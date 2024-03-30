Hogyan szerkesszünk AI-tartalmat: Útmutató vonzó, magas színvonalú cikkek készítéséhez

A mesterséges intelligencia (AI) sok tartalomalkotó, marketinges és kisvállalkozás számára jelentett megmentőangyalt. Először is, villámgyorsan képes mindenféle szöveget előállítani, ami igazi áldás, ha olyan versenyképes, gyorsan változó területen dolgozik, mint a tartalommarketing.

A legtöbb esetben ez egy ideális forgatókönyv: ahelyett, hogy frusztráló kreatív blokkokkal küzdjön egy új közösségi média- vagy blogbejegyzés megírásakor, egyszerűen hátradőlhet, ellazulhat, és hagyhatja, hogy az AI-eszközök megtegyék a dolgukat. Ez azt jelenti, hogy órányi munka másodpercek alatt elvégezhető, igaz? Ne siessen annyira! 🤖

Ha ide látogatott, akkor tisztában van azzal, hogy az AI által generált tartalom nem hibátlan, és (legalábbis jelenleg) nem helyettesítheti az emberi agy kritikus érzékét. Mivel meglehetősen mechanikusan jön létre, gyakran hiányzik belőle a kreativitás, furcsa mondatszerkezete van, és akár ténybeli hibákat is tartalmazhat.

A lényeg az, hogy az AI által írt tartalom még mindig jelentős emberi szerkesztést igényel, hogy természetesen hangozzon és valóban vonzza a célközönséget.

Ebben a cikkben megmutatjuk, hogyan szerkesztheti az AI-tartalmakat, hogy azokba belevigye egyedi hangját, optimalizálja őket a SEO vagy a tartalommarketing szempontjából, és növelje azok általános vonzerejét.

AI által generált tartalom: előnyök és hátrányok

Az AI által generált tartalmakat egy AI eszköz hozza létre a választ kiváltó utasítások alapján. Ez a hatékony tartalomkészítés olyan technológiáknak köszönhető, mint a természetes nyelv generálás (NLG) és a nagy nyelvi modellek (LLM), amelyeket az AI platformok használnak a nyelvi minták elemzésére, a meglévő adatkészletekből való következtetések levonására és emberhez hasonló szövegek előállítására.

Bár az AI-alapú tartalomkészítési folyamat az emberi intelligencia szimulációjának tűnik, vannak előnyei és hátrányai is. ⚖️

Előnyök

Az AI-tartalomkészítő eszközök használatának legnyilvánvalóbb előnyei az időmegtakarítás és a termelékenység növelése. Gondoljon az AI-tartalomgenerátorokra úgy, mint személyes írási asszisztensekre – minimális bevitellel segítenek Önnek vázlatokat készíteni és tartalmat létrehozni perceken belül.

Egyéb figyelemre méltó előnyök:

Költségmegtakarítás: Sok kisvállalkozás és vállalkozó nem engedheti meg magának a csúcskategóriás tartalomcsapatokat, ezért AI-tartalomgenerátorokra kell támaszkodniuk, hogy megfelelő írásokhoz jussanak.

Tartalom elérhetősége: Az AI nem tart szünetet és nem szenved írói válságtól. A folyamatos elérhetőségnek köszönhetően mindig generálhat tartalmat, ha időszűkében van vagy szoros publikálási céljai vannak (és a tartalom szerkesztésével javíthatja annak minőségét).

Következetes márka hang: Ha a megfelelő bemeneti adatokat használja, az AI által generált tartalom utánozza a kívánt írásstílust, és segít a márka hangjának következetességében.

Hátrányok

Nézzük meg a gépi tartalom előnyeinek másik oldalát, és beszéljünk a hátrányairól. Nem akarunk szőrszálhasogató, irreális elvárásokkal rendelkező embereknek tűnni, de általánosságban elmondható, hogy ezek a problémák felmerülhetnek, különösen ha átlagos AI-eszközt használ:

Hiányoznak a sima átmenetek és a logikus folyás: Ha a tartalmában hiányoznak a sima átmenetek, az robotosnak, sőt abszurdnak is tűnhet. Ez az egyik tényező, amelyet Ha a tartalmában hiányoznak a sima átmenetek, az robotosnak, sőt abszurdnak is tűnhet. Ez az egyik tényező, amelyet az AI-felismerő eszközök elemeznek annak ellenőrzése érdekében, hogy egy szöveget ember írta-e.

Ismétlődő mondatszerkezet: Az AI által írt tartalom sablonos, ami ismétlődő kifejezésekhez vezet. Ismétlődő mondatszerkezetet és hosszúságot talál, ami befolyásolja a szöveg olvashatóságát és unalmassá teheti a célközönség számára.

Hiányzó nyelvi árnyalatok: Ismeri azt az érzést, amikor valaki nagyon igyekszik okosnak tűnni? A gyenge gépi szövegek gyakran ilyenek – bonyolult nyelvet használnak, amely sok kontextusban nem értelmezhető, és akár félreértelmezéshez is vezethet.

Megbízhatósági problémák: A nem megfelelően képzett generatív AI gyakran még a legalapvetőbb tényeket is rosszul adja meg, különösen, ha kevésbé megbízható forrásokból merít információkat, vagy nem rendelkezik a megfelelő adatkészletekkel.

Hiányzik az emberi érintés: Az AI-tartalom unalmasnak vagy általánosnak tűnhet, mivel hiányoznak belőle a személyes anekdoták, kreatív szemszögek vagy figyelemfelkeltő elemek, amelyekkel a célközönség figyelmét felkeltheti.

Szerencsére ezek a problémák könnyen megoldhatók a megfelelő eszközökkel és néhány minőségi emberi szerkesztéssel. 🍀

8 tipp az AI által generált tartalom humanizálásához és szerkesztéséhez

Az AI-eszközök felhasználása a tartalom generálásához okos megoldás, de a végső eredményért mindig egy képzett szakembernek kell felelnie. Az AI által generált tartalom lektorálása és szerkesztése javítja az olvashatóságot, kiküszöböli az olyan elemeket, mint a túl gyakran használt szavak és a furcsa kifejezések, és biztosítja, hogy az egész szöveg értelmes módon érje el a célközönséget.

Fedezzük fel nyolc tippet és trükköt az AI-tartalom személyre szabásához és hasznosságának növeléséhez. 🌸

A használt eszköz minősége hatással van az AI által generált tartalom hatékonyságára. A szerkesztési munka minimalizálása érdekében az első lépés egy olyan eszköz megtalálása, amely túl sok finomhangolás nélkül képes vonzó tartalmat létrehozni.

Ha időt szeretne megtakarítani a tartalomkészítésben részt vevő csapata számára, használja a ClickUp Brain-t – ez egy generatív AI-asszisztens, amely a projekt- és feladatkezelő platformon, a ClickUp-on található.

Próbálja ki a ClickUp Brain-t Válasszon a különböző szervezeti részlegek közül, hogy igényeinek megfelelő, szerepkörspecifikus tartalmat kapjon.

A ClickUp Brain (korábban ClickUp AI) rendkívül jól képzett és optimalizált neurális hálózattal rendelkezik, amely megérti a kontextust. Más alapvető tartalomgeneráló eszközökkel ellentétben, amelyek egyszerűen csak a ChatGPT testreszabott változatát kínálják, a ClickUp Brain egyedülálló, szerepkörspecifikus ismeretekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik számára, hogy egyedi utasítások vagy beszélgetési témák alapján tökéletesen a helyzethez illő tartalmat állítson elő.

Az AI író jelentősen minimalizálja az emberi szerkesztési munkát az alábbiak révén:

Tartalom generálása szabványos formázással és struktúrákkal a professzionális megjelenés érdekében

A szövegek és másolatok nyelvtani, érthetőségi és hangnembeli optimalizálása

Helyesírási és felületes hibák javítása további bővítmények nélkül

Próbálja ki a ClickUp Brain-t Újra megkérdezés a ClickUp Brain-en

A ClickUp Brain AI írójának zsenialitását az a képessége adja, hogy rendkívül nagy sebességgel képes új kontextuális információkat elsajátítani.

Tegyük fel, hogy bemutatja termékdokumentumait az eszköznek, amely gyorsan rájön, hogy pontosan mit kínál, és márkájához optimalizált céloldalakat és tartalmi összefoglalókat állít össze. Ne feledje, hogy a ClickUp Brain-nel megosztott adatok biztonságban vannak, és a ClickUp munkaterületén belül maradnak.

Most nézzük meg a ClickUp Brain használatának néhány funkcionális aspektusát a tartalom létrehozása és szerkesztése során. 🌻

Tartalom létrehozása, finomítása és szervezése a ClickUp Brain és a ClickUp Docs segítségével

Próbálja ki a ClickUp Brain-t Használja a ClickUp Brain alkalmazást az ötletelés és az írás folyamatainak hatékonyabbá tételéhez.

A ClickUp legmodernebb AI írás asszisztense segítségével mindenféle szöveget létrehozhat különböző kontextusokhoz. Készítsen alkalmazottaknak vagy ügyfeleknek szóló dokumentumokat, hozzon létre projektterveket, írjon e-maileket vagy vázolja fel marketingkampányokat – a lehetőségek korlátlanok. Természetesen a ClickUp Brain-t egyszerű parancsokkal szokásos szövegek létrehozására is használhatja.

Az összes létrehozott tartalmat a ClickUp Docs-ban tárolhatja, amely a platform dokumentumok létrehozására, szerkesztésére és kezelésére szolgáló opciója. Ez extra kényelmet biztosít, mivel egy helyen szervezheti a tartalmakat listákba és mappákba.

A ClickUp AI írási funkcióját közvetlenül bármely feladatból vagy dokumentumból elindíthatja. Tegyük fel, hogy egy rövid szöveget szeretne írni a klímaváltozásról. Ehhez a következőket kell tennie:

Indítsa el a ClickUp Docs alkalmazást Írjon be egy perjelet (/) és írja be az AI szót. Válassza a Write with AI (Írás AI-val) lehetőséget. Írja be: Írjon egy rövid szöveget a klímaváltozásról és nyomja meg az Enter billentyűt.

Ennyi! A ClickUp Brain magas színvonalú szöveget generál – ha korábban már használt általános AI írókat, azonnal észreveszi a minőség javulását. Ettől kezdve szabadon használhatja, vagy csak minimálisan szerkesztheti az AI által generált tartalmat, hogy hozzáadja személyes érintését.

Használja a ClickUp szerepkörspecifikus utasításait és parancsait a tartalom generálásához és szerkesztéséhez.

Próbálja ki a ClickUp Brain-t A ClickUp AI írási képességei pontosan ezt biztosítják, garantálva az AI által generált szövegek világos és egységes kimenetét.

A promptok hatalmas szerepet játszanak a minőségi tartalom létrehozásában – szerencsére a ClickUp Brain segít ebben. Imádni fogja a platform több mint 100 előre megtervezett, kutatásokon alapuló promptját, amelyek különböző csapatok és felhasználási esetek számára készültek. Segítenek abban, hogy pontosan a kívánt eredményeket érje el, és csökkentsék az erőfeszítéseit. A promptok használata a következő:

Nyissa meg a ClickUp Docs alkalmazást Írjon be egy perjelet (/) és írja be: AI Tools Válassza ki azt a csapatot, amelynek tagja, hogy kontextust biztosítson – több mint 10 lehetőség közül választhat. Tegyük fel, hogy marketing területen dolgozik, ezért ezt a részleget választja ki. Megtekintheti a 20+ AI-utasítás listáját, például Kampányötletek létrehozása, Esettanulmány írása és Marketingesemény tervezése. *Válassza ki a céljának megfelelőt, és másodpercek alatt élvezheti az eredményeket.

Próbálja ki a ClickUp Brain-t Használja a ClickUp Brain alkalmazást ötletek kidolgozásához, valamint tartalom írásához és szerkesztéséhez másodpercek alatt.

Mint láthatja, a ClickUp Brain nem csak tartalom generálására szolgál, hanem hatékonyságát is növeli azáltal, hogy segít ötleteket gyűjteni és megoldásokat tervezni. Ráadásul az Edit with AI funkcióval gyorsabban finomíthatja az eredményeket!

Próbálja ki a ClickUp Brain-t Használja a ClickUp Brain alkalmazást ötletek kidolgozásához, valamint tartalom írásához és szerkesztéséhez másodpercek alatt.

A ClickUp-on egy meglévő szöveg szerkesztése közben további parancsokhoz férhet hozzá:

Futtasson nyelvtani és helyesírás-ellenőrzést

Összefoglalja a szöveget

Magyarázza el a konkrét szavakat és kifejezéseket

Íráskészség fejlesztése

A szöveg rövidítése vagy hosszabbítása

Egyszerűsítse a szöveget

Szöveg fordítása

A kontextus átfogalmazása

Folytassa az írást

Így másodpercek alatt elvégezhető több órányi szerkesztési munka! 😍

Próbálja ki a ClickUp Brain-t Készítsen kiváló minőségű tartalmakat a ClickUp AI-alapú írási és szerkesztési asszisztensével.

Ismételten hangsúlyozzuk, hogy a ClickUp nem használja az adatait képzési célokra, így biztos lehet a funkció biztonságában.

2. A szerkesztés során figyeljen a kontextusra

Íme egy tipikus érzés, amit az AI által írt, átlag alatti tartalom olvasása közben tapasztalunk: minden információ pontosnak és naprakésznek tűnik, és nincsenek nyelvtani vagy helyesírási hibák. Mégis, valami nem stimmel, és a válasz az lehet, hogy a szövegekből hiányoznak a zökkenőmentes átmenetek és a kontextus.

A rosszul betanított AI-platformok gyakran elveszítik a kontextust. Ennek oka egyszerű: nem ismerik olyan jól a célközönségét vagy a vállalatát, mint Ön. Ráadásul a betanításukhoz használt adatok korlátozottak lehetnek a felhasználási esetek tekintetében.

Az AI által generált tartalom szerkesztéséhez először is tisztában kell lennie azzal, hogy ki fogja olvasni a szöveget, és hogyan szeretné közvetíteni az üzenetét. A szerkesztés során tartsa szem előtt ezeket az értékes információkat, hogy pontosan meg tudja határozni azokat a területeket, ahol a szöveg nem vonzza az olvasót, és kontextusban megfelelőbb alternatívákkal javítsa ki azokat. ✔️

3. Gondoskodjon arról, hogy a hangnem és a stílus összhangban legyen a márkájával

Képzelje el: cége weboldala tele van humoros bejegyzésekkel, szójátékokkal és hangulatjelekkel. Minden blogbejegyzés és céloldal tükrözi a cég egyedi identitását, és az ügyfelek imádják.

Ezután úgy dönt, hogy AI által generált tartalmat használ az egyik termékleíráshoz. A tartalom önmagában hibátlan lehet, de ridegnek tűnik, és nem illeszkedik a márka identitásához.

Ez egy gyakori probléma az általános AI-vel írt tartalmaknál. A géppel generált szöveg szerkesztésekor azt a hangnemhez és stílushoz kell igazítania, amelyet általában használ. Ebben az esetben az AI által generált termékleírást úgy kell szerkesztenie, hogy viccesebbnek vagy szimpatikusabbnak tűnjön.

Jó ötlet szövegstílus-útmutatót készíteni, amelyet a szerkesztők követhetnek az AI-tartalom szerkesztésekor. Így mindenki tudni fogja, mire kell összpontosítania, és hogyan kell szerkesztenie a tartalmat annak optimalizálása és olvashatóságának javítása érdekében.

Profi tipp: Használja a ClickUp márkairányelvek sablonját, hogy felvázolja a kívánt márka hangját, üzenetének hangnemét és írásstílusát.

Töltse le ezt a sablont Dokumentálja világosan márkájának megjelenését és üzenetét ezzel az átfogó sablonnal.

4. Végezzen alapos tényellenőrzést és idézze a forrásokat

A legtöbb AI-platform hatalmas adatbázisokból merít adatokat, hogy válaszoljon a kérdéseire. A probléma az, hogy ezek az adatbázisok nem mindig naprakészek, és ténybeli hibákat tartalmazhatnak. Az emberi szerkesztés szerepe itt az, hogy ellenőrizze minden AI által generált szöveget, hogy releváns és pontos legyen. A tartalom jellegétől függően érdemes lehet a szöveg alján hivatkozni a releváns forrásokra, hogy a szöveg hitelesebb legyen.

A tényellenőrzés különösen fontos az eljárási cikkek vagy az érzékeny információkat tartalmazó cikkek esetében. Például nem érdemes AI-eszközre támaszkodni az urológiai sebészeti eljárásokról szóló lépésről lépésre szóló útmutató elkészítéséhez, és nem ellenőrizni a tényeket.

Ez egy másik tipphez vezet minket: konzultáljon a téma szakértőivel, amikor AI által generált tartalmakat szerkeszt. Ők nem fogják kijavítani a stílusát és a nyelvtanát, de biztosítják, hogy minden információ helyes legyen.

A ClickUp Docs segítségével együttműködhet ilyen szakértőkkel. Csak hívja meg őket a munkaterületére, és ők aszinkron módon átnézhetik a tartalmát a ClickUp korrektúrazási vagy kommentálási eszközeinek segítségével. Kipróbálhatja az élő együttműködést is, mivel a platform támogatja a valós idejű szerkesztést és csevegést. 🥰

Készítse el, szerkessze és formázza önéletrajzát zökkenőmentesen a ClickUp Docs segítségével.

5. Egyszerűsítse a bonyolult nyelvet az általános minőség javítása érdekében

Az AI-platformok gyakran komplex szókincset használnak a tartalom generálásakor. Bizonyos kontextusokban ez teljesen rendben van. De többnyire a hosszú, komplex mondatok elriasztják az olvasókat, és indokolatlanul bonyolulttá teszik a szöveg feldolgozását.

Ha az AI által generált tartalmat emberhez hasonló tartalommá szeretné alakítani, akkor egyszerűsítenie kell a bonyolult mondatokat. A témától függően jelentős változtatásokra lehet szükség, például egész bekezdések átírására az olvashatóság javítása érdekében. Sok esetben elegendő egyszerűbb szinonimákat találni bizonyos kifejezésekre és szavakra, valamint a bonyolult mondatokat rövidebb szakaszokra bontani.

6. Távolítsa el az ismétlődő kifejezéseket

A túlhasznált AI algoritmusok úgy tűnik, hogy bizonyos ötleteket, szavakat és kifejezéseket jobban szeretnek, mint másokat. Ezek folyamatosan felbukkannak a szövegben, így egy szakértő szemének nyilvánvalóvá válik, hogy a tartalmat AI állította össze.

Az ismétlődések egyértelműen indokolják, hogy miért elengedhetetlen az emberi szerkesztés – olvassa el a szöveget, és jelölje meg a folyamatosan visszatérő szerkezeti elemeket. Keressen alternatív módszereket az üzenet átadására, például új szemszögek használatával, mondatok felbontásával vagy összevonásával, vagy a mondatszerkezet változtatásával, hogy a szöveg vonzóbbá váljon.

7. Személyes tapasztalatokkal gazdagítsa az AI által generált szöveget

Az AI-platformok nem rendelkeznek személyes anekdotákkal és tapasztalatokkal, amelyekkel kapcsolatot teremthetnek az olvasóval – ebben az értelemben az emberi tartalom továbbra is páratlan, mivel olyan elemekkel rendelkezik, mint a jobb érzelmi vonzerő és meggyőzőerő.

Ha emberibbé szeretné tenni a tartalmat, érdemes érdekes történetekkel, viccekkel vagy valós példákkal fűszerezni. Ön dönti el, milyen finomhangolással ad személyes hangulatot a tartalomnak.

8. Ne hagyja ki a tartalom kézi szerkesztését technikai szempontból

Az AI-szövegek helyesírás-, nyelvtani és hangnemellenőrző eszközökkel történő futtatása hatékony és előnyös, de semmi sem felülmúlja a kézi szerkesztést és a technikai lektorálást. Olvassa el a tartalmat a saját szemével, hogy kiszúrja a hibákat, eredeti ötleteket szerezzen az olvashatóság, a változatosság és az általános folyékonyság javításához, és végezze el a szükséges módosításokat. Kövesse az ösztöneit – ne féljen jelentős változtatásokat végrehajtani, hogy a tartalom megfeleljen a célközönség érzékenységének.

További tipp: Egyik ötletünk az, hogy a passzív hangnemet aktívra cserélje – ez közvetlenebbé és személyesebbé teszi a tartalmát. Emellett ügyeljen a helytelen írásjelekkel ellátott, hosszú mondatokra, mert ezeket a nyelvtani eszközökkel nehéz felismerni.

Hogyan javíthatja az AI-tartalmat a SEO (keresőmotor-optimalizálás) szempontjából?

Az AI-platformok segíthetnek olyan szövegek létrehozásában, amelyek keresőmotorokhoz vannak optimalizálva, hogy növeljék az elérhetőséget és magasabb pozíciókat érjenek el a SERP-ekben. A keresőmotorok nem igazán törődnek a tartalom eredetével, amíg az releváns, vonzó és hasznos.

És tudja mit? Ez egy újabb lehetőség arra, hogy az emberi érintést kihasználja az AI-tartalom optimalizálásához.

Az AI-tartalom SEO-optimalizálása a következő manuális feladatokat foglalja magában:

Kulcsszavak, valamint belső és külső linkek hozzáadása

A szerkezet javítása könnyen áttekinthető címsorok, felsorolások vagy listák használatával

Vizuális elemek hozzáadása a nagyobb érték érdekében

A felesleges tartalom eltávolítása

A pontosság és az olvashatóság kétszeri ellenőrzése

Tudta? A ClickUp nemcsak az AI által generált tartalom szerkesztésében segít, hanem AI-jével SEO-optimalizálást is lehetővé tesz – használja a promptokat kulcsszavak kutatásához, összefoglalók készítéséhez, kutatási adatok összefoglalásához, a verseny elemzéséhez és tartalomoptimalizálási ötletek megszerzéséhez. Használhatja a ClickUp SEO kutatási és menedzsment sablont is SEO-kezdeményezéseinek koordinálásához és a releváns feladatok kezeléséhez.

A ClickUp SEO kutatási és menedzsment sablon segít a SEO-adatok és feladatok szervezésében, valamint a folyamatok egyszerűsítésében.

A ClickUp használata tartalomgyártási munkafolyamatokhoz

A tartalom előállítása stresszes folyamat lehet, függetlenül attól, hogy AI-t használ-e vagy sem. A különböző témák között navigálva folyamatosan váltania kell a kontextust, és a szerkesztés különösen igényes feladat lehet.

Itt jön be a ClickUp, amely gyakorlatilag mindenre kiterjedő funkciókkal rendelkezik – kommunikáció, együttműködés, dokumentumkezelés, amit csak akarsz! A platformon számos projektmenedzsment funkció érhető el, amelyekkel növelheted a termelékenységedet a tartalomgyártás és a szerkesztési feladatok streamelésével.

A ClickUp tartalommarketing szerkesztői naptár sablonjával egy pillanat alatt áttekintheti a közelgő tartalomtervét.

A ClickUp Brain mellett még néhány más funkciót is használhat:

ClickUp feladatok : Opciók írási, szerkesztési, marketing és SEO feladatok létrehozásához, kiosztásához, nyomon követéséhez és osztályozásához. A munkafolyamatához igazodó Opciók írási, szerkesztési, marketing és SEO feladatok létrehozásához, kiosztásához, nyomon követéséhez és osztályozásához. A munkafolyamatához igazodó feladat típusokat és feladatkapcsolatokat hozhat létre.

ClickUp nézetek : Lehetővé teszik, hogy különböző perspektívákból nézze meg a termelését. Például a Lehetővé teszik, hogy különböző perspektívákból nézze meg a termelését. Például a Lista nézet segít a projekt feladatok szervezésében, míg a Naptár nézet ideális a tartalom naptárának nyomon követéséhez.

ClickUp Whiteboards : Végtelen digitális vásznak, ahol csapata ötleteket gyűjthet, stratégiákat kidolgozhat és együttműködhet a jövőbeli tartalmak és folyamatok terén. Végtelen digitális vásznak, ahol csapata ötleteket gyűjthet, stratégiákat kidolgozhat és együttműködhet a jövőbeli tartalmak és folyamatok terén.

ClickUp automatizálások : Használja őket az ismétlődő feladatok, például a tartalom állapotának frissítése egyszerűsítésére.

Keresse meg a ClickUp sablonokat a megfelelő felhasználási esethez

A promptok mellett a ClickUp több mint 1000 sablont kínál különböző célokra, a marketingtől és a humánerőforrás-gazdálkodástól az értékesítésig és a CRM-ig. Ezeket úgy tervezték, hogy megkönnyítsék a munkáját, minimalizálják a hibákat és segítsenek a folyamatok szabványosításában.

Ha gyakran használja a ChatGPT-t, nézze meg a ClickUp AI sablonjait ChatGPT-parancsokkal – a szakértők által összeállított parancssorozat segít a ChatGPT-vel a megfelelő hangot megtalálni, hogy a kívánt eredményeket érje el.

A ChatGPT írói sablonok segíthetnek felébreszteni a benned rejlő írói tehetséget.

Ezenkívül a ClickUp tartalomírási sablonjai segíthetnek leküzdeni az írói blokkot, a teljesítmény ingadozását és a kapcsolódó halogatásokat. Akár lehetőségeket is találhat a különböző szövegekhez kívánt írásstílus meghatározására és a releváns SEO-elvek követésére. ✍️

Ha segítségre van szüksége a tartalom tervezéséhez, akkor a tartalomnaptár-sablonok a legjobb megoldás. Ezek minden tartalommarketing-csapat számára elengedhetetlenek, mert javítják a gyártási folyamat átláthatóságát, és gyorsabban feltárják a potenciális problémákat vagy átfedéseket.

Az összes ClickUp sablon testreszabható, így saját igényeihez és céljaihoz igazíthatja őket. Emellett saját sablonokat is készíthet a ClickUp AI Template Generator segítségével.

Ezzel a praktikus funkcióval bármilyen sablont létrehozhat a csapatának – csak annyit kell tennie, hogy megadja a ClickUp-nak a munkafolyamataira vonatkozó információkat. Válassza ki a kívánt hangnemet (például professzionális, humoros vagy kötetlen), hogy az eredmény összhangban legyen a márka hangjával, és a kívánt üzenetet közvetítse.

Próbálja ki a ClickUp Brain-t Használja a ClickUp AI Template Generator alkalmazást, hogy a munkafolyamataihoz pontosan illeszkedő sablonokat hozzon létre.

Az AI-tartalomszerkesztés jövője

Az AI-eszközök gyors fejlődésével nehéz megjósolni, hogy milyen lesz az AI-tartalomszerkesztés jövője. A tartalomírók, szerkesztők és SEO-szakemberek valószínűleg még inkább támaszkodni fognak a generatív eszközökre, ami teljesen ésszerű, ha olyan kiváló minőségű lehetőségek állnak rendelkezésre, mint a ClickUp Brain. Hatékony szerkesztő és írási asszisztensének köszönhetően gyorsan és egyszerűen hozhat létre tartalmakat.

Bár a technológia a tartalomkezelés szerves részévé vált, nem látszik, hogy átvenné az egész folyamat irányítását – az emberi érintés továbbra is pótolhatatlan. Még azok a lelkes tartalomalkotók is, akik kezdetben az AI-t áldásnak tartották, most továbbképzik magukat, hogy ezeket az eszközöket felhasználva gyorsabban tudjanak jobb tartalmat kínálni – és mindezt kiégés nélkül! ❤️‍🔥

Használja a ClickUp alkalmazást, hogy profi módon írjon és szerkesszen AI-tartalmakat

Az AI segítségével történő tartalomkészítés idő- és költséghatékony, és biztosítja a márka konzisztenciáját. A ClickUp AI asszisztense mindent megad, amire szüksége van a tartalom létrehozásához, összefoglalásához és szerkesztéséhez, hogy kiváló munkát végezzen! Kombinálja ezt a robusztus funkciót a ClickUp többi feladat- és projektmenedzsment opciójával, hogy ugrásszerűen növelje a termelékenységet.

Szeretne egy kis ízelítőt? Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és nézze meg, hogyan segíthet a tartalom leghatékonyabb kezelésében. 🧙