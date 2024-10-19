A 10 legjobb AI weboldal-készítő és generátor 2025-ben

A webfejlesztésben a mesterséges intelligencia (AI) fontos szerepet játszik a feladatok automatizálásában és racionalizálásában. Az AI-alapú weboldal-készítők a weboldalak létrehozását minden eddiginél könnyebbé teszik, miközben a fejlesztőknek lehetőségük nyílik arra, hogy olyan fontos elemekre koncentráljanak, mint például a design testreszabása.
Annak érdekében, hogy megtalálja az Ön igényeinek leginkább megfelelő AI weboldal-készítőt, összeállítottunk egy listát a legjobban értékelt szoftverekről, hogy szűkítse a keresést!
Mit kell keresnie egy AI weboldal-készítőben?
Az AI-alapú weboldal-készítők és azok kiterjedt beépített AI-eszközeinek hatalmas tengerét áttekintve figyeljen a következő funkciókra:
- Felhasználóbarát felület: Az AI-alapú weboldal-készítőnek elsődleges fontosságot kell tulajdonítania a könnyű használhatóságnak. A teljes alapvető weboldal percek alatt történő elkészítése az eszköz segítségével zökkenőmentes folyamatnak kell lennie.
- Alkalmazkodóképesség: Válasszon olyan AI weboldal-készítőt, amely alkalmazkodik a tervezési preferenciáihoz, és beépíti a kívánt weboldal-elemeket.
- Integrációs képességek: A választott AI weboldal-készítőnek zökkenőmentesen integrálódnia kell a weboldal készítéséhez használt egyéb alkalmazásokhoz és eszközökhöz.
- Testreszabás: Keressen olyan AI weboldal-készítőt, amely tiszteletben tartja egyedi elképzeléseit, és testreszabási lehetőségeket kínál, hogy azok illeszkedjenek a tervezési elemeihez.
- Skálázhatóság: Győződjön meg arról, hogy az AI weboldal-készítő az Ön vállalkozásával együtt tud növekedni. Weboldalának képesnek kell lennie a zökkenőmentes bővülésre, ahogy vállalkozása is növekszik.
- Költséghatékonyság: Az ár figyelembevételekor részesítse előnyben azokat az AI-alapú weboldal-készítőket, amelyek jelentős értéket kínálnak a befektetett pénzért.
A 10 legjobb AI weboldal-készítő professzionális weboldal létrehozásához
1. ClickUp
A legjobb AI-alapú weboldal-projektmenedzsmenthez
A ClickUp egy termelékenységi platform, amelyet minden méretű csapat számára terveztek a feladatkezelés, a projektmenedzsment és a termékmenedzsment egyszerűsítése érdekében.
A beépített AI-alapú asszisztens, a platform egyik gyöngyszeme, soha nem látott képességeket kínál. Előre jelezheti a határidőket, automatizálhatja a monoton feladatokat, vagy AI segítségével pontos betekintést nyújthat a weboldal felhasználói élményébe. Nincs szükség programozási ismeretekre!
Ez az AI-alapú marketingeszköz olyan, mintha egy digitális stratéga állna az Ön rendelkezésére, kiegészítve az alkalmazásfejlesztő eszközt vagy az AI-alapú weboldal-készítőt. Merüljön el a funkciók széles skálájában, és fedezze fel, hogyan tudja a ClickUp az AI segítségével átalakítani a weboldal-készítési folyamatot.
A ClickUp legjobb funkciói
- Ez egy hatékony, all-in-one AI projektmenedzsment eszköz. Több mint 1000 integrációval búcsút inthet az alkalmazások közötti váltogatásnak, amikor weboldalt készít.
- Használja az AI írót, hogy gyorsan tartalmat generáljon weboldalaihoz.
- Mindenről gondoskodik, a HR-től a projektmenedzsment KPI-kig
- Személyre szabott feladatkezelő eszközök a különböző üzleti igényekhez
- Merüljön el a kódolás nélküli alkalmazások világában a ClickUp segítségével!
- Az AI segítségével gyorsabban végezheti el a feladatokat, például az ilyen előre elkészített sablonok, mint a termékbevezetési sablonok használatával.
- A közös projektvégrehajtás központja, amely biztosítja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon, amikor együtt hoznak létre egy weboldalt.
- Külső segítségre van szüksége? A ClickUp útmutatót kínál a projektmenedzsment kiszervezéséhez.
A ClickUp korlátai
- A hatalmas funkciók miatt kissé meredek a tanulási görbe
- Alkalmanként túl sok értesítés
- A mobil verzió nem biztos, hogy minden asztali funkciót tartalmaz.
A ClickUp árai
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp AI: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)
2. Wix ADI
A legjobb AI-támogatott weboldal-készítő
A Wix Artificial Design Intelligence (ADI) az intuitív weboldal-tervezés jövője. A meglévő tervezési képességeit a mesterséges intelligencia erejével ötvözve egyedi AI weboldal-készítőt hoz létre, amely a felhasználónak feltett egyszerű kérdéseken alapul.
A folyamat kiküszöböli az AI által generált weboldalának kiterjedt kézi tervezését, így a weboldal-készítés örömteli vállalkozássá válik, nem pedig feladattá.
A Wix ADI weboldal-készítőjével létrehozott minden weboldal kiemelkedik a többi közül, így biztosítva, hogy ne legyen két azonos kialakítású weboldal.
A Wix ADI legjobb funkciói
- Az AI weboldal-készítő azonnal személyre szabott weboldalakat hoz létre, bizonyos árazási terv követelmények mellett ingyenes domain névvel.
- A mobil optimalizálás biztosítja, hogy az AI által generált weboldala minden eszközön tökéletesen megjelenjen.
- A weboldal-készítőben található egyoldalas opció tökéletes portfóliókhoz vagy eseményoldalakhoz.
- Használja a praktikus drag-and-drop szerkesztő funkciót, hogy bármikor visszaszerezze a teljes irányítást az AI weboldal-készítő felett.
- Az AI-alapú tartalomíró javaslatokat tesz a weboldal szövegére
- AI logótervező eszközök
A Wix ADI korlátai
- A sablonok korlátozóak lehetnek a fejlett tervezési igényekkel rendelkező weboldal-készítők számára.
- A meglévő weboldalának másik platformra való áttelepítése bonyolult lehet.
- Ennek a remek AI-alapú weboldal-készítőnek nincs ingyenes verziója.
Wix ADI árak
- Light: 16 USD/hó
- Core: 27 USD/hó
- Üzleti: 32 USD/hó
- Business Elite: 159 USD/hó
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Wix ADI értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 1600 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (9200+ értékelés)
3. GoDaddy AI
A legjobb AI-támogatott weboldal-készítő
Az online világban való eligazodás bonyolult feladat, különösen a kisvállalkozások számára. A GoDaddy AI egyfajta megmentőként jelenik meg, amely kifejezetten nekik készült.
Míg a GoDaddy domainregisztrációs és tárhelyszolgáltatásairól híres, addig mesterséges intelligencia terén tett lépései révén holisztikus üzleti megoldások szolgáltatójaként pozícionálta magát.
Az AI-vezérelt funkciók segítenek a reszponzív weboldalak készítésében, tartalmi fejlesztések javaslásában, sőt, a digitális marketing tevékenységekben is. A legfontosabb előnye? Zökkenőmentes integrációja a GoDaddy számos egyéb szolgáltatásával.
A GoDaddy AI legjobb funkciói
- Az üzleti típus alapján személyre szabott weboldal-tervezési javaslatok
- Tartalomfejlesztési ajánlások a felhasználói elkötelezettség növelése érdekében
- Digitális marketing útmutató a hatékony online elérhetőséghez
- Zökkenőmentes integráció a GoDaddy tárhely- és domain-szolgáltatásaival
- A látogatói viselkedésen alapuló, személyre szabott felhasználói élménytervezés
- Mesterséges intelligenciával működő SEO-javaslatok a keresőmotorok rangsorában való előrelépéshez
- Valós idejű webhelyelemzés a teljesítmény nyomon követéséhez és optimalizálásához
A GoDaddy AI korlátai
- Tapasztalt fejlesztők számára, akik bonyolult testreszabási lehetőségeket keresnek, korlátozónak tűnhet.
- A különálló platformokhoz képest korlátozott fejlett marketingeszközök
- Egyes felhasználók kissé nehézkesnek találhatják a GoDaddy különböző szolgáltatásai közötti átállást.
GoDaddy AI árak
Látogasson el a GoDaddy AI árak oldalára, hogy megismerje az összes különböző csomagot és funkciót, amelyek megvásárolhatók.
GoDaddy AI értékelések és vélemények
- G2: 3,9/5 (több mint 800 értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (több mint 1100 értékelés)
4. 10Web
A legjobb WordPress weboldalakhoz
A 10Web egy AI weboldal-készítő, amely ötvözi az innovációt a praktikummal, és egyszerűsített webdesign-élményt kínál a felhasználóknak. Képzelje el, hogy a WordPress világszerte ismert rugalmasságát ötvözi egy AI weboldal-készítő kényelmével. Ez a 10Web.
Pár perc alatt ez a zseniális AI weboldal-készítő képes lemásolni és elkészíteni egy ingyenes weboldalt a WordPressen, így órákat spórolva meg a kézi munkával.
Azok számára, akik szeretik a WordPress-t, de egyszerűbb weboldal-készítési módszereket szeretnének, például AI-vezérelt eszközökkel ellátott drag-and-drop felületet, a 10Web a tökéletes megoldás professzionális weboldalakhoz.
A 10Web legjobb funkciói
- Importáljon bármilyen weboldalt, hogy megkapja annak WordPress-ikertestvérét
- Készítsen testreszabott weboldalakat intuitív weboldal-készítő eszközökkel
- Vannak pluginok mindenhez, a fotógalériáktól a SEO-ig.
- Készítsen olyan weboldalakat, amelyek minden típusú eszközön hibátlanul jelennek meg!
- A könnyen használható AI-eszközök segítenek növelni a weboldal sebességét
- Automatikus valós idejű biztonsági mentések és 24/7 felügyelet
- Eszközök a weboldalak keresőmotorokban való láthatóságának javításához
A 10Web korlátai
- A WordPress platformra korlátozva
- Néhány fejlett weboldal-generátor funkció megtanulása nehezebb.
- Plugin kompatibilitási problémák merülhetnek fel
10Web árak
- Starter: 10 USD/hó
- Prémium: 15 USD/hó
- Ultimate: 23 USD/hó
10Web értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (80+ értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (30+ értékelés)
5. CodeWP
A legjobb WordPress weboldalakhoz
Az AI weboldal-készítők területén a CodeWP ragyogóan teljesít. Ez az AI weboldal-készítő az AI erejét használja fel, hogy a terveket közvetlenül reszponzív WordPress témákká alakítsa.
Először adja meg a weboldal-generátornak a kívánt dizájnt. Ezután csodálkozva figyelje, ahogy a CodeWP AI-alapú weboldal-készítője értelmezi és alakítja azt egy dinamikus WordPress-témává, amely készen áll a látogatók elvarázsolására.
Ez a legjobb AI weboldal-készítő, amely ötvözi kreativitását a legmodernebb technológiával.
A CodeWP legjobb funkciói
- Bár korlátozott, a CodeWP ingyenes AI weboldal-készítőt kínál.
- Alakítsa át a terveket WordPress témákká könnyedén
- Biztosítja a böngészők közötti konzisztens teljesítményt
- A weboldal sebességét előtérbe helyezi a jobb felhasználói élmény érdekében
- A weboldal-generátor méretét mobilokhoz, táblagépekhez és asztali számítógépekhez igazítja
- WooCommerce integrációhoz optimalizálva
- A SEO-eszközök jobb láthatóságot biztosítanak a keresőmotorokban
- Kompatibilis a népszerű WordPress bővítményekkel
A CodeWP korlátai
- Kifejezetten WordPresshez készült; más AI weboldal-készítőkhöz képest kevésbé sokoldalú.
- A fejlett testreszabásokhoz manuális módosítások lehetnek szükségesek a weboldal-készítőben.
- Esetenkénti eltérések az eredeti tervezés és a konvertált téma között
CodeWP árak
- Ingyenes
- Pro: 12 USD/hó
- Ügynökség: 36 USD/hó
CodeWP értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: N/A
6. Hostinger
A legjobb drag-and-drop weboldal-készítő
A Hostinger, bár elsősorban webtárhely-szolgáltatóként híres, a legmodernebb AI weboldal-készítő eszközök integrációjával is nagy hatást gyakorol.
A weboldalkészítő eszközök mélyrehatóan vizsgálják a weboldalak teljesítményének finomabb részleteit, biztosítva az optimális sebességet, biztonságot és felhasználói élményt.
A Hostinger weboldal-készítője kedvező árú csomagjaival és AI-eszközeivel ötvözi a megfizethetőséget és a kiváló weboldal-teljesítményt.
A Hostinger legjobb funkciói
- Prémium minőségű tárhely prémium ár nélkül
- Egyszerű drag-and-drop szerkesztő AI-elemzésekkel
- A Hostinger weboldal-készítője WordPress-alapú weboldalak létrehozására van optimalizálva.
- WordPress telepítése egy kattintással
- Fokozott biztonság és teljesítmény a Cloudflare integrációnak köszönhetően
- Mesterséges intelligencia-alapú betekintés a jobb keresőmotor-rangsoroláshoz
- Automatikus napi biztonsági mentések a nyugalom érdekében
- Beszélgessen valódi emberekkel bármikor, bárhol
- Gyorsan generáljon szöveget az AI-szerkesztővel
A Hostinger korlátai
- Nincs dedikált IP a megosztott tárhelycsomagokban
- A fizetési folyamat során történő felárral történő értékesítés zavaró lehet
- Korlátozott tárhely az alapcsomagokban
Hostinger árak
- Prémium: 2,99 USD/hó
- Üzleti: 3,99 USD/hó
- Cloud Startup: 9,99 USD/hó
Hostinger értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (370+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 250 értékelés)
7. Jimdo
A legjobb drag-and-drop weboldal-készítő
Ha az idő a legfontosabb, a Jimdo AI weboldal-készítő a megoldás. A Dolphin AI rendszerrel működő platform három perc alatt személyre szabott, reszponzív weboldalakat varázsol elő.
A Jimdo AI-eszközei valós időben elemzik a felhasználói preferenciákat, így biztosítva, hogy minden weboldal a közönség igényeire szabott legyen. Néhány fizetős funkció ellenére a Jimdo ingyenes AI-alapú weboldal-készítője továbbra is hatékony.
A Jimdo legjobb funkciói
- Gyorsan elkészíti a weboldalakat az üzleti típus és a preferenciák alapján
- Intuitív felület még kezdők számára is
- Beépített AI-eszközök a keresőmotorok láthatóságának növeléséhez
- A weboldalak automatikusan alkalmazkodnak minden eszközhöz
- Személyre szabott domainnevek a márkaépítéshez
- Egyszerű online áruház beállítás és kezelés
- Zökkenőmentes összekapcsolás a főbb platformokkal
A Jimdo korlátai
- A hagyományos AI weboldal-készítőkhöz képest korlátozott kreatív szabadság
- Az e-kereskedelmi funkciók fejlettebbek lehetnének
- Nincs harmadik féltől származó alkalmazásbolt az integrációkhoz
Jimdo árak
- Play: Ingyenes
- Üzleti listák: 4 USD/hó
- Kezdő ár: 9 USD/hó
- Növekedés: 14 USD/hó
- E-kereskedelem: 19 USD/hó
- Korlátlan: 39 USD/hó
Jimdo értékelések és vélemények
- G2: 3,9/5 (18+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (35+ értékelés)
8. Unbounce
A legjobb AI-alapú céloldalak készítéséhez
Készítsen vizuálisan vonzó, konverzióoptimalizált céloldalakat az Unbounce AI eszközével. Ahogy a felhasználók ezzel az AI weboldal-készítővel dolgoznak, annak AI eszközei szorgalmasan tanulnak, alkalmazkodnak és finomítják optimalizálási technikáikat.
Az Unbounce tisztában van azzal, hogy a mesterséges intelligenciával létrehozott weboldalak mai digitális piaca rendkívül versenyképes, és ahhoz, hogy kiemelkedjenek a tömegből, a vállalkozásoknak nem csak mesterséges intelligenciával működő weboldal-készítőre és vonzó dizájnra van szükségük.
Az Unbounce robusztus AI weboldal-készítő funkcióit használja a látogatói viselkedés elemzésére, a konverziós mutatók nyomon követésére és olyan valós idejű fejlesztések javaslatára, amelyek kódolás vagy technikai tapasztalat nélkül is könnyen megvalósíthatók.
Akár tapasztalt marketinges vagy, akár most készülsz először weboldalt készíteni, az Unbounce a legjobb AI-alapú weboldal-készítő, amellyel kiemelkedő és hatékony konverziós landing page-eket hozhatsz létre.
Az Unbounce legjobb funkciói
- A látogatók keresési kritériumai alapján testre szabja a céloldal szövegét
- AI-alapú ajánlások a konverziós arányok javításához
- Készítsen weboldalt kódolási ismeretek nélkül
- Több mint 100 testreszabható sablon különböző kampányokhoz
- Hasonlítsa össze az oldal verzióit az optimális teljesítmény érdekében
- Ultragyors mobil oldalak a jobb felhasználói élményért
- Biztosítja az adatbiztonságot Önnek és látogatóinak
Az Unbounce korlátai
- Megtanulása nehezebb az első használatkor
- A fejlett funkciók egyesek számára bonyolultnak tűnhetnek
- Magasabb árak, mint néhány legjobb AI weboldal-készítő esetében
Unbounce árak
- Indítás: 99 USD/hó
- Optimalizálás: 145 USD/hó
- Accelerate: 240 USD/hó
- Concierge: 625 USD/hó
Unbounce értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (350 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (250 értékelés)
9. Framer AI
A legjobb e-kereskedelmi weboldalakhoz
Az online áruházak webdesign-eszközeinek hatalmas tengerében a Framer AI az AI-alapú weboldal-készítők területén az innováció jelképeként tűnik ki. Ez az AI-alapú készítő nem csak a tervezésről szól, hanem az élmény megalkotásáról is.
Azok számára, akik a művészet és a technológia ötvözetét keresik, a Framer AI weboldal-generátor pontosan ezt ígéri.
Fejlett AI-képességeivel ez az AI-alapú weboldal-készítő prediktív tervezési funkciókat kínál, és útközben javaslatokat tesz az AI-alapú weboldalának fejlesztésére és tökéletesítésére.
Akár egyszerű honlaphoz, akár bonyolult webalkalmazáshoz van szüksége AI-alapú weboldal-készítőre, a Framer AI garantálja, hogy tervei vizuálisan vonzóak és felhasználóbarát felülettel rendelkeznek.
A Framer AI legjobb funkciói
- Hozzon létre egy weboldalt, majd tervezze meg, szerkessze és ellenőrizze azt az AI-alapú weboldalt egy megosztott felületen.
- Használja az AI weboldal-generátort, hogy könnyedén hozzáadjon interaktív elemeket, mint például lebegő effektusok, csúszkák és még sok más.
- Ellenőrizze a weboldal-készítőben a terveket, mielőtt belekezdene a teljes fejlesztésbe.
- Az AI weboldal-generátor professzionális weboldalakat alakít át használható kóddá.
- Egyetlen kattintással térhet vissza a weboldal-készítő korábbi terveihez.
- Bővítse az AI weboldal funkcióit közösségi bővítményekkel és marketing eszközökkel
- Zökkenőmentes átmenet a tervezéstől az AI-alapú weboldal fejlesztéséig
A Framer AI korlátai
- A számtalan AI-funkció megköveteli, hogy a funkcionális weboldalak építésének megkezdéséhez némi tanulás szükséges, különösen a kezdők számára.
- Inkább prototípusok készítésére, mint teljes AI-alapú weboldal-készítésre szabott
- Bizonyos interaktív elemek a végtermékben eltérően jelenhetnek meg.
Framer AI árak
- Ingyenes
- Mini: 5 USD/hó
- Alap: 15 USD/hó
- Pro: 30 USD/hó
Framer AI értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: 4,4/5 (20+ értékelés)
10. Shopify
A legjobb e-kereskedelmi weboldalakhoz
A Shopify e-kereskedelmi világban tett útja legendás, de az AI-alapú weboldal-integráció terén tett lépése új mércét állít fel.
A Shopify AI funkciói nem csak online áruházak létrehozására szolgáló platformot biztosítanak, hanem adatvezérelt betekintést is nyújtanak az áruház tulajdonosoknak az AI weboldalukhoz.
Az AI funkciók kihasználásával előre jelezheti a vásárlási trendeket, elemezheti a látogatók viselkedését, és akár automatizálhatja a rutin feladatokat is. Így a bolt tulajdonosoknak több idejük marad a termékekre és a stratégiára koncentrálni, ahelyett, hogy az AI weboldaluk miatt aggódnának.
A Shopify AI-alapú csevegőrobotjai javítják az ügyfelekkel való interakciót, végigvezetik őket a termékválasztáson és valós időben válaszolnak a kérdéseikre.
Ahogy az e-kereskedelem világa egyre komplexebbé válik, a Shopify AI-alapú weboldal-készítője biztosítja, hogy az üzletek tulajdonosai mindig egy lépéssel előrébb járjanak, és üzleti döntéseiket adatokra és intelligenciára alapozzák.
A Shopify legjobb funkciói
- Ismerje meg az ügyfelek viselkedését és a trendeket az AI-alapú funkciók segítségével.
- Használja az AI weboldal-generátort online áruházának testreszabásához kódolás nélkül.
- Készítsen weboldalt, és élvezze az egyedi domain előnyeit!
- Fizetések zökkenőmentes elfogadása
- Könnyedén kövesse nyomon a készleteket
- Vásároljon útközben a mobilra optimalizált dizájnnal
- Növelje a forgalmat és az eladásokat
- Bármikor segítséget kaphat valódi emberektől
A Shopify korlátai
- Tranzakciós díjak, kivéve a Shopify Payments használata esetén
- A fejlett AI weboldal-generátor funkciói túl bonyolultak lehetnek azoknak a felhasználóknak, akik még nem rendelkeznek tapasztalattal teljes weboldalak kezelésében.
- Egyes harmadik féltől származó alkalmazások integrációja nem része az alapvető AI weboldal-generátornak.
Shopify árak
- Alap: 39 USD/hó
- Shopify: 105 USD/hó
- Haladó: 399 USD/hó
Shopify értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 4300 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 6100 értékelés)
Miért a ClickUp a legjobb az AI-alapú projektmenedzsmentben?
Bár sok platform számtalan funkciót kínál, a ClickUp kiemelkedik a legjobb weboldal-készítőként. Miért? Mert a ClickUp mesterséges intelligenciája nem csak egy funkció – ez egy platform, amelyen a webfejlesztők egy helyen együttműködhetnek a csapatokkal és az ügyfelekkel.
Akár feladatokat osztasz el, weboldal-készítéshez szükséges projektütemtervet készítesz, vagy a weboldal felhasználói élményét vizsgálod, a ClickUp mesterséges intelligenciával működő betekintése páratlan.
Készen áll arra, hogy kihasználja az AI-eszközök teljes erejét a projektmenedzsmentben? Próbálja ki a ClickUp-ot még ma ingyen!