Hogyan készítsünk Google Forms felmérést?

Közösségi rendezvényt tervez, és azt szeretné, hogy az tökéletes legyen. Ezért úgy dönt, hogy összegyűjti a potenciális résztvevők véleményét preferenciáikról. De hogyan lehet hatékonyan összegyűjteni ezt az információt több tucat, esetleg több száz embertől? A válasz: kérdőív készítésével a Google Forms alkalmazásban.

Akárcsak egy tapasztalt rendezvénytervező, aki minden apró részletre figyel, a Google Forms használata a kérdőívekhez segít Önnek kapcsolatot teremteni a közönséggel. Testreszabhatja a kérdéseket, könnyedén gyűjtheti az adatokat és elemezheti a válaszokat, hogy mindenki elvárásainak megfeleljen.

Akár visszajelzéseket kereső oktató, piackutatást végző üzleti szakember, vagy a következő nagy eseményt tervező rendezvény szervező vagy, a Google Forms segítségével könnyedén létrehozhat, terjeszthet és elemezhet kérdőíveket.

Ez több, mint egy egyszerű eszköz – ez egy híd a közönség megértéséhez és bevonásához.

Hogyan készítsünk kérdőívet a Google Forms alkalmazásban

A Google Forms alkalmazásban készített kérdőívek segítségével értékes információkat gyűjthet a közönségétől. A megosztott visszajelzések elemzésével és alkalmazásával jobb termékeket és szolgáltatásokat hozhat létre, a célközönség preferenciáihoz igazodó eseményeket szervezhet, és ezáltal kiváló eredményeket érhet el márkája vagy vállalkozása számára.

⭐ Kiemelt sablon A Google Forms alkalmazásban a felmérések létrehozása korlátozottnak tűnhet, hiányozhatnak a testreszabási lehetőségek, és nehezen kezelhető lehet. Használja a ClickUp ingyenes munkavállalói elkötelezettségi felmérési sablonját a visszajelzések létrehozásához, nyomon követéséhez és rendszerezéséhez. Ingyenes sablon letöltése A ClickUp alkalmazottak elkötelezettségét mérő kérdőív sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen értékes visszajelzéseket gyűjteni az alkalmazottaktól.

Vezessük végig Önt a folyamat lépésein!

1. lépés: Nyissa meg a Google Forms alkalmazást

a Google Workspace segítségével

Először nyissa meg a böngészőt, és lépjen a Google Forms webhelyre. Győződjön meg arról, hogy be van jelentkezve a felméréshez társítani kívánt Google-fiókkal.

Példa: Tegyük fel, hogy Ön tanár, és szeretné megismerni tanítványai preferenciáit egy közelgő projekttel kapcsolatban. A Google Forms segítségével ez a feladat gyorsan és egyszerűen elvégezhető.

Létrehozhat egy űrlapot, amelyen a diákok megadhatják a preferált projekt típusukat (pl. csoportos projekt, egyéni projekt). Megoszthatják az őket érdeklő témákat is (pl. tudomány, történelem). Ezek az információk segítenek abban, hogy a projektet a diákok érdeklődésének és igényeinek megfelelően alakítsa ki.

2. lépés: Indítson el egy új, üres űrlapot

a Google Workspace segítségével

Kattintson az Üres űrlap gombra, hogy teljesen új űrlapot hozzon létre, vagy válasszon egy sablont , amely megfelel az Ön igényeinek. A sablonok előre beállított szerkezetet és előre kitöltött kérdéseket tartalmaznak a Google Form űrlapokhoz, így időt takaríthat meg. Természetesen a sablonok használata esetén is szerkesztheti az információkat és testreszabhatja az űrlapot az Ön igényeinek megfelelően.

Példa: Ha közösségi rendezvényt szervez, válassza az „Esemény regisztráció” sablont. Ez már tartalmazza a név, e-mail cím és preferenciák mezőket. A kérdéseket az esemény igényeihez igazíthatja.

Például felteheted a következő kérdést: „Melyik foglalkozásokon szeretnél részt venni?” Az alábbi válaszlehetőségek közül választhatsz: „Reggeli jóga”, „Főzőtanfolyam” és „Művészeti foglalkozás”.

3. lépés: Cím és leírás hozzáadása

a Google Workspace segítségével

Adjon megfelelő címet a cím nélküli űrlapjának, például „Közösségi rendezvények preferenciái”. Adjon hozzá egy rövid leírást a kontextus megadásához, például: „Kérjük, töltse ki ezt a kérdőívet, hogy segítsen nekünk a lehető legjobb rendezvény megtervezésében.”

Példa: Egy diákok számára készített felmérés címe lehet például „Osztályprojekt preferenciák”, a leírás pedig „Kérjük, ossza meg velünk, mely témák és projektformátumok érdeklik Önt”. A diákoknak olyan lehetőségeket kínálhat, mint „osztálytermi órákon”, „házi feladatok” vagy „online együttműködés”.

💡 Profi tipp: Szeretné, hogy néhány kérdés megválaszolása kötelező legyen? Kapcsolja be a Kötelező kapcsolót.

4. lépés: Kérdések létrehozása

a Google Workspace segítségével

A Google Forms különböző kérdés típusokat támogat:

Többválasztós: Ez a típus ideális egy lehetőség kiválasztásához egy listából. Például: „Melyik tevékenységet részesítené előnyben az eseményen?”

Jelölőnégyzetek: A jelölőnégyzetek lehetővé teszik a válaszadók számára, hogy több választ is kiválasszanak. Például: „Válassza ki az összes ételt, amelyet szeretne fogyasztani az eseményen.”

Rövid válaszok: Ezek tökéletesek rövid szöveges válaszokhoz, például „Van további megjegyzése vagy javaslata?”

Lineáris skála: Ez a skála hasznos a numerikus skálán történő értékeléshez, például: „Értékelje a szabadtéri tevékenységek iránti érdeklődését (1–5)”.

Többválasztós rács: A rács segítségével a válaszadók egy kérdésekből álló mátrixban választhatnak az opciók közül, például: „Értékelje a következő tevékenységeket csapatépítés, szórakozás és komplexitás szempontjából, 1–5-ös skálán”.

Kérdés hozzáadásához kattintson a lebegő eszköztár „+” ikonjára, válassza ki a kérdés típusát, majd töltse ki a szükséges adatokat.

Példa: Egy osztályfelméréshez felteheted a következő kérdést: „Melyik kiállítási téma érdekel a legjobban?”, és többválasztós lehetőségeket kínálhatsz, például „Tudomány”, „Történelem”, „Irodalom” stb.

5. lépés: Az űrlap testreszabása

a Google Workspace segítségével

A paletta ikon segítségével testreszabhatja az űrlap színét és stílusát. Szükség esetén adjon hozzá képeket vagy videókat, hogy a felmérése még vonzóbb legyen.

Példa: Testreszabhatja osztályának kérdőívét az iskola színeivel vagy az esemény témájával, hogy vizuálisan vonzóbbá tegye. Különböző fejléc képeket, háttérszíneket és betűtípusokat választhat. Tegyük fel, hogy az iskola színei a kék és az arany. Ekkor a háttérszínt kékre állíthatja, és arany színű díszítéseket használhat a szövegben és a fejléc képében.

6. lépés: Beállítások konfigurálása

a Google Workspace segítségével

A felmérés beállításainak eléréséhez kattintson a Beállítások gombra. Itt gyűjtheti az e-mail címeket, korlátozhatja a válaszokat egy főre, és kezelheti az egyéb beállításokat az igényeinek megfelelően.

Példa: Egy hibrid munkavégzési kísérletről szóló alkalmazotti visszajelzési kérdőív esetében érdemes lehet e-mail címeket gyűjteni, hogy minden alkalmazott csak egyszer válaszoljon. Ezzel megakadályozhatja, hogy az alkalmazottak többször is válaszoljanak, és így biztosíthatja az adatok integritását. Ráadásul, ha szükségessé válik a nyomon követés, e-mailben további magyarázatot vagy kiegészítő információkat kérhet a válaszadóktól.

Az e-mail címek gyűjtése szintén hasznos lehet annak nyomon követéséhez, hogy ki válaszolt és ki nem válaszolt a kérdőívre, így emlékeztetőket küldhet azoknak a munkavállalóknak, akik még nem töltötték ki a kérdőívet.

7. lépés: Küldje el a kérdőívet

a Google Workspace segítségével

Ha az űrlap készen áll, kattintson a Küldés gombra. A kérdőívet e-mailben vagy linkkel megoszthatja, vagy beágyazhatja egy weboldalba. A link ikon segítségével rövidítheti az URL-t, hogy könnyebben megoszthassa.

Példa: Küldje el a felmérési linket e-mailben a diákjainak, vagy tegye közzé az iskola online portálján. Ne feledje, hogy a Google Form felmérési linkjei alapértelmezés szerint nem járnak le. Miután létrehozta és megosztotta az űrlapot, a link végtelen ideig aktív marad, hacsak manuálisan nem tiltja le.

8. lépés: A válaszok elemzése

a Google Workspace segítségével

A Google Forms könnyedén integrálható a Google Sheets-be, így a válaszokat táblázatkezelő programban is elemezheti. Ez megkönnyíti az adatok rendezését, szűrését és vizualizálását.

Példa: Miután az alkalmazottai benyújtották visszajelzéseiket az új hibrid munkamódszerrel kapcsolatos kísérletről, a Google Táblázatok segítségével megnézheti, hányan támogatják az új rendszert és hányan ellenzik, és ennek megfelelően tervezheti meg a bevezetését.

A Google Forms azonban nem csak rendezvények, tantermek és munkavállalói panaszok kezelésére alkalmas. Részletes kérdőív sablonokat hozhat létre, hogy visszajelzéseket gyűjtsön vállalkozása különböző más területeiről – a marketingkampányoktól a termékleírásokig, a márka megítélésétől az általános munkavállalói elégedettségig.

A Google felmérései hatékony eszközök lehetnek a belső betekintés megszerzéséhez és a szervezeten belüli alkalmazottak véleményének megértéséhez is.

Ha megérti, hogyan vélekedik csapata a munkájáról, olyan változásokat hajthat végre, amelyek javítják az általános elégedettséget és a termelékenységet. Ezeket a kérdőíveket felhasználhatja a munkaerő-elemzés mélyebb megismerésére és adat alapú döntések meghozatalára is.

Ezeket a lépéseket követve hatékony kérdőíveket hozhat létre a Google Forms alkalmazásban személyes Google-fiókján keresztül, értékes adatokat gyűjthet, és a válaszok alapján megalapozott döntéseket hozhat.

A Google Forms felméréseinek használatának korlátai

Bár a Google Forms hatékony eszköz felmérések készítéséhez, néhány korlátozással rendelkezik. Ezek megértése segíthet eldönteni, hogy ez a megfelelő eszköz az Ön igényeinek, vagy esetleg egy alternatíva lenne jobb.

1. Korlátozott kérdés típusok

A Google Forms számos kérdés típust kínál, de hiányoznak belőle bizonyos fejlett opciók, amelyeket más felmérési eszközök biztosítanak. Például nem támogat bizonyos interaktív kérdésformátumokat, mint például a drag-and-drop vagy a fejlett feltételes logika.

Ha piackutatás céljából részletes ügyfélfelmérést végez, amelyben a válaszadóknak rangsorolniuk kell az elemeket vagy dinamikusabban kell megadniuk a visszajelzéseket, akkor a Google Forms nem feltétlenül a legmegfelelőbb eszköz.

2. Alapvető adatelemzés

Bár a Google Forms integrálódik a Google Sheets-szel az alapvető adatelemzéshez, nem kínál mélyreható elemzési vagy fejlett jelentéskészítési funkciókat. A komplexebb elemzésekhez az adatokat más eszközökbe kell exportálnia.

Azok számára, akik részletes hangulatelemzést kell végezniük vagy kifinomult adatvizualizációkat kell készíteniük, ez a korlátozás jelentős hátrányt jelenthet. Lehet, hogy egy fejlettebb elemzési funkciókkal rendelkező űrlapkészítő szoftver használata lesz szükséges.

3. Egyedi márkajelzés hiánya

A Google Forms korlátozott lehetőségeket kínál a felmérés megjelenésének testreszabásához. Nem tudja teljes mértékben a vállalat logójával, színeivel vagy betűtípusaival ellátni az űrlapot, ami fontos lehet a professzionális megjelenés és/vagy a márka felismerhetősége szempontjából.

Ha rendezvény szervezőként márkás élményt szeretne nyújtani a résztvevőknek, a testreszabási lehetőségek hiánya miatt a kérdőíve kevésbé lehet kifinomult, ismerős, hivatalos vagy megbízható. Azok az eszközök, amelyek kiterjedt márkázási lehetőségekkel rendelkező visszajelzési űrlap-sablonokat kínálnak, alkalmasabbak lehetnek, és a kérdőíveket jobban felismerhetővé tehetik a közönség számára.

4. Korlátozott integrációs lehetőségek

A Google Forms jól integrálható más Google Workspace eszközökkel, de más felmérési eszközökhöz képest korlátozottan integrálható harmadik féltől származó alkalmazásokkal. Ez korlátozhatja a munkafolyamatok automatizálásának és a folyamatok racionalizálásának lehetőségeit.

Azok a kutatók, akiknek a felmérési adatokat közvetlenül CRM-rendszerekbe vagy marketingautomatizálási eszközökbe kell integrálniuk, ezeket a korlátozásokat kihívásnak találhatják. A zökkenőmentes integráció érdekében jobb megoldás lehet a több platformot támogató ügyfél-visszajelzési eszközök használata.

5. Nincs offline funkció

A Google Forms internetes kapcsolatot igényel a felmérések létrehozásához és kitöltéséhez. Nincs offline mód, ami problémát jelenthet, ha olyan területeken kell adatokat gyűjtenie, ahol gyenge az internetkapcsolat.

Ha távoli helyszíneken vagy olyan rendezvényeken végez felhasználói kutatási kérdőíveket, ahol az internet-hozzáférés megbízhatatlan, ez a korlátozás akadályozhatja az adatgyűjtési erőfeszítéseit, és rugalmasabb eszközökre kell átállnia.

Bár a Google Forms kiválóan alkalmas alapvető felmérésekhez, ezek a korlátozások befolyásolhatják alkalmasságát összetettebb feladatokhoz. Ha ilyen kihívásokkal találkozik, érdemes megfontolni egy alternatív megoldást, például a ClickUp projektmenedzsment és együttműködési eszközt.

Kérdőívek készítése a ClickUp Forms segítségével

Ahogy vállalkozása növekszik, a Google Forms-nál hatékonyabb eszközre lesz szüksége, hogy kihasználhassa a fejlett funkciókat, a részletesebb elemzéseket és a munkafolyamatba való zökkenőmentes integrációt. A ClickUp Forms lesz a legnagyobb segítségére ebben!

A ClickUp Űrlap nézetével gyönyörű űrlapokat készíthet bármilyen információ gyűjtésére. Az űrlapválaszokból feladatokat hozhat létre, és azokat bármikor elvégezheti, amikor készen áll rá.

Készítsen dinamikus és testreszabható kérdőíveket könnyedén a ClickUp Form View segítségével.

Ez a nézet feltételes logikát tartalmaz, amely lehetővé teszi dinamikus űrlapok létrehozását, amelyek többféle felhasználási esetet támogatnak, így időt takaríthat meg mind Önnek, mind a válaszadónak.

A ClickUp Form View segítségével könnyedén kezelheti és elemezheti a felmérésre adott válaszokat, így a ClickUp kiváló alternatívája a Google Forms-nak.

Egyéni mezők: Használjon különböző mezőtípusokat, például szöveget, legördülő menüket, dátumokat és értékeléseket a részletes válaszok rögzítéséhez. A rejtett mezők automatikusan kitöltik az ismert válaszadói információkat, ezzel időt takarítva meg.

Feladatok létrehozása: Az űrlapválaszokat automatikusan feladatokká alakíthatja. Feladatokat rendelhet egy vagy több felhasználóhoz, és azokat különböző nézetek segítségével kezelheti.

Feladat sablonok: Hozzon létre újrafelhasználható feladat sablonokat az ismétlődő folyamatokhoz, hogy Hozzon létre újrafelhasználható feladat sablonokat az ismétlődő folyamatokhoz, hogy időt takarítson meg és biztosítsa a következetességet.

Könnyű megosztás: Az űrlapokat közvetlen linkeken keresztül könnyen megoszthatja, vagy beágyazhatja webhelyekbe.

Gyűjtsön adatokat a ClickUp Forms segítségével a jobb testreszabhatóság és a hatékony elemzés érdekében.

Így hozhat létre és kezelhet kérdőíveket a ClickUp segítségével, miközben megoldja a Google Forms használatával kapcsolatos korlátokat.

1. lépés: Nyissa meg a ClickUp alkalmazást, és hozzon létre egy új űrlapot.

Nyissa meg a ClickUp Forms alkalmazást, és kezdje el a kérdőív létrehozását!

Regisztráljon vagy jelentkezzen be ClickUp-fiókjába. Keresse meg azt a teret, ahol létre szeretné hozni az űrlapot, kattintson a „+ Új létrehozása” gombra, majd válassza az „Űrlap” lehetőséget.

💡Profi tipp: A ClickUp integrálja az űrlapjait a projektmenedzsment rendszerébe, így egy helyen egyszerűsítheti az adatgyűjtést és a feladatkezelést.

2. lépés: Az űrlap testreszabása

A ClickUp kiterjedt testreszabási lehetőségeket kínál. Adja hozzá cége logóját, igazítsa a színeket a márkájához, és válasszon a különböző kérdés típusok közül, beleértve azokat is, amelyek nem elérhetők a Google Forms-ban, például az értékelések és a fájlfeltöltések.

Testreszabhatja ClickUp űrlapját több formázási opcióval.

A ClickUp Forms használatának egyik előnye a Google Forms-szal szemben, hogy professzionális és márkás élményt tud nyújtani a közönségének, ami elengedhetetlen az üzleti imázs következetességének fenntartásához.

3. lépés: Kérdések hozzáadása és rendszerezése

Többválasztós kérdéseket, jelölőnégyzeteket, rövid és hosszú szöveges válaszokat, értékeléseket és még sok mást is beépíthet. A drag-and-drop felület megkönnyíti a kérdések átrendezését.

Példa: Egy alkalmazotti elkötelezettségi felmérésben felteheted a következő kérdéseket: „Mennyire vagy elégedett a jelenlegi munkaköröddel?” (értékelési skála használatával) vagy „Milyen változásokat szeretnél látni a munkahelyeden?” (hosszú szöveges válaszokkal).

4. lépés: Az űrlap beállításainak konfigurálása

Állítson be jogosultságokat, hogy csak az engedélyezett felhasználók férhessenek hozzá az űrlaphoz és küldhessenek be válaszokat. Beállíthat értesítéseket is, amelyek figyelmeztetik Önt, ha új válasz érkezik.

Ezek a beállítások egyszerűsítik az adatgyűjtést és biztosítják az érzékeny információk biztonságos kezelését.

5. lépés: Ossza meg az űrlapját

Miután elkészítette az űrlapot, a ClickUp több megosztási lehetőséget is kínál. Létrehozhat egy megosztható linket, beágyazhatja az űrlapot a webhelyére, vagy közvetlenül e-mailben elküldheti.

Ossza meg ClickUp Forms kérdőíveit közvetlen megosztási linkkel, beágyazási kóddal vagy e-mailben.

Ezzel biztosíthatja, hogy felmérése könnyedén eljusson a célközönséghez, függetlenül attól, hogy alkalmazottakat, ügyfeleket vagy más érdekelt feleket céloz meg.

6. lépés: A válaszok elemzése

A ClickUp hatékony automatizálási funkcióival alakítsa a válaszokat nyomon követhető feladatokká.

A ClickUp részletes elemzései segítenek azonosítani a trendeket és a gyűjtött adatok alapján megalapozott döntéseket hozni. A válaszok automatikusan rendszerezve vannak, így feladatokat hozhat létre, prioritásokat állíthat be és nyomon követheti az előrehaladást közvetlenül az űrlapválaszokból. Ezenkívül a ClickUp Dashboards és a jelentéskészítő eszközök segítségével megjelenítheti az adatokat.

ClickUp vs. Google Forms: a korlátok leküzdése

A ClickUp Forms megoldja a Google Forms számos korlátozását:

Fejlett testreszabás: A Google Forms-tól eltérően a ClickUp kiterjedt testreszabási lehetőségeket kínál, hogy illeszkedjen az Ön márkájához.

Részletes elemzések: A ClickUp integrációja a műszerfalakkal és a jelentéskészítő eszközökkel mélyebb betekintést nyújt.

Továbbfejlesztett integráció: A ClickUp zökkenőmentesen integrálható más eszközökkel és munkafolyamatokkal.

Offline funkciók: A ClickUp mobilalkalmazása offline adatgyűjtést is támogat.

Haladó kérdés típusok: A ClickUp több interaktív kérdésformátumot tartalmaz komplex felmérési igényekhez.

Használja a ClickUp sablonokat

A ClickUp számos sablont is kínál, amelyek segítségével gyorsan elkészítheti és elindíthatja felmérését.

Kiemelkedő sablon a ClickUp Employee Engagement Survey Template (ClickUp munkavállalói elkötelezettségi felmérési sablon), amely tökéletesen alkalmas arra, hogy betekintést nyerjen csapata elégedettségi és elkötelezettségi szintjéről. Előre megadott kérdéseket és testreszabási lehetőségeket tartalmaz, hogy az Ön egyedi igényeinek megfeleljen.

Töltse le ezt a sablont Gyűjtse össze és elemezze a munkavállalók visszajelzéseit a ClickUp munkavállalói elkötelezettségi felmérési sablonjával.

Ez a sablon segít Önnek:

Gyűjtsön hatékonyan átfogó munkavállalói visszajelzéseket

Elemezze a válaszokat , hogy azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket.

Testreszabhatja a sablont, hogy az illeszkedjen vállalatának arculatához és a felmérés konkrét céljaihoz.

A funkciók tekintetében a következőket teheti:

Jelölje meg a feladat állapotát , például „Befejezett”, „Felülvizsgálat alatt” és „Felülvizsgálatra vár”, hogy nyomon követhesse a felmérés előrehaladását.

Használjon 32 egyéni attribútumot , például „Munkámért méltányos fizetést kapok”, „Megfelelő fizetett szabadságot kapok”, „Egyéb visszajelzés”, „Megoszthatom a vállalattal a fejlesztési ötleteimet” és „Vállalatunk értékeli a karrierem előrehaladását”.

Nyisson meg hét nézetet különböző ClickUp konfigurációkban , például „Minden beküldés”, „Osztály”, „Csapat visszajelzés”, „Vállalati visszajelzés” és „Bevezető útmutató”, hogy könnyen hozzáférhessen a visszajelzésekhez és azokat rendszerezhesse.

Növelje az alkalmazottak elkötelezettségét címkézéssel, feladatfüggőségekkel, automatizálással, mesterséges intelligenciával és még sok mással.

💡Profi tipp: A ClickUp sablonokat kínál különböző felmérési igényekhez, az alkalmazotti elégedettségtől az ügyfél-visszajelzésekig, így könnyebben kezdheti el azonnal az értékes adatok gyűjtését.

Ezenkívül a ClickUp termékvisszajelzési kérdőív sablonja is elérhető a platformon, hogy minden szükséges eszközzel rendelkezzen a hatékony adatgyűjtéshez.

Töltse le ezt a sablont Gyűjtsen érdemi visszajelzéseket és adatokat a ClickUp termékvisszajelzési kérdőív sablonjával.

Így segít a sablon:

Egyéni állapotok és mezők: Hozzon létre egyéni állapotokat (pl. Felülvizsgálat alatt, Felülvizsgálva, Felülvizsgálatra vár) az egyes felmérések előrehaladásának nyomon követéséhez. Ezenkívül egyéni mezőket is hozzáadhat a válaszok különböző tulajdonságok, például „Általános termékmegelégedettség” és „Használati élmény” alapján történő kategorizálásához, ami megkönnyíti a visszajelzések jobb szervezését és elemzését.

Többféle egyéni nézet: Öt nézet érhető el a sablonban, köztük az „Általános elégedettség”, a „Beküldések” és a „Termékértékelések”. Ez a sokszínűség lehetővé teszi a csapatok számára, hogy különböző perspektívákból vizualizálják és elemezzék az adatokat, megkönnyítve ezzel a trendek és a termékfejlesztés terén javítandó területek azonosítását.

Projektmenedzsment funkciók: Integrálja a projektmenedzsment funkciókat, például az időkövetést, a függőségi figyelmeztetéseket és a címkézést. Ezek a funkciók segítik a csapatokat a felmérési folyamat hatékonyabb kezelésében, biztosítva, hogy a visszajelzéseket időben összegyűjtsék és feldolgozzák.

Adatelemző eszközök: Használja a beépített eszközöket az adatok táblázatokba és grafikonokba történő összefoglalásához. A visszajelzések vizuális ábrázolása segít a vásárlói hangulat gyors megértésében és a felmérés eredményei alapján megalapozott döntések meghozatalában.

Akár alkalmazotti felmérési szoftverre, akár átfogó visszajelzési rendszerre van szüksége, a ClickUp minden igényét kielégíti.

Készítsen, indítson és elemezzen felméréseket gyorsabban a ClickUp segítségével

A ClickUp Forms segítségével a kérdőívek létrehozása és kezelése egyszerűbbé válik, és olyan fejlett funkciókat és testreszabási lehetőségeket kínál, amelyek a Google Forms-ban nem elérhetők. Akár piackutatást végez, akár alkalmazotti visszajelzéseket gyűjt, akár ügyfél-véleményekre kíváncsi, az előbbi integrált megoldást kínál az Ön igényeinek kielégítésére.

A ClickUp segítségével élvezheti a továbbfejlesztett testreszabási lehetőségeket, a részletes elemzéseket, az egyéb eszközökkel való egyszerű integrációt, az offline funkciókat és az interaktív kérdésformátumokat. Ezenkívül a rendelkezésre álló sablonok sokfélesége, például az alkalmazotti elkötelezettségi felmérés sablonja, segít a gyors és hatékony indulásban.

Regisztráljon még ma a ClickUp szolgáltatásra, és készítsen világszínvonalú kérdőíveket!