A DevOps projektmenedzsment bevezetésének bevált gyakorlata

A DevOps a legjobb gyakorlatok kulturális filozófiáinak, eszközeinek és műveleteinek összeolvasztásaként definiálható, amelynek célja a vállalati stabilitás javítása, hogy több alkalmazást és szolgáltatást lehessen gyorsabban szállítani.

Lényegében arról van szó, hogy a szervezetek ezt fokozott kommunikációval érhetik el – fejlesztés, IT-műveletek, minőségbiztosítás és biztonság. Ezek a szerepkörök hagyományosan elszigeteltek, és a DevOps bevezetésével fokozottabb együttműködés alakul ki közöttük.

Ahogy a neve is sugallja, a DevOps a fejlesztés (Dev) és az üzemeltetés (Ops) összehangolására összpontosít. Ez azt jelenti, hogy a fejlesztési folyamat teljes életciklusa integrálódik az emberek, a folyamatok és a technológia szintjén.

Ebben a blogban többet megtudhat arról, hogyan teheti hatékonyabbá projektmenedzsmentjét a DevOps módszertanok üzleti alkalmazásával.

Mi az a DevOps projektmenedzsment?

Egy tanulmány szerint a globális DevOps piac mérete 2021-ben 7398 millió dollár volt, és várhatóan 2030-ra 37 227 millió dollárra nő, 2022 és 2030 között jelentős, 20%-os CAGR-ral.

Ennek ellenére a DevOps projektmenedzsment továbbra is elengedhetetlen lesz minden jelentős kereskedelmi vállalkozás számára a projekt határidőre és költségkereten belül történő befejezéséhez. Ez gondos tervezést, erőforrás-elosztást és számos érdekelt fél közötti koordinációt igényel.

Az IT-csapat fejlesztői és üzemeltetői csapatainak egyetlen, összetartó egységbe történő összevonásával a DevOps szoftverfejlesztési megközelítés kiterjeszti az agilis fejlesztés elveit.

A DevOps például alapvetően megváltoztatja az IT-csapatok projekt menedzsmenthez való hozzáállását, elmozdítva a bonyolult projektek hosszú, rendkívüli sebességű és agilis szoftverfejlesztési életciklusától. A két terület kombinációja, a DevOps projektmenedzsment úgy lett kialakítva, hogy illeszkedjen a DevOps megközelítéshez és támogassa azt.

A DevOps módszertanok és projektmenedzsment alkalmazásának előnyei

A DevOps módszertanok javítják vállalkozása belső működését a szoftverfejlesztési életciklus során, és segítenek vizualizálni a teljes DevOps folyamatot, a fejlesztéstől a telepítésig. A projektmenedzsmenthez alkalmazott DevOps módszertanok jobb eredményekhez vezethetik vállalkozását, és nagyobb átláthatóságot biztosítanak a projektmenedzserek és a ugyanazon a projekten dolgozó csapattagok számára, hogy elérjék a közös célokat.

A DevOps projektmenedzsment hatékonyan segíti a csapatokat és a projektmenedzsereket a projekt hatékony kezelésében. Lehetővé teszi projektmenedzsereinek és csapatainak, hogy felelősséget vállaljanak a stratégia kidolgozásáért, az eszközök szervezéséért, a mérnökök motiválásáért és a teljes projekt irányításáért.

Ez az integrált megközelítés közvetlenül befolyásolja a különböző üzleti egységek teljesítési sebességét, ami a fejlesztés, a szolgáltatások nyújtása és a termékek piacra dobásának sebességében is megmutatkozik.

A ClickUp Board nézet segítségével vizualizálhatja az agilis munkafolyamatokat, és a táblákat állapot, határidő, prioritás és egyéb szempontok szerint rendezheti, hogy jobban összehangolja csapatát.

A DevOps olyan légkört teremt, amelyben a vállalati műveletek jobban integrálódnak és összehangolódnak, ami felgyorsítja a vállalati alkalmazások fejlesztését. Ennek eredményeként a szervezet folyamata hatékonyabbá válik, és kevesebb hiba vagy projektfejlesztési probléma merül fel.

Sok vállalat megelőzheti a digitális zavarokat, és lépést tarthat a legújabb fejlesztésekkel és a gyorsan változó fogyasztói elvárásokkal, ha a DevOps technológiákat a felhővel kombinálja.

A DevOps alkalmazkodóképességének köszönhetően a projekt előrehaladásának nyomon követésére használt projektmenedzsment módszerek is javulnak. Segíti a projektmenedzsereket az üzleti átalakulási célok és az IT-projekt célkitűzéseinek összehangolásában, elősegítve a vállalat egészének optimalizálását. Ha még nem tette meg, itt az ideje elgondolkodni a DevOps kultúra által a vállalatának nyújtott potenciális előnyökről.

Íme néhány előnye a DevOps projektmenedzsment használatának ezekből az okokból:

Képes lesz a szerepek megfelelő kiosztására

A csapatmunka segíthet leküzdeni a szilómentalitást

Nyomon követheti a projekt állapotát

Használja ki a hibrid felhő bevezetésének előnyeit

Végül létrehozhat egy MVP-t.

Mi a DevOps projektmenedzser szerepe?

A projektmenedzserek szerepe a Scrum és más agilis megközelítéseknek köszönhetően fejlődött. A DevOps projektmenedzsment módszertanban a projektmenedzserek a különböző közreműködők között tartják a kapcsolatot, és nyomon követik a határidőket és a kötelezettségvállalásokat.

Emellett alaposan ismerniük kell a fejlesztési folyamatot és a végtermék előállításához szükséges képességeket, valamint szorosan együtt kell működniük a DevOps csapattal.

A DevOps projektmenedzserek feladata a termék fejlesztésétől a gyártásig terjedő menedzsment és koordináció. Főként technikai részletekkel foglalkoznak, míg a hagyományos projektmenedzserek nem vesznek részt ezekben a feladatokban.

A DevOps projektmenedzserek gondoskodnak a projekt integrációjának, fejlesztésének, tesztelésének, koordinációjának és bevezetésének irányításáról.

Kezelje a fejlesztési és üzemeltetési csapatot egyetlen szervezetként

A DevOps-hoz olyan vezetőre van szükség, aki segíti a csapatot a folyamat kezdetétől a végéig, hasonlóan ahhoz, ahogy egy tipikus projektmenedzser feladata a projekt megtervezése, beszerzése és végrehajtása. Az értéklánc-térképek létrehozása a projektmenedzser Gantt-diagrammal kapcsolatos tervezési képességeinek természetes kiterjesztése kell, hogy legyen.

Használja a ClickUp Gantt-diagram nézetét a feladatok ütemezéséhez, a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez, a határidők kezeléséhez és a szűk keresztmetszetek kezeléséhez.

A fejlesztési és üzemeltetési csapatot egyetlen szervezetként kezelni fontos a munkasilók kialakulásának megelőzése érdekében. Ez a két csapat egyetlen csapattá egyesül, hogy az alkalmazás teljes életciklusa során együtt dolgozzon, és különböző készségeket fejlesszen ki, a fejlesztéstől és teszteléstől a telepítésig és az üzemeltetésig.

A DevOps használatára irányuló kísérletek csak akkor lehetnek sikeresek, ha a fejlesztői és az üzemeltetői csapatok hatékonyabban együttműködnek egymással. A fejlesztői és az üzemeltetői csapatok több szempontból is befolyásolják a feladatok kezelését: a fejlesztői és az üzemeltetői csapatok közötti felelősségmegosztás és képzés, a termelékenység és az együttműködés javítása, a telepítési kockázatok megértése, az eszközök minőségének tudatosítása és a hozzáadott feladatok kezelése.

Fontos, hogy a fejlesztői és üzemeltetői csapatok mindig naprakészek legyenek, hogy hatékonyabban tudják kezelni az ilyen hatásokat.

Hatékonyan fogadja be a változásokat

Az agilis projektmenedzsment módszertan egyértelművé teszi, hogy a tervhez való ragaszkodás helyett a változások elfogadására kell helyezni a hangsúlyt. A változások kezelése és a funkciók fokozatos bevezetése sok kommunikációt és csapatmunkát igényel. A kommunikáció a projektmenedzser legfontosabb készsége. A vállalatoknak ki kell használniuk ezt a potenciált.

Például a DevOps projektmenedzsereknek néhány változást kell elfogadniuk szakmai fejlődésük érdekében, például kis projektekkel kell kezdeniük, MVP-megközelítést kell alkalmazniuk, a megfelelő agilis tervezési eszközöket kell használniuk, meg kell szüntetniük a szilókat, csökkentenük kell a projektátadásokat, valós idejű projektláthatóságot kell teremteniük, csökkentenük kell a projekt általános költségeit, és együttműködve kell kezelniük a változásokat.

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az Ön igényeihez igazítsa.

A ClickUp-hoz hasonló, az agilis folyamatokat támogató projektmenedzsment eszközökkel időt takaríthat meg, mivel lehetővé teszik a munkák és célok nyomon követését, mérföldkövek meghatározását, a Docs-ban való együttműködést, a gyakori feladatok automatizálását, a feladatok testreszabását, egyéni mezők létrehozását és ellenőrzőlisták hozzáadását.

5 bevált gyakorlat a DevOps projektmenedzsmenthez

Az alábbi ajánlások segítenek a hagyományosabb háttérrel rendelkező projektmenedzsereknek a DevOps módszertan bevezetésében.

1. Fejlesszen ki együttműködési kultúrát

A DevOps fő célja a kommunikáció javítása és a fejlesztési, üzemeltetési és minőségbiztosítási csapatok közötti szilárd határok felszámolása. Ezzel a módszerrel a szoftverfejlesztés és az ügyfeleknek történő szállítás gyorsabbá válhat.

Az egész mérnöki csapat hozzáállásának és gondolkodásmódjának megváltoznia kell, és közös célra vagy célok sorozatára van szükség ahhoz, hogy ezt a szintű együttműködést elérjék. Kövesse az alábbi lépéseket a DevOps segítségével történő együttműködési kultúra kialakításához:

Vonja be a vezetőséget a kezdetektől fogva

Vezesse be a megfelelő eszközöket és technológiákat

A megfelelő emberek összehangolása a csapat számára

A csapat oktatása és képzése

Adjon önállóságot és felelősségérzetet a csapatnak

Hozzon létre egy folyamatos fejlesztés és tanulás mintát

A közös felelősségérzet elsajátítása

Tegye prioritássá a nyílt és átlátható kommunikációt

Teremtsen bizalomra és tiszteletre épülő környezetet

Közös célok és jövőkép megosztása

2. Fogadja el az MVP szemléletmódot

Az alkalmazás legegyszerűbb változata, amely még mindig megfelel a projekt alapvető szoftverfejlesztési célkitűzéseinek, az úgynevezett minimálisan életképes termék (MVP). Ez üzleti modellek tesztelésére szolgál, és a legjobb startup indítási sémának számít. Nem technológiai prototípus, de segít érvényesíteni üzleti értékesítését.

Az MVP elsődleges célja, hogy minimális költségekkel tesztelje üzleti ötletét, további iterációkat találjon az értékfejlesztés előmozdításához, és visszajelzést kapjon a célközönségtől. Ha elegendő funkcionalitást hoz létre, akkor a vásárlók a termék bevezetése után gyorsan meg fogják szeretni azt.

A DevOps az MVP-t olyan gondolkodásmódként fogadja el, amely garantálja, hogy minden sprint után mindig legyen eredmény, anélkül, hogy a kiterjedt hatókör miatt késedelmet okozna a teljesítés. Ez jelentősen eltér a hagyományos projektmenedzsment technikáktól, amelyek a végső monolitikus eredményt hangsúlyozzák.

A ClickUp egyetlen gombnyomással megtekintheti a kritikus útvonalon maradt feladatok alapján a munkaterhelését!

A DevOps-ot kevésbé tekintik előre meghatározott kezdési és befejezési dátumokkal rendelkező lineáris folyamatnak, hanem inkább folyamatos fejlesztési folyamatnak. Az MVP-megközelítéssel az ügyfelek gyorsabban kapják meg a termékeket, és ennek eredményeként a fejlesztőcsapat a felhasználói visszajelzéseknek köszönhetően hamarabb tud korrekciókat végrehajtani a ciklusban.

Az MVP alapgondolata, hogy a legjobb terméket kínálja az ügyfelek vonzása érdekében, és megfigyelje azok viselkedését a termékek és szolgáltatások használata során. Ennek a megközelítésnek az egyik fő előnye, hogy megérti ügyfelei érdeklődését a termék iránt, és biztosítja a kívánt eredményeket.

Az MVP a vásárlók visszajelzései alapján módosíthatja a terméket. Ez több előnyt jelent a vállalkozások számára, hogy megtartsák termékeik korai felhasználóit. A DevOps és az MVP kiváló kombináció, mert a különböző csapatok megfelelően tervezhetik napi feladataikat, automatizálási eszközöket vezethetnek be, megkezdhetik az IT-folyamatok automatizálását, és zökkenőmentesen kommunikálhatnak a csapatokkal.

Ennek hiányában a DevOps-csapat vízesés-technikát alkalmazhat a végtermék előállításához, csak hogy aztán rájöjjön, hogy végül nem felelt meg a felhasználói igényeknek, és ilyenkor a folyamatot elölről kell kezdeni.

3. Vezesse be a folyamatos integrációt (CI) és a folyamatos szállítást (CD)

A folyamatos integráció (CI), a DevOps egyik legfontosabb bevált gyakorlata, több közreműködő kódfrissítéseit integrálja a központi adattárba. A CI lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy gyakran integrálják a kódváltozásokat, és automatizált eszközökkel ellenőrizzék a kód pontosságát. A CI megvalósításához a forráskód verziókezelését használják. A CI mögött az az elképzelés áll, hogy a kisebb kódrészletekben könnyebb megtalálni a hibákat és egyéb minőségi problémákat, mint egy hosszú idő alatt létrehozott hatalmas kódbázisban.

via DZone

Ahol a folyamatos integráció (CI) véget ér, ott veszi át a helyét a folyamatos szállítás (CD). A CI kódjának felhasználási módszere a CD, a DevOps egyik összetevője. A szoftverbevezetések egyszerű, alacsony kockázatú tevékenységekké válnak, amelyeket a CD szükség szerint bármikor elvégezhet.

Ez a megközelítés még a legösszetettebb, nagyszabású programokat is előre jelezhető, igény szerinti folyamatokban tudja megvalósítani.

A hatékony DevOps stratégia az automatizálás köré épül. A DevOps szervezetekben dolgozó fejlesztők és üzemeltetési mérnökök kényelmesebbnek tartják, ha a szoftverfejlesztés, a kiadási folyamat és az agilis tesztelés automatizált. A DevOps könnyen integrálható, önálló programok, amelyek a főbb platformokon működnek, bővíthetők pluginokkal, és könnyen terjeszthetők a gépek között, hogy felgyorsítsák a fejlesztést, a telepítést és a tesztelést.

Ehhez hozzáférésre van szüksége a DevOps eszközökhöz. Legyen szó olyan programról, amely figyelemmel kíséri a teljesítménymutatókat, riasztást küld, ha valami nem működik megfelelően, vagy általános áttekintést nyújt a termék fejlesztéséről. A DevOps eszközök könnyen együttműködnek az AWS és a GCP rendszerrel, és egyszerűsítik a felhőbe való áttérést. Elégséges támogatást nyújtanak a funkciók hozzáadásához, a javítások elvégzéséhez, a frissítések automatizálásához, a függőségek lezárásához és a tranzitív függőségek kezeléséhez.

Az agilis csapatok a ClickUp Simple Sprints Kanban táblasablonjával gyorsabban tudnak szállítani.

Például az agilis és DevOps csapatok számára a legjobb termelékenységi platform a ClickUp, amely egyetlen felületen egyesíti az összes munkát, és nyomon követi a kiadásokat és a sprint együttműködést. A vezetők, fejlesztők, külső partnerek, biztonsági szakemberek és HR-esek egyaránt használhatják a ClickUp-ot a munkaterületek testreszabásához.

A csapatok a ClickUp-ot agilis projektmenedzsment eszközként használhatják, hogy napok vagy hónapok előretekintéssel megtekintsék a projekteket, vagy gyorsan hozzáférjenek a feladatok állapotára vonatkozó részletes információkhoz. Emellett agilis projektmenedzsment sablont is kínál, amelynek segítségével perceken belül agilis munkafolyamatot hozhat létre.

5. Kövesse nyomon a megfelelő mutatókat

A DevOps bevált gyakorlatai a teljesítmény folyamatos nyomon követését javasolják. Használhat beépített elemzési jelentésekkel rendelkező projektmenedzsment eszközöket, amelyek betekintést nyújtanak az adatokba és a teljesítmény nyomon követési képességeibe. Ezzel az alkalmazással csapatdashboardokat is létrehozhat, amelyek segítségével minden érintett nyomon követheti a munkát, a teljesítménymutatókat és az általános előrehaladást.

A megfelelő teljesítménymutatók, például a lead time, az átlagos észlelési idő és a probléma súlyossága nyomon követése a DevOps megközelítés hatékonyságának értékeléséhez. Ezen mutatók nyomon követése elengedhetetlen, mivel lehetővé teszi a problémák korai felismerését és a gyors korrekciós intézkedések meghozatalát.

Vállalkozásának céljai és szabványai határozzák meg, hogy milyen DevOps mutatókat kell figyelnie. Bármely mérnöki és fejlesztői csapat profitálhat a jövedelmezőséggel kapcsolatos mutatókból, például az egységköltségből.

Mivel lehetővé teszi, hogy a kezdetektől fogva költséghatékony szoftvereket fejlesszen, a DevOps-mérőszámként az egységköltség nyomon követése kiváló gyakorlat. Ennek oka, hogy korán megismerheti költségeit, ami lehetővé teszi, hogy megtervezze kezdeményezéseit és proaktív módon kompromisszumokat kössön.

Hozzon létre egyedi irányítópultokat a ClickUp-ban, hogy átfogó képet kapjon az összes munkájáról.

Számos ötletet és módszert találhat DevOps-folyamatainak fejlesztéséhez AI-sablonjaink segítségével.

DevOps projektmenedzsment megvalósítása: kihívások és lehetséges megoldások

Most nézzük meg néhány tipikus akadályt a DevOps bevezetése előtt, valamint a kihívások leküzdésére szolgáló különböző megközelítéseket.

1. kihívás: Átállás a régi infrastruktúráról a mikroszolgáltatásokra

Még ha sok éven át jól is szolgált a vállalatnak, a régebbi infrastruktúra problémákat okozhat. Stabilitási problémák merülhetnek fel, és finanszírozási hiány is jelentkezhet. A legnagyobb aggodalomra okot adó tényező, hogy egy vállalat lemaradhat ebben a gyorsan változó világban, ha továbbra is elavult infrastruktúrát használ.

A fejlesztési folyamat változása az infrastruktúra-kód és a mikroszolgáltatások használata esetén, egy újabb lépés a jövőbeli folyamatos innováció felé.

Ez elősegíti a gyors piacot, és a fogyasztóknak alkalmazkodniuk kell. Láthatjuk, hogy ha egy vállalkozás nem marad kreatív, akkor mások gyorsan megelőzik.

Lehetséges, hogy az elavult alkalmazások modernabb mikroszolgáltatások architektúrával való felváltásával vagy cseréjével felgyorsítható az innováció és a fejlesztés. A mikroszolgáltatások bevezetése azonban néhány problémával jár, amelyeket meg kell oldani.

Lehetséges megoldás

A vállalatoknak rendelkezniük kell konfigurációkezeléssel, az automatizálás alapelemeivel és a régi infrastruktúrán alkalmazott folyamatos szállítással, mielőtt áttérnek a mikroszolgáltatások architektúrájára. Ez lehetővé teszi számukra, hogy kezeljék a mikroszolgáltatások által jelentett további működési igényeket.

Használja az előre elkészített automatizálási recepteket, vagy testreszabhatja azokat az igényeinek megfelelően, így csapata a legfontosabb feladatokra koncentrálhat.

2. kihívás: A teszt automatizálási stratégia megvalósítása

Vállalkozása tisztában van az automatizált tesztek kritikus szerepével a CI/CD (folyamatos integráció / folyamatos telepítés ) és más DevOps technikákban. Mi hátráltatja tehát a tesztautomatizálás fejlődését? A tesztelési módszer bemutatása és a használatának példáinak ismertetése mellett elengedhetetlen a csapatok támogatása is. A három módszer és a BDD technikák mellett olyan alapvető szempontokra vonatkozó megoldások is szerepelnek, mint:

Hogyan kezeljük a tesztjeinkhez szükséges adatokat?

Használhatjuk-e a nyílt forráskódú megosztott könyvtárakat és bevált gyakorlatokat?

Hogyan kell felépíteni a kódbázisunk végpontok közötti tesztelését?

Mi a füsttesztjeink tényleges célja?

Lehetséges megoldás

A probléma megoldható a tesztelési automatizálás egész szervezetre kiterjesztésével, a visszacsatolási ciklusok minimalizálásával, valamint a gyorsabb termékbevezetésekkel, amelyek segíthetnek megtanulni a tesztelési stratégia végrehajtását.

A DevOps eszközkészlet legújabb eszközei úgy tűnik, hogy bármilyen problémát képesek kezelni. Annak ellenére, hogy minden szükséges eszköz a rendelkezésére áll, még mindig meg kell tanítania csapatait azok hatékony használatára.

A menedzsment eszközök biztonsági irányelvekhez való ragaszkodása és a jelenlegi infrastruktúrával való megfelelő interakció a másik két legfontosabb tényező. Ezek a kérdések elvonhatják a vállalkozás figyelmét egy fontos feladatról.

A DevOps két legfontosabb eleme a szervezeti struktúra és a csapat. A csapat termelékenysége nő, ha a vállalkozás megfelelően van felépítve. A vállalatoknak inkább saját erősségeikre kell összpontosítaniuk, mint a külső erőforrásokra.

A csapat tagjai a legfontosabb elemek a DevOps-ra való átállás során.

Lehetséges megoldás

Használjon olyan projektmenedzsment eszközöket, amelyek funkciói segítenek a projektek hatékony tervezésében, kezelésében és nyomon követésében. Használjon sablonokat, amelyek segítenek az indulásban/strukturált megközelítés biztosításában a csapatának.

4. kihívás: A változás iránti ellenállás

A legtöbb csapattag és fontos érdekelt fél számára zavaró lehet a DevOps-ra való átállás. Ha valakinek azt mondja, hogy változtatnia kell, az negatív visszhangot válthat ki az adott személyben. A DevOps-ra való átállás zökkenőmentes és fokozatos lesz, nem történik meg hirtelen.

Mindenki lehetőséget kap arra, hogy fokozatosan elsajátítsa a DevOps kultúrát, és felfedezze a fejlesztési fázisban kínálkozó számos lehetőséget.

Lehetséges megoldás

Keressen egy apró terméket vagy egy meglévő program egy részét, és kísérletképpen replikálja azt DevOps technikák segítségével. Ha a csapat meglátja a DevOps előnyeit, más vállalkozások is be akarják majd vezetni az új munkamódszereket. Sok vállalkozás profitálhat a DevOps bevezetéséből és abból, hogy ma is képesek tovább működni a területen.

5. kihívás: Ösztönzőalapú megközelítés

Míg az üzemeltetési csapat biztosítja a rendelkezésre állást, az irányítást, a biztonságot és a stabilitást, a fejlesztői csapatok célja a piacra jutás idejének lerövidítése. Bár ez elsőre irrelevánsnak tűnik a témával kapcsolatban, ez az akadály jelentősen befolyásolja a DevOps gyakorlatokat.

Lehetséges megoldás

Ahelyett, hogy egységes célként a vevői elégedettséget tűznék ki, a legjellemzőbb szervezeti stratégia az, hogy minden egység a saját különleges előnyeire koncentrál.

Ha minden csapat ugyanazon cél felé törekszik, akkor véget érnek a prioritásokkal és erőforrásokkal kapcsolatos viták.

A DevOps gyakorlat és a projektmenedzsment elvek ötvözésével javíthatja a csapat tagjai közötti együttműködést és az általános iterációs célokat.

A DevOps projektmenedzsment eszközök egyszerűsítik ezt a folyamatot és elősegítik a projektmenedzserek közötti átláthatóságot azáltal, hogy biztosítják a feladatok hatókörének pontos meghatározását, a függőségek nyomon követését, jobb eredmények elérését és a telepítésre kész alkalmazás létrehozását.

A csapatnak kommunikálnia kell, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon és ugyanazokat a célokat kövesse. Bármely szervezet, amely vállalkozását a következő szintre kívánja emelni, professzionális támogatást kaphat a digitális transzformációs vállalattól, hogy kihasználhassa a DevOps projektmenedzsment megoldásokat és versenyelőnyben maradjon.

Vendégszerző:

Madhu Kesavan , a W2S Solutions, egy világszerte elismert vállalati szoftverfejlesztő cég vezérigazgatója és alapítója. Segíti a vállalkozásokat és kormányokat digitális átalakulásukban. Több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik az IT-iparban, és a technológiát felhasználva fenntartható megoldásokat kínál.