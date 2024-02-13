Fedezze fel, elemezze, legyen sikeres: a 10 legjobb piackutatási sablon

Termékeinek promóciója vagy új termékek bevezetése során elengedhetetlen a piac megértése, a versenytársak felmérése és az ügyfelek igényeinek pontos ismerete. Miután megszerezte ezeket az információkat, készen áll a marketingterv kidolgozására.

A piackutatás ijesztőnek tűnhet, tekintve az adatok gyűjtésének és elemzésének fáradságos folyamatát. De ne aggódjon – a piackutatási sablonok segítségére sietnek. Strukturált útitervet nyújtanak, amely lefedi a piackutatás minden fontos lépését, a célok meghatározásától az adatok gyűjtéséig és értelmezéséig. 🗺️

Csatlakozzon hozzánk, és ismerje meg a 10 legjobb ingyenes piackutatási sablont. Bemutatjuk azok egyedi jellemzőit, így könnyedén kiválaszthatja az Ön igényeinek leginkább megfelelő sablont.

Mi az a piackutatási sablon?

A piackutatás egy hatalmas, gyakran időigényes folyamat, amely magában foglalja a célpiacra vonatkozó alapvető információk gyűjtését felmérések, interjúk és fókuszcsoportok segítségével. Ez elengedhetetlen a trendek előrejelzéséhez és a versenytársakkal szembeni versenyelőny megőrzéséhez.

Dolgozzon együtt valós időben, és tárolja adatait biztonságosan egy helyen a ClickUp Docs segítségével.

A piackutatási sablon egy előre megtervezett keretrendszer, amely strukturálja a kutatási folyamatokat. Kérdéseket és mezőket tartalmaz az adott piacokra vagy célokra vonatkozó adatok gyűjtéséhez.

Egyszerűsíti az egész folyamatot azzal, hogy egy szabványos formátumot biztosít, amelyet a kutatási céljaihoz igazíthat.

A piackutatási sablonok a következőket segítik:

Takarítson meg időt a kutatási projekt megtervezésével és kidolgozásával

Takarítson meg pénzt azzal, hogy nincs szüksége külső piackutató cégekre.

Biztosítsa az adatgyűjtés, az elemzés és a jelentéskészítés következetességét.

Melyek a piackutatási sablon legfontosabb elemei?

A piackutatási sablon olyan, mint egy recept a kutatás elvégzéséhez. Megmondja, mire van szüksége és hogyan kell használni. Íme a legfontosabb elemek, amelyek ebben a sablonban megtalálhatók:

Kutatási célok: A kutatási projekt egyértelműen meghatározott céljai Adatgyűjtési módszerek: Információgyűjtéshez használt speciális módszerek és eszközök, például felmérések, interjúk vagy megfigyelések. Kutatási kérdések: A kutatási célok eléréséhez szükséges, jól megfogalmazott kérdések sorozata. Minta kiválasztása: Útmutató a megfelelő célközönség vagy mintacsoport kiválasztásához Adatelemzés: Utasítások az összegyűjtött adatok elemzésére és értelmezésére vonatkozóan. Jelentések: A kutatási eredmények összefoglalására és bemutatására szolgáló formátum Ütemezés: Az egyes kutatási tevékenységek végrehajtásának időpontját meghatározó ütemterv. Költségvetés: A kutatási projekthez kapcsolódó becsült költségek Kapcsolattartási adatok: A kutatásért felelős személyek vagy csapatok adatai

A 10 legjobb piackutatási sablon

Kiválasztottuk a Word és a ClickUp leginnovatívabb piackutatási sablonjait, hogy segítsünk Önnek az adatok könnyed felfedezésében, összegyűjtésében és elemzésében. Most nézzük meg, mi teszi őket kiemelkedővé! 💖

1. ClickUp piackutatási sablon

A ClickUp piackutatási sablon segítségével szisztematikus megközelítéssel határozhatja meg, kik az ügyfelei és mire van szükségük.

A piackutatás az első számú szövetségese, ha javítani szeretné márkamenedzsmentjét és betekintést nyerni versenytársai stratégiáiba. A ClickUp piackutatási sablonjával egy felhasználóbarát eszközt kap, amely leegyszerűsíti a célközönségével, termékével vagy szolgáltatásával, valamint az iparág általános helyzetével kapcsolatos fontos információk összegyűjtését és bemutatását. 🌄

Ez a feladat sablon végigvezeti Önt a kutatás minden részletén, bemutatva a megközelítést, az adatgyűjtési technikákat és azokat az értékes információkat, amelyeket a jelenlegi vagy potenciális ügyfeleitől gyűjtött össze az egyéni mezők segítségével.

A mezőket úgy alakíthatja, hogy azok minden szükséges információt tartalmaznak – adjon hozzá adatlinkeket és mellékleteket, vagy válasszon egy kutatási szakaszt, például Tervezés, Előkészítés és Végrehajtás.

Minden feladathoz tartozik egy teendőlista, amelyen nyomon követheti a kutatási lépéseket, például a kutatás hatókörének meghatározását és a kutatócsoport felállítását. A megbízottak ezzel nyomon követhetik az egyes alfeladatok előrehaladását olyan egyéni státuszok segítségével, mint „Nyitott”, „Felülvizsgálat alatt” vagy „Zárt”.

2. ClickUp piacelemzési sablon

Szerezzen értékes piaci betekintést, és vizualizálja termékének teljesítményét a ClickUp piaci versenyképességi elemzési sablonjával.

Ha kíváncsi arra, hogy terméke hol áll a versenytársak között, ne keressen tovább, mint a ClickUp piacelemzési sablon. Ez az eszköz segít azonosítani és értékelni a legfontosabb piaci trendeket, betekintést nyerni az ügyfelek igényeibe, valamint megvizsgálni a versenytársak stratégiáit és teljesítményét. ♟️

Ez a részletes piackutatási sablon öt fő típusba sorolja a versenytársakat: közvetlen, közvetett, potenciális, jövőbeli és helyettesítő (azok a versenytársak, akik helyettesítő terméket kínálnak).

Használja a Growth Share Whiteboard nézetet a versenytársak termékeinek értékeléséhez és a források befektetésének eldöntéséhez. Egyszerűen válassza ki a versenytárs típusát a legenda segítségével, hozzon létre egy megfelelő színű jegyzetet, és helyezze azt a kívánt helyre. Használja a vízszintes minőségi tengelyt a versenytársak relatív piaci részesedésének méréséhez, az Y-tengelyt pedig a növekedési ütemük méréséhez.

Az Ár vs. minőség táblázat nézet hasonlóan működik, de ezúttal egy mátrix segítségével mérjük a termékminőség és az ár közötti kapcsolatot. Ez vizuális képet ad a versenytársak árazási stratégiájáról, segítve a termék taktikai pozícionálását a piacon.

A Versenyzők listája nézet a versenytársakkal kapcsolatos információk központi gyűjtőhelye, amelyeket az elemzés státusza szerint Közvetlen, Közvetett vagy Potenciális kategóriákba soroltak. Ezenkívül a Hirdetések táblája nézet segítségével megtekintheti versenytársai promóciós stratégiáit.

3. ClickUp üzleti terv sablon

Használja a ClickUp üzleti terv sablont, hogy megtervezze vállalkozását a kezdetektől a befejezésig.

Cserélje le a hagyományos, hosszú üzleti terv dokumentumokat a ClickUp üzleti terv sablonra, és gyorsítsa fel a folyamatot. Ez egy átfogó eszközkészlet, amely az üzleti terv minden aspektusát dokumentálja, és egyszerűsíti a tervezési folyamatot, hogy az időben elkészüljön. ⏰

Ez az egyoldalas Doc sablon több fő részre van felosztva:

Vállalatleírás : Áttekintést ad a vállalatról, küldetéséről és jövőképéről.

Piacelemzés : Ismertesse a megoldandó problémát, annak megoldását és a célpiacot.

Értékesítési és marketing stratégia : A termékek és marketing tervek vázlatos leírása

Üzleti terv : Olyan szempontokat fed le, mint a helyszín, a felszerelés és a pénzügyi előrejelzések.

Mérföldkövek és mutatók: Megjeleníti a célokat és a KPI-ket

Testreszabhatja a sablont a márka logójával és elérhetőségeivel. Minden szakasz hasznos tippekkel szolgál az adatok bemutatásához – felsorolások, képek, diagramok vagy táblázatok formájában.

Nyissa meg a Témák listája nézetet, hogy megtekintse az átfogó piackutatási dokumentumban szereplő összes szakaszt és alszakaszt, amelyekhez hozzárendelheti a csapat tagjait, beállíthatja a határidőket és csatolhatja a releváns dokumentumokat.

A feladatok állapotának nyomon követéséhez váltson át a Státusz táblára és kategorizálja őket „Teendő”, „Folyamatban”, „Felülvizsgálatra szorul” vagy „Befejezett” kategóriákba. Nyissa meg az Idővonal nézetet a potenciális tervtől való eltérések figyelemmel kíséréséhez.

4. ClickUp üzletfejlesztési terv sablon

Használja a ClickUp üzletfejlesztési terv sablonját, hogy átfogó tervet készítsen vállalkozása növekedéséhez.

Egy vállalkozás bővítése vagy indítása olyan, mint egy kalandba vágni, amely tele van kihívásokkal és meglepetésekkel. Egy gondosan kidolgozott terv azonban sokkal könnyebbé teheti ezt az utat.

De nem kell a nulláról kezdenie! Bemutatjuk a ClickUp üzletfejlesztési terv sablonját – az üzleti útitervét, amely előre megtervezett szakaszokkal végigvezeti az egész folyamaton, így simábbá téve az útját a siker felé. 🛤️

Akár induló, akár növekvő vállalkozásról van szó, ez a sablon praktikus Doc oldalakkal segít a következőket dokumentálni:

Vezetői összefoglaló: Áttekintést ad a növekvő vállalkozásáról, felvázolja a megoldandó problémákat és megoldási javaslatokat tesz. Kulcsfontosságú személyek: A vezetői csapat tagjainak bemutatása és az egyes személyek feladatkörének ismertetése Műveletek: Felsorolja vállalkozásának telephelyeit és alkalmazottainak számát. Felvázolhatja a berendezések és létesítmények költségeit, és megtervezheti a gyártási folyamatokat egy táblán. Marketing: Lehetővé teszi a piac történetének és növekedésének megosztását, hogy előre láthassa a potenciális lehetőségeket, döntsön a célközönségről, és elemezze a versenytársak erősségeit és gyengeségeit. Pénzügyi terv: Becslést ad a cash flow-ról és a mérlegről, azonosítva azt a bevételi pontot, ahol elérik a megtérülési pontot.

A listán szereplő piackutatási sablonok közül ez a sablon kész táblázatokkal és lapokkal rendelkezik, amelyek kitöltéséhez útmutatásokat is tartalmaz. Bármely sablon részt szabadon testreszabhatja vállalkozása igényeinek megfelelően.

Vagy beilleszthet képeket a tervének illusztrálására, sorokat adhat hozzá vagy távolíthat el, kiválaszthatja a kívánt színpalettát, és átnevezheti az oldalakat, hogy saját igényeinek megfelelővé tegye őket – mindezt a célpiaci kutatási sablonon belül.

5. ClickUp új termékfejlesztési sablon

Készüljön fel könnyedén termékbevezetésére a ClickUp új termékfejlesztési sablonjával.

A sikeres termékbevezetéshez vezető út kulcsa egy szóban foglalható össze: felkészülés. És tudja, mi a legjobb? A ClickUp új termékfejlesztési sablonja segít Önnek! 🙌

Ez az átfogó piackutatási sablon egyszerűsíti a termékfejlesztési folyamatot, biztosítja a csapat és a mérföldkövek közötti összhangot, és minden feladatot szervezetten tart a zökkenőmentes együttműködés érdekében. Mindezt a Custom Fields segítségével lehet megvalósítani, amely lehetővé teszi, hogy különböző szempontokból vizsgálja meg projektjét.

A Projektösszefoglaló lista nézet a feladatokat projektfázisuk szerint rendezi, az Ötleteléstől a Termékbevezetésig, így könnyedén nyomon követheti az előrehaladást. A lista egyértelműen megjeleníti az olyan részleteket is, mint a feladat komplexitása és hatásának mértéke, az Ön igényeinek megfelelően testreszabható Egyéni mezők segítségével.

Ha szeretné sas szemmel figyelni feladatait, nyissa meg a Process Kanban Board nézetet, amely a feladatokat kártyákká alakítja és fázisok szerint csoportosítja. Ez az a hely, ahol gyorsan azonosíthatja, mely feladatok vannak folyamatban a koncepció kidolgozásától a bevezetésig.

Használja az Idővonal nézetet a feladatok lineáris megjelenítéséhez, csoportosítva a rajtuk dolgozó csapatok szerint és színkóddal jelölve a fázisokat. Ez a nézet lehetővé teszi a feladatok ütemezésének és időtartamának hatékony nyomon követését, mivel ellenőrzést biztosít a munkafolyamat felett!

A feladatokat áthúzhatja, hogy átütemezze őket, vagy a széleiket húzva módosíthatja azok időtartamát.

6. ClickUp termékpozicionálási sablon

Használja a ClickUp termékpozicionálási lista sablonját, hogy megértse a termék minden részletét, és megfelelően bemutassa azt a célpiacnak.

Terméke értéke közvetlenül tükrözi az ügyfelek véleményét, igaz? Ezért is fontos, hogy kiderítse, hol helyezkedik el terméke a piacon, és hogyan szeretné, hogy az ügyfelek érzékeljék azt.

Fedezze fel a tökéletes megoldást ezekre a kérdésekre – a ClickUp termékpozicionálási sablont –, amelyet beépíthet üzleti stratégiájába. Ez az eszköz segít jobban megérteni termékét és megtalálni az ideális rést a célpiacán.

Kezdje azzal, hogy a Termékpozicionálás értékelése nézetben értékeli a piacra kívánta dobni terméket, az előre elkészített mezők segítségével, mint például:

Termék neve és leírása

Piaci szegmens

Célzott bevezetési dátum

Egyedülálló értékesítési pontok

Problémás pontok

Testreszabhatja az űrlapot az elérhető mezők átnevezésével vagy egyéni mezők hozzáadásával.

Ossza ki az űrlapot csapattagjainak, és miután kitöltötték, az összes értékes információ automatikusan megjelenik a Terméklista nézetben. Ebben a nézetben áttekintheti az űrlapon szereplő részleteket, feladatokat rendelhet a csapattagokhoz, prioritásokat állíthat be és a feladatokat állapot szerint csoportosíthatja.

Ez a sablon termékpozicionálási térkép whiteboard nézetet is kínál. Grafikon segítségével szemlélteti, hogy a versenytársakhoz képest hogyan áll a piacra kerülő termék az ár-érték arány tekintetében.

7. ClickUp versenyképességi elemzési sablon

Azonosítsa fő versenytársait, és kövesse nyomon termékeik teljesítményét a ClickUp versenytárselemzési sablonjával.

A versenyképességi elemzés nem csak egy divatos kifejezés – ez a titkos fegyvere, ha új termék vagy szolgáltatás bevezetésére készül. A ClickUp versenyképességi elemzési sablonja megbízható segítője ebben a feladatban. Segít feltárni a versenytársak erősségeit és gyengeségeit, átfogó iparági áttekintést nyújt, és stratégiákat dolgoz ki, amelyekkel felülmúlhatja a versenytársakat és meghódíthatja a célközönségét. 🌟

A versenyképességi elemzés megkezdéséhez készítsen egy listát a potenciális versenytársakról. Gondoljon arra, hová fordulhatnak ügyfelei, ha nem az Ön cégét választják. Legyen reális – célja legyen egy legfeljebb 10 nevet tartalmazó lista, hogy maradjon ideje a piackutatás alapos elvégzésére.

A kutatás befejezése után használja a mellékelt mátrixot, hogy elhelyezze a versenytárs termékét a piaci jelenlét és az elégedettség tengelyeken. Használja a legenda segítségével megérteni a termék típusát, beleértve:

Erős piaci jelenlét és magas elégedettség Magas piaci jelenlét és alacsony elégedettség Magas elégedettség és alacsony piaci jelenlét Alacsony elégedettség és alacsony piaci jelenlét

Másolja le a termék típusának megfelelő színkóddal ellátott öntapadós jegyzetet, és húzza át arra a négyzetre, amelyik leginkább illik hozzá. A mátrix négy részre van felosztva, hogy segítsen eldönteni, hogy egy termék versenyző, vezető, niche vagy magas teljesítményű termék-e. *

Ez az üzleti stratégia sablon teljes szabadságot biztosít az elemekkel való kísérletezéshez. Adjon hozzá elemeket, módosítsa őket, és helyezze el őket tetszés szerint az interaktív Whiteboard nézetben.

8. ClickUp ügyfélút térkép sablon

Használja a ClickUp ügyfélút térkép sablonját, hogy ábrázolja ügyfelei szokásait és preferenciáit, és ezeket felhasználva javítsa termékét/szolgáltatását.

Előfordult már, hogy törte a fejét, vajon mit is akarnak az ügyfelei? A ClickUp ügyfélút-térkép sablon egy praktikus eszköz, amely segíthet Önnek! 🛠️

Tekintse ezt útmutatónak, amely segít jobban megérteni ideális ügyfelei felhasználói személyiségét. Az ügyfelek útjának feltérképezésével felfedezheti igényeiket és elvárásaikat, és ésszerű stratégiákat dolgozhat ki termékei és szolgáltatásai célközönség számára történő fejlesztésére.

Ez a Whiteboard sablon tele van hasznos kérdésekkel az ügyfelek viselkedéséről, tapasztalatairól, érintkezési pontjairól és megoldásairól. A sablon három fő szakaszon vezeti végig:

Ismertség: Bemutatja ügyfeleinek vállalkozását és annak kínálatát. Megfontolás: Elkezdenek vállalkozását megoldásként tekinteni igényeikre, ami arra készteti őket, hogy kutassák termékeit vagy szolgáltatásait, és összehasonlítsák azokat más lehetőségekkel. Konverzió: A gondolkodásból cselekvésbe lépnek, és fizető ügyfelekké válnak.

Minden egyes szakaszhoz előre elkészített jegyzetlapok tartoznak, amelyekkel könnyen elindulhat, de kreativitását is szabadjára engedheti, és további jegyzeteket is hozzáadhat. Adjon személyes hangulatot a táblának szabadkézi rajzolással, alakzatok létrehozásával, képek beszúrásával, összekötők használatával, valamint fókuszcsoportokból, ügyfélkutatásokból vagy saját piackutatási példákból származó szövegek hozzáadásával.

9. Word piackutatási terv sablon a FlexMR-től

Tervezze meg piackutatását lépésről lépésre a FlexMR Word piackutatási terv sablonjával.

Ha strukturált keretrendszert keres a piackutatás egyszerűsítéséhez, a FlexMR Word piackutatási terv sablonja praktikus megoldás. Minden lépéshez jól strukturált szakaszokra van felosztva, és tippeket és utasításokat tartalmaz azok használatához.

Ez a Word-sablon teljes mértékben testreszabható, így módosíthatja a színeket, megváltoztathatja a betűtípust és a betűméretet, sorokat és oszlopokat adhat hozzá az előre elkészített táblázatokhoz, vagy grafikonokat és diagramokat is beilleszthet. ✍🏻

Az első részben adjon rövid áttekintést a vállalkozásáról. Ezután határozza meg a projekt hatókörét, és adja meg, mit szeretne elérni a projekt befejezésekor, beleértve a célzott válaszok számát, az adatok bemutatására vonatkozó irányelveket és az adatok jövőbeli döntéshozatalra gyakorolt hatását.

A sablon további részletei:

Célközönség : Írja le a kutatni kívánt ügyfeleket, figyelembe véve az életkorukat, demográfiai adataikat és a vállalattal vagy termékkel való interakcióikat.

Minta terv : Adja meg a kutatásban részt vevő személyek számát.

Kutatási módszerek : Minőségi és mennyiségi módszerek

Ütemezés : Mutassa be a projekt ütemezését, bontsa le a feladatokat, és vegye figyelembe a válaszadási arányok eltéréseit.

Költségvetés : Vázolja fel a költségvetést, adjon meg költségbontást, és emelje ki a beruházást igénylő területeket.

Etikai szempontok: Foglalkozzon azokkal az etikai és egyéb szempontokkal, amelyek a projekt során felmerülhetnek, például a beszállítókkal való összeférhetetlenséggel.

Végül adjon hozzá További szempontokat, hogy minden olyan információt belefoglaljon, amelyet az előző szakaszok nem fednek le.

10. Általános piackutatási sablon Word formátumban a BusinessInABox-tól

Készítsen hatékony piackutatási felmérést a BusinessInABox Word általános piackutatási sablonjával.

A hatékony piackutatás egyik módja a felmérés. Ha nem biztos abban, hogy milyen kérdéseket tegyen fel az optimális eredmények elérése érdekében, vagy strukturált keretrendszerre van szüksége a folyamat egyszerűsítéséhez, próbálja ki a BusinessInABox által készített Word általános piackutatási sablont.

Ez a kétoldalas Word-dokumentum nyitott és többválasztós kérdéseket tartalmaz egy hatékony ügyfél-esettanulmányhoz. Ezek minden lényeges információt megadnak ahhoz, hogy megértsd azt a piacot, amelyben részt veszel vagy amelybe belépni tervezed.

A sablonban szereplő kérdések olyan ügyféladatokat fednek le, mint:

Életkor és nem Oktatási szint Családi állapot Teljes éves jövedelem Hely

Mivel ez egy Word-sablon, tetszés szerint testreszabhatja! Adjon hozzá vagy módosítson kérdéseket, hogy elmélyüljön az Ön számára érdekes részletekben, és hosszabbá vagy rövidebbé teheti a felmérést. Kedve támadt? Adjon neki személyes hangulatot egy másik betűtípus használatával vagy a háttérszín megváltoztatásával!

Fejtse meg a piac uralmának titkát ezekkel az alapvető piackutatási sablonokkal

A piackutatás néha izgalmas utazás lehet, de ezek a kiváló piackutatási sablonok megkönnyítik a dolgát. A játékokkal kapcsolatos betekintéstől az ügyfelek preferenciáin át a versenytársak stratégiáinak feltárásáig strukturált megoldást nyújtanak minden kutatási lépéshez.

Ha további kutatási eszközökre van szüksége, merüljön el a ClickUp sablonkönyvtárában, ahol több mint 1000 felhasználóbarát sablon várja, amelyek segítségével minimális erőfeszítéssel megtervezheti az ügyfelek útját, elemezheti a versenytársakat és meghatározhatja a termék pozicionálását. ✌