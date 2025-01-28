10 munkavállalói felmérési szoftver eszköz HR-csapatok számára 2025-ben

A felmérési eszközök kiválóan alkalmasak információk és megfigyelések gyűjtésére a munkahelyi kultúráról, a munkavállalók nettó ajánlói pontszámáról és az általános munkavállalói elégedettségről. A felmérések emellett segítenek a humánerőforrás-osztályoknak a trendek azonosításában és a munkavállalói hangulat megértésében, ami hozzájárul a vállalati kultúra javításához.

Ezek a felmérési eszközök lehetővé teszik, hogy szisztematikusan gyűjtsön visszajelzéseket az alkalmazottaktól, és értékes betekintést nyerjen az alkalmazottak munkával való elégedettségébe.

Mint személyre szabott élményeket biztosító, adatalapú döntéseket ösztönző és őszinte visszajelzéseket támogató HR-vezető, hogyan választja ki a legjobb alkalmazotti felmérési eszközt a legnépszerűbb HR- és alkalmazotti felmérési szoftverek közül?

Annak érdekében, hogy megalapozott döntést hozhasson, összeállítottunk egy listát a 10 legjobb munkavállalói felmérési eszközről, amelyek 2024-ben jól jöhetnek, valamint azok funkcióiról, árairól, hátrányairól és rangsorolásáról.

Mit kell keresnie az alkalmazotti felmérési szoftverben?

A megfelelő munkavállalói felmérési eszköz kiválasztásához vegye figyelembe az alábbi funkciókat:

Többféle kérdés típus: A legjobb alkalmazotti felmérési eszközök lehetővé teszik, hogy többválasztós, értékelési skála, mátrix kérdések, nyitott kérdések és feltételes logikai kérdések közül válasszon.

Felmérési sablonok: Az alkalmazotti felmérési szoftvernek előre elkészített Az alkalmazotti felmérési szoftvernek előre elkészített kérdőív sablonokkal kell rendelkeznie, amelyek kérdései az alkalmazottak véleményének megismerésére irányulnak, és testreszabható elrendezéssel rendelkeznek a kérdések, válaszlehetőségek és utasítások tekintetében, hogy ösztönözzék a őszinte visszajelzéseket.

Integrációk : Mi haszna van egy munkavállalói felmérési eszköznek, ha nem integrálható : Mi haszna van egy munkavállalói felmérési eszköznek, ha nem integrálható a HR-szoftverével és a munkahelyi kommunikációs csatornáival? Válasszon olyan elkötelezettségi felmérési eszközt, amely lehetővé teszi a munkavállalói felmérés létrehozását, végrehajtását és hatékonyságának mérését egyetlen irányítópultról, ahelyett, hogy több platform között kellene váltogatnia.

Felhasználóbarát felület: A felhasználóbarát felület elengedhetetlen bármely eszköz, különösen a munkavállalói felmérési szoftver kiválasztásakor. A könnyen megtanulható, használható és kezelhető szoftver segít hatékonyabban elérni az elkötelezettségi felmérés céljait.

Gyűjtsen felhasználható adatokat: Válasszon olyan felmérési eszközöket, amelyek elemzési és jelentéskészítési funkciókkal rendelkeznek. A felmérésekből származó adatok segítenek azonosítani a fejlesztendő területeket és megalapozott döntéseket hozni.

Terjesztési csatornák: A felmérést több terjesztési csatornán keresztül is el kell tudnia küldeni az alkalmazottak adatainak gyűjtése érdekében, beleértve az e-mailt, a mobilalkalmazáson keresztül elérhető webes platformot, és akár emlékeztetőket is beállíthat, valamint nyomon követheti a válaszadási arányt.

Íme a 10 legjobb alkalmazotti felmérési eszköz, amellyel felméréseket készíthet, terjeszthet, visszajelzéseket gyűjthet és elemezheti az alkalmazotti felmérések visszajelzéseinek adatait.

1. ClickUp

Készítsen okosabb felméréseket a ClickUpban a feltételes logikával, hogy egyszerűsítse a folyamatot – függetlenül attól, hogy az mennyire bonyolult.

A ClickUp egy kezdőbarát és nagymértékben testreszabható platform alkalmazotti felmérések elvégzéséhez. Az all-inclusive projektmenedzsment eszköz egy szervezet minden részlegének igényeit kielégíti, de a humánerőforrás-csapatok abszolút kedvence.

A szoftver egyszerűsített felmérési munkafolyamatot biztosít, amely lehetővé teszi a holisztikus munkavállalói visszajelzések összegyűjtését és elemzését, éves felmérések küldését, az elégedettség mérését és a vállalati kultúra jobb megértését.

Hozzon létre és kezeljen HR-feladatokat, projekteket és munkafolyamatokat a felvételtől a beilleszkedésen és a teljesítményértékelésen át az alkalmazotti elégedettségig. A ClickUp folyamatábrázoló eszközei lehetővé teszik logikai ugrások, feltételes mezők és kötelező mezők hozzáadását az űrlapokhoz.

Testreszabhatja a ClickUp meglévő sablonjait, vagy létrehozhat saját űrlapokat különböző felmérési kérdésekkel, például szöveggel, számokkal, legördülő menükkel, jelölőnégyzetekkel, értékelésekkel és egyebekkel, hogy a ClickUp HR-menedzsment platformjával ideális HR-rendszert hozzon létre.

Az alkalmazotti felméréseket e-mailben, linkkel vagy beágyazott kóddal terjesztheti, és valós időben gyűjtheti az alkalmazottak visszajelzéseit. Tekintse meg és elemezze az űrlap adatait a ClickUp-ban, vagy exportálja azokat más eszközökbe, például a Google Sheets-be, az Excelbe vagy PDF-be.

Fejlessze ki az ideális rendszert az alkalmazottak elkötelezettségének nyomon követéséhez a ClickUp HR menedzsment platformjával.

A ClickUp legfontosabb funkciói

Használja az alkalmazotti visszajelzési űrlap sablonokat , hogy visszajelzéseket gyűjtsön a vezetésről, a vállalati kultúráról, a fizetésekről, a juttatásokról és a munkakörnyezetről.

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp munkavállalói visszajelzési sablonját a munkavállalók visszajelzéseinek gyűjtéséhez és kezeléséhez.

A ClickUp munkavállalói visszajelzési űrlap sablonját kiindulási pontként felhasználva építsen a munkavállalói visszajelzési felméréseire, és a ClickUp táblázatos nézet segítségével strukturálja a kérdéseket könnyen érthető és olvasható formátumban.

Automatizálja a felmérések terjesztését, a felmérésekből nyert betekintést és elemzéseket, valamint az űrlapok létrehozását a ClickUp automatizálási opcióinak segítségével.

Kezelje a projekteket, kövesse nyomon a feladatokat, ossza meg a dokumentumokat, és segítse elő a funkciók közötti csapatmunkát és együttműködést – mindezt a ClickUp projektmenedzsment eszközével. Nincs többé alkalmazások közötti ugrálás, nincs többé információs fekete lyuk. A ClickUp segítségével minden zökkenőmentesen összeáll, és Ön a feladatok gyorsabb elvégzésére koncentrálhat.

Használja a ClickUp Brain-t kreatív segédeszközként, hogy ötleteket gyűjtsön a felméréshez, a kérdéseket könnyen érthetővé tegye, valamint hang- és videóátiratokat adjon hozzá. Összesítse a felmérés eredményeit, hogy AI segítségével következtetéseket vonjon le.

A ClickUp korlátai

Az első használatkor tanulási görbe várható.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

ClickUp AI: Minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (4000+ értékelés)

2. TINYpulse

via TINYpulse

A TINYpulse egy felhőalapú munkavállalói felmérési eszköz, amely testreszabott, hasznosítható betekintést nyújt a munkavállalói elkötelezettségbe, visszajelzésekbe és coaching lehetőségekbe, hogy segítsen Önnek adat alapú változásokat végrehajtani a szervezeti kultúrájában.

A szakértők által kidolgozott, tudományosan alátámasztott folyamatok és a fejlett vizualizáció segítségével feltárhatja a lehetőségeket, és pontosan meghatározhatja a fejlesztendő területeket, mielőtt azok problémává válnának.

A TINYpulse legjobb funkciói

Több mint 300 tudományosan alátámasztott kérdés és előre megtervezett sablon, például az alkalmazottak Net Promoter Score (eNPS) felmérése az alkalmazottak elkötelezettségének javítása érdekében.

Gyűjtsön 100%-ban névtelen felmérési válaszokat, azzal a lehetőséggel, hogy magánjelleggel felkeresse a válaszadókat a pontosítás érdekében.

Fedezzen fel hasznosítható betekintéseket és ajánlásokat, és használja az adatokat az alkalmazottak elismerésének nyomon követésére és jelentésére.

A TINYpulse korlátai

Az egyéb szoftverekkel való integráció manuális munkát igényel.

Korlátozott felmérési testreszabási és márkaépítési lehetőségek

TINYpulse árak

Egyedi árazás

TINYpulse értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (200+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (40+ értékelés)

3. SurveyLab

via SurveyLab

A SurveyLab omnichannel élményével több eszközön is elérheti a közönségét.

Küldjön ki kérdőíveket és gyűjtsön be munkavállalói visszajelzéseket URL-linkek, e-mail/SMS-meghívók, felugró ablakok, QR-kódok, weboldal-widgetek, 360 fokos visszajelzések vagy egy erre a célra kifejlesztett mobilalkalmazás segítségével.

Tervezzen felméréseket több nyelven, adjon hozzá logikai és egyéni változókat a felmérési eredményekhez és a válaszadókhoz, és integrálja a felmérési eredményeket olyan platformokkal, mint a Zapier, a MailChimp és a Google Analytics.

A SurveyLabs online paneljével több mint 100 millió válaszadóhoz juthat el 150 országban. Az alkalmazottak anonim visszajelzéseket adhatnak szoftver telepítése nélkül, és Ön korlátozás nélkül végezhet elkötelezettségi felméréseket a kérdések vagy válaszok számát illetően.

A SurveyLab legjobb funkciói

Készítsen munkavállalói felméréseket drag-and-drop felület és több mint 200 sablon segítségével.

Testreszabhatja a felmérési eszközöket a válaszok alapján, fejlett logikai és elágazási opciók segítségével.

Használja ki a valós idejű jelentéseket és elemzéseket az alkalmazotti felmérési adatok vizualizálásához és exportálásához.

A SurveyLab korlátai

Egyes felhasználók problémákat jelentettek a kérdések számozásával és a felmérés betöltési sebességével kapcsolatban.

Az ingyenes csomag havonta 100 felmérési válaszra és felmérésekenként 10 kérdésre korlátozódik.

SurveyLab árak

Starter: 49 USD havonta

Haladó: 99 USD havonta

Professzionális: 249 USD havonta

Vállalatok: Egyedi árak

SurveyLab értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (90 értékelés)

Capterra: 4,9/5 csillag (60 értékelés)

4. Culture Amp

via Culture Amp

Az alkalmazottak minden szervezet lényege. Tanulmányok kimutatták, hogy a pozitív munkakörnyezet elősegítése biztos módja a legtehetségesebb munkavállalók vonzásának.

Hogyan biztosíthatja a pozitív munkavállalói elkötelezettséget ezekben a változékony és recesszióra hajlamos időkben? Elégségesek-e az iparági referenciaértékek?

A Culture Amp all-in-one munkavállalói elkötelezettségi platformja megkönnyíti az átállást a változás előtti és utáni időszak között.

Gyűjtsön értékes információkat az alkalmazottak elkötelezettségével és teljesítménymenedzsmentjével kapcsolatban, és elemezze alkalmazottai visszajelzéseit pulzusfelmérések és eNPS segítségével. A Culture Amp lehetővé teszi az érzelemelemzés nyomon követését, az eredmények elismerését és jutalmazását, az alkalmazottak elégedettségének mérését, valamint névtelen visszajelzések gyűjtését.

Tegye hasznossá az alkalmazottak visszajelzéseit, és gondoskodjon arról, hogy a nehéz pénzügyi idők ne befolyásolják negatívan a munkakörnyezetet hosszú távon.

A Culture Amp legjobb funkciói

Kész és testreszabható felmérési sablonok az alkalmazottak elkötelezettségének minden aspektusára, az alkalmazottak beilleszkedésétől a kilépésig, eseményalapú felmérésekig és még sok másig.

Segítse elő az egyéni és csapatcélok hatékony nyomon követését egyéni megbeszélések, értékelések, kalibrálások és folyamatos visszajelzések révén.

Adjon a munkavállalóknak átfogó képet teljesítményükről különböző perspektívákból, beleértve a kollégák, a vezetők és saját maguk véleményét is.

A Culture Amp korlátai

Nehézségek a felmérés testreszabásával és az adatok exportálásával kapcsolatban

A mobilalkalmazás korlátozott funkcionalitást és szolgáltatásokat kínál.

Culture Amp árak

Egyedi árazás

Culture Amp értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

5. 15five

via 15five

A 15five egy teljesítménymenedzsment platform, amely tudományosan alátámasztott, előre elkészített felmérési sablonokkal és modulokkal rendelkezik az elkötelezettség, a vezetői hatékonyság, a DEI-kezdeményezések és az eNPS mérésére, hogy felmérje csapata motivációit és frusztrációit.

A műszerfal és a gazdag betekintés segítségével megtervezheti az elkötelezettségi stratégiákat, és kezelheti azokat a tényezőket, amelyek negatívan befolyásolják az alkalmazottak morálját, teljesítményét és megtartását.

A 15five vezetői coachok segíthetnek abban, hogy az ismereteket cselekvéssel párosítsa, és személyre szabott elkötelezettségi stratégiát alakítson ki. Rendszeresen végezzen felméréseket, hogy a visszajelzésekre és a fejlesztésekre épülő pozitív munkahelyi kultúrát alakítson ki.

A 15five 15 legjobb funkciója

OKR-kezelési és összehangolási eszközök a haladás nyomon követésével és jelentéssel

Munkavállalói elkötelezettségi felmérések eNPS-sel, pulzusfelmérésekkel és egyedi kérdésekkel

A coaching és tanulási platform kérdések sablonjait, önértékelési gyakorlatokat és a 15five akadémiát tartalmazza.

A 15five korlátai

A felhasználók problémákat jelentettek az alkalmazotti felmérések testreszabásával és integrációjával kapcsolatban.

A jelentéskészítési és elemzési funkciók nem annyira átfogóak, mint más felmérési eszközöknél.

15five árak

Engage: 4 USD/felhasználó/hónap

Perform: 10 dollár felhasználónként havonta

Teljes platform: 16 USD/felhasználó/hónap

15five értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (1700+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 800 értékelés)

6. Deel

via Deel

Egy önálló felmérési eszköz alkalmazása kihívásokkal járhat, és a munkatársaknak meg kell tanulniuk a használatát.

A Deel beépített elkötelezettségi eszközével interjúkat szervezhet és ütemezhet a Slackben. Legyen szó mérföldkövekről vagy év végi ellenőrzésekről, tartsa fenn a felmérés iránti elkötelezettséget a Slackben.

Kezdje az elkötelezettség vagy a vállalati bizalom sablon használatával. Ezután személyre szabott Slack emlékeztetőket automatizálhat a határidőre történő kitöltéshez, és a beküldéseket osztályok, helyszínek és szerepkörök alapján szűrheti, hogy azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket.

A Deel legjobb funkciói

A felmérési interjúkat közvetlenül a Slackben ütemezheti meg.

Használjon előre elkészített és testreszabható felmérési sablonokat, és automatizálja az emlékeztetőket a Slacken.

Deel korlátai

A weboldal felhasználói felületének gyakori változásai és a helyszínhez kötődő funkcionalitási problémák

A számla esedékességét megelőző korai pénzfelvétel esetén a címzettnek extra díjakat kell fizetnie.

Deel árak

Deel HR: 200 főig ingyenes

EOR: 599 USD/hó-tól

Alvállalkozók: Egyedi árazás

Globális bérszámfejtés: Egyedi árazás

Bevándorlás: Egyedi árazás

Deel értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 2300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (500+ értékelés)

7. Qualtrics

via Qualtrics

A Qualtrics egy alkalmazotti felmérési szoftver, amely bevált, tudományosan alátámasztott alkalmazotti felmérési megközelítésen alapuló stratégiai átalakulást biztosít, segítve a nagyvállalatokat HR-folyamataik méretezésében.

Visszajelzést ad az alkalmazottak tevékenységéről (kvantitatív) és összekapcsolja azt gondolataikkal és érzéseikkel (kvalitatív). Ismerje meg jobban csapatát, javítsa az alkalmazottak elkötelezettségét, és végezzen változtatásokat az alkalmazottak igényeinek kielégítése érdekében, ahelyett, hogy az iparág által meghatározott referenciaértékeket követné.

A Qualtrics legjobb funkciói

Hatékony és rugalmas munkavállalói felmérés-tervezés és logika, több mint 100 kérdés típus és formátummal.

Fejlett kutatási módszerek és technikák, mint például konjoint elemzés, max diff, választási modellezés és még sok más.

Átfogó adatelemzés és jelentések műszerfalakkal, diagramokkal, grafikonokkal és táblázatokkal a visszajelzések biztosításához.

A Qualtrics korlátai

A hő térképek le vannak tiltva az Ügyfélélmény modulban.

A felhasználóknak be kell állítaniuk az ügyfélszámításokat, amikor e-mail válaszformátumot hoznak létre.

Qualtrics árak

Egyedi árazás

Qualtrics értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 csillag (több mint 2800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (70+ értékelés)

8. Zoho Survey

a Zoho Survey segítségével

A Zoho Survey segítségével könnyedén elkészítheti, elküldheti és elemezheti a felméréseket, hogy azonosítsa a munkavállalói visszajelzésekben megjelenő trendeket. A drag-and-drop funkció és a felhasználóbarát felület miatt ez egy kezdőknek is könnyen kezelhető felmérési eszköz kis- és középvállalkozások számára.

A Zoho Surveys segítségével testreszabhatja a felmérés témáit, hozzáadhat márkajelzést, logikát és változókat, valamint megváltoztathatja a fejlécet és a navigációs gombokat, hogy azok illeszkedjenek márkája színeihez. A végoldal logikájának hozzárendelésével egyedi céloldalt rendelhet a felmérés résztvevőihez a válaszaik alapján.

A Zoho Survey legjobb funkciói

Több mint 200 előre elkészített sablon, több mint 25 kérdés típus és olyan funkciók, mint az ugrási logika és a piping.

A felmérések automatikusan optimalizálódnak minden képernyőhöz, beleértve a mobil eszközöket is.

Valós idejű felmérési jelentések és elemzések az adatok vizualizálásához és exportálásához.

A Zoho Survey korlátai

A Zoho One felhasználók számára a legalkalmasabb, de más CRM-ekkel nem integrálható.

Az ingyenes csomag havi 100 válaszra és felmérésenként 10 kérdésre korlátozódik.

Zoho Survey árak

Ingyenes csomag

Plusz: 35 dollár havonta

Előny: 49 dollár havonta

Vállalati: 109 USD havonta

Zoho Survey értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 csillag (több mint 400 értékelés)

9. Empuls

via Empuls

Az intuitív alkalmazotti elkötelezettségi felmérő eszköz, az Empuls rövid alkalmazotti elkötelezettségi felméréseket kínál, hogy minimalizálja a fáradtságot és az elfogultságot, ösztönözve az őszinte és szűrőmentes alkalmazotti visszajelzéseket.

Küldjön rövid felméréseket a munkavállalók pályafutásának fontos pillanataiban, és alakítsa át visszajelzéseiket cselekvéssé. Elemezze az adatokat, és ismerje meg, mi fontos ahhoz, hogy mindenki számára produktív és pozitív munkakörnyezetet teremtsen.

Ez az alkalmazotti felmérési eszköz elősegíti az átláthatóságot és ösztönzi a kollégák közötti elismerést, előmozdítva a bizalom és az együttműködés kultúráját az egész szervezetben. A ClickUp felmérése szerint a rendkívül produktív tudásmunkások 46%-a jelentette, hogy nagyon elégedett a munkájával, és az alkalmazotti felmérések az első lépés ahhoz, hogy megértsd alkalmazottaid motivációit és elvárásait.

Az Empuls legjobb funkciói

Kövesse nyomon az alkalmazottak hangulatát az HR-szakértőkkel készített eNPS és Pulse felmérésekkel.

Ismerje meg az elkötelezettség, a teljesítmény és a kultúra közötti összefüggéseket, hogy tovább javítsa a munkahelyi kultúrát.

Az adatokon alapuló cselekvési tervek segítenek kijavítani azokat a területeket, amelyek hozzájárulnak az alkalmazottak elkötelezettségének csökkenéséhez, kezelni az alkalmazottak tapasztalatainak hiányosságait, és olyan pozitív munkahelyi kultúrát építeni, amely hozzájárul az alkalmazottak elégedettségéhez.

Az Empuls korlátai

A felhasználók nem válthatják be a jutalompontokat készpénzre vagy népszerű vásárlási weboldalakon, például az Amazonon.

Az Empuls beállítása és más HR-eszközökkel való integrálása technikai szakértelmet igényel.

Empuls árak

Jutalmazás és elismerés: 3 USD/alkalmazott/hónap

Felmérések: 3 USD/alkalmazott/hónap

Szociális intranet: 1 USD/alkalmazott/hónap

Előnyök és juttatások: 2 USD/alkalmazott/hónap

Vállalatok: Egyedi árak

Empuls értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (70+ értékelés)

10. Trakstar

via Trakstar

A Trakstar egy teljesítménymenedzsment platform, amely túllép a hagyományos mutatókon, és segít a humánerőforrás-vezetőknek a működés javításában.

A Trakstar összeköti a munkavállalói életciklus különböző szakaszait, a felvételtől a beilleszkedésen és a képzésen át a fejlesztésig. Emellett elősegíti a munkavállalók folyamatos fejlődését, és összehangolja az egyéni célokat a stratégiai üzleti célokkal.

Az alkalmazotti felmérési platformokból nyert részletes információk, mint például a teljesítményértékelések, az elkötelezettségi felmérések, a célok kitűzése és nyomon követése, valamint a 360 fokos értékelési visszajelzések segítségével összehangolhatja, motiválhatja és felhatalmazhatja alkalmazottait, hogy teljes potenciáljukat kihasználják.

A Trakstar legjobb funkciói

Szűrje a felmérési adatokat csoportok és dátumok szerint, hogy összehasonlíthassa a változásokra adott reakciókat, és megalapozott döntéseket hozhasson a jövőre vonatkozóan.

Szegmentálja az anonim válaszokat, hogy pontosan meghatározza a problémás és a virágzó területeket.

Tökéletesítse a toborzási folyamatot testreszabható munkafolyamatokkal, automatizált lépésekkel és informatív jelentésekkel.

A Trakstar korlátai

A jelentéskészítési funkciók javításra szorulnak.

Az első használók a meredek tanulási görbét kifogásolták.

Trakstar árak

Egyedi árazás

Trakstar értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (300+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

Melyik a legjobb munkavállalói felmérési szoftver?

Bár minden opció valami egyedi előnyt kínál, a ClickUp kezdőbarát eszköze ötvözi a projektmenedzsmentet, a felmérések létrehozását, elküldését és elemzését, integrálódik a meglévő munkafolyamatokba, és zökkenőmentes együttműködést tesz lehetővé.

Az előre elkészített visszajelzési felmérések és kérdőív sablonok megkímélik Önt a vonzó felmérések nulláról történő elkészítésének fáradságos munkájától, míg az automatizálási lehetőségek segítenek a munkafolyamatok testreszabásában. Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, hogy kevesebb időt töltsön interaktív felmérések elkészítésével, és több időt fordíthasson a válaszok elemzésére és egy elkötelezett munkahely kialakítására.