Hogyan indítson digitális marketing ügynökséget: átfogó útmutató

A digitális marketing iparágban dolgozó minden alkalmazott arról álmodozik, hogy saját digitális marketing ügynökséget alapítson. Miután megismerkedett a digitális marketing minden aspektusával, a logikus következő lépés az, hogy saját vállalkozásba kezdjen.

De vajon könnyű-e digitális marketingcéget alapítani, vagy ez csak ábránd?

A válasz meglepetést okozhat.

Ismerje meg, hogyan indíthat digitális marketing ügynökséget és építheti fel vállalkozását a semmiből – használja ezt az útmutatót kiindulási pontként.

Készüljön fel!

A digitális marketing ügynökség üzleti tevékenységének megértése

Az online marketing nehéz feladat, különösen, ha Ön először vállalkozik a digitális marketing területén.

De ez a vállalkozói szellem lényege: soha nem szabad feladni, igaz?

A digitális marketingesek pedig folyamatosan felkészülten, a jó ügyért küzdenek.

A legújabb Gartner-felmérés bizonyítja ezt, amely szerint:

A válaszadók 35%-a szerint a potenciális ügyfelek megtalálása lesz a legnagyobb üzleti kihívás 2024-ben.

32%, a digitális marketing terén a munkavállalók képzése és továbbképzése a második legnagyobb akadály.

29% szerint nehéz elérni a marketing- és üzleti célokat.

A jelenlegi digitális marketing környezet pulzusa – és kihívásai a Gartner segítségével

A komplexitás ellenére a digitális marketing nem mutat lassulási jeleket. A digitális hirdetésekre fordított kiadások 2024-re várhatóan eléri a 667,58 milliárd dollárt, ami 11%-os növekedést jelent 2023-hoz képest:

A vállalkozások 2024-ben fokozzák digitális marketingtevékenységeiket – Insider Intelligence

Mi az a digitális marketing ügynökség?

Minden márkának, legyen az nagy vagy kicsi, digitális jelenléttel kell rendelkeznie.

De a digitális marketing kampány elindítása és működtetése nem mindenki számára lehetséges – ennek oka a források hiánya, a holisztikus digitális marketing ismeretek hiánya és a rosszul kidolgozott üzleti terv.

Itt jönnek képbe a digitális ügynökségek.

A digitális marketing ügynökség segít elérni online célpiacát a következő eszközökkel:

Digitális marketingcsatornák

Piackutatás

E-mail marketing

Influencer marketing

Webdesign

Közösségi média marketing

Tartalommarketing szolgáltatások

Kattintásonkénti fizetéses hirdetések, beleértve a Google hirdetéseket

SEO szolgáltatások

Ezek a szolgáltatások együttesen segítenek abban, hogy szilárd jelenlétet építsen ki a közösségi médiában, több potenciális ügyfelet szerezzen és több potenciális ügyfelet vonzzon.

Minden, amire szüksége van, egy jól átgondolt üzleti stratégia az ügyfelek megszerzéséhez.

De mielőtt belevágnánk, beszéljünk a legfontosabb kérdésről.

Érdemes-e digitális marketing ügynökséget alapítani?

Azt mondják, ha vállalkozóként túlélsz 100 napot, és a vállalkozásod túlél az első 1000 napját, akkor mindkettőtök bizonyította egymásnak, hogy mire képes.

De kitartani és élvezni a nyüzsgést könnyebb mondani, mint megtenni.

A lényeg: megéri a digitális marketing?

A rövid válasz? Igen.

A digitális marketing szolgáltatások iránti kereslet 2024-ben

Az egyén átlagos közösségi média-fogyasztása egy életen át hat év és nyolc hónap (Forrás: Finances Online)

Figyeljen: az emberek naponta 145 percet töltenek a közösségi médiában. Az ügyfelek ottani megkeresése üzleti és pénzügyi szempontból is ésszerű.

A digitális marketing ügynökség jövedelmezőségének értékelése

Az első lépés a digitális ügynökség iránti kereslet felmérésében az, hogy megismerje a különböző típusú digitális ügynökségi üzleti modelleket, és eldöntse, melyiket szeretné választani.

A digitális ügynökségek általános modelljei a következők:

Teljes körű szolgáltatást nyújtó digitális ügynökség: Ez a típusú digitális ügynökség minden digitális marketing szolgáltatást ellát, beleértve a keresőmotorok optimalizálását, a közösségi média kezelését, a tartalommarketinget, a keresőmotorokhoz szükséges kulcsszavak kutatását, a potenciális ügyfelek felkutatását, az e-mail marketinget stb.

Egycsatornás ügynökségek: Az egycsatornás ügynökségek szakemberekkel rendelkeznek, akik a digitális marketing szolgáltatások egy adott területével foglalkoznak, és egy marketingcsatorna dominálására koncentrálnak.

Többcsatornás digitális ügynökség: Az egycsatornás ügynökségek és a teljes körű szolgáltatást nyújtó ügynökségek keverékeként a többcsatornás digitális ügynökség kiegészítő szolgáltatásokat kínál, például közösségi média menedzsmentet és közösségi média hirdetéseket, vagy SEO szolgáltatásokat és kulcsszó kutatást.

Ezenkívül a digitális marketing ügynökség jövedelmezősége a következő tényezők jövedelmezőségi elemzésétől is függ:

A helyszín (távoli, helyszíni vagy hibrid ügynökséget szeretne létrehozni?)

Kínált szolgáltatások (egy szegmensre szeretne koncentrálni, vagy mindenre kiterjedően szeretne működni?)

Hogyan szerez leadeket (lead generáló szakértő szolgáltatásait veszi igénybe, vagy saját maga végzi el a munkát?)

A kapcsolódó költségek (milyen felszerelésre, eszközökre, szoftverekre és erőforrásokra lesz szüksége?)

Erőforrások elosztása és optimalizálása (hogyan fogja elérni az erőforrások optimális kezelését?)

Célpiac, projektek és potenciális ügyfelek (mit szeretne az ideális célközönség?)

Kapcsolatépítési megközelítés (hogyan fogja elősegíteni az ügyfélkapcsolatok kiépítését?)

A marketing ismeretek szintje (hogyan fog értékes marketing ismereteket nyerni ügyfelei számára?)

Teljesítményértékelés (hogyan fogja mérni ügynöksége sikerét?)

Miután alaposan megértette ezeket az elemeket, magabiztosabban vághat bele a digitális marketing világába.

A digitális marketing ügynökség indításának lépései

Az önálló digitális marketingügynökség-tulajdonosok legnagyobb előnye, hogy 100%-ban szabadon dönthetnek arról, hogyan szeretnének dolgozni – legyen szó a következőkről:

Kik legyenek az ideális célközönségük és potenciális ügyfeleik?

Milyen marketingstratégiát érdemes alkalmazni?

Milyen szolgáltatásokat kínáljon digitális marketing tanácsadóként?

Hogyan állítsd össze álmaid digitális marketing csapatát?

Hogyan fog kinézni az árképzési modell és az üzleti modell?

Milyen típusú irodahelyiségbe érdemes befektetni?

Használja ezeket a marketingstratégiákat, hogy olyan teljes körű szolgáltatást nyújtó digitális reklámügynökséget hozzon létre, amelyet más ügynökségek is megirigyelnek.

1. Határozza meg digitális marketing ügynöksége piaci rést

Az adott piaci résszel kapcsolatos döntésnek abból kell kiindulnia, hogy van-e kereslet az adott piaci résszel kapcsolatban.

Miután azonosította a valódi igényt, kövesse ezeket a tippeket, hogy ötleteket szerezzen egy népszerű piaci résről:

Mérje fel erősségeit

Először is gondold át, mire fog összpontosítani a digitális marketing vállalkozásod – SEO-ra, közösségi média marketingre, e-mail marketingre, tartalommarketingre, kulcsszó-kutatásra, Google-hirdetésekre stb.? Az ötlet az, hogy azonosítsd a legfontosabb készségeidet, és készíts egy marketing ütemterv sablont, amelyet a csapatok megnézhetnek, ha kaotikus helyzet alakul ki (ami idővel biztosan bekövetkezik).

Vizsgálja meg a piacot

Derítse ki, mi a kereslet, és keresse meg azokat a hiányosságokat, ahol az Ön készségei kielégíthetik az igényeket. A jobb megértés érdekében nézze meg, mit csinálnak a versenytársai, és mérlegelje, hol tud kiemelkedni.

Ismerje meg célközönségét

Határozza meg, kik az ideális ügyfelei, figyelembe véve olyan tényezőket, mint a digitális marketing iparág, a méret és a helyszín.

Határozza meg egyedi értékesítési pontját (USP)

Gondolkodjon el alaposan, mi teszi Önt másmilyenné. Lehet, hogy ez a megközelítése, egyedi képessége vagy egy adott iparágra való összpontosítása – az Ön USP-je lesz a márka személyisége.

Finomítsa szolgáltatásait

Erősségei és piackutatásai alapján finomítsa szolgáltatásait, hogy azok a niche közönségének legfontosabb igényeire összpontosítsanak, és kínálatát ezekre alapozza.

2. Állítsa össze a digitális marketing ügynökségéhez legmegfelelőbb csapatot

Tagadhatatlan, hogy a megfelelő csapat felállítása a sikeres ügynökség alapja.

A csapatépítéssel kapcsolatos erőfeszítéseit azzal kell kezdenie, hogy létrehoz egy képzett és motivált csapatot, amely összhangban áll az ügynöksége céljaival.

Használja ki ezeket a tippeket, hogy a semmiből építsen fel egy erős és képzett csapatot:

Határozza meg igényeit

Határozza meg, milyen szerepekre és készségekre van szüksége a csapatában, és vegye fel azokat az üzleti tervébe. Vegye figyelembe olyan területeket, mint a tartalommarketing, a potenciális ügyfelek megszerzése, a webdesign, a PPC-reklámozás, az elemzés és a projektmenedzsment.

Határozza meg ideális csapattagjait

Hozzon létre profilokat az egyes pozíciókhoz szükséges készségek, tapasztalatok és személyiségjegyek alapján. Gondolja át, hogy az egyes csapattagok hogyan illeszkednek az ügynökség kultúrájába és munkakörnyezetébe.

Tökéletesítse toborzási stratégiáját

Dolgozzon ki egy toborzási stratégiát, amelyben meghatározza, hol és hogyan fog potenciális jelölteket keresni, beleértve az állásportálokat, a közösségi média fiókokat, a weboldalát, a hálózatépítő eseményeket stb.

Szánjon időt a munkaköri leírásokra

Írjon világos és részletes munkaköri leírásokat, amelyek felvázolják az egyes pozíciókhoz tartozó felelősségeket, képesítési követelményeket és elvárásokat. Hangsúlyozza, mi teszi ügynökségét kiváló munkahellyé, és miért érdemes a jelölteknek csatlakozniuk a csapatához.

Végezzen alapos átvilágítást

Vizsgálja meg az önéletrajzokat és portfóliókat, és válassza ki azokat a jelölteket, akik megfelelnek a kritériumainak az alábbiak szerint:

Alapos interjúk lefolytatása a jelöltek készségeinek, tapasztalatainak és kulturális illeszkedésének értékelése érdekében

Viselkedésalapú interjúkérdések segítségével megértheti, hogyan kezelték a pozícióhoz kapcsolódó helyzeteket.

A vezetési készségek értékelése az egyes jelöltek gyakorlati képességeinek felmérése érdekében

Fontolja meg, hogy az új alkalmazottak hogyan illeszkednek a meglévő csapat dinamikájába.

Hatékony beilleszkedési folyamat kidolgozása

Segítsen az új csapattagoknak zökkenőmentesen beilleszkedni az ügynökségébe azáltal, hogy ellátja őket a szükséges képzéssel, online digitális marketing tanfolyamokkal, erőforrásokkal és támogatással, hogy sikeresek legyenek.

Ösztönözze a visszajelzéseket és az elismerést

Ösztönözze csapata folyamatos tanulását és fejlődését az alábbiakkal:

Készségfejlesztési lehetőségek, iparági tanúsítványok és szakmai fejlődés biztosítása, hogy csapata mindig egy lépéssel előrébb járjon

Olyan visszajelzési és elismerési kultúra kialakítása, amelyben a csapat tagjai bátorítva vannak arra, hogy nyíltan adjanak és fogadjanak visszajelzéseket.

Összpontosítson a csapatépítésre a boldogabb alkalmazottak érdekében

Akár teljes munkaidős, akár részmunkaidős alkalmazottai vannak, meg kell értenie az alkalmazottak kezelésének jogi, képzési és vezetési aspektusait. Emellett kezdeményezéseket kell indítania, hogy rendszeresen ellenőrizze csapata mentális és érzelmi jólétét.

Egy stabil digitális marketing vállalkozás felépítése azt jelenti, hogy folyamatosan új ügyfelek megszerzésével kell foglalkozni, miközben a munka minőségét is magas szinten kell tartani.

Miért ne fektetne be tartalommarketing szoftverbe, bejövő marketing eszközökbe vagy marketingügynökségi szoftverbe, hogy felgyorsítsa a termelékenységet anélkül, hogy veszélyeztetné ügyfelei elvárásait?

Egy másik érdemes eszköz a ClickUp marketing projektmenedzsment szoftver, amely lehetővé teszi a digitális marketing ügynökségek számára, hogy keményen dolgozzanak anélkül, hogy megizzadnának.

Íme egy rövid áttekintés az összes értékes funkcióról, amelyek segítenek a marketingcsapatoknak az indulásban:

Kattintson a ClickUp naptár nézetre, hogy 360 fokos rálátást kapjon arra, hogy mi történik és hol.

Marketingügynökségként az üzleti terv kidolgozása több ügyfél számára csak egy része a feladatnak; a munkád ütemezésének betartása egy másik része, amelyhez egyensúlyozó képességekre van szükség.

A ClickUp naptárnézet kiváló lehetőség azoknak a marketingmenedzsereknek, akik projektek szervezésére, ütemtervek kidolgozására és a csapat munkájának vizualizálására törekednek.

A ClickUp naptár nézetével áttekintheti az összes feladatot

Kiegészítse feladatait a ClickUp tartalomnaptár-sablonjaival, és tervezze meg blogjait, cikkeit és egyéb tartalmait az egész évre.

Töltse le ezt a sablont Hogyan fog kinézni a tartalomnaptár a ClickUp naptárnézetben?

ClickUp Gantt-diagramok a csapat munkaterhelésének könnyű megértéséhez

A nyereséges vállalkozás az ideális célpiac alapján szerez új ügyfeleket.

De egy ügyfélközpontú ügynökség lehetővé teszi a csapat számára, hogy minden pillanatban nyomon kövesse a marketingstratégia alakulását. Ez az a terület, ahol a ClickUp Gantt-diagramok igazán jól teljesítenek:

A csapatok első kézből kapnak információt arról, ki min dolgozik

Mindenki ugyanolyan elkötelezett, mint a vezetői csapat.

Egy másik funkció, amely kiválóan működik az ügynökség nyereségességének, termelékenységének és munkaterhelésének kezelésében, a ClickUp ügynökségi erőforrások:

Azonnali hozzáférést kap termelékenységi útmutatókhoz, ClickUp sablonokhoz és munkafolyamatokhoz, ügynökségi szakértők által tartott webináriumokhoz, útmutató cikkekhez és bevált gyakorlatokhoz.

ClickUp Goals a célok valós idejű meghatározásához

Marketingügynöksége csak annyira jó, amennyire marketingcéljai.

Ne feledje, hogy a célok kitűzése nem csupán az árképzési modellre való összpontosítást jelenti.

Használjon digitális marketing alkalmazásokat, hogy nyomon kövesse a jelenlegi digitális marketing trendeket, összevonja a feladatokat, racionalizálja digitális marketing kampányait, esettanulmányt írjon és még sok mást.

Használja a ClickUp AI-t, hogy perceken belül elkészítse esettanulmányát

A megfelelő marketingeszközök kombinációjának használata növeli ügynöksége képességét, hogy nagyobb ROI-t érjen el.

ClickUp Docs – minden munkája egy helyen

Az üzleti tervhez való ragaszkodás mértéke attól függ, hogy a csapata milyen szintű dokumentációt tud követni. Ahhoz, hogy a dolgok gyorsabban beinduljanak, és a csapat tagjai egy hullámhosszon legyenek, használja a ClickUp Docs szolgáltatást:

Ösztönözze az együttműködést a ClickUp 3. 0 Docs segítségével belső és külső csapataiban

Adjon hozzá aloldalakat, ossza meg a Docs linket, formázza a dokumentumot a szükségleteinek megfelelően, és kapcsolja össze a meglévő munkafolyamatokkal:

Csatlakoztassa a ClickUp Docs-ot a munkafolyamatokhoz, és ne hagyjon teret a zavarodottságnak

A ClickUp Docs segít csapatának szavakba önteni ötleteit és kiküszöbölni a marketingkampányok vakfoltjait.

ClickUp marketing sablonok az üzleti tevékenység zökkenőmentes folytatásához

A közösségi média menedzsereknek nyomon kell követniük – és meg kell haladniuk – a célközönség, a potenciális ügyfelek és az ügynökség által felvázolt üzleti modell elvárásait.

Annyi mozgó alkatrész mellett minden egyeshez külön dokumentumot készíteni igen körülményes feladat.

Belépés: ClickUp marketingügynökség üzleti sablon

Töltse le ezt a sablont Készítsen hatékony marketingtervet könnyedén

A marketingstratégia kidolgozásához segítségre szoruló közösségi média marketingügynökségeknek érdemes megfontolniuk egyedi marketingterv-sablonok használatát .

Ezek a sablonok útmutatást nyújtanak marketingkampányaihoz, a célok kitűzésétől a megfelelő csatornák közötti kombináció kiválasztásáig.

Indítsa el digitális marketing ügynökségét még ma!

Használja a ClickUp Summarize funkciót a találkozók jegyzetének gyors összefoglalásához

Digitális marketing ügynökségét nem szabad utólagos ötletként kezelni.

Természetesen minden ügynökség célja, hogy minél több ügyfelet szerezzen. Azonban ennél is fontosabb, hogy szeresse azt, amit csinál. Szenvedélye át fog tükröződni marketingkampányain, és a nyereség is meg fogja követni.

Ráadásul ügynökségtulajdonosként hatalmas szakmai elégedettségben is részesülhet. Hogy a lehető legjobban kihasználja idejét, befektetéseit és munkáját, fektessen be a ClickUp marketing projektmenedzsment szoftverbe.

Duplázza meg digitális marketing igényeit, érjen el magas színvonalú potenciális ügyfeleket, és építsen ki jövedelmező üzletet – a ClickUp megbízható digitális marketing platformjával.

Gyakori kérdések

1. Mennyibe kerül egy digitális marketing ügynökség alapítása?

A digitális marketing vállalkozás felállítása 730 és 30 000 dollár (vagy annál is több) között kerülhet. Ez magában foglalja a megfelelő tehetségek felvételének költségeit, a digitális marketing ügynökség promóciós weboldalának létrehozását, az irodaterületet, a berendezéseket, a személyzet bérét stb.

2. Lehet-e digitális marketing ügynökséget indítani tapasztalat nélkül?

Igen, tapasztalat nélkül is lehet digitális ügynökséget alapítani, de ez nagy kihívást jelent. Sok mindent figyelembe kell venni, például a potenciális ügyfelek megszerzését, az ügynökség promóciójának előmozdítását a közösségi média platformokon, a marketinggel kapcsolatos ismeretek és a digitális marketing trendek kutatását, az árképzési modellt tartalmazó üzleti terv elkészítését és még sok mást.

Hogy előnyösebb helyzetbe kerüljön, fontolja meg, hogy szabadúszóként kezdjen, vagy szerezzen munkát a digitális marketing területén bármilyen beosztásban. A gyakorlati tapasztalatot semmi sem pótolhatja.

3. Milyen típusú szolgáltatásokat kínálnak a digitális marketing ügynökségek?

A digitális marketing ügynökségek által kínált leggyakoribb szolgáltatások közé tartozik az e-mail marketing, a tartalommarketing, a keresőmotor-optimalizálás, a fizetett digitális reklámozás, a webdesign stb.