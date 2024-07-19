Hogyan valósítsd meg az OKR-eket: hatékony módszerek a célok kitűzéséhez

Mi a következő nagy célod? 🎯
Legyen szó álmaid vállalkozásának elindításáról vagy a felhasználói bázis bővítéséről, mindannyian van egy következő nagy célunk.
De amikor ezeket a nagy célokat tervezi, fontos, hogy a csapata is ugyanazon az oldalon álljon. Itt jönnek képbe a célok és a kulcsfontosságú eredmények (OKR-ek). Gondoljon rájuk úgy, mint egy praktikus eszközre a célok kitűzéséhez és azok tényleges eléréséhez.
Az OKR keretrendszer segíthet abban, hogy világos, ambiciózus célokat tűzz ki magad elé – a célkitűzéseket –, majd nyomon kövesd az előrehaladásodat konkrét, mérhető dolgokkal – a kulcsfontosságú eredményekkel.
De hogyan is valósítod meg az OKR-eket? Hogyan gondoskodsz arról, hogy a csapatod minden tagja tudja, mire törekszik, és hatékonyan nyomon követhesse az előrehaladását?
Ebben a blogban mindent megbeszélünk, amit tudnod kell az OKR-ek sikeres megvalósításáról, beleértve a célok megtervezését, az előrehaladás nyomon követését és az iterációt, hogy elérhesd ezeket a célokat.
Mik azok az OKR-ek és miért fontosak?
Visszatérve azokra a nagy álmokra, lehet, hogy az elkövetkező öt évben a területed vezető startupjává szeretnél válni. Ahhoz, hogy ezt elérjed, fokozatos megközelítésre van szükséged, amely a folyamatos fejlesztés koncepcióján alapul. Pontosan ez az OKR.
Az OKR keretrendszer hídként működhet közted és a csapatod között, lefordítva azt a stratégiai víziót negyedéves vagy éves célokká, amelyeket a vállalat minden tagja oszt és magáénak érez.
„Az OKR-ek egyértelműen kifejezik a vezetők prioritásait és meglátásait.”
Az OKR-ek elősegítik vállalkozásod megfelelő irányba történő fejlődését az alábbiak révén:
- Összhang: A vállalat minden alkalmazottja tudja, hogy mik a általános célok, és hogy munkájuk hogyan járul hozzá azok eléréséhez.
- Átláthatóság: A haladást nyíltan, gyakran vállalati szinten követik nyomon, így mindenki láthatja, hogyan állnak.
- Fókusz: Az OKR-ek világos célok kitűzésével segítik a csapatokat abban, hogy a legfontosabb dolgokra koncentráljanak.
- Távlatos célok: Az OKR-ek arra ösztönzik a csapatokat, hogy magasra tartsák a lécet, és többet érjenek el, mint amit lehetségesnek tartottak volna.
Tudtad? Peter Drucker menedzsment elveire építve Andrew Grove, az Intel korábbi vezérigazgatója hozta létre az OKR-keretrendszert az 1970-es években. A keretrendszer mérhető eredményeket adott a célkitűzéshez, és népszerűségre tett szert, amikor John Doerr, az Intel korábbi alkalmazottja 1999-ben bevezette a Google-nál.
Az OKR módszertan legfontosabb elemei
Most már tudjuk, mire képesek az OKR-ek. De pontosan mit is jelentenek? Az OKR-ek két fő összetevőből állnak: célokból és kulcsfontosságú eredményekből.
- A cél egy egyértelműen meghatározott cél, amely konkrét eredmények elérésére irányul. Konkrétnak, jelentősen és inspirálónak kell lennie, hogy motiválja és elkötelezze a csapatot.
- A kulcsfontosságú eredmények viszont mérhető eredmények, amelyek nyomon követik a cél felé tett előrelépést.
Ez a két elem együtt segít meghatározni, hogy „Mi a siker a projektem végén?”.
A célok és a kulcsfontosságú eredmények elérése érdekében ezeknek számszerűsíthetőnek kell lenniük, olyan mutatók felhasználásával, amelyek egyértelműen meghatározzák a sikert vagy a teljesítést. Ez a struktúra biztosítja, hogy minden csapattag pontosan megértse, mit kell tennie a célok megvalósításához, és hogy erőfeszítései hogyan járulnak hozzá a vállalkozás konkrét fejlesztéseihez.
Íme egy példa az OKR-beállítási folyamatra:
Cél: Mobilalkalmazásunk felhasználói élményének (UX) javítása és a felhasználói elkötelezettség növelése.
Kulcsfontosságú eredmények:
- A következő negyedévben érj el 70-es Net Promoter Score (NPS) értéket (ami magas ügyfél-elégedettséget jelez)
- Csökkentsd az alkalmazások eltávolítását 15%-kal 6 hónapon belül
- Növelje az átlagos napi aktív felhasználók (DAU) számát 2 millióval egy éven belül
Íme egy összefoglaló arról, hogy mit jelent az egyes kulcsfontosságú eredmények:
- Net Promoter Score (NPS): Méri az ügyfelek hűségét és elégedettségét
- Az alkalmazás eltávolítása: Az eltávolítások számának csökkenése azt jelzi, hogy a felhasználók értékesnek tartják az alkalmazást, és megtartják azt a készülékeiken.
- Napi aktív felhasználók (DAU): Megmutatja, hogy hány felhasználó használja aktívan az alkalmazást naponta.
Az OKR-ek bevezetésével összehangolhatod a csapat erőfeszítéseit, javíthatod a stratégiai végrehajtást, és elősegítheted a felelősségvállalás és a folyamatos fejlődés kultúráját. Ráadásul ezek rendkívül rugalmasak, így bármikor alkalmazkodhatsz és módosíthatsz őket az egyedi igényeidnek megfelelően.
Az OKR-ek tervezésének és megvalósításának lépései
Bár az OKR-ek hatékony keretrendszert kínálnak a célok kitűzéséhez, gondos tervezés nélkül könnyen eltérhetnek a pályáról. Gondold át vállalatod átfogó stratégiáját, és hogy hogyan tudod az OKR-eket a vezetőségtől az egyes csapatokig továbbadni, így koherens utat teremtve a nagyobb célok felé.
És légy kreatív! A megfelelő OKR-ek inspirálják a csapatodat, és segítenek nekik, hogy teljes figyelmüket az ambiciózus célok elérésére összpontosítsák!
Íme néhány általános irányelv, amely segít az OKR-ek megtervezésében:
1. Határozz meg egy világos jövőkép és célokat
Az OKR-ek tervezésekor a hosszú távú víziód az a vezérlő fény, amely minden további célkitűzést és kulcsfontosságú eredményt irányít. Nézz vissza az eredeti céljaidra. Mi az a végső eredmény, amelyre törekszel? Még jobb, ha megfogalmazod, hogy milyen problémát próbálsz megoldani a termékeddel vagy sz olgáltatásoddal ?
Ha az X (korábban Twitter) példáját vesszük, tudjuk, hogy az egész szervezet jelentős változásokon ment keresztül Elon Musk vezetése alatt. Bár a vállalat valószínűleg módosította azonnali bevételi céljait és OKR-jeit, hogy alkalmazkodjon ezekhez a változásokhoz, az X továbbra is a „világ városi tere” nagyobb célját szolgálja.
Ha folyamatosan változó környezetben működsz, a központi víziódra épülő OKR-ek kidolgozása átsegíthet a legzűrzavarosabb időszakokon, beleértve az akvizíciókat is!
2. Határozd meg a kulcsfontosságú teljesítménymutatókat (KPI-ket)
A KPI-k és a célok az OKR keretrendszerben valamilyen szinten elválaszthatatlanok egymástól.
A KPI-k segítségével megértheted, hol van szükség fejlesztésre, és ennek megfelelően állíthatod be az OKR-eket. Vagy kezdj az OKR-ekkel, és kösd őket konkrét KPI-khez, hogy nyomon követhesd azok hatását az üzletre.
Íme néhány irányelv:
- Használd a meglévő KPI-ket a célok meghatározásához: Merülj el a korábbi adatokban, beleértve a pénzügyi teljesítményt, az ügyfél-dashboardokat és a munkavállalói felméréseket, hogy azonosítsd a fejlesztésre vagy növekedésre szoruló területeket. Keress olyan KPI-ket, amelyek kapcsolódnak a stratégiai céljaidhoz, hogy biztosan a helyes irányba haladj.
- Válassz olyan KPI-ket, amelyek megvalósítható betekintést nyújtanak: Győződj meg róla, hogy azok közvetlenül mérik a céljaid sikerét. A KPI-knek egyértelműen meg kell mutatniuk, hogy a cél elérésének milyen hatása lesz az üzletre. Ne elégedj meg hiábavaló mutatókkal! Például, ha javítani akarsz a munkavállalói fluktuáción, kövesd nyomon az olyan mutatókat, mint a lemorzsolódási arány, ahelyett, hogy megelégednél a pulzusfelmérés eredményeivel.
- Figyeld a KPI-ket az OKR-ekkel együtt: Az OKR-ek bevezetése dinamikus folyamat. Ha folyamatosan figyelemmel kíséred a KPI-adatokat, korán felismerheted az OKR-tervezés során felmerülő trendeket és potenciális akadályokat. Azonban légy felkészülve arra, hogy szükség szerint módosítsd az OKR-eket vagy a stratégiákat.
3. Határozd meg és közöld a célokat
A célok azoknak a minőségi leírásai, amit elérni szeretnél. Ugyanakkor, minőségi jellegük ellenére, cselekvésorientáltaknak és inspirálóaknak kell lenniük:
- Inkább két vagy három célkitűzést tűzz ki magad elé, mint egy hosszú listát, amelynek célja az üzleti tevékenységed minden egyes problémájának megoldása.
- Győződj meg arról, hogy minden cél legalább két-öt SMART kulcsfontosságú eredményhez kapcsolódik, azaz konkrét, mérhető, elérhető, releváns és időhöz kötött eredményekhez, amelyek jelzik a sikert.
- Dokumentáld egyértelműen az OKR-jaidat, és hozz létre egy OKR teljesítménytáblázatot , amely mindenki számára látható a vállalaton belül.
Az OKR-ek kommunikálása a csapatodnak
Használj All-Hands vagy Ask Me Anything találkozó formátumot, hogy bemutasd a csapatnak a vállalat OKR-jeit. A találkozó során világosan magyarázd el a vállalat vízióját és stratégiai céljait, és mutasd be, hogyan kapcsolódnak az OKR-ek a nagyobb képhez.
Használj vizuális elemeket és valós példákat, hogy az OKR-ek érthetőek és vonzóak legyenek az egész csapat számára. Szánj elegendő időt a kérdésekre és a nyílt vitára. Ez tisztázza a kétségeket és elősegíti a felelősségvállalás és a közös felelősségérzet kialakulását a célok elérésében.
Azáltal, hogy az OKR-eket átláthatóvá teszed és beszélgetést indítasz erről a vállalat egészét érintő kérdésben, megteremted a feltételeket egy koncentráltabb és motiváltabb csapat számára a jövőben.
További információ: Nézd meg ezeket a célkitűzési sablonokat, hogy strukturálhasd nagy ötleteidet.
Az OKR-ek lépésről lépésre történő megvalósítása a ClickUp segítségével
A tervezés remek dolog, de a végrehajtás során sokan elbuknak. Az OKR-ek fokozatos bevezetése segíthet biztosítani a folyamat egyértelműségét és összehangoltságát.
A fő terved mellett szükséged van egy hatékony projektmenedzsment szoftverre is, amellyel egyértelműen meghatározhatod és dokumentálhatod az OKR-eket, valamint nyomon követheted a haladás minden aspektusát. A ClickUp lehet a te Watsonod a te Sherlockod mellett.
Az all-in-one projektmenedzsment platformként a ClickUp segíthet a tervezett OKR-ek teljes átláthatóságának kialakításában és fenntartásában – a célok kitűzésétől és a feladatok kiosztásától a hatások méréséig. Nézzük meg lépésről lépésre, hogyan lehet az OKR-eket a ClickUp segítségével megvalósítani.
1. Az OKR-ek létrehozása
Az OKR keretrendszer top-down megközelítésnek tűnhet a célok kitűzésében. Azonban minél inkább együttműködésen alapulnak az OKR-ek, annál nagyobb az esély a sikerre. Ennek érdekében vonja be csapatát az OKR üzenetek, kulcsfontosságú eredmények és KPI-k kidolgozásába.
Ez lehetővé teszi, hogy kihasználja csapattagjai szakértelmét, és korán felismerje a lehetséges akadályokat. Használjon olyan eszközöket, mint a ClickUp Whiteboards , hogy vizualizálja átfogó céljait, és kisebb, elérhető célokra bontsa azokat.
Tedd magadnak célul, hogy alaposan feltérképezd a megvalósítható ötleteket – a végrehajtási és az eredményfázisból kiindulva –, és értékeld, hogyan kapcsolódnak azok a nagyobb elképzelésedhez a ClickUp Mind Maps segítségével.
A legjobb rész? A tábláról feladatok és munkafolyamatok hozhatók létre, így könnyebb és gyorsabb a végrehajtási módba való átállás.
Nehéz megfogalmazni az OKR-jeidet? Ha nem tudod megtalálni az egyensúlyt az inspiráló, mégis formális hangnem között, kérj segítséget a ClickUp Brain-től, a ClickUp mesterséges intelligenciájú asszisztensétől. A ClickUp Brain mesterséges intelligenciájú írója segíthet ötleteket generálni, a megfogalmazással kísérletezni és a hangnemet csiszolni.
2. OKR-ek kijelölése és nyomon követése
Miután meghatároztad az OKR-eket, ideje azokat megvalósítható célokra bontani és kiosztani a belső szakértőknek. Nem tudod, hol kezdj? Használd a ClickUp Goals szolgáltatást.
A ClickUp Goals segítségével részletes célhierarchiát építhetsz fel, ami megkönnyíti az OKR-ek nyomon követését. Ezzel nagyobb célt tűzhetsz ki, kisebb alfeladatokra bontva, és ezeket konkrét csapattagoknak rendelheted hozzá, olyan részletekkel, mint a határidők, a mérföldkövek, a haladás nyomon követése és egyebek.
Íme egy lépésről lépésre leírt folyamat a kezdéshez:
- Hozz létre egy legfelső szintű célt az általános OKR-jaidhoz. Ezután hozz létre al-célokat az egyes célokhoz.
- Testreszabhatod a „Célok” mezőt „Kulcsfontosságú eredmények” néven. Válaszd ki a megfelelő cél típusát (például Szám, Igaz/Hamis, Pénznem stb.) a konkrét mutatóid alapján.
- Kövesse nyomon vizuálisan a célok és a célkitűzések (kulcsfontosságú eredmények) előrehaladását az ütemtervek, az előrehaladás összesítése és egyéb adatok alapján.
A ClickUp Goal sokoldalú nézetével a különböző csapatok szűrhetik és testreszabhatják a nézetet, hogy a számukra legrelevánsabb részekre koncentrálhassanak.
Például a projektmenedzserednek inkább a konkrét határidők érdeklik, míg az egyes munkatársaknak a feladat részletes leírása lehet hasznos.
Profi tipp: Ne felejtsd el megosztani az erőforrást a csapatoddal, és biztosíts nyílt hozzáférést a átláthatóság érdekében.
Még egy lépésről lépésre kidolgozott útmutatóval is az OKR bevezetési folyamata néha meglehetősen ijesztő lehet. Ha nem akarsz a nulláról kezdeni, mi segítünk!
ClickUp OKR mappa sablonja
A ClickUp OKR mappa sablon segíthet az OKR bevezetési folyamatának egyszerű megtervezésében és végrehajtásában. Ez a kezdőknek is könnyen használható OKR sablon egy előre meghatározott tervezési ütemtervet tartalmaz , amely felvázolja az OKR fejlesztés alapvető struktúráját, valamint OKR listákat, amelyek segítenek lebontani a céljaidat és nyomon követni az egész év folyamán elért haladást.
Egyedi nézeteket kínál, beleértve a Listát, a Táblát, a Naptárat, a Tevékenységet és hét egyedi állapotot, hogy tökéletes projektkövetési munkafolyamatot építhess az OKR-megvalósítási folyamatodhoz.
ClickUp OKR keretrendszer sablon
Ha egy nagyobb csapatban szeretnél OKR-elvárásokat meghatározni és kezelni, és ehhez egy több funkcióval rendelkező sablonra van szükséged, használd a ClickUp OKR Framework Template sablont. Például a Global OKR View lehetővé teszi átfogó célok és célkitűzések létrehozását és nyomon követését.
Az OKR haladási táblázat áttekinthető képet nyújt az egyes csapatok előrehaladásáról a kijelölt célok felé, így javítva a csapatok láthatóságát. Más hasznos funkciók, mint például az idővonal nézet és a testreszabható feladatállapotok, lehetővé teszik, hogy folyamatosan nyomon követhesd a folyamatot, és szükség szerint rugalmasan módosíthasd azt.
Profi tipp: A feladatok kiosztásakor konzultálj a csapat tagjaival. Ez segít a feladatokhoz a megfelelő embereket rendelni, és biztosítja a kétirányú visszajelzéseket és az összehangolást.
3. Rendszeres ellenőrzések és frissítések ütemezése
Az OKR-ellenőrzések rövid, strukturált megbeszélések, amelyeken a csapatok áttekintik az előrehaladást, megbeszélik a kihívásokat és módosítják a következő időszak prioritásait. A projekt összetettségétől függően hetente vagy kéthetente lehet őket lebonyolítani.
A ClickUp Dashboards itt jól jöhet, mert gyors áttekintést ad a haladásról és megmutatja, hol van még javítanivaló. Ideális esetben az OKR-ellenőrző megbeszéléseknek egyértelmű cselekvési lépésekkel és felelősségek kiosztásával kell végződniük, hogy minden kihívást vagy prioritásváltozást kezelni tudjanak.
Ne feledd, hogy az OKR-ek sikeres megvalósításához aktívan kell kezelned és felülvizsgálnod őket, hogy alkalmazkodni tudj a változásokhoz és biztosítsd a folyamatos összhangot a szervezeti célokkal.
Ezek a megbeszélések azonban nem feltétlenül személyes találkozóknak kell lenniük. Használhatod a ClickUp Brain AI stand-up funkcióját is, hogy lássad, hol tart a csapatod.
Így jelenik meg ez a csapat többi tagjának.
Az OKR-ek fenntartása és skálázása
A megvalósítás kidolgozása után az OKR-folyamat következő lépése a folyamatos nyomon követés és a célok méretezése – az üzleti igényeid alapján.
Nos, ez a rész kissé bonyolult lehet. A csapatok közötti összpontosítás és összehangolás fenntartása kihívást jelenthet, különösen, ha a csapatok versengeni kezdenek egymással. De a nyílt kommunikáció és a rugalmasság segítségével elkerülheted a legtöbb ilyen akadályt.
Nézzük meg, hogyan.
1. A legfontosabb eredmények értékelése
Az OKR keretrendszerben a siker egyszerű. Elérted a kulcsfontosságú eredményeket, vagy sem? Az OKR-ek hatékony fenntartásához és méretezhetőségéhez azonban azt is értékelned kell, hogy ezek az eredmények valóban előreléptették-e a hozzájuk kapcsolódó KPI-ket.
Például sikeresen bevezettél egy új jutalmazási rendszert az OKR részeként, hogy csökkentsd a fluktuációs arányt. A program hatalmas sikert aratott, és nagy dicséretet kapott a pulzusfelmérésben, de a fluktuációs arány változatlan vagy hasonló maradt. Ha ez történik, ideje visszatekintened a lépéseidre, és megtanulnod, hogyan érhetsz el mérhető hatást a felszínes sikerek helyett.
Íme néhány további szempont, amelyet érdemes figyelembe venni az OKR-bevezetési folyamat sikerességének értékelésekor:
- Ütemezés: Hasonlítsd össze a becsült időt a célok eléréséhez ténylegesen szükséges idővel a ClickUp Time Tracking segítségével.
- Függőségek: Rögzítsd azokat a függőségeket, amelyek felgyorsították az eredményeket vagy visszatartották a csapatodat a ClickUp Függőségek funkciójával.
- Mérföldkövek: Dokumentáld a projektfolyamat legfontosabb pillanatait a ClickUp mérföldkövekkel, azaz az eredeti cél 50%-os elérésével.
- Célok: Ellenőrizd, hogy sikerült-e elérned az összes célt, és figyelj azokra, amelyek elmaradtak vagy elmaradnak a ClickUp Goals Dashboard segítségével.
Ezeken kívül nézd meg a ClickUp teljesítményértékelési sablon segítségével a legfontosabb OKR-tulajdonosok egyéni teljesítményét is . Ezzel a sablonnal felépítheted az értékelési dokumentumokat a releváns projektfeladatokba, és a Táblázat nézet segítségével értékelheted, hogyan haladt a munka a projekt időtartama alatt. Az eredményektől függően beállíthatod a követési feladatokat is, hogy nyomon kövesd a teljesítményjavítással kapcsolatos intézkedéseket.
Annak érdekében, hogy az OKR-ek relevánsak és hatékonyak maradjanak, végezzen rendszeres, ideális esetben negyedéves felülvizsgálatokat, hogy az üzleti igények és a piaci feltételek változásainak megfelelően módosításokat hajthasson végre.
2. Az OKR-ek ismétlése és fejlesztése
Az OKR-ekkel való munka megköveteli, hogy a visszajelzések, a piaci hirtelen változások és a megfigyelt eredmények alapján rugalmasan alkalmazkodj.
Például, ha az eszköz egy új funkciója hibás lesz és ez befolyásolja a felhasználói élményt, akkor előfordulhat, hogy nem tudod teljesíteni a folyamat elején tervezett NPS pontszámot. Ha hagyunk helyet az ilyen hirtelen változásoknak, az segíthet abban, hogy az OKR-ek a vállalati kontextusban könnyebben elérhetők legyenek.
Íme néhány gondolat az OKR-ciklus lezárásához: Elértem-e az összes célomat? Ha igen, mi járult hozzá a sikeremhez? Ha nem, milyen akadályokba ütköztem? Ha újraírnám a teljes mértékben elért célt, mit változtatnék? Mit tanultam, ami megváltoztathatja a következő ciklus OKR-jeihez való hozzáállásomat?
A visszajelzések és az alkalmazkodás kultúrájának elfogadása jelentősen hozzájárul az OKR-ek tartós sikeréhez és relevanciájához. Ennek érdekében minden OKR-projekt lezárásakor végezzen rendszeres visszajelzéseket, hogy megragadja a legfontosabb tanulságokat és a bevált gyakorlatokat.
Használj olyan eszközöket, mint a ClickUp visszajelzési űrlap sablon, hogy ötleteket és javaslatokat gyűjts a csapattagoktól.
Ez a sablon segít rövid kérdőívek készítésében az információk gyűjtése és összeállítása céljából. Az olyan egyéni nézetek, mint a Visszajelzés nézet, Szolgáltató értékelés nézet és Átfogó ajánlások táblája nézet lehetővé teszik a bejegyzések szűrését és keresését meghatározott kritériumok alapján.
3. Az OKR-ek csapatok közötti kiterjesztése
Az OKR-ek egész vállalatra kiterjesztése hatalmas feladat lehet. Az utolsó dolog, amit szeretnél, az az, hogy a csapatok mások rovására érjék el a saját céljaikat. 🌚
Így kerülheted el ezt a zűrzavart:
- Kezdje kicsiben: Válasszon ki egy kísérleti csapatot, amely kísérleti nyúlként szolgál, simítsa ki a folyamatok és az együttműködés hibáit, találja meg a legjobb gyakorlatokat, és fokozatosan vonjon be több csapatot, ahogy megtanulja, mi működik a legjobban. Így korán felismerheti és kijavíthatja az esetleges problémákat, és mindenki számára szilárd, alkalmazkodó rendszert építhet ki.
- Tartsd mindenki ugyanazon az oldalon: Győződj meg arról, hogy minden csapat megérti az átfogó célt és azt, hogy a saját feladata hogyan illeszkedik ebbe. Ez segít elkerülni a zavart és biztosítja, hogy mindenki ugyanazon az irányba evezzen.
Ha ezekre a bevált gyakorlatokra koncentrálsz, fenntarthatod az OKR-ek lendületét, és túl sok zökkenő nélkül átviheted őket az egyik csapattól az egész vállalatra.
Állítsd be és érj el gyorsabban az OKR-jaidat a ClickUp segítségével
Ha jól alkalmazzák, az OKR-ek áthidalhatják a különbséget az ambíció és az eredmények között. Még ha a csapatod nem is éri el az összes nagy számot és célt, a magasra tűzött célok arra ösztönözhetik őket, hogy többet érjenek el, mint amit eredetileg lehetségesnek tartottak.
Az OKR-ekkel valójában azt mondod meg nekik, hogy pontosan mit kell elérniük.
A ClickUp egyedülálló funkcióival, mint például a ClickUp Goals és az előre elkészített sablonok, gyorsíthatja az OKR-ek megvalósítását. Ezek a funkciók lehetővé teszik, hogy átlátható, strukturált keretrendszert hozzon létre a világos OKR-ek kidolgozásához és nyomon követéséhez a siker felé vezető út minden szakaszában.
A folyamatos fejlesztés kultúrájának elfogadásával – az OKR-ek és a ClickUp funkcióinak kombinált erejével – gyorsabban érheted el az eredményeket, és felkészülhetsz a hosszú távú sikerre.
Regisztrálj egy ingyenes ClickUp-fiókra, és kezdj el még ma az OKR-jeiden dolgozni!