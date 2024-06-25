10 OKR a startupok számára az üzleti növekedéshez

Minden startup egy ötlettel kezdődik – egy vállalkozó álmával, hogy megváltoztat valamit a világban. Az álmok azonban bonyolultak, kihívásokkal teliek, sőt, homályosak is lehetnek.

Az egyetlen dolog, ami megkülönbözteti a sikeres startupokat a többitől, az a jól meghatározott célok és azok elérésére kidolgozott terv. Ebben a blogbejegyzésben a célok és kulcsfontosságú eredmények (OKR) keretrendszerén keresztül vizsgáljuk a célkitűzés folyamatát.

Tíz példát is mellékeltünk, amelyeket igényeidhez igazíthatsz és testreszabhatsz, függetlenül attól, hogy a startupod milyen szakaszban van!

Az OKR-ek alapjai a startupok számára

Az 1970-es években Andrew Grove, az Intel vezérigazgatója népszerűsítette a célok és kulcsfontosságú eredmények koncepcióját. Akkoriban ezt Intel Management By Objectives (iMBO) néven ismerték. Azóta a keretrendszert széles körben alkalmazzák kisvállalkozások és nagyvállalatok egyaránt.

Mi az OKR?

Az OKR egy népszerű célkitűzési stratégia, amely segít a szervezeteknek meghatározni és nyomon követni a célokat és a mérhető kulcsfontosságú eredményeket.

A cél egy világosan meghatározott célkitűzés.

A kulcsfontosságú eredmények 3-5 sikerkritérium, amelyekkel mérhető az adott cél elérésének mértéke.

Ez az egyik legjobb eszköz a startupok számára, hogy racionalizálják és megszervezzék útjukat a növekedés és a siker felé.

Miben különböznek az OKR-ek a KPI-ktől?

A vállalkozások gyakran keverik össze az OKR-eket és a KPI-ket. Ez két különböző fogalom: az előbbi a folyamatra, míg az utóbbi (kulcsfontosságú teljesítménymutatók) az eredményekre összpontosít.

Hogyan állapítják meg a vállalkozások az OKR-eket?

Az OKR keretrendszer használatának legjobb gyakorlata az, ha szervezeti célokat állítunk fel, amelyekből aztán a csapatcélokat, majd az egyéni célokat vezetjük le.

Például, ha a szervezet célja az üzleti növekedés, akkor az értékesítési csapat célja a bevétel növelése, az egyes értékesítők célja pedig több telefonhívás kezdeményezése vagy jobb konverziós arány elérése.

Hogyan követik nyomon az OKR-eket a vállalkozások?

Minden vállalkozás létrehoz egy üzleti irányítópultot, amely nyomon követi az egyes célokat és a hozzájuk tartozó legfontosabb eredményeket. Ez lehet egy CRM-rendszerben található értékesítési irányítópult vagy egy táblázatkezelő programban található pénzügyi irányítópult.

Lényegében egy jó irányítópult központosított, valós idejű vizuális ábrázolást és a célok felé tett előrelépést kínál.

Most, hogy megvan az alap, nézzük meg a tíz legnépszerűbb és leghatékonyabb OKR-t, amelyet a startupok használhatnak.

10 OKR-példa startupok számára

A jó OKR-eket a vezetésnek kell előmozdítania. Ezért szervezetként össze kell hívni a vezetőséget, és meg kell határozni az üzleti célokat. Ez lehet növekedés, méretnövekedés vagy stabilitás. A szervezet útjától függően minden csapat számára meghatározhatók az agilis OKR-ek. Nézzünk meg néhányat!

1. Javítsa a termék minőségét

Ha termékstartup vállalkozásod van, ez a legalapvetőbb cél, amit kitűzhetsz. Segít javítani az elfogadottságot, az elkötelezettséget, a hírnevet és az ügyfél-elégedettséget. A kiváló minőségű termékek kevesebb panaszt és visszaküldést eredményeznek, ami csökkenti a költségeket és növeli a bevételeket is.

Ha a termékminőség javítása a célja, akkor a legfontosabb eredményei a következők lehetnek:

Növelje az egységteszt lefedettségét 80%-ra

Csökkentse az ügyfelek által jelentett hibákat 70%-kal

Érje el a 90%-os pozitív visszajelzéseket az új funkciók megjelenésekor!

2. Javítsa az adatbiztonságot

Minden ügyfél érdeklődni fog az adatok biztonságával kapcsolatos mutatók iránt azoknál a startupoknál, amelyektől vásárolni szeretne. Ez különösen igaz, ha érzékeny információkat adnak meg a termékében.

Tehát az adatbiztonság egy kulcsfontosságú termékmutató. A kulcsfontosságú eredményeket a következő módszerekkel mérheti:

Szerezze meg az ISO 27001 tanúsítványt 2025 előtt

Csökkentse a biztonsági incidenseket 50%-kal

Félévente végezzen biztonsági ellenőrzéseket

100%-os szabályozási megfelelés

3. Javítsa az ügyfélélményt

A termékminőség másik végletét a vásárlói élmény (CX) jelenti, amely egy jó termék függvénye, valamint az értékesítéssel, marketinggel és ügyfélsikerrel való interakció színvonalának függvénye.

Startupként a CX lehet a legfontosabb megkülönböztető tényező. Például az ügyfelek inkább egy olyan terméket választanak, amelyhez azonnali támogatást kapnak, mint egy hasonló, önkiszolgáló terméket.

Az ügyfélélmény javítása érdekében a legfontosabb eredményei a következők lehetnek:

Érje el és tartsa fenn a 75-ös Net Promoter Score (NPS) értéket!

Csökkentse az ügyfélszolgálat átlagos válaszidejét 3 óra alá

Növelje az ügyfélmegtartási arányt 20%-kal

4. Növelje bevételeit

Ahogy Eliyahu M. Goldratt mondja, minden vállalkozás elsődleges célja a pénzkeresés. A bevételek közvetlenül befolyásolják pénzügyi helyzetét és a növekedésbe való újrabefektetés képességét.

Az értékesítési OKR-ek tehát minden startup céljainak kritikus részét képezik. Az értékesítés/bevétel növelése a kitűzött cél. A következő kulcsfontosságú eredményeket mérné:

Növelje havi ismétlődő bevételeit 40%-kal

Zárjon le 10 új vállalati ügyféllel a negyedév végéig.

Növelje a meglévő ügyfelek értékrészesedését 20%-kal

Növelje bevételeit havonta 3%-kal

5. Növelje piaci részesedését

A startupok definíció szerint nem rendelkeznek piaci részesedéssel. Másrészt az is igaz, hogy sok startup olyan területen működik, ahol még nem létezik piac. Az iPhone létrehozta a okostelefonok piacát. A Salesforce létrehozta a SaaS piacot.

Startupként előfordulhat, hogy saját piacot kell teremtenie és azt saját maga kell bővítenie. Ez azt jelenti, hogy bővítenie kell a közönségét, növelnie kell az ügyfélkörét, új földrajzi területekre kell terjeszkednie stb.

Ehhez a következő kulcsfontosságú eredményeket mérheted:

Növelje a havi aktív felhasználók számát 25%-kal

Induljon el három új földrajzi piacon az év végéig!

Növelje webhelye forgalmát 30%-kal az organikus keresésekből

6. Optimalizálja a működési hatékonyságot

Bármely startup indulásakor valószínűleg keményen fog dolgozni, túlórákat fog vállalni, és mindenáron eredményeket akar elérni. Azonban a növekedés során ez a magatartás kiégéshez, haraghoz és általános termelékenységcsökkenéshez vezethet.

Tehát minden startup számára fontos OKR a működési hatékonyság. A hatékonyság javítása érdekében felvehet több alkalmazottat, megvásárolhat projektmenedzsment eszközöket, mint például a ClickUp, vagy automatizálhat bizonyos folyamatokat.

Az ilyen kezdeményezések hatásának méréséhez használjon olyan kulcsfontosságú eredményeket, mint:

Növelje az agilis sebességet 15%-kal

Csökkentse működési költségeit 10%-kal

Az automatizálás segítségével 50%-kal növelheti a tesztelési folyamatok hatékonyságát.

7. Bővítse stratégiai partnerségeit

A startupok nem léteznek szigeteken. Szorosan együttműködnek számos beszállítóval, partnerrel és együttműködővel. Ha például időkövető eszközt fejleszt, érdemes stratégiai partnerségeket kialakítania projektmenedzsment szoftverekkel foglalkozó startupokkal az integrációk vagy a termékcsomagok érdekében.

A jó partnerségek felgyorsíthatják a növekedést, új piacokhoz való hozzáférést biztosíthatnak, csökkenthetik a költségeket, növelhetik a márka hitelességét és elősegíthetik a jövőbeli fejlődést. Ahhoz, hogy stratégiai eszközként használhassa őket, a legfontosabb eredményeinek a következőképpen kell alakulniuk:

Havonta alakítson ki egy új stratégiai partnerséget

Növelje a partnerségekből származó bevételeket 30%-kal

Csökkentse az ügyfélszerzési költségeket 15%-kal marketingpartnerségeken keresztül

8. Erősítse a márka jelenlétét

Startupként azt szeretné, hogy mindenki tudjon a létezéséről, azaz erősítse márka jelenlétét. Ehhez hatékony marketing OKR-ekre van szüksége, amelyek minden csatornát lefednek, beleértve a keresést, a közösségi médiát, a sajtót, a helyszíni eseményeket stb.

A jobb márka jelenlét érdeklődést és ismertséget teremt, ami növeli a weboldal forgalmát, a konverziókat és végső soron a bevételeket.

Márkájának jelenléte terén a legfontosabb eredményterületek a következők lehetnek:

Növelje a közösségi média követőinek számát 30%-kal

Szerezzen 20 médiaemlítést az iparágat vezető kiadványokban

Érje el a márkával kapcsolatos keresések számának 35%-os növekedését!

Évente 4 új sikertörténetet publikálunk

9. Növelje az alkalmazottak elkötelezettségét

A boldog alkalmazottak boldog ügyfeleket eredményeznek. Az elkötelezett és inspirált munkaerő segít jobb termékek fejlesztésében, pozitív légkört teremt a kollégák számára és elősegíti az innovációt.

Különösen egy startup esetében a munkavállalói elkötelezettség jelentheti a különbséget egy differenciált termék és egy átlagos termék között. Kövesse nyomon a munkavállalói elkötelezettség céljait olyan kulcsfontosságú eredményekkel, mint például:

Érje el a 75%-os munkavállalói elégedettségi pontszámot!

Csökkentse az alkalmazottak fluktuációs arányát 15% alá

Végezzen negyedéves csapatépítő tevékenységeket 100%-os részvétellel.

10. Ösztönözze az innovációt

A startupok azért jönnek létre, mert valakinek innovatív ötlete van. Ahhoz, hogy egyediek és keresettek maradjanak, a startupoknak folyamatosan innoválniuk kell. Ez lehet valami egyszerű, mint például egy folyamat új módszere, vagy alapvetően átalakító, mint például egy kritikus funkció automatizálása.

Akár így, akár úgy, az innováció kritikus fontosságú célkitűzés a startupok számára. Kövesse nyomon szervezetének innovációs képességeit olyan kulcsfontosságú eredményekkel, mint például:

A K+F költségvetés 25%-át fordítsa kísérleti projektekre.

Növelje a bejelentett szabadalmak számát 30%-kal

A startupok gyakran ambiciózus célokat tűznek ki maguk elé, és még a legfontosabb eredményterületeket is meghatározzák a haladás méréséhez. Az év folyamán azonban elveszítik lendületüket, és letérnek az útról. Ahhoz, hogy ezt elkerülje és a pályán maradjon, hatékonyan kell megvalósítania az OKR-eket. Íme, hogyan.

Az OKR-ek bevezetése a startupoknál

Ahhoz, hogy az OKR-eket hatékonyan megvalósítsa startupjában, azokat egyértelműen dokumentálnia, könnyen hozzáférhetővé és automatikusan mérhetővé kell tennie. A legjobb OKR-szoftverek segíthetnek ebben. Ugyanígy egy robusztus projektmenedzsment eszköz, mint például a ClickUp. Íme, hogyan.

1. Magyarázza el a célokat a csapataidnak

Miután meghatározta céljait és legfontosabb eredményeit, tegye azokat mindenki számára láthatóvá a szervezeten belül. Írja le a vállalat céljait, beleértve a célkitűzést és az indoklást, egy dokumentumban egy startupok számára készült OKR szoftveren. Gondoskodjon arról, hogy csapata tagjai szükség esetén hozzáférhessenek ehhez a dokumentumhoz.

A ClickUp Docs erre kiválóan alkalmas. A kontextus jobb megértése érdekében beilleszthetsz jegyzeteket és idézeteket is a célkitűzésről szóló megbeszélésekből.

ClickUp Docs a szervezeti célok megosztásához

2. Határozza meg a legfontosabb eredményeket nyomon követhető formában

Minden célhoz 3-5 konkrét, mérhető és időhöz kötött kulcsfontosságú eredményt határozzon meg, amelyek a cél elérésének mércéjeként szolgálnak. Állítsa be őket a nyomonkövető eszközön, hogy mindenki mérhesse az előrehaladást.

A ClickUp Goals lehetővé teszi, hogy célokat állítson be numerikus, pénzügyi, igaz/hamis vagy feladatcélokként. Például, ha a legfontosabb eredménye „három új partnerség megkötése”, akkor ezt három feladatként állíthatja be. Amikor ezeket teljesíti, a feladatok automatikusan frissülnek az előrehaladásával.

Haladás nyomon követése a ClickUp Goals segítségével

Ha még nem ismeri az OKR-eket, vagy most kezdi bevezetni őket a startupjában, próbálja ki a ClickUp OKR keretrendszer sablonját. Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Hozzon létre konkrét SMART célokat, amelyek összhangban állnak csapata fő célkitűzésével.

Kövesse nyomon a célok elérésének folyamatát valós időben.

Könnyen azonosíthatja az akadályokat, mielőtt azok kritikus problémákká válnának.

3. Hozzárendelje a felelősséget a csapat tagjaihoz

Ösztönözze a csapat tagjait, hogy hozzanak létre olyan OKR-eket, amelyek támogatják a vállalat átfogó céljait. Ezeket aztán célként, ellenőrzőlistaként vagy feladatokként lehet beállítani, természetüknek megfelelően.

Az is segít, ha a projektmenedzserek leülnek a csapat tagjaival, és átnézik a célokat, hogy mindenki egyetértse velük.

4. Dashboardok készítése

Startupok projektmenedzsereként hasznos lehet rendszeresen ellenőrizni a haladást. Ha például a célja az, hogy a projekteket határidőre szállítsa le, vagy 100%-os erőforrás-kihasználtságot érjen el, akkor érdemes lehet minden nap ellenőrizni az állapotot.

A ClickUp Dashboards mindezt automatikusan elvégzi. A projektmenedzsment-dashboard segítségével nyomon követheti a munkaterhelés állapotát, a befejezett feladatokat, a termelékenységi és hatékonysági mutatókat és még sok mást.

Projektmenedzsment irányítópult a ClickUp-on

A marketing irányítópult segítségével nyomon követheti a megjelenítéseket, lájkolásokat, közzétett tartalmakat, érdeklődéseket, konverziókat és még sok mást.

Marketing irányítópult a ClickUp-on

5. Rendszeresen ellenőrizze, vizsgálja felül és módosítsa

Heti vagy kétheti találkozókat szervezzen az OKR-ek előrehaladásának áttekintésére. Ezek a találkozók lehetőséget nyújtanak az elért eredmények megbeszélésére, a kihívások kezelésére és az esetleges változtatások szükségességének megvitatására. Ezt követően

A teljesítmény és a visszajelzések alapján módosítsa a kulcsfontosságú eredményeket.

A tanulságok alapján állítson fel új célokat a következő OKR-ciklusra.

Hangolja össze az egyéni célokat a vállalat víziójával

Ünnepelje a sikereket és elemezze a kudarcokat, hogy megértse, mi működött és mi nem. Ez a folyamatos tanulási megközelítés segít javítani a jövőbeli OKR-tervezést és -végrehajtást.

Állítsa be és valósítsa meg startupja OKR-jait a ClickUp segítségével

Egy startup útja az ötlettől az IPO-ig a végrehajtási képességétől függ. A hatékony végrehajtáshoz célokra, ellenőrzési pontokra, láthatóságra és rugalmasságra van szükség.

A ClickUp pontosan ezt kínálja a startupok számára. A projektmenedzsment szoftver segítségével egyetlen helyen állíthatja be, oszthatja meg, követheti nyomon és érheti el OKR-jait. A ClickUp több OKR-sablonja is segítséget nyújt a kezdeti lépésekhez.

Használja a ClickUp-ot, hogy egyszerűsítse startup vállalkozásának útját. Próbálja ki a ClickUp-ot még ma ingyen!