szavakkal, ez az egészséges értékesítési folyamat és a nyereséges üzleti tevékenység előfeltétele. Az AI-eszközök használata a potenciális ügyfelek generálásához okos és stratégiai lépés, mivel a következőket kínálja:

Jobb hatékonyság: Az olyan rutin és ismétlődő feladatok automatizálása, mint az adatelemzés, a lead minősítés és pontozás, lehetővé teszi a marketing és értékesítési csapatok számára, hogy összetettebb vagy nagyobb értékű feladatokra, például a lead ápolására vagy az üzletkötésre koncentráljanak.

Éjjel-nappal elérhető: Az AI-alapú chatbotok, amelyek alapvető kérdésekre válaszolnak, lead-információkat gyűjtenek és a lead-eket 24 órában minősítik, biztosítják, hogy egyetlen potenciális ügyfél se csússzon ki a rostán.

Tájékozott döntéshozatal: A nagy mennyiségű adat elemzéséből nyert, adatalapú betekintés kiemeli azokat a trendeket és mintákat, amelyek erős szándékot vagy vásárlási szándékot jelezhetnek.

Hipercélzott tartalom: A célközönség korábbi interakciói, online viselkedése, speciális igényei vagy kihívásai alapján dinamikusan létrehozott tartalom javíthatja a konverziót.

Személyre szabott ügyfélút: Az AI testre szabhatja a teljes ügyfélutat – az első kapcsolatfelvétel céloldalától a vásárláshoz vezető marketingüzenetig, hogy nagyobb elkötelezettséget érjen el.

Jobb potenciális ügyfelek: Az AI potenciális ügyfél-generáló eszközök prediktív potenciális ügyfél-értékelése elemzi a múltbeli viselkedést, hogy megjósolja a jövőbeli cselekvéseket és szándékokat. Ez segít prioritásba rendezni azokat a potenciális ügyfeleket, akiknél nagyobb a konverzió valószínűsége.

Költséghatékonyság: Az AI más előnyökből, például a feladatok automatizálásából, a magas skálázhatóságból, az ügyfélélmény személyre szabásából, a megnövekedett bevételekből és az adatalapú döntéshozatalból származik, és jelentősen javíthatja költséghatékonyságát.

Nyilvánvaló, hogy a lead generációs kampányok sokat profitálhatnak a mesterséges intelligencia alkalmazásából. De hogyan lehet az AI-t bevezetni? Nézzük meg!

Hogyan használhatja az AI-t a potenciális ügyfelek generálásához

Most, hogy megértette az AI-alapú lead generáló szoftverek erejét és képességeit, nézzünk meg néhány gyakorlati felhasználási esetet és alkalmazást, amelyek inspirálhatják Önt.

Ideális ügyfélprofilok (ICP) létrehozása

Hootsuite segítségével alakítsa ki tökéletes ügyfelét AI eszközökkel

Az ideális ügyfélprofilok (ICP-k) világos és élénk képet adnak az Ön tökéletes ügyfeléről. Miután sikerült finomítania ezt a sablont, könnyebb lesz megtalálni a ígéretes potenciális ügyfeleket.

Az AI segítségével különböző forrásokból gyűjtheti az adatokat, hogy létrehozza az ICP-jét (és néha több is lehet!). A weboldal-elemzésektől a CRM-adatokig – az AI lead generációs eszközök nagy mennyiségű információt tudnak átvizsgálni, hogy részletes ICP-ket hozzanak létre. Meghatározzák az ideális ügyfelet egy sor paraméter alapján – demográfiai, földrajzi, pszichográfiai és viselkedési adatok. A végső profil, amely így összeáll, egy tervként szolgál, amely iránymutatást ad marketing- és értékesítési csapatainak.

Például az AI használata a potenciális ügyfelek generálásához feltárhatja, hogy az ideális ügyfelei a Bay Area-ban található SaaS-alapú startupok pénzügyi igazgatói. Akár olyan közös kiváltó tényezőket is felfedezhet, mint a webináriumokra való feliratkozás, az árak oldalának megtekintése stb., amelyek szándékot jeleznek.

Vezető pontszámok és minősítés

Nem minden potenciális ügyfél egyforma. Néhányuk könnyen meggyőzhető, míg másoknál az értékesítési csapat hiába tesz meg minden tőle telhetőt.

Ezért a lead generálásnak lézerfókuszú megközelítést kell követnie. Végül is az időt, pénzt, erőfeszítéseket és erőforrásokat olyan leadekre szeretné fordítani, amelyek nagyobb valószínűséggel konvertálnak.

A lead scoring minden leadhez egy numerikus értéket rendel, amely jelzi annak konverziós valószínűségét. Ez a pontszám segít marketing- és értékesítési csapatainak összpontosítani és prioritásokat felállítani. Az AI-alapú lead scoring intuitívabbá és adatvezérelté teszi ezt a számítást. Kvantifikálhatja a vásárlási szándékot különböző paraméterek, például konkrét oldalak látogatottsága, a weboldalon töltött idő, tartalomletöltések stb. alapján.

Például egy olyan potenciális ügyfél, aki körülbelül 2-3 percet tölt egy termékoldalon és letölti az árlistát, nagyobb valószínűséggel válik vásárlóvá, mint valaki, aki csak feliratkozik a hírlevélre. Ezért az előbbi magasabb potenciális ügyfél pontszámot kapna.

Felfedezze a kiaknázatlan potenciális ügyfeleket

Az AI-alapú lead generálással új és kiaknázatlan lehetőségeket fedezhet fel.

Már tárgyaltuk, hogy az AI lead generációs eszközök hogyan elemzik a több forrásból származó adatokat. Ezek lehetnek közösségi média platformok és harmadik féltől származó adatbázisok (természetesen a megfelelő engedélyekkel). Ha kiterjeszti hatókörét, felfedezhet egy kincsesbányát olyan potenciális ügyfelekből, akik még nem léptek kapcsolatba a márkájával, de online viselkedésük alapján erős vásárlási szándékot mutatnak. Tehát akár egy kiaknázatlan lead generációs forrásról, akár egy teljesen új piaci szegmensről van szó, az AI lehet a szeme és a füle!

Tegyük fel például, hogy vállalkozása egy közösségi média marketingelemző platformot kínál az egészségügyi szektor számára. Az AI lead generációs eszköz azonban észleli egy biztosítási technológiai startup marketingmenedzserét, aki gyakran publikál, megoszt vagy reagál a marketing automatizálással kapcsolatos LinkedIn-bejegyzésekre. Az adott személy és hálózata érdeklődése, online viselkedése és profilja alapján ígéretes lead lehet, még akkor is, ha nem ismeri a márkáját.

Chatbotok használata a potenciális ügyfelek szegmentálásához

A chatbotok hatékony AI-eszközök a potenciális ügyfelek generálásához.

Az AI-alapú chatbotok lead-információkat gyűjthetnek, alapvető kérdésekre vagy gyakran feltett kérdésekre válaszolhatnak, lead-eket minősíthetnek vagy pontozhatnak, sőt konzultációkat is ütemezhetnek – mindezt emberi beavatkozás nélkül. Ezeknek a feladatoknak a lead-generálási folyamatból való kivonása lehetővé teszi az értékesítési csapat számára, hogy a kapcsolatépítésre összpontosítson.

Észrevette, hogy a legtöbb weboldalon ma már van egy chatbot, amely automatikusan megjelenik, amikor meglátogatja a landing page-et? A weboldal látogatói egy menüből választhatnak a szükséges segítség típusát.

Alternatívaként létezik egy „Nem, köszönöm, csak böngészem” típusú opció is. Képzelje el, hogy valaki ezt az opciót választja, míg mások időpontot egyeztetnek. Természetesen ők különböző lead-szegmensekbe tartoznak.

Például egy interaktív chatbot a hagyományos módszereknél vonzóbbá teheti a weboldal élményét, növelve az ügyfelek elkötelezettségét és több potenciális ügyfelet vonzva.

Esettanulmány: A Bella Sante egy Lexingtonban, Massachusettsben működő gyógyfürdő. Úgy döntöttek, hogy modernizálják ügyfélkapcsolataikat (elhagyva a call center formátumot), és AI-vezérelt chatbotot vezetnek be a Tidio-tól a weboldalukon. A bevezetés után néhány héten belül az AI chatbot a ügyfélkérdések 75%-át megválaszolta, így csak 25% maradt átadásra az emberi chat operátoroknak. A chatbot segített a potenciális ügyfelek hatékonyabb gyűjtésében is: a vállalkozás a bevezetés első hat hónapjában 450 új potenciális ügyfelet szerzett. Mivel a chatbot előzetes kérdőívek kitöltésére kéri őket, a potenciális ügyfelek nagyon jó minőségűek. Ezeket az értékesítési csapat tovább tudja ápolni és konvertálni.

Személyre szabott üzenetek készítése

Az általános marketingkampányok és üzenetküldések mára már a múlté. Használja az AI-t személyre szabott e-mailek írásához, amelyek az egyes potenciális ügyfelek egyéni érdeklődési körén, preferenciáin és adataikon alapulnak. Ez a kicsi, de fontos szempont növeli az elkötelezettséget és a konverziós arányt.

Az ilyen e-mailes marketingkampányok megkönnyítése érdekében csatlakoztasson egy AI-alapú e-mailes marketingplatformot a CRM-hez. A platform elemzi a lead információkat, és személyre szabott tárgyakat, e-mail szövegeket és CTA-kat javasol. Dinamikus elemeket ágyazhat be az e-mailbe, amelyek igazodnak a lead konkrét igényeihez és kihívásaihoz. Egy ilyen személyre szabott megközelítés javítja a konverzió esélyét.

Például küldhet egy követő e-mailt egy olyan potenciális ügyfélnek, aki nemrég töltötte le az árakról szóló útmutatót. Testreszabhatja az árajánlatot az ügyfél igényeinek megfelelően (ha rendelkezik az adatokkal), vagy kedvezményt kínálhat, hogy fenntartsa az ügyfél érdeklődését.

Láttuk, hogy az AI-alapú chatbotok hogyan tudják szegmentálni és bevonni a potenciális ügyfeleket. Az AI-alapú potenciális ügyfélszerzési eszközök azonban túlmutatnak a chatbotokon. Prediktív elemzéseket használnak a korábbi interakciók, ügyféladatok és egyéb tényezők áttekintésére, lehetővé téve a vállalkozások számára a jövőbeli viselkedés előrejelzését. Ezután, ezeknek az információknak az alapján, az ilyen potenciális ügyfelek a legfőbb értékesítési eszközök közé kerülnek, mivel nagyobb eséllyel válnak valódi ügyfelekké.

Például egy AI lead generációs eszköz felfedezheti, hogy a 80+ pontszámú leadek 70% eséllyel konvertálnak az első 30 napon belül. Ennek alapján az értékesítési csapat prioritásként kezeli az összes leadet, amely megfelel ennek a kritériumnak. Mint tudjuk, ez a magas prioritású célzott marketingkampányok és személyre szabott interakciók keveréke felgyorsíthatja a vásárlási utat, és fizető ügyfelekké alakíthatja őket!

A potenciális ügyfelek ápolási kampányainak automatizálása

Az AI-eszközök fontos szerepet játszhatnak a lead-ápolási folyamat automatizálásában. Valójában megbízhatóbbak a kommunikáció megbízható ritmusának fenntartásában és a személyre szabás részletes mértékének biztosításában.

Az AI írási eszközök, a marketing automatizálási rendszerek és a CRM integrálása remek kiindulópont lehet ehhez az automatizáláshoz. Szegmentált leadeket és egy listát kap a legígéretesebb leadek többféle módon történő megszólításához. Amint a lead végrehajt egy műveletet, az AI írási eszköz munkához lát, és megfogalmaz egy vonzó szöveget, amelyet a marketing automatizálási platform továbbít. Mindez emberi beavatkozás nélkül!

Vegyünk például valakit, aki letölt egy fehér könyvet a weboldaláról. Az AI algoritmusok további forrásokat ajánlhatnak, például blogokat és esettanulmányokat, amelyek kapcsolódnak a fehér könyvhöz, és amelyek érdekelhetik az olvasót. Plusz pontokat szerezhet, ha sikerül megszereznie az e-mail címét, és e-mail kampányok keretében megosztja vele ezeket a hasznos és értékes forrásokat!

A lead generációs folyamat optimalizálása

Mivel a lead generálás határozza meg az értékesítési folyamat általános állapotát, rendszeresen mérnie kell az értékesítési folyamat mutatóit , hogy értékelje a lead generálási folyamat hatékonyságát. Az olyan mutatók, mint a konverziós arány, az ügyfél életre szóló értéke, a lead forrása stb. számszerűsítik a lead generálási stratégiák hatékonyságát.

Az AI algoritmusok feldolgozzák az összes adatot, és a megállapításokat könnyen érthető, praktikus formában prezentálják. Ugyanakkor nyomon követik ezeket a mutatókat, és benchmarkingot végeznek a marketingstratégiák felülvizsgálata érdekében. Ennek eredményeként kétszeres eredményt érhet el: mérheti a teljesítményt, és lehetőséget kap arra, hogy beavatkozásokat hajtson végre a lead generálás maximalizálása érdekében.

Például az AI lead generációs platform kiemeli, hogy a közösségi média hirdetésekből generált leadek alacsonyabb konverziós arányokkal rendelkeznek. Ezzel szemben a weboldal tartalmának letöltése révén szerzett leadek magasabb konverziós arányokkal rendelkeznek. Ennek tudatában optimalizálhatja lead generációs stratégiáit, hogy a SEO-ra, az organikus forgalomra stb. összpontosítson, így weboldala láthatósága nő, és magas minőségű leadeket szerezhet. Ha lead generációs stratégiáját ilyen módon alakítja át, maximalizálhatja befektetése megtérülését (ROI)!

Az AI-alapú lead generálás kihívásai [+ megoldások]

Az AI-alapú lead generálás hatékony megoldás. Ugyanakkor nem mentes a kihívásoktól. Íme néhány fontos kérdés, amellyel szembesülhet, ha AI-t ad hozzá a lead generálási folyamataidhoz:

Garbage in, garbage out

Még a legintuitívabb gépi tanulási algoritmus is csak annyira jó, mint az adatok, amelyekkel betanították. A pontatlan, elavult és hiányos adatok hibás lead generáláshoz, helytelen pontozáshoz, félrevezető ICP-khez és egyebekhez vezethetnek. Ez önmagában semmissé tenné az AI-alapú lead generáló szoftverek összes előnyét, mivel az értékesítési és marketing csapatok rossz leadeket üldöznének.

Megoldás: Szabványosítsa az adatgyűjtési folyamatot, miközben továbbra is a adatminőségre koncentrál. Kiegészítse ezt rutin karbantartási és adat-tisztítási tevékenységekkel, amelyek minden CRM-komponens mélyére hatolnak, hogy biztosítsa, hogy vállalkozása csak kiváló minőségű adatokkal dolgozzon.

Algoritmikus torzítás

Objektivitásukra való hivatkozásuk ellenére az AI algoritmusok hajlamosak az elfogultság öröklődésére. Az ilyen elfogultság a trénerekből vagy a tréninghez használt adatokból származhat. Akár így, akár úgy, ez korlátozza a célközönség körét és megértését, mivel előfordulhat, hogy figyelmen kívül hagyja a képviseletben alulreprezentált demográfiai csoportokból származó vagy az online viselkedésükben kiszámíthatatlan potenciális ügyfeleket.

Az elfogultság semlegesítheti az AI használatát a potenciális ügyfelek generálásában WeForum

Megoldás: A torzítások elleni küzdelem legjobb módja az AI lead generációs eszközök szándékos figyelemmel kísérése. Bármilyen torzítást, amely beépülhet a rendszerbe, azonnal kezelni kell. Ezenkívül az AI algoritmusok nagyobb és sokszínűbb adatkészleteken történő képzése is csökkentheti a torzításokat.

Költség és összetettség

Lássuk be: egy AI-alapú lead generációs eszköz bevezetése sem olcsó, sem egyszerű. Nem minden vállalkozás engedheti meg magának, hogy belevágjon. Még ha sikerül is összegyűjteniük a pénzt és fedezniük a kezdeti tőkebefektetést, előfordulhat, hogy nincs meg a technikai szakértelmük vagy erőforrásuk ahhoz, hogy elkötelezzék magukat egy ilyen megoldás mellett.

Megoldás: Ahelyett, hogy teljes rendszerátalakítást hajtana végre, kezdje kis lépésekkel. Vezessen be célzott AI-eszközöket a potenciális ügyfelek generálásával kapcsolatos konkrét kihívások megoldására. Miután tapasztalatot szerzett és megismerkedett a rendszerrel, kezdje el bővíteni és kiterjeszteni az AI alkalmazási körét a potenciális ügyfelek generálása terén.

Rendszerintegráció

Az AI-eszközök nem biztos, hogy zökkenőmentesen integrálhatók a meglévő digitális infrastruktúrájába. Ráadásul egy ilyen eszköz hozzáadása az üzleti rendszerek listájához, például a CRM-hez, a marketingautomatizációs platformhoz stb. szilószerkezet kialakulásához vezethet. A nem megfelelő integráció gyengíti a mesterséges intelligencia hatását és előnyeit.

Megoldás: Ha rendszerátalakítást végez, fontolja meg egy olyan all-in-one platformra való áttérést, mint a ClickUp. A ClickUp többféle követelménynek, iparágnak és felhasználási esetnek is megfelel. Alternatív megoldásként válasszon olyan AI-eszközöket, amelyek hatékony integrációs képességekkel rendelkeznek a zökkenőmentes munkafolyamat érdekében.

Átláthatatlanság

Az AI algoritmusok összetettek. Mivel nehéz megérteni a döntéshozatali folyamatot, a fekete doboz probléma miatt nehéz megérteni, hogy miért kapnak alacsony pontszámot egyes kiváló minőségű leadek, vagy fordítva. Ez a transzparencia hiánya aláássa a bizalmat a rendszerben és kétségeket ébreszt.

Megoldás: Az AI-eszközöket olyan feladatokra fordítsa, mint az adatelemzés és az automatizálás – azaz olyan feladatokra, amelyekben kiemelkedően jó. Másrészt tartsa fenn az emberi felügyeletet az AI-eredmények értelmezése, a minősített potenciális ügyfelekkel való kapcsolatépítés és a stratégiai döntések meghozatala érdekében.

Az emberi kapcsolatok elvesztése

Az mesterséges intelligencia egyik legnagyobb kritikája, hogy elveszíti az emberi kapcsolatot az ügyfélkapcsolat-kezelésben. Az AI algoritmusok nem rendelkeznek a kontextussal és a finom árnyalatokkal, amelyek szükségesek az emberhez hasonló kapcsolatok kiépítéséhez. Ez megöli az autenticitás és a hitelesség fogalmát már a lead generálás szakaszában, az értékesítési csatornában.

Megoldás: Ha az emberi kapcsolatok fenntartása elengedhetetlen az üzleti tevékenységéhez, tartsa meg az ügyfélszolgálati munkatársait. Ugyanakkor biztosítson számukra AI-technológiát, hogy kiegészítsék meglévő készségeiket. Ha ez nem lehetséges, fektessen be olyan csúcstechnológiákba, mint a természetes nyelvfeldolgozás (NLP), hogy interakcióba lépjen az ügyfelekkel. Természetesen tartsa fenn a teljes átláthatóságot az ügyfelekkel szemben, és tájékoztassa őket, ha és amikor AI-t használ a velük való kommunikációhoz.

Adatvédelmi aggályok

Az adatvédelmi aggályok az AI technológia minden alkalmazásában jelen vannak. Ugyanez vonatkozik az AI-alapú lead generálásra is. A potenciális ügyfelek habozhatnak megosztani személyes adataikat, ami miatt Ön elveszítheti a rendelkezésre álló lehetőségeket.

A fogyasztók fenntartásokkal kezelik az AI használatát CDP-n keresztül

Megoldás: Biztosítson átláthatóságot az adatgyűjtési gyakorlatok tekintetében. Ez magában foglalja annak közzétételét, hogy AI-eszközt használ a potenciális ügyfelek megszerzéséhez, az adatok gyűjtése során kifejezett hozzájárulást kér a potenciális ügyfelektől, és tájékoztatja őket arról, hogy hogyan tervezi felhasználni az adataikat. Az ilyen közzétételek a bizalom és az etikus gyakorlatok mutatói.

AI szoftver használata a potenciális ügyfelek generálásához

Az alkalmi kihívások ellenére az AI lead generáláshoz való felhasználása összességében pozitív képet fest. Ez ösztönözheti Önt arra, hogy felfedezze az AI lead generáló eszközökkel kapcsolatos lehetőségeit.

Mielőtt azonban mindenhol keresni kezdene egy dedikált AI lead generációs megoldást, engedje meg, hogy részletesen bemutassuk, mire képes a ClickUp Brain.

Bár a ClickUp Brain nem egy hagyományos AI-alapú lead generációs eszköz, illeszkedik az üzleti növekedés nagyobb céljához. Egyrészt része a ClickUp csomagnak. Ez azt jelenti, hogy digitalizálhatja teljes értékesítési csatornáját és marketing stratégiáit. Használjon lift-and-shift megközelítést, hogy a lead generációs tevékenységeket a projektmenedzsment eszközre térképezze fel. Ennek eredményeként megkapja az összes előnyt, amit a lead generációs folyamat projektként való kezelése jelent. A feladatok prioritásainak meghatározásától a munkafolyamatok automatizálásáig – az egész folyamatot.

Ezzel együtt nézzük meg közelebbről, hogyan használhatja ki a ClickUp Brain előnyeit a potenciális ügyfelek generálásának folyamatában:

Ezzel együtt nézzük meg közelebbről, hogyan használhatja ki a ClickUp Brain előnyeit a potenciális ügyfelek generálásának folyamatában:

Ügyféladatok kiaknázása: Elemezze a ClickUp környezetben található rengeteg ügyféladatot. Az ügyfélprofiloktól a korábbi adatokon át az online viselkedésig – a ClickUp Brain minden feladat, dokumentum vagy projekt esetében kihasználja az univerzális keresést, hogy megtudjon ügyfeleiről. Ezzel a tudással felvértezve a ClickUp Brain segít olyan ICP-ket létrehozni, amelyek iránymutatásul szolgálhatnak értékesítési és marketingcsapatainak. Ezen információk alapján releváns lead generációs stratégiákat is kidolgozhat Önnel.

A potenciális ügyfelek ápolása célzott tartalommal: Kiváló minőségű tartalom és potenciális ügyfeleket vonzó eszközök létrehozása jó módszer a potenciális ügyfelek számának és a konverziók növelésére. A kiváló minőségű tartalom, mint például blogbejegyzések, útmutatók, magyarázatok stb., megragadja a potenciális ügyfeleket, és a tudatosság szakaszán át a konverziós szakaszba vezeti őket. A ClickUp Brain AI Writer segít személyre szabott tartalmat létrehozni az ügyfélút minden egyes szakaszához.

A ClickUp Brain segít a tartalom generálásában, hogy lehetővé tegye a potenciális ügyfelek megszerzését.

Személyre szabott e-mail marketing: A ClickUp Brain hozzáfér a korábbi interakciókhoz és a CRM-adatokhoz (ha csatlakozik a ClickUp-hoz), így vonzó marketingüzeneteket tud készíteni. A kattintásra ösztönző CTA-któl a személyre szabott tárgymezőkig minden e-mail az egyes potenciális ügyfelek érdeklődési köréhez igazodik.

Automatizálja a lead-ápolási kampányokat: A ClickUp Brain segítségével automatizált munkafolyamatokat hozhat létre a lead-ek ápolásához. Például meghatározhat olyan kiváltókat, amelyek automatikusan bizonyos műveletekhez vezetnek (pl. amikor a feladat állapota „Érdeklődő"re változik, küldjön esettanulmányt tartalmazó e-mailt).

Emellett a ClickUp CRM megkönnyíti a leadek kezelését. Lehetővé teszi az értékesítési folyamat vizualizálását és a leadek előrehaladásának nyomon követését a különböző szakaszokban. Ezenkívül speciális sablonokat is kínál, amelyek segítenek az értékesítési tevékenységek jobb megtervezésében.

Az AI jövője a potenciális ügyfelek generálásában

Az AI jövője a potenciális ügyfelek generálásában kétségtelenül fényes és ígéretes. A bizalom és az átláthatóság ápolására való összpontosítás, párosulva a technológiai fejlődéssel, még hatékonyabb AI eszközök megjelenését fogja elősegíteni a potenciális ügyfelek generálásában.

A fejlődésről szólva, a prediktív analitika abszolút áttörést jelentene a lead generációban. Ez a lead generációs tevékenységekben tektonikus változást eredményezne, mivel azok passzívabbá válnának. Ennek eredményeként a vállalkozások még azelőtt azonosíthatnák a potenciális ügyfeleket, hogy azok rátalálnának a márkára! Ráadásul összekapcsolhatják a pontokat, miközben azonosítják azokat a potenciális leadeket, akik a legvalószínűbb, hogy konvertálnak bizonyos termékek vagy szolgáltatások esetében.

A prediktív elemzésen túl az AI-alapú lead generálás is nagyban profitálhat az új technológiákból és alkalmazás interfészekből. Például a beszélgető AI élethű chatbotokat hozhat létre, amelyek emberhez hasonló interakciókat folytatnak, miközben minősítik a leadeket. Hasonlóképpen, az AI-alapú marketing automatizálás is kifinomultabbá válna, miközben több leadet szerezne be számos forrásból.

Az automatizálás, az ügyfélközpontúság és a stratégiai döntéshozatal hármasa új korszakot jelöl az AI jövőjében a lead generálás terén.

Az AI és a lead generálás kombinációja tökéletes párosítás.

Az AI hatékonyabbá teszi a lead generálási tevékenységeket, mivel azok célzottabbá, adatközpontúbbá és automatizáltabbá válnak. Ezáltal a marketingesek több időt fordíthatnak olyan értékorientált feladatokra, mint a leadek ápolása, a kapcsolatok építése és a leadek értékesítésre való felkészítése. Az AI által a lead generálásba hozott sokoldalúság további előnyt jelent.

