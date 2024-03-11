Ügyfélfelmérési kérdések a piac és a termék potenciáljának teljes megértéséhez

Tegyük fel, hogy fát szeretne ültetni. Nem az első földdarabra ültetné, amelyre rátalál, ugye?

Először kutatást végeznél – termékeny és jól vízelvezetett talajt keresnél, és olyan helyet választanál, ahol optimális a napfény. Csak így biztosítható, hogy az ültetési erőfeszítéseid gyümölcsöt hoznak. 🍎

Hasonlóképpen, nem fejlesztenél ki terméket anélkül, hogy előbb megvizsgálnád, milyen ügyféligényekre kell összpontosítanod. Az ügyfél- vagy termékfelfedező gyakorlatok elengedhetetlenek, ha azt szeretnéd, hogy terméked gyümölcsöző legyen, azaz értéket nyújtson a potenciális ügyfeleknek, és pénzügyi és piaci sikert érjen el.

Termékmenedzserként az ügyfélfelmérési interjúkhoz való hozzáállása segíthet a helyes üzleti döntések meghozatalában. A termék kialakításához elengedhetetlenül fontos információk kinyeréséhez a megfelelő kérdéseket kell feltennie.

Ebben a cikkben megosztjuk legfontosabb ügyfélfelmérési kérdéseinket, amelyek segítenek új termékek létrehozásában vagy a meglévő megoldások módosításában. Emellett tippeket és eszközöket is talál, amelyekkel hatékonyabbá és eredményesebbé teheti a felmérési folyamatot.

Mik azok az ügyfélfelmérési kérdések?

Az ügyfélfelmérő kérdések olyan kérdések, amelyeket az ügyfeleknek vagy klienseknek tesz fel, hogy felfedezze és megértse igényeiket – különösen azokat, amelyek még nem lettek kielégítve. Minden kielégítetlen igényt problémás pontnak nevezünk.

A problémás pontok segítenek a termékfejlesztő csapatoknak ellenőrizni a piaccal kapcsolatos feltételezéseiket, felmérni a termék korai felhasználóinak profilját, és arra koncentrálni, hogy olyan terméket fejlesszenek, amely hasznos és jól fogadtatik. 💗

Ügyfélfelmérés: koncepció és folyamat

Az ügyfélfelmérés az a folyamat, amelynek során megismeri célcsoportját, hogy olyan terméket tudjon kifejleszteni, amely a legjobban szolgálja az ügyfelek igényeit, ösztönzi az elkötelezettséget és jól fogy.

Általában a folyamat egy felhasználói személyiségprofil létrehozásával kezdődik, amely egy adott demográfiai csoportot és annak releváns funkcionális és pszichológiai igényeit ábrázolja. Ezután a felderítő kérdések segítségével információkat gyűjtünk a tényleges vásárlóktól, és a személyiségprofilt folyamatosan finomítjuk. A legtöbb esetben az adatokat megosztjuk a terméken dolgozó fejlesztői csapatokkal.

A felmérési folyamat azonban nem ér véget a termék bevezetésével, mivel az ügyfelek igényei idővel változnak. Elemző eszközöket kell használnia, hogy valós idejű betekintést nyerjen az ügyfelek viselkedésébe, és ennek megfelelően alakítsa a terméket, hogy megtartsa ügyfeleit.

Tipp: Használja a ingyenes ClickUp sablonokat, hogy egyszerűsítse ügyfél- vagy termékfelfedezési folyamatait. A termékstratégiától a felhasználói személyes sablonokig több mint 1000 előre strukturált dokumentumot találhat beépített adatkezelési funkciókkal, amelyekkel gyorsíthatja munkafolyamatait.

Például a ClickUp ügyfélkapcsolati űrlap sablon segítségével összegyűjtheti és rendszerezheti a piackutatások és felmérések eredményeit egy helyen.

Használja a ClickUp ügyfélkapcsolati űrlap sablonját, hogy információkat szerezzen az ügyfelek problémáiról és igényeiről.

Az ügyfelek és a termékek közötti kapcsolat

Az ügyfelek és a termékek felmérése szorosan összefüggő fogalmak, de céljaik eltérőek.

Míg az ügyfélfelmérés célja a célcsoport kielégítetlen igényeinek megértése, addig a termékfelmérés célja azoknak az igényeknek megfelelő termék azonosítása. Emellett a módszerekre is rávilágít, vagyis arra, hogy milyen módszerekkel kell fejleszteni vagy módosítani a terméket, hogy az releváns maradjon.

Gyakori ügyfélfelmérési módszerek

Az ügyfelekről sokféle módon szerezhet információkat:

Közvetlenül az ügyfelektől : Készítsen feljegyzést az ügyfelek problémáiról az alábbiak segítségével: Végezzen élő ügyfélinterjúkat egyénekkel és fókuszcsoportokkal. Terjesszen online : Készítsen feljegyzést az ügyfelek problémáiról az alábbiak segítségével: Végezzen élő ügyfélinterjúkat egyénekkel és fókuszcsoportokkal. Terjesszen online visszajelzési űrlapokat , hogy szélesebb közönséget érjen el. Használja ki a közösségi média figyelését, hogy nyomon kövesse az Ön termékével kapcsolatos online beszélgetéseket.

Élő ügyfélinterjúk készítése egyénekkel és fókuszcsoportokkal

Visszajelzési űrlapok online terjesztése a szélesebb közönség eléréséhez

A közösségi média figyelemmel kísérése a termékkel kapcsolatos online beszélgetések nyomon követése érdekében

Belső felmérés : Kérdezze meg az értékesítési csapatok és az ügyfélszolgálati képviselők véleményét, akik naponta érintkeznek az ügyfelekkel.

Termékelemzés segítségével : Számos : Számos termékmenedzsment eszköz tartalmaz olyan funkciókat, mint a munkamenet-felvételek és a hőtérképek, amelyek segítségével vizualizálhatja az ügyfelek útját , nyomon követheti a használati mintákat és felismerheti a problémás területeket.

A versenytársak és az iparági trendek elemzésével : Tudja meg, mit csinálnak fő versenytársai és az iparág vezetői, és miért. Törekedjen arra, hogy ugyanolyan (vagy nagyobb) értéket nyújtson, és találjon ki módszereket arra, hogy kihasználja versenytársai gyengeségeit.

Szakértői ügyfélfelmérési kérdések

A következő négy szakaszban szakértők által ajánlott kérdéseket javaslunk, amelyeket feltehetsz potenciális ügyfeleidnek (személyesen vagy online), hogy jobban megértsd problémáikat. A kérdéseket módosíthatod, hogy azok az adott termékedhez vagy demográfiai adataidhoz illeszkedjenek.

1. Az ügyfelek problémáival, szerepeivel és mindennapi feladataival kapcsolatos kérdések

Tegye fel ezeket a nyitott kérdéseket, hogy megfigyelje, hogyan lehet termékének hasznos a vevő számára:

Mi a jelenlegi munkája és legfontosabb feladata?: A válasz erre a kritikus kérdésre iránymutatást ad A válasz erre a kritikus kérdésre iránymutatást ad a termék koncepciójának és fejlesztésének . Felfedi azt a kontextust, amelyben a terméket leggyakrabban fogják használni.

Melyek a legfőbb problémái jelenleg?: Az ügyfél jelenlegi nehézségei rámutatnak arra, hogy a meglévő termékek hol nem felelnek meg az elvárásoknak. Ideális esetben termékének ezeket a konkrét problémákat kell megoldania.

Melyek a legnagyobb kihívások, amelyekkel munkája során szembesül? Bár ez a kérdés hasonlít az előzőhöz, olyan problémákat is feltárhat, amelyek nem azonnal látszanak, és így segít átfogó megoldásokat kidolgozni.

2. A meglévő megoldásokkal kapcsolatos kérdések

Ahhoz, hogy megértsd a versenytársak termékeit, tedd fel a következő kérdéseket:

Milyen eszközöket használ jelenleg a munkájához kapcsolódó problémák megoldására?: Ezzel a kérdéssel azonosíthatja legnagyobb versenytársait. A célja az, hogy kiegészítse a meglévő eszközöket, vagy felülmúlja azokat egy optimálisabb megoldás nyújtásával.

Mit nem szeret az eddig kipróbált megoldásokban?: A válasz erre a kérdésre pontosan megmutatja versenytársai hiányosságait. Tudni fogja, milyen hibákra kell figyelnie, és milyen új funkciókra érdemes odafigyelnie A válasz erre a kérdésre pontosan megmutatja versenytársai hiányosságait. Tudni fogja, milyen hibákra kell figyelnie, és milyen új funkciókra érdemes odafigyelnie termékének tervezésekor

Tipp: Hogyan lehet kiváló terméket fejleszteni? Használja a ClickUp versenytárs-nyomkövető sablont, hogy nyomon követhesse versenytársai termékeit, funkcióit és árait.

3. A felhasználó termékkel kapcsolatos véleményével kapcsolatos kérdések

Amint terméke készen áll a próbaüzemre, az alábbi kérdések segítségével gyűjtsön be első visszajelzéseket:

Mennyire könnyű használni ezt a terméket?: Az intuitív használat és a hozzáférhetőség az első kritérium, amelyet a felhasználók értékelnek. Ha a termék nem felhasználóbarát, akkor több felhasználó nem fogja kipróbálni, függetlenül a funkciók számától vagy minőségétől.

Van olyan új funkció, amelyet szeretne, ha ez a termék tartalmazna? Ez a kérdés feltárja azokat a funkciókat, amelyek esetleg kimaradtak, vagy azokat, amelyeket érdemes lenne beépíteni.

Ha bármit megváltoztathatna ezen a terméken, mi lenne az? Kérdezze meg, hogy az ügyfelek vagy egy adott ügyfélszegmens milyen funkciókat szeretne módosítani, és jegyezze fel a kényelmetlenség okát.

4. Kérdések más értékes információk megszerzéséhez

Használja a következőket, hogy részletesebb visszajelzéseket kapjon termékéről:

Mennyire valószínű, hogy ezt a terméket ajánlaná egy munkatársának vagy barátjának?: Ez a kérdés lehetővé teszi, hogy számszerűsítse a felhasználók elégedettségi szintjét.

Próbált már ki alternatív megoldásokat a termék előtt?: Ismerje meg, mi különbözteti meg termékét a többitől, és mi késztette a felhasználót arra, hogy áttérjen rá. Ezzel egyúttal kiderül, hogy az átlagos felhasználó milyen szempontok alapján értékeli a termékeket az adott iparágban.

Van olyan funkció, amelyet nem használ? Terméke átfogónak kell lennie, de egyszerűnek is kell lennie. Ha egy funkció nem nyújt értéket, akkor vagy módosítania kell, vagy el kell távolítania. Legyen azonban óvatos. Néha a probléma kiváltó oka nem maga a funkció, hanem annak alkalmazása. Ebben az esetben csak több segítséget kell nyújtania az új termék felhasználóinak.

Van valami, ami miatt abbahagyná a termék használatát?: Ez a kérdés azért értékes, mert rámutat a figyelni kívánt vészjelzésekre. Lehetővé teszi, hogy felismerje és kezelje a potenciális problémákat, mielőtt azok bekövetkeznének.

Mikor érdemes ügyfélfelmérő interjúkat készíteni?

Az ügyfélfelmérő kérdéseket ideális esetben a termékfejlesztési életciklus során kell feltenni. Mivel a piac dinamikus, és számos előre nem látható változó befolyásolhatja az ügyfelek preferenciáit, elengedhetetlen, hogy folyamatosan értékeljük véleményüket, és megkezdjük a termékfejlesztési munkát.

A bevezetés előtti szakaszban állítson fel hipotéziseket a célcsoport igényeiről – a korábban tárgyalt ügyfélfelmérési interjúkérdések segítségével tesztelheti hipotéziseit.

Miután tudod, mire kell összpontosítanod a termék tervezésekor, folytasd a prototípus készítésével. Kérdezd meg újra az ügyfelek véleményét, amikor elkészíted a termék korai verzióját. Ez a folyamat lehetővé teszi, hogy megértsd, a termék megoldja-e az ügyfelek problémáit, valamint megfelelő-e a megjelenése és a használata.

A bevezetés után ezeknek a kérdéseknek az a célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a termék optimalizálásához és az ügyfelek sikeréhez. Lehetőségek:

Finomítsa a funkciókat és a felhasználói élményt

Foglalkozzon azokkal a jelenlegi problémákkal, amelyek korábban esetleg elkerülték a figyelmét.

Foglalkozzon a közben felmerült használati kihívásokkal

A megfelelő ügyfélfelmérés megkönnyíti a szegmentációs folyamatot is. Megértheti a jövedelmező felhasználói szegmenseket, hogy egyedi árazási stratégiát valósítson meg, vagy személyre szabottabb élményt nyújtson.

Ha a terméket az ügyfelek igényeinek figyelembevételével tervezi és optimalizálja, biztosíthatja a termék és a piac folyamatos összhangját, valamint az ügyfelek elégedettségét. Emellett megteremti a hatékony termékmarketing feltételeit, és elindíthatja a szájpropagandát. 🗣️

A megfelelő eszközökkel hatékonyabbá teheti az ügyféladatok gyűjtését és elemzését, például:

Ezek az eszközök lehetővé teszik, hogy kapcsolatba lépj az ügyfelekkel, interjúkat szervezz és lebonyolíts. Bár az ügyfélinterjúkhoz a személyes beszélgetések a legalkalmasabbak, ezek nem mindig lehetségesek, ezért a videokonferencia a második legjobb megoldás. 📹

Felmérések, űrlapok és kérdőívek

Ha nagy mennyiségű ügyféladatot kell gyűjtenie, ezt online felmérési és kérdőíveszközök segítségével teheti meg, vagy kérdőíves lapokat oszthat szét iparági rendezvényeken.

A közösségi médiafigyelő eszközök segítségével figyelemmel kísérheti a közösségi média csatornákat, hogy megemlítik-e termékét vagy vállalatát, felmérheti a közvéleményt, és gyorsan reagálhat az elismerő szavakra és aggályokra.

Bónusz: Használja a ClickUp közösségi média sablonjait online kampányai egyszerűsítéséhez. A közösségi médiában erőteljesen jelen lévő márkák marketingcsapatai imádni fogják a ClickUp közösségi média stratégiai munkafolyamat-sablont, amellyel tartalmakat ütemezhetnek és teljesítménymutatókat elemezhetnek.

Használja a ClickUp testreszabható közösségi média stratégiai munkafolyamat-sablonját a közösségi médiával kapcsolatos fontos feladatok megtervezéséhez és elvégzéséhez.

A CRM szoftver olyan központként működik, ahol az összegyűjtött ügyféladatokat tárolhatja és kezelheti, többek között:

Kapcsolattartási adatok

Vásárlási előzmények

Felhasználói visszajelzések

Panaszok

Az ügyfélfelmérés komplex és kollektív feladat. Koordinálja a termék- és marketingcsapatok összes feladatait projektmenedzsment szoftver segítségével. Az ilyen eszközök segítik a felmérési munkafolyamatok racionalizálását, a határidők betartását és a haladás nyomon követését.

ClickUp: egy eszköz, amely mindet felváltja

Használja a ClickUp alkalmazást az ügyfélfelmérési gyakorlatok megtervezéséhez és az összes ismeret egy helyen történő rendszerezéséhez.

Ahelyett, hogy ezek között az alkalmazások és eszközök között váltogatna, miért nem használja a ClickUp-ot? Ez egy ingyenes és sokoldalú munkamegoldás projekt- és termékmenedzserek számára egyaránt!

A ClickUp segítséget nyújthat a termékmenedzsmentben és az ügyfélfelmérésben a termék életciklusának egészében – a kezdeti ötletelési fázistól a piacra dobás utánig. 🌸

Használja a ClickUp Tasks alkalmazást a kutatási és marketingosztályok munkájának tervezéséhez és koordinálásához. A ClickUp számos beépített kommunikációs eszközt is kínál, például a Chat nézetet és az @mentions funkciót, amelyek elősegítik a csapat munkamenetének egyértelmű megértését.

Több mint 15 nézet közül választhat, hogy személyre szabja munkaterületét. Például a Tábla nézet segítségével megtervezheti a felfedezési tevékenységeket a termék különböző szakaszaiban, vagy a Naptár nézet segítségével ütemezheti az egyéni ügyfélinterjúkat.

A ClickUp Forms segítségével néhány kattintással személyre szabott ügyfél-visszajelzési kérdőíveket készíthet, és azokat több csatornán is terjesztheti. Ha nem szeretne a nulláról kezdeni, használja a ClickUp számos kérdőívsablonját a kezdéshez. A ClickUp automatikusan feladatokká alakíthatja a válaszokat – figyelje őket a Táblázat nézetben, és tartsa szemmel a keresett funkciókat vagy a gyakori felhasználói problémákat.

A ClickUp Forms segítségével tökéletes kérdőíveket állíthat össze, hogy összegyűjtse az ügyfelek véleményét a termékről.

ClickUp CRM, hogy összhangban maradhasson az ügyfél-elégedettségi célokkal

A ClickUp CRM Suite segít kezelni az ügyféladatokat, az értékesítési folyamatokat és a megrendeléseket, valamint szorosabb ügyfélkapcsolatokat ápolni.

Először is, a ClickUp Docs segítségével rendszerezheti az összes ügyféladatot és termékstratégiát. A platform mesterséges intelligenciával működő asszisztensének, a ClickUp Brain-nek köszönhetően gyorsan létrehozhatja és finomíthatja az ügyfélprofilokat. Használja a kész kérdéseket, hogy a szerszám generáljon:

Ideális felhasználói személyiségek

Kutatási tanulmányok

Felhasználói történetek

Termékfelfedező kérdések

Tartalmi összefoglalók

Az eszközzel brainstormingot is végezhet, és termékoptimalizálási ötleteket generálhat! 💡

A ClickUp AI időt és energiát takaríthat meg Önnek azzal, hogy helyette generál ügyfélprofilokat, termékigényeket és egyéb dokumentumokat.

Szüksége van a felhasználói utazások vizualizálására a csapatával? A ClickUp Whiteboards segítségével könnyen használható, drag-and-drop felületen térképezheti fel az ügyfelek utazásait. Használja ezt a funkciót a csapatvezetőkkel, hogy proaktív módon azonosítsák a szűk keresztmetszeteket és kidolgozzák a fejlesztési stratégiákat.

Készíts vonzó ügyfélút-térképeket, és tervezd meg a következő lépéseket csapattársaiddal a ClickUp Whiteboards segítségével.

Beállíthat termékbevezetési célokat is, és nyomon követheti azokat egy egyedi ClickUp Dashboardon – több mint 50 kártyával áttekintheti az összes ügyfél- és termékmutatót.

Készítse el ideális ClickUp Dashboardját, és kövesse nyomon a haladást, a teljesítményt és az ügyfélelemzéseket egy pillanat alatt.

A ClickUp legnagyobb előnye, hogy több mint 1000 eszközzel integrálható, beleértve az e-mail szolgáltatókat és a tárgyalási szoftvereket is, így minden alkalmazásod egy helyen elérhető.

A vevői felmérés szabályai és tilosai

Kövesse az alábbi tippeket, hogy a lehető legtöbbet hozza ki ügyfélfelmérési erőfeszítéseiből.

TEGYÉL: Készítsd elő és dokumentáld mindent

Legyen világos célja, amikor kapcsolatba lép az ügyfelekkel, hogy minél többet megtudjon róluk. Gondosan állítsa össze a kérdések listáját, és tartsa be azt, hogy ne pazarolja az ügyfelek idejét. ⌚

A beszélgetés során jegyezzen fel minden releváns megfigyelést. Gondosan rendszerezze az információkat, hogy később könnyen hozzáférhessen azokhoz.

TEGYÉL: Legyen barátságos beszélgetés

Legyen barátságos, amikor személyesen interjúztatja az ügyfeleket. Mosolyogjon, és oldja meg a kezdeti feszültséget egy kis csevegéssel. Bár konkrét szándékkal vág bele a beszélgetésbe, az ügyfélnek nem szabad úgy éreznie, mintha kihallgatnák. Így a potenciális ügyfél hajlandóbb lesz megnyílni és értékes információkat megosztani. 🤝

NE: Féljen az elutasítástól

Fájdalmas hallani a termékötletéről szóló negatív véleményeket, de figyelmesen hallgassa meg az ügyfelek panaszait, amikor problémáikról beszélnek.

Gondoljon rá így: ha tévesek voltak a feltételezései, jobb, ha ezt a hírt a korai szakaszban hallja, amikor még nem fektetett jelentős időt, pénzt és energiát a termék fejlesztésébe és marketingkampányába.

NE: Ne fedj fel túl sokat a beszélgetés során

Ne árulja el túl sokat az interjú céljáról. Például: Termékmenedzsereink az Ön válaszait felhasználva új alkalmazást fognak kifejleszteni.

A túl sok információ terhet jelenthet az ügyfél számára, aki kényelmetlenül érezheti magát, és nem hajlandó megosztani őszinte véleményét.

Gyorsított ügyfél- és termékfelfedezés a ClickUp segítségével

Az ügyfélfelmérés elengedhetetlen lépés a termékek fejlesztése és optimalizálása során. Ha döntéseit bizonyítékok támasztják alá, akkor nagyobb eséllyel lesz sikeres a terméke és vállalkozása. 🌟

Az olyan eszközökkel, mint a ClickUp, az ügyfélfelmérés nemcsak eredményes, hanem egyszerűsített is lehet. Szerezze be még ma az ingyenes megoldást, és kezdje el azonnal feltárni az ügyfelekről szóló információkat.