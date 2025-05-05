A 15 legjobb Google Forms alternatíva 2025-ben (ingyenes és fizetős)

Az űrlapok mindenhol jelen vannak – függetlenül attól, hogy ügyfél-visszajelzéseket gyűjt, potenciális ügyfeleket keres vagy egy eseményre érkező válaszokat kezel.

Ha valaha is kellett már gyors kérdőívet készítenie, akkor valószínűleg a Google Forms-hoz fordult. Ingyenes, könnyen használható és jól integrálható a Google Sheets-szel, ami megmagyarázza, miért választják sokan.

De van egy bökkenő: nem tökéletes. A Google Forms sablonjai és tervezési lehetőségei alapszintűek. A platformból hiányoznak a fejlett elemzési funkciók is, és ha offline adatgyűjtésre vagy komoly testreszabásra van szüksége, akkor nincs szerencséje.

Ezek a korlátozások döntő tényezők lehetnek azoknak a vállalkozásoknak, amelyek űrlapokat használnak részletes információk gyűjtésére, fizetések elfogadására vagy valójában jól kinéző anyagok elkészítésére.

Valójában a marketingesek 80%-a az automatizált űrlapkészítőket részesíti előnyben a potenciális ügyfelek megszerzéséhez és ápolásához. Tehát, ha úgy érzi, hogy a Google Forms már nem felel meg az igényeinek, akkor szerencséje van.

Összegyűjtöttük a legjobb Google Forms alternatívákat, hogy segítsünk Önnek intelligens, hatékonyabb online űrlapok létrehozásában – anélkül, hogy ez gondot okozna vagy megterhelné a költségvetését.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme a 15 legjobb Google Forms alternatíva: ClickUp : A legjobb testreszabható űrlapok létrehozásához, adatgyűjtéshez és elemzéshez A legjobb testreszabható űrlapok létrehozásához, adatgyűjtéshez és elemzéshez Jotform: A legjobb fizetési funkcióval integrált űrlapok létrehozásához Zoho Forms: A legjobb űrlapkészítéshez a Zoho ökoszisztémán belül Formidable Forms: Legalkalmasabb WordPress webhelyekhez, fejlett adatmegjelenítéssel Typeform: A legjobb beszélgetésszerű űrlapok készítéséhez Paperform: Legalkalmasabb landing page-szerű marketing űrlapok készítéséhez Cognito Forms: Legalkalmasabb számításigényes űrlapok létrehozására SurveyMonkey: Legalkalmasabb adatigényes felmérések létrehozásához Formstack: A legjobb automatizált egészségügyi és jogi űrlapok létrehozásához Wufoo: A legjobb űrlapjelentésekhez és elemzésekhez WPForms: A legjobb egyszerű űrlapok létrehozásához a WordPressen 123FormBuilder: A legjobb többnyelvű űrlapok készítéséhez HubSpot Form Builder: A legjobb űrlapokból származó potenciális ügyfelek generálásához Ninja Forms: A legjobb WordPress űrlapkészítő fejlesztőknek Formsite: A legjobb megoldás a magas biztonsági szintű űrlapfeldolgozáshoz

Mit kell keresnie egy Google Forms alternatívában?

Mielőtt választana a Google Forms versenytársainak listájáról, vegye figyelembe ezeket a legfontosabb funkciókat:

Automatizált feltételes logika : Válasszon egy olyan Google Forms alternatívát, amely dinamikusan megjeleníti vagy elrejti a kérdéseket a korábbi válaszok alapján, így személyre szabottabb, vonzóbb kérdőíveket készíthet. Válasszon egy olyan Google Forms alternatívát, amely dinamikusan megjeleníti vagy elrejti a kérdéseket a korábbi válaszok alapján, így személyre szabottabb, vonzóbb kérdőíveket készíthet.

Egyedi márkajelzés és rugalmas tervezés: Keressen olyan megoldást, amely lehetővé teszi logók, színek és egyedi stílusok hozzáadását, hogy azok illeszkedjenek a márkájához.

Robusztus elemzés és jelentéskészítés: Válasszon olyan eszközt, amely diagramokat, többféle exportformátumot és automatikus betekintést biztosít az adatelemzés egyszerűsítése érdekében.

Számos harmadik féltől származó integráció: Gondoskodjon arról, hogy a CRM-ekkel, e-mail eszközökkel és más alkalmazásokkal is összekapcsolható legyen, így biztosítva a zökkenőmentes adatmegosztást és a hatékony munkafolyamatot.

Fejlett biztonsági és megfelelőségi funkciók: Ellenőrizze a GDPR-nak való megfelelőséget, a titkosítást és a részletes hozzáférés-vezérlést, ha érzékeny adatokat kezel.

👀 Tudta? Mielőtt önálló termékké vált, a Google Forms 2008-ban a Google Docs csomag részeként került piacra. Az idő múlásával új funkciókkal és integrációkkal bővült, végül 2016-ban önálló eszközzé vált, hogy jobban támogassa az adatgyűjtést és az együttműködést.

A 15 legjobb Google Forms alternatíva

Készen áll arra, hogy megtalálja az Ön igényeinek leginkább megfelelő űrlapkészítőt? Íme a 15 legjobb alternatíva:

1. ClickUp (A legjobb testreszabható űrlapok készítéséhez, adatgyűjtéshez és elemzéshez)

Kezdje el használni a ClickUp Forms szolgáltatást! Készítsen interaktív és dinamikus űrlapokat a ClickUp segítségével a fejlett funkciók használatával.

A ClickUp egyértelműen a legjobb választás, valóban mindenre kiterjedő alkalmazás a munkához. Hatékony űrlapkészítést ötvöz termelékenységi és együttműködési eszközökkel, így minden munkáját egy helyen tárolhatja.

És a legjobb rész? A begyűjtött válaszokat könnyedén feladatokká alakíthatja. Akár alkalmazotti visszajelzéseket gyűjt, piackutatást végez, vagy fizetéseket és számlákat kezel, a ClickUp Form View segítségével minden könnyen rendszerezhető és összekapcsolható.

Szüntesse meg a kézi munkát az adatgyűjtés és a feladatkiosztás teljes folyamatának automatizálásával a ClickUp Automations segítségével.

A Google Forms-tól eltérően a ClickUp Forms intelligens feltételes válaszokat kínál, így az űrlapok a felhasználói bevitelek alapján valós időben alkalmazkodnak.

Az eredmény? Innovatívabb, személyre szabottabb élmény a válaszadók számára. A teljesen új Forms Hub központi irányító központként működik, azonnali hozzáférést és egyszerűsített kezelést biztosítva minden űrlapjához, a hibajelentésektől a kampánykérésekig.

Az űrlapokat olyan funkciókkal is elegánsabbá teheti, mint az információs blokkok és a kérdésleírások, amelyek egyértelmű kontextust és iránymutatásokat nyújtanak a válaszadóknak, biztosítva a pontos és hatékony adatgyűjtést. De ez még nem minden! Használja ki a ClickUp Brain mesterséges intelligenciával támogatott elemzését, hogy az összes választ felhasználható eredményekké alakítsa.

Nincs több időpazarlás a válaszokból nyert információk összefoglalásával.

Kérje meg a ClickUp mesterséges intelligenciáját, hogy segítsen az adatok elemzésében.

Személyre szabhatja űrlapjait, hogy azok illeszkedjenek márkaidentitásához, testreszabható borítóképek, háttérképek és gombok színei segítségével. Az esztétika mellett a ClickUp megerősítette integrációit is, beleértve a továbbfejlesztett Zapier integrációt és a ClickUp API-n keresztül történő csevegési integrációk létrehozásának lehetőségét, ami megkönnyíti a zökkenőmentes munkafolyamat-automatizálást.

Ráadásul a ClickUp több mint 100 automatizálási sablonjával egyszerűsítheti a válaszok gyűjtését és elemzését, így időt takaríthat meg, miközben minden zökkenőmentesen működik.

Például automatizálhatja a potenciális ügyfelek továbbítását, és azonnal feladatokat rendelhet az értékesítési és marketing csapatokhoz. Ezzel az űrlapokra adott válaszok rendszerezettek maradnak, és biztosítja a megfelelő időben történő visszajelzéseket, így több potenciális ügyfelet tud ügyféllé alakítani. Akár automatikus e-maileket és értesítéseket is beállíthat, így egyetlen válasz sem marad figyelmen kívül!

És a legjobb rész? Mindent szinkronizálhat a ClickUp CRM-mel, így ügyfelei adatai mindig naprakészek és elérhetők lesznek a platformon. Ha minden információja egy helyen van, könnyebb, mint valaha, olyan űrlapokat készíteni, amelyekkel a megfelelő adatokat gyűjtheti és jobb döntéseket hozhat. Nincs sok ideje? Semmi gond! Böngésszen a sablonkönyvtárban, és válasszon egy kész űrlapot, amely megfelel az Ön igényeinek.

Íme a legjobb választásaink!

Ingyenes sablon letöltése Gyűjtsön visszajelzéseket perceken belül azáltal, hogy a ClickUp visszajelzési űrlap sablonját az Ön igényeihez igazítja.

Ha visszajelzési űrlapot szeretne létrehozni felhasználói, ügyfelei vagy alkalmazottai számára, kezdje a ClickUp visszajelzési űrlap sablonjával. Ez a teljes mértékben testreszabható sablon kiválóan alkalmas márkaközpontú felmérések tervezésére, értelmes adatok gyűjtésére és azok elemzésére termékdöntések és trendminták kialakítása céljából.

Ha azonban valami egyszerűbbet szeretne, nézze meg a ClickUp űrlap sablont. Ez egyéni mezőkkel rendelkezik, amelyek segítségével bármilyen típusú űrlapot vagy kérdőívet létrehozhat, amelyekkel biztonságosan gyűjthet pontos válaszokat, és megfelelhet a megfelelőségi előírásoknak és az iparági szabványoknak.

A ClickUp előnyei

A ClickUp korlátai

Kis tanulási görbe az új felhasználók számára

Egyes funkciók nem érhetők el a mobilalkalmazásban.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és minősítések

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (4300+ értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A Clickup Forms segítségével egyszerűen továbbíthatjuk az egyik csapattól a másikhoz a kéréseket. Az űrlapbejegyzések feladatokká válnak, és ezeket a kéréseket egy táblán követhetjük nyomon, hogy az érdekelt felek és a csapatvezetők tájékozódhassanak a haladásról, az akadályokról vagy a függőségekről. Ez mindenki számára átláthatóságot biztosít, és garantálja, hogy a feladatok a lehető leggyorsabban el legyenek végezve.

A Clickup Forms segítségével egyszerűen továbbíthatjuk az egyik csapattól a másikhoz a kéréseket. Az űrlapbejegyzések feladatokká válnak, és ezeket a kéréseket egy táblán követhetjük nyomon, hogy az érdekelt felek és a csapatvezetők tájékozódhassanak a haladásról, az akadályokról vagy a függőségekről. Ez mindenki számára átláthatóságot biztosít, és garantálja, hogy a feladatok a lehető leggyorsabban el legyenek végezve.

2. Jotform (a legjobb fizetési funkcióval integrált űrlapok létrehozásához)

via Jotform

A Jotform segítségével könnyedén hozhat létre fejlett űrlapokat több mint 10 000 sablon és részletes testreszabási lehetőség segítségével – a legtöbb más fejlett űrlapkészítővel ellentétben nem szükséges hosszú tanulási folyamat.

A drag-and-drop építője támogatja a munkafolyamatok automatizálását, a feltételes logikát, a többnyelvű űrlapokat és a részletes elemzéseket.

Beágyazhat PDF-fájlokat, aláírásokat gyűjthet a DocuSign segítségével, és testreszabhatja a fizetési folyamatokat. A Smart Payments Forms segítségével feloszthatja a fizetéseket, részletfizetést állíthat be és feltételes logikát alkalmazhat – ezek más űrlapkészítőkben ritkán elérhető előnyök.

A Jotform legjobb funkciói

Több mint 100 téma segítségével személyre szabott fizetési űrlapokat, felméréseket és egyebeket hozhat létre.

Automatizálja az olyan feladatokat, mint a számlák, jelentések, e-mailes emlékeztetők és automatikus válaszok generálása.

Fogadjon fizetéseket 32 átjárón, ACH-n, hitel-/betéti kártyákon és e-csekkeken keresztül.

Gyűjtsön adatokat offline módban a Jotform Mobile Forms segítségével

Fordítsa le az űrlapokat több mint 130 nyelvre, hogy globális hatókört érjen el.

Több mint 150 eszközzel integrálható, beleértve a HubSpot CRM-eket és a Mailchimp e-mail szolgáltatásokat.

A Jotform korlátai

A ingyenes verzióban minimális számú űrlap áll rendelkezésre.

Az automatizálások meglehetősen alapszintűek

A Jotform árai

Starter: Ingyenes

Bronz: 39 USD/hó

Silver: 49 USD/hó

Gold: 129 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Jotform értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 3400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2800 értékelés)

Mit mondanak a Jotformról a valódi felhasználók?

A színházi műsorfüzetek hirdetéseit értékesítő nagyszámú önkéntes segítségével a Jotform drámai módon megváltoztatta a munkafolyamatunkat. Nagyon könnyű egy helyen összegyűjteni az összes információt. Hirdetési információk, fizetés, mindez egy egyszerű, könnyen használható űrlapon. Nincs többé papír alapú űrlap, és többféle fizetési módot sem kell nyomon követni. Nincs többé elmulasztott hirdetés, mert valaki nem töltötte ki helyesen a papírokat.

A színházi műsorfüzetek hirdetéseit értékesítő nagyszámú önkéntes segítségével a Jotform drámai módon megváltoztatta a munkafolyamatunkat. Nagyon könnyű egy helyen összegyűjteni az összes információt. Hirdetési információk, fizetés, mindez egy egyszerű, könnyen használható űrlapon. Nincs többé papír alapú űrlap, és többféle fizetési módot sem kell nyomon követni. Nincs többé elmulasztott hirdetés, mert valaki nem töltötte ki helyesen a papírokat.

💡 Profi tipp: Átáll a Google Forms vagy a Microsoft Forms alkalmazásról a Jotformra? Az összes meglévő űrlapját zökkenőmentesen áthelyezheti anélkül, hogy bármilyen adatot elveszítene!

3. Zoho Forms (A legjobb űrlapkészítés a Zoho ökoszisztémán belül)

via Zoho For ms

A Zoho all-in-one üzleti csomagja sok vállalat számára elsődleges választás, és a Zoho Forms is ide tartozik. Drag-and-drop szerkesztőt kínál több mint 30 mezőtípussal, feltételes logikát dinamikus űrlapokhoz, valamint automatizálást a potenciális ügyfelek rögzítéséhez, riasztások küldéséhez és adatok gyűjtéséhez.

A Zoho alkalmazásokkal (CRM, Books, Projects) integrálva minden beküldés extra csatlakozók nélkül szinkronizálódik, automatizálva olyan feladatokat, mint a számlázás, az e-mail válaszok és a projektfrissítések.

A Zoho Forms legjobb funkciói

Űrlapok beágyazása weboldalakba és közösségi médiába

Feladatok kiosztása, szerepkörök meghatározása és a haladás nyomon követése

Fogadjon fizetéseket közvetlenül az űrlapokon keresztül

Szerezzen betekintést a beépített elemzési funkciók segítségével

Biztosítsa a biztonságot fejlett adatvédelemmel

Az űrlapokhoz offline módon is hozzáférhet és azokat mobilalkalmazáson keresztül is elküldheti.

A Zoho Forms korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek

Nincs AI funkciója

A mobilalkalmazás felhasználói felülete nem túl intuitív.

A Zoho Forms árai

Minden csomag éves előfizetéssel vehető igénybe.

Örökre ingyenes

Alap: 10 USD/hó

Standard: 25 USD/hó

Professzionális: 50 USD/hó

Prémium: 90 USD/hó

Zoho Forms értékelések és vélemények

G2: 4. 4/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a Zoho Forms-ról a valódi felhasználók?

Jelenleg a Zohoform csak más Zoho termékekkel, például a Zoho CRM-mel való integrációt engedélyezi. Ez azt jelenti, hogy ha más népszerű eszközökkel való integrációk szélesebb skáláját keresi, akkor korlátozott lehetőségekkel szembesülhet. Fontos, hogy mérlegelje saját igényeit, és megbizonyosodjon arról, hogy a Zoho Form megfelel a kívánt integrációs lehetőségeknek, mielőtt elkötelezi magát a platform mellett.

Jelenleg a Zohoform csak más Zoho termékekkel, például a Zoho CRM-mel való integrációt engedélyezi. Ez azt jelenti, hogy ha más népszerű eszközökkel való integrációk szélesebb skáláját keresi, akkor korlátozott lehetőségekkel szembesülhet. Fontos, hogy mérlegelje saját igényeit, és megbizonyosodjon arról, hogy a Zoho Form megfelel a kívánt integrációs lehetőségeknek, mielőtt elkötelezi magát a platform mellett.

4. Formidable Forms (legalkalmasabb fejlett adatmegjelenítéssel rendelkező WordPress-webhelyekhez)

via Formidable Forms

Ha adatokat kell kezelnie és közvetlenül a WordPress webhelyén megjelenítenie – legyen szó álláshirdetésekről, ingatlanhirdetésekről vagy címjegyzékekről –, akkor a Formidable Forms a megfelelő választás az Ön számára.

A Views funkcióval összegyűjtheti az űrlapok beküldéseit, és azonnal megjelenítheti őket egyedi formátumokban, például táblázatokban, naptárakban vagy interaktív listákban – kódolás nélkül. Több mint 200 sablon, automatizálási eszköz és zökkenőmentes integráció segítségével gyorsan létrehozhat komplex, adatközpontú alkalmazásokat.

A Formidable Forms legjobb funkciói

Űrlapok készítése és stílusának megadása drag-and-drop szerkesztővel

A beküldött űrlapok megjelenítése egyedi front-end nézetekben

A hosszú űrlapokat több oldalas szakaszokra oszthatja, az automatikus mentés funkcióval a válaszokról.

Automatizálja az űrlapok elérhetőségét ütemezett nyitási/zárási dátumokkal

Védje az űrlapokat a beépített spam-megelőző eszközökkel

PDF-fájlok létrehozása számlákhoz, tanúsítványokhoz és egyebekhez

A Formidable Forms korlátai

Megtanulása nehéz, különösen a stílusok és a nézetek tekintetében.

A mezők és feltételek nagy száma miatt hibás felület

A Formidable Forms árai

Az alábbiakban felsorolt árak nem kedvezményesek, és évente kerülnek felszámításra.

Alap: 79 USD/év

Plusz: 199 USD/év

Üzleti: 399 USD/év

Elite: 599 USD/év

Formidable Forms értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 80 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (100+ értékelés)

💡 Profi tipp: Ne elégedjen meg egy univerzális űrlapmal – végezzen A/B tesztelést, hogy összehasonlítsa a különböző elrendezéseket, mezőelrendezéseket és dizájnokat. Tesztelje a változatokat, például az egyoszlopos és a többoszlopos formátumokat, a több lépésből álló űrlapok haladási sávjait vagy a különböző CTA gombok elhelyezkedését, hogy megnézze, melyik változat eredményez magasabb kitöltési arányt. A kisebb módosítások is jelentős hatással lehetnek a felhasználói elkötelezettségre és a konverziókra!

5. Typeform (a legjobb beszélgetésszerű űrlapok készítéséhez)

via Typeform

A felmérések elengedhetetlenek a visszajelzésekhez, de unalmasak is lehetnek. A Typeform ezt orvosolja azzal, hogy az űrlapokat vonzó, csevegésszerű élménnyé alakítja.

Ahelyett, hogy a Google Formshoz hasonló, teljes oldalas kérdőívekkel terhelné a felhasználókat, a Typeform egyszerre csak egy kérdést tesz fel, így zökkenőmentes, interaktív folyamatot hoz létre. Ráadásul a felhasználók még az ingyenes csomagban is korlátlan számú űrlapot hozhatnak létre.

Az elágazó logikával és a személyre szabott nyomon követéssel inkább beszélgetésnek tűnik, mint felmérésnek – tökéletes megoldás potenciális ügyfelek minősítéséhez, ügyfél-visszajelzésekhez vagy olyan kvízekhez, ahol a kitöltési arányok fontosak.

A Typeform legjobb funkciói

Használjon több mint 28 kérdés típust ugrási logikával és elágazásokkal.

Állítsa be az űrlapokat weboldalakra, vagy ossza meg őket a közösségi médián keresztül.

Fogadjon fizetéseket PayPal és Stripe integrációk segítségével

Kövesse nyomon a válaszokat egyedi azonosítókkal a jobb betekintés érdekében.

Részletes jelentéseket készíthet a kitöltési arányokról és mintákról.

Csatlakozzon több mint 120 harmadik féltől származó alkalmazáshoz, például a Calendly-hez és a Slack-hez.

A Typeform korlátai

A túl sok tervezési lehetőség zavaró lehet.

Nem a legideálisabb eszköz a potenciális ügyfelek megszerzéséhez

Költséges kis- és középvállalkozások számára

Typeform árak

Alapcsomagok:

Örökre ingyenes

Alap: 29 USD/hó

Plusz: 59 USD/hó

Üzleti: 99 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Növekedési tervek:

Growth Essentials: 199 USD/hó

Growth Pro: 349 USD/hó

Growth Custom: Egyedi árazás

Typeform értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (750+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (850+ értékelés)

Mit mondanak a Typeformról a valódi felhasználók?

Kiválóan alkalmasnak találtam a tervezési megoldásokkal kapcsolatos visszajelzések fogadására, lehetővé tette, hogy több felhasználótól is begyűjtsem a véleményeket, és azokat úgy rendszerezzem, hogy mérlegelhessem a funkciók fontossági sorrendjét és a felmerülő problémákat. Néha frusztráló volt a fizetős szolgáltatások fizetési korlátja, de ez nem volt váratlan egy fizetős szolgáltatás esetében.

Kiválóan alkalmasnak találtam a tervezési megoldásokkal kapcsolatos visszajelzések fogadására, lehetővé tette, hogy több felhasználótól is begyűjtsem a véleményeket, és azokat úgy rendszerezzem, hogy mérlegelhessem a funkciók fontossági sorrendjét és a felmerülő problémákat. Néha frusztráló volt a fizetős szolgáltatások fizetési korlátja, de ez nem volt váratlan egy fizetős szolgáltatás esetében.

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 92%-a következetlen módszerekkel követi nyomon a teendőket, ami elmulasztott döntésekhez és késedelmes végrehajtáshoz vezet. Akár követő megjegyzéseket küldenek, akár táblázatokat használnak, a folyamat gyakran szétszórt és hatástalan. A ClickUp feladatkezelési megoldása biztosítja a beszélgetések zökkenőmentes átalakítását feladatokká, így csapata gyorsan tud cselekedni és összehangoltan tud működni.

➡️ Olvassa el még: Hogyan kérjen visszajelzéseket és értékeléseket a készségei fejlesztése érdekében

6. Paperform (a legjobb landing page-szerű marketing űrlapok készítéséhez)

via Paperform

Egyes marketingcsapatok nem csak űrlapokat készítenek, hanem teljes értékű céloldalakat is terveznek. Hogyan? Olyan eszközökkel, mint a Paperform.

Ez a Google Forms alternatíva tökéletes vizuálisan vonzó, konverzióközpontú űrlapok készítéséhez, amelyek inkább professzionális weboldalakra emlékeztetnek. A merev űrlapkészítőkkel ellentétben a Paperform lehetővé teszi a tartalom szabad elrendezését, kérdések, képek, videók és szövegek keverését, mintha egy dokumentumot szerkesztene.

Ezért használják a csapatok termékbemutatókhoz, pályázatokhoz és márkás felmérésekhez.

A Paperform legjobb funkciói

Készítsen webes űrlapokat, céloldalakat és kvízeket több mint 700 elrendezéssel és 500 sablonnal.

Testreszabhatja az űrlapokat képekkel, videókkal, címsorokkal és formázott szöveggel.

Látogatói adatok gyűjtése PPC-hirdetésekhez és célzott kampányokhoz

Készítsen termék katalógusokat rendelési és fizetési lehetőségekkel

Űrlapok beágyazása weboldalakba egyéni CSS-sel

Integrálható több mint 2000 eszközzel, például a Slackkel, az Asanával és a Dropboxszal.

A Paperform korlátai

Korlátozott PDF-funkciók és hiányzik a PDF-beolvasás

A fejlett funkciók megtanulása nehéz

Nincs ingyenes verzió

A Paperform árai

Essentials: 29 USD/hó

Pro: 59 USD/hó

Üzleti: 129 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Paperform értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (90+ értékelés)

Mit mondanak a Paperformról a valódi felhasználók?

Elégedett vagyok azzal, amit a Paperform segítségével elértem; talán az egyetlen negatívum, hogy a tanulási görbe kicsit hosszabb volt, mint a Typeform használatakor, és nem találom, hogyan lehetne a űrlapokat archiválni a törlés helyett. Végül egy mappát hoztam létre.

Elégedett vagyok azzal, amit a Paperform segítségével elértem; talán az egyetlen negatívum, hogy a tanulási görbe kicsit hosszabb volt, mint a Typeform használatakor, és nem találom, hogyan lehetne a űrlapokat archiválni a törlés helyett. Végül egy mappát hoztam létre.

7. Cognito Forms (a számításigényes űrlapok létrehozásához a legalkalmasabb)

via Cognito Forms

A Cognito Forms okos választás, ha vállalkozása komplex számításokkal foglalkozik. Ez a fejlett űrlapkészítő képes valós idejű árazás, adószámítások és egyedi képletek kezelésére – tökéletes részletes megrendelőlapok, számlák és pénzügyi alkalmazásokhoz.

Hatékony számítási motorja automatizálja a komplex matematikai műveleteket, alkalmazza az adókulcsokat vagy kedvezményeket, és akár az eredményeket is beilleszti a testreszabott PDF-fájlokba. Emellett tartalmazza a munkafolyamatok automatizálását, a biztonságos fizetési gyűjtést és egy rugalmas drag-and-drop építőt is.

A Cognito Forms legjobb funkciói

A betűtípusokat, a beviteli stílusokat és a színeket a drag-and-drop szerkesztővel testreszabhatja.

Használjon több mint 17 kérdés típust, beleértve az ár és a pénznem mezőket is.

Automatizálja a számításokat a beépített képletmotorral

Alkalmazzon feltételes logikát, hogy csak a releváns mezők jelenjenek meg.

Több mint 150 sablon áll rendelkezésre különböző űrlap típusokhoz.

Fizetések gyűjtése Square vagy PayPal segítségével

A Cognito Forms korlátai

Korlátozott tervezési és formázási lehetőségek

Kevesebb közvetlen integráció

A Cognito Forms árai

Egyéni felhasználók: örökre ingyenes

Pro: 19 USD/hó

Csapat: 39 USD/hó

Vállalati: 129 USD/hó

Cognito Forms értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (130+ értékelés)

A Cognito Forms egy jól átgondolt platform, amely biztosítja a rugalmasságot, a testreszabhatóságot és a feltételes logikát, amelyek szükségesek ahhoz, hogy olyan űrlapokat készítsen, amelyek szinte minden elképzelhető igényt kielégítenek. A munkafolyamatok segítségével automatizálhat bizonyos funkciókat. A szerepkörök segítségével megadhatja, hogy mely mezők legyenek láthatóak, kötelezőek vagy rejtettek bizonyos személyek számára. Sok különböző platformot kutattam, mielőtt a Cognito Forms mellett döntöttem. Ez valóban sokkal hatékonyabbá tette a folyamatainkat.

A Cognito Forms egy jól átgondolt platform, amely biztosítja a rugalmasságot, a testreszabhatóságot és a feltételes logikát, amelyek szükségesek ahhoz, hogy olyan űrlapokat készítsen, amelyek szinte minden elképzelhető igényt kielégítenek. A munkafolyamatok segítségével automatizálhat bizonyos funkciókat. A szerepkörök segítségével megadhatja, hogy mely mezők legyenek láthatóak, kötelezőek vagy rejtettek bizonyos személyek számára. Sok különböző platformot kutattam, mielőtt a Cognito Forms mellett döntöttem. Ez valóban sokkal hatékonyabbá tette a folyamatainkat.

8. SurveyMonkey (legalkalmasabb adatigényes felmérések készítéséhez)

via SurveyMonkey

A SurveyMonkey sokkal hatékonyabb platformot kínál, mint a Google Forms – különösen professzionális kutatások és adatelemzések esetében.

Fejlett testreszabási és elemzési funkciói ideálisak mindenféle feladatra, a piackutatásoktól az alkalmazotti elégedettségi felmérésekig.

Ráadásul a 2000-nél is több, szakértők által írt, előzetesen tesztelt kérdésből álló kérdések adatbázisa segít a megfelelő kérdéseket feltenni, céljaihoz igazított intelligens javaslatokkal.

A SurveyMonkey legjobb funkciói

Több mint 15 kérdés típus segítségével készíthet célzott felméréseket.

Növelje a pontosságot feltételes elágazásokkal és ugrási logikával

Ágyazza be a kérdőíveket az e-mailekbe, hogy növelje a válaszadási arányt

Adatok elemzése a WordCloud és a Sentiment Analysis segítségével

Az eredmények CSV, XLS, PDF, PPT és SPS formátumban exportálhatók.

A SurveyMonkey korlátai

A felhasználói felület navigálása kihívást jelenthet.

A fejlett funkciók és a részletes elemzések csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

SurveyMonkey árak

Alapszintű: Ingyenes

Premier Annual: 1428 USD/év

Éves előny: 468 USD/év

Havi alapdíj: 99 USD/hó

Team Advantage: 25 USD/hó (éves számlázás)

Team Premier: 75 USD/hó (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

SurveyMonkey értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 22 900 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 10 000 értékelés)

Mit mondanak a SurveyMonkey-ról a valódi felhasználók?

Nem vagyok adatkezelő, de ez a program lehetővé teszi számomra az adatok biztonságos tárolását és felhasználását. Tetszik, hogy iparági szabványnak megfelelő válaszokból álló adatbázissal rendelkezik. Mivel nem vagyok igazi adatguru, úgy gondolom, hogy könnyű félreérteni az eredményeimet! Emellett egy „lite” felhasználó számára kissé drága a kollégák hozzáadása és az extra funkciók megvásárlása.

Nem vagyok adatkezelő, de ez a program lehetővé teszi számomra az adatok biztonságos tárolását és felhasználását. Tetszik, hogy iparági szabványnak megfelelő válaszokból álló adatbázissal rendelkezik. Mivel nem vagyok igazi adatguru, úgy gondolom, hogy könnyű félreérteni az eredményeimet! Emellett egy „lite” felhasználó számára kissé drága a kollégák hozzáadása és az extra funkciók megvásárlása.

➡️ Olvassa el még: Hogyan készítsünk felmérést a Google Forms segítségével?

9. Formstack (a legjobb automatizált egészségügyi és jogi űrlapok létrehozásához)

via Formstack

A Formstack nem csak egy űrlapkészítő, hanem egy teljes értékű munkahelyi termelékenységi platform, amelyet széles körben használnak az egészségügyi, jogi és pénzügyi ágazatokban.

Az űrlapkészítésen túl egyedi fájlokat generál a beküldött adatokból, beleértve szerződéseket, ajánlatokat és megállapodásokat. Az eszköz feltételes tartalmakat, dinamikus mezőket és elektronikus aláírásokat is támogat, miközben megfelel a szigorú HIPAA és SOC 2 megfelelőségi szabványoknak.

A Formstack legjobb funkciói

Drag-and-drop építő 300+ testreszabható sablonnal

Form Importer segítségével importálhat űrlapokat más platformokról.

A láthatatlan reCAPTCHA segítségével blokkolhatja a spameket

Biztosítsa adatait SSL titkosítással, GDPR és HIPAA megfelelőséggel

Valós idejű elemzésekkel nyerjen betekintést

Automatizálja a munkafolyamatokat az adatok továbbításával és több mint 260 alkalmazás integrálásával.

A Formstack korlátai

Korlátozott betűtípus- és formázási lehetőségek

A felhasználói felület hibás lehet és zavaró lehet.

Az adatok nem exportálhatók különböző formátumokban

Formstack árak

Forms: 99 USD/hó

Csomag: 299 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Formstack értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4/5 (100+ értékelés)

10. Wufoo (A legjobb űrlapjelentésekhez és elemzésekhez)

via Wufoo

Ha vállalkozása részletes vizuális jelentésekre és irányítópultokra támaszkodik, a Wufoo egyszerűvé teszi az adatelemzést.

Egyedi jelentéseket hoz létre valós idejű frissítésekkel, pivot táblákkal, dinamikus diagramokkal és kereszttáblázatokkal – nincs szükség további eszközökre. Automatizálhatja a jelentések megosztását és beállíthat olyan irányítópultokat, amelyek frissülnek, amint új adatok érkeznek.

A Wufoo legjobb funkciói

Válasszon több mint 400 űrlap-sablon közül, vagy tervezzen sajátot a Theme Designer segítségével.

Lehetővé teszi a válaszadók számára, hogy fájlokat töltsenek fel közvetlenül az űrlapokon keresztül.

Védje adatait 256 bites SSL titkosítással

Hozzon létre egyedi jelentéseket automatikusan frissülő irányítópultokkal, és elemezze az űrlapokat a beépített elemzési funkciók segítségével.

Állítson be korlátokat az űrlapok bezárására a válaszok számának elérése vagy a határidő lejártát követően.

Csatlakozzon több mint 2000 alkalmazáshoz, beleértve a PayPal fizetési átjárókat is.

A Wufoo korlátai

A felület elavultnak tűnik és nem feltétlenül felhasználóbarát.

A widget opciók más eszközökhöz képest alapszintűek.

Nem támogatja az offline űrlapokat.

A Wufoo árai

Starter: 22 USD/hó

Professzionális: 39 USD/hó

Haladó: 99 USD/hó

Ultimate: 249 USD/hó

Wufoo értékelések és vélemények

G2: 4. 2/5 (290+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (200+ értékelés)

💡 Érdekesség: A SurveyMonkey 2011-ben felvásárolta a Wufoo-t. Azóta a Wufoo átvette a SurveyMonkey csúcsminőségű biztonsági rendszerét, és most már közvetlenül integrálódik a platformba, így a Wufoo-bejegyzéseket a SurveyMonkey-fiókjából kezelheti.

11. WPForms (a legjobb egyszerű űrlapok létrehozásához a WordPressen)

via WPForms

A WordPress-webhelyek tulajdonosainak elengedhetetlen segédeszköze, a WPForms egy kezdőbarát űrlapkészítő, amely zökkenőmentesen integrálható a WordPress-bővítményekkel.

Rendkívül testreszabható és biztonságos, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy exkluzív űrlapokat, időkorlátozott beküldéseket vagy zárt tartalmakat hozzanak létre – tökéletes megoldás tagsági jelentkezésekhez, különleges ajánlatokhoz vagy időkorlátozott regisztrációkhoz.

A WPForms különlegessége a robusztus hozzáférés-vezérlés. Jelszóval védheti az űrlapokat, felhasználói szerepkörökre vonatkozó korlátozásokat állíthat be, korlátozhatja a beküldéseket, ütemezheti a rendelkezésre állást, vagy akár csak azoknak a felhasználóknak adhat hozzáférést, akik megvásárolták vagy megtekintették az adott tartalmat.

A WPForms legjobb funkciói

Továbbfejlesztett űrlapok kiegészítőkkel, például felmérésekkel és szavazásokkal, valamint űrlapoldalakkal

Testreszabhatja az űrlap mezőket egy AI-alapú űrlapkészítővel

Korlátozza a hozzáférést a Form Locker kiegészítő segítségével

Több mint 2000 ingyenes sablon segítségével azonnal létrehozhat űrlapokat.

Blokkolja a spameket a Captcha és a Google reCAPTCHA segítségével

Csatlakozzon több mint 7000 alkalmazáshoz a beépített integrációk és a Zapier segítségével.

A WPForms korlátai

A testreszabáshoz CSS ismeretekre van szükség.

A fejlett funkciók és integrációk a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

Más eszközökhöz képest drága

WPForms árak

Alap: 99 USD/hó

Plusz: 199 USD/hó

Pro: 399 USD/hó

Elite: 599 USD/hó

WPForms értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (20+ értékelés)

Minden adat Önnél marad (ez különösen fontos, ha olyan információkat gyűjt, amelyeket nem szeretne megosztani a Google-lal vagy más szolgáltatásokkal). Az emberek bejelentkezés vagy harmadik fél fiókja nélkül is válaszolhatnak (a Google Forms használatához Google-fiók szükséges). Kis tanulási görbe után könnyen használható.

Minden adat Önnél marad (ez különösen fontos, ha olyan információkat gyűjt, amelyeket nem szeretne megosztani a Google-lal vagy más szolgáltatásokkal). Az emberek bejelentkezés vagy harmadik fél fiókja nélkül is válaszolhatnak (a Google Forms használatához Google-fiók szükséges). Kis tanulási görbe után könnyen használható.

12. 123FormBuilder (a legjobb többnyelvű űrlapok készítéséhez)

via 123FormBuilder

Ha vállalkozása globális közönséget szolgál ki, űrlapjainak több nyelvre kell alkalmazkodniuk. A 123FormBuilder egyszerűsíti ezt azáltal, hogy automatikusan felismeri a felhasználó helyét, és az űrlapokat a preferált nyelven jeleníti meg. Emellett egységesíti a válaszokat a különböző nyelveken, miközben megőrzi a szabályokat, a formázást és a számításokat.

Ez az intuitív és megfizethető platform minimális tanulási görbével rendelkezik. Lehetővé teszi az elemek húzását és elhelyezését, a beállítások módosítását és az űrlapok perceken belüli közzétételét.

A 123FormBuilder legjobb funkciói

A felhasználó helyének automatikus felismerése az űrlapok megfelelő nyelven való megjelenítéséhez

A válaszformátumok egységesítése a beküldés nyelvétől függetlenül

Használja a feltételes logikát a mezők dinamikus megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez.

Készítsen offline űrlapokat, és szinkronizálja az adatokat, amikor újra online állapotba kerül.

Védje adatait CAPTCHA és SSL titkosítással

Hozzáférés több mint 2000 sablonhoz különböző iparágak és felhasználási esetek számára

A 123FormBuilder korlátai

A mobilalkalmazás elrendezése nem feltétlenül felhasználóbarát.

Korlátozott űrlap-testreszabási lehetőségek

A felület hibás lehet.

123FormBuilder árak

Alapszintű: Ingyenes

Gold: 37 USD/hó

Platinum: 49 USD/hó

Diamond: 99 USD/hó

Vállalati: 225 USD/hó

123FormBuilder értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (150+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (170+ értékelés)

13. HubSpot Form Builder (a legjobb űrlapokból származó potenciális ügyfelek generálásához)

via HubSpot Form Builder

A HubSpot marketing- és értékesítési csomagjának kulcsfontosságú eleme, a HubSpot Form Builder a potenciális ügyfelek generálására lett tervezve. Automatikusan továbbítja a potenciális ügyfeleket az értékesítési csapatoknak, lehetővé téve a válaszok alapján személyre szabott utánkövetést.

Hogyan? A HubSpot CRM-mel való közvetlen szinkronizálás révén azonnal frissíti a kapcsolattartási adatokat és pontozza a potenciális ügyfeleket. Ráadásul a Progressive Profiling funkció megjegyzi a visszatérő látogatókat, és új kérdéseket tesz fel a régiek ismétlése helyett – ez az, ami hiányzik a Google Forms-ból.

A HubSpot Form Builder legjobb funkciói

Szinkronizálja a beküldött adatokat a HubSpot CRM-mel, hogy nyomon követhesse és kezelhesse a potenciális ügyfeleket.

Progresszív profilalkotást használ, hogy új adatokat gyűjtsön a visszatérő felhasználókról.

Automatizálja a személyre szabott e-maileket és munkafolyamatokat az űrlap beküldése után.

Rejtett mezőket tartalmaz a kampányadatok és a potenciális ügyfelek forrásainak rögzítéséhez.

Beágyazott űrlapok bármely webhelyen, beépített nyomon követési és elemzési funkciókkal

Több mint 1000 alkalmazással integrálható a HubSpot ökoszisztémájában a szegmentálás és a fejlesztés érdekében.

A HubSpot Form Builder korlátai

Nem lehet csak az űrlapplatform előfizetést megvásárolni.

Korlátozott jelentési funkciók

A kezdők számára meredek tanulási görbe

A HubSpot Form Builder árai

Az űrlapkészítő ingyenes, a HubSpot CRM és a Marketing Hub részeként; önálló termékként nem vásárolható meg.

HubSpot Form Builder értékelések és vélemények

G2: Nincs elérhető értékelés

Capterra: Nincs elérhető értékelés

🧠 Érdekes tény: A több lépésből álló űrlapok akár 46%-kal is növelhetik a kitöltési arányt, mivel a felhasználók kevésbé nyomasztónak találják őket, mint a hosszú, egyoldalas űrlapokat!

14. Ninja Forms (a legjobb WordPress űrlapkészítő fejlesztőknek)

via Ninja Forms

Bár a Ninja Forms a WordPress-webhelyek tulajdonosai körében a legnépszerűbb, igazán azoknak a fejlesztőknek nyújt előnyöket, akiknek testreszabásra és fejlett felhasználói interakciókra van szükségük.

A feltételes logika, fizetési lehetőségek, fájlfeltöltés és számítások olyan alapvető funkciókon túl a Ninja Forms szűrőkkel és hookokkal kiegészített, mély API-hozzáférést biztosít, lehetővé téve a teljesen testreszabott űrlapok létrehozását.

A fejlesztők komplex háttérszkriptek írása nélkül is létrehozhatnak egyedi feldolgozási munkafolyamatokat, amelyek megkönnyítik az adatok továbbítását, a feltételes logika alkalmazását és a harmadik féltől származó szolgáltatásokkal való összekapcsolást.

A Ninja Forms legjobb funkciói

Drag-and-drop szerkesztő egyszerű kapcsolatfelvételi, megrendelési vagy fizetési űrlapokhoz

Az űrlapadatok exportálása és importálása Excel, PDF vagy Google Táblázatok formátumban

A ReCaptcha és az egyéni kérdés-válasz mezők segítségével megakadályozhatja a spameket.

Teljes WordPress API hozzáférés a fejlett űrlapok testreszabásához

Integrálható a Trello, a Slack és más harmadik féltől származó eszközökkel.

Kezdje gyorsan a 16 előre elkészített sablon segítségével!

A Ninja Forms korlátai

Egyes felhasználók a fizetős verziókat drágának találhatják.

Nincsenek ingyenes kiegészítők

A Ninja Forms árai

Alapvető: Ingyenes

Plusz: 99 USD/év

Pro: 199 USD/év

Elite: 499 USD/év

Ninja Forms értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

Nincs elég értékelés

15. Formsite (A legjobb a magas biztonsági szintű űrlapfeldolgozáshoz)

via Formsite

A listánkon szereplő online űrlapkészítők közül egyik sem helyezi olyan nagy hangsúlyt a biztonságra, mint a Formsite.

A mezőszintű titkosítás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy bizonyos űrlapmezőket védjenek, így az érzékeny adatok – például a társadalombiztosítási számok vagy az orvosi adatok – biztonságban maradnak, míg más mezők hozzáférhetők maradnak. További biztonsági funkciók közé tartozik a 256 bites SSL titkosítás, a szerepkörökön alapuló hozzáférés-vezérlés és az adatok tárolási helyének kiválasztási lehetősége, amelyek biztosítják a magánélet védelmét és a komplex szabályozásoknak való megfelelést.

A Formsite legjobb funkciói

Testreszabhatja az űrlapokat a márkájához illő logókkal és dizájnokkal.

Az űrlapokat egyszerű másolás-beillesztés kóddal bármely oldalra beágyazhatja.

Töltsön fel űrlapokat és kérdőíveket QR-kódok és 2D vonalkódok segítségével

Hozzon létre megrendelőlapokat automatikus árazással és több fizetési lehetőséggel

Az eredményeket több formátumban is megjelenítheti, így könnyebben elemezheti azokat.

Integrálja harmadik féltől származó eszközökkel, például a Salesforce-szal és másokkal a Zapier segítségével.

A Formsite korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek

A felület kissé zavaros lehet.

Formsite árak

Személyes: 24,95 USD/hó

Professzionális: 39,95 USD/hó

Üzleti: 69,95 USD/hó

Business +: 99,95 USD/hó

Vállalati: 249,95 USD/hó

Formsite értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (40+ értékelés)

Búcsúzzon el az unalmas űrlapoktól a legjobb Google Forms alternatívákkal!

A fejlett és interaktív űrlapok segíthetnek jobb adatok gyűjtésében, a felhasználók bevonásában és okosabb döntések meghozatalában. Bár a Google Forms-nak számos kiváló, ingyenes alternatívája létezik, a megfelelő választás az Ön igényeitől függ.

De ha minket kérdez, a ClickUp bármilyen követelményt képes kezelni. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a testreszabható mezők, az űrlapok automatizálása, a zökkenőmentes integrációk és a valós idejű jelentések, ez egy hatékony eszköz az űrlapok és projektek egyetlen helyen történő kezeléséhez.

Regisztráljon most a ClickUp-ra, és kezdje el még ma az űrlapok készítését – ingyen!