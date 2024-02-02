Hogyan lehet hatékony OKR-megbeszéléseket tartani (sablonokkal)

Heti OKR (célok és kulcsfontosságú eredmények) megbeszéléseket tart, hogy nyomon kövesse csapatát és annak előrehaladását? Ösztönzi-e csapattagjait, hogy segítséget kérjenek, ha akadályokba ütköznek, hogy elérjék független OKR-jeiket?

Ha a fenti kérdésekre adott válasz mindkét esetben vagy bármelyik esetben „nem”, akkor komolyan kell vennie az OKR-eket.

Az OKR-megbeszélések biztosítják, hogy csapata céljai a terv szerint haladjanak. Ezek a megbeszélések fórumot biztosítanak ahhoz, hogy minden csapattaggal kapcsolatban maradjon, és heti OKR-megbeszéléseken ellenőrizze az előrehaladásukat. Ez hozzájárul a szervezet általános növekedéséhez.

Tudja meg, mik az OKR-ellenőrzések, miért fontosak, és hogyan lehet hatékony OKR-megbeszéléseket tartani bevált OKR-sablonok segítségével.

Mi az az OKR-megbeszélés?

Az OKR-megbeszélések heti üléseken zajlanak, ahol a csapat megvitatja, hogy milyen előrehaladást ért el a célok és a legfontosabb eredmények elérésében.

Ezeken az üléseken a csapatvezető vagy a csapatvezető 15-30 percig beszélget a csapat tagjaival, hogy nyomon kövesse a célokat és a legfontosabb eredményeket, meghatározza a prioritásokat, és jobb áttekintést kapjon a csapat projektben való összehangoltságáról.

A csapat tagjai által az OKR-ellenőrzések során megosztott eredmények alapján a vezetők új célokat és napirendi pontokat határoznak meg a következő hétre, és megvitatják az ezek eléréséhez szükséges útiterveket.

A vezető szempontjából az OKR-megbeszélés célja annak értékelése, hogy a csapat tagjai sikeresen elérték-e a kijelölt célokat egy adott időkereten belül. Ha nem jártak sikerrel, mélyebbre kell ásni, hogy megtalálják a kiváltó okot, és át kell gondolni a kitűzött célokat, hogy azok megvalósíthatóságát biztosítsák.

A projekt végén, az OKR-ciklus végén vagy minden negyedév végén az OKR-visszatekintő értekezleten értékelik az elért eredményeket. Meghatározzák a sikereket, a tanulságokat és a jövőbeli OKR-ciklusok javítására alkalmas területeket.

Miért fontosak az OKR-ellenőrző megbeszélések?

Az OKR-ek célja, hogy reális célokat tűzzünk ki, megtervezzük a célok eléréséhez szükséges legfontosabb eredményeket, és kidolgozzunk egy szilárd folyamatot a haladás nyomon követésére. Az OKR-megbeszélések segítenek a vezetőknek abban, hogy gyakorlati áttekintést kapjanak arról, hol tart a csapat a célok és a feladatok tekintetében.

Az OKR-ellenőrzések felelősségre vonják a munkavállalókat tetteikért.

Tegyük fel, hogy a termékcsapatnak egy célt tűz ki: készítsen öt magyarázó videót minden olyan funkcióhoz, amelyet ebben a negyedévben indít. Nem voltak OKR-megbeszélések, amelyek nyomon követték volna a negyedév egészének előrehaladását.

A negyedév végén vagy néhány hónappal később, az OKR-megbeszélés során a csapat elfelejtette elkészíteni a videókat, mivel több feladatot és új prioritásokat kellett egyszerre kezelnie.

Ez azt jelenti, hogy Önnek és a termékcsapatnak sietnie kell a videók elkészítésével, mivel a marketingcsapat elvárja, hogy azok a termék landing page-én megjelenjenek.

Mi ment rosszul, még akkor is, ha a csapatértekezleten közölte a követelményeket?

Nem volt szabványos keretrendszer az aktuális OKR-állapot nyomon követésére, sem heti ellenőrzések az OKR-ek nyomon követésére.

Ennek eredményeként a termékcsapat elsőbbséget adott a nekik kijelölt egyéb céloknak.

Másrészt a rendszeres vagy heti OKR-ellenőrzések felelősségteljesebbé teszik az alkalmazottakat, és segítenek nekik felismerni a nekik kijelölt célok jelentőségét. Ennek eredményeként prioritásként kezelik céljaikat, támogatást kérnek a vezetőtől, hogy biztosak lehessenek abban, hogy a helyes irányba haladnak, és a megadott időn belül teljesítik céljaikat.

Akár egy OKR-t, akár a csapat összes OKR-jét vizsgálja, a rendszeres egyéni megbeszélések mindenki számára egyértelművé teszik a haladást, és nagyobb felelősségvállalást eredményeznek a csapaton belül.

Az OKR-megbeszélések a munkavállalók heti motivációs adagját jelentik.

Az OKR-struktúra motiválja az alkalmazottakat. Az OKR-megbeszélések lehetővé teszik a csapatok számára, hogy közvetlenül kapcsolatba lépjenek vezetőikkel, és megbeszéljék, mi akadályozza őket céljaik elérésében.

Használja ki ezt a lehetőséget új ötletek, a csapat által megtanult tanulságok, a prioritási tervekben bekövetkezett változások (ha vannak ilyenek) megbeszélésére, valamint a kihívást jelentő célok elérésének nyomon követésére.

Hallgassa meg csapata problémáit, teremtsen elismerési lehetőségeket azoknak, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, és ösztönözze őket a jobb teljesítményre.

Az OKR heti ellenőrzések arra ösztönzik az alkalmazottakat, hogy a legfontosabb feladatokra koncentráljanak.

Könnyű elterelni a figyelmet, ha nincs senki, aki irányítson. Az alkalmazottak gyakran nem tudják prioritásba rendezni, mely kulcsfontosságú eredmények elérésével érhetik el gyorsabban céljaikat, és olyan felesleges feladatokra koncentrálnak, amelyek nem mozdítják előre a dolgokat, vagy alacsony prioritásúak.

Az OKR-megbeszélések átláthatóságot teremtenek az OKR-nyomonkövetési folyamatban, és segítenek a munkavállalóknak abban, hogy a céljaik eléréséhez a legfontosabb tevékenységekre koncentráljanak.

Amikor egy alkalmazott eltér a céljától, vagy olyan bonyolult célt kap, amelyet nem tud elérni, az OKR-felülvizsgálat segítségével megérthetjük a problémáit, és segíthetünk neki a továbblépésben.

Hogyan lehet hatékony OKR-megbeszélést tartani? 4 egyszerű lépés

Miután meghatározta és beállította az OKR-eket, a következő lépés az, hogy azokat egy OKR-tervezési értekezleten közölje az egész csapattal.

Íme a hatékony OKR-értekezletek lebonyolításának lépései a tervezett időkereten belül.

1. lépés: Készítsen napirendet az OKR-ellenőrzéshez

A sikeres OKR-megbeszélésnek világos napirendje van.

Előre meg nem határozott napirend nélkül az értekezlet nem lesz eredményes, a munkavállalók nem fogják tudni, miről kell beszélniük, és előfordulhat, hogy nem éri el a negyedéves céljait.

A megbeszélések napirendjei átláthatóságot teremtenek és meghatározzák a megbeszélés struktúrájával kapcsolatos elvárásokat. Az előre meghatározott OKR-megbeszélés sablon segít mindenkinek egy hullámhosszon maradni és egyszerűsíti a frissítések megosztását.

Íme egy javasolt célkitűzési keretrendszer, amelyet kipróbálhat az OKR-megbeszélésein:

Első 10 perc: Ossza meg az előző hét státuszának cselekvési tételeit, beleértve a befejezett terveket is. Az OKR szoftver lehetővé teszi ezeknek a státuszoknak a személyre szabását. Néhány egyszerű státusz, amelyet kipróbálhat: „Teendő”, „Folyamatban”, „Felülvizsgálat” és „Befejezve”.

Következő 10 perc: Tervezze meg a következő hét legfontosabb eredményeit, teendőit és prioritásait. Szükség szerint módosítsa a célokat, és távolítsa el a már elért vagy irreleváns célokat a folyamatból.

Utolsó 5-10 perc: Használja az értekezlet utolsó részét a tanulságok átgondolására. Például: miért nem sikerült elérni egy adott célt? Nem volt egyértelmű a napirendi pont, vagy a csapat tagjai több támogatást vártak a vezető részéről egy adott napirendi ponttal kapcsolatban?

A legjobb gyakorlat az, ha a retrospektív kérdéseket feljegyzi és a következő értekezleten megválaszolja.

Egy produktív megbeszélésnek választ kell adnia arra, hogy mi sikerült jól, mi javításra szorul, és milyen tanulságokat lehet levonni, valamint dokumentálnia kell a jó ötleteket.

2. lépés: Hívja meg a résztvevőket, és előre közölje velük a megbeszélés napirendjét

Miután elkészítette az átlátható OKR-értekezlet napirendjét és az OKR-keretrendszert, itt az ideje, hogy az értekezlet előtt megossza az információkat az értekezlet résztvevőivel.

Az értekezlet napirendjének előzetes megosztása biztosítja, hogy a csapat jól felkészüljön a frissítésekkel és az új ismeretekkel.

Hívja meg a résztvevőket online értekezleteszközökkel, például Zoom, Google Meet vagy Microsoft Teams segítségével, az OKR-értekezlet napirendjével együtt.

Legyen egyértelmű, hogy kiknek kell részt venniük ezeken a heti OKR-megbeszéléseken. Például a vezető menedzserek meghívása a heti OKR-megbeszélésekre több kárt okozhat, mint hasznot. A csapat tagjai habozhatnak megnyílni az akadályokról a részvényesek jelenlétében.

Bár érdemes bevonni az érdekelt feleket vagy a vezetőséget a negyedéves OKR-megbeszélésekbe, a heti OKR-ellenőrzéseket a vezetők és csapataik között kell lebonyolítani.

3. lépés: Beszéljék meg az OKR-eket (a jelenlegi hét állása, a múlt heti OKR-előrehaladás és a következő heti terv)

Az OKR-ekkel kapcsolatban sok tévhit létezik, ezért gondoskodnia kell arról, hogy csapata teljes mértékben tisztában legyen azzal, hogy mik az OKR-ek és milyen típusú frissítéseket kell nyújtaniuk.

Amikor elkezdi alkalmazni az OKR legjobb gyakorlatok keretrendszerét, mutasson be néhány OKR példát a csapatának. Egy tartalommarketing csapat esetében a negyedéves OKR cél lehet:

Cél Készítsen vezetőkre fókuszáló közösségi média bejegyzéseket KR 1 Vegye fel a kapcsolatot 50 meglévő ügyféllel, hogy megtudja, hogyan segített nekik termékünk. KR 2 Növelje az organikus közösségi forgalmat 50%-kal KR 3 Havonta 10 bemutató foglalás elérése a LinkedIn és a Twitter segítségével

Bontsa ezeket a kritikus eredményeket kisebb, megvalósítható feladatokra, és ossza ki őket a csapat tagjai között, hogy azok tisztában legyenek céljaikkal, és ennek megfelelően készítsék elő heti OKR-megbeszélésük feladatfrissítéseit.

Ha egy csapattagnak több információra van szüksége a kulcsfontosságú eredményeiről, ösztönözze őt, hogy külön megbeszélést tartson, ahelyett, hogy mindenki idejét pazarolná a csapatmegbeszélésen.

Használja a ClickUp OKR-sablonját az OKR-ek kezeléséhez, a célok lebontásához és a csapattagokhoz való hozzárendeléséhez, valamint az OKR-ek előrehaladásának nyomon követéséhez.

4. lépés: Jegyezze fel az értekezlet jegyzőkönyvét (MOM)

Készítsen jegyzeteket az összes megbeszélésről manuálisan vagy AI-megbeszéléseszközök segítségével. Így hatékonyan tud majd kommunikálni a megbeszélésekről a csapattal, és csökkenti a félreértések lehetőségét.

Ez azt is jelenti, hogy minden héten dokumentálni kell a MOM-okat, hogy a vezető minden hónap végén áttekintse azokat, nyomon követhesse az előrehaladást és értékelhesse a csapat teljesítményét.

Bevált gyakorlatok az OKR-ellenőrző megbeszélésekhez

Különböző típusú értekezletek léteznek, és mindegyik lebonyolításához különféle bevált gyakorlatok szükségesek. Az OKR-ek sem kivételek ez alól.

A sikeres OKR-megbeszélések lebonyolításához összpontosítson a következő bevált gyakorlatokra:

Használjon egy erre a célra kialakított OKR-keretrendszert

A dedikált OKR-keretrendszer segít reális célokat kitűzni, nyomon követni az OKR-haladást és azonosítani az akadályokat, hogy azokat gyorsabban leküzdhesse.

A ClickUp OKR keretrendszer sablonja minden olyan funkciót tartalmaz, amely az OKR-megbeszélések lebonyolításához szükséges.

Így segít ez a sablon a vezetőknek és csapataiknak:

Lehetővé teszi, hogy az egész csapat együtt brainstormingozzon, közösen vegyen részt a célkitűzés folyamatában, és meghatározza a fő célokat.

Határozza meg az egyes feladatok legfontosabb eredményeit (KR), és alakítsa azokat ClickUp-feladatokká. A vezetők ezeket a feladatokat a megfelelő csapattagoknak osztják ki, és hozzáadják a feladatok elvégzésének határidejét, hogy lépést tartsanak a szervezet egészére vonatkozó OKR-célokkal.

A személyre szabott állapotjelzéssel ellátott, színkódolt sablon lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy heti frissítéseket nyújtsanak be az OKR-megbeszéléseken. A strukturált keretrendszer segít a vezetőknek azonosítani az akadályokat és segíteni a munkavállalókat a következő lépések meghozatalában.

Ezenkívül fontolja meg a kommunikációs terv sablonok használatát az OKR stratégiák és célok belső és külső kommunikációra vonatkozó dokumentálásához, amelyeket rendszeresen frissíteni kell.

Ez a sablon meghatározza a célközönséget, a küldendő üzenetek típusát, a kommunikációs csatornákat és a kommunikáció gyakoriságát.

Amikor minden OKR-je közölve és dokumentálva van, mindenki pontosan ismeri a részleteket és a teendőket.

Tartsa OKR-megbeszéléseit a ClickUp segítségével

Az OKR-megbeszélések lebonyolítása a ClickUp segítségével könnyebb, mint gondolná. Íme, miért.

Rögzítse a megbeszélések legfontosabb részleteit, és tartsa csapatát a helyes úton a ClickUp segítségével.

A hatékony szerkesztési és együttműködési funkciók segítségével kezelje az összes értekezlethez kapcsolódó dokumentumot a ClickUp Docs-ban. Adjon hozzá táblázatokat, prezentációkat, PDF-fájlokat és beágyazott könyvjelzőket, hogy azok illeszkedjenek a munkastílusához.

A ClickUp projektmenedzsment eszköz lehetővé teszi, hogy a megbeszélés napirendjéhez igazodó OKR-megbeszélés ellenőrzőlistákat készítsen. Ahogy az egyes napirendi pontokat lezárja, törölje azokat az ellenőrzőlistáról, hogy minden résztvevő ugyanazon az oldalon maradjon.

Adjon hozzá ismétlődő feladatokat a ClickUp-ba, és frissítse azok állapotát az OKR-megbeszélések során megvitatott előrehaladás alapján. Ez azt jelenti, hogy nem kell minden alkalommal új feladatokat létrehoznia, és rendelkezésre állnak a következő hétre vonatkozó megbeszélési témák.

A ClickUp segítségével, amely minden üléshez szükséges feladatot kezel, nem kell a Google Docs és a Zoom között váltogatnia. A ClickUp naptárnézete szinkronizálja a Google Naptárat, így a ClickUp-on belülről küldhet meghívókat az ülésekre.

Vigye a célkitűzést egy lépéssel tovább a ClickUp Goals segítségével

Használja a ClickUp Goals alkalmazást, hogy kisebb, mérhető célokra bontsa fel célkitűzéseit, és világos ütemtervekkel és automatizált nyomon követéssel érje el céljait.

Tartsa a célokat mappákban rendezve, hogy nyomon követhesse az OKR-eket és a sprint ciklusokat, és ossza meg őket nyilvánosan a csapatával.

A ClickUp-ot más OKR-szoftverekkel szemben az különbözteti meg, hogy az OKR-eket a projektmenedzsmenttel ötvözi, és arra ösztönzi a csapatokat, hogy vállaljanak felelősséget a közös célok eléréséért.

Használjon mesterséges intelligencia által támogatott írási asszisztenst az OKR-megbeszélések jegyzetének automatikus generálásához.

Adja hozzá a ClickUp AI-t az OKR-megbeszéléseihez, és jegyezze fel a MOM-okat, mint egy profi. Íme, hogyan:

Összegezze az értekezletek jegyzőkönyveit, és alakítsa azokat a csapata számára megvalósítható feladatokká.

Kerülje el a kézi hibákat, például a helyesírási és nyelvtani hibákat az értekezlet jegyzetében, és javítsa írási készségét.

Bármikor és bárhonnan hozzáférhet a ClickUp AI-hez, és segíthet távoli csapatainak, hogy gond nélkül részt vehessenek az OKR-megbeszéléseken.

A ClickUp AI segítségével másodpercek alatt összefoglalhatja feladatait és dokumentumait.

Készen áll a hatékony OKR-megbeszélések lebonyolítására?

Mostanra már tudja, hogy az OKR-ek hogyan hangolják össze vállalatának stratégiáit a céljaival, és hogy az OKR-ellenőrzések elengedhetetlenek ahhoz, hogy mindenki a céljaival és kulcsfontosságú eredményeivel összhangban haladjon.

A ClickUp-hoz hasonló OKR-szoftver segít ambiciózus célokat kitűzni, nyomon követni az előrehaladást és mérni az eredményeket, mert az OKR-ek táblázatba vagy papírra írása nem elég a feladat elvégzéséhez.

A legjobb eredmények elérése érdekében a ClickUp olyan funkciókkal rendelkezik, mint a célok kitűzése és nyomon követése, valamint kész sablonok.

Hozzon létre megvalósítható OKR-eket és javítsa célkezelését.

A legjobb eredmények érdekében regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra.