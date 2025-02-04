10 tartalom-workflow szoftver marketingcsapatok számára 2025-ben

A tartalomcsapatok tudják, milyen értékes ez a forgalom növelése, az ügyfelek elkötelezettségének fokozása és a márkaépítés szempontjából.
De a tartalomgyártás nem könnyű feladat. Nemcsak okos módszereket kell kitalálnia, hogy legyőzze versenytársait, hanem az egész tartalomgyártási munkafolyamatot is kezelnie kell, az ötletektől a promócióig.
A teendőlistád tele van olyan feladatokkal, mint hírlevélötletek kidolgozása, feladatok kiosztása szabadúszó íróknak és a tartalom közzétételének ütemezése. Annyi különböző tartalom készül egyszerre, és több csapattag is részt vesz a munkában, hogy könnyen előfordulhat, hogy elszalasztasz valamit, vagy lekésted egy fontos határidőt.
De nem kell így lennie. ?
A tartalom-workflow eszközök biztosítják, hogy minden szakaszban rendelkezésre álljanak a tartalom létrehozásához, ütemezéséhez és kezeléséhez szükséges eszközök. Itt részletesebben bemutatjuk, mire érdemes figyelni ezeknél az eszközöknél, és kiemelünk 10 kedvenc lehetőségünket, amelyek támogatják a tartalomkészítési folyamatot.
Mit kell keresnie a tartalom-munkafolyamat-szoftverben?
A rendelkezésre álló eszközök száma végtelen. De a megfelelő eszköz megtalálása jelentheti a különbséget a lassú, nem megfelelő szoftverekkel való küszködés és a testreszabható opcióval elérhető maximális hatékonyság között. ✨
A tartalom-munkafolyamat-szoftvereknél az alábbiakra érdemes figyelni:
- Munkafolyamat-automatizálás ismétlődő feladatokhoz: A folyamatfejlesztő eszközök közül az automatizálás felgyorsítja a munkafolyamatot, minimalizálja a hibák kockázatát és lerövidíti a csapat feladatok ütemezéséhez szükséges időt.
- Együttműködési eszközök: A megjegyzések, csevegések és szinergikus munkaterületek lehetővé teszik, hogy valós időben dolgozzon együtt a csapattagokkal, és növelje az egyes csapattagok munkájának átláthatóságát.
- Testreszabható sablonok: Az e-mailes hírlevelektől és a közösségi média bejegyzésektől a tartalmi összefoglalókig és stílusútimutatókig minden típusú tartalomhoz rendelkezésre álló sablonoknak köszönhetően feleannyi idő alatt végezheti el a munkát.
- Integrációk: Válasszon olyan tartalom-munkafolyamat-szoftvert, amely integrálható az üzenetküldő, időkövető és feladatkezelő alkalmazásokkal, így zökkenőmentesen dolgozhat a kedvenc eszközeivel.
- Tartalomkészítés támogatása: Válasszon olyan szoftvert, amely írási eszközöket és szerkesztési funkciókat tartalmaz, hogy minden egyes darabot könnyedén javíthasson.
A 10 legjobb tartalom-munkafolyamat-szoftver
A tartalomkészítő alkalmazásoktól és a műszaki írási eszközöktől a teljes körű tartalom-munkafolyamat-szoftverekig számos eszköz áll rendelkezésre a folyamatok javításához. Itt megtalálja a 10 legjobb eszközt, amelyekkel egyszerűsítheti tartalomcsapatának munkafolyamat-kezelését. ?
1. ClickUp
A ClickUp egy projektmenedzsment eszköz, amely a tartalom írásától a munkaterhelés ütemezéséig és elosztásáig mindent könnyebbé tesz, mint valaha. Ez a projektmenedzsment eszköz felhasználóbarát felülettel és végtelen testreszabási lehetőségekkel rendelkezik, hogy a tartalom- és projektmenedzserek számára egyaránt egyszerűsítse a folyamatokat. ?
Kezelje a többcsatornás tartalomkészítést a ClickUp marketingfunkcióival. Használja a beépített Docs és együttműködési komponenseket új kampányok ötleteinek kidolgozásához vagy tartalomszabályok adatbázisának létrehozásához. Készítsen projektütemterveket, amelyekben a feladatok minden csapattag számára fel vannak bontva, és használja a különböző nézeteket, hogy nyomon követhesse az előrehaladást.
Készítsen vizuális munkafolyamat-kezelő rendszert a ClickUp naptár nézetével. A napi, heti és havi nézetek lebontják a tartalomtervet, és egyértelművé teszik, hogy az egyes projektek hol tartanak a folyamatban. Hozzon létre egyéni mezőket és címkéket – például vázlat, szerkesztés, közzététel és promóció – a tartalomkészítési folyamat szegmentálásához.
Ráadásul a ClickUp AI és a testreszabható tartalom sablonok segítségével perceken belül új kampányokat hozhat létre, órákon belül. Az AI írási asszisztens ötleteket generál, szerkeszti és összefoglalja a jegyzeteket, hogy azokat megoszthassa a csapattal. Az olyan sablonok, mint a ClickUp tartalomnaptár sablon, lehetővé teszik, hogy megtervezze, mikor és hogyan fog tartalmat létrehozni.
A ClickUp legjobb funkciói
- Több ezer sablon, köztük közösségi média sablonok és tartalomnaptár sablonok segítségével feleannyi idő alatt hozhat létre és előre ütemezhet tartalmakat.
- A testreszabható jogosultságok lehetővé teszik, hogy dokumentumokat osszon meg szabadúszókkal és csapattagokkal, így mindenki hozzáférhet a számára szükséges információkhoz – és nem azokhoz, amelyekre nincs szüksége.
- A kiegészítő tartalom-workflow szoftverekkel, mint például a Slack, a Google Drive és a HubSpot, való integrációk egyszerűsítik a tartalomkezelést.
- A többféle nézet, beleértve a Kanban táblákat és a Gantt-diagramokat, növeli a tartalomnaptár, a munkafolyamatok és a közzétételi ütemterv átláthatóságát, így elkerülhetők a szűk keresztmetszetek.
- Az automatizálás, a ellenőrzőlisták és az ütemtervekhez hasonló feladatkezelési funkciók segítik csapatát a siker elérésében.
A ClickUp korlátai
- Bár felhasználóbarát felülettel rendelkezik, eltarthat egy ideig, mire teljes mértékben ki tudja aknázni a szoftver funkcióit.
- Egyes funkciók, például az AI eszköz, csak fizetős csomagokban érhetők el.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 3800 értékelés)
2. Narrato
A Narrato egy mesterséges intelligenciával működő tartalom-workflow menedzsment rendszer, amelynek célja, hogy a tartalom írását és publikálását gyorsabbá tegye, még nagy volumenű munkák esetén is. A tartalomkészítők számára legvonzóbb funkciók közé tartozik a beépített naptár, a tervezési eszközök és a termelékenységet segítő funkciók. A szoftver tartalmaz egy képgenerátort is, és lehetőséget biztosít a platformról való közvetlen publikálásra.
A Narrato legjobb funkciói
- Használja az AI írási asszisztenst a tartalomtervezés egyszerűsítéséhez azáltal, hogy ötleteket generál új tartalmakhoz.
- A tartalomösszefoglaló generátor funkció a ChatGPT-vel integrálva van, hogy több ötletet adjon a kulcsszavak kutatásához és a versenytársak véleményéhez.
- Javítsa tartalomstratégiáját a beépített SEO-ajánlások, vázlatok és stílusútmutatók segítségével.
- Maradjon a tervben, és soha ne mulassza el a határidőt a tartalomnaptár funkcióval.
A Narrato korlátai
- Bár a platformról is közzétehet tartalmakat, a közösségi médiában való posztolás ütemezéséhez egy másik eszköz használata szükséges.
- Egyes felhasználók szeretnék, ha a platform jobban testreszabható lenne.
Narrato árak
- Pro: 52 USD/hó munkaterületenként
- Üzleti: 100 USD/hó munkaterületenként
- Egyedi: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.
Narrato értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (30+ értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (10+ értékelés)
3. Kissflow
A Kissflow egy üzleti menedzsment eszköz, amely kódolás nélkül egyszerűsíti a munkafolyamatokat. A vizuális munkafolyamatok betekintést nyújtanak a projektek aktuális állásába és a következő lépésekbe. Több tucat eszközzel integrálható, és jelentéskészítési funkcióval rendelkezik a marketingmutatók nyomon követéséhez. ?
A Kissflow legjobb funkciói
- Az egyszerű, kódolás nélküli felület lehetővé teszi, hogy olyan személyre szabott munkaterületet hozzon létre, amely az Ön számára értelmes.
- A drag-and-drop funkciók segítségével űrlapokat vehet fel és azonnal feladatokat hozhat létre, hogy könnyedén felépíthesse a munkafolyamatokat.
- A vizuális munkafolyamatok segítségével gyorsan felismerheti a szűk keresztmetszeteket, és optimalizálhatja a folyamatokat, elkerülve ezzel a késedelmeket.
- A dinamikus útválasztás lehetővé teszi, hogy a feladatokat azonnal a megfelelő csapattaghoz rendelje, így időt és energiát takaríthat meg a csapat irányításában.
A Kissflow korlátai
- Bár ez egy kódolás nélküli eszköz, mégis van egy tanulási görbe.
- Egyes felhasználók több integrációt szerettek volna látni a tartalomkezelő rendszerekkel és a CRM-ekkel.
Kissflow árak
- Alap: 1500 USD/hó áron
- Vállalati: Egyedi árazás
Kissflow értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (500+ értékelés)
- Capterra: 3,9/5 (30+ értékelés)
4. Hemingway
Kiváló minőségű tartalmat szeretne létrehozni, amely megfelel a nemzetközi írási és stílusbeli szabványoknak? A Hemingway elvégzi a munkát azáltal, hogy elemzi az Ön által írt szöveget, és kiemeli az olvashatóságot rontó hibákat.
A Hemingway legjobb funkciói
- A felhasználóbarát felület egyszerűvé teszi a dolgokat, így a kisvállalkozások és a nagyvállalatok új alkalmazottai könnyedén beilleszkedhetnek a csapatba, anélkül, hogy sok időt vagy energiát kellene fordítaniuk a képzésre.
- A színkódolás feltárja a gyakori hibákat, beleértve a nehezen olvasható mondatokat, a passzív hangnem használatát és az egyszerűbb alternatívákat.
- A szószámláló funkció megkönnyíti a tartalmak szélesebb skálájának létrehozását, legyen szó hosszú blogbejegyzésekről vagy korlátozott karakterekből álló közösségi média bejegyzésekről.
- A webes verzió ingyenes, vagy letöltheti a fizetős asztali alkalmazást is.
Hemingway korlátai
- A csupasz visszajelzések néha hibákat tartalmaznak, ezért a változtatások elfogadásakor továbbra is a saját ítélőképességére kell támaszkodnia.
- Nem a helyesírási vagy nyelvtani hibák kiszűrésére tervezték, ezért ehhez egy másik eszközre lesz szüksége.
Hemingway árak
- Ingyenes online eszköz
- Asztali alkalmazás: 19,99 dollár egyszeri díj
Hemingway értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (40+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (10+ értékelés)
5. CoSchedule
A CoSchedule egy sor marketingterméket kínál, amelyekkel egyszerűsítheti tartalommarketing-stratégiáját és jobb munkafolyamatokat hozhat létre. A tartalommarketing-rendszer különböző felhasználási célokra szolgáló naptárakat támogat, többek között tartalomnaptárat és közösségi naptárat. A támogató eszközök célja az is, hogy egyszerűsítsék a képzést és megkönnyítsék a tartalommarketingesek fejlődését.
A CoSchedule legjobb funkciói
- A naptár funkciók összehangolják az egész csapatot, függetlenül attól, hogy szabadúszókkal vagy a publikálás oldalán dolgoznak, hogy a tartalom élőben megjelenjen.
- Az Actionable Marketing Institute 30 perces vagy annál rövidebb, praktikus képzéseket kínál, amelyekkel gyorsan fejlesztheti készségeit.
- A Headline Studio értékelést ad a címsoroknak, és javaslatokat kínál a keresőmotorok és az olvasók számára hatékonyabb tartalom előállításához.
- Különböző nézetek, beleértve a Kanban táblát is, megkönnyítik a tartalom nyomon követését, függetlenül attól, hogy az éppen megbeszélés, írás, szerkesztés vagy publikálás alatt áll.
A CoSchedule korlátai
- Egyes felhasználók drágának tartják az árat, különösen, ha az összes funkciót használni szeretnék.
- Bár használhatja közösségi médiára való publikáláshoz, egyesek hibákat jelentettek.
CoSchedule árak
- Ingyenes naptár: örökre ingyenes
- Social Calendar: 19 USD/hó felhasználónként
- Tartalomnaptár: Árakért hívjon minket!
- Marketing Suite: Árakért hívjon minket!
CoSchedule értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)
6. GatherContent
Szüntesse meg a káoszt, és növelje tartalomgyártásának méretét a GatherContent segítségével. Ez a tartalom- és munkafolyamat-kezelő szoftver lehetővé teszi, hogy jobb folyamatokat építsen ki, összehangolja az alkalmazottak feladatait, és egyszerűsítse a tartalomkészítést és -optimalizálást. ???
A GatherContent legjobb funkciói
- Ösztönözze a csapatmunkát olyan együttműködési funkciókkal, mint a valós idejű szerkesztés és a brainstorming.
- Egyszerűsítse tartalomadatbázisát azáltal, hogy a Content Hub segítségével egy kényelmes helyen kezeli a táblázatokat és dokumentumokat.
- A sablonok felgyorsítják a tartalomkészítést és biztosítják az összes elem egységességét.
- Az integrációk és az egyedi API segítségével összekapcsolhatja kedvenc alkalmazásait, és gyorsabban közzéteheti tartalmait.
GatherContent korlátai
- A standard e-mail értesítési beállítások egyes felhasználók számára túlterhelőek lehetnek, de ezeket a profiljában megváltoztathatja.
- Mivel az eszköz nagymértékben testreszabható, van egy tanulási görbe, és az új felhasználókat be kell tanítani.
GatherContent árak
- Kezdő ár: 99 USD/hó, éves számlázással
- Ár: 299 USD/hó, éves számlázással
- Transform: 799 USD/hó, éves számlázással
- Vállalati: Egyedi árazás
GatherContent értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 80 értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (10+ értékelés)
7. Teamly
A Teamly túlmutat a tartalom munkafolyamat-kezelésen, és egy olyan szoftvermegoldás, amelyet a távoli csapatok minden aspektusának kezelésére terveztek. Politikai és jogi csapatoktól marketingügynökségekig terjedő felhasználási eseteivel a kommunikáció, a feladatkezelés, a bérszámfejtés és az időnyilvántartás javítására tervezték.
A Teamly legjobb funkciói
- Az azonnali csevegés lehetővé teszi, hogy valós időben kommunikáljon a csapattagokkal, függetlenül attól, hogy hol tartózkodnak a világban.
- A Kanban táblák segítségével vizualizálhatja tartalom-munkafolyamatát, beleértve a fontos határidőket, tartalomtípusokat és projektcélokat.
- Használja a képernyőfelvételeket képzéshez, ötletek megosztásához és folyamatok elmagyarázásához, amelyeket új munkatársak számára újra felhasználhat, vagy rendszeres eljárások kialakításához.
- Kövesse nyomon a munkaterhelést az időkövetési funkcióval, és egyszerűsítse a fizetésszámítást a fizetéssel rendelkező csapat tagok és a szabadúszók, például írók és szerkesztők esetében.
A Teamly korlátai
- A korlátozott integrációk megnehezíthetik a zökkenőmentes munkavégzést, ha nagy technológiai háttérrel rendelkezik.
- Egyes felhasználók szeretnék, ha a műszerfal kialakítását jobban lehetne testreszabni.
Teamly árak
- Mindig ingyenes
- Starter: 47 USD/hó
- Üzleti: 97 USD/hó
Teamly értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (3+ értékelés)
- Capterra: N/A
8. Nintex
A Nintex segítségével egyszerűsítheti az üzleti folyamatokat és kódolás nélkül hozhat létre egyedi munkafolyamatokat a tartalomhoz. Marketingprojektek esetén használhatja szerkesztői naptárak készítéséhez, a csapatmunka egyszerűsítéséhez és marketingkampányokból származó adatok generálásához.
A Nintex legjobb funkciói
- A Process Discovery eszköz megvizsgálja a meglévő eljárásokat és kiemeli a fejlesztésre szoruló területeket.
- Használja a Process Manager alkalmazást a tartalom létrehozásának, szerkesztésének és közzétételének folyamatainak dokumentálásához.
- A robotizált folyamatok automatizálása azonnal automatizálja az ismétlődő feladatokat, így több időt szánhatsz más kezdeményezésekre.
- A beépített e-aláírási funkciók megkönnyítik a szabadúszók bevonását a tartalomkészítésbe.
A Nintex korlátai
- Az árak magasak, ezért ez az eszköz csak azoknak a vállalatoknak ajánlott, amelyek nagyobb költségvetéssel rendelkeznek a munkafolyamat-szoftverekre.
- Az integrációk javíthatók és könnyebben navigálhatók lehetnek.
Nintex árak
- Pro: 25 000 USD/év
- Prémium: 50 000 USD/év
- Egyedi: Személyre szabott árazás
Nintex értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (700+ értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (80+ értékelés)
9. ProcessMaker
A ProcessMaker egy mesterséges intelligenciával működő automatizálási platform. Az eszköz negyedévente frissül, így kiváló választás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek egy velük együtt fejlődő eszközt keresnek. ?
A ProcessMaker legjobb funkciói
- Az intelligens dokumentumfeldolgozás (IDP) elemzi a folyamatokat és az információkat, és fontos tanulságokat vagy fejlesztési ötleteket generálhat.
- A fejlett automatizálás lehetővé teszi, hogy csapata a legfontosabb feladatokra koncentráljon, és csökkenti a háztartási munkákra fordított időt.
- Használja a beépített adatelemző eszközöket, hogy nyomon kövesse az összes marketingtevékenységének mutatóit.
- Az alacsony kódszintű funkciók növelik a testreszabhatóságot, és lehetővé teszik a folyamatok gyorsabb méretezését.
A ProcessMaker korlátai
- Bár ez egy átfogóbb eszköz, drágább is, mint a listán szereplő többi eszköz.
- Egyes felhasználók több technikai támogatást szerettek volna, különösen a kezdő felhasználók számára.
ProcessMaker árak
- Platform: 1475 USD/hó
- Pro: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- Enterprise+: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
ProcessMaker értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (200+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)
10. Planable
A Planable egy vizuális tartalom-workflow eszköz, amely lehetővé teszi a tartalmak létrehozását, ütemezését és megtekintését úgy, ahogy azok a valóságban megjelennek. A tartalomkészítés egyszerűsítésére tervezett eszköz a tartalomra helyezi a hangsúlyt, nem pedig a kreativitást gátló projektmenedzsment feladatokra és ütemezésre.
A Planable legjobb funkciói
- Készítsen tartalmat közvetlenül az eszközben, hogy megnézze, hogyan néz ki az egyes csatornákon, legyen az közösségi média vagy e-mail hírlevél.
- A kontextusfüggő megjegyzések javítják az együttműködést anélkül, hogy üzenetküldő eszközöket kellene használni.
- A valós idejű frissítések és az egyszerű jóváhagyások gyorsabban mozgatják a tartalmat a folyamatban, akadályok nélkül.
- Négy különböző nézet – Naptár, Lista, Rács és Feed – segítségével a tartalmat az Ön számára legérthetőbb módon jelenítheti meg.
A Planable korlátai
- Az eszköz nem integrálható minden közösségi média platformmal.
- A sebességre tervezve, ez nem a legjobb eszköz egy átfogó tartalmi vagy marketing stratégia kidolgozásához.
Tervezhető árak
- Ingyenes: Összesen 50 bejegyzésre korlátozott
- Alap: 11 USD/felhasználó
- Pro: 22 USD/felhasználó
- Vállalati: Egyedi árazás
Planable értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 500 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)
Készítsen jobb tartalom-munkafolyamatokat a ClickUp segítségével
A szoftvereszközöktől a munkafolyamat-sablonokig, ez a 10 platform segít javítani a tartalommarketing munkafolyamatokat. Akár új tartalmi ötletek generálásához, akár a feladatok kezeléséhez szükséges tartalom-munkafolyamat-szoftvereszközre van szüksége, ebben a listában biztosan megtalálja a megfelelőt.
A szoftvereszközöktől a munkafolyamat-sablonokig, ez a 10 platform segít javítani a tartalommarketing munkafolyamatokat. Akár új tartalmi ötletek generálásához, akár a feladatok kezeléséhez szükséges tartalom-munkafolyamat-szoftvereszközre van szüksége, ebben a listában biztosan megtalálja a megfelelőt.