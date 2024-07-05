Hogyan használhatja az AI-t piackutatáshoz (használati esetek és eszközök)

A piackutatás gyakran olyan, mintha hegyekben álló felmérési és fókuszcsoportos adatokat kellene átnézni. Lassú, hibalehetőségekkel jár, és sok megválaszolatlan kérdést hagyhat maga után.

Mi lenne, ha átugorhatná az unalmas részeket (például az adatgyűjtést), és gyorsabban eljuthatna a lényeghez (azaz a betekintéshez)? Az AI segíthet! ✨

Az adatgyűjtés és -feldolgozás automatizálásától kezdve az emberi kutatók által esetleg figyelmen kívül hagyott rejtett minták azonosításáig az AI egyedülálló piaci betekintést nyújthat az üzleti skálázhatósághoz.

Ha piackutatási stratégiáit és technikáit szeretné fejleszteni, akkor szüksége van az AI-ra. Nézzük meg, hogyan használhatja az AI-t a piackutatásban.

A mesterséges intelligencia megértése a piackutatásban

Az AI minden vállalkozás számára átalakítja a piackutatást azáltal, hogy mélyebb betekintést nyújt a fogyasztókba. Tudjuk, hogy természetes nyelvfeldolgozási és gépi tanulási algoritmusokat használ, de hogyan működik az AI a piackutatás szempontjából?

Vessünk egy pillantást a részletekre: Adatbevitel: Az AI-t adatokkal táplálja, beleértve a versenytársak tweetjeit, a vásárlói véleményeket, a közösségi médiában megjelent bejegyzéseket stb.

NLP a gyakorlatban: Az Az AI eszköz NLP-t használ az adatokban szereplő nyelv megértéséhez. A mondatokat szavakra bontja, majd elemzi őket, miközben ellenőrzi a szavak és gondolatok közötti kapcsolatokat.

Minták keresése: Osztályozók vagy kategóriák segítségével az eszközök szétválasztják az ügyféladatokat, például a pozitív és negatív referenciákat. Emellett fejlett statisztikai elemzéseket is alkalmazhatnak annak megértéséhez, hogy bizonyos szavak milyen gyakran jelennek meg együtt, vagy hogy a nyelvi stílus hogyan változik a téma függvényében.

A történet megtalálása: Mindezeknek a nyomoknak a segítségével az AI-eszközök felismerhetik az adatok közötti összefüggéseket és mintákat, és bemutatják Önnek a fogyasztói hangulat trendjeit, a versenytársak által gyakran használt kifejezéseket vagy a piacon felmerülő új témákat.

Ez azonban csak a feladatok felét jelenti. A robotika, az AI egy másik formája, automatizálja a feladatokat, így a kutatás gyorsabbá és hatékonyabbá válik. Az automatizált felmérések és adatgyűjtés felgyorsítja az adatgyűjtést, ami teljesebb és pontosabb elemzéseket eredményez.

Hogyan használhatja az AI-t piackutatáshoz?

Az AI nem csak egy divatos technológiai kifejezés – hanem egy praktikus eszköz, amely jelentősen javíthatja piackutatását.

Íme néhány valós példa arra, hogyan használható az AI a piackutatásban:

1. Jelezze előre a piaci trendeket

Az AI hatékony prediktív elemzései hatalmas mennyiségű adatot képesek elemezni a fogyasztói kereslet előrejelzéséhez. Ez lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy optimalizálják ellátási láncukat, kihasználják a lehetőségeket és elkerüljék a készlethiányt. Emellett előre jelezheti a jövőbeli keresletet és javíthatja az ügyfélélményt, így bővítheti vállalkozását.

A ClickUp Brain, a ClickUp beépített mesterséges intelligencia asszisztense egy figyelemre méltó példa a mesterséges intelligencia valós életben történő felhasználására a jelenlegi piaci trendek elemzéséhez. Ez az eszköz mesterséges intelligenciát használ a jelenlegi piaci mozgások dekódolásához, értékes betekintést nyújtva Önnek a megalapozott döntések meghozatalához.

Feladat: Elemezze a B2B szektor jelenlegi piaci trendjeit. Az aktuális adatok és jelentések alapján azonosítsa a legfontosabb versenytársakat, a piac méretét és a növekedés új lehetőségeit.

Próbálja ki a ClickUp Brain-t! A ClickUp Brain válasza egy mintafeladatban, amelyben Meta versenytársait kell azonosítani.

2. Ismerje meg közönsége véleményét

A fogyasztói hangulat megértése olyan, mint aranyat találni a vállalkozások számára, mert közvetlen kapcsolatot biztosít számukra a fogyasztóik gondolataival. Hagyományosan a fogyasztói visszajelzések gyűjtése felmérésekre és fókuszcsoportokra támaszkodott, ami lassú és korlátozott lehet.

A közösségi média és az online vélemények azonban szűretlen vélemények állandó áramlatát hozták létre.

Az AI-alapú hangulatelemző eszközök ma már képesek átvizsgálni ezt a hatalmas adatmennyiséget, automatikusan elemezve a véleményeket, a közösségi médiában megjelent bejegyzéseket és az online beszélgetéseket, hogy feltárják, mit gondolnak valójában a fogyasztók egy márkáról, annak termékeiről vagy kampányairól.

Ez a valós idejű visszajelzés lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy gyorsan reagáljanak a fogyasztók aggályaira, azonosítsák a fejlesztendő területeket, és stratégiáikat a fogyasztói igényekhez igazítsák.

Ezenkívül az empátia térkép egy csodálatos eszköz, amely segít megérteni ügyfelei tapasztalatait, motivációit és igényeit. Betekintést nyújt gondolataikba és érzéseikbe különböző helyzetekben, így még jobban kiszolgálhatja őket.

Például a ClickUp Empathy Map Template (Empátia térkép sablon) célja, hogy segítse a legfontosabb ügyféligények azonosítását és olyan jobb termékek vagy szolgáltatások fejlesztését, amelyek ezeket az igényeket kielégítik.

Töltse le ezt a sablont Ez a sablon a hozzárendelési és megjegyzésfunkciók, az automatizálás, a mesterséges intelligencia és egyéb funkciók segítségével javítja az ügyfelek megértését.

3. Ismerje meg ügyfeleit alaposan

Szerette volna valaha is pontosan megtudni, mit akarnak az ügyfelei?

Az AI részletes fogyasztói profilokat hozhat létre a demográfiai adatok, a viselkedés és a vásárlási előzmények elemzésével. Ez lehetővé teszi, hogy marketingkampányait és termékeit konkrét ügyfélszegmensekhez igazítsa, ami több eladást és elégedettebb ügyfeleket eredményez.

Például, ha új adatbiztonsági termékének bevezetéséhez szeretné megtalálni a tökéletes célközönséget, és meg szeretné érteni demográfiai adataikat, viselkedésüket és preferenciáikat, hogy a lehető legjobb hatást elérő, személyre szabott marketingstratégiát dolgozzon ki. A ClickUp Brain egyszerű mesterséges intelligencia-utasítások segítségével segíthet Önnek ebben.

Feladat: Azonosítsa a potenciális célpiaci szegmenseket új adatbiztonsági termékünk bevezetéséhez. Elemezze a demográfiai adatokat, a fogyasztói magatartást és a piaci preferenciákat, hogy a maximális hatást elérő, testreszabott marketingstratégiát dolgozzon ki.

Próbálja ki a ClickUp Brain-t! A ClickUp Brain válasza a kérdésre

Gondoljon csak a Netflix értékelési rendszerére: minél többet értékel, annál jobb ajánlásokat kap. Ez egy egyszerű, de hatékony példa az AI képességeinek felhasználására a fogyasztók megértése és a preferenciáik alapján személyre szabott élmény nyújtása érdekében. A vállalat így magyarázza a folyamatot: „Minden Netflix-szolgáltatás igénybevételkor visszajelzést kapunk (például, hogy mely címeket kezdte el nézni, befejezte-e azokat, és hogyan értékelte őket, például tetszett-e), és ezekkel a jelzésekkel folyamatosan frissítjük algoritmusainkat, hogy pontosabban tudjuk megjósolni, mit fog legvalószínűbb nézni. Adataink, algoritmusaink és számítási rendszereink folyamatosan táplálják egymást, hogy új ajánlásokat állítsanak elő, így Netflix-élménye releváns és hasznos maradjon. ”

4. Végezzen versenytárs-elemzést

A versenytársakkal való lépéstartás elengedhetetlen a sikerhez. Az AI-eszközök segítségével elemezheti versenytársai tevékenységét, beleértve stratégiáikat, termékeiket és áraikat. Ez az információ lehetővé teszi, hogy megalapozott döntéseket hozzon saját árazásáról, termékfejlesztéséről és marketingtevékenységeiről.

Miután összegyűjtötte az adatokat, használjon iparági elemzési sablonokat, például a ClickUp versenyképességi elemzési táblaszablonját, hogy szabadon hozzáadjon, módosítson és elhelyezzen betekintéseket egy interaktív nézetben. Minden negyedben látható, hogy az egyes elemek hogyan teljesítenek a kiválasztott mutató alapján, és minden negyedhez tartozik egy legenda.

Töltse le ezt a sablont Használja ezt a sablont a versenytársak közösségi média aktivitásának elemzéséhez különböző platformokon. Nézze meg, melyik platformokat részesítik előnyben a versenytársak, és hogy tartalmaik hogyan hatnak a közönségre.

Ez a sablon segít felfedezni a versenytársak erősségeit, gyengeségeit és marketingstratégiáit. Használja ezt az ismeretet arra, hogy azonosítsa azokat a területeket, ahol csapata kiemelkedő teljesítményt nyújthat.

Például termékfejlesztő csapata összehasonlíthatja a versenytársak termékeinek jellemzőit, és azonosíthatja a hiányosságokat és a lehetőségeket, hogy megkülönböztesse saját termékét. Vagy értékesítési csapata betekintést nyerhet a versenytársak árazási stratégiáiba, megértheti, hogyan viszonyulnak az Ön árai, és ennek megfelelően alakíthatja értékesítési stratégiáját.

5. Fejlessze a piackutatási felmérések tervezését és elemzését

Az AI segítségével rövidebb, érdekesebb piackutatási kérdőíveket készíthet, amelyeket több ember tölt ki. Emellett valós időben elemezheti a kérdőívekre adott válaszokat, hogy mélyebb betekintést nyújtson és olyan mintákat azonosítson, amelyek első ránézésre nem feltétlenül látszanak.

A QuestionPro kutatócég mesterséges intelligenciát használ felméréseinek elkészítéséhez. Kifejlesztettek egy QxBot nevű mesterséges intelligencia eszközt, amely a ChatGPT-hez hasonló generatív mesterséges intelligencia motorra épül. Ez az eszköz lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén meghatározzák kutatási témájukat, és közvetlenül a felmérési platformról generáljanak felmérési kérdéseket . A mesterséges intelligencia segít az innovatív és releváns felmérési kérdések gyors elkészítésében, racionalizálva a felmérés tervezési folyamatát.

Profi tipp: Használja a ClickUp piackutatási kérdőív sablonját a kérdőívek testreszabásához, hogy konkrét információkat gyűjtsön célközönségéről.

Töltse le ezt a sablont Használja ezt a sablont, hogy adat alapú döntéseket hozzon és sikeres marketingstratégiákat dolgozzon ki.

6. Javítsa a csalások felderítését

Védje piackutatásának integritását az AI alkalmazásával a csalárd tevékenységek felderítésére. Az AI elemzi az adatok benyújtásának mintáit, hogy azonosítsa az anomáliákat és a potenciális csalásokat, biztosítva ezzel az összegyűjtött adatok pontosságát és megbízhatóságát.

Például a SurveyMonkey piackutató cég mesterséges intelligenciát használ a hamis válaszok kiszűrésére és a felmérési adatok pontosságának biztosítására. Emellett ellenőrzi a válaszadási mintákat is, hogy megbízható betekintést nyújtson a jobb döntések meghozatalához.

Jövőbeli trendek előrejelzése a piackutatásban

A piackutatás területe folyamatosan fejlődik, amit a technológiai fejlődés és a fogyasztói magatartás változása ösztönöz. Íme egy rövid áttekintés azokról a legfontosabb trendekről, amelyekre az elkövetkező években számíthatunk:

1. Hiper-személyre szabás

A piackutatás rendkívül személyre szabottá válik. Az AI rengeteg adat alapján nagyon specifikus ügyfélcsoportokat hoz létre. Ez segít a vállalatoknak olyan termékeket és hirdetéseket készíteni, amelyek pontosan megfelelnek az ügyfelek igényeinek, így azok elégedettebbek és hűségesebbek lesznek.

2. Rövidebb kutatási élettartam és agilis kutatás

A folyamatosan változó fogyasztói szokások és preferenciák miatt a hagyományos, hosszú átfutási idővel járó kutatások egyre kevésbé hatékonyak. Az agilis kutatási módszerek, amelyek a sebességet és a rugalmasságot helyezik előtérbe, egyre nagyobb teret nyernek.

A kutatók gyorsabb adatgyűjtési módszerekre és valós idejű elemzésekre támaszkodnak majd, hogy a jelenlegi piaci feltételekhez releváns betekintést nyújtsanak.

💡 Emlékszik, amikor a retinol egyik napról a másikra varázslatos bőrápoló összetevőként jelent meg a TikTokon? Egy hónapon belül tanúi lehettünk annak, hogy az iparág legnagyobb szereplői frissítették marketingstratégiájukat, hogy kiemeljék ezt az összetevőt és kihasználják népszerűségét.

3. Multimodális adatelemzés

Ez a megközelítés nem csupán a szavak elemzésén alapul. Különböző adattípusokat, például arckifejezéseket, hangszínt és testbeszédet is figyelembe vesz, hogy a résztvevők válaszairól átfogóbb képet kapjon.

Ezzel a kutatók összevethetik a résztvevők kérdőíves válaszait az AI által elvégzett, a konkrét kérdésekre adott válaszok során végzett szemmozgás-elemzéssel. Ezáltal feltárhatók a tudatalatti elfogultságok vagy a további vizsgálatot igénylő területek.

Az OpenCaphez hasonló mozgásrögzítő alkalmazások végtelen lehetőségeket kínálnak ebben a tekintetben. Okostelefonos videókat, mesterséges intelligenciát és számítógépes biomechanikai modellezést használnak az emberi mozgás számszerűsítésére és konkrét betekintések generálására.

Mesterséges intelligencia szoftver használata piackutatáshoz

Az információk gyűjtése és elemzése komplex feladat lehet a mai adatvezérelt világban. Itt jön képbe a hatékony adatkezelés.

A rengeteg felmérés, közösségi média beszélgetés és weboldal-elemzés átnézése során az értékes betekintések kinyeréséhez olyan rendszerre van szükség, amely hatékonyan szervezi, tisztítja és elemzi az adatokat. Szerencsére a ClickUp-hoz hasonló marketingelemző szoftverek hatékony szervezési eszközeikkel segíthetnek az összes piackutatási adat központosításában.

A ClickUp egy olyan alkalmazás, amely az összes alkalmazását helyettesíti, és összes munkatevékenységét, például a feladatkezelést, a célkövetést, az üzenetküldést és a dokumentummegosztást egyetlen platformon egyesíti. De mi lenne, ha az AI segítségével még mélyebb betekintést nyerhetne? Igen, ez a világ egyetlen szerepkörspecifikus AI-asszisztense.

A ClickUp Brain a ClickUp beépített mesterséges intelligencia asszisztense, amelynek célja a piackutatási munkafolyamatok egyszerűsítése. A ClickUp Brain a következőképpen segíthet:

piackutatáshoz szükséges átfogó kérdőívek elkészítésének folyamatát. Ha például új terméket fejleszt, a kérdőív-generátor segítségével gyűjthet adatokat a fogyasztói preferenciákról, problémákról és funkciók iránti igényekről. A ClickUp Brain piackutatási kérdőív-generátorával egységesítheti aelkészítésének folyamatát. Ha például új terméket fejleszt, a kérdőív-generátor segítségével gyűjthet adatokat a fogyasztói preferenciákról, problémákról és funkciók iránti igényekről.

inspirálja az új termékek fejlesztését és javítsa a meglévő kínálatot. Használja ki a ClickUp Brain iparági ismereteit , hogyés javítsa a meglévő kínálatot.

összegyűjtse a piackutatáshoz kapcsolódó ötleteket, keretrendszereket és folyamatokat. Dolgozzon együtt másokkal, gyűjtsön ötleteket, és dokumentálja kutatási céljait. Hozzon létre egy dokumentumot a ClickUp-ban , hogy

Próbálja ki a ClickUp Brain-t! Használja a ClickUp Brain alkalmazást személyre szabott és részletes stratégiai tervek készítéséhez.

Íme néhány további lehetőség, amit a ClickUp segítségével kihasználhat a kutatás projektmenedzsmentjének támogatására:

Profi tipp: Kezdje el kutatási folyamatát kutatási sablonok, például a ClickUp piackutatási sablonjának segítségével, amely a következőket segíti: Gyűjtse össze az összes piackutatási adatát egy helyen

Elemezze az adatokat gyorsan és pontosan

Értékes betekintést és megvalósítható stratégiákat nyerhet.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp piackutatási sablonjával azonosíthatja az új ügyfelek megszerzésének lehetőségeit és növelheti befektetése megtérülését.

Ha vizuálisabb megközelítést szeretne, próbálja ki a ClickUp kutatási táblasablonját. Ez a sablon segít központosítani és nyomon követni a kutatását az elejétől a végéig. Segítségével a következőket teheti:

Rendezze a kutatási adatokat világos vizualizációkba

Dolgozzon együtt kollégáival ugyanazon a táblán valós időben

Bármikor könnyedén hozzáférhet és áttekintheti kutatási eredményeit.

Töltse le ezt a sablont Készítsen különböző egyéni státuszú feladatokat ezzel a sablonnal, hogy nyomon követhesse az egyes projektek előrehaladását.

A mesterséges intelligencia képességei mellett a ClickUp felhasználható piackutatást végző csapatok irányítására is. Alapvető projektmenedzsment funkciói hatékony eszközzé teszik a feladatok kiosztásához, a határidők kezeléséhez és a kutatócsapaton belüli kommunikáció elősegítéséhez.

A piackutatás egyszerűsítése a ClickUp segítségével

Az AI forradalmasítja a piackutatást, mélyebb betekintést, gyorsabb elemzést és a célközönség finomabb megértését kínálva.

Bár rengeteg mesterséges intelligencia eszköz áll rendelkezésre, hasznos lehet egy olyan házon belüli eszköz, amely alaposan ismeri a munkaterületét, így pontosan tudja, milyen információkkal rendelkezik, és milyen hiányosságokat kell pótolnia a kutatás segítségével. És pontosan ez a ClickUp Brain!

A projektek, feladatok és emberek közötti információk összekapcsolásával ez az eszköz képes a kutatási eredményeket és betekintéseket értékes cselekvési tételekké alakítani. Mire vár még?

Regisztráljon még ma egy ingyenes ClickUp-fiókra, és tapasztalja meg, milyen változást hozhat az AI a piackutatásában.