A 11 legjobb AI űrlapkészítő 2025-re

Ha valaha is feltette magának a kérdést: „Hogyan gyűjthetek adatokat az üzleti eredmények javítása érdekében?”, akkor valószínűleg gondolt már az online űrlapokra.

Az online űrlapok készítése és a válaszok elemzése mindenben segít, a termékfejlesztéstől a potenciális ügyfelek megszerzésén és a csapat morálján át a feladatok automatizálásáig és még sok minden másig.

A valódi kihívás? Interaktív, könnyen használható, személyre szabott online űrlapok létrehozása, amelyek több felhasználói választ eredményeznek.

Csapatommal már régóta kerestünk egy megbízható és testreszabható űrlapkészítőt.

Sok időt töltöttünk különböző AI űrlapgenerátorok tesztelésével, hogy vonzó űrlapokat készítsünk, adatokat elemezzünk és következtetéseket vonjunk le. Kutatásaim alapján összeállítottam egy listát a legjobb AI űrlapgenerátor eszközökről.

Akár egyoldalas, akár többoldalas űrlapokat szeretne készíteni kutatási, marketing vagy visszajelzési célokra, ez az útmutató segít optimalizálni a folyamatokat és órákat megtakarítani.

Fedezzük fel a legjobb AI űrlapgenerátorokat, amelyekkel gyönyörű űrlapokat hozhat létre.

Mit kell keresnie egy AI űrlapkészítőben?

Bár az Excelben is létrehozhat űrlapokat, a vonzó, dinamikus és intuitív űrlapok elkészítése fejlett képességeket igényel.

Íme néhány fontos funkció, amelyre figyelnie kell egy online űrlapkészítő szoftverben:

Könnyű használat: Ellenőrizze, hogy az űrlapkészítő intuitív és könnyen használható-e. Az eszköz nem igényelhet programozási ismereteket, hogy a nem technikai felhasználók is könnyen tudjanak űrlapokat készíteni.

Testreszabási lehetőségek: Az eszköznek lehetővé kell tennie az űrlap testreszabását az üzleti igényeknek megfelelően, interaktívvá téve azt a közönség számára, és ösztönözve őket arra, hogy kitöltsék, mielőtt elhagyják az oldalt.

Feltételes logika : Rendkívül releváns adatokat szeretne gyűjteni a felhasználóktól? A fejlett feltételes logikai képességekkel rendelkező eszköz kiválasztása elengedhetetlen a kérdések valós idejű személyre szabásához a felhasználók válasza alapján.

Többoldalas támogatás : Szerezzen be egy olyan eszközt, amely több oldalas űrlapokat támogat, hogy részletes információkat gyűjthessen.

Mobilbarát : Válasszon egy olyan AI űrlapkészítőt, amely alkalmazkodik a mobil felülethez, hogy zökkenőmentes élményt nyújtson a felhasználóknak.

Integráció: Győződjön meg arról, hogy az eszköz integrálható a meglévő technológiai eszközökkel, például CRM-ekkel, marketing-, adatelemzési, kommunikációs és e-mail marketing platformokkal.

A 11 legjobb AI űrlapkészítő, amelyet 2025-ben érdemes használni

1. ClickUp (A legjobb testreszabható űrlapok és adatgyűjtéshez)

A ClickUp egy átfogó projektmenedzsment szoftver beépített űrlapautomatizálási funkcióval, amely segít felhasználóbarát online űrlapok létrehozásában. A ClickUp űrlapnézete lehetővé teszi , hogy könnyedén gyűjtsön információkat csapatától, ügyfeleitől vagy vásárlóitól.

Az űrlapkészítő funkció számos mezőt ad hozzá az online űrlaphoz, többek között szöveget, hosszú szöveget, számot, e-mailt, telefonszámot, dátumot, legördülő listákat és jelölőnégyzeteket. Ez segít a kérdések célnak megfelelő megfogalmazásában, például nyitott, zárt, igen/nem, pulzusfelmérés és mátrix kérdések formájában.

Készítsen intuitív űrlapokat a ClickUp Form nézetben található feltételes logika és szabályok segítségével.

Elrejti azokat a kérdéseket, mint például a válaszadók neve és telefonszáma, amelyekre vonatkozóan már gyűjtöttek információkat, így nem kell újra kitölteniük ezeket a mezőket. Ez egyszerűsíti a felhasználói élményt, javítva a válaszok minőségét és a konverziós arányokat.

A ClickUp Automation tovább javítja a felhasználói élményt azáltal, hogy automatizálja a beküldés utáni munkafolyamatokat, például e-mailek küldését a felhasználóknak és partnereknek, hogy azok naprakészek legyenek. Emellett AI-generált adatok és ügyfél-érzelemelemzések segítségével is betekintést nyerhet és stratégiai döntéseket hozhat.

Automatizálja az űrlapok munkafolyamatait és optimalizálja a műveleteket a ClickUp Automation segítségével.

Így használhatja a előre elkészített automatizálásokat a csapat termelékenységének javítására:

Használja a több mint 100 előre elkészített sablont az ismétlődő űrlapkészítési folyamatok automatizálásához, például feladatok kiosztásához, megjegyzések közzétételéhez és állapotok módosításához.

Adjon hozzá automatikusan új feladatokat a megbízottakhoz és a figyelőkhöz, és takarítson meg időt.

Csatlakozzon a meglévő alkalmazásokhoz, hogy megkönnyítse az automatizálást az egész technológiai rendszerben.

Ezenkívül a ClickUp Tasks segítségével automatikusan létrehozhat és hozzárendelhet feladatokat az online űrlapok válaszai alapján. Címkéket, űrlapinformációkat és válaszokat adhat hozzá a feladat leírásához, hogy további kontextust adjon feladatokhoz.

Gyűjtse össze a követelményeket a ClickUp Forms segítségével, és továbbítsa azokat a megfelelő megbízottaknak nyomon követhető feladatokként a ClickUp-ban.

Használja ki a ClickUp Forms erejét a szoftvercsapatok munkájának racionalizálásához: Egyszerűsítse a hibabejelentést azáltal, hogy összegyűjti a kritikus információkat, mint például a hiba leírása, az eszköz és az operációs rendszer specifikációi, a hibaüzenet, a hatás stb.

Gyűjtsd össze a csapat tagok és végfelhasználók új funkciók hozzáadására vonatkozó kéréseit .

Javítsa a fejlesztői és tesztelői csapatok közötti együttműködést azáltal, hogy részletesen rögzíti a tesztesetek adatait, a tesztelési jelentéseket, az azonosított problémákat, azok kritikus jelentőségét stb.

Ráadásul csak meg kell adnia az adatokat, majd hátradőlhet és pihenhet, míg a ClickUp Brain az Ön nevében összeállítja a felméréshez legmegfelelőbb és legalkalmasabb kérdéseket. Kipróbáltunk néhány promptot a ClickUp Brain segítségével felmérések létrehozásához.

Példák AI-s kérdésekre szavazásokhoz és felmérésekhez:

1. feladat: Készítsen vonzó kérdéseket egy felméréshez, hogy értékes információkat gyűjtsön a közönségétől. [Adja meg a célközönséget és a felmérés célját]

2. feladat: Készítsen meggyőző szavazási kérdést, hogy bevonja a közönségét és ösztönözze a részvételt. [Adja meg a szavazás témáját vagy témakörét]

3. feladat: Készítsen egy sor kérdést egy felméréshez, amelynek segítségével mérni tudja az ügyfelek elégedettségét és azonosítani tudja a fejlesztésre szoruló területeket. [Adja meg az iparágat vagy a vállalkozás típusát]

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást, hogy releváns kérdéseket állítson össze szavazásokhoz és felmérésekhez.

Az adatok összegyűjtése után a ClickUp Brain segítségével elemezheti az adatokat, és megkapja:

Hasznos információk a trendek és minták feltárásával, amelyek egyébként nem kerülnének napvilágra.

Fokozott felmérési skálázhatóság automatizált terjesztéssel, adatgyűjtéssel és elemzéssel

Továbbfejlesztett felmérési eredmények intuitív tervezéssel és AI-vezérelt érzelemelemzéssel

Használhatja a ClickUp Brain hatékony neurális hálózatát is, hogy összehasonlító táblázatok segítségével gyorsan elemezze az adatokat, marketingstratégiákat dolgozzon ki és indítson el, valamint megossza az eredményeket az érdekelt felekkel, hogy javaslatokat kapjon és azonosítsa a fejlesztendő területeket.

Végül, a testreszabási lehetőségek lehetővé teszik számos tényező személyre szabását, például a témákat, színeket, képeket, tárolást, sablonokat és üzeneteket.

Tegyük fel például, hogy visszajelzéseket gyűjt a termék funkcióiról, az ügyfélszolgálatról és az árakról. Használhatja a ClickUp visszajelzési űrlap sablonját, és testreszabhatja a mezőket, nézeteket és feladatokat, hogy könnyedén összegyűjtse, elérje és rendszerezze az információkat. Ez egy központi helyet biztosít az adatok elemzéséhez és a visszajelzések gyűjtésének folyamatának egyszerűsítéséhez.

Töltse le ezt a sablont Gyűjts visszajelzéseket és fejleszd a termék funkcióit a felhasználói preferenciák alapján a ClickUp visszajelzési űrlap sablonjával.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy:

Készítsen felméréseket, amelyek ügyfelei egyéni igényeire vannak szabva.

Biztosítson ügyfeleinek egy platformot, ahol kifejezhetik ötleteiket és aggályaikat.

Gyűjtsön fontos információkat a termékek és szolgáltatások fejlesztése érdekében.

Értékelje a fejlesztésre szoruló területeket, és dolgozzon ki személyre szabott stratégiákat azok kezelésére.

Úgy tervezték, hogy segítsen összegyűjteni az összes releváns adatot egy helyen, és felhasználni a felhasználói visszajelzéseket a projektek prioritásainak meghatározásában. Ez értékes elemzést nyújt a termékekkel kapcsolatos döntésekhez, és javítja az ügyfelek elkötelezettségét és hűségét.

A ClickUp legjobb funkciói

Válasszon a különböző mezők közül, és gyűjtsön csak a releváns adatokat a ClickUp Custom Fields segítségével.

A válaszok alapján dinamikusan frissítse a mezőket, és egyszerűsítse a felhasználók számára az űrlap kitöltését.

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást, hogy a legvonzóbb kérdéseket generálja űrlapjaihoz.

Valós időben tekintse át az űrlapokat, és elemezze a válaszokat, hogy új ismeretekre tegyen szert.

A ClickUp Tasks segítségével automatikusan alakítsa az űrlapválaszokat végrehajtható feladatokká.

Használja a ClickUp feladatcímkéket , hogy információkat adjon hozzá a feladatleírásokhoz, és könnyen megtalálja őket.

A ClickUp korlátai

A ClickUp Brain nem elérhető az ingyenes verzióban.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9700+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

További információ: 11 ingyenes visszajelzési űrlap sablon az információk gyűjtéséhez

2. Forms. app (A legjobb fizetési átjárókhoz)

A Forms. app ingyenesen használható AI űrlapgenerátora előre elkészített sablonok segítségével segít személyre szabott űrlapok létrehozásában. A platform segítségével beágyazhat online űrlapot a webhelyére. Beállíthatja az adatvédelmi beállításokat is, hogy elérje a célközönséget, és megakadályozza, hogy mások megtekinthessék az űrlapot.

Ez az AI-alapú generátor integrálható a Google Sheets, a MailChimp, a Stripe, a PayPal és a Zapier szolgáltatásokkal, hogy segítsen automatizálni a munkafolyamatokat és egyszerűsíteni a folyamatokat.

A Forms. app legjobb funkciói

A kérdések sorrendjét egyszerűen megváltoztathatja, ha azokat húzással áthelyezi.

4 különböző adatvédelmi állapot segítségével szabályozhatja, hogy ki férhet hozzá az űrlapjaihoz: magán, korlátozott, nem nyilvános és nyilvános.

Állítson be feltételeket a mezők megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez a felhasználó válasza alapján.

Forms. app korlátai

Korlátozott űrlaptervek/sablonok és személyre szabási lehetőségek a színek és betűtípusok tekintetében

Egyes felhasználók szerint a platformnak többféle kérdéstípust kellene kínálnia, hogy jobban megérthesse a célközönség igényeit.

Forms. app árak

Ingyenes

Alap : 25 USD/hó

Pro : 35 USD/hó

Prémium: 99 USD/hó

Forms. app értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (450+ értékelés)

Capterra: (240+ értékelés)

3. SurveySparrow (A legjobb beszélgetésszerű felmérésekhez)

via SurveySparrow

A SurveySparrow, az egyik legjobb JotForm alternatíva a beszélgetésszerű felmérésekhez, segít interaktív űrlapok létrehozásában csevegésszerű funkciókkal, hogy releváns információkat gyűjtsön és optimalizálja az üzleti műveleteket.

Több mint 1500 integrációval rendelkezik, amelyek segítségével könnyedén exportálhat adatokat külső eszközökre és meglévő rendszerekbe.

Az ügyvezetői irányítópultok segítségével a felmérési adatok diagramok és oszlopdiagramok formájában vizualizálhatók, és az AI által generált űrlapokból értelmes információk nyerhetők ki. A felmérési válaszok alapján automatizálhatja a munkafolyamatokat is, feltételek meghatározásával és olyan műveletek elindításával, mint a nyomon követő e-mailek és a csapat frissítései.

A SurveySparrow legjobb funkciói

Videókat adhat hozzá a felmérései háttérképéhez

Kérje, hogy a felmérési elemzési jelentéseket közvetlenül a beérkező levelek mappájába küldjék el, az Ön által megadott ütemezés szerint.

E-mailben emlékeztesse a nem válaszadókat és a részben válaszadókat, és ösztönözze őket a felmérések kitöltésére.

A SurveySparrow korlátai

Nincsenek analitikai funkciók a statisztikailag szignifikáns különbségek kiszámításához és jelzéséhez.

Az adatok ábrázolásához sok manuális beavatkozás szükséges a szükséges betekintés megszerzéséhez.

SurveySparrow árak

Alap : 39 USD/hó, negyedéves számlázással

Alapvető : 59 USD/hó, negyedéves számlázással

Üzleti : 149 USD/hó, negyedéves számlázással

Vállalati: Egyedi árazás

SurveySparrow értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 1900 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)

4. Typeform (a legjobb űrlapalapú testreszabáshoz)

via Typeform

A Typeform vizuálisan vonzó és érdekes online űrlapokat generál. Könnyen használható felületéről ismert, oldalonként csak egy kérdést jelenít meg, hogy ne terhelje túl a közönséget és több választ szerezzen.

A Typeform segítségével egyedi logókkal, elemekkel, színekkel, betűtípusokkal, háttérképekkel és videókkal testreszabhatja az űrlapokat. Több mint 28 szerkeszthető kérdésformátum áll rendelkezésre olyan adatok gyűjtéséhez, mint a nevek, e-mail címek, rangsorok, értékelések és írásbeli visszajelzések.

A Typeform legjobb funkciói

Mondja el a Typeform AI-jának az igényeit, és az automatikusan elkészíti az űrlapokat Önnek.

Adjon releváns válaszlehetőségeket a többválasztós kérdésekhez AI segítségével.

AI-alapú javaslatok generálása a hosszú kérdések egyszerű és vonzó kérdésekké alakításához

A Typeform korlátai

Nincsenek funkciók a műszerfalak és jelentések segítségével történő elemzéshez és értelmezéshez.

Nem menti el a felhasználók részleges válaszait

Korlátozott testreszabási lehetőségek a sablonok és kérdések tekintetében

Typeform árak

Alap : 29 USD/hó

Plus : 59 USD/hó

Üzleti : 99 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Typeform értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (750+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (860+ értékelés)

5. Involve. me (A legjobb mélyreható felmérésekhez)

Az Involve AI űrlapgenerátorával beillesztheti a webhely URL-jét az AI űrlapkészítőbe. A készítő megragadja márkaelemeit, hogy űrlapokat és részletes felméréseket hozzon létre. Ezután elemek hozzáadásával, személyre szabással és finomhangolással testreszabhatja ezeket a sablonokat az üzleti követelményeknek megfelelően.

Az Involve AI-elemzési képességei elemzik az összegyűjtött adatokat, hogy részletes jelentéseket és irányítópultokat hozzanak létre. Ez segít nekünk hatékony ügyfél-elemzéseket készíteni, optimalizálni a konverziós csatornákat és adat alapú döntéseket hozni.

A legjobb funkciók bevonása

Az űrlapokat előnézetben megtekintheti és különböző eszközökhöz, például mobilokhoz és asztali számítógépekhez optimalizálhatja.

Készíts biztonságos űrlapokat a fizetések elfogadásához a Stripe és PayPal fiókok integrálásával.

Hívjon meg csapatokat konkrét munkaterületekre, és rendeljen hozzájuk szerkesztési és megtekintési jogokat.

Korlátozások bevonása

A tervezési funkciók alapszintűek, és hiányoznak a sablonok pozíciójának és méretének beállításához szükséges további opciók.

A márkaelemek, például a betűtípusok testreszabása korlátozott.

Involve árak

Alap : 49 USD/hó

Pro : 99 USD/hó

Üzleti : 199 USD/hó

Ügynökség : 399 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Értékelések és vélemények bevonása

G2 : 4,7/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 60 értékelés);

6. Fillout (legalkalmasabb többoldalas űrlapok létrehozására)

via Fillout

A Fillout egy egyszerű, kódolás nélküli AI űrlapkészítő, amely segít hatékony űrlapok, kvízek és felmérések létrehozásában. A platform kifinomult funkciókat kínál, mint például fizetés beszedés, többoldalas űrlapok létrehozása, bejelentkezés és ütemezés, hogy segítsen a legfejlettebb űrlapok elkészítésében.

A Fillout könnyedén integrálható a meglévő eszközeibe, automatizálva a munkafolyamatokat és méretezve az üzleti műveleteket.

A Fillout legjobb funkciói

Adjon hozzá kedvezménykódokat, és gyűjtsön be fizetéseket a felhasználóktól a Stripe segítségével, további díjak nélkül.

Adjon hozzá egy ütemezési oldalt az űrlapjaihoz, és engedje meg a felhasználóknak, hogy találkozót foglaljanak Önnel.

Kitöltési korlátozások

Nincs lehetőség az űrlapok, logikák és számítások mappákba és munkaterületekbe rendezésére.

Nem tud intézkedni a beküldött űrlapokról, és nem tud értesíteni a felhasználókat a végzett változtatásokról.

Fillout árak

Örökre ingyenes

Starter : 19 USD/hó

Pro : 49 USD/hó

Üzleti: 89 USD/hó

Fillout értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

7. Feathery (A legjobb a munkafolyamatok automatizálásához)

via Feathery

A Feathery egy kódolás nélküli AI űrlapkészítő eszköz, amely segít automatizálni az űrlapok munkafolyamatát és időt megtakarítani.

A Feathery AI segítségével hoz létre űrlapokat, és segít más márkák (Typeform) nagy teljesítményű űrlap-sablonjainak áttelepítésében. Használhatja a benyújtás utáni munkafolyamatok automatizálására is, azáltal, hogy kivonja a felhasználók adatait, átvizsgálja a jelentkezéseket, és továbbítja azokat a megfelelő személyzetnek jóváhagyási folyamatokhoz.

Emellett a Feathery biztosítja a SOC-2 és a HIPAA előírásainak való megfelelést, hogy megvédje az érzékeny ügyféladatokat a kiberfenyegetésektől.

A Feathery legjobb funkciói

Határozza meg az egyéni logikát természetes nyelven, és mutassa meg a kérdéseket a korábbi mezőválaszok alapján.

Több mint 100 CRM-mel, e-mail, elemzési, fizetési és projektmenedzsment eszközzel integrálható.

Kevés korlátozás

Nem teszi lehetővé a weboldalakba való egyszerű beágyazást.

A marketing automatizálási platformokkal való integráció nem zökkenőmentes.

Kedvező árak

Örökre ingyenes

Növekedés : Egyedi árazás

Üzleti: Egyedi árazás

Feathery értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

8. MakeForms (A legjobb intuitív tervezéshez)

via MakeForms

A MakeForms felhasználóbarát felületével és intuitív tervezésével egyoldalas, többoldalas és egyszerre több oldalas online űrlapokat hozhat létre vállalkozása számára.

A platform mobil és e-mail ellenőrzési funkcióival könnyen ellenőrizhető a felhasználók személyazonossága, kiszűrhetők a hamis leadek és pontos felhasználói adatok gyűjthetők.

Az eszköz segítségével egyetlen űrlaphoz több linket is létrehozhat, például közösségi média, e-mail és influencer marketing csatornákhoz, ami segít elemezni a közönség válaszadási arányát és az egyes linkek sikerességét.

A Makeforms HIPAA, GDPR, SOC-2 és ISO kompatibilis, adat titkosítási és biztonsági mentési funkciókat biztosít az érzékeny adatok védelme érdekében.

A MakeForms legjobb funkciói

Használjon világos és áttekinthető elrendezéseket, hogy végigvezesse a felhasználókat a többoldalas űrlapokon.

Tegye közzé az űrlapokat a webhelyén, és kínáljon professzionálisabb felhasználói élményt!

A MakeForms korlátai

Nincsenek fejlett funkciói, mint például logikai feltételek és zökkenőmentes integrációs lehetőségek API-k és webhookok segítségével.

Az űrlap sablonok korlátozottak és hiányoznak belőlük bizonyos típusok.

MakeForms árak

Essentials : 29 USD/hó

Pro : 69 USD/hó

Ügynökség : 149 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

MakeForms értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Yay! Forms (A legjobb a különböző eszközök közötti zökkenőmentes működéshez)

A Yay! Forms vizuálisan vonzó és reszponzív dizájnokat kínál, amelyek zökkenőmentes űrlapkitöltési élményt biztosítanak minden eszközön.

Ez az AI-alapú platform elemzi a felhasználók online űrlapokon tanúsított viselkedését, hogy releváns válaszlehetőségeket javasoljon, növelje a válaszadási arányt és értékes visszajelzéseket gyűjtsön. Ez segít jobban megérteni az ügyfeleket, valamint személyre szabni a marketingstratégiákat és termékeket.

Yay! Forms legjobb funkciói

Testreszabhatja a kész témákat és sablonokat, hogy azok illeszkedjenek márkájának megjelenéséhez és hangulatához.

Ellenőrizze, hol hagyják el a felhasználók az oldalt, és optimalizálja azt a konverziók növelése érdekében.

Szegmentálja felhasználóit fejlett feltételes logikával , és növelje az összegyűjtött adatok pontosságát.

Hurrá! Az űrlapok korlátai

Az űrlapok indexelése és PDF-formátumban való exportálása nem lehetséges.

Yay! Űrlapok árazása

Starter : 19 USD/hó

Plus : 39 USD/hó

Professzionális: 79 USD/hó

Yay! Űrlapok értékelései és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Zoho űrlapok (legalkalmasabb csapatok és jóváhagyási munkafolyamatok számára)

via Zoho Forms

A Zoho Forms egy ingyenes űrlapkészítő eszköz kódolási tapasztalattal nem rendelkező csapatok számára.

Online űrlapokat generálhat és beágyazhat webhelyére, közösségi média platformokra és e-mail kampányokba a jobb elkötelezettség érdekében.

Fejlett funkciói között szerepelnek az egyéni mezők, az adatbiztonság, a mezőellenőrzés és a feltételes logika. A válaszadóknak az is előnyös, hogy a részben kitöltött űrlapokat elmenthetik, és később, amikor nekik kényelmes, visszatérhetnek hozzájuk.

A Zoho űrlapok legjobb funkciói

Valós időben ellenőrizze a felhasználók válaszait az élő űrlapokon

A felhasználókat a válasz elküldése után irányítsa át egy sikeres oldalra, köszönő oldalra vagy egy másik űrlapra.

Küldjön SMS-t és e-mail értesítést a válaszadóknak, amikor kitöltik az űrlapot.

A Zoho űrlapok korlátai

Csak korlátozott számú mező vehető fel.

Nincs integrációs képessége más népszerű eszközökkel és platformokkal a Zoho-n kívül.

A testreszabási lehetőségek korlátozottak, ha előre elkészített sablonokkal hoz létre űrlapokat.

Zoho űrlapok árai

Ingyenes

Alap : 10 USD/hó

Standard : 25 USD/hó

Professzionális: 50 USD/hó

Zoho űrlapok értékelései és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (120+ értékelés)

11. Google Forms AI Form Builder (a legjobb alapvető űrlapok ingyenes létrehozásához)

a Google Forms segítségével

A Google Forms egy széles körben használt AI űrlapkészítő alkalmazás, amely egyszerűvé teszi az űrlapok létrehozását, online megosztását, az adatok gyűjtését és a válaszok valós idejű elemzését. Könnyedén kiválaszthat kérdéseket a meglévő kérdés típusok közül, drag-and-drop segítségével átrendezheti a kérdéseket, és testreszabhatja a színeket, képeket és betűtípusokat.

A Google AI Form Builder beépített intelligencia funkciója lehetővé teszi az érvényesítési szabályok beállítását, a formázási hibák észlelését és csak a hibátlan felhasználói válaszok gyűjtését. Bármely eszközről elérhető, így útközben is létrehozhat kérdőíveket és válaszolhat rájuk, ami jó alternatívája a SurveyMonkey-nak.

A Google Forms AI űrlapkészítő legjobb funkciói

Exportálja az összegyűjtött adatokat a Google Sheetsbe a mélyebb elemzés és automatizálás érdekében.

Adjon hozzá együttműködőket, hogy együtt készítsenek űrlapokat és valós időben elemezzék az eredményeket.

Űrlapokat készíthet és szerkeszthet útközben, és lehetővé teheti a felhasználók számára, hogy bármilyen eszközről, például táblagépről, számítógépről és mobiltelefonról válaszoljanak.

A Google Forms AI űrlapkészítő korlátai

Korlátozott számú testreszabási lehetőség a márkaépítés tekintetében, például betűtípus, elrendezés, méret és szín.

A platform összeomlik, ha nagyobb forgalmat kell kezelnie.

Nincs adatelemzési és jelentéskészítési funkció

Google Forms AI űrlapkészítő árak

Ingyenes

Business Starter : 7,20 USD/felhasználó/hónap

Business Standard : 14,40 USD/felhasználó/hónap

Business Plus: 21,60 USD/felhasználó/hónap

Google Forms AI űrlapkészítő értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Vonzó űrlapok készítése a ClickUp segítségével

Már rég elmúltak azok az idők, amikor az Excel segítségével küszködött az űrlapok elkészítésével.

Az AI űrlapkészítő szoftver számos funkciót kínál, például előre elkészített sablonokat, szerkeszthető mezőket, feltételes logikát, adatelemzést és irányítópultokat. Ez megkönnyíti a csapatok számára a felhasználóbarát űrlapok készítését.

A ClickUp olyan fejlett funkciókat kínál, amelyekre szükséged van egyszerű, de teljes mértékben funkcionális űrlapok létrehozásához.

Ez az eszköz ideális a vállalkozás egyedi igényeinek kielégítéséhez és az információk hatékony gyűjtéséhez.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on, és percek alatt elkészítheti a legvonzóbb és legszemélyre szabottabb űrlapokat.