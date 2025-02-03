A 10 legjobb projektmenedzsment szoftver reklámügynökségek számára 2025-ben

Minden ügynökségi marketingcsapat számára alapvető tény, hogy az ügyfelekkel való együttműködés folyamatos multitaskingot jelent. Akár projekttervezésről, a projekt előrehaladásának méréséről, akár az ügyfelek igényeinek a kreatív csapatok munkájához való igazításáról van szó, a projektmenedzsment szoftver fontos szempont.

A megfelelő projektmenedzsment eszköz segít kreatív és stratégiai marketingügynökségének a sikerben. A legjobb esetben a szoftver együttműködési eszközzé válik (vagy legalábbis integrálódik) mind a belső kreatív csapatok, mind az ügyfelek számára.

Ehhez meg kell találnia a megfelelő projektmenedzsment megoldást.

Ez az útmutató mindent tartalmaz, amit tudnia kell a legjobb marketing projektmenedzsment szoftverekről, amelyek marketing ügynökségek számára elérhetők a munkafolyamatok optimalizálása, az ügyfelek elégedettségének fenntartása és a feladatok elvégzése érdekében.

Mi az a projektmenedzsment eszköz reklámügynökségek számára?

Az ügynökségi projektmenedzsment szoftverek központosított rendszert biztosítanak az ügyfélprojektek kezeléséhez. Ez magában foglalhatja a különböző kezdeményezések projektcéljainak áttekintését vagy a munkafolyamatok optimalizálását a kezdeményezések megvalósítása érdekében.

A projektmenedzsment eszközök széles körű funkciókat kínálnak, és elengedhetetlen részét képezik a marketingügynökségek szoftvereszközeinek. Ezek a funkciók a következők:

Feladatkezelés a kreatív csapat tagjai számára, hogy nyomon követhessék a teendőik listáját, és a feladatokat a határidőre és a specifikációknak megfelelően elvégezhessék.

Csapatmunka funkciók, amelyek az egyéni feladatokat a hozzájuk kapcsolódó, összetettebb projektekbe emelik

Projekt szintű elemzések, amelyek nyomon követik az ügyfél kezdeményezésének előrehaladását, és átfogóbb képet adnak az ügyfél számára végzett összes munkáról.

Munkafolyamat-automatizálás és -kezelés a marketing- vagy kreatív ügynökség munkájának előmozdításához

Erőforrás-kezelés, hogy kreatív csapata és ügyfelei időt és erőforrásaikat produktívan használják fel.

Ennek eredményeként a legjobb ügynökségkezelő szoftvermegoldások egy része a projekt- és feladatkezelésre összpontosít.

Ezeknek a kulcsfontosságú funkcióknak köszönhetően a projektmenedzsment rendszerek lényegében irányítják a marketingügynökségek és kreatív ügynökségek napi és stratégiai munkáját.

Mit kell keresnie egy reklámügynökség projektmenedzsment szoftverében?

Bármely rendszer, amelyet marketingprojekteinek nyomon követésére és kezelésére fontolgat, tartalmaznia kell az alapvető projektmenedzsment funkciókat, például a feladatok kiosztásának, nyomon követésének és kezelésének lehetőségét. A legjobb ügynökségi projektmenedzsment szoftverek azonban a következő kulcsfontosságú funkciókkal rendelkeznek:

Könnyű használat: A könnyen használható felület elengedhetetlen a marketingcsapatok és az ügyfelek bevonása szempontjából.

Testreszabható projektsablonok: A projektsablonok, például A projektsablonok, például a projektmenedzsment és a reklámkampányok , segítségével gyorsan elindíthat új kezdeményezéseket.

Kampánykezelési funkciók: A projektmenedzserek értékelni fogják a A projektmenedzserek értékelni fogják a marketingkampány-kezelés javításának lehetőségét.

Testreszabható munkafolyamatok: A testreszabható munkafolyamatok, beleértve A testreszabható munkafolyamatok, beleértve a tartalomkészítési munkafolyamatokat és a mindennapi feladatkezelést, növelhetik a hatékonyságot és időt takaríthatnak meg.

Skálázhatóság: Ahogy ügynöksége folyamatosan növekszik, projektmenedzsment szoftverének is képesnek kell lennie arra, hogy ezzel együtt növekedjen, hogy több munkát, több ügyfelet és nagyobb marketingcsapatokat tudjon kezelni.

Ügyfél-visszajelzések integrálása: A projektmenedzsment alkalmazásoknak nemcsak a belső együttműködést kell megkönnyíteniük, hanem (egyszerűbb módon) az ügyfelekkel való együttműködést is.

Csapatmunka funkciók: A fájlmegosztás, a közvetlen csevegés és az üzenetküldés funkciók javíthatják a csapat termelékenységét.

Időkövetés: A megfelelő időkövetési funkció segítségével pontosan számlázhatja ki az ügyfeleknek a kreatív projekteket, javítva ezzel az erőforrás-tervezést és a költségvetés-kezelést.

Projektelemzés: Keressen olyan projektmenedzsment platformot, amely lehetővé teszi a projekt előrehaladásának nyomon követését és a hatékonyság azonosítását.

Az alábbi lista a legjobb kreatív projektmenedzsment szoftverekből áll, amelyek segítségével több projektet is egyszerre kezelhet, miközben egyszerűsítheti a folyamatokat és növelheti üzleti eredményeit.

A ClickUp különböző projektnézeteket, feladatkezelő eszközöket és automatizálási funkciókat kínál, hogy a projektmenedzsment könnyebb legyen, mint valaha.

A projektmenedzsment csapatok imádják a ClickUp-ot a platform testreszabhatósága és rugalmassága miatt. A ClickUp Docs segítségével maximalizálhatja erőforrás-gazdálkodását az időkövetés révén, javíthatja a fájlmegosztást, és Gantt-diagramok segítségével javíthatja projektjeinek ütemtervét.

A ClickUp segítségével optimalizálhatja marketingprojektje minden részét, beleértve az alapvető feladatkezelést és a teendőlistákat, a komplex reklámkampányokat és a sokrétű ügyfélkapcsolatokat.

A ClickUp legjobb funkciói

A projektek holisztikus nyomon követését lehetővé tevő irányítópultok megkönnyítik a több projekt kezelésének folyamatát.

Fejlett időkövetés, amely segít a becslések elkészítésében és a munkádnak a kapacitásokhoz és az ügyfelek elvárásaihoz való igazításában.

Testreszabható projektsablonok, például ügynökségkezelési sablonok , amelyek segítenek nyomon követni és optimalizálni az ügyfél- és projektfolyamat minden lépését.

Fejlett nézetek, beleértve a Kanban táblákat, Gantt-diagramokat és naptárakat, amelyek segítségével hatékonyabban követheti nyomon a munkát és a projekt ütemtervét.

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók megjegyezték, hogy a kulcsfontosságú funkciók hosszú listája megnehezítheti a bevezetést azoknak a felhasználóknak, akik nem ismerik a projektmenedzsment eszközöket.

Az ingyenes csomagot használók nem vehetik igénybe a platform néhány fejlett projektmenedzsment funkcióját.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Unlimited: 7 dollár/hó/felhasználó

Üzleti: 12 dollár/hó/felhasználó

Vállalati: árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp AI : Minden fizetős csomagban megvásárolható, havi 5 dollár áron munkatér-tagok és belső vendégek számára.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (8900+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3800 értékelés)

2. Monday

Via Monday

Kockázatosnak tűnhet, hogy ezt a webalapú projektmenedzsment rendszert a kreatívok legkevésbé kedvelt napja után nevezték el. De ha egyszer belemélyed, a Monday egy hatékony rendszer a projekttervezéshez, a marketingprojektek kezeléséhez és a csapatok közötti együttműködéshez, amely segít a marketingcsapatoknak ügyfélkapcsolataik és munkájuk kezelésében.

A Monday legjobb funkciói

Kiterjedt feladatkezelési funkciók, beleértve a feladatok függőségét és automatizálását, hogy a komplex munkák is haladjanak.

Felhasználói jogosultsági struktúra, amely bizalmas ügyféladatokat titokban tart anélkül, hogy a csapat együttműködését veszélyeztetné.

A projektekhez kapcsolódó költségkövetés, ami megkönnyíti a kreatív ügynökségek erőforrás-tervezését.

Fájlmegosztási lehetőségek a Slack, Outlook és más termelékenységi eszközökkel való integráció révén

A Monday korlátai

A munkafolyamatok elrendezése néha zavaros lehet, ami megnehezíti a projektek nyomon követését és a feladatok kezelését, különösen az új felhasználók számára.

Korlátozott mesterséges intelligencia (AI) képességek, akár a legfontosabb funkciókban, akár az integrációk révén

Monday árak

Ingyenes

Alap: 8 dollár/hó/felhasználó

Alapcsomag: 10 USD/hó/felhasználó

Pro: 19 dollár havonta felhasználónként

Vállalati: árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Hétfői értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8600 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4200 értékelés)

3. Jira

Via Jira

A Jira alapvetően egy szoftverfejlesztő eszköz, ezért főbb funkciói és erőforrás-tervezési képességei e fejlesztési folyamat köré épülnek. De ez egy kiváló eszköz, ha kreatív ügynöksége egy új alkalmazás vagy weboldal fejlesztését szeretné nyomon követni.

A Jira legjobb funkciói

Felhasználóbarát felhasználói felület (UI), amely megkönnyíti a projektek nyomon követését és optimalizálását

Intuitív Kanban táblák, sablonokkal kiegészítve, a fejlesztési tervek gyors elkészítéséhez és a megfelelő feladatok kiosztásához.

Kiterjedt integrációk a listán szereplő legtöbb ügynökségi projektmenedzsment szoftverrel a fejlesztésen túli projektek kezeléséhez.

Integrált csapatmunkát támogató funkciók, amelyek valós idejű csevegést, fájlmegosztást és csoportos üzenetküldést tesznek lehetővé.

A Jira korlátai

Ez nem egy átfogó projektmenedzsment eszköz bármilyen ügynökségi munkához, a szoftverfejlesztésen túl.

A jogosultsági struktúrák túlságosan bonyolultak lehetnek, ami megnehezíti a kisebb csapatok számára a projektek kezelését.

Jira árak

Ingyenes

Alapcsomag: 7,75 USD/hó/felhasználó

Prémium: 15,25 USD/hó/felhasználó

Vállalati: árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Jira értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 5500 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)

4. Csapatmunka

Via Teamwork

A név egyszerű együttműködési eszközt sugallhat, de a Teamwork ennél sokkal több. Ügynökségi projektmenedzsment szoftvere több ügyfél munkáját kezeli, így nem csak a feladatkezelésről van szó. A Teamwork egyben erőforrás-kezelő szoftver is, mivel képes pénzügyi jelentéseket készíteni, és akár ingyenes vendégfiókokat is létrehozni az ügyfelek számára.

A Teamwork legjobb funkciói

Új sablonok létrehozásának vagy meglévő sablonok testreszabásának lehetősége, hogy csökkentsék a több ügyféllel dolgozó projektmenedzserek redundanciáját.

Pénzügyi menedzsment funkciók, beleértve a költségvetés-tervezést, a számlázást és a jövedelmezőségi eszközöket, az erőforrás-elosztás és a tervezés maximalizálása érdekében.

Testreszabható munkafolyamatok és előre elkészített sablonok az ügyfelek bevonásának megkönnyítésére

Integráció más együttműködési és marketing szoftverekkel, például MS Teams, HubSpot és több ügyfélkapcsolat-kezelő rendszerrel (CRM).

Csapatmunka korlátai

Ha még nem léteznek integrációk, az alkalmazásprogramozási felület használata és a kapcsolatok kiépítése kihívást jelenthet.

A belső CRM-nek vannak korlátai. A legtöbb esetben az ügynökség vezetése külső szoftverekkel hatékonyabban működik.

Csapatmunka árak

Örökre ingyenes

Kezdő csomag: 5,99 USD/hó/felhasználó

Deliver: 9,99 USD/hó/felhasználó

Grow: 19,99 USD/hó/felhasználó

Méretezés: az árakról érdeklődjön kapcsolatfelvétel útján

Csapatmunka értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 800 értékelés)

5. Notion

Via Notion

A Notion, amely inkább összekapcsolt munkaterületként, mint dedikált projektmenedzsment eszközként hirdeti magát, kiválóan alkalmas az erőforrás- és dokumentumkezelés összekapcsolására a feladatkezeléssel és a projekttervezéssel. Csapatalapú megközelítést alkalmaz a projektmenedzsment folyamatában, javítva a csapat együttműködését, miközben a listán szereplő platformok legfontosabb funkcióit is kínálja.

A Notion legjobb funkciói

Integrált wikik, amelyek egyszerűsítik az erőforrások és a tudás kezelését a feladatkezelő eszköz mellett.

Csapatalapú nézetek, amelyek a marketingprojekteket funkcionális területekre osztják, miközben megőrzik a nagyobb áttekinthetőséget.

Fejlett AI-képességek, beleértve a szövegírást, a feladatok automatizálását és a brainstorming-ötleteket.

Kiterjedt integrációk más, ügynökségének esetleg szükséges eszközökkel, például a Slackkel vagy a Jirával.

A Notion korlátai

Nincs integrált időkövetési funkció, így az időalapú projektkövetéshez külső eszközre lesz szükség.

A csapatalapú nézetek egyes felhasználók számára megnehezíthetik a csapaton kívüli feladatok kiosztását.

Notion árak

Ingyenes

Plusz: 8 dollár havonta felhasználónként

Üzleti: 15 USD/hó/felhasználó

Vállalati: árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 4800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1900 értékelés)

6. Asana

Via Asana

Az Asana fejlesztői szándékosan úgy tervezték, hogy egy széles körű, webalapú projektmenedzsment eszköz legyen. Funkciói olyan sokoldalúak, hogy a kreatív ügynökségek, az IT, a mérnöki, az operatív és a stratégiai tervező csapatok ugyanazt a platformot használhatják a munkák kezelésére, a feladatok kiosztására és a hatékonyabb együttműködésre.

Az Asana legjobb funkciói

Egyedi nézetek, beleértve a Kanban táblákat, Gantt-diagramokat és ütemterveket, hogy minden szempontból áttekintse és kezelje projektjeit.

Kiterjedt tudásbázis, amely alapvető projektmenedzsment tippeket és a legfontosabb funkciók bemutatását tartalmazza.

Több csapat és munkaterület, hogy a különböző ügyfelek munkái elkülönüljenek egymástól

Telefonos és e-mailes értesítések (teljesen funkcionális mobilalkalmazással együtt), amelyek az Asanát együttműködési eszközzé alakítják, és minden marketingprojektről folyamatosan tájékoztatják az érdekelt feleket.

Az Asana korlátai

Nincs sok projektsablon, ezért kreatív ügynökségének a legtöbb preferált projektelrendezést és folyamatot a semmiből kell felépítenie.

Az Asana drága a listán szereplő többi lehetőséghez képest, különösen, hogy a fejlett projektmenedzsment funkciók többsége, például az időkövetés, csak a drágább csomagokban érhető el.

Asana árak

Alapszintű: ingyenes

Prémium: 10,99 USD/hó/felhasználó

Üzleti: 24,99 USD/hó/felhasználó

Vállalati: árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (9400+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 12 000 értékelés)

7. Trello

Via Trello

A Trello ugyan nem kifejezetten marketing projektmenedzsment szoftver, de nagyon elismert projektmenedzsment eszköz. A legfontosabb funkciók, például a testreszabható nézetek, munkafolyamatok és automatizálások kiváló kezelése miatt érdemes megfontolni a használatát.

A Trello legjobb funkciói

Trello board – egy platformspecifikus változat a klasszikus Kanban tábláról , amely az ilyen típusú projektmenedzsment szoftverekben a projektáttekintések arany standardjává vált.

Integráció a Jira-val és más platformokkal az Atlassian termelékenységi eszközök szélesebb körű csomagjában.

Butler – szabályalapú rendszer, amely automatizálja a projekt- és feladatkezelést, és megszünteti az ismétlődő feladatokat a kreatív ügynökségében.

Könnyen használható, így az új felhasználók és ügyfelek perceken belül magabiztosan elkezdhetik használni.

A Trello korlátai

Azok az ügynökségek vagy projektmenedzserek, akiknek tapasztalatuk van a kiterjedt automatizálással és függőségekkel, a feladatkezelést frusztrálónak találhatják.

A listán szereplő más eszközökhöz képest kissé korlátozott kulcsfontosságú funkciók. Például hiányzik belőle a csapatok időkövetése.

Trello árak

Ingyenes

Alapcsomag: 5 USD/hó/felhasználó

Prémium: 10 dollár havonta felhasználónként

Vállalati: 17,50 USD/hó/felhasználó

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 22 000 értékelés)

8. Wrike

Via Wrike

A legfontosabb funkciók tekintetében kevés alternatíva versenyezhet a Wrike marketing projektmenedzsment szoftverrel. Számos új funkciót talál, amelyek segítenek a feladatok elvégzésében, például az erőforrások tervezésében és elosztásában, a napi feladatok kezelésében és az ügyfelekkel való együttműködésben.

A Wrike legjobb funkciói

A feladatok keresztcímkézése biztosítja, hogy csapata munkája pontosan tükrözze a nagyobb projektmenedzsment folyamatot.

A lektorálás és jóváhagyás folyamatai valódi ügynökségi projektmenedzsment szoftverré teszik, ügyfél-visszajelzések integrálásával.

A munkafolyamat-befogadás automatizálása minden olyan marketingprojektet figyelembe vesz, amelyre ügyfeleinek szüksége van.

A fejlett időkövetésnek köszönhetően mindig tudni fogja, min dolgoznak a csapataik, és mikor érhetik el a kapacitásuk határát.

A Wrike korlátai

A rengeteg funkció megnehezítheti az új felhasználók bevonását a projektmenedzsment szoftverbe.

A nézetek rendezése, például a Gantt-diagramok, kihívást jelenthet, ami megnehezíti a projektmenedzsment áttekinthetőségét.

A Wrike árai

Ingyenes

Csapat: 9,80 USD/hó/felhasználó

Üzleti: 24,80 USD/hó/felhasználó

Vállalati: árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Pinnacle: árakért vegye fel a kapcsolatot

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (3400+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 2400 értékelés)

9. Workfront

Az Adobe-n keresztül

A Workfront, az Adobe integrált projektmenedzsment szoftvere nem állítja, hogy egyszerűvé teszi a dolgokat. Ez az egyik legösszetettebb eszköz a piacon. De ha egyszer megismeri a funkcióit, hatékony projektmenedzsment eszközzé válhat, amelyet ügynöksége is kihasználhat.

A Workfront legjobb funkciói

A Workfront Goals összehangolja ügynöksége projektmenedzsment szoftverét az ügynökség és az ügyfelek üzleti céljaival.

Az integrált jóváhagyási folyamatok és munkafolyamatok segítségével kreatív projektjeit gyorsabban és hatékonyabban juttathatja el ügyfeleihez.

A Kanban táblák és a Gantt-diagramok a Workfrontot agilis projektmenedzsment eszközzé teszik.

A testreszabható irányítópultok segítségével a projektmenedzserek áttekintést kapnak az egyes marketingprojektekről, valamint a nagyobb munkaterhelésről.

A Workfront korlátai

A projektmenedzsment szoftverben a rendezés csak esedékességi dátum szerint lehetséges, ami korlátozza a feladatok szervezésének lehetőségeit.

Egyes felhasználók szerint néha túl sokat akar, ami megnehezíti a projektmenedzsmentet néhány egyszerűbb kezdeményezés esetében.

Workfront árak

Válasszon: vegye fel a kapcsolatot az árakért

Prime: árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Ultimate: árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Workfront értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 1300 értékelés)

10. Produktív

Via Productive

A Productive nem csupán egy projektmenedzsment eszköz, hanem egy átfogó ügynökségi projektmenedzsment szoftver, amely segít átlátni és optimalizálni az ügyfélkapcsolatok minden részét. Az időkövetés, a költségvetés és az együttműködés csak néhány azok közül a funkciók közül, amelyek biztosítják helyét a listán a legjobb marketing projektmenedzsment szoftverek mellett.

A leghatékonyabb funkciók

Az ismétlődő feladatok biztosítják a munka elvégzését, amikor szükséges.

Az integrált időkövetés lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy nyomon kövessék az óráikat, ami pontosabb erőforrás-elosztást és számlázást eredményez.

Az erőforrás-tervezési nézetek lehetővé teszik ügynökségének, hogy a meglévő munkaterhelés alapján reálisan tervezze meg a munkát és az ütemtervet.

Az Insights modul fejlett elemzéseket kínál minden marketingprojekthez, valamint az ügyfelek szintjén végzett nagyobb kezdeményezésekhez és kapcsolatokhoz.

Termelékenységi korlátok

A dedikált számlázási szoftverekhez képest kevesebb számlázási funkcióval rendelkeznek.

Egyes felhasználók megjegyzik, hogy a felhasználói felület nem olyan intuitív és egyszerű, mint más ügynökségi projektmenedzsment szoftvereké.

Termelékeny árazás

Essential: 9 dollár/hó/felhasználó

Professzionális: 24 dollár/hó/felhasználó

Ultimate: árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vállalati: árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Termelékenységi értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (70+ értékelés)

Vigye ügynöksége projektmenedzsmentjét a következő szintre a ClickUp segítségével

Az összes fenti platform érvényes ügynökségi projektmenedzsment szoftver opció. De mivel csak egy nyertes lehet, az a kreatív és reklámügynökségek számára a ClickUp.

A legfontosabb funkciók, mint például a mesterséges intelligencia, a projektkövetés és más eszközökkel való integráció mellett, értékelni fogja azt is, hogy milyen egyszerűen összekapcsolhatja a feladatkezelést az erőforrás-kezeléssel, valamint a marketingcsapatok számára kínált elegáns együttműködési funkciókat. De alapvetően ez egy egyszerű, robusztus projektmenedzsment, amely megváltoztathatja az ügynökség vezetésének módját.

A ClickUp tökéletes marketingcsapatok számára, mivel korlátlan számú projektet, az erőforrás-elosztást optimalizáló időkövetési funkciókat, valamint a munkafolyamatot javító, feladatoktól függő projektek létrehozásának és nyomon követésének lehetőségét kínálja. Emellett az egyik kevés ingyenes projektmenedzsment eszköz, így kipróbálhatja az új projektmenedzsment rendszert anélkül, hogy teljes mértékben elköteleznie kellene magát mellette.

Készen áll a kezdésre? Hozzon létre még ma ingyenes ClickUp-fiókot, és győződjön meg saját maga arról, hogy ez az all-in-one megoldás hogyan segíthet hatékonyabb projektmenedzsment-munkafolyamatot létrehozni.