A 10 legjobb AI weboldal-készítő és generátor 2025-ben

A webfejlesztésben a mesterséges intelligencia (AI) fontos szerepet játszik a feladatok automatizálásában és racionalizálásában. Az AI-alapú weboldal-készítők a weboldalak létrehozását minden eddiginél könnyebbé teszik, miközben a fejlesztőknek lehetőségük nyílik arra, hogy olyan fontos elemekre koncentráljanak, mint például a design testreszabása.

Annak érdekében, hogy megtalálja az Ön igényeinek leginkább megfelelő AI weboldal-készítőt, összeállítottunk egy listát a legjobban értékelt szoftverekről, hogy szűkítse a keresést!

Mit kell keresnie egy AI weboldal-készítőben?

Az AI-alapú weboldal-készítők és azok kiterjedt beépített AI-eszközeinek hatalmas tengerét áttekintve figyeljen a következő funkciókra:

Felhasználóbarát felület: Az AI-alapú weboldal-készítőnek elsődleges fontosságot kell tulajdonítania a könnyű használhatóságnak. A teljes alapvető weboldal percek alatt történő elkészítése az eszköz segítségével zökkenőmentes folyamatnak kell lennie.

Alkalmazkodóképesség: Válasszon olyan AI weboldal-készítőt, amely alkalmazkodik a tervezési preferenciáihoz, és beépíti a kívánt weboldal-elemeket.

Integrációs képességek: A választott AI weboldal-készítőnek zökkenőmentesen integrálódnia kell a weboldal készítéséhez használt egyéb alkalmazásokhoz és eszközökhöz.

Testreszabás: Keressen olyan AI weboldal-készítőt, amely tiszteletben tartja egyedi elképzeléseit, és testreszabási lehetőségeket kínál, hogy azok illeszkedjenek a tervezési elemeihez.

Skálázhatóság: Győződjön meg arról, hogy az AI weboldal-készítő az Ön vállalkozásával együtt tud növekedni. Győződjön meg arról, hogy az AI weboldal-készítő az Ön vállalkozásával együtt tud növekedni. Weboldalának képesnek kell lennie a zökkenőmentes bővülésre, ahogy vállalkozása is növekszik.

Költséghatékonyság: Az ár figyelembevételekor részesítse előnyben azokat az AI-alapú weboldal-készítőket, amelyek jelentős értéket kínálnak a befektetett pénzért.

A 10 legjobb AI weboldal-készítő professzionális weboldal létrehozásához

Használja a ClickUp AI-t, hogy gyorsabban írjon és csiszolja szövegeit, e-mail válaszait és egyebeket.

A ClickUp egy termelékenységi platform, amelyet minden méretű csapat számára terveztek a feladatkezelés, a projektmenedzsment és a termékmenedzsment egyszerűsítése érdekében.

A beépített AI-alapú asszisztens, a platform egyik gyöngyszeme, soha nem látott képességeket kínál. Előre jelezheti a határidőket, automatizálhatja a monoton feladatokat, vagy AI segítségével pontos betekintést nyújthat a weboldal felhasználói élményébe. Nincs szükség programozási ismeretekre!

Ez az AI-alapú marketingeszköz olyan, mintha egy digitális stratéga állna az Ön rendelkezésére, kiegészítve az alkalmazásfejlesztő eszközt vagy az AI-alapú weboldal-készítőt. Merüljön el a funkciók széles skálájában, és fedezze fel, hogyan tudja a ClickUp az AI segítségével átalakítani a weboldal-készítési folyamatot.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A hatalmas funkciók miatt kissé meredek a tanulási görbe

Alkalmanként túl sok értesítés

A mobil verzió nem biztos, hogy minden asztali funkciót tartalmaz.

A ClickUp árai

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp AI: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

2. Wix ADI

via Wix ADI

A legjobb AI-támogatott weboldal-készítő

A Wix Artificial Design Intelligence (ADI) az intuitív weboldal-tervezés jövője. A meglévő tervezési képességeit a mesterséges intelligencia erejével ötvözve egyedi AI weboldal-készítőt hoz létre, amely a felhasználónak feltett egyszerű kérdéseken alapul.

A folyamat kiküszöböli az AI által generált weboldalának kiterjedt kézi tervezését, így a weboldal-készítés örömteli vállalkozássá válik, nem pedig feladattá.

A Wix ADI weboldal-készítőjével létrehozott minden weboldal kiemelkedik a többi közül, így biztosítva, hogy ne legyen két azonos kialakítású weboldal.

A Wix ADI legjobb funkciói

Az AI weboldal-készítő azonnal személyre szabott weboldalakat hoz létre, bizonyos árazási terv követelmények mellett ingyenes domain névvel.

A mobil optimalizálás biztosítja, hogy az AI által generált weboldala minden eszközön tökéletesen megjelenjen.

A weboldal-készítőben található egyoldalas opció tökéletes portfóliókhoz vagy eseményoldalakhoz.

Használja a praktikus drag-and-drop szerkesztő funkciót, hogy bármikor visszaszerezze a teljes irányítást az AI weboldal-készítő felett.

Az AI-alapú tartalomíró javaslatokat tesz a weboldal szövegére

AI logótervező eszközök

A Wix ADI korlátai

A sablonok korlátozóak lehetnek a fejlett tervezési igényekkel rendelkező weboldal-készítők számára.

A meglévő weboldalának másik platformra való áttelepítése bonyolult lehet.

Ennek a remek AI-alapú weboldal-készítőnek nincs ingyenes verziója.

Wix ADI árak

Light: 16 USD/hó

Core : 27 USD/hó

Üzleti : 32 USD/hó

Business Elite : 159 USD/hó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Wix ADI értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (több mint 1600 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (9200+ értékelés)

3. GoDaddy AI

via GoDaddy AI

A legjobb AI-támogatott weboldal-készítő

Az online világban való eligazodás bonyolult feladat, különösen a kisvállalkozások számára. A GoDaddy AI egyfajta megmentőként jelenik meg, amely kifejezetten nekik készült.

Míg a GoDaddy domainregisztrációs és tárhelyszolgáltatásairól híres, addig mesterséges intelligencia terén tett lépései révén holisztikus üzleti megoldások szolgáltatójaként pozícionálta magát.

Az AI-vezérelt funkciók segítenek a reszponzív weboldalak készítésében, tartalmi fejlesztések javaslásában, sőt, a digitális marketing tevékenységekben is. A legfontosabb előnye? Zökkenőmentes integrációja a GoDaddy számos egyéb szolgáltatásával.

A GoDaddy AI legjobb funkciói

Az üzleti típus alapján személyre szabott weboldal-tervezési javaslatok

Tartalomfejlesztési ajánlások a felhasználói elkötelezettség növelése érdekében

Digitális marketing útmutató a hatékony online elérhetőséghez

Zökkenőmentes integráció a GoDaddy tárhely- és domain-szolgáltatásaival

A látogatói viselkedésen alapuló, személyre szabott felhasználói élménytervezés

Mesterséges intelligenciával működő SEO-javaslatok a keresőmotorok rangsorában való előrelépéshez

Valós idejű webhelyelemzés a teljesítmény nyomon követéséhez és optimalizálásához

A GoDaddy AI korlátai

Tapasztalt fejlesztők számára, akik bonyolult testreszabási lehetőségeket keresnek, korlátozónak tűnhet.

A különálló platformokhoz képest korlátozott fejlett marketingeszközök

Egyes felhasználók kissé nehézkesnek találhatják a GoDaddy különböző szolgáltatásai közötti átállást.

GoDaddy AI árak

Látogasson el a GoDaddy AI árak oldalára, hogy megismerje az összes különböző csomagot és funkciót, amelyek megvásárolhatók.

GoDaddy AI értékelések és vélemények

G2 : 3,9/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 1100 értékelés)

4. 10Web

via 10Web

A legjobb WordPress weboldalakhoz

A 10Web egy AI weboldal-készítő, amely ötvözi az innovációt a praktikummal, és egyszerűsített webdesign-élményt kínál a felhasználóknak. Képzelje el, hogy a WordPress világszerte ismert rugalmasságát ötvözi egy AI weboldal-készítő kényelmével. Ez a 10Web.

Pár perc alatt ez a zseniális AI weboldal-készítő képes lemásolni és elkészíteni egy ingyenes weboldalt a WordPressen, így órákat spórolva meg a kézi munkával.

Azok számára, akik szeretik a WordPress-t, de egyszerűbb weboldal-készítési módszereket szeretnének, például AI-vezérelt eszközökkel ellátott drag-and-drop felületet, a 10Web a tökéletes megoldás professzionális weboldalakhoz.

A 10Web legjobb funkciói

Importáljon bármilyen weboldalt, hogy megkapja annak WordPress-ikertestvérét

Készítsen testreszabott weboldalakat intuitív weboldal-készítő eszközökkel

Vannak pluginok mindenhez, a fotógalériáktól a SEO-ig.

Készítsen olyan weboldalakat, amelyek minden típusú eszközön hibátlanul jelennek meg!

A könnyen használható AI-eszközök segítenek növelni a weboldal sebességét

Automatikus valós idejű biztonsági mentések és 24/7 felügyelet

Eszközök a weboldalak keresőmotorokban való láthatóságának javításához

A 10Web korlátai

A WordPress platformra korlátozva

Néhány fejlett weboldal-generátor funkció megtanulása nehezebb.

Plugin kompatibilitási problémák merülhetnek fel

10Web árak

Starter : 10 USD/hó

Prémium : 15 USD/hó

Ultimate: 23 USD/hó

10Web értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (30+ értékelés)

5. CodeWP

via CodeWP

A legjobb WordPress weboldalakhoz

Az AI weboldal-készítők területén a CodeWP ragyogóan teljesít. Ez az AI weboldal-készítő az AI erejét használja fel, hogy a terveket közvetlenül reszponzív WordPress témákká alakítsa.

Először adja meg a weboldal-generátornak a kívánt dizájnt. Ezután csodálkozva figyelje, ahogy a CodeWP AI-alapú weboldal-készítője értelmezi és alakítja azt egy dinamikus WordPress-témává, amely készen áll a látogatók elvarázsolására.

Ez a legjobb AI weboldal-készítő, amely ötvözi kreativitását a legmodernebb technológiával.

A CodeWP legjobb funkciói

Bár korlátozott, a CodeWP ingyenes AI weboldal-készítőt kínál.

Alakítsa át a terveket WordPress témákká könnyedén

Biztosítja a böngészők közötti konzisztens teljesítményt

A weboldal sebességét előtérbe helyezi a jobb felhasználói élmény érdekében

A weboldal-generátor méretét mobilokhoz, táblagépekhez és asztali számítógépekhez igazítja

WooCommerce integrációhoz optimalizálva

A SEO-eszközök jobb láthatóságot biztosítanak a keresőmotorokban

Kompatibilis a népszerű WordPress bővítményekkel

A CodeWP korlátai

Kifejezetten WordPresshez készült; más AI weboldal-készítőkhöz képest kevésbé sokoldalú.

A fejlett testreszabásokhoz manuális módosítások lehetnek szükségesek a weboldal-készítőben.

Esetenkénti eltérések az eredeti tervezés és a konvertált téma között

CodeWP árak

Ingyenes

Pro : 12 USD/hó

Ügynökség: 36 USD/hó

CodeWP értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

6. Hostinger

via Hostinger

A legjobb drag-and-drop weboldal-készítő

A Hostinger, bár elsősorban webtárhely-szolgáltatóként híres, a legmodernebb AI weboldal-készítő eszközök integrációjával is nagy hatást gyakorol.

A weboldalkészítő eszközök mélyrehatóan vizsgálják a weboldalak teljesítményének finomabb részleteit, biztosítva az optimális sebességet, biztonságot és felhasználói élményt.

A Hostinger weboldal-készítője kedvező árú csomagjaival és AI-eszközeivel ötvözi a megfizethetőséget és a kiváló weboldal-teljesítményt.

A Hostinger legjobb funkciói

Prémium minőségű tárhely prémium ár nélkül

Egyszerű drag-and-drop szerkesztő AI-elemzésekkel

A Hostinger weboldal-készítője WordPress-alapú weboldalak létrehozására van optimalizálva.

WordPress telepítése egy kattintással

Fokozott biztonság és teljesítmény a Cloudflare integrációnak köszönhetően

Mesterséges intelligencia-alapú betekintés a jobb keresőmotor-rangsoroláshoz

Automatikus napi biztonsági mentések a nyugalom érdekében

Beszélgessen valódi emberekkel bármikor, bárhol

Gyorsan generáljon szöveget az AI-szerkesztővel

A Hostinger korlátai

Nincs dedikált IP a megosztott tárhelycsomagokban

A fizetési folyamat során történő felárral történő értékesítés zavaró lehet

Korlátozott tárhely az alapcsomagokban

Hostinger árak

Prémium : 2,99 USD/hó

Üzleti : 3,99 USD/hó

Cloud Startup: 9,99 USD/hó

Hostinger értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (370+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 250 értékelés)

7. Jimdo

via Jimdo

A legjobb drag-and-drop weboldal-készítő

Ha az idő a legfontosabb, a Jimdo AI weboldal-készítő a megoldás. A Dolphin AI rendszerrel működő platform három perc alatt személyre szabott, reszponzív weboldalakat varázsol elő.

A Jimdo AI-eszközei valós időben elemzik a felhasználói preferenciákat, így biztosítva, hogy minden weboldal a közönség igényeire szabott legyen. Néhány fizetős funkció ellenére a Jimdo ingyenes AI-alapú weboldal-készítője továbbra is hatékony.

A Jimdo legjobb funkciói

Gyorsan elkészíti a weboldalakat az üzleti típus és a preferenciák alapján

Intuitív felület még kezdők számára is

Beépített AI-eszközök a keresőmotorok láthatóságának növeléséhez

A weboldalak automatikusan alkalmazkodnak minden eszközhöz

Személyre szabott domainnevek a márkaépítéshez

Egyszerű online áruház beállítás és kezelés

Zökkenőmentes összekapcsolás a főbb platformokkal

A Jimdo korlátai

A hagyományos AI weboldal-készítőkhöz képest korlátozott kreatív szabadság

Az e-kereskedelmi funkciók fejlettebbek lehetnének

Nincs harmadik féltől származó alkalmazásbolt az integrációkhoz

Jimdo árak

Play : Ingyenes

Üzleti listák: 4 USD/hó

Kezdő ár : 9 USD/hó

Növekedés : 14 USD/hó

E-kereskedelem : 19 USD/hó

Korlátlan: 39 USD/hó

Jimdo értékelések és vélemények

G2 : 3,9/5 (18+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (35+ értékelés)

8. Unbounce

via Unbounce

A legjobb AI-alapú céloldalak készítéséhez

Készítsen vizuálisan vonzó, konverzióoptimalizált céloldalakat az Unbounce AI eszközével. Ahogy a felhasználók ezzel az AI weboldal-készítővel dolgoznak, annak AI eszközei szorgalmasan tanulnak, alkalmazkodnak és finomítják optimalizálási technikáikat.

Az Unbounce tisztában van azzal, hogy a mesterséges intelligenciával létrehozott weboldalak mai digitális piaca rendkívül versenyképes, és ahhoz, hogy kiemelkedjenek a tömegből, a vállalkozásoknak nem csak mesterséges intelligenciával működő weboldal-készítőre és vonzó dizájnra van szükségük.

Az Unbounce robusztus AI weboldal-készítő funkcióit használja a látogatói viselkedés elemzésére, a konverziós mutatók nyomon követésére és olyan valós idejű fejlesztések javaslatára, amelyek kódolás vagy technikai tapasztalat nélkül is könnyen megvalósíthatók.

Akár tapasztalt marketinges vagy, akár most készülsz először weboldalt készíteni, az Unbounce a legjobb AI-alapú weboldal-készítő, amellyel kiemelkedő és hatékony konverziós landing page-eket hozhatsz létre.

Az Unbounce legjobb funkciói

A látogatók keresési kritériumai alapján testre szabja a céloldal szövegét

AI-alapú ajánlások a konverziós arányok javításához

Készítsen weboldalt kódolási ismeretek nélkül

Több mint 100 testreszabható sablon különböző kampányokhoz

Hasonlítsa össze az oldal verzióit az optimális teljesítmény érdekében

Ultragyors mobil oldalak a jobb felhasználói élményért

Biztosítja az adatbiztonságot Önnek és látogatóinak

Az Unbounce korlátai

Megtanulása nehezebb az első használatkor

A fejlett funkciók egyesek számára bonyolultnak tűnhetnek

Magasabb árak, mint néhány legjobb AI weboldal-készítő esetében

Unbounce árak

Indítás : 99 USD/hó

Optimalizálás : 145 USD/hó

Accelerate : 240 USD/hó

Concierge: 625 USD/hó

Unbounce értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (350 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (250 értékelés)

9. Framer AI

via Framer AI

A legjobb e-kereskedelmi weboldalakhoz

Az online áruházak webdesign-eszközeinek hatalmas tengerében a Framer AI az AI-alapú weboldal-készítők területén az innováció jelképeként tűnik ki. Ez az AI-alapú készítő nem csak a tervezésről szól, hanem az élmény megalkotásáról is.

Azok számára, akik a művészet és a technológia ötvözetét keresik, a Framer AI weboldal-generátor pontosan ezt ígéri.

Fejlett AI-képességeivel ez az AI-alapú weboldal-készítő prediktív tervezési funkciókat kínál, és útközben javaslatokat tesz az AI-alapú weboldalának fejlesztésére és tökéletesítésére.

Akár egyszerű honlaphoz, akár bonyolult webalkalmazáshoz van szüksége AI-alapú weboldal-készítőre, a Framer AI garantálja, hogy tervei vizuálisan vonzóak és felhasználóbarát felülettel rendelkeznek.

A Framer AI legjobb funkciói

Hozzon létre egy weboldalt, majd tervezze meg, szerkessze és ellenőrizze azt az AI-alapú weboldalt egy megosztott felületen.

Használja az AI weboldal-generátort, hogy könnyedén hozzáadjon interaktív elemeket, mint például lebegő effektusok, csúszkák és még sok más.

Ellenőrizze a weboldal-készítőben a terveket, mielőtt belekezdene a teljes fejlesztésbe.

Az AI weboldal-generátor professzionális weboldalakat alakít át használható kóddá.

Egyetlen kattintással térhet vissza a weboldal-készítő korábbi terveihez.

Bővítse az AI weboldal funkcióit közösségi bővítményekkel és marketing eszközökkel

Zökkenőmentes átmenet a tervezéstől az AI-alapú weboldal fejlesztéséig

A Framer AI korlátai

A számtalan AI-funkció megköveteli, hogy a funkcionális weboldalak építésének megkezdéséhez némi tanulás szükséges, különösen a kezdők számára.

Inkább prototípusok készítésére, mint teljes AI-alapú weboldal-készítésre szabott

Bizonyos interaktív elemek a végtermékben eltérően jelenhetnek meg.

Framer AI árak

Ingyenes

Mini: 5 USD/hó

Alap: 15 USD/hó

Pro: 30 USD/hó

Framer AI értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: 4,4/5 (20+ értékelés)

10. Shopify

via Shopify

A legjobb e-kereskedelmi weboldalakhoz

A Shopify e-kereskedelmi világban tett útja legendás, de az AI-alapú weboldal-integráció terén tett lépése új mércét állít fel.

A Shopify AI funkciói nem csak online áruházak létrehozására szolgáló platformot biztosítanak, hanem adatvezérelt betekintést is nyújtanak az áruház tulajdonosoknak az AI weboldalukhoz.

Az AI funkciók kihasználásával előre jelezheti a vásárlási trendeket, elemezheti a látogatók viselkedését, és akár automatizálhatja a rutin feladatokat is. Így a bolt tulajdonosoknak több idejük marad a termékekre és a stratégiára koncentrálni, ahelyett, hogy az AI weboldaluk miatt aggódnának.

A Shopify AI-alapú csevegőrobotjai javítják az ügyfelekkel való interakciót, végigvezetik őket a termékválasztáson és valós időben válaszolnak a kérdéseikre.

Ahogy az e-kereskedelem világa egyre komplexebbé válik, a Shopify AI-alapú weboldal-készítője biztosítja, hogy az üzletek tulajdonosai mindig egy lépéssel előrébb járjanak, és üzleti döntéseiket adatokra és intelligenciára alapozzák.

A Shopify legjobb funkciói

Ismerje meg az ügyfelek viselkedését és a trendeket az AI-alapú funkciók segítségével.

Használja az AI weboldal-generátort online áruházának testreszabásához kódolás nélkül.

Készítsen weboldalt, és élvezze az egyedi domain előnyeit!

Fizetések zökkenőmentes elfogadása

Könnyedén kövesse nyomon a készleteket

Vásároljon útközben a mobilra optimalizált dizájnnal

Növelje a forgalmat és az eladásokat

Bármikor segítséget kaphat valódi emberektől

A Shopify korlátai

Tranzakciós díjak, kivéve a Shopify Payments használata esetén

A fejlett AI weboldal-generátor funkciói túl bonyolultak lehetnek azoknak a felhasználóknak, akik még nem rendelkeznek tapasztalattal teljes weboldalak kezelésében.

Egyes harmadik féltől származó alkalmazások integrációja nem része az alapvető AI weboldal-generátornak.

Shopify árak

Alap : 39 USD/hó

Shopify : 105 USD/hó

Haladó: 399 USD/hó

Shopify értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 4300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 6100 értékelés)

Miért a ClickUp a legjobb az AI-alapú projektmenedzsmentben?

Bár sok platform számtalan funkciót kínál, a ClickUp kiemelkedik a legjobb weboldal-készítőként. Miért? Mert a ClickUp mesterséges intelligenciája nem csak egy funkció – ez egy platform, amelyen a webfejlesztők egy helyen együttműködhetnek a csapatokkal és az ügyfelekkel.

Akár feladatokat osztasz el, weboldal-készítéshez szükséges projektütemtervet készítesz, vagy a weboldal felhasználói élményét vizsgálod, a ClickUp mesterséges intelligenciával működő betekintése páratlan.

Készen áll arra, hogy kihasználja az AI-eszközök teljes erejét a projektmenedzsmentben? Próbálja ki a ClickUp-ot még ma ingyen!