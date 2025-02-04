10 tartalom-workflow szoftver marketingcsapatok számára 2025-ben

A tartalomcsapatok tudják, milyen értékes ez a forgalom növelése, az ügyfelek elkötelezettségének fokozása és a márkaépítés szempontjából.

De a tartalomgyártás nem könnyű feladat. Nemcsak okos módszereket kell kitalálnia, hogy legyőzze versenytársait, hanem az egész tartalomgyártási munkafolyamatot is kezelnie kell, az ötletektől a promócióig.

A teendőlistád tele van olyan feladatokkal, mint hírlevélötletek kidolgozása, feladatok kiosztása szabadúszó íróknak és a tartalom közzétételének ütemezése. Annyi különböző tartalom készül egyszerre, és több csapattag is részt vesz a munkában, hogy könnyen előfordulhat, hogy elszalasztasz valamit, vagy lekésted egy fontos határidőt.

De nem kell így lennie. ?

A tartalom-workflow eszközök biztosítják, hogy minden szakaszban rendelkezésre álljanak a tartalom létrehozásához, ütemezéséhez és kezeléséhez szükséges eszközök. Itt részletesebben bemutatjuk, mire érdemes figyelni ezeknél az eszközöknél, és kiemelünk 10 kedvenc lehetőségünket, amelyek támogatják a tartalomkészítési folyamatot.

Mit kell keresnie a tartalom-munkafolyamat-szoftverben?

A rendelkezésre álló eszközök száma végtelen. De a megfelelő eszköz megtalálása jelentheti a különbséget a lassú, nem megfelelő szoftverekkel való küszködés és a testreszabható opcióval elérhető maximális hatékonyság között. ✨

Hatékonyan méretezze tartalomgyártási folyamatát ezzel a ClickUp-ban található, egyedi sablonnal.

A tartalom-munkafolyamat-szoftvereknél az alábbiakra érdemes figyelni:

Munkafolyamat-automatizálás ismétlődő feladatokhoz : A folyamatfejlesztő eszközök közül az automatizálás felgyorsítja a munkafolyamatot, minimalizálja a hibák kockázatát és lerövidíti a csapat feladatok ütemezéséhez szükséges időt.

Együttműködési eszközök: A megjegyzések, csevegések és szinergikus munkaterületek lehetővé teszik, hogy valós időben dolgozzon együtt a csapattagokkal, és növelje az egyes csapattagok munkájának átláthatóságát.

Testreszabható sablonok : Az e-mailes hírlevelektől és a közösségi média bejegyzésektől a tartalmi összefoglalókig és stílusútimutatókig minden típusú tartalomhoz rendelkezésre álló sablonoknak köszönhetően feleannyi idő alatt végezheti el a munkát.

Integrációk: Válasszon olyan tartalom-munkafolyamat-szoftvert, amely integrálható az üzenetküldő, időkövető és feladatkezelő alkalmazásokkal, így zökkenőmentesen dolgozhat a kedvenc eszközeivel.

Tartalomkészítés támogatása: Válasszon olyan szoftvert, amely Válasszon olyan szoftvert, amely írási eszközöket és szerkesztési funkciókat tartalmaz, hogy minden egyes darabot könnyedén javíthasson.

A 10 legjobb tartalom-munkafolyamat-szoftver

A tartalomkészítő alkalmazásoktól és a műszaki írási eszközöktől a teljes körű tartalom-munkafolyamat-szoftverekig számos eszköz áll rendelkezésre a folyamatok javításához. Itt megtalálja a 10 legjobb eszközt, amelyekkel egyszerűsítheti tartalomcsapatának munkafolyamat-kezelését. ?

Kombinálja az egyéni címkéket és a Naptár nézetet a tartalomterv vizualizálásához.

A ClickUp egy projektmenedzsment eszköz, amely a tartalom írásától a munkaterhelés ütemezéséig és elosztásáig mindent könnyebbé tesz, mint valaha. Ez a projektmenedzsment eszköz felhasználóbarát felülettel és végtelen testreszabási lehetőségekkel rendelkezik, hogy a tartalom- és projektmenedzserek számára egyaránt egyszerűsítse a folyamatokat. ?

Kezelje a többcsatornás tartalomkészítést a ClickUp marketingfunkcióival. Használja a beépített Docs és együttműködési komponenseket új kampányok ötleteinek kidolgozásához vagy tartalomszabályok adatbázisának létrehozásához. Készítsen projektütemterveket, amelyekben a feladatok minden csapattag számára fel vannak bontva, és használja a különböző nézeteket, hogy nyomon követhesse az előrehaladást.

Készítsen vizuális munkafolyamat-kezelő rendszert a ClickUp naptár nézetével. A napi, heti és havi nézetek lebontják a tartalomtervet, és egyértelművé teszik, hogy az egyes projektek hol tartanak a folyamatban. Hozzon létre egyéni mezőket és címkéket – például vázlat, szerkesztés, közzététel és promóció – a tartalomkészítési folyamat szegmentálásához.

Ráadásul a ClickUp AI és a testreszabható tartalom sablonok segítségével perceken belül új kampányokat hozhat létre, órákon belül. Az AI írási asszisztens ötleteket generál, szerkeszti és összefoglalja a jegyzeteket, hogy azokat megoszthassa a csapattal. Az olyan sablonok, mint a ClickUp tartalomnaptár sablon, lehetővé teszik, hogy megtervezze, mikor és hogyan fog tartalmat létrehozni.

A ClickUp legjobb funkciói

Több ezer sablon, köztük közösségi média sablonok és tartalomnaptár sablonok segítségével feleannyi idő alatt hozhat létre és előre ütemezhet tartalmakat.

A testreszabható jogosultságok lehetővé teszik, hogy dokumentumokat osszon meg szabadúszókkal és csapattagokkal, így mindenki hozzáférhet a számára szükséges információkhoz – és nem azokhoz, amelyekre nincs szüksége.

A kiegészítő tartalom-workflow szoftverekkel, mint például a Slack, a Google Drive és a HubSpot, való integrációk egyszerűsítik a tartalomkezelést.

A többféle nézet, beleértve a Kanban táblákat és a Gantt-diagramokat, növeli a tartalomnaptár, a munkafolyamatok és a közzétételi ütemterv átláthatóságát, így elkerülhetők a szűk keresztmetszetek.

Az automatizálás, a ellenőrzőlisták és az ütemtervekhez hasonló feladatkezelési funkciók segítik csapatát a siker elérésében.

A ClickUp korlátai

Bár felhasználóbarát felülettel rendelkezik, eltarthat egy ideig, mire teljes mértékben ki tudja aknázni a szoftver funkcióit.

Egyes funkciók, például az AI eszköz, csak fizetős csomagokban érhetők el.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3800 értékelés)

2. Narrato

via Narrato

A Narrato egy mesterséges intelligenciával működő tartalom-workflow menedzsment rendszer, amelynek célja, hogy a tartalom írását és publikálását gyorsabbá tegye, még nagy volumenű munkák esetén is. A tartalomkészítők számára legvonzóbb funkciók közé tartozik a beépített naptár, a tervezési eszközök és a termelékenységet segítő funkciók. A szoftver tartalmaz egy képgenerátort is, és lehetőséget biztosít a platformról való közvetlen publikálásra.

A Narrato legjobb funkciói

Használja az AI írási asszisztenst a tartalomtervezés egyszerűsítéséhez azáltal, hogy ötleteket generál új tartalmakhoz.

A tartalomösszefoglaló generátor funkció a ChatGPT-vel integrálva van, hogy több ötletet adjon a kulcsszavak kutatásához és a versenytársak véleményéhez.

Javítsa tartalomstratégiáját a beépített SEO-ajánlások, vázlatok és stílusútmutatók segítségével.

Maradjon a tervben, és soha ne mulassza el a határidőt a tartalomnaptár funkcióval.

A Narrato korlátai

Bár a platformról is közzétehet tartalmakat, a közösségi médiában való posztolás ütemezéséhez egy másik eszköz használata szükséges.

Egyes felhasználók szeretnék, ha a platform jobban testreszabható lenne.

Narrato árak

Pro: 52 USD/hó munkaterületenként

Üzleti: 100 USD/hó munkaterületenként

Egyedi: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Narrato értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (10+ értékelés)

3. Kissflow

via Kissflow

A Kissflow egy üzleti menedzsment eszköz, amely kódolás nélkül egyszerűsíti a munkafolyamatokat. A vizuális munkafolyamatok betekintést nyújtanak a projektek aktuális állásába és a következő lépésekbe. Több tucat eszközzel integrálható, és jelentéskészítési funkcióval rendelkezik a marketingmutatók nyomon követéséhez. ?

A Kissflow legjobb funkciói

Az egyszerű, kódolás nélküli felület lehetővé teszi, hogy olyan személyre szabott munkaterületet hozzon létre, amely az Ön számára értelmes.

A drag-and-drop funkciók segítségével űrlapokat vehet fel és azonnal feladatokat hozhat létre, hogy könnyedén felépíthesse a munkafolyamatokat.

A vizuális munkafolyamatok segítségével gyorsan felismerheti a szűk keresztmetszeteket, és optimalizálhatja a folyamatokat, elkerülve ezzel a késedelmeket.

A dinamikus útválasztás lehetővé teszi, hogy a feladatokat azonnal a megfelelő csapattaghoz rendelje, így időt és energiát takaríthat meg a csapat irányításában.

A Kissflow korlátai

Bár ez egy kódolás nélküli eszköz, mégis van egy tanulási görbe.

Egyes felhasználók több integrációt szerettek volna látni a tartalomkezelő rendszerekkel és a CRM-ekkel.

Kissflow árak

Alap: 1500 USD/hó áron

Vállalati: Egyedi árazás

Kissflow értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (500+ értékelés)

Capterra: 3,9/5 (30+ értékelés)

4. Hemingway

via Hemingway

Kiváló minőségű tartalmat szeretne létrehozni, amely megfelel a nemzetközi írási és stílusbeli szabványoknak? A Hemingway elvégzi a munkát azáltal, hogy elemzi az Ön által írt szöveget, és kiemeli az olvashatóságot rontó hibákat.

A Hemingway legjobb funkciói

A felhasználóbarát felület egyszerűvé teszi a dolgokat, így a kisvállalkozások és a nagyvállalatok új alkalmazottai könnyedén beilleszkedhetnek a csapatba, anélkül, hogy sok időt vagy energiát kellene fordítaniuk a képzésre.

A színkódolás feltárja a gyakori hibákat, beleértve a nehezen olvasható mondatokat, a passzív hangnem használatát és az egyszerűbb alternatívákat.

A szószámláló funkció megkönnyíti a tartalmak szélesebb skálájának létrehozását, legyen szó hosszú blogbejegyzésekről vagy korlátozott karakterekből álló közösségi média bejegyzésekről.

A webes verzió ingyenes, vagy letöltheti a fizetős asztali alkalmazást is.

Hemingway korlátai

A csupasz visszajelzések néha hibákat tartalmaznak, ezért a változtatások elfogadásakor továbbra is a saját ítélőképességére kell támaszkodnia.

Nem a helyesírási vagy nyelvtani hibák kiszűrésére tervezték, ezért ehhez egy másik eszközre lesz szüksége.

Hemingway árak

Ingyenes online eszköz

Asztali alkalmazás: 19,99 dollár egyszeri díj

Hemingway értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (10+ értékelés)

5. CoSchedule

via CoSchedule

A CoSchedule egy sor marketingterméket kínál, amelyekkel egyszerűsítheti tartalommarketing-stratégiáját és jobb munkafolyamatokat hozhat létre. A tartalommarketing-rendszer különböző felhasználási célokra szolgáló naptárakat támogat, többek között tartalomnaptárat és közösségi naptárat. A támogató eszközök célja az is, hogy egyszerűsítsék a képzést és megkönnyítsék a tartalommarketingesek fejlődését.

A CoSchedule legjobb funkciói

A naptár funkciók összehangolják az egész csapatot, függetlenül attól, hogy szabadúszókkal vagy a publikálás oldalán dolgoznak, hogy a tartalom élőben megjelenjen.

Az Actionable Marketing Institute 30 perces vagy annál rövidebb, praktikus képzéseket kínál, amelyekkel gyorsan fejlesztheti készségeit.

A Headline Studio értékelést ad a címsoroknak, és javaslatokat kínál a keresőmotorok és az olvasók számára hatékonyabb tartalom előállításához.

Különböző nézetek, beleértve a Kanban táblát is, megkönnyítik a tartalom nyomon követését, függetlenül attól, hogy az éppen megbeszélés, írás, szerkesztés vagy publikálás alatt áll.

A CoSchedule korlátai

Egyes felhasználók drágának tartják az árat, különösen, ha az összes funkciót használni szeretnék.

Bár használhatja közösségi médiára való publikáláshoz, egyesek hibákat jelentettek.

CoSchedule árak

Ingyenes naptár: örökre ingyenes

Social Calendar: 19 USD/hó felhasználónként

Tartalomnaptár: Árakért hívjon minket!

Marketing Suite: Árakért hívjon minket!

CoSchedule értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)

6. GatherContent

via GatherContent

Szüntesse meg a káoszt, és növelje tartalomgyártásának méretét a GatherContent segítségével. Ez a tartalom- és munkafolyamat-kezelő szoftver lehetővé teszi, hogy jobb folyamatokat építsen ki, összehangolja az alkalmazottak feladatait, és egyszerűsítse a tartalomkészítést és -optimalizálást. ??‍?

A GatherContent legjobb funkciói

Ösztönözze a csapatmunkát olyan együttműködési funkciókkal, mint a valós idejű szerkesztés és a brainstorming.

Egyszerűsítse tartalomadatbázisát azáltal, hogy a Content Hub segítségével egy kényelmes helyen kezeli a táblázatokat és dokumentumokat.

A sablonok felgyorsítják a tartalomkészítést és biztosítják az összes elem egységességét.

Az integrációk és az egyedi API segítségével összekapcsolhatja kedvenc alkalmazásait, és gyorsabban közzéteheti tartalmait.

GatherContent korlátai

A standard e-mail értesítési beállítások egyes felhasználók számára túlterhelőek lehetnek, de ezeket a profiljában megváltoztathatja.

Mivel az eszköz nagymértékben testreszabható, van egy tanulási görbe, és az új felhasználókat be kell tanítani.

GatherContent árak

Kezdő ár: 99 USD/hó, éves számlázással

Ár: 299 USD/hó, éves számlázással

Transform: 799 USD/hó, éves számlázással

Vállalati: Egyedi árazás

GatherContent értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 80 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (10+ értékelés)

7. Teamly

via Teamly

A Teamly túlmutat a tartalom munkafolyamat-kezelésen, és egy olyan szoftvermegoldás, amelyet a távoli csapatok minden aspektusának kezelésére terveztek. Politikai és jogi csapatoktól marketingügynökségekig terjedő felhasználási eseteivel a kommunikáció, a feladatkezelés, a bérszámfejtés és az időnyilvántartás javítására tervezték.

A Teamly legjobb funkciói

Az azonnali csevegés lehetővé teszi, hogy valós időben kommunikáljon a csapattagokkal, függetlenül attól, hogy hol tartózkodnak a világban.

A Kanban táblák segítségével vizualizálhatja tartalom-munkafolyamatát, beleértve a fontos határidőket, tartalomtípusokat és projektcélokat

Használja a képernyőfelvételeket képzéshez, ötletek megosztásához és folyamatok elmagyarázásához, amelyeket új munkatársak számára újra felhasználhat, vagy rendszeres eljárások kialakításához.

Kövesse nyomon a munkaterhelést az időkövetési funkcióval, és egyszerűsítse a fizetésszámítást a fizetéssel rendelkező csapat tagok és a szabadúszók, például írók és szerkesztők esetében.

A Teamly korlátai

A korlátozott integrációk megnehezíthetik a zökkenőmentes munkavégzést, ha nagy technológiai háttérrel rendelkezik.

Egyes felhasználók szeretnék, ha a műszerfal kialakítását jobban lehetne testreszabni.

Teamly árak

Mindig ingyenes

Starter: 47 USD/hó

Üzleti: 97 USD/hó

Teamly értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (3+ értékelés)

Capterra: N/A

8. Nintex

via Nintex

A Nintex segítségével egyszerűsítheti az üzleti folyamatokat és kódolás nélkül hozhat létre egyedi munkafolyamatokat a tartalomhoz. Marketingprojektek esetén használhatja szerkesztői naptárak készítéséhez, a csapatmunka egyszerűsítéséhez és marketingkampányokból származó adatok generálásához.

A Nintex legjobb funkciói

A Process Discovery eszköz megvizsgálja a meglévő eljárásokat és kiemeli a fejlesztésre szoruló területeket.

Használja a Process Manager alkalmazást a tartalom létrehozásának, szerkesztésének és közzétételének folyamatainak dokumentálásához.

A robotizált folyamatok automatizálása azonnal automatizálja az ismétlődő feladatokat, így több időt szánhatsz más kezdeményezésekre.

A beépített e-aláírási funkciók megkönnyítik a szabadúszók bevonását a tartalomkészítésbe.

A Nintex korlátai

Az árak magasak, ezért ez az eszköz csak azoknak a vállalatoknak ajánlott, amelyek nagyobb költségvetéssel rendelkeznek a munkafolyamat-szoftverekre.

Az integrációk javíthatók és könnyebben navigálhatók lehetnek.

Nintex árak

Pro: 25 000 USD/év

Prémium: 50 000 USD/év

Egyedi: Személyre szabott árazás

Nintex értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (80+ értékelés)

9. ProcessMaker

via ProcessMaker

A ProcessMaker egy mesterséges intelligenciával működő automatizálási platform. Az eszköz negyedévente frissül, így kiváló választás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek egy velük együtt fejlődő eszközt keresnek. ?

A ProcessMaker legjobb funkciói

Az intelligens dokumentumfeldolgozás (IDP) elemzi a folyamatokat és az információkat, és fontos tanulságokat vagy fejlesztési ötleteket generálhat.

A fejlett automatizálás lehetővé teszi, hogy csapata a legfontosabb feladatokra koncentráljon, és csökkenti a háztartási munkákra fordított időt.

Használja a beépített adatelemző eszközöket, hogy nyomon kövesse az összes marketingtevékenységének mutatóit.

Az alacsony kódszintű funkciók növelik a testreszabhatóságot, és lehetővé teszik a folyamatok gyorsabb méretezését.

A ProcessMaker korlátai

Bár ez egy átfogóbb eszköz, drágább is, mint a listán szereplő többi eszköz.

Egyes felhasználók több technikai támogatást szerettek volna, különösen a kezdő felhasználók számára.

ProcessMaker árak

Platform: 1475 USD/hó

Pro: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Enterprise+: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ProcessMaker értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (200+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

10. Planable

via Planable

A Planable egy vizuális tartalom-workflow eszköz, amely lehetővé teszi a tartalmak létrehozását, ütemezését és megtekintését úgy, ahogy azok a valóságban megjelennek. A tartalomkészítés egyszerűsítésére tervezett eszköz a tartalomra helyezi a hangsúlyt, nem pedig a kreativitást gátló projektmenedzsment feladatokra és ütemezésre.

A Planable legjobb funkciói

Készítsen tartalmat közvetlenül az eszközben, hogy megnézze, hogyan néz ki az egyes csatornákon, legyen az közösségi média vagy e-mail hírlevél.

A kontextusfüggő megjegyzések javítják az együttműködést anélkül, hogy üzenetküldő eszközöket kellene használni.

A valós idejű frissítések és az egyszerű jóváhagyások gyorsabban mozgatják a tartalmat a folyamatban, akadályok nélkül.

Négy különböző nézet – Naptár, Lista, Rács és Feed – segítségével a tartalmat az Ön számára legérthetőbb módon jelenítheti meg.

A Planable korlátai

Az eszköz nem integrálható minden közösségi média platformmal.

A sebességre tervezve, ez nem a legjobb eszköz egy átfogó tartalmi vagy marketing stratégia kidolgozásához.

Tervezhető árak

Ingyenes: Összesen 50 bejegyzésre korlátozott

Alap: 11 USD/felhasználó

Pro: 22 USD/felhasználó

Vállalati: Egyedi árazás

Planable értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

Készítsen jobb tartalom-munkafolyamatokat a ClickUp segítségével

A szoftvereszközöktől a munkafolyamat-sablonokig, ez a 10 platform segít javítani a tartalommarketing munkafolyamatokat. Akár új tartalmi ötletek generálásához, akár a feladatok kezeléséhez szükséges tartalom-munkafolyamat-szoftvereszközre van szüksége, ebben a listában biztosan megtalálja a megfelelőt.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és kezdjen el jobb tartalom-munkafolyamatokat építeni. A feladatok automatizálása felgyorsítja a tartalomkészítést, és biztosítja, hogy minden csapattag tudja, min kell dolgoznia. A marketingfunkciók, mint például a tartalom-ütemtervek, a jogosultságok és az AI-alapú tartalomjavaslatok lehetővé teszik, hogy csapata minden nap a legjobb munkát végezze. ?