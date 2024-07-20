Hogyan lehet hatékonyabban nyomon követni az OKR-eket

Ha az OKR-folyamat inkább zavart okoz, mint egyértelműséget, akkor itt az ideje, hogy szünetet tartson és újraértékelje a helyzetet. ⏸️

Megértjük. Az OKR-ek nyomon követése megterhelő lehet, különösen, ha először csinálja. Több tucat üzleti prioritás közül lehet választani, amelyeket kulcsfontosságú eredményekké kell sűríteni és mérni. Gyakran előfordul, hogy a csapat tagjai számos kérdéssel fordulnak hozzánk, amikor a célokat és kulcsfontosságú eredményeket (OKR-eket) bevezetik.

Például: „Miért fontosabbak az OKR-ek, mint a teljesítményértékelő táblázatunkon szereplő szokásos kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k)?” Ha az OKR-mutatók eltérnek a csapat szokásos KPI-jeitől, felmerülhet a kérdés, hogy mit kell előnyben részesíteni.

Ha ez vigasztal, akkor nem vagy egyedül a csapatod OKR-jainak előrehaladásával vagy az OKR-ek mérhetőségével kapcsolatos kihívásokkal. A 2023-as OKR-ek globális helyzetéről szóló jelentés szerint a csapatok 55,8%-a a „túl sok OKR ” kérdést tartotta a legfontosabb problémának.

Végül is minden azon múlik, hogy hogyan követed nyomon az OKR-eket:

Határozzon meg egy egyértelmű utat a nagy céloktól a legfontosabb eredményekig, és mérje az előrehaladást

Bontsa a csapat OKR-jeit konkrét mutatókra vagy KPI-kra

Ebben a blogban mélyrehatóan foglalkozunk azzal, hogyan lehet hatékonyan nyomon követni az OKR-eket, milyen kihívásokkal szembesülhet, valamint bemutatjuk az automatizált előrehaladás-nyomon követéshez és az OKR-kezeléshez szükséges eszközöket és bevált gyakorlatokat.

Jól hangzik a terv? Akkor kezdjük el!

Mi az OKR-követés?

Az OKR-ek nyomon követése megmutatja, hogy csapata jó úton halad-e az üzleti célok eléréséhez. Konkrét mutatók és számszerűsített kulcsfontosságú eredmények elemzésével felmérheti, hogy csapata a megfelelő feladatokra koncentrál-e, és vannak-e olyan problémák, amelyek ezt akadályozzák.

Ezen OKR-adatok alapján átalakíthatja a csapatokat, optimalizálhatja a munkafolyamatokat, valamint módosíthatja vagy iterálhatja üzleti céljait. A hatékony OKR-nyomonkövetési rendszer vagy OKR-kezelés növeli a vállalat átfogó céljainak elérését, miközben értékes betekintést nyújt a jövőbeli ciklusokba és a folyamatos fejlesztésbe.

Az előrehaladás állapotát manuálisan követheti nyomon a különböző OKR-kezdeményezésekben, vagy használhat egy OKR-eszközt az OKR-előrehaladás nyomon követésének központosításához és automatizálásához.

Miért fontos az OKR-ek nyomon követése?

Tekintettel azokra a vállalatokra, amelyek az OKR célkitűzés-meghatározást és nyomon követést alkalmazzák – köztük a Google, a Netflix és az Adobe –, az OKR nyomon követésének előnyei nem hagyhatók figyelmen kívül. Ezek a következők:

A kiemelt területek prioritásainak meghatározása

Az OKR keretrendszer segítségével a csapatok meghatározhatják, milyen feladatokat kell elvégezniük a cél eléréséhez. Ez lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy jobban rangsorolják tevékenységüket csapatként, és így könnyebben eligazodjanak az üzleti élet bonyolultságaiban.

A felelősségvállalás és a kezdeményezőkészség növelése

Az OKR-ek célja, hogy kihívást jelentsenek a csapatok számára és motiválják őket a legjobb teljesítményre. Lehetővé teszik az egyes alkalmazottak számára, hogy lássák, munkájuk hogyan hat a vállalkozásra. Ezenkívül azáltal, hogy a konkrét OKR-ekért felelősséget különböző emberekre ruházunk, motiválhatjuk őket a csapatmunkára és a magas szintű vállalati célok elérése érdekében való összehangoltságra.

Az együttműködés javítása

Az OKR-ek összehangolják a különböző funkciókat ellátó csapatokat, egységesítik a mutatókat és a KPI-ket, és mindenki számára egyértelművé teszik a helyes irányt. Kulcsszerepet játszanak a szilók lebontásában és az együttműködés fokozásában, mivel mindenki az OKR teljesítésére törekszik.

A munkafolyamatok optimalizálása

Az OKR-ek nyomon követése segít feltárni a munkafolyamatok hiányosságait azáltal, hogy azonosítja a hatékonysági problémákat. Ez lehetővé teszi, hogy idővel iterálja és javítsa a vállalat OKR-jeit.

Az OKR-követés stratégiai és taktikai előnyei

Az OKR-követéssel a következőképpen ösztönözheti a fokozatos növekedést:

Stratégiai menedzsment

Az OKR-ek keretrendszert biztosítanak a csapatok/osztályok céljainak a vállalat stratégiai céljaival való összehangolásához. Ez magában foglalja a célok mutatókra bontását, azok pontozását és a tevékenységek fontossági sorrendbe állítását.

Ez a rendszer a szokásos teljesítménymenedzsment módszereken túlmutatóan áttekintést nyújt arról, hogy az egyes tevékenységek hogyan illeszkednek az átfogó tervbe. Az OKR-ellenőrzések során gyűjtött visszajelzések alapján a vezetés hosszú távú célokat tűzhet ki, míg a menedzserek fokozatos stratégiákat dolgozhatnak ki ezek elérésére.

Célok kitűzése

Az önálló mutatók csak lineáris jelentést nyújtanak, és azt jelzik, hogy a teljesítménycélok teljesültek-e. Az OKR-ek azonban egy előre meghatározott időszakra (általában 90 napra) konkrét KPI-khoz és kezdeményezésekhez kötik őket. Ezenkívül a célt konkrét feltételekkel számszerűsítik, így mérhetővé téve azt.

Például, mint OKR-tulajdonos, 2024 harmadik negyedévében 10%-kal kell növelnie az ismételt értékesítéseket. A teljesítmény alapszintjének meghatározásával egy vagy több kulcsfontosságú eredményre vonatkozóan egyértelmű célokat tűzhet ki, és növelheti azok elérésének esélyét.

Agilis szoftverfejlesztés

Az OKR-ek nyomon követésével a szoftverfejlesztő csapatok nagyobb valószínűséggel zárják le a projekteket időben és a költségvetés keretein belül.

Példa: Hogyan teszi hatékonyabbá az agilis csapatokat az OKR-ek nyomon követése?

Tegyük fel, hogy Ön egy agilis szoftverfejlesztő csapat projektmenedzsere. Az agilis OKR-ek segítségével a fejlesztési munkafolyamatokat konkrét eredményekhez rendelheti.

A tesztelési fázisban előforduló incidensek vagy hibák elemzésével segítheti a fejlesztőcsapatokat a telepítési időkeretek optimalizálásában.

Az OKR-adatok segítségével prioritásokat állíthat fel a legfontosabb tesztelési tevékenységek között, meghatározhatja az ütemtervet, nyomon követheti az előrehaladást és biztosíthatja az ügyfelek elégedettségét.

OKR példa szoftverfejlesztéshez Cél: A szoftver mobil verziójának fejlesztése [negyedév és év] Főbb eredmények: Fejlesszünk ki egy funkcionális prototípust a mobilalkalmazáshoz [dátum]

Győződjön meg arról, hogy minden funkció legalább 90%-ban megfelel az előre meghatározott teszteseteknek.

Gyűjtsünk visszajelzéseket legalább 30 résztvevővel zajló felhasználói tesztelési ülésekről a bevezetés előtt.

Az OKR keretrendszer megértése

Az OKR-ek lehetővé teszik a szervezetek számára, hogy jobban összpontosítsanak az eredményekre, javítsák az átláthatóságot, és megkönnyítsék a vállalat átfogó céljainak stratégiai összehangolását a csapat OKR-jeivel.

A vezetői csapatok azonban a tényleges eredmények helyett a befejezett tevékenységek nyomon követésére koncentrálhatnak, ami miatt az OKR-ek nagyon hasonlónak tűnhetnek a hagyományos teljesítménymutatókhoz. Ennek veszélye, hogy az OKR-ek elkezdhetnek összeolvadni a mindennapi feladatokkal, és így szem elől téveszthetik valódi céljukat: jelentős eredmények elérése.

Az OKR keretrendszer célja, hogy segítse a célok és a legfontosabb eredmények zökkenőmentes hierarchiába rendezését. Ideális esetben az OKR-ek lehetővé teszik a vezetők számára, hogy meglássák, hogyan lehet őket összekapcsolni úgy, hogy az elősegítse az üzleti növekedést, és segítse a vezetőket abban, hogy gondolkodásuk eredményorientált legyen.

De egy megbízható OKR-nyomonkövetési rendszer nélkül vállalkozása időt és erőforrásokat veszíthet el irreális célok megvalósításával. Ráadásul a csapat tagjai nem fogják látni, hogy teljesítményük hogyan hat a vállalkozás prioritásaira.

Egy hatékony OKR-nyomonkövetési rendszer lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy értelmes célokat tűzzenek ki, következetesen nyomon kövessék az előrehaladást, minden érdekelt felet tájékoztassanak, és adat alapú döntések alapján lendületet teremtsenek a konkrét célok eléréséhez.

Hogyan használjuk a stratégiai tervezést az OKR-ek meghatározásakor?

Az OKR-ek meghatározása magában foglalja a magas szintű vállalati célok kiválasztását és azok három-öt kulcsfontosságú eredményre való leszűkítését.

Például, ha a cél a vevői elégedettség növelése, akkor természetesen olyan kulcsfontosságú eredményekre kell összpontosítani, mint az első kapcsolatfelvételkor történő megoldás, a válaszadási idő, a nettó ajánlói pontszám (NPS), a vevői elégedettségi pontszám (CSAT) stb.

Ha több üzleti prioritás is van, a stratégiai tervezés sorba rendezheti őket úgy, hogy minden ciklus a következőre épüljön , amíg a cél el nem éri. Ehhez a következőket kell tennie:

Kezdje azzal, hogy először azonosítsa és írja le az OKR-eket a legkritikusabb területeken.

Összehangolja a kulcsfontosságú eredményeket a csapatok között, hogy koherens végrehajtási stratégiát alakítson ki. A cél olyan mérhető mérföldkövek létrehozása, amelyek közvetlenül befolyásolják az eredményt.

Hozzon létre egy egyértelmű hierarchiát, amely összeköti a nagyobb üzleti célokat az egyéni teljesítménnyel.

A stratégiai tervezés segít a célokat konkrét mutatókra, majd tovább tevékenységekre bontani, ami növeli a láthatóságot és elősegíti az együttműködést.

Teljesítménymutatók használata a legfontosabb eredmények meghatározásához

A KPI-k olyan konkrét mutatók, amelyek az üzleti tevékenység egy adott területén elért növekedést jelzik. Például az alkalmazottak fluktuációs rátája közvetlenül kapcsolódik az Ön teljesítményéhez, mint ideális munkáltatóhoz.

Egy adott KPI segítségével összehasonlítható a teljesítmény két vagy több OKR-ciklusban. Ezután megmérhető a KPI-k százalékos változása, és az eredmények a csapat visszajelzéseivel kombinálva meg lehet érteni, mi működött jól és mi nem.

Stratégiai tervezési szempontból a múltbeli trendek betekintést nyújthatnak abba, hogy mely kulcsfontosságú eredményeket érdemes megcélozni.

Például az OKR szoftverében összehasonlítva az első és a második negyedév konverziós arányait, részletesen megvizsgálhatja azokat a konkrét hirdetési kampányokat, amelyek növelték az eladásokat, és eldöntheti, hogy a harmadik negyedévben is folytatja-e ugyanazokat.

Hogyan kövessük nyomon az OKR-eket: gyakorlati tippek és stratégiák

1. Felelősség kiosztása az OKR-ek nyomon követésében

A vezetői vagy OKR-csapat tagjaként az általános üzleti igények alapján fogja meghatározni a célokat. Ez magában foglalja a felügyelt különböző részlegek kulcsfontosságú eredményeinek meghatározását is. Emellett OKR-bajnokokat is ki kell jelölnie, akik operatív szinten támogatják a csapatokat.

A ClickUp Goals Dashboard segítségével rendelje hozzá a legfontosabb eredményeket az egyes OKR-ok tulajdonosaihoz

Miután a folyamat elindult, az OKR-bajnokok megosztják veled a haladásról szóló friss információkat, rendszeres megbeszéléseket szerveznek a csapatokkal, és visszajelzéseket adnak. Csapat szinten is gondoskodnod kell egyéni coachingról és támogatásról, különösen az új alkalmazottak számára, hogy mindenki megértse az OKR-eket.

Az OKR-bajnok ezután minden csapatban egy vagy több személynek tulajdonjogot rendel hozzá az egyes kulcsfontosságú eredményekhez. Ezek a tulajdonosok felelősek azért, hogy a csapat a célok elérésének útján maradjon.

Íme egy bevált gyakorlat: nevezzen ki OKR-bajnokokat a részlegén belül. Ők ismerik a részleg munkafolyamatát, és konkrét, releváns visszajelzéseket tudnak adni.

Az OKR-ellenőrzéseket általában hetente ütemezik, hogy értékelhesse a csapat teljesítményét és visszajelzéseket gyűjthessen. Ezek során lehetőség nyílik az OKR-bajnokokkal, a csapatvezetőkkel és más releváns személyekkel való interakcióra.

Együtt elvégezhetnek egy SWOT-elemzést, hogy azonosítsák az erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyeket. A visszajelzések és az elemzés alapján módosíthatják az ütemtervet, a célokat vagy bármely más elemet, hogy optimalizálják a megközelítésüket.

Akár egy kis csapatot vezető startup tagja vagy, akár egy nagyobb szervezet több részlegét irányítod, fontold meg egy OKR-szoftver, például a ClickUp használatát az OKR-követés automatizálására.

A ClickUp például olyan OKR-sablonokkal rendelkezik, amelyek strukturált keretrendszert biztosítanak az OKR-tulajdonosok kijelöléséhez, felelősségeik nyomon követéséhez és annak biztosításához, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

Az agilis csapatok által leggyakrabban használt két sablon:

ClickUp OKR mappa sablonja

Szervezeti szinten a ClickUp OKR mappa sablon egy átfogó tervezési eszköz, amely segít a vezetőknek a magas teljesítményű célok kitűzésében és elérésében.

A testreszabható sablon tartalmaz egy tervezési ütemtervet, amely felvázolja az OKR-fejlesztés alapvető struktúráját.

Az OKR-listák kisebb részekre bontják a célokat, lehetővé teszik a vezetők számára a haladás nyomon követését, és biztosítják, hogy mindenki az egész év során a terv szerint haladjon.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp OKR mappa sablonja lehetővé teszi a vezetők számára, hogy évről évre nyomon kövessék az OKR ciklusokat.

A ClickUp OKR keretrendszer sablonja

A ClickUp OKR keretrendszer sablonja biztosítja, hogy a szervezet összes csapata ugyanazokra a célokra összpontosítson.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp OKR keretrendszer sablonjával átláthatóságot biztosíthat a vállalat egészére kiterjedő OKR-ekhez, nyomon követheti az előrehaladást, fenntarthatja az átláthatóságot és összevonhatja a napi tevékenységeket a nagyobb célok elérése érdekében.

Így használják a vezetők ezt az OKR-sablont a célok és a legfontosabb eredmények meghatározásához és nyomon követéséhez:

Hozzon létre és kövesse nyomon az általános célok és célkitűzések elérésének előrehaladását a Global OKR View segítségével

Az OKR Progress Board View segítségével világos képet kaphat arról, hogy az egyes csapatok hogyan haladnak a céljaik felé.

Tervezze meg és kövesse nyomon az egyes célok ütemtervét az Ütemterv nézet segítségével

2. Az eredmények nyomon követéséhez szükséges ellenőrzések ütemezése

A rendszeres és gyakori OKR-ellenőrzések ütemezésével biztosítható, hogy a csapatvezetők nyomon kövessék az előrehaladást, és erről jelentést tegyenek Önnek.

A csapatvezetők részéről is megoszthatják az egyéni coaching üléseken kapott visszajelzéseket, és azonosíthatják az egyéni OKR-szinten felmerülő akadályokat, mielőtt azok hatással lennének a csapat OKR-jeire.

Ideális esetben az OKR-megbeszélések nem lehetnek hosszabbak 15 percnél, és lehetőleg pénteken kell megtartani őket, hogy ne ütközzenek a rutin csapatmegbeszélésekkel.

Másodszor, létre kell hoznia egy OKR-dashboardot a frissítések megosztásához. A könnyű hozzáférés érdekében gondoskodjon arról, hogy szűrőkkel rendelkezzen a munkakörök, a legfontosabb eredmények, a pontozás, a súlyozás, a feladatállapot stb. szerint.

Ahogy az alkalmazottak frissítik az OKR-jaikat, az információk valós időben szinkronizálhatók a műszerfalon. Ez egyszerűsíti az adatok gyűjtését a csapatok között és megkönnyíti az elemzést.

3. Az OKR-ek átláthatóságának biztosítása

Miután kijelölte a felelősöket, az OKR-bajnoknak gondoskodnia kell arról, hogy minden csapattag és vezető hozzáférjen az OKR-tervhez.

Minden csapattagnak hozzáférése kell legyen az OKR-ekhez a munkakörének és funkciójának megfelelően. A projektmenedzsernek (bajnoknak) gondoskodnia kell arról, hogy mindenki megértse, hogyan illeszkednek az üzleti szintű OKR-ek az egyéni OKR-ekhez.

Bár az OKR-ek megoszthatók Google Docs vagy táblázatkezelő programokon keresztül, ez problémát jelenthet nagyobb csapatok esetében, ahol több kulcsfontosságú eredmény van.

Például, ha több sor van egy táblázatban, akkor előfordulhat, hogy az adatok helytelenül kerülnek beírásra. Gyakran előfordul, hogy a táblázat nem jeleníti meg azonnal az egyes frissítéseket. Ez a méret növekedésével csak rosszabb lesz.

Itt jön jól a ClickUp OKR szoftvere.

A ClickUp Goals segítségével valós időben állíthatja be és követheti nyomon az OKR-eket, szükség szerint módosíthatja azokat, és értesítheti mindenkit a változásokról, így átláthatóságot biztosítva az OKR-ciklusban.

Beállíthat feladatfüggőségeket, hozzáadhat csapattagokat és ütemterveket, valamint automatizálhatja a haladás nyomon követését. Vagy felbonthatja a nagyobb célokat kisebb célokra, amelyek így könnyebben megvalósíthatók.

Állítson be egyértelmű műveletsorrendet úgy, hogy a feladatok közé „blokkoló” vagy „várakozó” függőségeket ad hozzá, és tartsa a csapatát a helyes úton, hogy tudják, mi a legfontosabb feladat

4. A legfontosabb eredmények prioritásainak meghatározása az OKR-pontszámok alapján

A kitűzött OKR-ek alapján minden kulcsfontosságú eredményhez hozzárendelhet egy prioritási szintet. Ehhez vagy megbecsülheti az egyes mutatók relatív súlyát, vagy előre meghatározott kritériumok alapján pontszámot adhat nekik.

A bináris pontozás egy siker-kudarc alapú megközelítés, amelyben a kulcsfontosságú eredmény vagy megvalósul, vagy nem. Nincs középút a részleges sikerek vagy kudarcok esetében. Ez egy gyors és egyszerű pontozási modell. Ugyanakkor hatással lehet a csapat moráljára, mivel nem ismeri el a részleges sikereket.

Az értékalapú pontozási modell 0,0 és 1,0 közötti pontszámot rendel minden kulcsfontosságú eredményhez a haladás mértékének függvényében. A 0,4 alatti pontszám kudarcnak számít, míg a 0,4 és 0,6 közötti pontszám részleges sikernek minősül. A 0,7 feletti pontszám azt jelenti, hogy a cél elérése sikerült. Ez a modell elismeri a részleges sikereket, amelyek 0,4 és 0,6 közötti pontszámot kapnak.

Használjon százalékalapú pontozást, amelynek modellje a teljesítés százalékát méri, hogy megállapítsa, elérték-e a kulcsfontosságú eredményeket. Például, ha a kulcsfontosságú eredmény az volt, hogy a következő negyedévben 10 új vállalati ügyfelet szerezzenek, és csak 7-et sikerült elérni, akkor az OKR pontszám 70% (7/10*100) lenne.

5. A tanulságok megbeszélése

Minden OKR-ciklus tanulságokat hoz, amelyeket beépíthet a következőbe. A kulcs a konstruktív és ítélkezésmentes visszajelzés megosztása. Ne feledje, hogy nem az a cél, hogy 100%-ban elérje a céljait. Az OKR-ek arra szolgálnak, hogy a csapatot kimozdítsák a komfortzónájából, hogy ambiciózus célokat és célkitűzéseket érjenek el.

Ha azonban rendszeresen haladsz az OKR-ekkel, az motiválja a csapatodat, hogy még keményebben dolgozzon. Amikor a csapattal egyeztetsz, mindenképpen értékeld a kis sikereket és ismerd el az erőfeszítéseiket.

Az OKR-követés akadályainak leküzdése

1. Kihívás: Adatsilók

Ha a szervezet minden csapata különböző rendszert vagy táblázatot használ az OKR-ek rögzítésére és kezelésére, akkor ezek az adatok szilárd egységekben maradnak, miközben a szervezeti célokat nyomon követik.

A vezetők nem biztos, hogy képesek nyomon követni az üzleti teljesítményt, ha az adatok több táblázatban vannak szétszórva. Ideális esetben a vezetőknek átlátható módon, egy helyen kell áttekinteniük az üzleti és szervezeti teljesítményt.

Megoldás

Az OKR szoftver központosítja az egyéni, csapat-, osztály- és szervezeti adatokat, így mindenki átfogó képet kaphat a szervezet aktuális helyzetéről.

2. Kihívás: KPI-ket követünk nyomon, nincs szükségünk OKR-ekre

Ismerősnek tűnik ez? A KPI-k és az OKR-ek közötti legfontosabb különbség az, hogy a KPI-k a szokásos üzleti tevékenységet mérik, míg az OKR-ek ambiciózus célok és merész tervek. Nem használhatók felcserélhető módon, hanem egymást kiegészítve működnek.

Megoldás

KPI-k és OKR-ek nyomon követéséhez érdemes olyan OKR-eszközt használni, mint a ClickUp.

Például a vezetői pozícióban lévő vezetők vagy projektmenedzserek a ClickUp Dashboard segítségével létrehozhatnak egy OKR-dashboardot, amelyen nyomon követhetik a célok elérésének előrehaladását, és összefoglalhatják a nagy mennyiségű adatot, hogy azokból hasznosítható információkat nyerjenek.

Testreszabhatja az értékesítési áttekintéseket, hogy a ClickUp értékesítési áttekintő műszerfalával nyomon követhesse a KPI-ket és az OKR-eket az egész vállalkozásban.

A ClickUp irányítópultja az OKR-eket nyomon követhető kezdeményezésekre bontja, így a projekt könnyen áttekinthetővé válik, és mindenki megérti a saját hozzájárulását és szerepét.

A ClickUp KPI sablonja viszont lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy nyomon kövessék az OKR-ek elérését segítő sikermutatókat. Mindenki egyetért a célokkal, és könnyen olvasható vizuális elemek segítségével nyomon követheti a teljesítményt az idő múlásával.

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon azokat a sikermutatókat, amelyek segítenek elérni csapata céljait és kulcsfontosságú eredményeit (OKR) a ClickUp KPI sablonjával.

3. Kihívás: Az OKR-ek „beállít és felejtsd el” típusúvá válnak

Az OKR egyik legfőbb kihívása, hogy a negyedév elején a célokat lelkesen tűzik ki, de a prioritások változásával és a határidők közeledtével a nyomon követés háttérbe szorul.

A „beállít és felejtsd el” megközelítés tönkreteszi az összehangoltságot, mivel a munka elszakad a vállalati céloktól, és a csapat fókusza szűkül.

Megoldás

A ClickUp Milestones valós idejű áttekintést nyújt a szervezet egészének a haladásról. A csapatok a folyamatosan változó OKR-ek révén kapcsolódnak egymáshoz, szem előtt tartva a célokat és vizualizálva, hogy milyen messze vannak azok elérésétől.

4. Kihívás: A releváns dokumentációhoz vagy együttműködéshez való központi hozzáférés hiánya

Az OKR-eket negyedévente tervezik meg csapat szinten. Szervezeti szinten ezek általában ciklusokban futnak, és némileg iteratívak lehetnek. Ez azt jelenti, hogy minden negyedévben lehetőséged van csapatvezetőként újratervezni az OKR-eket.

Ebben a pillanatban a csapat minden tagja hozzáfér az összegyűjtött adatokhoz? Mindenki tisztában van a sikerekkel és kudarcokkal?

Van dokumentációja arról, hogy mi működött és mi nem? Az OKR-követési folyamatot valós idejű adatokkal szeretné optimalizálni és dokumentálni, ahelyett, hogy találgatásokra vagy intuícióra támaszkodna.

Megoldás

A ClickUp Docs egy központi adattár, ahol a csapat tagjai, a projektmenedzserek, a csapatvezetők és a vezetőség az OKR-ekkel kapcsolatos összes információt tárolhatják. Ez magában foglalhatja az előző OKR-ciklusok adatait, a siker és a kudarc okait, a szabványos működési eljárásokat, a célok nyomon követésének módját stb.

A ClickUp Docs valós idejű szerkesztési és gazdag formázási lehetőségei biztosítják, hogy a dokumentumok együttműködésen alapuljanak, intuitívak legyenek és a legfrissebb információkkal legyenek frissítve.

Könnyen formázhatja és együttműködhet a Docs-ban a csapattal, anélkül, hogy átfedések lennének a ClickUp-ban.

Egyszerűsítse az OKR-ek nyomon követését a ClickUp segítségével

Még egy jól megtervezett térkép is zavaros lehet iránytű nélkül. Hasonlóképpen, a nem megfelelő nyomonkövetési eszközök is akadályozhatják a szilárd OKR-folyamatot.

Ha Ön egy növekvő szervezetnél dolgozik, az OKR-ek előrehaladásának manuális nyomon követése és a korlátozott adatelemzés stratégiai vakfoltokat vagy, ami még rosszabb, bevételkiesést okozhat.

A ClickUp segítségével az OKR-ek nyomon követése gyerekjáték. A hierarchia létrehozásától a vállalati és csapatcélok összehangolásán át a feladatok kiosztásáig, az előre elkészített OKR-sablonokig és a haladási jelentések frissítéséig a ClickUp egyetlen, valós időben frissülő és könnyen skálázható verziót kínál.

Hagyja, hogy a ClickUp OKR szoftvere végezze el az OKR-ek nyomon követésének unalmas munkáját, míg Ön a növekedési stratégiára koncentrál. Az OKR-ek nyomon követésének megkezdéséhez javasoljuk, hogy regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és próbálja ki a szoftvert.