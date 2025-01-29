A 10 legjobb kreatív alkalmazás 2025-ben (ingyenes és fizetős)

Érzed néha, hogy pont akkor fogyaszthatatlanul elfogynak az ötleteid, amikor a legnagyobb szükséged lenne rájuk? Például egy fontos prezentáció vagy egy projekt határideje előtt.

Nem vagy egyedül.

A legtöbbünknek a legjobb ötletei a legváratlanabb pillanatokban jutnak eszünkbe – zuhanyozás közben, hazafelé jövet a munkából, vagy egy barátunkkal vagy kollégánkkal folytatott beszélgetés során. Gyakran véletlenszerűen mentjük el ezeket az ötleteket, például üzenetként vagy jegyzetként, post-it cetlire írva, vagy abban a reményben, hogy később eszünkbe jutnak.

Amikor azonban ötletre van szükséged, úgy érzed, mintha hegyeket kellene megmozgatnod, hogy megtaláld. Itt jönnek a kreatív alkalmazások, amelyek megoldásokat kínálnak az ötletek kitalálására, nyomon követésére és szükség esetén előhívására.

Mi az a kreatív alkalmazás?

A kreatív alkalmazások olyan szoftveres megoldások, amelyek segítenek módszeresen gondolkodni, tárolni és előhívni ötleteidet. Ezekre az ötletekre támaszkodhatsz, ha kreatív kimerültséget érzel, vagy ötletekre vagy inspirációra van szükséged egy projekthez.

A kreatív folyamat nem egyszerű. Minden segítségre szükséged van, amit csak kaphatsz.

1. eset: Üres lap szindrómával vagy írói blokkkal küzd – hiányzik az inspiráció, és egyszerűen nem tudja szabadjára engedni kreativitását.

Lehetséges megoldás: Válaszolj a kérdésekre, vagy használd a munkádhoz leginkább megfelelő sablont. Ezzel gyorsan eredményt érhetsz el, és megteheted az első lépéseket a kreatív folyamatok elindításához.

A cikkben megismerheted, hogy a különböző alkalmazások milyen különböző módszerekkel segítik a kreativitást (beleértve egy kártyacsomagot is!).

2. eset: A projekted 50%-át már elvégezted, de falba ütközöttél, és nem tudod megoldani azt a problémát, ami a projekt előrehaladását akadályozza. Ez egyszerre kreativitási és kivitelezési kihívás.

Inspirációként érdemes megnézni korábbi példákat ilyen projektekre és azok megvalósítására.

Lehetséges megoldás: A híres Swipe fájl.

Hagyományosan a swipe file egy sikeres reklámok és értékesítési levelek gyűjteménye. A szövegírók és kreatív igazgatók rendelkeztek egy swipe file-lal, amelyben kedvenc reklámjaikat tárolták, és amelyhez bármikor visszatérhettek, ha inspirációra volt szükségük.

Ma már rengeteg alkalmazás létezik a különböző tudományágakban:

Egy író összegyűjtheti kedvenc szerzői könyveiből származó jegyzeteket.

Az e-mailes marketingesek összegyűjthetik kedvenc e-mailjeiket

A blogírók a legjobb címsorokat elmenthetik

A tervezők képeket vagy fotókat menthetnek el, hogy azokat bármikor felhasználhassák és hivatkozhassanak rájuk.

A szoftverfejlesztők más, általuk csodált fejlesztőktől kaphatnak kódblokkokat.

Mit kell keresni a kreatív alkalmazásokban?

Ha megtalálja az igényeinek megfelelő alkalmazást, biztos lehet benne, hogy rendelkezik a szükséges kreatív háttérrel, és soha nem fog kifogyni az inspirációból. Íme néhány szempont, amelyre figyelnie kell a megfelelő kreatív alkalmazás kiválasztásakor.

✅ Felhasználóbarát

A kreatív alkalmazásoknak minden korosztály és háttérrel rendelkező ember számára könnyen kezelhetőnek kell lenniük. Keress olyan alkalmazást, amelynek egyszerű felhasználói felülete segítségével gyorsan el tudsz kezdeni a munkát.

✅ Rugalmas és testreszabható

A kreatív alkalmazásnak elég rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy alkalmazkodjon a munkastílusodhoz. Például, függetlenül attól, hogy egyéni vállalkozó vagy kis csapat tagja vagy, a kreatív alkalmazásnak zökkenőmentesen kell alkalmazkodnia a jelenlegi munkafolyamatodhoz és eszközeidhez.

✅ Együttműködés

Ha csapatban dolgozol, az alkalmazásnak lehetővé kell tennie a platformon belüli együttműködést, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon. A beépített, valós idejű együttműködésnek köszönhetően nem kell e-maileket vagy üzenetküldő platformokat követni, ami gyakran ötletek elvesztéséhez vezet.

✅ Valós idejű haladás nyomon követése

Ne hagyd, hogy egy ötlet minden idődet feleméssze. Keress egy kreatív alkalmazást, amely valós idejű projektkövető funkcióval rendelkezik, és segít betartani a határidőket. Ez különösen fontos, ha több projektet is kezel.

A 10 legjobb kreatív alkalmazás

Miután kipróbáltunk több kreatív alkalmazást, kiválasztottuk a tíz legjobbat.

1. ClickUp

A ClickUp táblán az ötleteket megvalósítható feladatokká alakíthatja.

A ClickUp az egyik legjobb kreatív alkalmazás, amelynek funkciói segítenek az egyéneknek és a kreatív csapatoknak a gondolkodásban, az ötletelésben és az ötleteik racionalizálásában.

Bár egy ötlet lehet gondolkodásod középpontjában, azt valami értelmes formába kell önteni.

Ez az, amiben a ClickUp kiváló. Ötletét projektgé alakíthatja, kisebb feladatokra bonthatja, nyomon követheti a haladást, és együttműködhet a csapattagokkal, hogy ötlete ne csak ötlet maradjon.

Az egyik kedvenc funkciója a ClickUp Whiteboard lesz. Ez a tökéletes felületet biztosítja az ötletek vizuális megvitatásához és azok feladatokká alakításához. Moodboardok készítésére is kiválóan alkalmas.

A Clickup segít összekapcsolni több ötletet, és egyedi munkafolyamatot létrehozni a műszerfalon, hogy elkezdhess dolgozni rajtuk. A ClickUp Mind Maps az egyik leghatékonyabb funkció az ötletek összekapcsolásához!

Rajzolj kapcsolatokat és kapcsold össze az objektumokat, hogy a ClickUp Whiteboards alkalmazásban csapatoddal együtt útiterveket vagy munkafolyamatokat hozzatok létre ötleteitekből.

A ClickUp bármilyen eszközre vagy platformra letölthető. Az alkalmazás MacOS és Windows asztali verzióval, iPhone és Android mobilalkalmazással, Chrome-bővítménnyel és e-mail-kiegészítővel rendelkezik.

A ClickUp legjobb funkciói

Mind mapping: Összegyűjtsd és vizualizáld az ötleteidet vagy feladataidat brainstorming üléseken.

Valós idejű csapatmunka: Gyorsan együttműködhetsz a csapattagokkal csevegés és megjegyzések segítségével.

ClickUp AI: Az AI segítségével készítsen tervezési briefeket, felhasználói utazásokat, kreatív briefeket és még sok mást, hogy időt és energiát takarítson meg.

Projektmenedzsment: Adjon hozzá ütemterveket, osszon ki feladatokat, engedje meg az érintetteknek, hogy változási kérelmeket nyújtsanak be, vizualizálja az ütemterveket, és kövesse nyomon a kreatív projektek előrehaladását egy irányítópulton, hogy azonosíthassa az akadályokat.

A ClickUp korlátai

A ClickUp mobil verziója még nem kínálja a desktop verzió összes funkcióját.

A Slack integráció javításra szorul

ClickUp árak

A ClickUp ötféle árazási csomagot kínál, hogy minden kreatív csapat igényeinek megfeleljen:

Örökre ingyenes

Unlimited : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

2. Brainsparker

A Brainsparker egy kreatív alkalmazás, amely fejlett coaching technikákat és idegtudományi elveket alkalmaz. Az alkalmazás kártyacsomagok, tanfolyamok és fejlett képzések segítségével inspirálja a kreativitást, így minden korosztály számára alkalmas.

Az alkalmazás interaktív felületet kínál, amelyen kártyákat válogathatsz, amelyek ötleteket adnak a kreatív folyamat elindításához. Ezeket az ötleteket felhasználhatod kreatív utazások átgondolásához, új ötletek kidolgozásához és az akadályok leküzdéséhez.

A Brainsparker több ingyenes és prémium kártyacsomagot kínál inspiráló idézetekkel, képekkel és gondolatokkal.

A Brainsparker legjobb funkciói

Kártyacsomagok: Több mint 25 kártyacsomag, amelyekkel beindíthatod kreativitásodat, például coaching kérdések, inspiráló szavak, idézetek, cselekvési utasítások és képek.

Mikrokurzusok: Kreatív gondolkodás és Kreatív gondolkodás és brainstorming technikák , amelyek segítenek fejleszteni kreativitását.

Napi inspirációs értesítések és kezdőképernyő-widget: Napi inspirációt kaphat automatikus értesítések formájában, az Ön által kiválasztott kártyacsomagok alapján.

A Brainsparker korlátai

Nehéz lehet megtalálni a megfelelő kártyacsomagot egy adott kreatív projekthez.

Asztali vagy Android alkalmazások nem állnak rendelkezésre.

Brainsparker árak

Örökre ingyenes , korlátozott kártyacsomagokkal

Prémium csomag – VIP Pass: 9,6 dollár/hó

Brainsparker értékelések és vélemények

App Store: 4,6/5 (151 értékelés)

3. MindMeister

A MindMeister egy kreatív gondolattérkép-készítő szoftver. Segít kapcsolatokat teremteni ötletei és koncepciói között egyedi folyamatábrák létrehozásával.

Kreativitási válságban van? A Mind Map segítségével vizualizálhatja ötleteit és a megvalósításhoz szükséges következő lépéseket.

A beépített szerkesztő kreatív egyéneknek és csapatoknak egyaránt megfelel, és segíthet a brainstorming üléseken, a találkozók napirendjének, a jegyzetek és a projekttervezés egyszerűsítésében.

A MindMeister legjobb funkciói

Vegyes térképelrendezések: Rögzítsd kreatív ötleteidet három térképelrendezésben – gondolattérkép nézet, szervezeti ábra vagy lista –, amelyeket egyetlen vásznon használhatsz.

Sablonok: Fedezd fel az előre megadott gondolattérkép-sablonokat, és testreszabhatod őket a kreatív elképzeléseidnek megfelelően.

Kapcsolatok: Hozzon létre és mutasson be kapcsolatokat bármely két gondolattérkép-téma között, és jelölje meg a kezdő- vagy végpontokat testreszabható összekötő vonalakkal.

Bővíthető jegyzetek: Adj hozzá további kontextust a feltérképezett témákhoz és mellékletekhez, például dokumentumokhoz, linkekhez stb.

A MindMeister korlátai

Az ingyenes alkalmazás három gondolattérképre korlátozza Önt.

MindMeister árak

Ingyenes alapcsomag

Személyes : 3,5 USD/hó

Pro : 5,5 USD/hó

Üzleti: 8,5 USD/hó

MindMeister értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (31 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (279 értékelés)

4. SimpleMind

A SimpleMind egy másik remek gondolattérkép-készítő eszköz, amely segít a kreatív embereknek vizualizálni és rendszerezni gondolataikat és feladataikat.

A kreatív alkalmazás arra összpontosít, hogy lépésről lépésre segítse az ötletek átgondolását. A műszerfalon létrehozott gondolattérképek teljes értékű folyamatként szolgálhatnak egy terv vagy projekt végrehajtásához.

Ha például weboldalát szeretné átalakítani, a projekt előtt, alatt és után elvégzendő feladatok alapján különböző szintű társításokat hozhat létre. Ezek a feladatok magukban foglalják a tervezést, a fejlesztést, a szövegírást és olyan mikrotasksokat, mint a brief, a kutatás, a vázlat, az első tervezet stb.

A SimpleMind arról is ismert, hogy különböző színeket használ a kapcsolatok jelölésére, hogy javítsa a memória működését.

A SimpleMind legjobb funkciói

Intuitív gondolattérkép: Jegyezze fel ötleteit, és kösse össze a pontokat az egyes csomópontokból származó feladatokhoz.

Szabad formátumú elrendezés és automatikus elrendezés: Használja a szabad formátumot a témák tetszőleges elhelyezéséhez a vásznon, vagy az automatikus elrendezést a strukturált brainstorminghoz.

Stíluslapok és részletek: Személyre szabhatod a gondolattérképeket testreszabható színekkel, vonalakkal, tervezési elemekkel és még sok mással.

Mellékletek: Képek, ikonok, címkék, jelölőnégyzetek és egyéb elemek hozzáadása a kontextus kiegészítéséhez

A SimpleMind korlátai

Nincs észrevehető hátránya

SimpleMind árak

Ingyenes csomag

Próbaverzió: 30 napig ingyenes

Pro kiadás (egy felhasználó): 53 dollár

SimpleMind értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (7 értékelés)

App Store: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

5. Lucidchart

A Lucidchart segít összehozni az ötleteket és az embereket, hogy vizuális jelzésekkel maximalizálja a csapat hatékonyságát és termelékenységét.

Ez egy felhőalapú vizuális munkaterület, amely lehetővé teszi a kreatív szakemberek számára, hogy adatkapcsolatok segítségével gazdag diagramokat készítsenek. Összekapcsolhatja az adatkomponenseket, például beszélgetéseket, embereket, alkalmazásokat és folyamatokat, és így könnyen követhető, egyedi folyamatábrákat hozhat létre.

A Lucidchart legjobb funkciói

Sablonok: Különböző célokra szolgáló sablonok hatalmas könyvtára, amelyeket munkád céljaihoz igazíthatod.

Whiteboarding collaboration: Virtuális táblás felület brainstorming üléseken és csapatmunkában történő projektötletek kidolgozásához.

Revíziós előzmények: A táblán, dokumentumokban és folyamatábrákon végzett változtatások részletes ellenőrzési nyoma

Adatvizualizáció: Automatikus vizualizációs funkciók, például szervezeti ábra, intelligens tárolók, adatkapcsolatok, jegyzetek, dinamikus alakzatok és még sok más.

A Lucidchart korlátai

A kezdőknek próbával és hibával kell megtanulniuk a diagramok helyes elkészítését.

Az ingyenes verzióban korlátozott a felhasználók száma, a tárhely és a funkciók száma.

Lucidchart árak

Ingyenes csomag

Egyéni: 7,95 USD/hó

Csapat: 9 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Lucidchart értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 4000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1900 értékelés)

6. Coffivity

Ha a legkreatívabb vagy laza környezetben, próbáld ki a Coffitivity alkalmazást. Ez az alkalmazás olyan kutatásokon alapul, amelyek szerint az enyhe zaj és a kis mértékű zavarás serkenti a kreativitást.

A Coffitivity az egyetemek, társalgók és kávézók hangulatát idézi meg, hogy a távmunka szórakoztató és produktív legyen, és kreatív környezetet biztosítson Önnek.

A Coffitivity legjobb funkciói

Könnyen használható: Az alkalmazás egyszerű funkciói megkönnyítik a használat megkezdését.

Hangkönyvtár: egy kávézó hangulatát utánozó környezeti hangokból álló könyvtár

A Coffitivity korlátai

Korlátozott hangok

A további hangokért 9 dolláros prémium díjat kell fizetni.

A Coffitivity alkalmazás egy niche ötleten alapul, amely audio zavaró tényezőkre épül, és nem feltétlenül alkalmas mindenki számára.

Coffitivity árak

Ingyenes csomag

Prémium: 9 USD/év

Coffitivity értékelések és vélemények

Nem elérhető

7. Miro

A Miro egy vizuális munkaterület, amely diagramok, vázlatok, táblák, gondolattérképek és egyéb vizuális eszközök segítségével valósítja meg ötleteit és folyamatait.

A Miroverse sablonokkal perceken belül feltérképezheti az ügyfelek útját és beállíthatja a tervezési gondolkodási táblákat.

A Miro legjobb funkciói

Diagramok és folyamatábrák: Készítsen egyszerű, gyors folyamatábrákat és útvonalterveket testreszabható formázással és kiterjedt alakzat- és összekötőelem-könyvtárral.

Tartalom és adatok vizualizálása: Dokumentumokat, terveket, felmérési eredményeket, videókat és élő adatokat hozhat össze egy irányítópulton, hogy könnyebben együttműködhessenek.

Miro assist: Automatikusan generált gondolattérképek, diagramok, kódok és intelligens összefoglalók több jegyzetlapról

Vizuális projektmenedzsment: kövesd nyomon a feladatok előrehaladását a projektekben egy rugalmas és dinamikus Kanban táblán.

A Miro korlátai

A Miro a felhasználóbarát felülete ellenére is túlterhelheti a kezdőket.

Néhány felhasználó teljesítmény- és formázási problémákkal szembesült a képek feltöltésekor.

Nincs integráció a Microsoft és a Google csomaggal

Miro árak

Ingyenes csomag

Starter: 8 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 16 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Miro értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1300 értékelés)

8. Notability

A Notability egy kreatív alkalmazás, amelynek segítségével nem kell többé ötleteket és képeket mentened, vagy screenshotokat készítened különböző helyeken, amikor az ihlet megérkezik.

Az alkalmazás egy vizuális jegyzetelési eszközkészletet kínál, tiszta felülettel, amelyen jegyzeteket menthet, rögzíthet és megoszthat. Emellett lehetővé teszi ötletek feljegyzését, jegyzetek készítését, hivatkozások rajzolását és még sok mást, hogy storyboardot készíthessen.

Az alkalmazás Mac, iPhone és iPad készülékekre tölthető le.

A Notability legjobb funkciói

Papír sablonok: Különböző sablonokat és háttérképeket használhatsz jegyzeteléshez.

Multimédiás eszközök: Válassz olyan eszközöket, mint ceruza, kiemelő, szöveg és hang, hogy ötleteidet és jegyzeteidet két részre oszthasd.

Szervezés: Szervezze meg jegyzetét testreszabható témákkal és elválasztókkal

Prezentációs mód: Mutassa be ötleteit teljes képernyős módban, anélkül, hogy a szerszámok elvonják a figyelmet.

Notability galéria: Keresse meg vagy ossza meg jegyzetét más felhasználókkal egy zárt közösségben.

Felvétel és visszajátszás: Rögzítsd az ötleteidet hangfelvétellel, és szinkronizáld őket automatikusan a jegyzetekkel.

A Notability korlátai

Korlátozott matricakönyvtár jegyzetekhez

Az ingyenes verzió havonta korlátozott számú szerkesztést kínál.

Nem támogatja az Android-eszközöket.

Notability árak

Ingyenesen használható, alkalmazáson belüli vásárlásokkal

Notability értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (41 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (36 értékelés)

9. Tayasui Sketches

A Tayasui Sketches művészeknek és tervezőknek kínál digitális eszközt a valósághű rajzoláshoz.

Ez a kreatív alkalmazás természetes érzetet kölcsönöz a rajzoknak és festményeknek, mivel nagy figyelmet fordít a legapróbb részletekre, mint például a ceruza nyomása, sebessége, iránya és dőlésszöge.

A Tayasui Sketches funkciói

Stroke preview: Több mint 100 különböző ecset, amelyek alkalmazkodnak az Apple Pencil érintéséhez

Akvarell ecset: Reális akvarell ecsetvonások és effektek

Színkönyvtár: Kiterjedt színkönyvtár és két vagy több árnyalat keverésének lehetősége

Tayasui Sketches korlátai

A freemium verzió korlátozott funkciókkal rendelkezik.

A desktop verzió csak MacOS rendszeren érhető el.

A standard csomag kezdő tervezők és diákok számára drága lehet.

A legalkalmasabb kreatív tervezők számára

Tayasui Sketches árak

Freemium verzió

Alapcsomag: 12 USD/hó

Csak Mac-re érvényes licenc: 120 dollár – egyszeri vásárlás

Üzleti: 240 USD/év

Tayasui Sketches értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (700+ értékelés)

10. Curator

A Curator egy sokfunkciós kreatív alkalmazás, amely segít az ötletek módszeres gyűjtésében, rendszerezésében és bemutatásában. Ez az alkalmazás helyettesítheti a Pinterest, az Evernote és az Instagram platformokat, és az összes ötleted tárolóhelyeként szolgálhat.

A kreatív alkalmazás olyan funkciókkal is rendelkezik, amelyek megkönnyítik a csapat tagokkal való együttműködést.

A kurátor legjobb funkciói

Könnyű gyűjtés: Készíts jegyzeteket weboldal-linkek, képek, szövegek vagy vázlatok formájában.

Ötletek rendszerezése: Az ötleteket kategóriákba sorolhatja a jobb rendszerezés érdekében.

Prezentáció: Teljes képernyős módban könnyedén lapozhatsz a jegyzetek között az azonnali prezentációkhoz.

Megosztás és együttműködés: Küldj storyboardokat e-mailben, vagy működj együtt a csapattagokkal úgy, hogy meghívod őket a vászonra.

A kurátor korlátai

Hiányoznak a frissített oktatóanyagok a weboldalról

Az alkalmazás iPhone- vagy iPad-felhasználók számára elérhető.

Kurátor árazás

Ingyenes csomag

Prémium (egyéni): 4,99 USD/hó

Premium (üzleti): Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Kurátorok értékelései és véleményei

App Store: 4/5 (12 értékelés)

Valósítsd meg ötleteidet a legjobb kreatív alkalmazásokkal

Az inspiráció pillanata, a szikra, egy új ötlet megszületése – ezek azok az élmények, amelyek örömet és elégedettséget okoznak nekünk. És minden jelentős változás vagy fejlődés egy kis ötlettel kezdődik. Akár az üzleti életben, akár a magánéletben.

A kreativitásnak táplálásra, gondoskodásra és figyelemre van szüksége. A kreatív alkalmazások pontosan ezt teszik.

Válassz egyet, amely megfelel az igényeidnek, illeszkedik a munkamenethez, és jól működik a már használt eszközökkel. Így biztos lehetsz benne, hogy ötleteid valami értelmes dologgá válnak.

