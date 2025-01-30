A 10 legjobb digitális marketing jelentéskészítő szoftver 2025-ben

Unod már, hogy számtalan órát kell töltened a marketingjelentések kézi elkészítésével táblázatokban?

Órákat tölt azzal, hogy marketingadatokat importál több kampányból, több platformról és harmadik féltől származó eszközökből, például üzleti intelligencia eszközökből, Google Analyticsből, e-mail marketingből, teljesítménymutatókból stb. Ezeket az adatokat tisztítani kell és vizuális formátumba kell másolni, hogy az érdekelt felek vagy ügyfelek megértsék az eredményeket.

Érthető módon ez a folyamat frusztráló, időigényes, hibalehetőségekkel teli és nyomasztó. Ráadásul mire a döntéshozókhoz eljut, az adatok már néhány naposak, ami lassú és hatástalan döntéshozatalhoz vezet.

Itt jöhetnek segítségére a digitális marketing jelentéskészítő szoftverek.

A marketing jelentéskészítő szoftver automatizálja az adatok jelentési folyamatát a leterhelt csapatok számára azáltal, hogy több marketingcsatornából és szoftverből gyűjt adatokat. Betekintést nyújt olyan kulcsfontosságú mutatókba, mint a webhely forgalma, a generált potenciális ügyfelek, a regisztrációk és a konverziós arányok, hogy elemezze kampányának teljesítményét.

Elvégeztük az Ön számára a nehéz munkát, és összeállítottuk a tíz legjobb automatizált marketing jelentéskészítő eszköz listáját, valamint azok legfontosabb jellemzőit, korlátait és értékeléseit, hogy segítsünk Önnek a megfelelő választásban.

Olvassa tovább, hogy kiválaszthassa az Ön igényeinek leginkább megfelelő eszközt, amely új szintre emeli vállalkozását.

Mit kell keresnie a marketing jelentéskészítő szoftverekben?

Íme néhány szempont, amelyet érdemes figyelembe venni a marketingjelentés-készítő szoftver kiválasztásakor, hogy az biztosan megfeleljen az adatgyűjtési és üzleti céljainak.

Csatorna- és kampánykezelés: Marketingesként gyakran több kampányt is futtat különböző csatornákon. A különböző kampányok egyetlen jelentéskészítő eszközzel történő kezelése javítja marketingcsapatának termelékenységét és hatékonyságát.

AI-képességek: Az AI- és automatizálási képességek révén a marketingjelentés-készítő szoftvermegoldások egyszerűbbé teszik a jelentéskészítést. Keressen olyan platformokat, amelyek beépített AI-marketingeszközökkel rendelkeznek a szövegek, projektösszefoglalók és haladási jelentések elkészítéséhez.

Integrációk: Győződjön meg arról, hogy marketingeszköze integrálható különböző marketingplatformokkal, csatornákkal és adatforrásokkal, beleértve a közösségi média csatornákat, a Google Analytics-t, a Google Search Console-t, a Google Data Studio-t, a SEO eszközöket és az üzleti intelligencia platformokat.

Adatvizualizáció: A marketingjelentés-készítő eszköznek a marketingadatait vizuálisan vonzó, platformok között átjárható és részletes marketingjelentéssé kell alakítania anélkül, hogy adatmodelleket kellene betanítania.

Adatjelentés: Keressen olyan marketingjelentési platformokat, amelyek lehetővé teszik jelentések készítését grafikonok, táblázatok és widgetek segítségével. Emellett győződjön meg arról, hogy a választott platform lehetővé teszi olyan digitális marketingjelentések készítését, amelyek az Ön által preferált ügyféljelentési mutatókat tartalmazzák.

Könnyű használat: Válasszon egy felhasználóbarát és ergonómikus felülettel rendelkező marketing jelentéskészítő eszközt. Szakértelmük szintjétől függetlenül minden csapattagnak képesnek kell lennie jelentések készítésére és az eredmények megértésére.

Költség: Ha digitális marketing ügynökséget indít , keressen olyan digitális marketing jelentéskészítő szoftvert, amely előzetes költséget vagy havi díjat számol fel, további beállítási költségek nélkül. Míg a legtöbb eszköz előzetes/havi díjat számol fel, vegye figyelembe a használati korlátok túllépése, további felhasználók hozzáadása vagy prémium funkciókhoz való hozzáférés esetén felmerülő extra díjakat.

A 10 legjobb marketing jelentéskészítő szoftver

1. ClickUp

Szervezze meg marketingötleteit és inspirációit a ClickUp marketingprojekt-kezelő eszközével!

A mai marketingcsapatoknak több csatornát, kampánytípust és adatforrást kell figyelniük. Marketingesként nehéz lehet kitalálni, hogyan mérjük az adatokat, hogyan rangsoroljuk a fontosakat, és hogyan szervezzük meg az egészet.

A jó hír az, hogy a ClickUp marketingprojekt- és tervezőeszközzel ezek a kezdeményezések már nem csak táblázatokban élhetnek tovább.

A következő generációs csapatok a ClickUp marketingmenedzsment szoftverét használják az összes projekt és kampány tervezéséhez, ötleteléséhez, végrehajtásához és jelentéséhez egy platformon, így ez egy all-in-one marketing jelentéskészítő eszköz.

Használja a ClickUp Brain AI Writer for WorkTM szoftvert tartalom létrehozásához, összefoglalásához és szerkesztéséhez.

A marketingjelentések írása időigényes feladat lehet. Azonban jelentősen felgyorsíthatja a folyamatot a ClickUp Brain segítségével, az AI-alapú brainstorming partnerével. Néhány kattintással könnyedén összefoglalhatja a jegyzeteket, beszélgetéseket és megbeszéléseket, és jelentéseket készíthet.

A ClickUp Brain segít gyorsabban írni, ellenőrizni a helyesírást és gyors válaszokat fogalmazni az üzenetekre, mindezt a kívánt hangnem megtartása mellett.

Ezen felül a ClickUp Brain marketingcsapatok számára segít ötleteket gyűjteni és tartalmat létrehozni pár perc alatt. Blogvázlatokat készíthet, kreatív briefeket generálhat a tervező és tartalomcsapatok számára, ötleteket javasolhat a közösségi média bejegyzéseihez, és konverziót ösztönző e-mail kampányokat készíthet.

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon marketing KPI-jeit egyszerűen a ClickUp marketingjelentési sablonjával.

A ClickUp marketingjelentési sablon segítségével azonosíthatja a magas szintű növekedési lehetőségeket és biztosíthatja a stratégia és a végrehajtás összhangját. Segít marketingcsapatának megérteni a célközönséget, mérni és vizualizálni a kampány teljesítményét, valamint pontos adatok alapján gyorsan jelentéseket írni AI segítségével.

Használja a ClickUp Dashboards alkalmazást, hogy marketingadatai alapján vizuálisan vonzó és sok információt tartalmazó jelentéseket készítsen. Widgetekkel, egyéni mezőkkel, valamint a nyomon követni kívánt KPI-kkel és mutatókkal személyre szabhatja jelentéseit. A Dashboards valós idejű adatokat nyújt, amelyek tökéletesen alkalmasak az érdekelt felek és az ügyfelek számára készített jelentésekhez, és megkönnyítik a marketingteljesítmény hatékony kommunikálását.

Használja a ClickUp műszerfalait a csapat KPI-jainak valós idejű megjelenítéséhez.

Csatlakoztassa a ClickUp-ot marketing technológiai eszközeihez, hogy adatokat gyűjtsön és betekintést nyerjen a több mint 1000 ClickUp-integrációval. Csökkentse az adatátviteli hibákat, és gondoskodjon arról, hogy marketingjelentése valós idejű adatokat tartalmazzon.

Íme a legfontosabb funkciók, amelyek a ClickUp-ot a legjobb marketingjelentési eszközzé teszik marketingügynökségek, csapatok és szakemberek számára.

A ClickUp legjobb funkciói

ClickUp Dashboards: Testreszabhatja ClickUp Dashboardját, hogy tökéletesen megfeleljen egyedi igényeinek, legyen szó e-mail marketingről, SEO-ról, Google Analyticsről, tartalommarketingről vagy egyéb célokról.

ClickUp Brain: A ClickUp Brain segítségével gyorsan és egyszerűen összefoglalhatja jegyzeteit, meggyőző szövegeket írhat és pillanatok alatt informatív jelentéseket készíthet.

A ClickUp mesterséges intelligenciával rendelkező asszisztense segít a marketingcsapatoknak olyan fontos dokumentumok, mint például esettanulmányok gyors elkészítésében.

ClickUp Whiteboard: Tervezzen és valósítson meg olyan kampányokat, amelyek hatással vannak a bevételekre, növelik a ismertséget, és segítenek elérni a Tervezzen és valósítson meg olyan kampányokat, amelyek hatással vannak a bevételekre, növelik a ismertséget, és segítenek elérni a marketingcélokat és a KPI-ket a ClickUp Whiteboards segítségével.

Integrációk: Könnyedén integrálhatja kommunikációs és együttműködési eszközeit. A marketingesek kihasználhatják a Hubspot, Google Suite, Salesforce stb. integrációk előnyeit.

Piackutatási sablonok: Adjon struktúrát kutatási folyamatának Adjon struktúrát kutatási folyamatának a ClickUp piackutatási sablonjaival . Ezek tartalmaznak kérdéseket és mezőket az Ön piacához/közönségéhez releváns adatok gyűjtéséhez.

A ClickUp korlátai

A fizető felhasználók számára olyan fejlett funkciók is elérhetők, mint a ClickUp Brain.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Egyedi árazás

A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp ügyfélértékelések

G2: 4,7/5 (9400+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. AgencyAnalytics

via AgencyAnalytics

Ha digitális marketingügynökséget vezet, az AgencyAnalytics segít Önnek egyedi irányítópultok és jelentések létrehozásában különböző marketingkampányok, például fizetett hirdetések, SEO és közösségi média kampányok adatainak felhasználásával.

Az AgencyAnalytics marketingelemző szoftverrel az előre elkészített sablonok és a drag-and-drop jelentéskészítőnek köszönhetően az egyedi ügyfélmarketing-jelentések elkészítése nem vesz el egy egész napot.

Az AgencyAnalytics legjobb funkciói

Hozzáférjen az összes ügyféladathoz a SEO, PPC, közösségi média, e-mail, híváskövetés stb. területéről egyetlen, intuitív felületen, a gyorsabb jelentéskészítés érdekében.

Készítsen személyre szabott irányítópultokat olyan funkciókkal, mint az egyéni mutatók, testreszabható widgetek, drag-and-drop jelentéskészítő, beágyazható tartalom és még sok más.

Marketingjelentéseit fehér címkével láthatja el logójával és márkaelemeivel.

Az AgencyAnalytics korlátai

Részletes szegmentáció és többféle mutató használatával, manuális adatbevitel nélkül jelentéseket készíteni rendkívül nagy kihívás.

AgencyAnalytics árak

Freelancer: 12 USD/hó ügyfélkampányonként

Ügynökség : 18 USD/hó ügyfélkampányonként

Vállalati: Egyedi árazás

AgencyAnalytics ügyfélértékelések

G2: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (100+ értékelés)

3. DashThis

via DashThis

A DashThis egy marketingjelentés-készítő szoftver, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy testreszabható, all-in-one irányítópultokat és jelentéseket hozzanak létre, amelyekkel egy helyen követhetik nyomon és elemezhetik a különböző csatornák marketingteljesítmény-mutatóit. Központi platformot biztosít olyan KPI-k figyelemmel kíséréséhez, mint a webhely forgalma, a közösségi média aktivitása, a hirdetési kampányok teljesítménye és még sok más.

Több mint 34 natív integrációval zökkenőmentesen összekapcsolhatja összes marketingadat-forrását, és bármilyen típusú, hatékony digitális marketingjelentést létrehozhat.

A DashThis legjobb funkciói

Töltse fel korlátlan számú ügyfélfiókot, adatforrást és felhasználót a platformra, hogy marketingügynöksége munkája még könnyebbé váljon.

Ossza meg jelentéseit bárkivel a szervezeten belül vagy a csapatán kívül e-mailben, URL-en vagy akár PDF-ben.

Adja hozzá az összes adatát, beleértve az egyéni adatforrásokat is, a CSV fájl importáló rendszer segítségével.

A DashThis korlátai

A meredek tanulási görbe az első használók számára

Más népszerű marketingjelentési eszközökhöz képest a DashThis ára a magasabb kategóriába tartozik.

DashThis árak

Egyéni: 49 USD/hó három irányítópultért

Professional : 149 USD/hó tíz műszerfalért

Üzleti : 289 USD/hó 25 műszerfalért

Standard: 449 USD/hó 50 műszerfalért

DashThis ügyfélértékelések

G2 : 4,8/5 (70+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

4. Cyfe

via Cyfe

A házon belüli marketingcsapatok egyik kihívása, hogy a teljesítménymutatókkal kapcsolatos eredményeket közöljék a vezetéssel. Az adatok közvetlen importálása különböző eszközökből, például a Google Analyticsből, a közösségi média platformokról vagy bármely más elemző eszközből, bonyolulttá tenné a jelentéseket, mivel minden platform különböző mutatókat jelenít meg.

A Cyfe marketingadatokra vonatkozó jelentéskészítő szoftvere összekapcsolja szervezetének több adatforrását, és azokat egy könnyen használható irányítópulton jeleníti meg, hogy közölje a folyamatos értéket.

A Cyfe legjobb funkciói

Ossza meg és emelje ki a kampányokkal kapcsolatos betekintéseket bárhol, ahol csak szeretné, például portálokon, weboldalakon, blogbejegyzésekben és beágyazott elemzésekkel ellátott közösségi média elemzésekben.

Használja a Cyfe fehér címkés megoldásait, hogy testreszabott funkciókkal rendelkező jelentéseket készítsen a saját márkaneve alatt. Ezek a funkciók magukban foglalják a testreszabott műszerfal háttérképeket, domain neveket, személyre szabott URL-eket, amelyek az ügyfelei érdekelt feleit a műszerfalakhoz irányítják, stb. Emellett fontos adatmutatókat és benchmarking mutatókat is hozzáadhat a növekedés jelentéséhez.

A komplex adatokat lenyűgöző vizualizációkká alakíthatja különféle diagramtípusok, például többdiagramos, kohort, Gantt, tölcsér és más diagramok segítségével.

Gyűjtsön adatokat bármilyen adatforrásból a Cyfe-ben található több mint 100 integráció és 250 mutató segítségével, hogy gyorsabb és pontosabb marketingjelentéseket készíthessen.

A Cyfe korlátai

Korlátozott vizualizációs és testreszabási lehetőségek a marketingjelentések elkészítéséhez

A megfelelő beépített integrációk hiánya megnehezíti az adatok marketingcsatornákból történő beszerzését.

A Cyfe árai

Starter : 19 USD/hó egy felhasználó és két irányítópult esetén

Standard : 29 USD/hó két felhasználó és öt irányítópult esetén

Előny : 49 USD/hó öt felhasználó és tíz irányítópult esetén

Premier: 89 USD/hó korlátlan felhasználói számmal és 20 irányítópulttal

Cyfe ügyfélértékelések

G2: 4,3/5 (60+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (70+ értékelés)

5. Klipfolio

via Klipfolio

A Klipfolio Klips segítségével adatraktár nélkül is létrehozhat egyedi irányítópultokat és jelentéseket.

Az adatszakértői csapatok a Klipfolio PowerMetrics szoftverét használják a népszerű fájlformátumokból és adatszolgáltatásokból származó mutatók létrehozására és tárolására. Függetlenül attól, hogy az adatok honnan származnak, vizualizálja és elemezze az üzleti szempontból kritikus adatokat.

A Klips-et viszont üzleti csapatok használják valós idejű irányítópultok létrehozására és célok kitűzésére a csapat előrehaladásának nyomon követése érdekében.

Azokban a szervezetekben, ahol többfunkciós csapatok (például adat- és üzleti csapatok) használják az információkat a döntéshozatalhoz, a Klipfolio automatizált jelentéskészítése a legjobb választás.

A Klipfolio legjobb funkciói

Használja a Klipfolio témáit a műszerfalok megjelenésének testreszabásához, míg a HTML, CSS és JavaScript segítségével a műszerfalakat még részletesebben testreszabhatja.

Konvertálja a dbt projekteket metrikus katalógusokká, hogy az üzleti felhasználók elemezhessék, vizualizálhassák és megoszthassák a metrikákat, valamint egyedi irányítópultokat hozhassanak létre. Ez a Powermetrics funkció ideális azoknak a szervezeteknek, amelyek adatigényes jelentéseket készítenek.

Akár a felhőben, táblázatokban vagy helyszíni szervereken tárolja adatait, a Klips több mint 100 előre elkészített csatlakozója és a Powermetrics több adatforrás-integrációja segít összekapcsolni az összes adatát, hogy betekintést nyerjen.

A Klipfolio korlátai

A felhasználóknak technikai ismeretekkel kell rendelkezniük a Powermetrics megfelelő használatához.

Klipfolio árak

Ügynökségek számára: Starter : 54 USD/hó Lite : 120 USD/hó Pro : 240 USD/hó Premier : 800 USD/hó

Starter : 54 USD/hó

Lite : 120 USD/hó

Előny : 240 USD/hó

Premier : 800 USD/hó

Vállalkozások számára: Grow : 142 USD/hó Team : 284 USD/hó Team+ : 570 USD/hó

Grow : 142 USD/hó

Csapat : 284 USD/hó

Team+: 570 USD/hó

Starter : 54 USD/hó

Lite : 120 USD/hó

Előny : 240 USD/hó

Premier: 800 USD/hó

Grow : 142 USD/hó

Csapat : 284 USD/hó

Team+: 570 USD/hó

Klipfolio ügyfélértékelések

G2 : 4,5/5 (250+ értékelés)

Capterra: 4,7 (150+ értékelés)

6. Mixpanel

via Mixpanel

Azok számára, akik nem csak a kampányadatok nyomon követésén túl szeretnének lépni, a Mixpanel az egyik legjobb marketing jelentéskészítő eszköz. Segít nyomon követni és megérteni a kritikus mutatókat, mint például a felhasználói viselkedést az alkalmazásban és a weboldalon, miközben elemzi a felhasználói utakat.

A Mixpanel termékelemző szoftvere lehetővé teszi a termékmenedzserek, tervezők és fejlesztők számára, hogy a termékek felfedezésére és fejlesztésére koncentráljanak.

A Mixpanel legjobb funkciói

Fedezze fel a trendeket az adatok platformon történő szeletelésével és felaprításával, és tekintse át az élő frissítéseket, hogy megértse, mire reagálnak az emberek az Ön alkalmazásában.

Adja hozzá vállalatának termék-, marketing- és bevételi adatait a Mixpanelhez néhány perc alatt, és szerezzen egyedülálló, hasznosítható, önkiszolgáló betekintést.

Használja a Mixpanel SDK-jait a webalkalmazásokból, webhelyekről vagy akár a háttérszerverekről származó események megbízható nyomon követéséhez.

A Mixpanel korlátai

Bonyolult felhasználói felület

Nem ideális kisebb vállalkozások számára, amelyek nem rendelkeznek termék- vagy fejlesztőcsapattal.

Mixpanel árak

Starter : Ingyenes

Growth : 24 dollártól/hónap

Vállalati: Egyedi árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Mixpanel ügyfélértékelések

G2 : 4,6/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

7. Improvado

via Improvado

Egy marketingügynökség, amely értéket szeretne nyújtani ügyfeleinek, egy olyan hatékony és sokfunkciós platformra van szüksége, mint az Improvado. Az Improvado segítségével gyorsan automatizálhatja a komplex marketingkampányok adatelemzését és jelentéskészítését.

A jelentések mellett az eszköz lehetővé teszi kampányainak optimalizálását a felhasználói viselkedésről szóló, adatokkal alátámasztott betekintéssel.

Az Improvado előre elkészített adatmodelleket is kínál, amelyek minőségi marketingadatbázisokat hoznak létre, amelyek üzleti intelligenciával, mesterséges intelligenciával vagy önmagukban is használhatók.

Az Improvado legjobb funkciói

Használjon előre elkészített marketingterv-sablonokat egyedi jelentések létrehozásához.

Használja az Improvado AI Agentet a platformmal való kommunikációhoz, marketingtevékenységeivel kapcsolatos kérdések megválaszolásához, valamint adatok feltárásához, elemzéséhez és értelmezéséhez.

Hozzon létre automatikus adatcsatornákat, hogy több mint 500 csatornából szerezzen értékes adatokat, alakítsa át azokat, és tárolja a kívánt adattárházban.

Az Improvado korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek a jelentésekhez

Nincs adatmegjelenítési lehetőség; külön BI eszközhöz kell csatlakoztatnia.

Az Improvado árai

Egyedi árazás

Improvado ügyfélértékelések

G2 : 4,5/5 (65+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (65+ értékelés)

8. DataBox

A DataBox segítségével

A DataBox egy átfogó marketingelemző szoftver e-kereskedelem, SaaS és ügynökségek számára. Figyelemmel kíséri a legfontosabb üzleti mutatókat, nyomon követi a bevételeket és a célokat, automatizálja az adatszolgáltatási folyamatot, meghatározza az értékesítési és marketingcélokat ( például a teljes értékesítés, a megrendelések vagy a vásárlási ROAS), összehasonlítja a teljesítményt más márkákkal, és előrejelzi az értékesítési mutatókat.

A DataBox legjobb funkciói

Adjon hozzá dinamikus adatokat prezentációihoz, amelyek valós időben frissülnek. Ágyazzon be fontos műszerfalakat, diagramokat és mutatókat, hogy lenyűgöző és vizuális adatsorozatot hozzon létre.

KPI-k és teljesítményelőrehaladás figyelemmel kísérése, cseréje és értékelése előzetes SQL- vagy adattudományi ismeretek nélkül.

A jövő tervezésekor elemezze a legjobb és a legrosszabb eseteket. Használja a magas előrejelzéseket ambiciózus célok kitűzéséhez, az alacsony előrejelzéseket pedig a felmerülő potenciális akadályok megelőzéséhez. Hasonlítsa össze becsléseit céljaival és a korábbi adatokkal, hogy megbizonyosodjon arról, jó úton jár.

A DataBox korlátai

Az egyéni mutatók létrehozása a lekérdezési szerkesztőben nem túl felhasználóbarát vagy intuitív.

Az időkövetési funkciók további finomításra és további funkciókra szorulnak.

DataBox árak

Ingyenes : Három felhasználó számára örökre

Starter : 59 USD/hó öt felhasználó számára

Professional : 169 USD/hó 15 felhasználó számára

Growth : 399/hó korlátlan felhasználói számmal

Prémium: 999 USD/hó korlátlan felhasználói számért

DataBox ügyfélértékelések

G2 : 4,4/5 (180+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (190+ értékelés)

9. Tableau

via Tableau

A Tableau adatintegrációs, elemzési és betekintést nyújtó funkciókkal támogatja a csapatokat és ügynökségeket.

Automatizálja adatelemzését, előkészítését és kezelését a Tableau generatív mesterséges intelligenciájával. Az adatelemző csapatok a vizuális elemzési platformot használják az elemzések egyszerűsítésére, a felhasználói kérdések előrejelzésére és az eredmények gyorsabb elérése érdekében.

A Tableau elemző és jelentéskészítő eszközként széles körben használatos a data science csapattal rendelkező vállalatok és szervezetek körében, amelyek részletes betekintést nyújtó, többféle jelentést készítenek vele.

A Tableau legjobb funkciói

Szinte bármilyen felhőalapú vagy helyszíni adatforrásból valós idejű vizuális elemzéseket kaphat a platformon belül.

Egyszerűsítse az adatelemzést és az insightok generálását a platformba beépített generatív AI funkciókkal.

Használja ki a kiterjedt testreszabási lehetőségeket, hogy pontosan az Ön igényeinek megfelelő irányítópultokat hozzon létre, és így bármely marketingcsatornáról jobb KPI-elemzést kapjon.

Személyre szabott adatfigyelmeztetések létrehozása és fogadása

A Tableau korlátai

Megtanulása nehéz azoknak a kezdőknek, akik nem ismerik az adatelemzési és jelentéskészítő eszközöket.

Több időt vesz igénybe a betöltés, ha új elemeket vagy mutatókat ad hozzá a meglévő jelentésekhez.

A Tableau árai

Tableau Creator : Egyedi árazás

Tableau Explorer : Egyedi árazás

Tableau Viewer: Egyedi árazás

Tableau ügyfélértékelések

G2 : 4,4/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2200 értékelés)

10. quintly

via quintly

A quintly egy közösségi média adatelemző platform márkák és ügynökségek számára, akik több platformról származó közösségi intelligenciát szeretnének felhasználni, hogy betekintést nyerjenek, növeljék elérhetőségüket és építsék márkájuk elkötelezettségét.

A fogyasztói márkák és a közösségi média marketing ügynökségek, amelyek elsősorban a közösségi médiára összpontosító digitális marketing stratégiát alkalmaznak, a quintly közösségi adatait használják, hogy hozzáférjenek az oldal szintű adatokhoz (követői adatok) és a bejegyzés szintű adatokhoz (interakciók), és így részletesen elemezhessék tartalmaikat az idő függvényében.

A quintly legjobb funkciói

Használja ki az 500+ közösségi média mutatószámot és a testreszabható irányítópultok kiterjedt könyvtárát, hogy valós időben elemezze az adatokat, és a quintly ügyféljelentési eszközével hasznosítható információkhoz jusson.

Készítsen és automatizáljon egyedi jelentéseket perceken belül, amelyeket privát hozzáférés-vezérléssel megoszthat csapatával vagy ügyfeleivel.

Mérje fel összes közösségi média marketing tevékenységét csatornaelemzés, versenytársakkal való összehasonlítás, tartalomoptimalizálás, hirdetéselemzés és egyéb eszközök segítségével.

A quintly korlátai

Az árképzés zavaros lehet

quintly árak

Egyedi árazás

Átalánydíj minden funkcióért + 15 € profilonként + 20 € felhasználónként

quintly ügyfélértékelések

G2 : 4,7/5 (75+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Marketingjelentés-készítő szoftvereinek több adatpontot kell összehasonlítaniuk a hasznosítható betekintés érdekében

Gratulálunk, hogy úgy döntött, automatizálja a marketingjelentéseket, és áttér a táblázatokról és a szétaprózott rendszerekről az online marketingjelentés-készítő szoftverekre.

Digitális marketing jelentéskészítő eszközöket keresve vegye figyelembe a fontos mutatókhoz összeállítandó adatokat és marketingcsapatának kapacitását.

Válasszon marketing jelentéskészítő szoftvert, ha több eszközből származó átfogó jelentésekre van szüksége. Ne feledje azonban, hogy egy speciális belső csapat tagjára lesz szüksége, aki értelmezi az eszköz által generált összes adatot és betekintést.

Ha még csak most kezd el foglalkozni az adatok vizualizálásával, akkor a kezdőknek is megfelelő marketingjelentés-készítő eszközök, mint például a ClickUp, a legmegfelelőbbek. Az előre elkészített jelentéssablonok segítségével könnyen beillesztheti és megoszthatja az eredményeket a vezetőséggel.

Felhasználóbarát felületével, automatizálásával, testreszabható irányítópultjaival, drag-and-drop építő opcióival és kiterjedt adatforrás-kapcsolataival a ClickUp az Ön ideális marketingtervező szoftvere és jelentéskészítő eszköze.

Ezenkívül a marketing- és adatszakértői csapatok is profitálhatnak a ClickUp projektmenedzsment funkcióiból, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy minden projektjüket és feladatukat egy helyen kövessék nyomon és kezeljék. Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, hogy összeállítsa marketingadatait és hasznos információkat szerezzen.