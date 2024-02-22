Hogyan fejlesszünk egy digitális marketing ügynökséget: lépésről lépésre

Íme az a millió dolláros kérdés, amely vég nélkül foglalkoztatja a digitális marketinggel foglalkozó vállalkozók gondolatait:

„Hogyan lehet fejleszteni egy digitális marketing ügynökséget?”, de a kérdés nem teljes.

Ehelyett azt kellene megkérdezniük: „Hogyan lehet egy digitális marketing ügynökséget úgy fejleszteni, hogy nyereséges legyen és az ügyfelek álljanak az első helyen?”

A válasz a digitális marketing stratégiájában rejlik.

Kérdezze meg magától:

Az Ön marketingtermékei valóban érdeklik az embereket?

Termékeket vagy márka történeteket árul?

Van egyértelműen meghatározott stratégiája?

Tehát, ha kíváncsi arra, hogyan növelheti és bővítheti ügynökségét hatékonyan, maradjon velünk!

A digitális ügynökségek növekedésének megértése

A digitális hirdetésekre fordított kiadások várhatóan növekedni fognak 2024-ben. Ráadásul az ügynökségek tulajdonosai úgy vélik, hogy a keresőmotor-optimalizálás, a tartalommarketing és a digitális marketingcsatornák fogják a legnagyobb hozamot hozni 2024-ben.

Egyéb digitális marketing trendek, amelyek 2024-ben dominálni fognak

Az Instagram Threads, Meta Threads és Blueskyhoz hasonló közösségi média platformok népszerűsége növekedni fog.

A marketingeseknek az elkötelezettségi arányok növelésére kell összpontosítaniuk – ez az új mutató a megtartási arány mérésére.

A LinkedIn mára 1 milliárd taggal rendelkezik, ami kiváló platformot biztosít az organikus lead generáláshoz.

A fizetett közösségi média hirdetéseket, különösen a LinkedIn-en, a videomarketing dominálja.

Ha tehát digitális marketing ügynökségének bővítésén gondolkodik, most van a legjobb alkalom rá.

Az Ön kényelme érdekében a digitális marketing stratégiákat négy szegmensbe soroltuk:

Javítsd ügynökséged marketingjét és értékesítését

Csökkentse az ügyfélelvándorlást

Növelje marketingügynöksége teljesítményét

Fejleszd digitális marketing szolgáltatásait!

Stratégiák a belső marketing és értékesítés fejlesztéséhez

Kezdjük az alapokkal, és nézzük meg, hogyan javíthatja belső marketingjét és értékesítését.

Fejleszd belső csapatod képességeit

Akár reklámügynökséget vezet, akár digitális szolgáltatásokkal foglalkozik, csapatának naprakésznek kell lennie a legújabb iparági trendekkel kapcsolatban.

Integrálja az alkalmazottak képzését üzleti modelljébe – legyen szó virtuális eseményekről, közösségi média csoportokról vagy akár digitális marketing ügynöksége weboldaláról.

Használjon projektmenedzsment szoftvert marketingügynöksége növekedéséhez

Hogyan néz ki a projektidő-nyomon követés a ClickUp-ban?

Hozzáadott értéket kell teremtenie ügyfelei üzleti tevékenységéhez, hogy növelje sikeres ügyfelei számát.

És mi a legjobb módja ennek elérésére?

Kezdje azzal, hogy racionalizálja belső folyamatait, hogy a csapat a kapcsolatok építésére koncentrálhasson, ahelyett, hogy tűzoltó módba kapcsolna.

Itt jön jól a projektmenedzsment eszköz, amely praktikus segédeszközként szolgál a csapatok számára, összehangolva a feladatokat, projekteket, embereket és elvárásokat.

Mutassa be munkáját hiteles digitális marketingügynökségként

A marketingügynökségeknek jártasnak kell lenniük a meglévő ügyfeleik promóciójában.

Ugyanakkor arra is koncentrálniuk kell, hogy bemutassák digitális marketing ügynökségük képességeit.

Tehát, népszerűsítse ügynöksége weboldalát különböző csatornákon és platformokon, hogy gyorsan több ügyfelet szerezzen.

Végezzen ellenőrzést ügynöksége weboldalán

Szeretnéd megmutatni a világnak, mire vagy képes?

Hagyja, hogy webtervezője a weboldalon található ragyogó tervekkel mutassa meg hatalmas tehetségét a potenciális ügyfeleknek és más ügynökségeknek.

Végezzen SEO-auditot a jelenlegi weboldalának tervezéséről, és legyen saját esettanulmánya a keresőmotorok szemében.

Fektessen be fizetett hirdetésekbe és közösségi média marketingbe

A folyamatos közösségi média jelenlét fenntartása és kiegészítése kattintásalapú fizetési kampányokkal lehetővé teszi, hogy marketingügynökségét különböző organikus vagy fizetett csatornákon népszerűsítse.

Mivel különböző típusú célközönségek kapcsolódnak a márkádhoz, sokkal könnyebbé válik a hatóköröd diverzifikálása és az eladások növelése.

Íme néhány tipp a közösségi média marketing hatékony kihasználásához:

Mutassa meg szakértelmét azáltal, hogy megosztja betekintéseit, szakértők által összeállított blogokat, ingyenes webináriumokat, valamint élő közvetítéseket, hogy bemutassa márkáját a potenciális ügyfeleknek.

Válaszoljon minden kommentre, említésre és kérdésre a közösségi médiában, különben kockáztatja, hogy a dühös ügyfelek nem reagálónak bélyegzik.

Használjon többféle közösségi média csatornát, hogy a változatos demográfiai csoportok igényeit kielégíthesse.

Rendszeresen tegyen közzé bejegyzéseket és ossza meg sikertörténeteit, hogy elnyerje követői bizalmát.

Stratégiák az ügyfélvesztés csökkentésére és az ügynökség növekedésének elősegítésére

Használja ezeket a tippeket visszajelzésként, hogy csökkentse azoknak az ügyfeleknek a számát, akik már nem vesznek részt a marketingügynökségének tevékenységében, és alakítsa digitális marketingügynökségét vezető mágnessé:

1. Tekintse át újra tartalmi stratégiáját

A tartalommarketing világában egy tartalmas blog jelentősen befolyásolja a sikert.

Használja a blogbejegyzést vállalkozásának népszerűsítésére, a közönség oktatására és új ügyfelek vonzására.

Kövesse ezeket a tippeket, hogy tartalomkészítési erőfeszítései sikeresek legyenek:

Tegyen közzé releváns, eredeti és informatív tartalmakat, amelyek hozzáadott értéket jelentenek az olvasók számára.

Hangsúlyozza tudását, és gondoskodjon arról, hogy cikkei alaposan kutatottak legyenek.

Adjon hozzá izgalmas vizuális elemeket, például infográfikákat, illusztrációkat, képeket stb.

Használjon videókat a figyelem felkeltésére és a történetmesélés elemeinek hozzáadására.

Készítsen havi tartalomnaptárat, és tartsa be azt!

Hogyan néz ki egy tartalomnaptár a ClickUp Naptár nézetben?

Integrálja a webináriumokat, podcastokat stb., és kísérletezzen a tartalom formátumával.

Népszerűsítse tartalmát hírlevelében, közösségi média fiókjaiban, fizetett hirdetésekben stb.

Írjon és osszon meg ingyenes e-könyveket és útmutatókat, amelyek hatékonyan vonzzák az érdeklődőket.

Kövesse nyomon tartalmának teljesítményét olyan eszközökkel, mint a Google Analytics.

Ha ügyfélkörében lemorzsolódás tapasztalható, itt az ideje, hogy kihasználja az írott szó erejét, és új ügyfelek számára is kiemelje szakértelmét.

Használjon nem hagyományos platformokat, mint a Reddit, a Quora és a LinkedIn, hogy megszilárdítsa digitális marketing ügynöksége tekintélyét.

2. Meríts inspirációt más kreatív ügynökségektől

Ha úgy érzed, hogy az inspiráló lead magnet ötletek kútja kiszáradt, keress inspirációt más sikeres ügynökségektől.

Tanulmányozza a közösségi média kampányaikat, készítse el házi feladatát a potenciális ügyfelek megszerzésére irányuló stratégiájukról, és fokozza e-mail marketing tevékenységét a potenciális ügyfelek ápolásával, magas színvonalú, célzott tartalmak segítségével.

További tippek az e-mail marketing kampányának fejlesztéséhez:

A ClickUp Brain által írt értékesítési e-mail üzenet

Vezesse ügyfeleit az értékesítési csatornán keresztül úgy, hogy rendszeresen e-maileket küld nekik a legújabb akciókról, termékbevezetésekről, ajánlatokról és egyebekről.

Építs ki jó kapcsolatot a meglévő ügyfelekkel folyamatos kapcsolattartás, hírlevél-sorozatok stb. segítségével.

Ösztönözze olvasóit a kívánt cselekvésre – legyen az vásárlás, hírlevélre való feliratkozás vagy termékbemutatóra való regisztráció.

Szegmentálja ügyfeleit konkrét viselkedés, érdeklődés, igények stb. alapján.

3. Mutassa meg sikereit az új ügyfeleknek

Ahhoz, hogy új ügyfelek bizalmát elnyerje, kérje meg hűséges ügyfeleit, hogy osszák meg véleményüket – kérje meg őket, hogy tegyenek közzé őszinte értékeléseket, videós ajánlásokat, és népszerűsítsék digitális marketing ügynökségét szájpropagandával.

4. Dolgozzon ki keresőmotor-optimalizálási stratégiát

Webhelye jól szerepel a helyi keresőmotorokban?

Ha nem, akkor lemaradhat egy magas ROI-vel rendelkező potenciális ügyfélkörről.

Módosítsd Google My Business-bejegyzésedet, gyűjts hiteles, felhasználók által generált tartalmakat és véleményeket, és optimalizáld webhelyedet a helyi kulcsszavakhoz.

5. Fektessen be az ügyfél-visszajelzésekbe és az elégedettségi felmérésekbe.

Képezze ki csapatát, hogy rendszeresen gyűjtsön visszajelzéseket a meglévő ügyfelektől, hogy megértse elégedettségi szintjüket, problémáikat és a fejlesztésre szoruló területeket.

Használja ezt a visszajelzést, hogy megalapozott döntéseket hozzon szolgáltatásairól, és kezelje azokat a problémákat, amelyek hozzájárulhatnak az ügyfelek elvándorlásához.

Ezenkívül végezzen ügyfél-elégedettségi felmérést, amely segít felmérni az ügyfelek általános hangulatát és azonosítani azokat a trendeket, amelyek pozitívan befolyásolhatják ügynöksége növekedését.

6. Összpontosítson az ügyfélmegtartási stratégiákra

Bár az új ügyfelek megnyerése rendkívül fontos, ne feledkezzen meg a meglévő ügyfelek megtartásának fontosságáról sem.

Vezessen be ügyfélmegtartási stratégiákat, például hűségprogramokat, személyre szabott kommunikációt, exkluzív ajánlatokat és proaktív ügyfélszolgálatot, hogy ügyfelei elkötelezettségét és elégedettségét fenntartsa.

A meglévő ügyfelekkel való szoros kapcsolatok kiépítése hosszú távú lojalitáshoz és pozitív szájreklámhoz vezet, ami felbecsülhetetlen értékű az ügynökség növekedése szempontjából.

Stratégiák a digitális ügynökség csapatának fejlesztéséhez

Szeretné hatékonyságát és termelékenységét növelni digitális marketing ügynökségében anélkül, hogy az ügynökség növekedését veszélyeztetné?

A ClickUp projektmenedzsment szoftver a marketing csapatod mellett áll.

Ez az eszköz robusztus funkciókat kínál az ügynökség erőforrásainak, feladataiknak, csapataiknak és munkatársaiknak a kezeléséhez.

Nézzünk egy kicsit mélyebbre!

Használja a ClickUp Tasks alkalmazást a csapata munkájának racionalizálásához

A ClickUp Tasks nem engedélyezi a csapatodban a második gondolatok felmerülését – még akkor sem, ha a csapatban fluktuáció van, vagy a munka mennyisége növekszik.

Akár a tartalommarketing, akár az ügyfelek bevonási folyamata igényli a figyelmét, állítson be feladatprioritásokat minden elképzelhető felhasználási esetre, és tájékoztassa csapatát arról, ki milyen feladaton dolgozik.

A feladatok prioritásának beállítása a ClickUp 3. 0 segítségével olyan egyszerű, mint egy gombnyomás

A ClickUp Tasks segítségével egyszerre tekintheted meg a határidőket, ellenőrzőlistákat, függőségeket, megjegyzéseket és a feladatokra fordított időt – ez elengedhetetlen funkció a növekvő csapatok számára.

Ráadásul a felhasználói felület egyszerűen használható és könnyebben érthető.

Válasszon a számos automatizálási lehetőség közül a hatékonyság javítása érdekében

A ClickUp ügynökségkezelő szoftvere révén a legjobbakat kínálja mindkét területről: a projektmenedzsmentből és a marketingből.

A ClickUp digitális marketing alkalmazásai minden méretű és terjedelmű marketingügynökség számára megéri a befektetést.

Ha pedig egy speciálisabb eszközt keres a tartalommarketinghez, akkor érdemes megfontolnia a ClickUp tartalommarketing szoftverét vagy a népszerű ClickUp Brain funkciót, amelynek segítségével perceken belül kiváló minőségű tartalmakat hozhat létre.

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást, hogy blogbejegyzést készítsen bármilyen témáról

Használja a Gantt-diagram nézetet vizuális előnyökhöz

Szeretné nyomon követni és megtervezni a funkciók közötti csapatok projektjeit?

Próbáld ki a ClickUp Gantt-diagram nézetet, és kezelj olyan projektinformációkat, amelyeket mindenki megért.

Tegyük fel, hogy termékfejlesztő csapatod feladata egy ügyfél számára készített alkalmazás fejlesztése.

Így fog kinézni a feladatainak sorrendje egy Gantt-diagramon.

Példa a ClickUp Gantt-diagramra egy alkalmazáson dolgozó termékcsapat esetében

Kövesse nyomon az előrehaladást és elemezze a teljesítményt a ClickUp jelentéskészítő funkcióival

Hozzon létre egy KPI-dashboardot a ClickUp-ban, és valós idejű marketingjelentésekkel elemezze csapata teljesítményét

A sikeres ügyfelek nem csupán a lájkolásokon és kommenteken alapulnak.

Ezeket a marketingjelentésekből kivont valós adatokra alapozzuk, amelyek mélyebb betekintést nyújtanak csapatának teljesítményébe.

A ClickUp jelentéskészítő funkciója testreszabható irányítópultokkal rendelkezik, amelyek átfogó képet nyújtanak a munkádról.

A ClickUp Dashboardon megtekintheti a megtekintésekhez tartozó hibákat és az állapotokhoz tartozó feladatokat

Stratégiák a szolgáltatáskínálat bővítéséhez

Ügynökségtulajdonosként tudnia kell, hogy a digitális marketing szolgáltatások fejlesztése azzal kezdődik, hogy megtanulja, hogyan növelheti marketingügynöksége termelékenységét.

A másik, ugyanolyan fontos feladat az, hogy több ügyfelet szerezzen és ügyfélkapcsolatokat építsen ki – ez a ügyfélsiker-szoftverek specialitása .

Szeretné, ha csapata és potenciális ügyfelei is elégedettek lennének.

Tehát fektesse be idejét okosan olyan robusztus projektmenedzsment folyamatok kiépítésébe, amelyek növekedési stratégiáját ügyfél- és alkalmazottközpontúvá teszik.

Íme négy bevált legjobb gyakorlat, amelyet érdemes beépíteni marketingügynöksége kultúrájába.

Határozza meg, melyik piaci résszel szeretne foglalkozni

Ismerd meg célközönséged igényeit, és összpontosíts az adott iparág trendjeire, megtalálva a kettő közötti középútat.

Például érdemes lehet a kulcsszó-kutatásra vagy a webfejlesztésre specializálódni.

Mi az Ön egyedi értékesítési ajánlata (USP)?

A lényeg, hogy megértsd, mi különböztet meg más ügynökségektől: te kezeled az ügyfeled üzletét.

A belső csapatának és a belső folyamatoknak teljes mértékben tükrözniük kell az Ön USP-jét.

Hozzon létre egy ügyfélközpontú gondolkodásmóddal rendelkező, képzett csapatot

A marketingügynökségek sikere a tehetséges munkatársak minőségén múlik.

Tehát összpontosítson arra, hogy megtalálja és megtartsa a legjobb tehetségeket, hogy előnyt szerezzen a versenytársakkal szemben.

Kössön stratégiai partnerségeket

Néha nem kell egy embernek mindent egyedül csinálnia, ha a munka kihívást jelent.

Segít kihasználni harmadik fél ügynökségek, projektmenedzsment eszközök és egyéb eszközök segítségét a munka felgyorsításához.

Építsen stratégiai partnerségeket a technológiával, a folyamatokkal és az emberekkel, hogy ügynöksége visszatérjen a siker útjára.

Az ajánlatod javításához szükséges lépések ügynökségtulajdonosonként eltérőek lehetnek. Minden attól függ, hogy hogyan szeretnéd, hogy ügyfeleid és potenciális alkalmazottaid lássák a digitális marketing ügynökségedet.

Az automatizálás növekvő szerepe a digitális ügynökségek bővítésében

Digitális marketing ügynökséget indítani könnyű, de működtetni nehéz.

A meglévő ügyfelek kiszolgálása egyszerű, de az új ügyfelek igényeinek kielégítése nehéz feladat.

Néhány ötletet könnyű kicsikarni a csapatból, de emlékezetes digitális marketingkampányokat létrehozni már kihívást jelent.

Ha a spektrum második felébe szeretne belépni, szerezzen be egy marketingügynökségi szoftvert, például a ClickUp-ot, hogy az Ön számára dolgozzon (és ne fordítva).

A ClickUp értékes forrásokat kínál, például marketing terv sablonokat, marketing ütemterv sablonokat és még sok mást, amelyek forradalmasíthatják marketing munkafolyamatainak optimalizálását.

Ne hagyja figyelmen kívül ügynöksége hivatását – hagyja, hogy a ClickUp segítse Önt a jó hír terjesztésében digitális ügynökségi hálózatán belül, és építsen fel egy sikeres, innovatív ügynökséget.

Gyakori kérdések

1. Hogyan vonzhatnak több potenciális ügyfelet a digitális ügynökségek?

A sikeres digitális marketing ügynökségek tudják, hogy nincs olyan „egységes” megközelítés, amely minden potenciális ügyfél megszerzésére alkalmas. Ezért a potenciális ügyfelek megszerzésére irányuló erőfeszítéseidnek a következőkre kell összpontosulniuk:

Célközönséged és szokásaik, kedvenceik stb.

Kapcsolatok építése potenciális ügyfelekkel

Ajánlóprogram létrehozása

Növelje jelenlétét a közösségi médiában

E-mail marketing és hideg megkeresés

2. Mely stratégiák a leghatékonyabbak egy digitális ügynökség fejlesztéséhez?

Digitális marketing üzletágának fejlesztéséhez kövesse az alábbi sikeres stratégiákat az ügyfélszerzéshez:

Végezze reklámtevékenységét stratégiai közösségi média menedzsment taktikák alkalmazásával, bemutatkozó előadások tartásával networking eseményeken, iparági és virtuális rendezvényeken való részvétellel, valamint podcast-házigazdákkal való kapcsolatfelvétellel, hogy megossza szakértelmét.

stratégiai közösségi média menedzsment taktikák

Pitch-ek benyújtása networking eseményeken

ipari rendezvényeken és virtuális eseményeken való részvétel

Vegye fel a kapcsolatot podcast-műsorvezetőkkel, hogy megossza velük szakértelmét!

Találj egy rést a digitális marketingben – tartalommarketing, közösségi médiamarketing, SEO stb.

Végezzen alapos kutatást a digitális marketing iparágban zajló folyamatokról.

Vegyen fel képzett marketing szakembereket, akik elszámoltathatók és felelősségteljesek.

Rendszeres időközönként tartson vállalati marketingképzéseket alkalmazottai számára.

stratégiai közösségi média menedzsment taktikák

Pitch-ek benyújtása networking eseményeken

ipari rendezvényeken és virtuális eseményeken való részvétel

Vegye fel a kapcsolatot podcast-műsorvezetőkkel, hogy megossza velük szakértelmét!

Amíg stratégiai partnerségeket építesz, addig nincs gond.

3. Hogyan segíti a ClickUp a digitális ügynökségek növekedését?

A projektmenedzsment az a hajtóerő, amely egy ügynökség sikerét biztosítja, különösen a dinamikus digitális marketing világában, ahol minden pillanat alatt változhat.

Próbálja ki a ClickUp digitális marketingügynökség projektmenedzsment szoftvert, amellyel komplex projekteket kezelhető feladatokra bont, felelősségeket oszt ki és valós időben követhet nyomon.